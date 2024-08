10 darmowych szablonów umów o dzieło w Word i ClickUp

Współpraca z klientami na zasadzie retainer to jeden z najlepszych sposobów na zapewnienie sobie stałego źródła dochodu i zbudowanie długotrwałych powiązań biznesowych. Aby rozpocząć taką relację, należy sporządzić umowę o współpracy.

Wielu z nas stroni od dokumentów prawnych, takich jak umowy zlecenia i kontrakty, ponieważ nie jesteśmy pewni, co w nich zawrzeć. Właśnie dlatego szablony umów zlecenia są tak przydatne - ktoś inny wykonał całą ciężką pracę. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać szczegóły projektu i wysłać go klientowi do podpisania!

W tym przewodniku omówimy, czym jest szablon umowy retainerowej i na co należy zwrócić uwagę, rozważając różne opcje. Następnie udostępnimy najlepsze szablony umów zlecenia dla wykonawców, freelancerów i profesjonalnych dostawców usług. 🌻

Czym jest szablon umowy o współpracy?

Umowa retainerowa to umowa między dwiema stronami, w której dostawca usług zgadza się na rodzaj i ilość pracy zrobionej dla klienta w ujęciu miesięcznym. Może to być określona liczba godzin lub ustawiona liczba projektów

produktów

miesięcznie - i zazwyczaj klient płaci z góry. Umowy typu retainer są typowymi umowami pomiędzy agencjami i klientami korporacyjnymi a ich freelancerami pracującymi na zlecenie (lub kimkolwiek posiadającym status niezależnego wykonawcy).

Mimo że za każdym razem można napisać własną umowę retainerową, posiadanie dobrego szablonu umowy retainerowej oznacza, że nie trzeba tego robić. Zamiast za każdym razem wymyślać koło na nowo, możesz skorzystać z wiedzy innych, aby stworzyć solidną umowę, zmieniając tylko niezbędne dane klienta.

Szablony umów pozwalają zaoszczędzić czas, a czas to pieniądz. Nie tylko to, ale odpowiedni szablon może zapewnić właściwą ochronę i upewnić się, że jest jasne, kto jest właścicielem produktów pracy, co się z nimi dzieje, jakie są limity świadczonych usług oraz jak i kiedy otrzymasz wynagrodzenie. 💰

Co składa się na dobry szablon umowy o dzieło?

Istnieje wiele szablonów umów o dzieło, ale skąd wiedzieć, z którego z nich skorzystać?

Najlepsze szablony umów zlecenia zawierają:

Termin obowiązywania umowy: Jaka jest data wejścia w życie umowy i jak długo ona trwa

Jaka jest data wejścia w życie umowy i jak długo ona trwa Zakres prac: Prace, które zgodziłeś się zakończyć każdego miesiąca

Prace, które zgodziłeś się zakończyć każdego miesiąca Przydzielona praca: Jak praca zostanie przydzielona i co się stanie, gdy nie wszystkie godziny lub rezultaty zostaną przydzielone przez klienta

Jak praca zostanie przydzielona i co się stanie, gdy nie wszystkie godziny lub rezultaty zostaną przydzielone przez klienta Rozliczenie: w jaki sposób oczekujesz zapłaty i jaka jest kwota, np. stawka godzinowa lub miesięczna opłata za utrzymanie

w jaki sposób oczekujesz zapłaty i jaka jest kwota, np. stawka godzinowa lub miesięczna opłata za utrzymanie Rozwiązywanie sporów: Sposób rozwiązywania wszelkich problemów lub sporów, np. w drodze arbitrażu

Sposób rozwiązywania wszelkich problemów lub sporów, np. w drodze arbitrażu Umowa końcowa: Sekcja końcowa, która potwierdza zakres umowy

Sekcja końcowa, która potwierdza zakres umowy FAQs: Możesz dołączyć opcjonalną sekcję z często zadawanymi pytaniami

Nie jest to wyczerpująca lista, a każdy szablon będzie nieco inny. Poszukaj szablonu, który odpowiada Twoim potrzebom i pomaga przyspieszyć proces wdrażania. 🏃

10 szablonów umów o pracę do wykorzystania w 2024 roku

Umowy retainerowe są niezbędne, jeśli co miesiąc podejmujesz się pracy dla klienta i chcesz mieć pewność, że otrzymasz wynagrodzenie na czas i ustawisz swoje granice.

