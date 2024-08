ClickUp vs. Miro: Które narzędzie Whiteboard wybrać w 2024 roku?

Jeśli nadal zapisujesz swoje pomysły na fizycznej tablicy, tracisz na wygodzie i łatwości korzystania z tablic wirtualnych.

Oldschoolowe tablice są pomocne, ale mają ograniczoną przestrzeń. Podczas burzy mózgów łatwo jest zgubić swoje pomysły na tablicach. Ponadto nie sprawdzają się one w przypadku pracowników zdalnych. Tablice wirtualne rozwiązują te problemy i oferują więcej funkcji. Pomagają zespołowi współpracować, przeprowadzać burze mózgów i przedstawiać swoje pomysły w formie wizualnej.

Ale przy tak wielu dostępnych narzędziach do tworzenia tablic, trudno jest wybrać idealne narzędzie, które spełnia (lub przekracza) Twoje potrzeby i oczekiwania. Właśnie w tym możemy pomóc!

Na tym blogu przyjrzymy się dwóm popularnym narzędziom do tworzenia tablic: ClickUp vs. Miro. Podkreślimy ich funkcje, różnice, ceny i inne szczegóły, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Co to jest ClickUp?

zastąp wiele aplikacji za pomocą ClickUp - wszechstronnego narzędzia do produktywności i współpracy

ClickUp to kompleksowa platforma produktywności zaprojektowana w celu wzmocnienia współpracy zespołowej i łatwego zarządzania wieloma projektami.

Pomaga usprawnić przepływ pracy, zapewniając scentralizowaną przestrzeń dla wszystkich działań i zasobów związanych z projektem, takich jak burza mózgów, tworzenie zadań, dokumentów i prezentacji, śledzenie postępów projektu, zarządzanie celami projektu i wiele innych.

Połączona przestrzeń robocza ClickUp upraszcza złożone plany projektowe, umożliwiając zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, utrzymując widoczność projektu i utrzymując wszystkich w zgodzie z celami projektu.

Oprócz funkcji współpracy i zarządzania przepływem pracy, ClickUp zapewnia gotowe do użycia szablony tablic do planowania i tworzenia pomysłów, które pozwalają od razu rozpocząć pracę. Te i inne funkcje sprawiają, że jest to idealne narzędzie do burzy mózgów, współpracy i nie tylko.

Czytaj dalej, aby zapoznać się z funkcjami ClickUp, które sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie do tworzenia tablic i solidne oprogramowanie do zarządzania projektami.

Funkcje ClickUp

ClickUp, jako oprogramowanie do współpracy wizualnej z możliwościami zarządzania projektami, jest dobrze dopasowane do wielu organizacji o różnych rozmiarach zespołów i potrzebach. Oto niektóre z jego najlepszych funkcji.

Funkcja #1: Wizualizacja

Wizualizuj swoje pomysły na projekty, przepływy pracy i procesy za pomocą ClickUp Mind Maps . Twórz etapowe procesy, łącz zadania i zarządzaj nimi w łatwy sposób za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść" bez konieczności przełączania się na inne widoki.

Generuj niestandardowe mapy myśli za pomocą ClickUp, aby planować pomysły i mapować przepływy pracy

Możesz również udostępniać swoje mapy myśli zespołom w swojej przestrzeni roboczej i łączyć je z określonymi komentarzami i dokumentami, aby lepiej zrozumieć zadania.

Funkcja #2: Burza mózgów i współpraca Tablice ClickUp ułatwiają przekształcanie pomysłów w działania. Dają one użytkownikom idealną kanwę do współpracy i tworzenia pomysłów w czasie rzeczywistym, dodawania notatek, obrazów i linków, łączenia wielu elementów, tworzenia map drogowych, przepływów pracy i nie tylko w celu wizualizacji koncepcji i zwiększenia kreatywności.

