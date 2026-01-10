10 najlepszych narzędzi AI dla podcasterów w 2026 roku

Rozpoczęcie podcastu może być ekscytującą przygodą, ale zarówno doświadczeni, jak i początkujący podcasterzy napotykają pewne przeszkody — między innymi trudności techniczne, brak czasu na montaż i blok twórczy.

Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzą narzędzia AI. Te narzędzia AI dla podcasterów mogą uprościć edycję, transkrypcję, tworzenie zawartości, a nawet działania marketingowe.

Lista narzędzi AI dostępnych dla twórców podcastów jest jednak nieskończona, a podjęcie decyzji, w które z nich zainwestować, może być trudne. Dlatego wraz z zespołem ClickUp stworzyliśmy sprawdzoną listę dziesięciu najlepszych narzędzi AI do podcastingu, które wzbogacą i uproszczą proces tworzenia podcastów.

Najpierw jednak omówmy aspekty, które wzięliśmy pod uwagę przy wyborze 10 najlepszych narzędzi AI dla podcasterów.

Oto pięć elementów, na które należy zwrócić uwagę, dodając narzędzia AI do procesu tworzenia podcastów:

Automatyzacja zadań: Usprawnij żmudne i czasochłonne aspekty tworzenia podcastów dzięki sztucznej inteligencji. Wysokiej jakości narzędzia AI powinny oferować solidną automatyzację, zapewniającą kontrolę nad automatycznym ulepszaniem dźwięku, transkrypcją i tworzeniem zawartości

Łatwość obsługi: Stwórz wydajny proces tworzenia zawartości dzięki narzędziom AI, które pasują do Twojego unikalnego stylu. Szukaj narzędzi, które zapewniają równowagę między zaawansowanymi funkcjami a intuicyjnym interfejsem, dzięki czemu możesz zrobić więcej w krótszym czasie

Jakość i dokładność: Narzędzia AI dla podcasterów muszą być w stanie poprawić dokładność zadań operacyjnych, takich jak koordynacja nagrań studyjnych, udostępnianie scenariuszy, edycja transkrypcji podcastów oraz zarządzanie dokumentacją finansową. Aby to zweryfikować, sprawdź dotychczasowe osiągnięcia narzędzia i opinie na jego temat.

Personalizacja: Uważam, że sztuczna inteligencja powinna dawać nam większą kontrolę nad edycją i wyborami twórczymi. Wybieraj narzędzia AI, które oferują dodatkowe możliwości i wystarczającą swobodę, by wprowadzać twórcze poprawki i dostosowania do własnych potrzeb

Integracja i koszt: Bardzo ważne jest, aby wybrane narzędzie AI mieściło się w budżecie i można je było łatwo zintegrować z istniejącymi procesami pracy. Najlepsze narzędzia AI to te, które oferują wysoką wartość przy uzasadnionych kosztach

Oto dziesięć najlepszych narzędzi AI do tworzenia podcastów, które naszym zdaniem mogą zrewolucjonizować proces produkcji i podnieść jakość zawartości,

1. ClickUp

Najlepsze do kompleksowego zarządzania podcastami

Twórz odcinki podcastów i zarządzaj nimi skutecznie oraz wydajnie dzięki ClickUp

ClickUp to potężne narzędzie zwiększające wydajność, które pomaga stworzyć doskonałe centrum dowodzenia podcastami. Dzięki wielu wbudowanym funkcjom, takim jak komunikator, dedykowana sztuczna inteligencja, narzędzia do pisania i wyznaczania celów, szablony kalendarza zawartości oraz ponad 1000 integracji, może ono ułatwić kompleksowe zarządzanie podcastami, od tworzenia pomysłów i burzy mózgów po terminową publikację, co czyni je idealnym oprogramowaniem do zarządzania podcastami dla Ciebie.

