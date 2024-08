10 najlepszych narzędzi do planowania, nagrywania i edycji podcastów w 2024 roku

Podcasterzy to ludzie pełni pasji. Znalazłeś temat, o którym chcesz opowiedzieć całemu światu. I niezależnie od tego, czy Twój podcast obejmuje podsumowanie ulubionego reality show, uproszczenie niejasnych koncepcji fizyki kwantowej, czy też polowanie na duchy w całej Ameryce, wszyscy słuchamy. 👂

Co to jest oprogramowanie do podcastów?

Oprogramowanie do podcastów to szeroka kategoria. Istnieje oprogramowanie do planowania, nagrywania wielościeżkowego, edycji, dystrybucji i zarabiania na podcastach. Można znaleźć oprogramowanie do zrobienia kilku rzeczy w jednym programie, ale rzadko można znaleźć oprogramowanie, które robi to wszystko.

Nawet jeśli program robi wszystko, możesz go nie chcieć. Często lepiej jest używać oprogramowania, które robi jedną lub dwie rzeczy naprawdę dobrze, zamiast robić pięć rzeczy przeciętnie.

Jeśli więc dopiero zaczynasz przygodę z hostingiem podcastów, będziesz potrzebować kilku programów, które pomogą ci przejść przez cały proces. Poniżej znajdują się opcje, które obejmują proces tworzenia podcastów od pomysłu do publikacji.

Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do nagrywania podcastów

Upewnij się, że oprogramowanie do nagrywania podcastów spełnia twoje potrzeby, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

Twój cykl pracy: Oprogramowanie jest dostępne w formie aplikacji komputerowych (dostępnych tylko z komputera domowego), aplikacji internetowych (dostępnych z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym) lub aplikacji mobilnych na telefon. Niektóre programy oferują wszystkie trzy opcje dla maksymalnej elastyczności. Zanim wybierzesz oprogramowanie do nagrywania podcastów, zastanów się, gdzie będziesz wykonywał większość swojej pracy

Twój poziom: Jeśli nigdy nie korzystałeś z oprogramowania do edycji dźwięku, będziesz potrzebował prostszego narzędzia. Jeśli masz doświadczenie w inżynierii dźwięku, będziesz potrzebować bardziej zaawansowanych funkcji

Twój budżet: Istnieją darmowe programy do nagrywania podcastów, ale często zawierają one mniej funkcji niż płatne opcje. Rozważ koszty i korzyści płynące z korzystania z darmowego i płatnego oprogramowania, a także skorzystaj z bezpłatnych wersji próbnych, aby upewnić się, że płatne narzędzia są tego warte

Jeśli nigdy nie korzystałeś z oprogramowania do edycji dźwięku, będziesz potrzebował prostszego narzędzia. Jeśli masz doświadczenie w inżynierii dźwięku, będziesz potrzebować bardziej zaawansowanych funkcji Twój budżet: Istnieją darmowe programy do nagrywania podcastów, ale często zawierają one mniej funkcji niż płatne opcje. Rozważ koszty i korzyści płynące z korzystania z darmowego i płatnego oprogramowania, a także skorzystaj z bezpłatnych wersji próbnych, aby upewnić się, że płatne narzędzia są tego warte

10 najlepszych programów do planowania, nagrywania i edycji zawartości podcastów

Teraz, gdy masz już swoją mentalną listę kontrolną, wprowadź ją w życie, porównując te 10 programów do nagrywania podcastów, które sprawdzają wszystkie Boxy. ✅

1. ClickUp #### Najlepsze do planowania zawartości

Zbuduj kalendarz produkcji podcastów i przeciągnij zadania do widoku kalendarza ClickUp

Jasne, niektóre podcasty to po prostu para współprowadzących, którzy kręcą... um... bryzą. 💩

Wiele z nich wymaga jednak rozszerzenia planu - od wyboru tematów odcinków i umówienia wywiadów po badania, pisanie, nagrywanie, edycję, publikację i promocję. (Uff. Nawet my zaczynamy czuć się przytłoczeni i prowadzimy własną firmę podcast o wydajności !)

