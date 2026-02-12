25 najlepszych pomysłów na inspiracje artystyczne oparte na AI, które pobudzą Twoją kreatywność

AI kieruje się prostą zasadą: im lepsze dane wejściowe, tym lepszy wynik. 🎯

W terminologii AI dane wejściowe to podpowiedź , a dane wyjściowe to wygenerowany wynik. Obecnie artyści i projektanci, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, wykorzystują podpowiedzi sztuki oparte na AI do tworzenia zachwycających dzieł sztuki wizualnej.

Generatory dzieł sztuki oparte na sztucznej inteligencji otworzyły nowe możliwości artystycznej ekspresji. Ponieważ sztuka generowana przez AI staje się coraz bardziej popularna na całym świecie, nadszedł czas, abyś dołączył do tego trendu.

Narzędzia takie jak Midjourney, Stable Diffusion i DALL-E 2 sprawiają, że każdy może z łatwością eksperymentować z generatorami sztuki opartymi na AI. Dają one imponujące wyniki — i to znacznie szybciej niż większość aplikacji komputerowych dla artystów.

Wszystko zaczyna się jednak od wiedzy, jak napisać idealną podpowiedź. 🎨

Czym są podpowiedzi artystyczne oparte na AI?

Podpowiedzi artystyczne AI to instrukcje wprowadzane do generatora sztuki opartego na AI, które umożliwiają mu tworzenie dzieł sztuki i obrazów. Wyobraź sobie, że przekazujesz wskazówki artyście, tyle że w tym przypadku artystą jest zaawansowany program komputerowy.

Dobre podpowiedzi dotyczące sztuki opartej na AI są jasne, konkretne, szczegółowe i, co najważniejsze, pobudzają wyobraźnię. ! 🤖

Dlaczego potrzebujesz dobrej podpowiedzi AI?

Aby tworzyć zawartość – tekstową lub graficzną – generatory zawartości oparte na AI opierają się na zrozumieniu podanej podpowiedzi. Następnie porównują szczegóły zawarte w podpowiedzi z zestawem danych, na którym zostały wyszkolone. Dlatego też dane wejściowe lub podpowiedź odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Oczywiście nie ma standardowego sposobu na napisanie dobrej podpowiedzi. Być może będziesz musiał wykonać kilka prób, zanim model wygeneruje obraz idealnie pasujący do tego, co masz na myśli. Ten proces prób i błędów pomoże Ci zrozumieć, jak różne elementy podpowiedzi wpływają na wygenerowaną grafikę.

25 najlepszych przykładów podpowiedzi AI do generowania obrazów

Zebraliśmy kolekcję podpowiedzi, które pozwolą tworzyć fascynujące obrazy w niemal każdym generatorze sztuki opartym na AI.

1. Futurystyczne pejzaże miejskie

„Wygeneruj obraz pejzażu miejskiego przedstawiający tętniącą życiem, futurystyczną metropolię z wysokimi drapaczami chmur o unikalnych, skomplikowanych kształtach. Uchwyć tętniące życiem, zaawansowane technologicznie środowisko miejskie z holograficznymi billboardami rozświetlającymi panoramę miasta i ulice poniżej.”

2. Żywe kolory i gradienty

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz pełen żywych kolorów i gradientów, tworzący abstrakcyjną i przyciągającą wzrok kompozycję. Kolory powinny się ze sobą łączyć, oddając wrażenie ruchu i energii.”

3. Surrealistyczne krajobrazy

źródło: Gencraft

„Wygeneruj surrealistyczny obraz krajobrazu z pływającymi wyspami, odwróconymi górami i niekonwencjonalną roślinnością. Nadaj mu oniryczny charakter, przekraczając granice rzeczywistości. Stwórz scenę zawierającą elementy fantazyjne i nieziemskie.”

4. Portrety

źródło: Gencraft

„Wygeneruj portret przedstawiający mimikę, rysy twarzy i emocje osoby w zbliżeniu. Tło powinno być neutralne, aby podkreślić obecność osoby. Wydobądź głębię i osobowość modela, tworząc urzekający i dobrze skomponowany portret.”

5. Ciała niebieskie

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający ciała niebieskie w bezkresnej przestrzeni kosmicznej. Uwzględnij planety, gwiazdy i galaktyki, aby stworzyć fascynującą kosmiczną scenę.”

6. Głębokie, mroczne lasy

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz głębokiego, mrocznego lasu z pradawnymi, strzelistymi drzewami. Uchwyć tajemniczą atmosferę dzięki poskręcanym gałęziom rzucającym niesamowite cienie na dno lasu. Wywołaj poczucie samotności i intrygi”.