Planuj i realizuj swoje pomysły z ClickUp Whiteboards

Oprócz tworzenia pomysłów i planowania, możesz szybko realizować pomysły, tworząc zadania z poziomu tablic. Dodawaj dokumenty, linki i obrazy do zadań, aby zapewnić swojemu zespołowi więcej kontekstu.

Funkcja #3: Wydajność połączona z kreatywnością

ClickUp oferuje obszerną bibliotekę ponad 1000 szablonów, które pomagają pracować szybciej i wydajniej. Dostępnych jest kilka kategorii

takich jak marketing, zarządzanie projektami, operacje, kreacja i projektowanie itp. Dodatkowo można tworzyć niestandardowe szablony dla rzeczy, które trzeba robić często, aby uniknąć budowania wszystkiego od zera w następnym projekcie.

Burza mózgów i przechwytywanie pomysłów między zespołami w ujednoliconym widoku dzięki szablonowi burzy mózgów ClickUp Sprint Retrospective

Na przykład

Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp Sprint

upraszcza przeglądanie i analizowanie sprintów projektu, aby upewnić się, że wszystko jest na dobrej drodze. Ten szablon Whiteboard pomaga w burzy mózgów w celu poprawy wyników sprintu, identyfikacji trendów wydajności w wielu sprintach i śledzeniu postępów w celu zapewnienia produktywności zespołu. Możesz także zauważyć problemy wpływające na wydajność zespołu i natychmiast się nimi zająć. Wypróbuj ten szablon podczas następnego retro!

ClickUp pricing

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka Workspace miesięcznie

**Co to jest Miro?

via Miro Miro jest cyfrowym tablica do zarządzania projektami która umożliwia zespołom burzę mózgów i współpracę wizualną. Zapewnia przestrzeń roboczą, w której zespoły mogą planować i strategizować projekty, definiować cele i zależności, wizualizować dane i tworzyć przepływy pracy.

Platforma zapewnia różne narzędzia i elementy wizualne, umożliwiając tworzenie schematów blokowych, map myśli i diagramów na potrzeby sesji burzy mózgów.

Miro płynnie współpracuje z ClickUp

umożliwiając przekształcenie schematów blokowych i diagramów Miro w

Zadania ClickUp

dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i dostępne w jednym miejscu.

Funkcje Miro

Miro to cyfrowa platforma do współpracy dla zespołów, umożliwiająca burze mózgów, wspólne projektowanie i planowanie projektów. Miro oferuje kilka funkcji w różnych planach cenowych. Oto niektóre z nich.

Funkcja #1: Burza mózgów i współpraca

tablica online przez *[_Miro](https://miro.com/whiteboard/)* Miro zapewnia wspólną przestrzeń dla zespołów do współpracy i wizualizacji złożonych pomysłów przy użyciu karteczek samoprzylepnych, interaktywnych wyświetlaczy, diagramów, obrazów, GIF-ów, arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów. Tablica Miro to nieskończone płótno, które pozwala zespołom współpracować bez ograniczania przestrzeni. Ponadto Miro konwertuje fizyczne tablice i odręczne notatki na karty online Jira lub tabele CSV.

Funkcja #2: Wizualizacja

Mind map via Miro Narzędzie Miro mind map maker i wireframe tool umożliwia zespołom mapowanie pomysłów za pomocą schematów blokowych i obrazów oraz tworzenie prototypów ekranów produktów i stron internetowych. Notuj pomysły na karteczkach samoprzylepnych, mapuj przepływy użytkowników i współpracuj z zespołami w celu tworzenia szkieletów i map myśli. Możesz udostępniać je interesariuszom i iterować na podstawie informacji zwrotnych.

Funkcja #3: Wydajność połączona z kreatywnością

Miro oferuje bibliotekę szablonów z gotowymi szablonami, które standaryzują procesy i pomagają zespołom efektywnie współpracować. Od map myśli i schematów blokowych po strukturę Kanban i szablony spotkań zespołowych, Miro oferuje ponad 500 szablonów w różnych kategoriach. Możesz także tworzyć własne szablony i uzyskać dostęp do szablonów społeczności Miro w Miroverse. Miroverse to obszerne repozytorium szablonów stworzonych przez użytkowników dla określonych branż i typów projektów.