Zarządzaj koncepcjami odcinków podcastów, zasięgiem, harmonogramem i gośćmi za pomocą szablonu Szablon kalendarza podcastów by ClickUp

Dzięki ClickUp możesz śledzić wszystkie drobne zadania, które składają się na każdy odcinek podcastu. Mamy narzędzia, które pomogą ci w burzy mózgów i pisaniu, a także szablony do tworzenia kalendarza zawartości podcastów, planowania zadań i śledzenia ich realizacji oś czasu projektu .

Można nawet utworzyć plik kalendarz marketingowy do promocji odcinków po ich wydaniu.

ClickUp jest dostępny jako aplikacja internetowa lub aplikacja mobilna na iPada, iPhone'a lub Androida. A dzięki wersji Free, program ten jest idealny dla każdego budżetu podcastowego.

ClickUp najlepsze funkcje

OdsyłaczPulpit ClickUp pokazuje listę rzeczy do zrobienia, priorytety i postępy w kierunku zakończenia odcinka

ZDokumenty ClickUpmożna tworzyć scenariusze odcinków podcastów, przeprowadzać burze mózgów, łączyć się z referencjami i współpracować zdalnie

DokumentyWidok kalendarza ClickUp dzieli Twoje zadania na oś czasu projektu i umożliwia udostępnianie kalendarza współpracownikom

Szablony ClickUp, w tym szablonSzablon podcastu iSzablon kalendarza podcastówpozwala szybko się zorganizować

ClickUp AI przyspiesza moją pracę poprzezgenerowanie konturów, skrypty, pytania do wywiadów, podpisy w mediach społecznościowych i nie tylko

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach istnieje krzywa uczenia się

Nie wszystkie funkcje dostępne w aplikacji internetowej są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,745+ recenzji)

4.7/5 (8,745+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,795+ opinii)

2. Audacity

Najlepszy do nagrywania i edycji za darmo

przez Audacity To oprogramowanie open-source do nagrywania i edycji dźwięku jest całkowicie Free. A jeśli lubisz być częścią społeczności, użytkownicy mogą wnieść swój wkład w kod, dokumentację, tłumaczenie, wsparcie i testowanie. 🙌

Audacity jest dostępne jako aplikacja komputerowa dla systemów operacyjnych Windows, macOS lub Linux.

Najlepsze funkcje Audacity

Nagrywanie plików audio z mikrofonu lub miksera

Nagrywanie wielościeżkowe i jednoczesne importowanie, edytowanie lub łączenie oddzielnych ścieżek

Oprogramowanie do edycji z komendami wycinania, kopiowania, wklejania i usuwania

Praca z 16-bitową, 24-bitową lub 32-bitową jakością dźwięku

Parowanie z wtyczkami LADSPA, LV2, Nyquist, VST lub Audio Units w celu dodania efektów dźwiękowych

Limity Audacity

Niektórzy użytkownicy uważają, że Audacity nie posiada przyjaznego dla użytkownika układu, co może stanowić wyzwanie dla początkujących w świecie nagrywania i edycji

Program nie jest kompatybilny ze wszystkimi formatami plików audio, a niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z importowaniem plików

Ceny Audacity

Free

Oceny i recenzje Audacity

G2: 4.5/5 (435+ recenzji)

4.5/5 (435+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (390+ recenzji)

3. Hindenburg

Najlepsza do nagrywania i edycji dla początkujących

przez Hindenburg W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi do nagrywania na tej liście, które zostały zaprojektowane przede wszystkim do produkcji muzyki, Hindenburg Journalist Pro został zaprojektowany specjalnie jako oprogramowanie do edycji lektora i podcastów.

