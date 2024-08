10 najlepszych programów dla konsultantów w 2024 roku

Bycie konsultantem oznacza żonglowanie wieloma zadaniami jednocześnie. Zawsze jest jakiś zbliżający się termin, nowy projekt gotowy do rozpoczęcia i klienci na linii czekający na odpowiedzi. W tym cyrku tak wiele się dzieje, że trudno jest utrzymać wszystko na powierzchni.

Na szczęście istnieją narzędzia konsultingowe zaprojektowane, aby sprostać temu wyzwaniu. Dzięki tym rozwiązaniom usprawnisz cykl pracy, zwiększysz wydajność i staniesz się bardziej efektywnym konsultantem.

Skąd jednak wiedzieć, które oprogramowanie wybrać? Jeśli nigdy się nie rozglądałeś, będziesz zaskoczony szykiem dostępnych opcji. Od narzędzi do zarządzania projektami po oprogramowanie do śledzenia czasu pracy jest coś, co pomoże konsultantom na każdym kroku. 🤩

W tym artykule opowiemy więcej o tym, czym jest oprogramowanie konsultingowe i na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia. Podkreślimy i porównamy 10 najlepszych rozwiązań konsultingowych dostępnych obecnie na rynku, aby pomóc Ci wybrać najlepsze oprogramowanie dla Twoich potrzeb.

Czym jest oprogramowanie konsultingowe?

Narzędzia konsultingowe pomagają firmom konsultingowym zarządzać zasobami, zadaniami, wydajnością i wieloma klientami, aby lepiej radzić sobie z różnymi wyzwaniami biznesowymi i sprawić, by wszyscy byli na tej samej stronie. Narzędzia te pomagają w tworzeniu cykli pracy i usprawnianiu procesu rozwoju dzięki podstawowym funkcjom dla zarządzanie zadaniami a także oprogramowanie do składania ofert i platformy do zarządzania klientami. 📈

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

Ponieważ tego typu oprogramowanie jest przeznaczone dla firm zajmujących się sprzedażą i doradztwem w zakresie oprogramowania, znajdziesz tu również funkcje fakturowania, zarządzania danymi i śledzenia zysków. Niektóre narzędzia konsultingowe oferują pełen zakres usług, w tym zarządzanie zadaniami. Inne są ukierunkowane na konkretne zadania, takie jak zarządzanie dokumentami lub komunikacja z klientami.

Czego należy szukać w oprogramowaniu konsultingowym?

Wybór najlepszego oprogramowania konsultingowego zależy od potrzeb twojego biznesu i rodzaju usług konsultingowych, w których chcesz pomóc. Być może szukasz konkretnych funkcji, takich jak pomoc AI i automatyzacja danych powstania zadań. Być może potrzebujesz wsparcia dla danych e-commerce lub oprogramowania, które współpracuje z aplikacją mobilną do doradztwa w zakresie oprogramowania w podróży. 📱

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiednich rozwiązań programowych dla konsultingu:

Skalowalność : Jako konsultant, Twoim celem jest rozwój biznesu. Upewnij się, że twoje oprogramowanie konsultingowe nie powstrzymuje cię, wybierając takie, które oferuje nieskończone skalowanie

: Jako konsultant, Twoim celem jest rozwój biznesu. Upewnij się, że twoje oprogramowanie konsultingowe nie powstrzymuje cię, wybierając takie, które oferuje nieskończone skalowanie Śledzenie czasu : Kluczowym elementem doradztwa jest zarządzanie czasem. Narzędzie konsultingowe z funkcją śledzenia czasu pomaga być na bieżąco z listą rzeczy do zrobienia i odpowiednio przydzielać czas i zasoby