Ceny Miro

Darmowy

Starter : 8 USD/miesiąc na członka

: 8 USD/miesiąc na członka Biznes : $16/miesiąc na członka

: $16/miesiąc na członka Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

ClickUp vs. Miro: Porównanie funkcji

Główną różnicą między ClickUp i Miro jest to, że Miro zapewnia cyfrową tablicę, na której zespoły mogą projektować i tworzyć produkty. Z drugiej strony, ClickUp jest narzędziem zwiększającym produktywność z funkcją tablicy. Pomaga wielu osobom współpracować na jednej platformie w celu tworzenia pomysłów i realizacji złożonych projektów.

Dostosowywane tablice

ClickUp

Tablica ClickUp umożliwia rysowanie schematów blokowych, diagramów, a nawet bazgrołów na nieskończonym płótnie. Możesz także używać kształtów i konwertować teksty i karteczki samoprzylepne na zadania. Jest to jedna z najlepsze oprogramowanie do tablic które oferuje również zarządzanie zadaniami i przepływem pracy, wyznaczanie celów, raportowanie i analizy itp., wypełniając lukę między burzą mózgów a realizacją pomysłów. Krótko mówiąc, ClickUp to Alternatywa dla Miro która zastępuje odłączone aplikacje jedną platformą.

Miro

Miro to internetowa tablica i oprogramowanie do współpracy z funkcjami takimi jak wideokonferencje i tworzenie szkieletów, odpowiednie do sesji burzy mózgów. Umożliwia przechowywanie pomysłów za pomocą karteczek samoprzylepnych, rysunków, kształtów, narzędzi do tworzenia diagramów itp. w scentralizowanej, konfigurowalnej przestrzeni.

Miro nie oferuje zarządzania zadaniami, choć można wyeksportować tablicę Miro za pomocą narzędzi takich jak ClickUp, Jira i Trello do tworzenia zadań.

Zwycięzca ClickUp vs. Miro Round 1

ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą, ponieważ pozwala realizować pomysły bezpośrednio z tablic poprzez tworzenie zadań. Możesz organizować swoje pomysły na tablicy i tworzyć zadania / podzadania i przepływy pracy.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Twórz czaty indywidualne i grupowe z członkami zespołu, udostępniaj załączniki i kontekstualizuj rozmowy za pomocą widoku czatu ClickUp

ClickUp

Rozbudowane funkcje współpracy ClickUp koncentrują się na burzy mózgów, planowaniu i zarządzaniu pomysłami za pomocą tablic Kanban, wykresów Gantta, podzadań zadań, widoków kalendarza, konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych i innych wizualnych narzędzi do zarządzania projektami. Platforma oferuje szerszy zakres funkcji, takich jak wbudowany czat, edytor dokumentów, udostępnianie i nagrywanie ekranu, śledzenie czasu i wiele więcej, aby ułatwić współpracę w czasie rzeczywistym.

Miro

Miro kładzie nacisk na współpracę w czasie rzeczywistym, generowanie pomysłów i innowacje. Oferuje narzędzia takie jak współdzielone kursory, czat, rozmowy wideo w aplikacji, udostępnianie ekranu, adnotacje, interaktywne prezentacje itp. w celu usprawnienia współpracy i informacji zwrotnych.

Oto przykład Miro vs ClickUp. Załóżmy, że Twój zespół pracuje nad kampanią marketingową. Dzięki ClickUp mogą współpracować w celu przeprowadzenia burzy mózgów, planowania, zarządzania i śledzenia projektu za pomocą tablic, map drogowych, wykresów Gantta, zadań, dokumentów, formularzy opinii, pulpitów nawigacyjnych, analiz opartych na sztucznej inteligencji i nie tylko. Dzięki oprogramowaniu Miro mogą korzystać z cyfrowego płótna, aby ożywić swoje pomysły i współpracować przy burzy mózgów, planowaniu i iteracji. Krótko mówiąc, ClickUp może być alternatywą dla Miro, ale Miro nie może zrobić tego, co ClickUp.

