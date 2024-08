10 najlepszych szablonów formularzy Excel do wypełniania dla zadań i projektów

An Formularz Excel Szablon jest ogromnym ratunkiem dla zapracowanych kierowników projektów i profesjonalistów.

Odpowiedni szablon formularza do wypełnienia w Excelu ułatwia gromadzenie informacji w ustandaryzowanym formacie i udostępnianie ich interesariuszom i współpracownikom.

Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać opinie klientów, przeprowadzać ankiety wśród klientów, czy też usprawnić składanie podań o pracę, zacznij od razu z Formularze Excel .

Zebraliśmy najlepsze szablony Excel, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. A jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, który chce zrobić więcej, mamy Alternatywa dla Excela Szablony formularzy, które przeniosą Cię na wyższy poziom.

Zaczynajmy.

Czym jest szablon formularza Excel?

Szablon formularza Excel to narzędzie do gromadzenia danych z uporządkowanym układem do wprowadzania i organizowania danych w programie Microsoft Excel. Projekt umożliwia uproszczenie wprowadzanie danych i zapewnić spójność formatu informacji.

Jako kierownik projektu, łatwo jest dostosować wstępnie zbudowany formularz do konkretnych wymagań i korzystać z gotowych szablonów formularzy Excel, aby dostosować członków zespołu do projektu i udostępniać postępy interesariuszom.

Twórz niestandardowe budżety, faktury, harmonogramy, planery do zarządzania pieniędzmi, narzędzia do śledzenia projektów i kalendarze za pomocą konfigurowalnych szablonów Excel. Wbudowane formuły, sprawdzanie poprawności danych i formaty ułatwiają użytkownikom wprowadzanie informacji i analizowanie danych.

Szablony formularzy Excel można niestandardowo dostosowywać i udostępniać, eliminując potrzebę rozpoczynania pracy od zera za każdym razem. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć szablon do swoich danych i wysłać go do odpowiednich osób.

5 szablonów formularzy Excel

Oto darmowe szablony Excela, które ułatwią ci pracę, gdy będziesz potrzebować danych lub liczb.

1. Free Simple Order Template Form

Wypróbuj Free Simple Purchase Order Form Template (szablon formularza zamówienia zakupu) Przyjazny dla początkujących szablon formularza zamówienia usprawnia proces tworzenia zamówienia w oparciu o konkretne potrzeby, niezależnie od tego, czy chodzi o zamawianie produktów, czy spełnianie wymagań klientów.

Automatyzacja gromadzenia danych dzięki temu spersonalizowanemu formularzowi do wprowadzania danych pozwoli ci poświęcić więcej czasu na zwiększanie przychodów i pozyskiwanie większej liczby zamówień.

2. Ankieta dotycząca nowego produktu

Wypróbuj szablon ankiety dotyczącej nowego produktu Uzyskaj cenne informacje od potencjalnych nabywców i obecnych klientów za pomocą tego szablonu arkusza kalkulacyjnego Excel.

Zalecane pytania stanowią świetny punkt wyjścia, gdy jesteś zajęty. Dodaj swoje pytania ankietowe, niestandardowy tekst i obrazy i opublikuj szablon formularza ankiety dotyczącej nowego produktu w dowolnym miejscu w ciągu kilku minut.

3. Szablon formularza wydatków

Wypróbuj szablon formularza wydatków Raportowanie wydatków jest integralną częścią każdego biznesu, ponieważ doskonale równoważy rachunki. Jednak ręczne tworzenie tych raportów jest czasochłonne.

Dzięki szablonowi MS Forms Expense Management śledzenie i składanie wydatków staje się łatwe. Uprość raportowanie wydatków dla swoich pracowników dzięki temu darmowemu szablonowi Excel o przejrzystym wyglądzie i czytelnym formacie.

4. Ankieta dotycząca planowania wydarzeń Teams

Wypróbuj ankietę dotyczącą planowania wydarzeń Teams Aby stworzyć niezapomniane wrażenia, niezależnie od tego, czy organizujesz wyjazd zespołu, czy konferencję dla CXO, potrzebujesz świata danych i wskaźników.

Zbierz wszystkie istotne informacje o prelegentach i uczestnikach za pomocą szablonu ankiety Teams Event Planning Forms. Ustaw różne pytania, takie jak wielokrotny wybór, oceny i skala Likerta, aby respondenci nie znudzili się odpowiadaniem na pytania.

