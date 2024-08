10 najlepszych alternatyw Lucidspark dla płynnej współpracy

Wyobraź sobie świat, w którym współpraca nie jest ograniczona ścianami biura, ale rozwija się bez przeszkód w przestrzeni wirtualnej - wizualnej oprogramowanie do współpracy sprawia, że ten wymarzony scenariusz staje się rzeczywistością! Narzędzia te zapoczątkowały zupełnie nowy sposób współpracy, w którym przysłowiowa tablica jest wirtualna, pomysły przepływają swobodnie, a jedyną rzeczą potrzebną do owocnej pracy zespołowej jest stabilne połączenie internetowe. 🛜

Na tym polu prym wiedzie Lucidspark, internetowa platforma tablicowa zaprojektowana w celu ułatwienia burzy mózgów, optymalizuje cykl pracy i wspierać atmosferę współpracy zespołowej .

Nic dziwnego, że Lucidspark nie działa solo na tej arenie. Istnieje wiele konkurencyjnych alternatyw z funkcjami i możliwościami, które mogą lepiej odpowiadać potrzebom współpracy zespołowej i zarządzania projektami.

W tym artykule pomożemy ci zbadać dostępne opcje, zagłębiając się w 10 potężnych alternatyw Lucidspark, które umożliwią twojemu zespołowi zebranie się i wcielenie w życie najlepszych pomysłów, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

Czym jest Lucidspark?

Via: Lucidspark Lucidspark to wizualna platforma do współpracy online, która umożliwia użytkownikom tworzenie wirtualnej tablicy, którą można edytować w czasie rzeczywistym. Członkowie Teams w różnych lokalizacjach mogą się logować, współtworzyć płótno i wspólnie dopracowywać pomysły, aż do osiągnięcia perfekcji. 💯

Elementy wizualne narzędzia, takie jak cyfrowe notatki i diagramy, pomagają skuteczniej rejestrować i rozwijać koncepcje, ułatwiając przekształcanie pomysłów w wykonalne kroki lub konkretne zadania.

Jako wisienka na torcie, Lucidspark posiada funkcję współpracy AI, która może wesprzeć proces tworzenia pomysłów. Po wprowadzeniu odpowiednich słów kluczowych, narzędzie wygeneruje różne sugestie i przedstawi je jako notatki na wirtualnym płótnie.

Platforma współpracy wizualnej może również upraszczać i podsumowywać krytyczne pomysły, aby utrzymać zespół skupiony na celu.

Czego należy szukać w alternatywach dla Lucidspark?

Pomimo swoich niezaprzeczalnych zalet, Lucidspark ma swoje ograniczenia. Opanowanie interfejsu platformy często wymaga znacznego czasu i wysiłku. Ponadto, znane są wydłużone czasy ładowania, co może wpływać na jej funkcję i utrudniać współpracę zespołową w czasie rzeczywistym.

Jeśli szukasz godnej alternatywy dla Lucidspark, sprawdź, czy ma ona następujące podstawowe możliwości:

Łatwość użytkowania: Twój zespół powinien być w stanie wygenerować i edytować udostępnianą kanwę do wspólnej pracy bez wysiłku Narzędzia do współpracy: Alternatywa powinna promować płynną współpracę w czasie rzeczywistym między członkami zespołu, niezależnie od fizycznej lokalizacji Wszechstronne elementy wizualizacji: Narzędzie do współpracy przy zarządzaniu projektami powinno pełnić funkcję różnych zasobów do rysowania i tworzenia diagramów, aby pomóc w wizualizacji pomysłów i ułatwić rozwiązywanie problemów Funkcje AI: Twoja alternatywa Lucidspark powinna wykorzystywać AI do wsparcia współpracy poprzez generowanie, upraszczanie i podsumowywanie pomysłów Integracje: Narzędzie powinno integrować się z innymi systemami i aplikacjami, z których regularnie korzystasz, w tym z platformami do zarządzania projektami i komunikacji, aby umożliwić współpracę w czasie rzeczywistym

10 najlepszych alternatyw Lucidspark dla Teams!

