Airtable vs. Arkusze Google: Ostateczna rozgrywka w arkuszach kalkulacyjnych

Zmaganie się z lokalizacją potrzebnych danych może być prawdziwym zabójcą wydajności. To jak szukanie igły w stogu siana. Poziom frustracji wzrasta o kilka stopni, gdy dane są rozproszone, zdezorganizowane i niemożliwe do zarządzania.

W świecie wydajnych zarządzanie danymi arkusze kalkulacyjne są niedocenianymi bohaterami, oferując uporządkowaną przystań z kolumnami, wierszami i polami, aby utrzymać porządek w informacjach. 🧹

Mamy dwóch mistrzów zarządzania danymi: Airtable i Arkusze Google. Narzędzia te są znane z tego, że pomagają wprowadzać dane i automatyzować zadania, usprawniają udostępnianie i ułatwiają wspólną edycję. Nie daj się jednak zwieść ich pozornemu podobieństwu - mają one również unikalne mocne strony i funkcje.

Które oprogramowanie okaże się zwycięzcą w ostatecznym starciu? Airtable czy Arkusze Google? Przyjrzyjmy się ich wyróżniającym się funkcjom, rozważmy wady i zalety, a na dokładkę dorzućmy narzędzie z dziką kartą!

Czym jest Airtable?

Airtable to dynamiczne połączenie arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, dostawca tego, co najlepsze z obu światów w jednym przyjaznym dla użytkownika interfejsie. Zapewnia kontrolę nad zarządzaniem danymi w sposób, który maksymalizuje wydajność, usprawnia procesy i dostosowuje rozwiązania do konkretnych wymagań. ✨

Ta wyjątkowa platforma pozwala użytkownikom Airtable bez wysiłku tworzyć złożone relacje między punktami danych. Jej konfigurowalne widoki, zaawansowane filtrowanie i narzędzia do współpracy są idealne dla zarządzanie projektami i śledzenie zapasów.

Via: Airtable Airtable idzie o krok dalej dzięki rozwiązaniom takim jak zróżnicowane typy pól, biblioteka gotowych do użycia szablony arkuszy kalkulacyjnych oraz integracje z popularnymi narzędziami.

Możliwości przechowywania danych są niemal nieograniczone. Przechowuj dowolne dane w rekordach, twórz powiązania między tabelami, personalizuj sposób prezentacji informacji, a nawet wdrażaj automatyzację w celu wydajnego zarządzania danymi.

Platforma pełni również funkcję kalendarza i tablicy Kanban, co czyni ją kompleksowym rozwiązaniem do zrobienia wszystkiego.

Funkcje Airtable

Co wyróżnia Airtable jako narzędzie dla niezliczonych firm? Odkryjmy odpowiedź, badając jego wyróżniające się funkcje. 🕵

1. Udostępnianie danych i integracje

Airtable wyróżnia się płynnym udostępnianiem plików i danych, a ta przydatna funkcja jest dostępna nawet w wersji Free!

Dzięki aplikacji komputerowej i mobilnej Airtable dla systemów iOS i Android, pliki są dostępne praktycznie z każdego miejsca. Limity przechowywania plików są również dość hojne. 🗃️

Jeśli chodzi o udostępnianie danych z arkuszy kalkulacyjnych, Airtable oferuje wiele opcji. Możesz:

Tworzyć połączone pliki do udostępniania z różnymi uprawnieniami do widoku Osadzić bazę Airtable na swojej stronie internetowej Użyj klucza API swojej bazy Airtable do niestandardowego dostosowania aplikacji

Doładuj istniejące cykle pracy w narzędziu bazodanowym Airtable, integrując wtyczki aplikacji innych firm za pośrednictwem bloków. Aby rozszerzyć jego możliwości, możesz zwrócić się do Workato, Zapier, Automate.io lub Integromat, aby bezproblemowo połączyć Airtable z ponad 1000 stron internetowych i aplikacji.

Via: Airtable

2. Widoki wielu zadań

Airtable oferuje osiem widoków projektów, umożliwiając szybką zmianę sposobu prezentacji danych.

Zacznij od widoku listy, aby uzyskać przejrzysty i kompleksowy obraz swojej pracy. To tak, jakby mieć duży obraz i najdrobniejsze szczegóły w jednym miejscu, co zwiększa wydajność zespołu.

Chcesz zobaczyć, jak różne elementy Twojej pracy pasują do siebie? Widok Oś czasu to konfigurowalny towarzysz do śledzenia zasobów, wydarzeń i projektów.

