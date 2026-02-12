Najlepsze podpowiedzi AI dla marketerów i pisarzy

Jest rok 2024, a generatywne narzędzia AI do pisania nie są już futurystyczną fantazją. To praktyczne narzędzia o wielu zastosowaniach w miejscu pracy, które ułatwiają nam życie.

Marketerzy i specjaliści ds. zawartości prawdopodobnie korzystają z narzędzi AI do pisania częściej niż inne grupy — według raportu McKinsey ich popularność wśród marketerów wzrosła ponad dwukrotnie.

Jeśli korzystasz z narzędzi GenAI do tworzenia pomysłów, opracowywania strategii, pisania szkiców lub edycji zawartości marketingowej, prawdopodobnie słyszałeś już wiele o „generatywnych, wstępnie wyszkolonych transformatorach”, czyli „GPT” w ChatGPT. GPT to zaawansowane modele językowe wyszkolone na ogromnych ilościach danych tekstowych, co pozwala im rozumieć i generować teksty przypominające ludzkie w szerokim zakresie tematów i stylów.

Chociaż techniczne zawiłości modeli GPT są złożone, kluczem do wykorzystania ich potencjału jest prostsza koncepcja: podpowiedzi. Podpowiedzi to instrukcje, które przekazujesz narzędziom do pisania opartym na sztucznej inteligencji, pełniące rolę pomostu między Twoimi zamierzeniami twórczymi a wynikami generowanymi przez AI.

A podstawowa zasada tworzenia świetnej zawartości jest prosta: im lepsza podpowiedź, tym lepsze wyniki.

Dobrze skonstruowane podpowiedzi pomagają narzędziom AI do pisania generować trafną i skuteczną zawartość poprzez zapewnienie kontekstu, określenie pożądanych rezultatów oraz ustalenie parametrów, w ramach których AI ma działać.

Opanowując sztukę tworzenia podpowiedzi, możesz w pełni wykorzystać potencjał narzędzi AI do pisania, zapewniając, że wyniki będą zgodne z Twoimi celami i trafią do Twoich odbiorców.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najlepszym podpowiedziom do pisania opartym na AI, stworzonym specjalnie dla marketerów i pisarzy.

Zrozumienie podpowiedzi do pisania opartych na AI

Podpowiedzi do pisania oparte na sztucznej inteligencji to dane wprowadzane przez użytkownika, które kierują narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji w tworzeniu konkretnej zawartości. Podpowiedź AI to zestaw instrukcji, które wskazują sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz — niezależnie od tego, czy tworzysz treści, analizujesz dane, czy symulujesz rozmowę.

Pomyśl o tworzeniu podpowiedzi AI jak o składaniu zamówienia w restauracji: nie powiedziałbyś po prostu, że jesteś głodny; określiłbyś, co chcesz zjeść i jak ma wyglądać danie. Prawdopodobnie podałbyś składniki, na które jesteś uczulony, i dobrałbyś do dania napój lub deser. Podobnie, gdy wchodzisz w interakcję z AI, musisz podać jej jasne i konkretne wskazówki.

Możesz na przykład wpisać podpowiedź „Sporządź przyjazną wiadomość e-mail z przypomnieniem o spotkaniu zespołu w przyszły wtorek o godz. 10:00”. Narzędzie wykorzysta Twoją podpowiedź do stworzenia dostosowanej odpowiedzi, która spełni Twoje wymagania.

Rodzaje podpowiedzi AI

Narzędzia AI mogą być niezwykle wszechstronne, ale aby skutecznie z nich korzystać, trzeba zrozumieć różne rodzaje podpowiedzi. Każdy rodzaj podpowiedzi jest skierowany do konkretnej grupy docelowej i służy określonemu celowi – od wyszukiwania informacji faktograficznych po pobudzanie kreatywności:

1. Podpowiedzi informacyjne

Podpowiedzi informacyjne służą do wyszukiwania konkretnych informacji lub faktów. Działają one podobnie jak zapytania w wyszukiwarce, gdzie prosisz model o konkretne dane lub wyjaśnienia.

Przykład: „Jakie są kluczowe funkcje aplikacji e-commerce osiągającej powodzenie?”

2. Kreatywne podpowiedzi

Kreatywne podpowiedzi inspirują do twórczości i pomagają generować nowe pomysły. Można je wykorzystać do pisania opowiadań, tworzenia zawartości marketingowej lub burzy mózgów nad innowacyjnymi koncepcjami.

