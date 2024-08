10 najlepszych stabilnych alternatyw dyfuzyjnych dla generowania sztuki w 2024 roku

W ciągu ostatniego roku prawdopodobnie widzieliście wiele wiadomości na temat ChatGPT i innych platform dla graczy generatorów tekstów opartych na sztucznej inteligencji (AI) . Ale słowa na stronie (lub ekranie) nie są jedynym sposobem, w jaki nowoczesne organizacje i projektanci wykorzystują AI. Narzędzia takie jak Stable Diffusion pomagają tworzyć oszałamiające obrazy AI do użytku osobistego i profesjonalnego.

Żadne narzędzie do generowania obrazów nie jest jednak idealne - ani nawet bliskie ideału. Z tego czy innego powodu możesz potrzebować alternatywnego narzędzia do tworzenia realistycznych obrazów.

Być może chodzi o złożoność generatora grafiki AI Stable Diffusion, który może być dość czasochłonny. A może masz trudności z dostrojeniem parametrów potrzebnych do tworzenia wysokiej jakości obrazów.

Niezależnie od przypadku, szukasz innego sposobu na tworzenie grafiki generowanej przez AI. Przyszliśmy na ratunek z tym przewodnikiem po najlepszych alternatywach Stable Diffusion.

Czym jest generator obrazów AI?

Generator obrazów AI to aplikacja, która tworzy obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych użytkownika.

Model AI wykorzystujący głębokie uczenie się umożliwia proces generowania tekstu na obraz. Model szkoli się na wszystkich rodzajach wizualizacji i stylów artystycznych i wymaga zaledwie kilku słów, aby stworzyć oryginalną wizualizację w oparciu o tę wiedzę. Uczy się również z czasem, poprawiając swoją zdolność do generowania wysokiej jakości obrazów przy ciągłym i wielokrotnym użyciu. Generatory sztuki AI wykorzystują model dyfuzji, rodzaj AI, który może rozbić strukturę obrazu, który ocenia. Model ten pozwala im tworzyć unikalne obrazy o podobnej strukturze na podstawie podpowiedzi tekstowych.

Modele generowania obrazów dyfuzyjnych szybko zyskały na popularności w ciągu ostatniego roku. Ich zdolność do umiejętnego tworzenia grafiki lub funkcji graficznych i modyfikowania istniejących obrazów sprawiła, że znalezienie systemu generowania obrazów, który odpowiada Twoim potrzebom - niezależnie od tego, czy jest to Stable Diffusion, czy alternatywa - stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Stable Diffusion?

Zanim przejdziemy do pełnej listy alternatyw dla Stable Diffusion, przeanalizujmy kluczowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze generatora obrazów:

Łatwość użycia: Narzędzie AI dla projektantów musi być łatwe do nauczenia. Nawet najbardziej niezwykłe możliwości tworzenia obrazów nie mają znaczenia, jeśli aplikacja jest niemożliwa w użyciu

Szybkość użycia: Jak szybkie są możliwości generowania obrazów przez AI? Stable Diffusion jest notorycznie powolne, więc każda alternatywa powinna priorytetowo traktować szybkość

Niezawodne AI: Niezależnie od tego, czy narzędzie wykorzystuje własny model AI, czy też wykorzystuje istniejący i już dopracowany model, narzędzie powinno być wystarczająco niezawodne, aby konsekwentnie tworzyć oszałamiające wizualizacje, które pasują do podpowiedzi

Opcje edycji: Odpowiednie narzędzie pozwala edytować i dostosowywać nowo wygenerowane obrazy w ramach procesu twórczego

Wyczyszczone prawa użytkowania: Nawet najbardziej niesamowite obrazy nie mają znaczenia, jeśli oprogramowanie nie zapewnia możliwości korzystania z cyfrowych dzieł sztuki po ich wygenerowaniu

Silna społeczność: Stable Diffusion może pochwalić się dużą społecznością w sieciach takich jak Reddit i Discord, więc każda alternatywa powinna oferować podobne możliwości pomocy w tworzeniu obrazów i edycji obrazów opartych na AI

Najlepsze alternatywy dla Stable Diffusion do wykorzystania w 2024 roku

Oto nasze najlepsze alternatywy dla Stable Diffusion, które wykorzystują stale ulepszaną technologię AI do tworzenia oszałamiających obrazów na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym.