Airtable posiada również Widok Kanban, dzięki czemu można łatwo monitorować postępy, interesariuszy i inne ważne elementy w przyjaznym dla użytkownika, konfigurowalnym interfejsie. Widok ten wyświetla zadania jako karty i pozwala zarządzać nimi za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. 🖱️

Użyj Gantt View, aby być na bieżąco z procesami i dotrzymywać terminów. Umożliwia on tworzenie map działań, zależności zadań i kamieni milowych, upraszczając zarządzanie wieloetapowymi projektami.

3. Tworzenie aplikacji

Airtable pozwala na tworzenie niestandardowych aplikacji bez użycia kodu w oparciu o istniejące dane. Niezależnie od tego, czy chcesz budować od podstaw przy użyciu natywnej platformy, czy też zanurzyć się w ich poręcznych szablonach aplikacji, wybór należy do Ciebie.

Tworzenie bezbłędnych aplikacji jest dziecinnie proste dzięki Interface Designer. Jest on dostępny dla każdego, niezależnie od wiedzy technicznej. Możesz łatwo tworzyć niestandardowe interfejsy za pomocą przeciągania i upuszczania komponentów, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy i aktualizować interfejs w kilka sekund, gdy zmieniają się wymagania. 🎨

Konfiguruj niestandardowe cykle pracy bez wysiłku dzięki gotowym szablonom Airtable dostosowanym do przypadków użycia, takich jak śledzenie projektów, planowanie wydarzeń lub wprowadzenie na rynek nowego produktu. Biblioteka szablonów obejmuje zakres kategorii, od marketingu i HR po organizacje non-profit i nieruchomości.

Via: Airtable

Ceny Airtable

Free

Teams : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Business : $45/miesiąc za użytkownika

: $45/miesiąc za użytkownika Enterprise:Skontaktuj się w celu wyceny

Czym są Arkusze Google?

Arkusze Google to tradycyjny arkusz kalkulacyjny. Jest to internetowy kuzyn programu Microsoft Excel - może nie pochwalić się fantazyjnym wyglądem, ale jest prosty w użyciu. Trzyma się znanego układu wierszy/kolumn/komórek, co czyni go idealnym wyborem do podstawowych zadań, takich jak gromadzenie danych i podstawowe obliczenia.

Platforma wyróżnia się, gdy w grę wchodzi wielu użytkowników i Teams. Pozwala ona kilku osobom na jednoczesną pracę nad tym samym arkuszem kalkulacyjnym, a ty możesz obserwować ich edycje w trakcie ich trwania, a każda zmiana jest automatycznie zapisywana.

Via: Arkusze Google Arkusze Google mogą usprawnić analizę danych i zmniejszyć ryzyko błędów dzięki funkcjom takim jak Autouzupełnianie i sugestie dotyczące formuł, które pomagają efektywniej analizować liczby.⚡

Narzędzie to płynnie integruje się również z aplikacjami Google, dzięki czemu można bez wysiłku analizować dane z Formularzy Google w Arkuszach lub wstawiać wykresy z Arkuszy Google do Prezentacji i Dokumentów Google.

Sprawdź_ Arkusze Google vs Excel_ !

Funkcje Arkuszy Google

Zastanawiasz się, co sprawia, że Arkusze Google są tak popularne wśród użytkowników? Dołącz do nas i przyjrzyj się jego najbardziej wyjątkowym funkcjom. 👀

1. Eksploruj

Funkcja Explore wykorzystuje moc uczenia maszynowego, aby bez wysiłku generować wykresy Gantta i tabele oraz dostarczać odpowiedzi na pytania związane z danymi. Ponadto pozwala autoaktualizować wybrane dane.

Wyobraź sobie, że śledzisz miesięczne wyniki sprzedaży, a arkusz kalkulacyjny jest wypełniony danymi. Dzięki funkcji Eksploruj możesz zadawać pytania takie jak "_Jaki jest całkowity przychód dla produktu A, produktu B lub produktu C?", a ona szybko udzieli odpowiedzi, zamieniając dane w przydatne informacje.

Na pasku bocznym znajduje się pole tekstowe, w którym można wpisać pytanie, a ono zwróci odpowiedzi. Przewijając dalej w dół w panelu Eksploruj, zobaczysz listę sugerowanych wykresów odpowiednich dla twoich danych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tabeli obrotowej, wykresu kołowego czy słupkowego, możesz wybrać ten, który spełnia Twoje wymagania. 📊

Via: Arkusze Google

2. Edycja online i offline

Zamiast staromodnego wysyłania dokumentów pocztą e-mail do wielu osób, Arkusze Google umożliwiają wielu użytkownikom jednoczesne otwieranie i edytowanie jednego dokumentu. Każdy może zobaczyć zmiany wprowadzone przez innych, a wszystkie modyfikacje są automatycznie zapisywane na serwerach Google.