: Kluczowym elementem doradztwa jest zarządzanie czasem. Narzędzie konsultingowe z funkcją śledzenia czasu pomaga być na bieżąco z listą rzeczy do zrobienia i odpowiednio przydzielać czas i zasoby Analityka : Uzyskaj wgląd w sprzedaż dzięki rankingom, danym i wskaźnikom analizy biznesowej, które dają przewagę konkurencyjną - jest to szczególnie kluczowe dla firmy konsultingowej zajmującej się oprogramowaniem

: Uzyskaj wgląd w sprzedaż dzięki rankingom, danym i wskaźnikom analizy biznesowej, które dają przewagę konkurencyjną - jest to szczególnie kluczowe dla firmy konsultingowej zajmującej się oprogramowaniem Real-time collaboration : Pracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, nawet jeśli wszyscy jesteście zdalni, dzięki narzędziom do współpracy

: Pracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, nawet jeśli wszyscy jesteście zdalni, dzięki narzędziom do współpracy Automatyzacja funkcjonalności : Oszczędzaj czas i wysiłek, jeśli chodzi o planowanie zadań dzięki narzędziom do automatyzacji i wyzwalaczom komunikacji

: Oszczędzaj czas i wysiłek, jeśli chodzi o planowanie zadań dzięki narzędziom do automatyzacji i wyzwalaczom komunikacji Użyteczność: Chcesz mieć możliwość pracy w dowolnym miejscu i czasie. Wybierz narzędzie, które zapewni wsparcie dla Twojego systemu operacyjnego, niezależnie od tego, czy jest to iOS czy Android, a także dla aplikacji desktopowych i mobilnych

10 najlepszych programów konsultingowych do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy, aby przenieść swoją praktykę konsultingową na nowy poziom? Oto 10 najlepszych rozwiązań programowych dla firm konsultingowych, które warto wypróbować już dziś. Od usług programistycznych po narzędzia do zarządzania zadaniami i CRM - każdy znajdzie coś dla siebie.

Wykorzystaj ClickUp AI w swoim biznesie konsultingowym, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Zaufany przez firmy konsultingowe i profesjonalne usługi w różnych branżach, ClickUp to najlepsza platforma oprogramowania zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", ułatwiająca zarządzanie zadaniami, klientami i projektami. Dzięki setkom zarządzanie projektami funkcje, obszerna biblioteka szablonów i ponad 1000 integracji sprawiają, że ClickUp jest jedynym narzędziem wystarczająco potężnym, aby scentralizować całą moją pracę na jednej platformie współpracy. To, wraz z łatwością obsługi, zaawansowanym bezpieczeństwem danych i elastycznością sprawia, że ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla konsultantów, którzy muszą usprawnić procesy biznesowe i płynnie dostosowują się do różnych stosów technologicznych klientów.

Jedną z największych zalet ClickUp dla zespołów konsultingowych każdej wielkości jest rewolucyjny asystent AI - ClickUp AI. W ciągu kilku sekund ta innowacyjna technologia może generować e-maile, oferty sprzedaży, zadania, aktualizacje, podsumowania i wiele więcej. A dla mniejszych elementy działań spowolnić swoje pracowite dni, oprzyj się na ClickUp Automatyzacja, aby poradzić sobie z ciężkim podnoszeniem.

ClickUp jest również idealnym miejscem do budowania i utrzymywania CRM. Korzystając z 15 różnych widoków obciążenia pracą, konsultanci mogą wizualizować strategie klientów, oś czasu, rozliczenia, pobory i wiele więcej na bezpiecznej platformie. Ponadto, nie ma potrzeby, aby czuć się przytłoczonym wszystkim, do zrobienia czego jest ClickUp. Z pomocą gotowych zasobów, takich jak Szablon umowy konsultingowej , ClickUp wyeliminuje zgadywanie z procesu tworzenia dokumentów i pomoże Ci tworzyć profesjonalne, wysokiej jakości zasoby biznesowe szybciej niż kiedykolwiek.