Zwycięzca ClickUp vs. Miro Round 2

ClickUp musi być tutaj zwycięzcą, ponieważ oferuje bardziej zaawansowane funkcje współpracy niż Miro. Podczas gdy Miro koncentruje się na współpracy wizualnej, ClickUp pozwala współpracować nad zadaniami projektowymi, opiniami, mapami drogowymi i nie tylko.

Mind maps

ClickUp

Mapy myśli ClickUp pomagają organizować, wizualizować, rozbijać pomysły, łączyć zadania i nadawać wizji solidną strukturę. Umożliwiają dodawanie tekstu, kształtów, ikon, obrazów, linków i załączników za pomocą przyjaznej dla użytkownika funkcji przeciągania i upuszczania. Integracja map myśli z całym pakietem do zarządzania projektami sprawia, że ClickUp jest

najlepsze oprogramowanie do tworzenia map myśli

. Można je również udostępniać w dokumentach, komentarzach i zadaniach, dzięki czemu są łatwo dostępne w obszarze roboczym.

Miro

Mapy myśli Miro ułatwiają burzę mózgów. Chociaż oferują podobne funkcje, mapy myśli nie są alternatywą dla map myśli ClickUp. Są one zintegrowane z ograniczonymi funkcjami Miro, takimi jak szablony i tablice. Mapy myśli można udostępniać za pośrednictwem wielu stron internetowych i narzędzi, takich jak Notion, Teams i Confluence.

Zwycięzca ClickUp vs. Miro Round 3

ClickUp wygrywa tutaj, ponieważ mapy myśli ClickUp integrują się ze wszystkimi funkcjami pakietu ClickUp, w przeciwieństwie do Miro z ograniczonymi integracjami.

Retrospektywy

Łatwe zarządzanie mapami drogowymi produktów, backlogami, sprintami, projektowaniem UX i nie tylko dzięki ClickUp

ClickUp

ClickUp zapewnia dedykowaną przestrzeń do retrospektyw sprintów, w której zespoły mogą dodawać komentarze i notatki, omawiać elementy działań i przypisywać je członkom zespołu za pomocą funkcji zarządzania zadaniami. Platforma oferuje również konfigurowalne szablony i przykłady retrospektyw sprintu które umożliwiają zespołom współpracę, krytyczne myślenie i ulepszanie sprintów w celu uzyskania lepszych wyników. Co więcej, możesz generować wydrukować raporty retrospektywne za pomocą ClickUp Brain zintegrowany asystent AI, aby zapobiec powtarzaniu się błędów.

Miro

Retrospektywy Miro są bardziej wizualne. Możesz przeprowadzać retrospektywy za pomocą szablonów Miro, aby zidentyfikować, co zadziałało, a co nie. Używaj tablic do tworzenia retrospektywnych pomysłów i klastry tematyczne, kategoryzując zagadnienia lub zadania według słów kluczowych, tagów, kolorów itp. i udostępniać je zespołom w celu lepszego wprowadzania innowacji. Miro zapewnia również narzędzia, takie jak liczniki czasu i podpowiedzi do prowadzenia procesu retrospektywy.

Zwycięzca ClickUp vs. Miro Round 4

Dedykowane retrospektywy sprintów ClickUp wygrywają tutaj, ponieważ pozwalają zespołom współpracować, dyskutować, udostępniać i wykonywać elementy działań, w przeciwieństwie do Miro, które oferuje bardziej wizualne retrospektywy.

Asystent oparty na sztucznej inteligencji

Użyj ClickUp Brain, aby zająć się wszystkimi zadaniami związanymi ze sztuczną inteligencją, od pisania po pracę administracyjną

ClickUp

ClickUp Brain integruje się z platformą i można go uruchomić w dowolnym miejscu. Użyj czatu AI, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zadań, dokumentów lub projektów. Zautomatyzuj pracę, taką jak podsumowywanie zadań, wyciąganie głównych tematów z wątków e-mail, znajdowanie kluczowych spostrzeżeń z długich dokumentów, generowanie aktualizacji zespołu itp. Możesz także utworzyć niestandardową automatyzację, opisując procesy, które mają być wykonywane automatycznie.