Przykład: „Napisz opowiadanie o futurystycznym mieście”.

3. Podpowiedzi instruktażowe

Podpowiedzi instruktażowe zawierają instrukcje lub procesy krok po kroku. Idealnie nadają się do wyjaśnienia, jak wykonać zadanie lub korzystać z narzędzia.

Przykład: „Wyjaśnij, jak stworzyć przyjazny dla użytkownika interfejs aplikacji mobilnej”.

4. Podpowiedzi wyjaśniające

Podpowiedzi wyjaśniające zachęcają do podania dalszych wyjaśnień lub szczegółów. Są pomocne, gdy potrzebujesz więcej informacji lub głębszego zrozumienia danego tematu.

Przykład: „Czy możesz szczegółowo opisać korzyści płynące z wykorzystania AI w służbie zdrowia?”

5. Podpowiedzi porównawcze

Podpowiedzi porównawcze wymagają od modelu porównania dwóch lub więcej elementów lub pojęć. Ten rodzaj podpowiedzi świetnie nadaje się do rozważania opcji i podejmowania świadomych decyzji.

Przykład: „Porównaj zalety i wady samochodów elektrycznych oraz hybrydowych”.

6. Hipotetyczne podpowiedzi

Hipotetyczne podpowiedzi pozwalają zbadać potencjalne scenariusze lub wyniki. Są pomocne w wyobrażaniu sobie przyszłych możliwości lub analizowaniu sytuacji typu „co by było, gdyby”.

Przykład: „Co by się stało, gdyby ludzie mogli zamieszkać na Marsie?”

7. Podpowiedzi analityczne

Podpowiedzi analityczne dotyczą analizowania lub interpretowania danych i sytuacji. Służą one do uzyskania wglądu w daną kwestię, wyciągania wniosków lub rozwiązywania problemów w oparciu o podane informacje.

Przykład: „Przeanalizuj wpływ pracy zdalnej na wydajność pracowników”.

8. Podpowiedzi oparte na opiniach

Podpowiedzi oparte na opiniach mają na celu uzyskanie subiektywnych opinii lub punktów widzenia. Idealnie nadają się do zbierania różnych punktów widzenia lub osobistych refleksji na różne tematy.

Przykład: „Jakie są najlepsze praktyki pozwalające zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?”

Zrozumienie tego typu podpowiedzi pomoże Ci efektywnie korzystać z narzędzi AI i uzyskać najbardziej trafne, kreatywne i wnikliwe odpowiedzi dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb.

Jak wykorzystuje się podpowiedzi AI do pisania w zawartości i SEO

Od burzy mózgów nad kreatywnymi pomysłami po dopracowywanie strategii SEO — narzędzia AI zmieniają oblicze marketingu cyfrowego.

Oto, w jaki sposób narzędzia AI mogą usprawnić proces tworzenia zawartości i pomóc w opracowaniu skutecznej strategii SEO:

1. Generowanie pomysłów na zawartość

Publikowanie spójnej zawartości wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie dla każdej strategii SEO. Jednak wymyślanie nowych pomysłów może stanowić wyzwanie. Podpowiedzi AI na teksty mogą pomóc w burzy mózgów nad nieograniczoną liczbą tematów, zapewniając, że Twoja zawartość pozostanie angażująca i trafna dla odbiorców.

Przykładowa podpowiedź: „Napisz post na blogu o zrównoważonym stylu życia, kierując go pod kątem głównego słowa kluczowego »ekologiczny styl życia«. Podaj listę unikalnych i kreatywnych punktów widzenia, z których można podejść do tego tematu, jednocześnie spełniając podstawowe oczekiwania czytelnika związane z wyszukiwaniem”.

2. Tworzenie inteligentnych konspektów

AI może pomóc w tworzeniu szczegółowych konspektów, które uwzględniają kluczowe elementy, pozostawiając jednocześnie miejsce na Twoją unikalną perspektywę. Ta równowaga sprawia, że Twoja zawartość wyróżnia się na tle konkurencji i jest zgodna z najlepszymi praktykami SEO.

Przykładowa podpowiedź: „Na podstawie tytułu »Korzyści płynące z diety roślinnej« oraz głównego słowa kluczowego »odżywianie roślinne« stwórz kompleksowy zarys wpisu na bloga o długości 1500 słów. Uwzględnij typowe aspekty tematu oraz sugestie dotyczące jego wzbogacenia o unikalne spostrzeżenia”.