ClickUp najlepsze funkcje

Szablony konsultingowe dla umów, planów projektów i raportowania przyspieszają tworzenie potrzebnych dokumentów

Konfigurowalne wyzwalacze i automatyzacje natychmiast planują zadania i wysyłają powiadomienia do właściwych stron

ponad 15 widoków pozwala przeglądać zaawansowane analizy dotyczące konkretnych zadań lub uzyskać szeroki przegląd większych projektów

Integracje pozwalają sparować z oprogramowaniem inne narzędzia, takie jak Slack, Harvest i Zendesk

WbudowanyNarzędzia AI dla konsultingu oszczędzają czas, jeśli chodzi o zajmowanie się pracą i zbędnymi zadaniami

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Przy tak wielu funkcjach, niektórzy użytkownicy doświadczają krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Avaza

przez Avaza Avaza ma pomóc firmom konsultingowym w zakresie oprogramowania współpracować nad zadaniami, śledzić wydatki, obsługiwać faktury i efektywnie zarządzać projektami. Niezależnie od tego, czy pracujesz w firmie konsultingowej zajmującej się oprogramowaniem, czy też konsultujesz dla firmy e-commerce z branży opieki zdrowotnej, narzędzie to jest przydatne do planowania zasobów, komunikacji z zespołem i klientami oraz usprawniania cyklu pracy .

Najlepsze funkcje Avaza

Skorzystaj z szablonów ofert i faktur, aby tworzyć profesjonalnej jakości szacunki i wystawiać rachunki klientom

Karty czasu pracy i raportowanie wydatków w oprogramowaniu ułatwiają przydzielanie zasobów i płacenie wykonawcom

Twórz nowe przestrzenie dla konkretnych projektów konsultingowych i niestandardowych statusów, aby zobaczyć, gdzie znajdują się zadania

Ponad 50 intuicyjnych raportów wizualnych sprawia, że raportowanie biznesowe jest szybsze i bardziej pouczające, a czas poświęcony na wyszukiwanie informacji jest krótszy

Limity Avaza

Nie można dzielić projektów na fazy, tylko na sekcje i statusy, co może być wyzwaniem w przypadku złożonych lub długoterminowych projektów

Interfejs nie zawsze jest intuicyjny, więc może być konieczne skontaktowanie się z obsługą klienta, aby zrozumieć, jak korzystać z niektórych funkcji

Ceny Avaza

Free

Startup : $11.95/miesiąc

: $11.95/miesiąc Podstawowy : $23.95/miesiąc

: $23.95/miesiąc Business: $47.95/miesiąc

Avaza oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (400+ recenzji)

3. Nifty

przez Nifty Nifty pomaga w usługach konsultingowych w zakresie oprogramowania, łącząc dokumenty, zadania, mapy procesów i narzędzia komunikacji w jednej przestrzeni. To oprogramowanie do zarządzania operacjami pozwala ustalać cele konsultingowe, budować lejki sprzedażowe i śledzić cele bez konieczności przeskakiwania między różnymi narzędziami. 👨🏽‍💻

Najlepsze funkcje Nifty

Pięć różnych widoków, w tym Kanban, Lista, Oś czasu, Kalendarz i Swimlane, zapewnia szeroki przegląd lub dogłębny wgląd w pracę konsultingową

Funkcja Dyskusje pozwala zbudować plikbazę wiedzy z informacjami zwrotnymi od członków zespołu i klientów

Wizualne mapy drogowe pozwalają na podział realistycznegoharmonogram pracy i określić cele dla każdego projektu i członka zespołu

Skorzystaj z Dokumentów i Formularzy, aby utworzyć wszystkie potrzebne dokumenty konsultingowe, od faktur po raportowanie

Ograniczenia Nifty

Interfejs jest przyjazny dla użytkownika, ale niektórzy użytkownicy uważają, że mógłby być ładniejszy lub oferować więcej niestandardowych funkcji

Zadania można podzielić tylko na jedno podzadanie, co ogranicza możliwości niestandardowe w przypadku większych parasoli zadań