Odpowiedni szablon upraszcza proces i oznacza, że wszystko, co musisz zrobić, to dodać dane klienta, sprawdzić, czy jesteś z niego zadowolony i nacisnąć przycisk Wyślij. Jeśli szablon jest zintegrowany z aplikacją

oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów

to jeszcze lepiej.

Mając to na uwadze, oto nasz przewodnik po najlepszych szablonach umów o dzieło, które warto rozważyć w tym roku.

1. Ogólny szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Przygotuj prosty dokument, który nakreśli oczekiwania obu stron dzięki temu szablonowi umowy o świadczenie usług

Po pierwsze, mamy

Ogólny szablon umowy o świadczenie usług autorstwa ClickUp

. Jak sama nazwa wskazuje, szablon ten jest idealny dla Businessu każdego rodzaju i wielkości. A ponieważ jest to szablon ClickUp, można go w pełni dostosować do własnych potrzeb. ✔️

Ten szablon ogólnej umowy o świadczenie usług umożliwia stworzenie solidnej, oficjalnej umowy między Tobą a Twoim klientem. Szablon zawiera przestrzeń do zdefiniowania usług i oferty, ustawienia

oczekiwania i warunki płatności

i nakreślić swoje oczekiwania dotyczące wydajności i dostawy. Możesz również wzmiankować, czy korzystasz z podwykonawców, dodać zrzeczenie się poufności i dołączyć wszelkie dodatkowe warunki lub szczegóły, które są istotne dla twojego projektu.

Skorzystaj z tego szablonu umowy o świadczenie usług, gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia współpracy z firmą

nowy klient

i chcesz mieć dobre podstawy, od których możesz zacząć. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego klienta i dostawcy usług, wykonawcy lub freelancera.

Pobierz ten szablon

2. Szablon umowy o dzieło ClickUp

Zainspiruj się tym szablonem umowy o dzieło, aby stworzyć swoją umowę o pracę

Jeśli szukasz szablonu umowy, który jest bardziej zbliżony do tego, co widziałbyś jako pracownik, szablon

Szablon umowy o pracę od ClickUp

może być najlepszą opcją dla Ciebie. 📝

Taki szablon umowy o pracę jest zwykle używany między pracodawcą a pracownikiem i zawiera szczegółowy zakres tematów, o których obie strony muszą wiedzieć. Lista ta obejmuje pozycję w pracy, świadczenia, odszkodowanie pracownicze, okresy próbne, czas urlopu, poufne informacje i postępowanie z własnością intelektualną oraz możliwość zerwania umowy.

Dla wielu wykonawców język użyty w tym szablonie i zawarte w nim sekcje mogą nie być istotne i mogą zacierać granice między tym, czy jesteś pracownikiem, czy wykonawcą. Mimo to, warto zapoznać się z tym dokumentem (i rozważyć jego treść) przy podejmowaniu decyzji o sposobie zawierania własnych umów zlecenia.

Pobierz ten szablon

3. Szablon umowy o pracę dla freelancera ClickUp

Sformalizuj swoje ustalenia dotyczące pracy freelancera za pomocą tego szablonu umowy freelancerskiej

Chociaż nazywa się on

Szablon umowy freelancera od ClickUp

nie ma powodu, dla którego kontrahenci nie mogliby skorzystać z tego szablonu. Jak sama nazwa wskazuje, szablon ten jest idealny dla freelancerów, którzy chcą podpisać formalną umowę ze swoimi klientami. 💼

Szablon umowy dla freelancerów zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby ustawić granice, warunki płatności i oczekiwane rezultaty na czas trwania umowy. Szablon zawiera sekcje dotyczące harmonogramu projektu, opisu usług, informacji o odpowiedzialności i nie tylko.

Skorzystaj z tego szablonu, jeśli chcesz bezpiecznie współpracować z klientami i chcesz wyglądać przy tym jak profesjonalista. Szablon ten jest idealnym punktem wyjścia dla każdego, kto chce poważnie traktować swoją pracę jako freelancer lub zleceniobiorca.