Arkusze Google oferują również przydatną funkcję czatu na pasku bocznym, która umożliwia współpracownikom omawianie zmian i dostarczanie informacji na temat konkretnych zmian w czasie rzeczywistym. A jeśli są jakieś zmiany, które chciałbyś przejrzeć lub cofnąć, funkcja Historia zmian zapewni Ci ochronę.

Platforma wspiera nawet edycję offline, niezależnie od tego, czy jesteś na pulpicie, czy korzystasz z aplikacji komputerowej. Wszystko, czego potrzebujesz, to rozszerzenie Google Dokumenty Offline dla Chrome na pulpit lub aplikacja mobilna Arkusze Google i możesz zaczynać. 👌

3. Autouzupełnianie

Arkusze Google upraszczają proces wprowadzania danych poprzez wprowadzenie funkcji Autouzupełniania. Umożliwia ona automatyczne wprowadzanie danych zgodnych z wzorcem lub używanie wcześniej wprowadzonych wartości jako punktów odniesienia. 👨🏻‍💻

Załóżmy, że masz listę dni tygodnia: Monday, Tuesday, Wednesday itd. Zamiast wpisywać każdy dzień ręcznie, możesz skorzystać z funkcji automatycznego wypełniania. Oto jak to zrobić:

Wprowadź dwa pierwsze dni tygodnia w arkuszu kalkulacyjnym Wybierz te dwie komórki i najedź kursorem na prawy dolny róg, aby zobaczyć, jak zmienia się on w czarny znak plus (+) Gdy go zobaczysz, kliknij i przeciągnij w dół lub w poprzek komórek, aby określić zakres dni tygodnia Po zwolnieniu przycisku myszy Arkusze Google automatycznie wypełnią sąsiednie komórki dzięki funkcji rozpoznawania wzorców

Autouzupełnianie działa również jak urok w przypadku liczb i innych wpisów tekstowych. Można go używać do numerowanych list, miesięcy w roku, a nawet obliczeń.

Via: Arkusze Google

Cennik Arkuszy Google

Free

Business Standard:$12/miesiąc za użytkownika

Airtable vs. Arkusze Google: Porównanie funkcji

Arkusze Google i Airtable to poręczne narzędzia do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, zaprojektowane z myślą o ułatwieniu pracy użytkownikom indywidualnym i zespołom. Choć mają one wspólne funkcje, takie jak automatyzacja i przechowywanie danych w chmurze, każdy z nich ma unikalne mocne strony. Airtable skłania się ku byciu dynamiczną bazą danych, podczas gdy Arkusze Google utrzymują prostotę arkusza kalkulacyjnego.

Teraz przyjrzyjmy się ich wspólnym funkcjom i zobaczmy, który z nich zasługuje na koronę. 👑

1. Bazy danych i arkusze kalkulacyjne

Arkusze Google są kwintesencją oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych do tworzenia, edytowania i współpracy nad arkuszami kalkulacyjnymi online. Posiada wszystkie niezbędne funkcje do zarządzania danymi, od podstaw, takich jak wprowadzanie danych, formuły i formaty komórek, do narzędzia do wizualizacji danych takie jak wykresy i grafy, które upraszczają analizę.

Po drugiej stronie ringu mamy Airtable, które łączy w sobie funkcje arkusza kalkulacyjnego i bazy danych. Zaspokaja różnorodne potrzeby biznesowe, takie jak śledzenie zapasów , planowanie wydarzeń i zarządzanie projektami. To, co ją wyróżnia, to możliwość obsługi dużych ilości danych i prezentowania widoków, takich jak Kalendar, Kanban i Grid. Ponadto można tworzyć relacyjne bazy danych dla złożonych powiązań danych. 🔗

W tym pojedynku, nazwiemy to remisem. Airtable sprawdza się jako hybryda bazy danych arkuszy kalkulacyjnych, podczas gdy Arkusze Google wygrywają, jeśli chodzi o tradycyjne zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi.

Via: Airtable

2. Zarządzanie zadaniami i projektami

Airtable jest mistrzem wagi ciężkiej w zarządzaniu zadaniami i projektami. Jest naładowany solidnymi możliwościami, oferując galerię szablonów dla zadań z zakresu od planu projektu do śledzenie postępu prac i komunikacja w zespole . Co więcej, zapewnia różne punkty widzenia, dzięki czemu monitorowanie zadań i śledzenie postępów jest dziecinnie proste.