Miro

Miro Assist, nowa funkcja AI w wersji beta, działa z istniejącymi treściami na tablicy. Sztuczna inteligencja może wyciągać wnioski z wyników retro, podsumowywać notatki samoprzylepne, dostrzegać trendy i grupować notatki samoprzylepne w klastry. Może również zautomatyzować generowanie map myśli, diagramów sekwencji, prezentacji i list działań.

Zwycięzca ClickUp vs. Miro Round 5

ClickUp Brain jest tutaj wyraźnym zwycięzcą, ponieważ jest bardziej bogaty w funkcje niż Miro Assist. Można go używać w dowolnym miejscu w ClickUp do automatyzacji procesów, pisania dokumentów projektowych i zadawania pytań związanych z projektem. ClickUp Brain jest wszechstronnym asystentem AI we wszystkich funkcjach ClickUp, podczas gdy Miro AI ogranicza się do burzy mózgów i współpracy wizualnej w samym Miro.

Cena

Oceny i recenzje klientów

ClickUp

G2 : 4.7 na 5(9500 + recenzji)

: 4.7 na 5(9500 + recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (4000+ recenzji)

Miro

G2 : 4.8 na 5 (5600+ recenzji)

: 4.8 na 5 (5600+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (1500+ recenzji)

ClickUp vs. Miro na Reddit

Przyjrzeliśmy się wątkom na Reddicie, aby dowiedzieć się, co użytkownicy myślą o Miro vs. ClickUp i odkryliśmy, że użytkownicy wykorzystują obie platformy do określonych celów. Wielu użytkowników zgadza się z tym że ClickUp oferuje bardziej rozbudowane funkcje:

ClickUp jest idealny do zarządzania zadaniami, centralizacji zadań, śledzenia czasu i raportów czasu.

Redditor Inni użytkownicy zgadzają się że tablice Miro są najlepsze do wizualizacji pomysłów i zadań:

Miro jest tylko po to, aby wizualizować, jak zadania sprintu pasują do siebie.

Redditor

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno platformy Miro, jak i ClickUp są znane wśród użytkowników ze swoich funkcji wizualizacji i zarządzania zadaniami. Podczas gdy Miro jest wyborem dla tablic, ClickUp oferuje zarówno funkcje tablicy, jak i zarządzania zadaniami, eliminując potrzebę korzystania z różnych narzędzi.

**Które narzędzie do tablic króluje?

Zbadaliśmy dwa narzędzia i znaleźliśmy to, które podbija wszystko - to ClickUp!

W walce ClickUp vs. Miro, ClickUp jest idealnym wyborem, ponieważ oferuje więcej niż tylko tablice na jednej platformie.

Podczas gdy Miro oferuje intuicyjne i przyjazne dla użytkownika tablice z kilkoma kreatywnymi funkcjami, nie spełnia wymagań związanych z zarządzaniem projektami. Pomaga jedynie użytkownikom wizualizować i organizować pomysły. Tak więc, podczas gdy użytkownicy mogą strukturyzować swoje pomysły na Miro, potrzebują narzędzi takich jak ClickUp, aby je idealnie zaplanować i wykonać.

ClickUp zapewnia jedno rozwiązanie, w którym zespoły mogą przeprowadzać burze mózgów, wizualizować i strukturyzować pomysły, planować projekty, realizować je i śledzić aż do ich dostarczenia. Narzędzie produktywności ClickUp z wbudowaną sztuczną inteligencją ma wszystko, czego potrzebujesz, aby pracować wydajnie i przyspieszyć dostarczanie produktów. Narzędzie ma możliwości skalowania, które mogą dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Chcesz wiedzieć jak? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!