Ceny Nifty

Free

Starter : $5/członka/miesiąc

: $5/członka/miesiąc Pro : $10/członka/miesiąc

: $10/członka/miesiąc Business : $16/członka/miesiąc

: $16/członka/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Nifty oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (400+ recenzji)

: 4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

4. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Zaprojektowane dla firm świadczących usługi dla klientów, to oprogramowanie konsultingowe jest idealne do obsługi komunikacji z klientami, skalowania procesów sprzedaży i wsparcia zespołów kreatywnych. Jest zbudowany jako jeden system ewidencji, w którym można uzyskać dostęp do informacji o poszczególnych projektach, zasobach klienta i planach rozwoju aplikacji.

Najlepsze funkcje Teamwork

Planer obciążenia pracą pozwala zaplanować zadania w oparciu o oś czasu projektu, obciążenie i zestaw umiejętności

Wbudowane śledzenie zapewnia wgląd w śledzenie czasu, rozliczane godziny, pieniądze przydzielone do zasobów i zyski

Dodaj flagi priorytetów do różnych zadań, aby skupić się na zarządzaniu powiązaniami z klientami lub skalowaniu biznesu

Wdrażanie klientów w kilka sekund zamiast minut dzięki automatyzacjom i wyzwalaczom

Limity pracy zespołowej

Niektórzy użytkownicy życzyliby sobie większej obsługi klienta, ponieważ jest trochę krzywej uczenia się

Kilku użytkowników raportowało, że wykresy Gantta były wadliwe, a widok zadań może być przytłaczający

Ceny Teamwork

Free Forever

Starter : $8.99

: $8.99 Deliver : $13.99

: $13.99 Grow : $25.99

: $25.99 Skala: Kontakt w sprawie cen

Praca zespołowa oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (800+ recenzji)

5. Accelo

przez Accelo Accelo ma na celu wyeliminowanie chaotycznych procesów i wyrzucenie ich przez okno. W jego miejsce prezentuje narzędzie typu "wszystko w jednym" dla firm konsultingowych do planowania projektów, monitorowania postępów i spełniania oczekiwań klientów. To oprogramowanie do zarządzania projektami obsługuje cały proces sprzedaży i wyceny z niestandardowymi rozszerzeniami. 💰

Najlepsze funkcje Accelo

Automatyzacja identyfikuje utracone szanse sprzedaży, podkreśla zamknięte transakcje i wysyła powiadomienia w celu poprawy koordynacji zespołu

Budowanie silniejszych relacji z klientami dzięki biletom, które są natychmiast tworzone na podstawie zapytań e-mail i przesłanych przez klienta formularzy

Śledzenie czasu pozwala rejestrować czas i natychmiast generować faktury

Wbudowane raportowanie klientów oferuje wgląd w projekty konsultingowe, które działały dobrze i podkreśla obszary wymagające poprawy

Limity Accelo

Mniej intuicyjny interfejs oznacza, że niektórzy użytkownicy mają trudności z zarządzaniem wieloma projektami

Funkcje wyszukiwania i eksportu mogłyby zostać ulepszone

Ceny Accelo

Plus : $30/użytkownika/miesiąc

: $30/użytkownika/miesiąc Premium : $49/użytkownik/miesiąc

: $49/użytkownik/miesiąc Bundle: $99/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Accelo

G2 : 4.4/5 (400+ recenzji)

: 4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

6. Calendly

przez Calendly Podczas gdy wiele narzędzi na tej liście wykonuje szeroki zakres zadań konsultingowych, to to dotyczy przede wszystkim planowania. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się doradztwem w zakresie zarządzania, tworzeniem oprogramowania czy konsultingiem dla dostawców usług, narzędzie to pomaga zarządzać harmonogramem i spotykać się z kluczowymi interesariuszami i potencjalnymi klientami.