1. Midjourney

Via Midjourney Jako jedno z najbardziej znanych dostępnych narzędzi do generowania tekstu na obrazy, Midjourney jest jedną z najpopularniejszych alternatyw Stable Diffusion. Generuje obrazy za pośrednictwem czatów Discord, umożliwiając łatwą kuratelę sztuki AI bez potrzeby posiadania doświadczenia w kodowaniu lub wiedzy specjalistycznej.

Najlepsze funkcje Midjourney

Zintegrowany bot dostarcza wskazówek, które pomagają użytkownikom generować cyfrowe dzieła sztuki w ciągu kilku minut

Jego istnienie w Discord oferuje użytkownikom silną społeczność, z którą mogą się angażować od samego początku

Galeria Ulubionych pomaga śledzić i zapisywać najlepsze wygenerowane obrazy

Poziomy cenowe umożliwiają użytkownikom tworzenie nieograniczonej liczby obrazów za jedną cenę

Limity Midjourney

Jest dostępny tylko dla użytkowników z aktywnymi kontami Discord

Midjourney jest stosunkowo drogi w porównaniu do innych modeli dyfuzji na tej liście

Ceny Midjourney

Plan podstawowy: 10 USD/miesiąc

Plan standardowy: 30 USD/miesiąc

Pro Plan: $60/miesiąc

Mega Plan: $120/miesiąc

Midjourney oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (70+ recenzji)

Capterra: brak dotychczasowych recenzji

2. Craiyon

Via Craiyon Crayon to przyjazny dla użytkownika kreator obrazów AI, idealny dla początkujących. Jego prosta podpowiedź do generowania tekstu na obraz pozwala wybrać między tworzeniem sztuki, rysunków i zdjęć. W przeciwieństwie do wielu alternatyw dla Stable Diffusion, posiada on darmową warstwę cenową, która pozwala przetestować kreator obrazów bez żadnych początkowych commitów.

Craiyon najlepsze funkcje

Negatywne podpowiedzi pozwalają na uzyskanie konkretnych informacji podczas generowania obrazów, takich jak określenie, że istniejący obraz nie powinien zawierać żadnej technologii

"Następna podpowiedź" wykorzystuje ChatGPT do zasugerowania nowego zapytania w języku naturalnym na podstawie poprzednich wpisów

Zintegrowane makiety pomagają zobaczyć, jak grafika wygenerowana przez AI wygląda na koszulkach i innych produktach

Nie ma limitu liczby obrazów, które można wygenerować w ramach danego poziomu cenowego

Ograniczenia Craiyon

Limit szybkości serwera może sprawić, że generowanie obrazów będzie zawodne w godzinach największego ruchu

Generowanie tekstu do obrazu tylko na komputerach stacjonarnych nie ma wsparcia dla aplikacji komputerowych

Ceny Craiyon

Free

Wsparcie: $5/miesiąc

Professional: $20/miesiąc

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Craiyon oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (3+ recenzji)

Capterra: brak dotychczasowych recenzji

3. ArtSmart

Via ArtSmart AI ArtSmart AI to innowacyjny generator obrazów dzięki modelom dyfuzyjnym, które dodają kolejną warstwę złożoności. Oprócz podpowiedzi tekstowych, możesz przesyłać własne grafiki, aby pomóc silnikowi uczyć się i ulepszać jego wydajność w miarę upływu czasu. Co najlepsze, ten model generowania grafiki dokonuje tego wyczynu, pozostając jedną z najbardziej przyjaznych dla użytkownika opcji generowania obrazów opartych na AI.

Najlepsze funkcje ArtSmart

Przesyłanie obrazów wraz z podpowiedziami tekstowymi pomaga tworzyć bardziej realistyczne obrazy

Edycja obrazu oparta na sztucznej inteligencji optymalizuje grafikę po jej początkowej dacie powstania

Wspomagane ustawienia wstępne ułatwiają tworzenie realistycznych obrazów bez większych ustawień

Możliwość organizowania wygenerowanych obrazów w kolekcje ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie

Limity ArtSmart

Niektóre z wygenerowanych obrazów mogą mieć niewłaściwe kolory, co prowadzi do straty czasu i kredytów

Miesięczna subskrypcja obejmuje limit kredytów, które można szybko wykorzystać, zwłaszcza w warstwie podstawowej

Cennik ArtSmart

Podstawowa: 16 USD/miesiąc

Standard: 24,50 USD/miesiąc

Business: $32.50/miesiąc

ArtSmart oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (10+ recenzji)

Capterra: 5/5 (1 recenzja)

4. Dall-E 2

Via OpenAI Dall-E 2 jest jedną z najlepszych alternatyw dla Stable Diffusion. Założyciele ChatGPT w OpenAI wykorzystali proste założenie do jego stworzenia: Wpisz tekst, a otrzymasz cztery obrazy, które oferują różne, ale unikalne interpretacje podpowiedzi.