Pobierz ten szablon

4. Szablon do śledzenia spraw prawnych ClickUp

Uporządkuj swoje sprawy i szybko sprawdzaj, nad czym pracujesz, korzystając z szablonu do śledzenia spraw prawnych

Dla prawników wśród nas, posiadanie solidnej umowy zlecenia to nie koniec papierkowej roboty - będziesz potrzebować również sposobu na śledzenie swoich spraw. Szablon

Szablon do śledzenia spraw prawnych od ClickUp

jest idealnym rozwiązaniem. ⚖️

Nasz

oprogramowanie do legalnego cyklu pracy

i szablon pozwala na śledzenie każdej pojedynczej sprawy, dzięki czemu nie przegapisz żadnych kluczowych szczegółów, terminów ani kamieni milowych. Mając wszystko w jednym miejscu, możesz czuć się bardziej zorganizowany i pracować z większą wydajnością dzięki naszemu

free oprogramowanie do zarządzania projektami

. Szablon zawiera funkcje, takie jak szczegóły sprawy, interesariusze, oś czasu, wydarzenia, notatki i aktualizacje statusu, dzięki czemu można przeglądać obciążenie spraw na pierwszy rzut oka.

Prawnicy powinni rozważyć skorzystanie z tego szablonu, aby lepiej kontrolować obciążenie pracą. W połączeniu z solidną umową zlecenia i

oprogramowanie do śledzenia czasu pracy prawników

to

oprogramowanie do zarządzania projektami prawnymi

oznacza, że jesteś na najlepszej drodze do posiadania pięknie zorganizowanej praktyki.

Pobierz ten szablon

5. Szablon umowy ClickUp Consultant

Zorganizuj swój biznes konsultingowy za pomocą tego szablonu umowy konsultingowej

Jeśli jesteś konsultantem i potrzebujesz szablonu, który został zaprojektowany z myślą o Tobie, sprawdź

Szablon umowy konsultingowej ClickUp Consultant

. Obowiązki konsultanta często różnią się od obowiązków standardowego dostawcy usług, a ten szablon zapewnia, że nie przegapisz niczego ważnego. 🏢

Wewnątrz tego

szablon konsultingowy

znajdziesz funkcje takie jak niestandardowe statusy, pola i widoki, dzięki którym łatwiej niż kiedykolwiek przekształcisz swój dokument w działanie za pomocą

Zadania ClickUp

. Sam szablon pozwala usprawnić proces i przedstawić klientom jeden dokument, który określa oczekiwania, harmonogram płatności i zakres prac.

Skorzystaj z tego szablonu, jeśli potrzebujesz gotowego szablonu umowy na usługi konsultingowe, zamiast bardziej ogólnej opcji, która może wymagać dodatkowych dostosowań, aby dopasować ją do konkretnych potrzeb. Połącz go z

oprogramowanie do śledzenia czasu dla konsultantów

aby dokładnie rejestrować swój czas, a następnie rozliczać i raportować swoje działania co miesiąc.

Pobierz ten szablon

6. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Ustaw swoje usługi i oczekiwania dotyczące płatności za pomocą tego szablonu umowy o świadczenie usług

Dla wykonawców i freelancerów, którzy chcą zacząć od bardziej otwartego placu zabaw, szablon

Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

może być idealnym rozwiązaniem. Ten szablon jest prostszy niż niektóre inne na tej liście, co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli masz już własne niestandardowe sformułowania i sekcje do dodania. 🧰

Chociaż jest bardziej minimalistyczny niż inne szablony, nadal ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć. Jest miejsce na udostępnianie kompleksowego spojrzenia na swoje usługi i ofertę, ile oczekujesz zapłaty i kiedy oraz jakie są twoje oczekiwania wobec siebie i klienta.

Ten szablon to świetna opcja dla kontrahentów, którzy chcą mieć czyste podstawy, które są zgodne z prawem. Umowę można niestandardowo dostosować i dodać do niej własną osobowość dzięki wsparciu ze strony

Narzędzia do pisania AI

.

Pobierz ten szablon

7. Szablon umowy biznesowej ClickUp

Zabezpiecz swoje profesjonalne transakcje za pomocą tego szablonu umowy Business

Specjalistyczne umowy mogą być świetne, ale czasami to, czego naprawdę potrzebujesz, to szablon, który obejmuje wszystkie podstawy. To

Szablon umowy Business by ClickUp

zawiera wszystkie kluczowe sekcje, których potrzebujesz. ✨

Ta próbka szablonu zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy w jednym miejscu, dając ci jeden uporządkowany dokument, który możesz udostępniać swoim klientom. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także uniknąć nieporozumień. Szablon zawiera niestandardowe statusy, widoki i pola, dzięki czemu personalizacja jest szybka i łatwa.