Najlepsze funkcje Calendly

Free scheduler współpracuje z Microsoft i Google, aby pomóc ci w połączeniu z bazą klientów i innymi właścicielami biznesu

Automatyzacja przesyłania wiadomości o spotkaniach poprzez wysyłanie przypomnień przed spotkaniem i wiadomości po spotkaniu

Integracja z narzędziami takimi jak Salesforce i HubSpot pozwala automatycznie aktualizować kontakty, aby pozostać w kontakcie i być na bieżąco

Dodawanie dostępności w czasie rzeczywistym do e-maili za pomocą Calendly w celu zwiększenia powodzenia komunikacji wychodzącej

Limity Calendly

Jest to narzędzie do planowania kalendarza, więc będziesz potrzebować innego rozwiązania do zarządzania zadaniami i analityki

Planowanie dla wielu użytkowników wymaga pewnej nawigacji

Ceny Calendly

Podstawowy : Always Free

: Always Free Essentials : 10 USD/licencja/miesiąc

: 10 USD/licencja/miesiąc Professional : $15/miejsce/miesiąc

: $15/miejsce/miesiąc Teams: $20/siedzenie/miesiąc

Calendly oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,900+ recenzji)

: 4.7/5 (1,900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,800+ recenzji)

7. Kantata (dawniej Mavenlink)

przez Kantata Mavenlink, obecnie znany jako Kantata, poprawia wydajność operacyjną zespołów konsultingowych dzięki integracji i narzędziom do przepływu pracy. Zobacz duży obraz swojego portfolio projektów lub zagłęb się w poszczególne zadania, aby uzyskać wgląd w swoją działalność konsultingową. 👩🏽‍💼

Najlepsze funkcje Kantata

Wykresy Gantta zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym

Funkcje priorytetyzacji pozwalają lepiej dopasować zasoby i obciążenia pracą członków zespołu tam, gdzie są najbardziej potrzebne

Szablony wielokrotnego użytku i zautomatyzowane cykle pracy skracają czas potrzebny na zaplanowanie powtarzających się zadań

Analityka w aplikacji pozwala generować prognozy zysków i zagłębiać się w szczegóły dotyczące powodzenia i niepowodzeń w konsultingu

Limity Kantata

Interfejs nie jest tak intuicyjny jak w przypadku innych produktów

Format faktur jest sztywny, co ogranicza możliwość tworzenia faktur i wyświetlania niektórych informacji

Ceny Kantata

Zaplanuj prezentację cenową

Kantata oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (1,300+ recenzji)

: 4.1/5 (1,300+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (500+ recenzji)

8. Qwilr

przez Qwilr Qwilr zajmuje się sprzedażą oprogramowanie do składania propozycji na nowy poziom. Zostało zaprojektowane w celu usprawnienia procesu doradztwa, od tworzenia zawartości i śledzenia zaangażowania kupujących po zamykanie transakcji. Wbudowane automatyzacje sprawiają, że skalowanie jest prostsze i szybsze, dzięki czemu możesz rozwijać swój biznes na własnych warunkach.

Najlepsze funkcje Qwilr

Łatwe tworzenie interaktywnej zawartości, od stron internetowych po dokumenty sprzedażowe, z możliwością osadzania wideo, dostosowywania cen i markowych projektów

Szablony ofert oznaczają, że przedstawiciele handlowi i konsultanci nie muszą tracić czasu na tworzenie niestandardowej zawartości od podstaw

Niestandardowe uprawnienia do bazy wiedzy i zadań, aby każdy miał dostęp do tego, czego potrzebuje

Wbudowane funkcje podpisu elektronicznego oznaczają, że możesz zamknąć transakcję na miejscu bez korzystania z innego narzędzia

Limity Qwilr

Niektóre usterki wizualne mogą spowolnić procesy

Nieco stroma krzywa uczenia się oznacza, że nowi użytkownicy potrzebują trochę czasu, aby nauczyć się poruszać po funkcjach

Ceny Qwilr

Business : 35 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

: 35 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: 59 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