3. Tworzenie atrakcyjnych tytułów i opisów meta

Tytuły i opisy meta mają kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia czytelników do Twojej zawartości. Podpowiedzi AI dotyczące pisania mogą generować różne opcje, ułatwiając znalezienie idealnej kombinacji, która przyciąga uwagę i poprawia współczynniki klikalności.

Przykładowa podpowiedź: „Chcę skierować moją uwagę na słowo kluczowe »cyfrowy detoks«. Proszę o listę atrakcyjnych pomysłów na tytuły postów na blogu, które zawierają to słowo kluczowe i dokładnie odzwierciedlają temat”.

4. Tworzenie angażujących wstępów

AI potrafi tworzyć zwięzłe i skuteczne haczyki, wykorzystując sprawdzone schematy copywriterskie, takie jak model problem-agitation-solution (PAS).

Przykładowa podpowiedź: „Na podstawie tytułu »Jak skrócić czas spędzany przed ekranem, aby lepiej spać« przygotuj zwięzły i przyciągający uwagę wstęp do posta na LinkedIn, wykorzystując schemat problem-pobudzenie-rozwiązanie”.

5. Tworzenie długich tekstów

Kolejnym wyzwaniem jest tworzenie długiej zawartości. Aby uzyskać wysokiej jakości wyniki z narzędzia AI, w podpowiedzi należy uwzględnić wszystkie niezbędne informacje, takie jak powiązane słowa kluczowe, informacje ogólne i konkretne dane. Ustawienie tonu wypowiedzi, docelowych odbiorców i słów kluczowych w podpowiedzi gwarantuje, że AI wygeneruje trafną zawartość.

Przykładowa podpowiedź: Temat bloga: „Porady ekspertów dotyczące tworzenia wyjątkowej zawartości z wykorzystaniem Ahrefs” Ton wypowiedzi: „Profesjonalny” Docelowi odbiorcy: „Specjaliści SEO, marketerzy, właściciele stron internetowych”

6. Przekształcanie listy słów kluczowych w klastry tematyczne

Aby poprawić SEO, konieczne jest tworzenie klastrów tematycznych wokół powiązanych słów kluczowych. AI może uporządkować słowa kluczowe w sensowne klastry, pomagając w skutecznym planowaniu i strukturyzowaniu zawartości.

Przykładowa podpowiedź: „Planuję strukturę nowej strony internetowej poświęconej finansom osobistym. Pobrałem plik zawierający słowa kluczowe związane z „budżetowaniem”. Proszę uporządkować te słowa kluczowe w grupy tematyczne i przedstawić je w formacie tabeli”.

7. Zwiększanie autorytetu w danej dziedzinie

Osiągnięcie autorytetu w danej dziedzinie wymaga konsekwentnego publikowania wysokiej jakości zawartości na konkretny temat. AI może ocenić Twoją dotychczasową zawartość i zaproponować ulepszenia, które wzmocnią Twój autorytet w Twojej niszy.

Przykładowa podpowiedź: „Chcę przeanalizować autorytet tematyczny mojej witryny w zakresie marketingu cyfrowego. Załącznik zawiera kopię pełnej mapy witryny. Oceń, w jakim stopniu każdy wpis na blogu jest zgodny z głównymi tematami SEO i content marketingu. Zaznacz wszystkie wpisy, które mogą osłabiać skupienie na temacie”.

8. Personalizacja stylu pisania

Szkoląc AI na podstawie swoich wcześniejszych prac, możesz mieć pewność, że wygenerowana zawartość będzie ściśle odpowiadała Twojemu osobistemu stylowi i tonowi wypowiedzi.

Przykładowa podpowiedź: „Piszę artykuł na temat »wydajności pracy zdalnej«. Napisałem już kilka akapitów, ale potrzebuję pomocy przy pozostałych częściach. Proszę opisać styl, ton i strukturę tekstu oraz wygenerować nowy akapit w tym samym stylu”.