Od wszechmocnych Tablic ClickUp, po odsetki Kinopio i inteligentne Canva Freehand, każda alternatywa Lucispark na naszej liście otwiera świat możliwości współpracy.

Aby pomóc ci w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania dla twoich potrzeb w zakresie współpracy, przedstawimy 10 najlepszych alternatyw dla Lucidspark wraz z ich kluczowymi funkcjami i wadami.

Burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie cykli pracy dzięki wizualnym tablicom ClickUp

ClickUp to narzędzie do wizualna platforma do zarządzania projektami z różnorodnymi funkcjami, które umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym ułatwiają skuteczną komunikację i zwiększają wydajność. 🤝

Ukochane narzędzie platformy do współpracy, Tablica ClickUp ustawia użytkownika z tablicą bezokolicznik wirtualny Canva gdzie członkowie Twojego teamu mogą przeprowadzać burze mózgów, udostępniać pomysły w formie samoprzylepnych notatek i bez wysiłku wizualizować dowolną koncepcję, niezależnie od poziomu kreatywności.

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu i sprawdzaj, kto co dodaje do cyfrowego płótna.

Intuicyjny edytor przeciągania i upuszczania narzędzia ułatwia łączenie wielu elementów w celu rysowania połączeń, cykli pracy lub map drogowych, zapewniając wyraźniejszą perspektywę kluczowych pomysłów zespołu. Możesz także zapewnić dodatkowy kontekst swoim koncepcjom, dodając obrazy, dokumenty i połączone linki.

Dzięki tworzeniu zadań i przydzielaniu pracy bezpośrednio z Tablicy, platforma pozwala przejść od koncepcji do działania w ciągu kilku sekund.

Korzystaj z ClickUp Whiteboards, aby przydzielać zadania, oznaczać osoby przypisane i robić wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy Mapy myśli ClickUp to kolejna wbudowana funkcja, która pozwala dodać dodatkowy wizualny akcent do wspólnych wysiłków, niezależnie od tego, czy jest to wstępna ideacja, czy mapa projektów i zadań.

Używaj map myśli do dzielenia złożonych pomysłów i procesów na prostsze części i ujawniania ich wzajemnych powiązań. Możesz też nakreślić przebieg pracy nad projektem, dodając zadania do mapy za pomocą prostego edytora typu "przeciągnij i upuść". Edytuj lub usuwaj zadania i identyfikuj ich zależności, aby zachować pełną kontrolę nad przebiegiem pracy przez cały czas. 🧠

Niestandardowa mapa myśli od podstaw w ClickUp z trybem pustym

ClickUp najlepsze funkcje

Wirtualne Tablice do współpracy w czasie rzeczywistym poprzez dodawanie notatek, dokumentów, obrazów lub przypisywanie zadań

System oznaczeń kolorystycznych, który pomaga określić pilność każdego zadania na Tablicy

Rozszerzenie bibliotekiszablonów tablic aby uniknąć kłopotów związanych z zaczynaniem od pustego płótna

Mapy myśli do planowania i organizowania projektów, zadań i cykli pracy

Intuicyjny redaktor typu "przeciągnij i upuść" do łatwego manipulowania elementami na Tablicach i Mapach myśli

Limity ClickUp

Użytkownicy zazwyczaj potrzebują czasu, aby zapoznać się z jego różnorodnymi funkcjami

Interfejs oprogramowania może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Miro

Via: Miro Miro to obszar roboczy do współpracy, który umożliwia zespołom prowadzenie sesji strategicznych i wizualizacyjnych w czasie rzeczywistym na udostępnionej tablicy. Oprócz funkcji tablicy, zawiera mind map maker, który pomaga w rozbijaniu złożonych koncepcji na mniejsze, łatwiejsze do zrozumienia fragmenty.