Idealny zarówno dla początkujących podcasterów, jak i doświadczonych weteranów, ClickUp zapewnia scentralizowaną platformę do łatwego zarządzania każdym odcinkiem podcastu i projektem. Skupiając się przede wszystkim na uproszczeniu zadań, jego wszechstronność i możliwość dostosowania pozwalają dopasować go do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dwie istotne funkcje, szczególnie jeśli nie działasz samodzielnie, to ClickUp Goals, usprawniające proces tworzenia pomysłów i wyznaczania celów, oraz ClickUp Chat, zapewniający spójną komunikację. ClickUp Goals pozwala zapisywać cele indywidualne i zespołowe oraz łączyć je z zadaniami związanymi z podcastem, natomiast ClickUp Chat umożliwia komunikację między zespołami, a nawet natychmiastowe przypisywanie użytkowników do etykiet.

Pożegnaj się z fragmentarycznymi cyklami pracy wymagającymi użycia wielu narzędzi AI. Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp może zastąpić wiele innych narzędzi AI dla podcasterów. Integruje się z różnymi popularnymi narzędziami i usługami do podcastingu, stając się kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z podcastingiem. Możesz połączyć swoje oprogramowanie do nagrywania, platformy hostingowe i konta w mediach społecznościowych z ClickUp. Oferuje ono nawet usługi przechowywania w chmurze, aby scentralizować wszystkie Twoje działania związane z podcastingiem i pliki w jednym miejscu.

Dzięki licznym szablonom podcastów, które są gotowe do użycia za pomocą zaledwie kilku kliknięć, ClickUp sprawia, że tworzenie podcastów i zarządzanie nimi staje się nieskończenie prostsze i bardziej efektywne.

Wizualizuj i zrealizuj powodzenie uruchomienia podcastu dzięki szablonowi planowania podcastów ClickUp

Szablon planowania podcastów ClickUp to idealny pulpit nawigacyjny do organizowania tego, co chcą usłyszeć Twoi słuchacze, zarządzania kontaktami z gośćmi oraz wizualizacji sposobu dostarczania zawartości aż do poziomu poszczególnych odcinków podcastu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z podcastami, czy planujesz nagrania i premiery na następny miesiąc — ten szablon zapewni Ci niezbędną strukturę. To mój osobisty faworyt wśród szablonów podcastowych ClickUp .

Skorzystaj z szablonu podcastu ClickUp, aby szybko i sprawnie zorganizować działania związane z planowaniem podcastu.

Szablon podcastu ClickUp pomaga stworzyć szczegółowy plan realizacji nagrania podcastu. Obejmuje on takie zadania, jak ustalanie harmonogramu spotkań z gośćmi, sesje nagraniowe, zarządzanie plikami audio, a nawet śledzenie postępów w tworzeniu odcinków. Szablon ten pozwala efektywnie zaplanować i zrealizować każdy krok procesu tworzenia podcastu

Oprócz zarządzania podcastami ClickUp oferuje również ClickUp Docs, wbudowane, przyjazne dla użytkownika narzędzie do dokumentacji i edycji, idealne do pisania i edycji podcastów w czasie rzeczywistym. Jest ono wyposażone w takie funkcje, jak strony zagnieżdżone, szybkie połączone linki i niezliczone opcje stylizacji, a także specjalną funkcję pisania opartą na AI, która pomaga pisać i edytować atrakcyjne i przejrzyste scenariusze podcastów.

Zdobądź swojego osobistego asystenta do pisania, wprowadzając zaledwie kilka wierszy tekstu w ClickUp Brain

ClickUp Brain, potężny pakiet narzędzi AI, pomoże Ci w burzy mózgów nad pomysłami na podcasty, tworzeniu atrakcyjnych scenariuszy oraz porządkowaniu myśli w trakcie całego procesu twórczego.

Korzystaj z ClickUp Docs jako kompleksowego narzędzia do dokumentacji, aby zapisywać pomysły, tworzyć połączenia między nimi a cyklami pracy i płynnie wdrażać koncepcje.