5. Szablon formularza zamówienia zakupu

Wypróbuj szablon formularza zamówienia zakupu Odpowiedni szablon formularza zamówienia zakupu usprawnia operacje związane z zaopatrzeniem, zmniejsza liczbę błędów i oszczędza gruntownej pracy związanej z ręcznym wprowadzaniem danych.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu, czy uznanym sprzedawcą, który chce poprawić wydajność, ten szablon Excel pomaga zarządzać zakupami, śledzić wydatki i utrzymywać jasną komunikację między kupującym a dostawcą.

Limity korzystania z szablonów formularzy Excel

W świecie, w którym transakcje biznesowe z dnia na dzień stają się coraz bardziej cyfrowe, formularze Excel powoli nadrabiają zaległości.

Chociaż sprawiają one, że gromadzenie i wprowadzanie danych jest prostym i wygodnym procesem, jeśli do tej pory wszystko robiłeś ręcznie, mają one znaczące ograniczenia.

Limity pól

Formularze do wprowadzania danych w Excelu pozwalają tylko na 32 pola. Będziesz potrzebował alternatywy dla Excela, jeśli masz duże ilości złożonych danych, które należy podzielić na wiele kategorii i podkategorii.

Ograniczone możliwości współpracy

Po tworzenie formularza Excel jeśli chcesz współpracować z członkami zespołu, współautorstwo ma pewne limity. Na przykład formaty .xlsm, .xlsx i .xlsb zapewniają wsparcie dla współautorstwa, ale jeśli pracujesz z formatem .csv lub .xls, musisz najpierw zaktualizować plik do kompatybilnego typu.

Idealnie byłoby, gdyby dobry szablon formularza arkusza kalkulacyjnego pozwalał zobaczyć, kiedy członek zespołu edytuje go w czasie rzeczywistym, co umożliwiają alternatywy Excela, takie jak Arkusze Google. W ten sposób nie musisz śledzić "Czy to już zrobione?"

Brak integracji

Szablony Microsoft Excel są wydajne, jeśli korzystasz z pakietu produktów Microsoft 365 Suite. Jednak integracja z innymi systemami, takimi jak CRM, zarządzanie kontem lub zarządzanie projektami, jest skomplikowana i kosztowna, wymagająca czasu i zasobów finansowych.

10 alternatywnych szablonów formularzy Excel

Twoje poszukiwania wydajnych alternatywnych szablonów formularzy Excel do wypełnienia kończą się tutaj, w ClickUp.

Szablony ClickUp pomagają przezwyciężyć kilka limitów formularzy Excel, w tym następujące.

Niestandardowy widok tabeli i kolumn

Współpraca nad formularzami z członkami zespołu za pośrednictwem obszaru roboczego ClickUp

Osadzanie szablonu formularza w różnych kanałach prowadzi do wysokiego wskaźnika odpowiedzi na ankietę

Oto nasze ulubione darmowe szablony formularzy ClickUp, które zapewnią wsparcie dla Twoich potrzeb, niezależnie od branży, w której działasz.

1. Szablon formularza ClickUp

Szablon formularza ClickUp

Dobrze zaprojektowany szablon formularza upraszcza zbieranie informacji od niestandardowych klientów, pracowników i innych interesariuszy. Dla menedżera, który ma wiele zadań, poprawia dokładność i spójność danych, zapewniając spójny format gromadzenia danych dla wszystkich dostawców. Oszczędza to kłopotów związanych ze zbieraniem różnych formatów danych z wielu źródeł.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu w firmie programistycznej, która chce usprawnić proces raportowania błędów. Szablon formularza ClickUp'a posiada ustawienie predefiniowanych pól i opcji, które zapobiegają duplikowaniu wpisów i zapewniają zebranie wszystkich krytycznych informacji w standardowym formacie.

W przeciwieństwie do szablonów arkuszy kalkulacyjnych Excel z ograniczonymi funkcjami osadzania, udostępniaj szablony formularzy ClickUp na swojej stronie internetowej, w oprogramowaniu i w innych kanałach komunikacji.

Menedżerowie projektów mogą następnie przeglądać odpowiedzi i przydzielać je odpowiednim członkom zespołu w celu ich rozwiązania, co sprawia, że jest to potężna alternatywa dla Excela.

2. Formularz zamówienia ClickUp Creative

ClickUp Creative Formularz zamówienia

Formularz zapytania kreatywnego ClickUp jest wybawieniem dla projektantów, zespołów marketingowych, kierowników projektów i interesariuszy, ponieważ pomaga wszystkim lepiej zarządzać swoją pracą, skutecznie komunikować się i znać wszystkie szczegóły projektu.