Narzędzie to umożliwia wizualizację celów i inicjatyw zespołu oraz dostosowanie ich do oczekiwań klientów i ogólnej strategii, a wszystko to na jednej nieskończonej cyfrowej tablicy. Rozmieść cenne opinie klientów na tablicy i wyciągnij ważne wnioski, aby lepiej zrozumieć potrzeby i problemy użytkowników.

Dzięki Miro nie musisz martwić się o rozpoczynanie od pustej tablicy lub przerywanie skupienia poprzez tasowanie między aplikacjami. Oprogramowanie posiada ponad 2500 gotowych szablonów i ponad 100 integracji, które usprawniają pracę.

Najlepsze funkcje Miro

Nieskończona cyfrowa Canva zaprojektowana do współpracy na dużą skalę w czasie rzeczywistym

Tworzenie diagramów i map myśli dla łatwej wizualizacji danych i konstruktywnych cykli informacji zwrotnych

Środki bezpieczeństwa klasy Enterprise dla wrażliwych danych firmowych

ponad 2 500 szablonów, aby uzyskać przewagę w burzy mózgów lubmapowanie procesów sesje

Integracja z ponad 100 popularnymi aplikacjami, takimi jak Jira, Slack, Asana i Zoom

Limity Miro

Występują sporadyczne problemy z wydajnością ze względu na zaśmiecone tablice

Nowi użytkownicy potrzebują więcej czasu na opanowanie interfejsu

Ceny Miro

**Free

Starter: $8/miesiąc na członka

$8/miesiąc na członka Business: $16/miesiąc za członka

$16/miesiąc za członka Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (5,000+ recenzji)

4.8/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 400 recenzji)

3. Szkicownik

Via: Szkicownik Jeśli szukasz platformy do współpracy z cyfrową tablicą, która pozwala również pilnować postępów i wydajności zespołu, Sketchboard może być doskonałą alternatywą dla Lucidspark.

Sketchboard usprawnia komunikację, minimalizując potrzebę rozszerzenia wymiany e-maili, ponieważ wszyscy członkowie zespołu mogą jednocześnie pracować na tablicy online. W ten sposób wszystkim łatwiej jest zrozumieć i pracować nad wspólnym celem. 🥅

Narzędzie to przyspiesza postępy w realizacji kamieni milowych, umożliwiając wspólne tworzenie map procesów. Możesz wybierać spośród ponad 400 gotowych kształtów szkiców z automatycznymi połączeniami, aby wizualizować pomysły lub przełamywać cykle pracy.

Najlepsze funkcje Sketchboard

System śledzenia ułatwia odpowiedzialność zespołu

Nieskończona Canva wizualizuje abstrakcyjne problemy i poprawia zrozumienie

Umożliwia przekształcanie szkiców i diagramów w odpowiednie prezentacje zespołowe

Mapowanie procesów ułatwiające prowadzenie sesji burzy mózgów

Płynna integracja z Microsoft Teams, Slack i Webex w celu zwiększenia wydajności

Limity Sketchboard

Nowi użytkownicy często mają trudności ze zrozumieniem jego rozszerzonych funkcji

Czas ładowania wydłuża się ze względu na złożoność niektórych projektów i importów

Ceny Sketchboard

Solo: $8/miesiąc (jeden użytkownik)

$8/miesiąc (jeden użytkownik) Teams: $4.9/miesiąc za użytkownika (minimum dwóch użytkowników)

$4.9/miesiąc za użytkownika (minimum dwóch użytkowników) Business: $9/miesiąc za użytkownika (minimum pięciu użytkowników)

$9/miesiąc za użytkownika (minimum pięciu użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen (25+ użytkowników)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Sketchboard

G2: 4.2/5 (5 recenzji)

4.2/5 (5 recenzji) Capterra: 4.0/5 (2 opinie)

4. Mural

Via: Mural Mural to wszechstronna platforma współpracy zaprojektowana, aby pomóc Ci generować i organizować pomysły , planować projekty i lepiej rozumieć swoich odbiorców.