Możesz również użyć ClickUp Brain do napisania scenariusza w ClickUp Dokumencie. Co więcej, jeśli potrzebujesz przewodnika po tworzeniu scenariusza podcastu, ClickUp również Ci w tym pomoże.

Skorzystaj z szablonu scenariusza podcastu ClickUp, aby bez wysiłku usprawnić proces pisania od początku do końca.

Szablon scenariusza podcastu ClickUp to szablon ClickUp Dokument służący do tworzenia dobrze zorganizowanych odcinków podcastów. Szablon ten ma na celu pomóc Ci w organizacji i planowaniu wszystkich aspektów produkcji podcastu oraz w efektywnym pisaniu scenariuszy. Jest on zaprojektowany tak, aby zapewnić spójność każdego odcinka podcastu

Chcesz wykorzystać fragmenty swojego podcastu i stworzyć z nich posty tekstowe? Użyj ClickUp Clips, aby nagrać ekran bezpośrednio w ClickUp. Po zapisaniu narzędzie do transkrypcji oparte na AI automatycznie generuje dokładny tekst do wideo. Ta funkcja sprawia, że edycja i przekształcanie odcinków podcastu w posty na blogu lub w mediach społecznościowych jest dziecinnie prosta. Sprawia również, że Twoja zawartość jest bardziej dostępna i zoptymalizowana pod kątem SEO.

Użyj ClickUp Clip do natychmiastowego nagrywania wideo i transkrypcji audio

Jak już wspomniałem, dzięki ClickUp możesz wymyślać, tworzyć, zarządzać, śledzić i nagrywać wszystkie swoje podcasty od początku do końca.

Najlepsze funkcje ClickUp

śledź wskaźniki od początku do końca na Wizualizuj proces tworzenia podcastu iod początku do końca na pulpitach nawigacyjnych ClickUp

Uprość i usprawnij tworzenie oraz planowanie podcastów dzięki gotowym szablonom

Korzystaj z ClickUp Docs, aby bez wysiłku pisać scenariusze, tworzyć kreatywne treści i sprawnie dokumentować

Znajdź pomysły na podcasty, pisz scenariusze i nie tylko dzięki ClickUp Brain, zintegrowanemu asystentowi AI

Stwórz plan działania dla swojego podcastu wraz ze szczegółowymi krokami dzięki zadaniom ClickUp

Nagrywaj ekran swojego podcastu za pomocą ClickUp Clips i uzyskaj dokładne transkrypcje dzięki ClickUp Clips

Scentralizuj swoje działania związane z podcastami dzięki ponad 1000 integracji z oprogramowaniem do nagrywania, platformami hostingowymi, kontami w mediach społecznościowych i pamięcią w chmurze

Limity ClickUp

Wymaga nieco dłuższego okresu nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 4000 recenzji)

2. ChatGPT

Najlepsze do burzy mózgów i tworzenia konspektów

ChatGPT to generatywny chatbot oparty na AI, stworzony przez OpenAI. Uważam, że jego możliwości w zakresie AI są idealne dla podcasterów do generowania pomysłów na odcinki i podpowiedzi ułatwiające tworzenie zawartości. Skupiając się na twórczości, jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na spersonalizowane podpowiedzi i generuje pomysły na tematy, a nawet kreatywne tytuły odcinków, które odpowiadają Twoim unikalnym potrzebom związanym z podcastowaniem.

Dzięki intuicyjnym funkcjom generowania pomysłów i udoskonalania scenariuszy ChatGPT jest jednym z wiodących narzędzi AI dla podcasterów. Ma potencjał, by stać się świetnym wirtualnym współpracownikiem i doradcą w procesie tworzenia podcastów. Zapewnia również informacje zwrotne i sugestie w czasie rzeczywistym, które pomagają podnieść jakość podcastu. Jego ogromna baza wiedzy rozszerza możliwości badawcze i pozwala zaoszczędzić czas.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Wymyślaj kreatywne pomysły na podcasty i rozwiązuj problemy związane z tematami, nad którymi utknąłeś