Za jego pomocą można nagrywać podcasty, edytować je i publikować. Pełni on funkcję intuicyjnych, łatwych w użyciu narzędzi, takich jak jednokierunkowe suwaki do redukcji szumów i korekcji dźwięku. 🙇‍♂️

Hindenburg najlepsze funkcje

Transkrypcja zamienia dźwięk w tekst, dzięki czemu można użyć trybu rękopisu do edycji, tak jak w przypadku dokumentu pisanego

Schowek umożliwia przechowywanie ulubionych fragmentów dźwięku, intro i outro pod ręką w celu łatwej edycji

Biblioteka dźwięków zawiera wysokiej jakości efekty dźwiękowe, które dodadzą atmosfery do nagrania

Aplikacja Field Recorder umożliwia przechwytywanie dźwięku z iPhone'a w dowolnym miejscu

Limity Hindenburga

Ponieważ aplikacja została zaprojektowana jako uproszczony edytor audio, z którego może korzystać każdy, doświadczeni inżynierowie dźwięku mogą uznać narzędzia do edycji za zbyt limitowane

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że narzędzie do wyciszania dźwięku nie zawsze działa zgodnie z przeznaczeniem

Ceny Hindenburg

Standard: 12 dolarów miesięcznie

12 dolarów miesięcznie Plus: 15 dolarów miesięcznie

15 dolarów miesięcznie Premium: 30 dolarów miesięcznie

Hindenburg oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

4. Żniwiarz

Najlepszy do zaawansowanego nagrywania i edycji

przez Żniwiarz Jeśli szukasz profesjonalnej cyfrowej stacji roboczej audio (DAW), to jest to. Reaper ma użytkowników - od domowych studiów po sieci nadawcze i placówki edukacyjne - nagrywających każdy rodzaj dźwięku.

Ponieważ program działa tak wydajnie, można zainstalować go na laptopie i zabrać ze sobą, by nagrywać w danej lokalizacji. To sprawia, że świetnie nadaje się do dziennikarstwa śledczego lub podcastów podróżniczych. 🏝️

Reaper posiada również pełny zestaw narzędzi do produkcji muzyki dla podcastów muzycznych lub każdego, kto ma głęboką wiedzę na temat produkcji i edycji dźwięku. Może być również przydatny dla początkujących, którzy chcą zostać ekspertami i potrzebują narzędzia, w którym będą mogli się rozwijać.

Reaper oferuje 60-dniową wersję próbną przed zakupem licencji. Program dostępny jest na systemy operacyjne Windows, Mac i Linux.

Najlepsze funkcje Reaper

64-bitowe przetwarzanie dźwięku umożliwia renderowanie wielu typów plików audio przy niemal dowolnej głębi bitowej i częstotliwości próbkowania

Kompatybilność z wtyczkami i instrumentami cyfrowymi innych dostawców - w tym VST, VST3, LV2, AU, DX i JS - zapewnia wiele opcji dodawania efektów dźwiękowych i atmosfery

Szybki czas ładowania i wydajne kodowanie oznaczają, że program ten nie zużywa szalonej ilości pamięci RAM

Niestandardowe opcje pozwalają na dodanie skórek lub dostosowanie układu za pomocą najczęściej używanych narzędzi

Limity Reaper

Kilku użytkowników zgłosiło, że funkcje edycji audio są trudne w użyciu i wymagają zaawansowanej wiedzy

Chociaż istnieje 60-dniowy darmowy okres próbny, będziesz musiał wysłać czek lub przekaz pieniężny, aby kupić licencję po zakończeniu okresu próbnego 🐌

Ceny Reaper

Licencja z rabatem: $60

$60 Licencja komercyjna: $225

Reaper oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 25 recenzji)