Przykłady podpowiedzi do pisania opartych na AI

Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć swoją obecność w mediach społecznościowych, czy też dopracować swoje działania w zakresie marketingu e-mailowego, te próbki podpowiedzi do pisania oparte na AI pomogą Ci osiągnąć pożądane wyniki:

1. Burza mózgów i generowanie pomysłów

Jednym z najbardziej ekscytujących zastosowań narzędzi do pisania opartych na AI jest ich zdolność do wspomagania burzy mózgów i generowania pomysłów. Możesz na przykład skorzystać z niektórych z poniższych podpowiedzi:

Kreatywne pomysły: „Opracuj innowacyjne koncepcje projektu zrównoważonego życia w mieście, uwzględniające technologie przyjazne dla środowiska i zaangażowanie społeczności”.

Innowacje produktowe: „Wymyśl nowatorskie funkcje dla urządzenia z zakresu inteligentnego domu nowej generacji, które zwiększą wygodę użytkowania i efektywność energetyczną”.

Pomysły na kampanie marketingowe: „Wymyśl kreatywne pomysły na kampanię marketingową nowej linii ekologicznych akcesoriów modowych z celem dotarcie do młodych odbiorców dbających o środowisko”.

2. Lokalizacja zawartości

Dostosuj podpowiedzi, aby zawartość odpowiadała konkretnym rynkom regionalnym lub grupom demograficznym odbiorców. Możesz na przykład poprosić AI o wygenerowanie zlokalizowanych wariantów zawartości dotyczących trendów w bankowości mobilnej, dostosowanych do preferencji kulturowych lub uwarunkowań geograficznych.

3. Edukacyjne wpisy na blogu

Generuj podpowiedzi na tematy blogów informacyjnych, które edukują odbiorców. Na przykład, poproś o zawartość generowaną przez AI lub posty w mediach społecznościowych dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na poprawę obsługi klienta w sektorze bankowym, dostarczające praktycznych spostrzeżeń i analiz branżowych.

Podpowiedź: „Napisz artykuł informacyjny na blogu zatytułowany »Rola AI w transformacji obsługi klienta w bankowości«. Zamieść w nim studia przypadków oraz opinie ekspertów na temat trendów we wdrażaniu AI”.

4. Interaktywne quizy i ankiety

Twórz angażujące podpowiedzi do interaktywnych quizów lub ankiet, które zwiększają zaangażowanie odbiorców. Możesz na przykład wykorzystać AI do opracowania pytań quizowych dotyczących wskazówek dotyczących zarządzania finansami osobistymi lub ankiet dotyczących preferencji klientów w zakresie usług bankowości cyfrowej.

5. Zawartość biuletynu e-mailowego

Opracuj podpowiedzi dla e-maili newsletterów, które przyciągną uwagę i zachęcą do interakcji. Zamów tematy wiadomości, preheadery i zawartość promującą porady z zakresu wiedzy finansowej lub zapowiadającą nadchodzące webinaria poświęcone strategiom inwestycyjnym.

Podpowiedź: „Stwórz newsletter zapowiadający nadchodzące webinaria na temat »zaawansowanych strategii inwestycyjnych«. Uwzględnij w nim przyciągające uwagę tematy wiadomości, preheadery oraz szczegóły dotyczące webinariów”.

6. Kampanie w mediach społecznościowych

Twórz podpowiedzi do postów w mediach społecznościowych, które zwiększają widoczność marki i zaangażowanie odbiorców. Na przykład, poproś AI o stworzenie podpisów na Instagramie przedstawiających historie powodzenia klientów lub postów na LinkedIn omawiających innowacje w branży fintech i ich wpływ na usługi finansowe.

7. Pomysły na scenariusze wideo

Wykorzystaj AI do tworzenia szkiców scenariuszy wideo wyjaśniających lub prezentacji produktów. Wygeneruj scenariusz, który skutecznie przedstawi funkcje i zalety aplikacji do zarządzania finansami osobistymi.

Podpowiedź: „Opracuj scenariusz wideo wyjaśniającego, pokazującego, w jaki sposób nasz chatbot oparty na AI usprawnia obsługę klienta w instytucjach finansowych”.

8. Konspekty białych ksiąg lub e-booków

Generuj podpowiedzi do pisania lub tworzenia konspektów kompleksowych raportów branżowych lub e-booków na tematy specyficzne dla danej branży. Na przykład można poprosić AI o stworzenie konspektów, które zgłębiają pojawiające się trendy w technologiach bankowości cyfrowej lub wyniki badań dotyczących zachowań konsumentów w sektorze usług finansowych.

Podpowiedź: „Opracuj konspekt białej księgi na temat »przyszłości płatności cyfrowych«. Uwzględnij w nim sekcje dotyczące technologii blockchain, portfeli mobilnych oraz skutków regulacyjnych”.