Qwilr oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (600+ recenzji)

: 4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (300+ recenzji)

9. Bidsketch

przez Bidsketch Jako konsultant nieustannie tworzysz oferty - czy to dla nowych projektów z istniejącymi klientami, czy też dla pozyskiwania nowych klientów. Dzięki Bidsketch przygotowywanie ofert stało się łatwiejsze. Wypełnij szablony szczegółami projektu, opłatami i projektami, a następnie skorzystaj z funkcji podpisu elektronicznego, aby sfinalizować transakcję. ✍️

Najlepsze funkcje Bidsketch

Niestandardowe strony docelowe dla klientów pozwalają dostosować podejście do odbiorców docelowych

Oszałamiające szablony ofert pozwalają wyróżnić się z tłumu dzięki opcji dodawania zasobów brandingowych

Analityka w aplikacji i natychmiastowe powiadomienia informują na bieżąco o reakcjach klientów na Twoje propozycje

Integracja z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Zapier, FreshBooks i Harvest, prowadzi do bardziej wydajnego cyklu pracy

Limity Bidsketch

Najwyższy plan cenowy jest ograniczony do ośmiu licencji, co stanowi wyzwanie dla większych Teams i organizacji

Niektórzy użytkownicy uważali, że istnieje możliwość poprawy w zakresie formatu

Ceny Bidsketch

Solo : 29 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

: 29 USD/miesiąc dla jednego użytkownika Teams : $79/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników

: $79/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników Business: 149 USD/miesiąc dla maksymalnie ośmiu użytkowników

Oceny i recenzje Bidsketch

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (20+ recenzji)

10. Proposify

przez Propozycja Ustanowienie cele projektu , przygotuj ofertę i sfinalizuj transakcję dzięki oprogramowaniu Proposify. Narzędzie to oferuje szablony, fragmenty i bibliotekę zawartości, z której można czerpać podczas tworzenia unikalnych propozycji.

Najlepsze funkcje Proposify

Wstępnie zatwierdzona zawartość ułatwia przedstawicielom handlowym tworzenie treści zgodnych ze standardami brandingu

Tworzenie niestandardowych scen cyklu sprzedaży i śledzenie postępów dla każdej oferty w bazie danych

Wsparcie dla interaktywnych cen i podpisów elektronicznych sprawia, że oferty są bardziej angażujące i łatwiejsze do podpisania

Zespół ds. powodzenia klienta służy pomocą, oferując przeprojektowanie szablonów, nawigację po funkcjach i tworzenie samouczków, abyś dokładnie wiedział, jak efektywnie korzystać z narzędzia

Limity Proposify

Po podzieleniu projektów na segmenty trudno jest połączyć je z powrotem w jeden

W przypadku niektórych planów cenowych istnieją limity liczby aktywnych propozycji, które można mieć w tym samym czasie

Cennik Proposify

Plan Teams : 49 USD/użytkownik/miesiąc

: 49 USD/użytkownik/miesiąc Business Plan: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Proposify oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (900+ recenzji)

: 4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

Zarządzaj cyklami pracy z ClickUp Consultant

Narzędzia te pomagają usprawnić cykl pracy konsultantów ds. oprogramowania, kierowników projektów, specjalistów IT i nie tylko. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do tworzenia ofert dla swojej firmy konsultingowej, czy też narzędzia do zarządzania projektami, które obsługuje automatyzację i analitykę, na tej liście znajdziesz to, czego potrzebujesz. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować lepszy biznes konsultingowy. Dzięki AI, które pomaga wymyślać kreatywne pomysły i tworzyć dokumenty do składania ofert i raportowania, zaoszczędzisz czas i będziesz pracować wydajniej. Automatyzacja skraca czas poświęcany na powtarzające się zadania, a niestandardowy CRM sprawia, że zarządzanie relacjami z klientami jest dziecinnie proste. 🙌