Kreatywne projekty są trudne - musisz upewnić się, że są na dobrej drodze, ale nie chcesz, aby ich struktura stała się formuła. Skupiając się w równym stopniu na kreatywności i strukturze, szablony wniosków kreatywnych zapewniają odpowiedzialność i spójność w całym projekcie.

Dostosowywany szablon o dowolnym kształcie ma niestandardowe statusy, takie jak Zakończone, Dostarczone, Zatwierdzone, Do weryfikacji i W trakcie realizacji, aby śledzić postęp każdego kreatywnego żądania.

ClickUp posiada również bibliotekę szablonów dla projektantów i teamów kreatywnych do tworzenia niestandardowych cykli pracy odzwierciedlających proces projektowania.

Udostępnianie brief projektowy publicznie lub prywatnie za pomocą prostego linku w ClickUp Docs

Co do funkcji, Dokumenty ClickUp jest idealnym rozwiązaniem redaktor dokumentów do pisania kreatywnych szablonów żądań, które interesariusze rozumieją bez konieczności przeprowadzania przez kierownika projektu.

W przypadku agencji, szablon ten można zintegrować z oprogramowanie portalu klienta aby klienci mogli znaleźć status swoich żądań.

3. Szablon formularza prośby o ClickUp

Szablon formularza zamówienia ClickUp

Formularze wniosków ustanawiają formalny proces zbierania dokładnych informacji od pracowników i organizowania wniosków ze wszystkich działów w jednym miejscu. Szablon formularza wniosku ClickUp umożliwia dokładne śledzenie zgłoszeń oraz skraca czas i koszty przetwarzania, dzięki czemu otrzymujesz prawidłowe informacje.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu w firmie budowlanej. Skorzystaj z tego szablonu formularza zapytania, aby uporządkować informacje, zapisać istotne szczegóły projektu, daty rozpoczęcia i zakończenia, warunki umowy, wymagane materiały i dane kontaktowe dostawców.

W branżach takich jak budownictwo, gdzie niedotrzymanie terminów może prowadzić do przekroczenia kosztów projektu, Wykres Gantta i Widok Kanban umożliwia śledzenie postępu każdego żądania i wizualizację cyklu pracy.

Oto najlepsza część: Kamienie milowe w ClickUp utrzymuje wszystkich w zgodzie z kluczowymi celami. Członkowie teamu widzą, jak zależne od siebie zadania łączą się z większymi celami projektu.

Przekształć swoje najważniejsze zadania w kamienie milowe, aby stworzyć wizualną reprezentację postępu w swoich projektach

Szablony formularzy Excel umożliwiają tworzenie niestandardowych pól, ale brakuje im rozszerzenia, które ClickUp zapewnia dla płynnego przepływu danych między systemami biznesowymi innych firm, takimi jak oprogramowanie do zarządzania operacjami oprogramowanie do zarządzania pracownikami i narzędzia do zarządzania projektami.

4. Szablon formularza kontaktowego ClickUp

Szablon formularza kontaktowego ClickUp

Z Szablon formularza kontaktowego ClickUp utwórz i niestandardowy formularz kontaktowy w ciągu kilku minut. Wszystkie zapytania klientów pozostają w centralnej lokalizacji, co ułatwia śledzenie ich postępów.

Gotowy szablon formularza przechwytuje dane klientów i przechowuje je w centralnej bazie danych w celu szybkiego dostępu, gdy chcesz zebrać cenne opinie klientów za pomocą ankiet i sondaży.

Załóżmy, że menedżer produktu bada odczucia użytkowników na temat funkcji freemium. Po ustawieniu cele projektu (poprawa doświadczenia użytkownika lub wdrożenie funkcji), wyślij e-mail z tym szablonem formularza do respondentów.

Najlepsze jest to, że szablon ClickUp synchronizuje się z funkcją autouzupełniania przeglądarki odwiedzającego, umożliwiając mu wypełnienie formularza przy niewielkim wysiłku.

Następnie menedżerowie produktu analizują i monitorują odpowiedzi oraz aktualizują statusy, aby informować interesariuszy o postępach.

5. Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp

Szablon formularza kontaktowego z klientem ClickUp

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której przegapiłeś ważny kontakt z klientem, ponieważ nie byłeś w stanie znaleźć jego danych kontaktowych w zdezorganizowanych arkuszach kalkulacyjnych lub długich wątkach e-mail?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi "tak", posłuchaj. Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp umożliwia stworzenie niestandardowego formularza kontaktowego w ciągu kilku minut. Zarządzaj wszystkimi ważnymi kontaktami, zapytaniami klientów i powiązanymi informacjami w jednej centralnej lokalizacji - aby zapewnić im najlepszą możliwą obsługę - wszystko z ClickUp.

Dodatkowo, pozwala to Twoim klientom na bezpieczne przesyłanie poufnych informacji, wzmacniając ich zaufanie do Twojej firmy.

Po zintegrowaniu szablonu formularza na swojej stronie internetowej lub w innych kanałach, ponad 100 opcji automatyzacji ClickUp umożliwia wysłanie automatycznej odpowiedzi do osób, które wypełnią formularz. Czy może być coś lepszego niż poinformowanie ich, że wkrótce się z nimi skontaktujesz?

MS Forms nie posiada rozbudowanych integracji, więc nie można wysyłać automatycznych odpowiedzi potwierdzających otrzymanie danych kontaktowych.

6. Szablon formularza podania o pracę ClickUp

Szablon formularza podania o pracę ClickUp

Proces ubiegania się o pracę przytłacza pracowników i kandydatów. Uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji o potencjalnych pracownikach za pomocą szablonu podania o pracę jest praktyką oszczędzającą czas. Szablon formularza podania o pracę ClickUp usprawnia gromadzenie wszystkich informacji potrzebnych od kandydatów do pracy, w tym danych osobowych, wykształcenia i historii zatrudnienia.

Szablon służy dwóm celom: dział rekrutacji śledzi i przechowuje dane kandydatów w jednym miejscu, podczas gdy potencjalni kandydaci otrzymują łatwą w użyciu platformę online do przesyłania swoich informacji.

Twórz i aktualizuj statusy na bieżąco dla wieloetapowych procesów, takich jak rekrutacja, dzięki ClickUp Widok Tablicy . Aby dostosować priorytety, wystarczy przeciągnąć i upuścić zadania do niestandardowych statuetek lub przesunąć je w górę lub w dół.

Dodatkową zaletą szablonu ClickUp Job Application Template jest to, że integruje się on z innymi szablonami, takimi jak szablony list płac . Ułatwia to działowi HR szybsze dodawanie wybranych kandydatów do systemu.

7. Szablon formularza raportowania ClickUp

Szablon formularza raportowania ClickUp

Niezależnie od tego, czy jest to dział obsługi klienta śledzący opinie użytkowników, czy zespół marketingowy monitorujący wydajność kampanii, raporty mają kluczowe znaczenie dla organizacji. Wyobraź sobie czas, jaki Twój zespół oszczędza dzięki gotowym, łatwym do wypełnienia szablonom do zbierania wymaganych danych. Szablon formularza raportowania ClickUp umożliwia wszystkim działom jednolite gromadzenie danych i organizowanie raportów w niestandardowych polach w celu szybkiego sortowania i analizy. Dla zaawansowanych użytkowników, niestandardowe pola śledzą istotne punkty danych, wyciągają wnioski i wizualizują je w łatwym do zrozumienia formacie.

Szablon zawiera niestandardowe widoki, co jest szczególnie pomocne dla menedżerów, którzy nadzorują wiele projektów i chcą mieć wgląd w postępy na pierwszy rzut oka. Zawiera wykresy Ganta, widok listy, widok obciążenia pracą i śledzenie raportów. Wizualny charakter pozwala na przekazanie przeglądu pracy w toku.

Na przykład szablon wykorzystania zasobów kompleksowy widok zasobów przydzielonych we wszystkich projektach i teamach. Jeśli potrzebujesz więcej zasobów dla krytycznego projektu, wyślij te dane jako szablon formularza do wypełnienia do interesariuszy w celu zatwierdzenia w dowolnym momencie.

8. Szablon formularza członkowskiego ClickUp

Szablon formularza członkowskiego ClickUp

Jeśli prowadzisz prywatną społeczność, do której członkowie dołączają, aby uczyć się, nawiązywać kontakty i pozyskiwać wiedzę, formularz członkowski zbiera aplikacje i zarządza przepływem onboardingu. Szablon formularza członkowskiego ClickUp ułatwia wdrażanie nowych członków w organizacjach społecznościowych. Ten gotowy szablon eliminuje potrzebę ręcznego tworzenia formularzy dla każdego nowego użytkownika. Zaoszczędź czas i zasoby, aby skupić się na zarządzaniu relacjami ze wszystkimi członkami.