Interaktywne tablice, zwane muralami, pozwalają przedstawiać złożone koncepcje jako ikony i obrazy, ułatwiając zbiorowe zrozumienie udostępnianych celów i wyzwań. Zachęcają również do angażujących rozmów, umożliwiając członkom zespołu przedstawianie swoich pomysłów poprzez proste załączenie notatek na nieskończonym płótnie.

Mural dąży do wyeliminowania potrzeby długich rozmów z interesariuszami, wyświetlając wszystkie istotne pomysły i informacje na tablicy. Co więcej, Twój Teams będzie miał możliwość regulowania dostępu, określając, kto ma uprawnienia tylko do widoku lub edycji. 👀

Mural najlepsze funkcje

Nieskończone płótno do udostępniania i generowania pomysłów, planowania projektów i zbierania opinii

Narzędzia do mapowania procesów do dzielenia złożonych koncepcji na mniejsze części

Funkcja timera pomagająca zespołowi skupić się na pilnym zadaniu

System kontroli dostępu, który pomaga zespołowi regulować prawa do uprawnień

Możliwości AI dzięki integracji z Microsoft 365 Copilot

Ograniczenia Mural

Użytkownicy zgłaszali problemy z funkcją "głosowania"

Poruszanie się po jej rozszerzonych funkcjach stanowi krzywą uczenia się

Ceny Mural

**Free

Teams+: $9.99/miesiąc za członka

$9.99/miesiąc za członka Business: $17.99/miesiąc za członka

$17.99/miesiąc za członka Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Mural oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

4,6/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (120+ opinii)

5. Kinopio

Via: Kinopio Kinopio to wyjątkowa alternatywa dla Lucidspark, która inspiruje do generowania pomysłów i rozwiązywania problemów poprzez wzorowanie sposobu pracy umysłu.

Narzędzie łączy obrazy i teksty w karty na tablicy, umożliwiając efektywne przedstawianie pomysłów, tworzenie i upraszczanie połączeń oraz zrobienie kroku wstecz, aby uzyskać szerszy widok na ćwiczenia burzy mózgów.

Wszystkie elementy można przesuwać po tablicy za pomocą łatwego przeciągania i upuszczania, aż do uzyskania układu, który idealnie odzwierciedla proces myślenia.

Kinopio pozwala budować tablice od podstaw lub wybrać jeden z gotowych szablonów z trzech kategorii: Życie, Praca i Szkoła oraz Produkt.

Najlepsze funkcje Kinopio

System kart ułatwiający myślenie przestrzenne i budowanie pomysłów

Łatwy w użyciu redaktor typu "przeciągnij i upuść" do przenoszenia kart na Tablicy

Wątki komentarzy dla dostawców informacji zwrotnych bez zaśmiecania tablicy

Gotowe szablony do szybszego tworzenia pomysłów i rozwiązywania problemów

Opcja eksportu niektórych kart jako plików PDF

Limity Kinopio

Brak płynnej integracji z innymi narzędziami Enterprise

Stosunkowo niewiele opcji projektowania

Ceny Kinopio

**Free

Unlimited: $6/miesiąc

Oceny i recenzje Kinopio

Product Hunt: 5/5 (35+ recenzji)

5/5 (35+ recenzji) AlternativeTo: 4.8/5 (ponad 5 recenzji)

6. Kapryśny

Via: Kapryśny Kolejna doskonała platforma do współpracy wizualnej na naszej liście, tablice Whimsical łączą schematy blokowe, makiety, mapy myśli i dokumenty, tworząc jednolity ekosystem współpracy. W związku z tym można ich używać do ustanowienia jednego źródła prawdy dla projektów i kampanie marketingowe i wypełnić lukę między ideą a wykonaniem, jednocześnie utrzymując interesariuszy w pętli przez cały czas.