Najlepsze funkcje Dall-E 2

Outpainting pozwala na ciągłe rozszerzanie obrazu poprzez przewijanie w poziomie i w pionie

Tworzenie czterech opcji jednocześnie ułatwia generowanie artystycznych obrazów, które pasują do Twojej wizji

Częste aktualizacje zapewniają ciągłe rozszerzanie możliwości generowania obrazów dzięki żywym modelom dyfuzji

Wykorzystuje zdjęcia typu royalty-free, dzięki czemu można wykorzystywać wszystkie dane wyjściowe do celów komercyjnych

Limity Dall-E 2

Czasami myli lub ignoruje długie podpowiedzi podczas tworzenia obrazów

Czas przetwarzania może być dłuższy niż w przypadku Stable Diffusion i niektórych jego alternatyw

Ceny Dall-E 2

obraz 1024×1024 pikseli: 0,02 USD za żądanie obrazu

obraz 512×512 pikseli: 0,018 USD za żądanie obrazu

obraz 256×256 pikseli: 0,016 USD za żądanie obrazu

Dall-E 2 oceny i recenzje

G2: 3.7/5 (20+ recenzji)

Capterra: 5/5 (3+ opinii)

5. Invoke AI

Via Wywołanie AI Invoke AI to wyjątkowy kreator obrazów dla kreatywnych profesjonalistów. Oprócz korzystania z podpowiedzi tekstowych, łączy w sobie możliwości generowania AI z istniejącymi cyklami pracy, aby generować obrazy, które pasują do Twojej wizji i potrzeb zawodowych.

Invoke AI najlepsze funkcje

Oferuje zaawansowane funkcje generowania obrazów, w tym możliwość rysowania, edytowania i edytowania danych powstania przez użytkowników

Zintegrowany interfejs Canva umożliwia zespołom współpracę przy tworzeniu obrazów

Bezpośrednia integracja z narzędziami do projektowania, takimi jak Photoshop i Illustrator

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń chronią bazę danych i historię podpowiedzi

Invoke AI limits

Niektóre podpowiedzi tekstowe mogą być niedokładne, co sprawia, że ten kreator obrazu jest najlepszy do bardziej zaawansowanych prac

Modele dyfuzji mają mniej filtrów przeciwko potencjalnej lub negatywnej zawartości w porównaniu do alternatyw, takich jak Dall-E 2

Ceny Invoke AI

Community Edition: Free

Indie: $13/miesiąc

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Invoke AI oceny i recenzje

G2: brak dotychczasowych recenzji

Capterra: brak dotychczasowych recenzji

6. DreamStudio

Via DreamStudio DreamStudio korzysta z silnika Stable Diffusion, ale wciąż stanowi realną alternatywę dla generowania obrazów za pomocą AI. Jest to świetne, przyjazne dla użytkownika narzędzie typu open-source, które generuje obrazy w dowolnym formacie za pomocą tekstu i podpowiedzi dotyczących przesyłania obrazów.

Branżowy gigant Stability AI jest właścicielem DreamStudio (dawniej Stable Diffusion). To narzędzie do projektowania AI pomaga tworzyć wysokiej jakości grafiki do dowolnych celów, w tym ilustracje i fotorealistyczne obrazy. 🖼️

Wprowadź podpowiedź lub prześlij zdjęcie, a następnie wybierz żądany styl i rozmiar. DreamStudio podpowie jak pracować, generując wiele wariantów twojej wizji. Narzędzie zapamiętuje Twoją historię, dzięki czemu możesz śledzić wszystkie swoje dane powstania i wrócić do nich później.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w obrazie, skorzystaj z edytora. Jest to nieskończony obszar roboczy z warstwami, umożliwiający dodawanie, usuwanie i modyfikowanie poszczególnych elementów arcydzieła. Możesz także zwiększyć rozdzielczość swoich obrazów w kilka sekund!