Uporządkuj odcinki swojego podcastu dzięki szczegółowym konspektom tworzonym w ChatGPT, zawierającym punkty do omówienia i przejścia między segmentami

Generuj pomysły na dialogi, teksty reklamowe lub segmenty intro/outro do swojego podcastu

Twórz przyciągające uwagę podpisy do postów w mediach społecznościowych lub strukturę wpisów na blogu poświęconym Twojemu podcastowi

Limity ChatGPT

Wygenerowane informacje mogą nie zawsze być dokładne i wymagają weryfikacji

Wynik może czasami wydawać się mechaniczny i pozbawiony niuansów naturalnej rozmowy

Nie można go używać do wyszukiwania informacji o bieżących wydarzeniach, ponieważ dane szkoleniowe są aktualizowane tylko do kwietnia 2023 roku.

Ceny ChatGPT

Free

Plus : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

3. Alitu Showplanner

Najlepsze do planowania i przygotowania audio podcastów

Narzędzie Alitu Showplanner, oparte na AI, zostało stworzone, aby ułatwić planowanie podcastów. Pomaga podcasterom w generowaniu pomysłów na odcinki, organizowaniu zawartości i tworzeniu szczegółowych konspektów.

Podoba mi się to, jak Alitu Showplanner generuje kreatywne podpowiedzi i rekomenduje trafne tematy w oparciu o niszę podcastu i docelową publiczność. Oferuje również narzędzia do planowania publikacji, organizowania segmentów i wywiadów z gośćmi. Dzięki Showplanner możesz zaoszczędzić czas i wysiłek, tworząc profesjonalnej jakości podcasty poprzez usprawnienie procesu produkcji.

Najlepsze funkcje Alitu Showplanner

Uprość i przyspiesz proces marketingu oraz planowania podcastów dzięki interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”, który pozwala w łatwy sposób wizualizować strukturę odcinków

Dodawaj notatki, linki i znaczniki czasu do segmentów w swoim planie, aby uporządkować informacje

Importuj klipy audio lub podkłady muzyczne bezpośrednio do planu programu, aby lepiej zaplanować przepływ zawartości

Wyeksportuj plan programu jako plik PDF lub przewodnik tekstowy, aby mieć do niego łatwy dostęp podczas nagrywania

Limity Alitu Showplanner

Ograniczone funkcje edycji podcastów dla importowanych klipów audio w samym Showplannerze

Jego postprodukcja audio nie jest kompleksowa

Może wydawać się mniej intuicyjne niż inne narzędzia do planowania wizualnego w przypadku nieliniowych struktur podcastów

Ceny Alitu Showplanner

Niezależni podcasterzy: 38 USD miesięcznie na użytkownika (dodatkowe opłaty za usługi hostingowe)

Business: Od 195 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Alitu Showplanner

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

4. ContentShake AI

Najlepsze do optymalizacji SEO i tworzenia streszczeń

Wyróżnione przez Semrush w ich App Center, ContentShake AI najlepiej radzi sobie z analizowaniem ogromnych zbiorów danych w celu generowania pomysłów na odcinki dla konkretnych nisz i odbiorców przy użyciu algorytmów AI. To narzędzie do edycji podcastów rekomenduje pomysły na zawartość, wykorzystując popularne tematy, słowa kluczowe i pytania, które angażują słuchaczy.

ContentShake AI pomaga podcasterom wyprzedzać konkurencję, ujawniając podcasty konkurencji i preferencje odbiorców. Dzięki ContentShake AI możesz szybko generować pomysły, przezwyciężyć blok twórczy i tworzyć wysokiej jakości odcinki, które angażują słuchaczy.