4.4/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

5. Auphonic

Najlepsze do edycji i publikowania wspomaganego przez AI

przez Auphonic W przeciwieństwie do narzędzi audio typu "wszystko w jednym", które widzieliśmy do tej pory, Auphonic nie ma żadnych funkcji nagrywania. Ale jest to prawdopodobnie najłatwiejsze w użyciu narzędzie do postprodukcji - łatwe, ponieważ pozwolisz magicznemu robotowi wykonać pracę za Ciebie. 🤖

Zaprojektowany specjalnie z myślą o podcastach, Auphonic wykorzystuje AI do automatycznej edycji dźwięku poprzez poziomowanie, wycinanie ciszy, redukcję szumów tła itp. (Może nawet poprawiać dźwięk, z którym już majstrowałeś w Hindenburgu lub Adobe Audition)

Następnie automatycznie opublikuje zawartość na ulubionej platformie hostingowej podcastów. Magia! 🧙

Najlepsze funkcje Auphonic

Algorytmy wielościeżkowe tworzą zrównoważony miks, aby zapewnić, że obie ścieżki mają podobne poziomy i redukcję szumów

Specyfikacje głośności zapewniają, że miks spełnia wymagania Audible, Spotify i innych głównych platform

Wycinanie ciszy usuwa martwe powietrze

Speech2Text automatycznie dzieli podcast na rozdziały i tworzy transkrypcje

Funkcja automatycznego publikowania umożliwia przesyłanie zawartości do serwisów YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean i innych

Limity Auphonic

Free Plan obejmuje tylko 2 godziny nagrań miesięcznie, więc może nie być dobrym rozwiązaniem dla dłuższych lub częściej publikowanych podcastów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że poziom automatyczny nie zawsze zapewnia powodzenie w osiąganiu wyników

Ceny Auphonic

Free

Kredyty cykliczne: €10 miesięcznie

€10 miesięcznie Kredyty jednorazowe: €11

Auphonic oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (6+ recenzji)

4.5/5 (6+ recenzji) Capterra: 5/5 (3+ recenzji)

6. Wirecast

Najlepszy do podcastów wideo

przez Wirecast Jeśli chcesz oferować swoją zawartość na jak największej liczbie różnych platform i dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, możesz jednocześnie tworzyć podcasty audio i wideo za pomocą Wirecast firmy Telestream.

Dostępny dla systemów operacyjnych Mac i Windows, Wirecast to konfigurowalny zestaw narzędzi produkcyjnych do nagrywania wielościeżkowego dźwięku i strumieniowania na żywo zawartości wideo. Możliwe jest nawet ustawienie wielu mikrofonów i kamer. 🎥

Najlepsze funkcje Wirecast

Miksowanie do 8 oddzielnych ścieżek i dodawanie efektów dźwiękowych

Wyświetlanie wielu gości lub gospodarzy, nawet podczas zdalnego nagrywania, dzięki funkcjom konferencji

Dodawanie muzyki w tle, efektów dźwiękowych, dolnej trzeciej części, tła i nie tylko dzięki wbudowanej bibliotece multimediów

Wyświetlanie komentarzy w mediach społecznościowych lub ankiet z serwisów Facebook, X i YouTube

Transmisja na żywo na więcej niż jedną platformę hostującą podcasty wideo, taką jak Facebook Live, YouTube lub Vimeo Live - i nagrywanie w tym samym czasie

Limity Wirecast

Kilku użytkowników zgłosiło, że połączenie Wirecast z ich serwerem lub usługą transmisji na żywo jest zawodne

Inni użytkownicy chcieliby więcej samouczków i zasobów edukacyjnych, które ułatwiłyby naukę obsługi

Ceny Wirecast

Wirecast Studio: $599 dożywotnia licencja

$599 dożywotnia licencja Wirecast Pro: $799 dożywotnia licencja

Wirecast oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 35 recenzji)

4.2/5 (ponad 35 recenzji) Capterra: 4.6/5 (14+ recenzji)

7. OBS

Najlepszy do podcastów wideo Free

przez OBS OBS lub open broadcaster software to platforma do transmisji na żywo o otwartym kodzie źródłowym z imponującym szykiem sponsorów. Firmy takie jak YouTube, Logitech, Twitch i Facebook przekazały darowizny, aby oprogramowanie to było darmowe dla publiczności.