DreamStudio najlepsze funkcje

Rozbudowane funkcje edycji pozwalają na ulepszanie, rozszerzenie lub inną modyfikację zdjęć

Pamięć podpowiedzi umożliwia powrót do poprzednich podpowiedzi i ulepszanie ich w celu tworzenia obrazów

Integracja API wprowadza modele dyfuzji do istniejących narzędzi i obszarów roboczych

Może wygenerować do 10 obrazów na podstawie pojedynczego podpowiedzi

Limity DreamStudio

Logowanie po użyciu wersji Free resetuje pamięć podpowiedzi, wymagając rozpoczęcia pracy od zera

Oferuje mniej presetów niż większość alternatyw Stable Diffusion na tej liście, wymagając bardziej rozszerzonego ustawienia

Ceny DreamStudio

1,18 USD za 100 kredytów generacyjnych

DreamStudio oceny i recenzje

G2: brak dotychczasowych recenzji

Capterra: brak dotychczasowych recenzji

7. CLIP

przez CLIP OpenAI połączyło najlepsze cechy ChatGPT i Dall-E 2, aby stworzyć CLIP. W przeciwieństwie do innych narzędzi na tej liście, CLIP może uczyć się z języka naturalnego, aby tworzyć lepsze, bardziej wszechstronne obrazy. Innymi słowy, nie jest to tylko generator obrazów AI, taki jak Stable Diffusion; jest to narzędzie, które pozwala komputerom naprawdę "widzieć" Internet i w wyniku tego tworzyć lepsze dzieła sztuki.

Najlepsze funkcje programu Clip

Jego kompleksowa sieć neuronowa tworzy bardziej kompletną bazę danych do rysowania niż inne opcje

Integracja z ChatGPT i Dall-E 2 wykorzystuje istniejącą, wiodącą na rynku technologię

Oferuje wykładniczo większą bazę danych obrazów, z której można czerpać, z około 400 milionami obrazów

Limity Clip

CLIP nie jest prawdziwym generatorem obrazów, co czyni go znacznie bardziej złożonym niż większość opcji na tej liście

Korzystanie jest dostępne tylko dla wybranych użytkowników, ponieważ OpenAI udoskonala model

Ceny CLIP

OpenAI nie podał jeszcze cennika

CLIP oceny i recenzje

G2: brak dotychczasowych recenzji

Capterra: brak dotychczasowych recenzji

8. Playground AI

Via Playground AI Stable Diffusion jest świetny w tworzeniu obrazów, podczas gdy Playground AI wyróżnia się jako zautomatyzowany redaktor obrazów. Istnieje pewna ogólna zdolność do stworzenia oryginalnej grafiki, ale funkcje, które sprawiają, że jest to jedna z najlepszych alternatyw Stable Diffusion, koncentrują się na modyfikowaniu istniejącej grafiki.

Najlepsze funkcje Playground AI

Oferuje możliwość korzystania z podpowiedzi do edycji opartych na tekście, podświetlając sekcję obrazu, a następnie pisząc, jak chcesz, aby aplikacja edytowała tę sekcję

Podpowiedzi wykluczające pozwalają usunąć z obrazu wszelkie niechciane elementy

Edycja obrazów mieszanych umożliwia łączenie wielu istniejących obrazów w nowe, oryginalne dzieło

Funkcja Moodboard pozwala na łatwą współpracę z zespołem podczas tworzenia większej wizualnej kanwy

Playground AI limits

W porównaniu z innymi opcjami, Playground AI oferuje ograniczone dane powstania oryginalnych obrazów

Wersja Free charakteryzuje się czasem oczekiwania w godzinach szczytu oraz limitami jakości i rozdzielczości

Ceny Playground AI

Free

Pro: $12/miesiąc

Turbo: $36/miesiąc

Playground AI oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (2+ recenzji)

Capterra: brak dotychczasowych recenzji

9. Synthesia

Via Synthesia Nie wszystkie wizualizacje są statyczne. Synthesia zasługuje na swoje miejsce na liście alternatyw Stable Diffusion, będąc najlepszym generatorem wideo AI dostępnym na rynku. Wystarczy napisać tekst, wybrać elementy wizualne i obserwować, jak oprogramowanie tworzy angażujące wideo dla odbiorców.