Najlepsze funkcje ContentShake AI

Generuj tytuły i opisy zoptymalizowane pod kątem SEO, aby Twój podcast zajmował wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania

Twórz szczegółowe notatki i streszczenia podcastów na podstawie nagrań audio, zwiększając ich dostępność i ułatwiając słuchaczom ich odkrywanie

Wyodrębnij kluczowe idee z odcinków podcastów, aby z łatwością tworzyć posty w mediach społecznościowych i materiały związane z promocją

Wykorzystaj zawartość swoich podcastów w postach na blogu, aby poszerzyć zasięg i przyciągnąć nowych słuchaczy

Ograniczenia ContentShake AI

Nie możemy zagwarantować optymalizacji SEO ani w pełni dokładnych streszczeń

Może być mniej skuteczne w przypadku programów o charakterze wysoce konwersacyjnym

Nie ma darmowego planu, jest tylko siedmiodniowa wersja próbna

Ceny ContentShake AI

Free: wersja próbna (na siedem dni)

Premium: 60 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje ContentShake AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

5. Wondercraft

Najlepsze do postprodukcji i udostępniania plików audio

Wondercraft wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, aby przekształcać tekst w wysokiej jakości produkcje audio z naturalnie brzmiącymi głosami AI i dostosowywanymi ścieżkami dźwiękowymi.

Podcasterzy mogą w ciągu kilku minut przekształcić posty na blogu, artykuły i scenariusze w angażujące odcinki. Automatyczna edycja dźwięku, klonowanie głosu i wsparcie w wielu językach w Wondercraft pomogą Ci poszerzyć grono odbiorców i tworzyć profesjonalnie brzmiące podcasty.

Najlepsze funkcje Wondercraft

Generuj krótkie, przyciągające uwagę fragmenty z podcastu do promocji w mediach społecznościowych

Szybko transkrybuj swoje nagrania audio, aby były łatwiejsze do znalezienia i dostępne

Wykorzystaj głosy generowane przez AI do intro i outro lub do odczytywania komunikatów sponsorów

Zamień zawartość tekstową w odcinki podcastów, korzystając z funkcji zamiany tekstu na mowę

Limity Wondercraft

Głosy generowane przez AI mogą nadal wykazywać zauważalne różnice w porównaniu z głosami ludzkimi

Szumy w tle lub wielu mówców mogą prowadzić do niedokładnej transkrypcji

Ceny Wondercraft

Free

Creator: 34 USD miesięcznie na użytkownika za 60 kredytów miesięcznie

Zalety: Ceny zaczynają się od 64 USD miesięcznie za użytkownika za 150 kredytów miesięcznie

Plan niestandardowy: Ceny ustalane indywidualnie

Oceny i recenzje Wondercraft

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

6. Jasper

Najlepsze do tworzenia zawartości

Kilka razy korzystałem z Jaspera, asystenta pisania opartego na AI, do tworzenia zawartości. Pomaga on w ciągu kilku minut tworzyć angażujące opisy odcinków, notatki do podcastów, posty w mediach społecznościowych oraz materiały promocyjne dla Twojego podcastu.

Algorytmy AI tworzą teksty na podstawie preferencji odbiorców i istniejących zawartości. Jasper może również pomóc w burzy mózgów nad pomysłami na odcinki, pisaniu scenariuszy oraz opracowywaniu głosów opartych na sztucznej inteligencji do narracji i postaci. Dzięki Jasperowi możesz tworzyć angażujące treści i wzbogacać swoją kreatywność.

Najlepsze funkcje Jasper

Wymyślaj nowe tematy odcinków podcastów i unikalne punkty widzenia dla swojej zawartości

Skorzystaj z pomocy przy pisaniu scenariuszy do odcinków solowych lub podcastów w formie wywiadów

Twórz atrakcyjne opisy i notatki do odcinków podcastów, aby przyciągnąć słuchaczy

Twórz angażujące posty w mediach społecznościowych, aby promować swoją nową zawartość

Ograniczenia Jasper

Wymaga starannej edycji i korekty, ponieważ tekst wygenerowany przez AI może zawierać błędy lub nieścisłości

Miesięczne koszty są dość wysokie w porównaniu z wieloma konkurentami

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wymagane są bardzo konkretne podpowiedzi