Można je pobrać na dowolny system operacyjny Windows, MacOS lub Linux. Rozpocznij hostowanie podcastów wideo na żywo i jednoczesne nagrywanie zawartości, aby móc później opublikować ją na ulubionych platformach.

Najlepsze funkcje OBS

Nagrywanie i miksowanie wideo i audio w czasie rzeczywistym umożliwia jednoczesne transmitowanie na żywo i nagrywanie sesji

Niestandardowe przejścia umożliwiają przełączanie się między wieloma scenami, takimi jak kamera internetowa i kamera internetowa gości podczas zdalnych wywiadów

Wbudowany mikser audio zawiera intuicyjne suwaki do łatwej edycji dźwięku

Konfigurowalna stacja dokująca pozwala zachować ulubione funkcje z przodu i na środku

Limity OBS

Niektórzy użytkownicy raportują, że oprogramowanie to zużywa dużo pamięci RAM, a jego przetwarzanie może zajmować dużo czasu

Nie jest przyjazne dla początkujących i wiąże się ze stromą krzywą uczenia się dla nowych podcasterów

Ceny OBS

Free

Oceny i recenzje OBS

G2: 4.6/5 (115+ recenzji)

4.6/5 (115+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (965+ recenzji)

8. PodBean

Najlepszy do dystrybucji, promocji i monetyzacji

via PodBean PodBean nie tylko integruje się z Auphonic, naszym wspomnianym wcześniej oprogramowaniem do edycji AI, ale jest także zakończoną platformą do hostingu i monetyzacji podcastów. Chociaż być może nie zajmowałeś się podcastingiem, aby się wzbogacić, miło jest zarobić trochę pieniędzy za swój wysiłek. 🤑

Platforma ta oferuje również narzędzia pomagające w promocji podcastu i dotarciu do większej liczby słuchaczy. Możesz automatycznie publikować nowe odcinki na swoich stronach w mediach społecznościowych.

PodBean jest dostępny jako aplikacja internetowa lub aplikacja mobilna na iOS lub Androida.

Najlepsze funkcje PodBean

Prześlij swój podcast i zaplanuj publikację, aby automatycznie publikować swoje odcinki w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i innych aplikacjach do podcastów jednocześnie

Tworzenie darmowej strony internetowej z podcastami za pomocą konta PodBean

Tworzenie niestandardowych okładek dla każdego odcinka poprzez łączenie obrazów i czcionek za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Analityka umożliwia śledzenie odsłuchań, pobrań, najpopularniejszych odcinków i danych demograficznych słuchaczy

Dopasowanie do potencjalnych reklamodawców i umożliwienie słuchaczom przekazywania darowizn

Limity PodBean

Podcasty wideo i tylko audio nie mogą być przesyłane razem, więc trzeba je publikować osobno

Zatwierdzenie kanału RSS może potrwać do tygodnia

Ceny PodBean

Podstawowy: Free

Free Unlimited Audio: $9 miesięcznie

$9 miesięcznie Unlimited Plus: $29 miesięcznie

$29 miesięcznie Sieć: 79 dolarów miesięcznie

PodBean oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

4,5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 20 recenzji)

9. Libsyn

Najlepszy do tworzenia i dystrybucji "wszystko w jednym

przez Libsyn Libsyn, skrót od Liberated Syndication, jest uważany za platformę do podcastingu typu "wszystko w jednym", ale raczej "prawie wszystko w jednym".

Nie posiada ona kalendarza zawartości czy zarządzanie zadaniami funkcji, więc nadal będziesz potrzebować oprogramowania do zarządzania projektami. Podczas gdy można pisać, nagrywać i dodawać muzykę royalty-free, funkcje edycji dźwięku są nieco podstawowe - ale to czyni je świetnymi dla początkujących.