Stosunkowo nowym dodatkiem do ustawienia funkcji Whimsical jest obsługiwana przez GPT funkcja zamiany tekstu na wykres przepływu. Umożliwia ona przekształcanie pomysłów w pomocne wykresy w ciągu kilku sekund za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym.

Najlepsze funkcje Whimsical

Cyfrowe tablice z funkcjami schematów blokowych, makiet, map myśli i dokumentów

Szablony są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi 📲

Dziesiątki szablonów tablic do różnych zastosowań

Funkcja Text-to-flowchart oparta na AI

Funkcja Collaborative Docs ułatwiająca zarządzanie dokumentami

Kapryśne limity

Użytkownicy bez doświadczenia w projektowaniu mogą mieć trudności z poruszaniem się po funkcjach i interfejsie

Wersja próbna Free ma nieco ograniczone funkcje

Ceny Whimsical

Starter: Free

Free Pro: $10/miesiąc za redaktora

$10/miesiąc za redaktora Organizacja: $20/miesiąc za redaktora

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Whimsical oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

7. Freehand

Via: Freehand Niedawno przejęty przez Miro, Freehand to cyfrowy obszar roboczy, który umożliwia zespołom współpracę nad projektami zarówno w biurze, jak i zdalnie. Jego celem jest uwolnienie pełnej wydajności i kreatywnego potencjału zespołu. 🎨

Zdalna praca zespołowa, burze mózgów, a nawet budowanie zespołu są łatwe dzięki tablicy do współpracy Freehand, znanej jako Intelligent Canva. Jest ona wyposażona w konfigurowalne cykle pracy, gotowe szablony, setki integracji, interaktywne obiekty i wiele więcej zarządzanie zadaniami opcje pozwalające na zrobienie czegoś

Freehand oferuje funkcje wireframe i flowchart, do których można uzyskać dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Możesz także dopracować pomysły z klientami, udostępniając publiczny link do mapy myśli i tablicy, nad którą pracujesz.

Najlepsze funkcje Freehand

Cyfrowa tablica, do której dostęp mają wszyscy interesariusze w dowolnym miejscu i czasie

System śledzenia ułatwiający zarządzanie zadaniami

Opcje szkieletów i schematów blokowych, które umożliwiają nieskończoną współpracę wieloosobową

Konfigurowalne cykle pracy, gotowe szablony i inteligentne, interaktywne obiekty

Limity Freehand

Przyzwyczajenie się do jego rozbudowanych funkcji może być trudne

Limit kolorów dla notatek samoprzylepnych

Ceny Freehand

**Free

Pro: $4/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$4/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Freehand oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 300 recenzji)

4.2/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.3/5 (poniżej 5 recenzji)

8. Tablica Microsoft

Via: Tablica Microsoft Microsoft oferuje jedną z najlepszych alternatyw Lucidspark w swojej Tablicy. Dzięki 60 dostępnym szablonom można łatwo organizować pomysły swojego zespołu, podsumowywać myśli i przyspieszać proces tworzenia pomysłów.

Tablica może być wyświetlana podczas konferencji i wirtualnych spotkań, gdzie interesariusze mogą w czasie rzeczywistym wnosić swój wkład do płótna. Pomysły można nanosić za pomocą kolorowych markerów lub notatek samoprzylepnych. 📋

Co najlepsze? Do dodawania notatek do kanwy nie jest potrzebny ekran dotykowy. Aplikacja jest kompatybilna z Windows 11, iOS i Surface Hub.