Brak bezpłatnego planu, dostępna jest jedynie bezpłatna wersja próbna

Ceny Jasper

Free: 7-dniowa wersja próbna

Creator: 34 USD miesięcznie na użytkownika

Pro: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

7. Suno

Najlepsze do tworzenia niestandardowej muzyki do podcastów

Suno to narzędzie AI do tworzenia muzyki, które pomoże Ci uwolnić drzemiącego w Tobie muzyka. Ta oparta na sztucznej inteligencji platforma może stworzyć spersonalizowaną piosenkę specjalnie dla Ciebie, pozwalając Ci wprowadzić różne style muzyczne. Świetnie się bawiłem, testując ją z różnymi utworami!

Suno idealnie nadaje się do komponowania melodii lub lokalizacji odpowiedniego tempa. Możesz również przejrzeć profile artystów lub bibliotekę gotowych utworów Suno, jeśli nie masz ochoty na zbytnie ryzyko.

Najlepsze funkcje Suno

Stwórz oryginalne motywy intro i outro do swojego podcastu, które idealnie pasują do Twojej marki

Generuj muzykę w tle dopasowaną do nastroju i tonu poszczególnych segmentów podcastu

Niestandardowe dostosowanie długości utworu, poziomu energii i instrumentacji, aby uzyskać spersonalizowane brzmienie

Unikaj problemów związanych z prawami autorskimi dzięki muzyce wolnej od opłat licencyjnych, stworzonej specjalnie dla Ciebie

Limity Suno

Osiągnięcie dokładnie takiego brzmienia, jakie masz na myśli, może wymagać kilku prób.

Muzyka generowana przez AI może czasami nie mieć niuansów i złożoności charakterystycznych dla muzyki komponowanej przez ludzi

Ograniczona kontrola nad skomplikowanymi elementami muzycznymi lub złożonymi aranżacjami

Ceny Suno

Podstawowe: Free

Pro: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Premier: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Suno

G2: 4,3/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

8. FineVoice

Najlepsze do generowania głosu i poprawiania jakości dźwięku przy użyciu AI

FineVoice to generator głosu oparty na AI oraz platforma do tworzenia zawartości, która pomaga podcasterom tworzyć narrację, eksperymentować z różnymi stylami głosu oraz ulepszać surowe nagrania. Możesz korzystać z jej narzędzi do zmiany głosu w segmentach opartych na postaciach lub w celu zachowania anonimowości, a także z jej funkcji poprawiania głosu opartej na AI, aby zredukować szumy, wyeliminować echo i wyrównać głośność, uzyskując w ten sposób czystszy efekt końcowy.

Najlepsze funkcje FineVoice

Popraw jakość dźwięku poprzez usuwanie szumów, redukcję echa i wyrównanie głośności

Zmień swój głos za pomocą narzędzi do zmiany głosu opartych na AI, aby uzyskać kreatywne efekty lub zachować prywatność

Twórz nagrania lektorskie oparte na AI i konwertuj tekst na mowę dzięki obszernej bibliotece głosów

Klonuj i projektuj niestandardowe głosy, aby zapewnić spójność w poszczególnych odcinkach

Limity FineVoice

Efekty głosowe mogą wydawać się sztuczne w zależności od formatu programu

Być może będziesz musiał poeksperymentować, aby uzyskać dokładnie taki ton i realizm, jakiego oczekujesz

Ceny FineVoice

Free

Basic: 8,99 USD/miesiąc

Pro: 17,99 USD/miesiąc

Enterprise: 47,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje FineVoice

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. Descript

Najlepsze do edycji audio i współpracy

Descript, jedno z najpopularniejszych narzędzi AI dla podcasterów, to oparta na sztucznej inteligencji platforma, która ułatwia tworzenie podcastów. Jego największą funkcją jest automatyczna i dokładna transkrypcja audio na tekst do edycji. Używałem go nawet do generowania transkrypcji z nagrań podcastów wideo i webinarów.