Ogólnie rzecz biorąc, Libsyn to dobra platforma na początek. Posiada funkcje tworzenia, zdalnego nagrywania, publikowania, reklamy, promocji i analizy. Może nie ma wszystkiego, ale ma wiele rzeczy. To jak bento box podcastingu. 🍱

Najlepsze funkcje Libsyn

Wbudowane funkcje nagrywania umożliwiają nagrywanie lokalne i zdalne w celu przechwytywania dźwięku własnego i gości z daleka

Funkcje edycji "przeciągnij i upuść" ułatwiają wstawianie intro, outro, zwiastuna lub muzyki w tle

Dynamiczne reklamy umożliwiają wstawianie reklam z wybranych kategorii w czasie rzeczywistym, dzięki czemu słuchacze słyszą najnowszych sponsorów niezależnie od tego, czy słuchają nowych, czy starych odcinków

Funkcje dystrybucji pozwalają wysyłać podcasty do najpopularniejszych aplikacji do słuchania podcastów

Funkcje analityczne zapewniają statystyki pobierania i wgląd w słuchaczy

Limity Libsyn

Niektórzy niestandardowi użytkownicy narzekają na przestarzały wygląd interfejsu użytkownika

Inni chcieliby, aby program zawierał bardziej zaawansowane funkcje raportowania

Ceny Libsyn

Do 3 godzin nowych uploadów: $5 miesięcznie

$5 miesięcznie Do 6 godzin nowych uploadów: $15 miesięcznie

$15 miesięcznie do 10 godzin nowych plików: 20 USD miesięcznie

20 USD miesięcznie do 14 godzin nowych wgrań: 40 USD miesięcznie

40 USD miesięcznie do 27 godzin nowych wgrań: 75$ miesięcznie

75$ miesięcznie Do 55 godzin nowych wgrań: 150 dolarów miesięcznie

Libsyn oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5 (4+ recenzji)

10. Wydra

Najlepszy do transkrypcji

przez Wydra Otter to aplikacja do notowania, która automatycznie transkrybuje wypowiadane słowa na tekst pisany. Jest popularna na spotkaniach Business i w klasie, ale warto ją rozważyć w procesie produkcji podcastów.

Można jej używać do robienia notatek podczas fazy badawczej, podsumowywania odcinków w celu tworzenia szybkich podsumowań i transkrypcji odcinków, aby uczynić je bardziej dostępnymi. Ta aplikacja odciąży cię od niektórych mniej przyjemnych części podcastingu. 🍽️

Otter jest dostępny jako aplikacja internetowa lub aplikacja mobilna na iOS lub Androida.

Najlepsze funkcje Otter

Aplikacja Otter umożliwia transkrypcję całego dźwięku podcastu i tworzenie skryptów z dźwiękiem przypisanym do różnych mówców, jeśli masz wielu gospodarzy lub gości

Automatyczne podsumowywanie całego programu w celu szybkiego tworzenia opisów odcinków podcastów

Zaproś Otter na spotkania w Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet, aby automatycznie transkrybować wszystko, co zostało powiedziane podczas wywiadów

Ograniczenia Otter

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że jakość transkrypcji nie jest tak dobra, gdy w tle słychać hałas, dwie osoby mówią nad sobą lub osoby mówią z nieamerykańskim akcentem

Podczas gdy program może nadawać etykiety wielu mówcom, takim jak ty, współprowadzący i gość, etykiety nie zawsze są dokładne, więc może być konieczna ręczna edycja ostatecznej transkrypcji

Cennik Otter

Basic: Free

Free Pro: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Business: $20 za użytkownika miesięcznie

$20 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Otter oceny i recenzje

G2: 4/5 (115+ recenzji)

4/5 (115+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (65+ opinii)