9. Zawartość zoptymalizowana pod kątem SEO

Twórz podpowiedzi do tworzenia zawartości przyjaznej dla SEO, która zwiększa widoczność w wyszukiwarkach. Na przykład poproś o generowane przez AI tytuły artykułów i konspekty postów na blogu poświęconych praktycznym wskazówkom dotyczącym planowania finansowego lub strategiom inwestycyjnym zoptymalizowanym pod kątem odpowiednich słów kluczowych.

Podpowiedź: „Wygeneruj przyjazne dla SEO tytuły artykułów i konspekty na temat »10 najlepszych aplikacji do zarządzania finansami osobistymi w 2024 r.«. Skoncentruj się na użyteczności, funkcjach i opiniach użytkowników”.

10. Referencje klientów i studia przypadków

Wykorzystaj AI do tworzenia autentycznych opinii klientów i studiów przypadków. Poproś AI o stworzenie zawartości, która przedstawia prawdziwe historie powodzenia, ilustrujące, w jaki sposób Twój produkt rozwiązuje konkretne wyzwania.

Podpowiedź: „Stwórz opinie klientów pokazujące, w jaki sposób nasze rozwiązania z zakresu technologii finansowej pomogły firmom zwiększyć wydajność operacyjną i zadowolenie klientów”.

11. Korekta i dopracowanie zawartości

Narzędzia do korekty oparte na AI upraszczają proces weryfikacji zawartości, szybko sprawdzając gramatykę, interpunkcję i styl. Niektóre z nich wykraczają poza podstawowe funkcje sprawdzania pisowni, poprawiając czytelność i dostosowując ton wypowiedzi do stylu Twojej marki.

Podpowiedź: „Sprawdź poniższy tekst pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Upewnij się, że ton jest spójny i odpowiedni dla profesjonalnego bloga biznesowego. Zaznacz wszystkie złożone zdania i zaproponuj prostsze alternatywy, aby poprawić czytelność. Sprawdź również, czy tekst jest jasny i spójny w całym tekście”.

Analiza przykładów powodzenia treści wygenerowanych przez AI

Przyjrzyjmy się kilku godnym uwagi przykładom powodzenia w generowaniu zawartości przez AI, podkreślając, w jaki sposób różne organizacje wykorzystały AI, aby osiągnąć niezwykłe wyniki:

1. Zawartość dotycząca porad finansowych serwisu Bankrate

Bankrate, wiodąca strona internetowa z poradami finansowymi, wykorzystuje AI do tworzenia artykułów informacyjnych. Wykorzystując AI do tworzenia wstępnych wersji tekstów, które są następnie sprawdzane i dopracowywane przez redaktorów, Bankrate zapewnia dokładność i trafność swojej zawartości.

To połączenie wydajności AI i ludzkiej wiedzy specjalistycznej zaowocowało setkami tysięcy odwiedzin miesięcznie z bezpłatnych wyników wyszukiwania. Wiarygodność i autorytet domeny Bankrate, w połączeniu z dokładnym nadzorem redakcyjnym, odegrały kluczową rolę w utrzymaniu wysokich pozycji w rankingach i zaufania użytkowników.

2. Poprawa współczynnika klikalności (CTR) TV 2 Fyn

Duńska stacja telewizyjna TV 2 Fyn przeprowadziła eksperyment z nagłówkami generowanymi przez AI, aby zwiększyć zaangażowanie czytelników. Korzystając z ChatGPT, stworzyła wiele wariantów nagłówków i przeprowadziła testy A/B, aby porównać ich skuteczność z nagłówkami tworzonymi przez ludzi.

Wyniki były imponujące – nagłówki wygenerowane przez AI osiągnęły 59-procentowy wzrost współczynnika klikalności (CTR). To powodzenie podkreśla potencjał AI w tworzeniu atrakcyjnych i zachęcających do kliknięcia nagłówków, które zwiększają wskaźniki zaangażowania w zawartość internetową.

3. Podsumowania konferencji dotyczących wyników finansowych Bloomberga

Bloomberg wykorzystuje AI do usprawnienia cykli pracy związanych z tworzeniem zawartości i badaniami. Firma wprowadziła podsumowania konferencji dotyczących wyników finansowych oparte na AI oraz ulepszoną wyszukiwarkę dokumentów w swoich aplikacjach mobilnych, w tym w aplikacjach Bloomberg Professional na systemy iOS i Android.