Zasadniczo możesz edytować wszystkie pliki audio, edytując transkrypcję, tak jak dokument. Dodatkowo Studio Sound poprawia jakość dźwięku jednym kliknięciem, a Overdub pozwala tworzyć realistyczne narracje przy użyciu własnego głosu lub głosów generowanych przez AI.

Dzięki Descript możesz usuwać wypełniacze, poprawiać błędy, dodawać muzykę i efekty dźwiękowe oraz tworzyć odcinki od podstaw, korzystając z zawartości generowanej przez AI.

Najlepsze funkcje Descript

Edytuj swój podcast, edytując transkrypcję tekstową — wycinaj, wklejaj i zmieniaj kolejność fragmentów audio za pomocą prostych funkcji edycji tekstu

Udoskonal dźwięk swojego podcastu, automatycznie usuwając słowa wypełniające za pomocą kilku kliknięć

Popraw błędy lub dodaj nową zawartość, używając własnego głosu lub głosu wygenerowanego przez AI dzięki funkcji Overdub

Zaproś członków zespołu do współpracy nad projektami w czasie rzeczywistym

Limits of Descript

Użytkownicy z doświadczeniem w tradycyjnej edycji audio mogą potrzebować trochę czasu, aby nauczyć się efektywnie z nich korzystać

Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji edycji dźwięku, znanych profesjonalistom

Ceny Descript

Free

Creator: 15 USD miesięcznie na użytkownika

Pro: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

10. Podpage

Najlepsze do projektowania stron internetowych i tworzenia podcastów

Podpage to oparta na AI platforma dla podcasterów, służąca do tworzenia atrakcyjnych i interesujących stron internetowych poświęconych podcastom. Korzystając z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i dostosowywalnych szablonów, możesz prezentować swoje odcinki, opowiadać swoje historie i nawiązywać wizualnie angażujące połączenia z odbiorcami.

Ale to nie wszystko. Szczególnie przydatna jest dla mnie funkcja ułatwiająca słuchaczom wyszukiwanie i słuchanie podcastów. Podpage wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji wydajności strony internetowej, tworzenia zawartości wideo przyjaznej dla SEO, a nawet generowania transkrypcji zawartości audio.

Najlepsze funkcje Podpage

Stwórz stronę internetową poświęconą podcastom w kilka minut dzięki łatwemu w obsłudze kreatorowi stron internetowych

Zaoszczędź czas dzięki automatycznym transkrypcjom, dzięki czemu Twoja zawartość będzie bardziej dostępna i przyjazna dla SEO

Zintegruj swój podcast ze swoją stroną internetową, umożliwiając słuchaczom cieszenie się programem bez konieczności opuszczania strony

Limity Podpage

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania wyglądu w porównaniu z innymi

Może to nie być idealne rozwiązanie w przypadku złożonych ustawień podcastów lub specyficznych potrzeb, takich jak wiele programów lub gdy firmy potrzebują różnych poziomów członkostwa

Ceny Podpage

Basic: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Elite: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje serwisu Podpage

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Podnieś jakość procesu tworzenia podcastów

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy doświadczonym podcasterem, narzędzia AI mogą zmienić Twoje podejście do procesu tworzenia podcastów. Teraz możesz tworzyć bardziej profesjonalne podcasty, na które zasługują Twoi słuchacze, w ułamku czasu, jaki zajmowałoby to wcześniej. Jestem pewien, że korzystanie z dziesięciu narzędzi AI dla podcasterów przedstawionych w tym artykule może zwiększyć Twoją wydajność i produktywność.

To powiedziawszy, odpowiednia kombinacja narzędzi to taka, która odpowiada Twoim potrzebom. Chociaż z pewnością możesz wypróbować wszystkie narzędzia z naszej listy, możesz również wybrać ClickUp jako najbardziej wszechstronne narzędzie AI, jakiego będziesz potrzebować. Nie wahaj się więc zarejestrować się w ClickUp, aby je wypróbować!