Najlepsze funkcje tablicy Microsoft Tablica

Wirtualna tablica do współpracy, do której można uzyskać dostęp w podróży

Kolorowe markery i notatki do ilustrowania różnych pomysłów i tematów

Rozszerzona biblioteka szablonów przyspieszająca proces tworzenia pomysłów

Nadaje się do interaktywnych prezentacji Microsoft Teams i spotkań z interesariuszami

Integracja z aplikacją Copilot firmy MicrosoftNarzędzie AI Limity Tablicy Microsoft

Sporadyczne usterki, gdy wielu użytkowników próbuje edytować tablicę jednocześnie

Ograniczony zestaw funkcji

Ceny aplikacji Microsoft Tablica

Business Basic: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Apps for Business: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika

8,25 USD/miesiąc na użytkownika Business Standard: 10,62 USD/miesiąc na użytkownika

10,62 USD/miesiąc na użytkownika Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Tablica Microsoft - oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 40 recenzji)

4,1/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

9. Jamboard

Via: Jamboard Jamboard, opracowany przez Google, to tętniące życiem narzędzie do współpracy, zaprojektowane w celu uwolnienia i rozpalenia kreatywności zespołu na cyfrowym płótnie zwanym jam. Wizualizuj swoje pomysły, pisząc i rysując za pomocą myszy lub gładzika, lub przeciągając i zmieniając rozmiar obrazów pobranych bezpośrednio z wyszukiwarki Google.

Jeśli korzystasz z narzędzia na specjalnym gadżecie zwanym Urządzeniem Jamboard, użyj dostarczonego rysika do tworzenia szkiców, które technologia rozpoznawania obrazu narzędzia przekształci w dopracowane obrazy.

Możesz tworzyć, edytować i udostępniać dżemy z urządzenia Jamboard, aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. I nie martw się o kontynuowanie pracy z innego urządzenia - integracja z Dyskiem Google zapewnia automatyczne zapisywanie sesji jamu na wszystkich urządzeniach.

Najlepsze funkcje Jamboard

Umożliwia pobieranie zawartości z innych aplikacji Google, takich jak Dysk, Arkusze, Dokumenty Google i Prezentacje

Funkcje rozpoznawania kształtów i pisma odręcznego w celu promocji czytelności i przejrzystości

Dostępne na specjalnych urządzeniach Jamboard, aplikacjach mobilnych i przeglądarkach internetowych

Automatyczna synchronizacja między urządzeniami dzięki integracji z Dyskiem Google

Umożliwia jednoczesną pracę nad jednym jamem nawet 50 użytkownikom

Limity Jamboard

Google zaprzestanie korzystania z tego narzędzia pod koniec 2024 r

Sporadyczne usterki i tendencja do powolnego działania

Ceny Jamboard

Free z kontem Google

Jamboard oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

10. Figma

Via: Figma Figma to platforma wizualna skierowana głównie do projektantów i menedżerów produktu, umożliwiająca im tworzenie i płynną współpracę nad cyfrowymi projektami i prototypami. Ta wizualna platforma oferuje free szablon mapy koncepcyjnej który pomaga zespołowi zrozumieć pomysły i tematy.

Współprojektowanie na tablicy w czasie rzeczywistym jest możliwe dzięki udostępnianiu połączenia. Można śledzić zmiany i korygować wszelkie przypadkowe modyfikacje. Figma pozwala również zarządzać i kontrolować uprawnienia do widoku, komentowania i edycji.

Najlepsze funkcje aplikacji Figma

System kontroli do regulowania praw do widoku, komentowania i edycji

Historia wersji

Prototypowanie i edycja wektorowa

Rozszerzenie biblioteki szablonów

Limity Figma

Poruszanie się po Figma może sprawiać niewielkie trudności nowym użytkownikom

Warstwowe funkcje mogą stanowić wyzwanie dla niedoświadczonych członków zespołu

Ceny Figma

Starter: Free

Free FigJam Professional: $3/miesiąc za redaktora

$3/miesiąc za redaktora Organizacja FigJam: $5/miesiąc na redaktora

$5/miesiąc na redaktora Enterprise: $5/miesiąc za redaktora

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (ponad 900 recenzji)

4.7/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (600+ recenzji)

Współpracuj jak nigdy dotąd z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Lucidspark