Podsumowania wyników finansowych oparte na AI pozwalają analitykom szybko wyodrębnić kluczowe wnioski ze złożonych informacji finansowych. W połączeniu z funkcją wyszukiwania dokumentów, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do przeszukiwania milionów wiarygodnych dokumentów, narzędzia te znacznie skracają czas potrzebny na znalezienie kluczowych informacji, usprawniając ogólny cykl pracy badawczej.

4. Asystent pisania oparty na AI od Grammarly

Grammarly stało się niezbędnym narzędziem dla milionów użytkowników na całym świecie, oferując pomoc w pisaniu w czasie rzeczywistym, która pozwala poprawić gramatykę, ortografię i przejrzystość tekstu. Dzięki integracji algorytmów AI Grammarly pomaga użytkownikom tworzyć dopracowaną i profesjonalną zawartość na różnych platformach, od e-maili i dokumentów po posty w mediach społecznościowych. To narzędzie nie tylko poprawia indywidualne umiejętności pisania, ale także gwarantuje, że zawartość jest wolna od błędów i łatwa w odbiorze.

Wskazówki dotyczące tworzenia skutecznych podpowiedzi dla AI

Tworzenie skutecznych podpowiedzi do pisania z wykorzystaniem AI wymaga zastosowania kilku strategicznych podejść, aby zapewnić jasność, konkretność i trafność generowanej zawartości. Podczas tworzenia podpowiedzi dla ChatGPT należy wykonać kilka kroków, aby otrzymane odpowiedzi były przydatne i trafne.

Przyjrzyjmy się tym krokom bardziej szczegółowo:

1. Przypisz rolę

Na początek wykorzystaj technikę „Zachowuj się tak, jakby…” i przypisz ChatGPT rolę. Pomaga to modelowi AI zrozumieć, jaką perspektywę powinien przyjąć. Na przykład, możesz powiedzieć: „Wcielisz się w rolę [rola]”, określając, czy chcesz, aby ChatGPT działał jako ekspert ds. mediów społecznościowych, empatyczny mówca, trener rozwoju osobistego czy coś innego.

2. Przedstaw jasne, opisowe i precyzyjne zadanie

Następnie określ dokładnie, czego oczekujesz od ChatGPT. Na przykład zamiast mówić: „Napisz dla mnie post na blogu”, możesz powiedzieć: „Napisz sześciopunktowy post na blogu w pierwszej osobie, skierowany do miłośników kotów, zawierający zabawną historię, kończący się pytaniem, z wzmianką o moim rudym kocie Orlando i odniesieniem do [nazwa marki] karmy dla kotów. W razie potrzeby podziel duże zadania na mniejsze, np. najpierw poproś o propozycje nagłówków, następnie streszczenia, a na końcu o główną zawartość.

3. Podaj kontekst

W swojej podpowiedzi uwzględnij wszystko, co może pomóc ChatGPT w lepszym działaniu. Podaj szczegóły dotyczące tego, czego potrzebujesz, oraz informacje o preferowanym stylu pisania, celu tekstu i wszelkie informacje dodatkowe, które pomogą nakreślić kontekst.

4. Podaj przykłady

Przykłady pomagają AI naśladować pożądany styl i spełnić Twoje oczekiwania. Jeśli prosisz o tweety, udostępnij te, które wcześniej osiągnęły dobre wyniki. W przypadku SOP dołącz taki, który pasuje do pożądanego stylu. Przykłady mogą pochodzić z wielu źródeł i nie muszą być Twoje.

5. Stwórz zasady

Jasno określ swoje zasady, np. poproś o wynik w postaci tabeli z dwiema kolumnami, pisanej wielkimi literami na początku każdego słowa lub wyjaśnionego w sposób zrozumiały dla pięciolatka. Im bardziej konkretne są Twoje zasady, tym bardziej kreatywnie ChatGPT może działać w ich ramach.

6. Stwórz ograniczenia

Określ, co chcesz, aby AI robiła, a czego nie chcesz, aby robiła. Sporządź listę ograniczeń, aby uniknąć niepożądanych rezultatów. Mogą one być tak konkretne, jak „Nie używaj dwóch słów, gdy wystarczy jedno” lub „Nie używaj idiomów”. Ograniczenia pomagają AI pozostać w ramach pożądanych parametrów.