7. Cechy geograficzne

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający różnorodne elementy krajobrazu, w tym wysokie góry, kręte rzeki, rozległe pustynie i bujne doliny. Teren, na którym powstają obrazy, jest zróżnicowany i ukazuje naturalne piękno Ziemi we wszystkich jego formach.”

8. Podwodny pejzaż morski

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz podwodnego krajobrazu morskiego oddający piękno głębin oceanu. Uwzględnij rafy koralowe, egzotyczne ryby i rośliny wodne, a także światło słoneczne przenikające przez wodę, tworząc dramatyczne oświetlenie i grę kolorów.”

9. Wydarzenia sportowe

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz oddający atmosferę wydarzenia sportowego na zatłoczonym stadionie. Pokaż energię, emocje i rywalizację, gdy sportowcy uprawiają swoje dyscypliny. Scena tętni życiem, oddając istotę ekscytującego wydarzenia sportowego.”

10. Biznes i handel

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający scenę biznesową i handlową nowoczesnego miasta. Pokaż strzeliste wieżowce, tętniące życiem ulice pełne profesjonalistów oraz dynamiczną aktywność kwitnącej dzielnicy biznesowej. Pokaż ludzi uczestniczących w spotkaniach, krzątających się w dzielnicach finansowych oraz elektroniczne tablice wyświetlające aktualności z giełdy.”

11. Wydarzenia historyczne

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający lądowanie na Księżycu, na którym widnieje samotny astronauta stojący na powierzchni księżycowej. Pokaż moduł Eagle statku Apollo 11 stojący w pobliżu.”

12. Wizualizacja nut

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający nuty w abstrakcyjnej i dynamicznej kompozycji. Niech nuty tańczą w powietrzu, tworząc symfonię kształtów i symboli, które oddają istotę dźwięku. Pokaż nuty unoszące się i przeplatające się w powietrzu, tworząc harmonijną kompozycję wizualną.”

13. Kraje i zabytki

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz, który oddaje istotę Uzbekistanu. Pokaż skomplikowaną architekturę historycznych miast, takich jak Samarkanda i Buchara, podkreślając bogactwo kulturowe regionu. Umieść obraz na tle surowego piękna pustyni Kyzylkum.”

14. Kwiaty i ogrody

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz malowniczego ogrodu ozdobionego różnorodnymi, żywymi kwiatami w pełnym rozkwicie. Uchwyć spokój tej sceny, przedstawiając starannie ułożone klomby i wijące się ścieżki. Scena powinna emanować spokojem: połączenie starannie ułożonych klombów i wijących się ścieżek.”

15. Abstrakcyjne, mechaniczne ogrody

źródło: Gencraft

„Wygeneruj surrealistyczny obraz abstrakcyjnego i mechanicznego ogrodu, w którym metalowe kwiaty ozdobione kołami zębatymi pełnią rolę płatków, a robotyczne pnącza wspinają się po wyimaginowanych konstrukcjach.”

16. Spokojne krajobrazy

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający zachwycające krajobrazy Alp. Pokaż wysokie, ośnieżone szczyty, bujne zielone łąki i krystalicznie czyste alpejskie jeziora. Dodaj urocze wioski położone w dolinach.”

17. Wydarzenia na świecie

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający zgromadzenie ONZ, na którym przedstawiciele krajów z całego świata zebrali się, aby omówić i zająć się pilnymi problemami globalnymi. Uchwyć różnorodność kultur, języków i perspektyw w sali, symbolizując wspólny wysiłek na rzecz budowania pokoju, współpracy i zrozumienia w skali globalnej.”

18. Realistyczne fotografie

źródło: Gencraft

„Wygeneruj serię realistycznych fotografii, które w autentyczny i przystępny sposób uchwycą codzienne chwile. Przedstaw sceny z życia codziennego ludzi, naturalne miny i piękno tkwiące w zwyczajnych szczegółach.”

19. Postacie rzeczywiste lub historyczne

źródło: Gencraft

„Wygeneruj realistyczne zdjęcie Malcolma X, wpływowego przywódcy ruchu na rzecz praw obywatelskich. Uchwyć jego charyzmę, determinację oraz zaangażowanie w walkę o sprawiedliwość i równość. Wyobraź sobie moment, który odzwierciedla jego charyzmę, determinację oraz zaangażowanie w walkę o sprawiedliwość i równość.”

20. Odtwórz dzieło sztuki

źródło: Gencraft

„Wygeneruj obraz olejny w stylu impresjonistycznym przedstawiający spokojny staw. Wykorzystaj pociągnięcia pędzla, aby połączyć kolory, uchwycić grę światła i barw oraz dodać ciepły blask prześwitującego słońca.”