A to dopiero początek. W przypadku płatnego członkostwa, dołącz szczegóły dotyczące sposobu jego opłacenia. Dołącz do formularza link do bramki płatności online.

Stwórz bezkodową bazę danych członków, aby narysować powiązania między zadaniami, dokumentami i zależnościami oraz połączyć klientów z zamówieniami za pomocą funkcji Widok tabeli .

Wreszcie, widok procesu członkostwa umożliwia zespołom mapowanie kroków w procesie aplikacji i śledzenie postępów.

9. Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

Załóżmy, że jesteś organizatorem wydarzenia dla startupu organizującego konferencję na koniec roku dla liderów branży. Zarządzanie wszystkimi informacjami o uczestnikach za pomocą arkuszy kalkulacyjnych jest czasochłonne i podatne na błędy, a dane nie są automatycznie aktualizowane. Spędzasz więcej czasu na wypełnianiu szczegółów w kolumnach, pozostawiając niewiele miejsca na inne krytyczne zadania.

W tym miejscu pojawia się Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp pomaga wszystkim pozostać na tej samej stronie, zbierać informacje od gości i usprawniać wprowadzanie danych.

Szablon zawiera pola na liczbę uczestników, ich dane kontaktowe i szczegóły rezerwacji, takie jak daty zameldowania i wymeldowania oraz hotele. Inni członkowie zespołu mogą współpracować, dodawać notatki i listy do zrobienia, wyświetlać zadania na podstawie priorytetu i dodawać podzadania w celu niestandardowego szablonu.

W celu analizy po zakończeniu wydarzenia, aplikacja szablon listy obecności umożliwia śledzenie gości, którzy wzięli udział w wydarzeniu.

ClickUp's automatyzacja opcje idą o krok dalej, umożliwiając ustawienie automatycznego wysyłania powiadomień e-mail, gdy ktoś zakończy formularz. Szybko odpowiadaj na dodatkowe pytania lub dostarczaj informacje związane z wydarzeniem.

10. Szablon formularza oceny ClickUp

Szablon formularza oceny ClickUp

Musisz zbierać informacje zwrotne, aby ustawić osiągalne cele i utrzymać zaangażowanie i proaktywność swoich pracowników. Wskazuje to, że zwracasz uwagę i dbasz o rozwój pracowników. Co ważniejsze, pomaga im zrozumieć obszary wymagające poprawy i ich mocne strony.

Ale rozumiemy - przeprowadzanie ocen jest przytłaczające. Nie martw się, mamy dla Ciebie rozwiązanie. The Szablon formularza oceny ClickUp umożliwia menedżerom mierzenie wydajności i przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych.

Dlaczego warto używać tego szablonu do zbierania danych? Zapewnia spójność między działami, wykorzystując te same kryteria i pytania do wszystkich ocen. Najlepsze jest to, że ocena pracowników opiera się na obiektywnych kryteriach, a nie subiektywnych osądach.

Dobrą rzeczą jest to, że nie musisz polegać na corocznych ocenach, aby dokładnie ocenić pracowników. Okresy oceny mogą się różnić w zależności od organizacji, w zakresie ocen kwartalnych, dwuletnich lub opartych na pełnionych rolach. Śledzenie i monitorowanie postępów pracowników pozwala wydobyć z nich to, co najlepsze.

Dzięki danym takim jak nagrody i kamienie milowe, umiejętności techniczne, łączna liczba przepracowanych godzin, oczekujące i zakończone zadania oraz obszary do poprawy, szablon ten ułatwia skuteczną komunikację między menedżerami i ich bezpośrednimi podwładnymi.

Pożegnaj się z szablonami formularzy Excel opartymi na arkuszach kalkulacyjnych

Szablony formularzy ClickUp to potężna alternatywa Excela dla menedżerów projektów nowej generacji. Wykraczają one poza podstawowe formularze arkuszy kalkulacyjnych, zapewniając cyfrowy hub dla wszystkich szablonów.

Ustawienie gotowych szablonów formularzy w ciągu kilku minut pozwala rozpocząć zbieranie informacji zwrotnych wewnątrz firmy od pracowników lub na zewnątrz od klientów i dostawców. Śledź odpowiedzi w wielu widokach i analizuj dane wizualnie, aby skutecznie podejmować decyzje.

Aby utworzyć swój pierwszy szablon formularza ankiety, zarejestruj się za darmo na ClickUp .