7. Oceniaj i wprowadzaj zmiany

Przygotuj się na udoskonalanie swoich podpowiedzi. Kluczem do sukcesu są cierpliwość i powtarzanie. Oceniaj każdy zestaw wyników, wprowadzaj zmiany i sprawdzaj, czy wyniki się poprawiają. Zapisuj swoje podpowiedzi, aby z czasem je udoskonalać, aż znajdziesz idealną receptę.

8. Włącz słowa kluczowe i frazy kluczowe

Używaj terminów bezpośrednio związanych z Twoim tematem lub branżą. Na przykład, w podpowiedzi dotyczącej marketingu cyfrowego uwzględnij konkretne terminy, takie jak „SEO”, „strategia zawartości” lub „zaangażowanie w mediach społecznościowych”, aby zapewnić, że AI zrozumie kontekst i dostarczy ukierunkowanych spostrzeżeń.

9. Łączenie wielu podpowiedzi

Połączenie wielu podpowiedzi może zwiększyć głębię i zakres zawartości generowanej przez AI. Zacznij od ogólnej podpowiedzi, aby ustalić kontekst, a następnie dodaj bardziej szczegółową podpowiedź i konkretne instrukcje, aby dopracować wynik. Na przykład, możesz użyć podpowiedzi: „Wyjaśnij podstawy technologii blockchain. Podaj przykłady jej zastosowań w finansach i służbie zdrowia”.

10. Stosuj zasady „co zrobić” i „czego nie robić” przy korzystaniu z podpowiedzi AI

Włącz jasne wytyczne do swoich podpowiedzi, aby ukierunkować odpowiedzi AI na najbardziej pożądany ton i kierunek. Na przykład: „Opisz zalety odnawialnych źródeł energii. PODKREŚL korzyści dla środowiska. NIE DAJ żadnych wzmianek o konkretnych markach”.

Chociaż zapamiętanie tych wskazówek dotyczących tworzenia dobrych podpowiedzi jest pomocne, będziesz potrzebować potężnego narzędzia AI, aby tworzyć zawartość idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

Przyszłe zastosowania i potencjał podpowiedzi do pisania opartych na AI

Podpowiedzi AI do pisania stoją u progu przełomowej ewolucji, o czym świadczy rekordowy wzrost liczby użytkowników ChatGPT. W ostatnim czasie wskaźnik wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji przez firmy wzrósł z 54% do 72%. Technologia ta jest nie tylko powszechna, ale również cieszy się dużym uznaniem, przy czym szczególnie aktywnie korzystają z niej przedstawiciele pokolenia millenialsów i pokolenia Z.

Wykraczając poza obecne możliwości, zapowiadają się na zaawansowane narzędzia do tworzenia zawartości. Możemy spodziewać się postępów w:

Hiperpersonalizowane podpowiedzi: AI dostosuje podpowiedzi do indywidualnych preferencji użytkowników, stylów pisania i grup docelowych

Adaptacja wielojęzyczna i kulturowa: Podpowiedzi płynnie uwzględniają niuanse językowe i kulturowe, umożliwiając tworzenie zawartości o zasięgu globalnym

Kreatywna eksploracja: AI będzie generować innowacyjne i niekonwencjonalne podpowiedzi, poszerzając granice kreatywności

Wnioski oparte na danych: AI będzie oferować podpowiedzi oparte na danych poprzez analizę ogromnych zbiorów danych i optymalizację skuteczności zawartości

Podpowiedzi branżowe: Dostosowane do potrzeb poszczególnych pól, takich jak prawo, medycyna i finanse, zwiększą dokładność i wydajność

Ta ewolucja pozwoli twórcom zawartości na szybsze tworzenie zawartości o wyższej jakości i większej trafności.

Rola AI w transformacji tworzenia zawartości

Sztuczna inteligencja szybko zmienia krajobraz tworzenia treści. Dzięki automatyzacji początkowych etapów, sugerowaniu pomysłów i poprawianiu jakości tekstów, sztuczna inteligencja pozwala twórcom skupić się na strategii wyższego poziomu i kreatywności.

Narzędzia takie jak ClickUp Brain, dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, pokazują, jak można wykorzystać te osiągnięcia, aby uprościć cykle pracy i zwiększyć wydajność. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji możemy spodziewać się przyszłości, w której ludzka pomysłowość i sztuczna inteligencja będą płynnie współpracować, tworząc wyjątkową zawartość na dużą skalę.