21. Pory roku

źródło: Gencraft

„Uchwyć piękno zimy w jednej scenie, wykorzystując sezonowe elementy i palety kolorów, aby oddać harmonię cykli natury.”

22. Schematy liniowe

źródło: Gencraft

„Wygeneruj wykres liniowy ilustrujący wzrost wykorzystania czystej energii w ciągu ostatnich pięciu lat. Pamiętaj, aby wygenerować dwie osie i opatrzone etykietami punkty danych, aby pokazać tendencję wzrostową w wykorzystaniu czystej energii.”

23. Slajdy do prezentacji

źródło: Gencraft

„Wygeneruj slajd prezentacji dotyczący możliwości sprzedaży w określonym regionie geograficznym. Dołącz mapę zaznaczającą kluczowe regiony oraz zwięzłe punkty opisujące potencjał rynkowy, grupę docelową oraz obszary potencjalnego wzrostu.”

24. Przedstaw emocje wizualnie

źródło: Gencraft

„Wygeneruj wizualizację przedstawiającą ogromną radość. Użyj żywych kolorów, takich jak żółcie i pomarańcze, łączących się w dynamiczne kształty, aby oddać radość i świętowanie. Postaraj się uchwycić radość poprzez kolor i formę.”

25. Twórz logo i emblematy

źródło: Gencraft

„Wygeneruj propozycje emblematów dla prestiżowej uczelni, wykorzystując symbole takie jak tarcza, otwarta książka i pióro. Ułóż te elementy w harmonijnej kolorystyce, tworząc wrażenie wiedzy, tradycji i oświecenia.”

Korzystanie z podpowiedzi artystycznych opartych na AI

Korzystanie z podpowiedzi artystycznych opartych na AI ma dwie główne zalety: Wykorzystanie AI do generowania obrazów pozwala zaoszczędzić czas i koszty. Kolejną istotną zaletą jest to, że nie ma ona ograniczeń charakterystycznych dla ludzi, takich jak konkretny zestaw umiejętności czy ograniczona wiedza na temat różnych stylów artystycznych. 💫

Oto kilka wspaniałych korzyści płynących z korzystania z podpowiedzi AI.

Oszczędność czasu

Dzięki dobrej podpowiedzi możesz wygenerować obraz w ciągu kilku sekund, zamiast poświęcać godziny na ręczne tworzenie oryginalnego obrazu. Dostosowanie wyniku poprzez modyfikację podpowiedzi może zająć co najwyżej kilka minut.

Oszczędność kosztów

Czas to pieniądz, a dzięki niedrogim narzędziom AI, które nie wymagają kodowania, firmy mogą znacznie zwiększyć produkcję zawartości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Podpowiedzi dają artystom przewagę w postaci wstępnych pomysłów i wskazówek, zamiast niekończących się eksperymentów w poszukiwaniu iskry twórczej, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na zmarnowanych materiałach i czasie

Spójność

Korzystanie z podpowiedzi dla generatorów obrazów opartych na AI pozwala osiągnąć spójność. Ponieważ generatory obrazów wykorzystują instrukcje tekstowe i uczenie maszynowe, możesz tworzyć wiele oryginalnych projektów bez naruszania wytycznych dotyczących brandingu lub preferowanych stylów

Dostępność

Eksperci twierdzą również, że narzędzia AI, takie jak Midjourney, Dall-E i Stable Diffusion, zdemokratyzowały tworzenie zawartości. Podpowiedzi są dostępne dla wszystkich. Nie musisz więc być ekspertem w dziedzinie sztuki ani sztucznej inteligencji, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie obrazy 👍🏼

Wszechstronność

Korzystanie z podpowiedzi do tworzenia sztuki opartej na AI zapewnia również niezrównaną wszechstronność — AI doskonale rozumie i naśladuje różne style artystyczne. Może to zachęcić artystów do eksperymentowania z różnorodnymi stylami i technikami

Innowacja

Generatory obrazów zachęcają również artystów do nieszablonowego myślenia. Możesz odkrywać nieznane terytoria i tworzyć oszałamiające, nigdy wcześniej nie widziane dzieła sztuki, wykorzystując niekonwencjonalne pomysły i kombinacje. Narzędzia do tworzenia sztuki oparte na AI pomagają również generować podpowiedzi, które ułatwiają burzę mózgów i tworzenie innowacyjnych dzieł sztuki.