Synthesia najlepsze funkcje

Możliwość niestandardowego dostosowania wideo dzięki rozszerzonej liście szablonów stylów i ponad 140 wirtualnym awatarom

Intuicyjny interfejs podobny do aplikacji do prezentacji, takich jak PowerPoint, ułatwiający przejście do korzystania z generatora

Wbudowane funkcje współpracy pozwalają tobie i twojemu zespołowi efektywnie współpracować

Jest to aplikacja oparta na przeglądarce, umożliwiająca dynamiczne tworzenie wideo z dowolnego urządzenia

Ograniczenia Synthesia

Głosy AI mogą brzmieć syntetycznie i nie są tak autentyczne jak rzeczywisty lektor

Wyćwiczenie głosu AI w celu dokładnego wymawiania niektórych nietypowych słów może być trudne

Ceny Synthesia

Personal: 22,50 USD/miesiąc

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Synthesia oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Inne narzędzia AI

Powyższe narzędzia mogą być świetne w generowaniu obrazów AI, ale nie są jedynym placem zabaw dla przetwarzania języka naturalnego. AI przedostało się do świata zarządzanie projektami platformy, z dużą ilością Narzędzia AI do zarządzania projektami dostępne dla nowoczesnych organizacji.

Narzędzia te, z ClickUp na czele, mają potencjał, aby przekształcić Twoje wydajność procesu i dynamiczne tworzenie atrakcyjnych materiałów marketingowych i nie tylko.

ClickUp

Zarządzaj wszystkimi aspektami tworzenia, tworzenia i korzystania z mediów generowanych przez AI za pomocą narzędzi, szablonów i funkcji zarządzania projektami w ClickUp

Nie myśl tylko o ClickUp jako narzędziu do zarządzania projektami. Pomyśl o nim jako o kompleksowym pakiecie wydajności, zakończonym Narzędzia AI aby zmienić sposób pracy za pomocą kilku kliknięć. ClickUp AI może zoptymalizować cykl pracy na wiele sposobów. Może pomóc w:

Tworzyć zawartość i kopie na dowolny temat, w tym e-maile, posty w mediach społecznościowych i inne materiały marketingowe

Podsumowywać i dynamicznie generować kroki działania z dowolnego dokumentu o dowolnym rozmiarze

Zamieniać kroki działania w zadania, które pasują do większych projektówplan projektu* Sprawdź pisownię i gramatykę, aby upewnić się, że wszystko, co wysyłasz, jest poprawne

Mówiąc prościej, jest to jeden z najlepszych Narzędzi marketingowych AI można znaleźć. Dzięki prostemu wprowadzaniu danych w języku naturalnym, dopracowany model ClickUp pozwala Tobie i Twojemu zespołowi pracować lepiej, mądrzej i wydajniej.

ClickUp najlepsze funkcje

Oferuje błyskawiczne generowanie zawartości dzięki wstępnie wyszkolonym modelom AI na platformie

Pozwala przekształcić istniejące teksty marketingowe, aby były bardziej bezpośrednie, zwięzłe i skoncentrowane na odbiorcach

Możliwość generowania streszczeń ielementy akcji na podstawie długich dokumentów dla spotkań, projektów i nie tylko

Zintegrowane funkcje zarządzania projektami pozwalają przejść z narzędzia AI bezpośrednio do codziennego cyklu pracy

Limity ClickUp

Nie jest to generator obrazów AI; wykorzystuje swoje modele AI tylko do funkcji opartych na tekście

Wersja Free nie zawiera funkcji AI w oprogramowaniu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: skontaktuj się w sprawie wyceny

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

Przekształć generowanie wizerunku za pomocą odpowiednich narzędzi

Stable Diffusion może być popularną opcją, ale nie jest to jedyna możliwość generowania grafiki AI. Wiele alternatyw dla Stable Diffusion może pomóc w dodaniu AI do procesu twórczego, wykorzystując najnowsze modele sztuki AI do tworzenia obrazów, które pokochają Twoi odbiorcy.

I to jeszcze zanim przejdziemy do możliwości, które odkryjesz, gdy integracja AI wykroczy poza integrację tekstu z obrazem AI.

ClickUp nie jest kreatorem obrazów; jest to narzędzie nowej generacji do zarządzania projektami i narzędzie wydajności które może być idealnym dodatkiem do Twojego zespołu. Co najlepsze, plany wprowadzające są całkowicie zakończone, co pozwala wypróbować narzędzie wraz z preferowanymi alternatywami dla Stable Diffusion.

Na co więc czekasz? Stwórz swoje darmowe konto ClickUp aby zacząć już dziś!