Skorzystaj z tego szablonu umowy biznesowej, jeśli chcesz mieć formalny, udostępniany klientom dokument, który określa twoje usługi, zawiera dane z twoich

oprogramowanie do śledzenia czasu pracy freelancera

i ustawienie oczekiwań obu stron.

Pobierz ten szablon

8. Szablon umowy o pracę w programie Word by Signaturely

przez Signaturely

Chociaż jesteśmy przekonani, że ClickUp oferuje najlepszy sposób tworzenia, współpracy i udostępniania kontraktów i umów, zdajemy sobie sprawę, że czasami nie jesteś w stanie zmienić kontrahenta lub oprogramowanie konsultingowe od razu. Dlatego kilka następnych propozycji to szablony, które można wykorzystać w programie Microsoft Word. 💻

Po pierwsze, mamy szablon Word Retainer Agreement. Szablon ten został opracowany przez ekspertów prawnych i zawiera wszystko, czego potrzeba do stworzenia bezpiecznej umowy między dwiema stronami.

Szablon zawiera listę usług, ustawienie opłat za utrzymanie oraz oczekiwania dotyczące zwrotu poniesionych wydatków i inne szczegóły. Podobnie jak wszystkie szablony na tej liście, możesz go niestandardowo dostosować do swoich potrzeb - lub zachować brzmienie bez zmian i po prostu dodać dane klienta w pustych przestrzeniach.

Ten szablon umowy zlecenia jest idealny dla osób korzystających z programu Microsoft Word.

Pobierz ten szablon

9. Szablon umowy o pracę w programie Word autorstwa EasyLegalDocs

przez EasyLegalDocs

Jeśli szukasz szablonu umowy o wynagrodzenie, który wydaje się bardziej tradycyjny niż inne na tej liście, ten szablon umowy o wynagrodzenie w programie Word może być właściwym wyborem. 📄

Podczas gdy niektóre umowy mogą być szczegółowe i wielostronicowe, ten szablon jest krótki i ma tylko jedną stronę. Zawiera on sekcje dotyczące danych firmy, czasu trwania umowy retainer, zakresu usług, opłaty retainer, wydatków podlegających zwrotowi i powiązań między stronami.

Ponieważ jest on krótki i nieskomplikowany, umowa ta jest dobrą opcją dla nowych freelancerów lub wykonawców, którzy nie chcą zagubić się w przepisach prawnych - lub gdy wartość umowy retainer jest na tyle niska, że nie martwisz się o dodawanie dodatkowych oświadczeń, szczegółów lub zabezpieczeń.

Pobierz ten szablon

10. Szablon umowy z agencją reklamową Word by Template.net

przez szablon.net

Założenie własnej agencji reklamowej jest popularną drogą rozwoju dla wielu utalentowanych osób, a kiedy osiągniesz ten kamień milowy, będziesz potrzebować umów, kontraktów i dokumentów, które pasują do Twojego statusu i stylu. 📣

Jeśli prowadzisz agencję reklamową, rozważ ten dedykowany szablon umowy o wynagrodzenie dla agencji reklamowej. Jest to dobre połączenie prostoty i szczegółowości, z wystarczającą przestrzenią, aby objąć twoje usługi, kamienie milowe i oczekiwania bez przytłaczającej lektury.

Ten szablon to świetna opcja, jeśli szukasz szablonu Word lub jesteś użytkownikiem Apple Pages lub Dokumentów Google - ten szablon jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi narzędziami do edycji dokumentów.

Pobierz ten szablon

Oszczędzaj czas dzięki tym szablonom umów o dzieło

Szablony umów o dzieło są niezbędne, jeśli poważnie traktujesz swój biznes kontraktowy. Nie tylko sygnalizują one klientom, że jesteś godny zaufania i wiesz, jak skutecznie działać, ale także ułatwiają organizację i wydajność pracy.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć odpowiedni darmowy szablon umowy o współpracy, a następnie wykorzystaj go do usprawnienia procesów biznesowych i zaoszczędzenia czasu. Dzięki tak wielu szablonom i funkcjom do zarządzania projektami i zadaniami, ClickUp jest najlepszym miejscem do zorganizowania swojego biznesu.