Wreszcie, generatory podpowiedzi artystycznych oparte na AI mogą stanowić dla artystów wyzwanie, które pozwoli im przekraczać własne granice. Angażując się w nowe i wymagające zadania, artyści doskonalą swoje techniki i poszerzają zakres swoich umiejętności.

Typowe wyzwania i przeszkody związane z wykorzystaniem podpowiedzi AI w sztuce

Pojawienie się AI w tworzeniu zawartości wywołało dyskusje i debaty wśród artystów i projektantów. Oprócz obaw związanych z naruszeniem praw autorskich, kwestią własności i zbieraniem danych, doświadczeni artyści nadal martwią się o spadek wartości ludzkiej twórczości.

Częstą wadą korzystania z podpowiedzi AI jest to, że są one ograniczające. Ponieważ generatory sztuki oparte na sztucznej inteligencji działają wyłącznie na podstawie tych podpowiedzi, nie ma miejsca na eksperymentowanie z elementami i stylami wykraczającymi poza zakres podpowiedzi. W związku z tym generatory obrazów oparte na sztucznej inteligencji mogą nie uchwycić niuansów i subtelności, które są znakiem rozpoznawczym dobrej sztuki. Sztuka generowana przez AI ma również tendencję do bycia formułą i pozbawioną osobistego charakteru.

Kolejnym wyzwaniem jest nadmierne poleganie na podpowiedziach generowanych przez AI. Artyści mogą mieć trudności z pogodzeniem ilości tworzonych dzieł z ich wysoką jakością.

Kolejną przeszkodą jest zachowanie własnego, unikalnego stylu twórczego przy jednoczesnym korzystaniu z podpowiedzi AI. Pomimo tych wyzwań generatory obrazów powoli stają się fantastycznymi narzędziami do tworzenia zawartości.

Pozostała tylko ostatnia przeszkoda: stworzenie skutecznych podpowiedzi, które pozwolą generować trafną, interesującą i przydatną zawartość. 💡

Zobaczmy, jak to zrobić.

Jak tworzyć podpowiedzi dla sztuki opartej na AI w celu generowania obrazów

Aby napisać skuteczną podpowiedź, pamiętaj o uwzględnieniu następujących szczegółów: format obrazu, główny motyw, szczegóły związane z motywem, cechy stylistyczne lub odniesienia oraz szczegóły dotyczące całej kompozycji.

Oto szczegółowe wyjaśnienie krok po kroku.

Zacznij od określenia rodzaju dzieła, które chcesz stworzyć. Zdecyduj, czy ma to być fotografia, rysunek, szkic, obraz olejny czy rendering 3D. Następnie jasno określ główny motyw dzieła. Może to być osoba, zwierzę, przedmiot lub abstrakcyjna koncepcja.

Następnie opisz szczegóły głównych elementów swojego obrazu. Podaj informacje dotyczące kolorów, kształtów, rozmiarów i faktur, aby pomóc narzędziu w wygenerowaniu dokładnych szczegółów. Podaj szczegóły dotyczące formy i stylu artystycznego, który masz na myśli, używając słów kluczowych takich jak „abstrakcyjny”, „minimalistyczny”, „ekspresjonistyczny” lub „surrealistyczny”, aby opisać estetykę.

Na koniec określ kompozycję tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Określ nurt artystyczny, styl oświetlenia, proporcje obrazu, współczynniki i kąty ustawienia kamery. Możesz też skupić się na tle i kontekście.

Załóżmy, że potrzebujesz obrazu przedstawiającego wikinga na tle współczesnym. Przyjrzyjmy się etapom tworzenia odpowiedniej podpowiedzi dla tego przykładu:

Określ format: Wygeneruj zdjęcie… Opisz temat: Wygeneruj zdjęcie wikingowskiego wodza… Dodaj szczegóły: Wygeneruj zdjęcie wikingowskiego wodza trzymającego topór… Opisz styl: Wygeneruj zdjęcie w stylu pop-artu przedstawiające wikingowskiego wodza trzymającego topór w monochromatycznym ujęciu z daleka… Dodaj dodatkowe szczegóły: Wygeneruj zdjęcie w stylu pop-artu przedstawiające wikingowskiego wodza trzymającego topór w monochromatycznym ujęciu z daleka, stojącego przed Times Square w Nowym Jorku

Następnie możesz dodawać szczegóły i niuanse, takie jak szczegółowe opisy, aby generować dzieła sztuki i wskazówki projektowe, w tym elementy takie jak konkretne style artystyczne, np. pop-art, szkoły lub gatunki, odniesienia do ikon popkultury lub elementy tekstowe.

Im bardziej jasne i konkretne będą Twoje podpowiedzi, tym bardziej szczegółowy i bogaty w niuanse będzie obraz.