Z drugiej strony, mamy Arkusze Google, stworzone głównie do obsługi dużych zbiorów danych, ale przy niestandardowych ustawieniach mogą służyć jako przyzwoity arkusz kalkulacyjny arkusz kalkulacyjny do zarządzania projektami . Możesz utworzyć projekt i ustawić kolumny dla zadań, statusu, osób przypisanych i terminów oraz dodać rozwijane listy, aby łatwo zmienić status. ✅

Mimo to, w tej rundzie Airtable wychodzi na prowadzenie dzięki bardziej zaawansowanym funkcjom zarządzania zadaniami i projektami.

3. Funkcje współpracy

Airtable i Arkusze Google są fantastyczne, jeśli chodzi o współpracę zespołową.

Arkusze Google przodują w podtrzymywaniu konwersacji. Możesz dodawać komentarze, odpowiadać, edytować, rozwiązywać problemy i rozmawiać ze współpracownikami podczas wspólnej pracy nad tym samym arkuszem. Śledzi każdą zmianę we wbudowanej historii zmian, dając swobodę przeglądania poprzednich wersji. A dla dodatkowej wygody na pasku bocznym znajduje się okno czatu. 💬

Airtable oferuje podobne możliwości współpracy. Możesz zostawiać komentarze, załączać pliki, a nawet wzmianki o innych w komentarzach, aby utrzymać szeroko otwarte kanały komunikacji. Ponadto przydatna funkcja Historii zmian pozwala śledzić każdą zmianę wprowadzoną w rekordzie. Ustawienie uprawnień pozwala kontrolować, kto ma dostęp do danych.

Podczas gdy oba narzędzia mają wspólne funkcje współpracy, takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i historia zmian, Airtable wygrywa rundę, ponieważ jego gra współpracy jest nieco bardziej rozbudowana. Oferuje dodatkowe korzyści, takie jak wzmianki i załączniki do plików, dzięki czemu praca zespołowa jest dziecinnie prosta.

Via: Airtable

Airtable vs. Arkusze Google na Reddicie

Zwróciliśmy się do Reddit, aby usłyszeć, co zapaleni użytkownicy arkuszy kalkulacyjnych mają do powiedzenia w starciu pomiędzy Airtable i Arkuszami Google. Panuje zgoda co do tego, że obie platformy radzą sobie dobrze, ale mają różne podstawowe role - Arkusze Google to klasyczny arkusz kalkulacyjny, podczas gdy Airtable to dynamiczna baza danych.

Jeden z użytkowników wskazał, dlaczego preferowane Airtable :

_"Airtable to potężniejszy sposób na organizowanie, przechowywanie i porządkowanie wysoce ustrukturyzowanych danych. Obejmuje to oczywiście jego funkcję relacyjnej bazy danych. Ale nawet bez tego, korzystanie z widoków, grup i filtrów jest znacznie szybsze, czystsze i znacznie bardziej intuicyjne niż w Arkuszach Google lub innych konkurencyjnych produktach"

Inny pokazał wsparcie dla Arkuszy Google :

"Airtable nie jest zamiennikiem zwykłego arkusza kalkulacyjnego, nie można łatwo kodować komórek kolorami lub pogrubiać niektórych sekcji. Formuły są skomplikowane i nie tak łatwe jak w arkuszach kalkulacyjnych takich jak Zoho Sheets czy Arkusze Google. Nie można również łatwo skompresować danych do podstrony lub uporządkować ich poza zdefiniowanym zakresem każdego typu widoku tablicy."

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Airtable vs. Arkusze Google

Jeśli chodzi o wybór między Arkuszami Google a Airtable, to wszystko sprowadza się do znalezienia tego najlepszego miejsca. Arkusze Google oferują prostotę dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom arkusza kalkulacyjnego. Z drugiej strony, Airtable pełni rolę wszechstronnej bazy danych, oferując łatwe udostępnianie danych i wiele widoków zadań.

A co jeśli nie chcesz wybierać jednego rozwiązania? ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, które nosi oba kapelusze, służąc jako wszechstronna baza danych i potężny arkusz kalkulacyjny. Niezależnie od tego, czy szukasz centralnego huba do przechowywania danych, czy sposobu na zagłębienie się w szczegółowe tabele, ClickUp zapewni Ci wszystko!

Organizuj swoją pracę, zarządzaj projektami i automatyzuj powtarzające się zadania dzięki ClickUp

Ta przyjazna dla użytkownika platforma upraszcza organizację danych dzięki automatyzacji i precyzyjnemu śledzeniu zadań. Ponadto wspiera współpracę w czasie rzeczywistym i jest wyposażona w pomocnego asystenta AI!

Przyjrzyjmy się niektórym z ulubionych przez użytkowników funkcji, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszą platformą do zarządzania projektami alternatywa dla Airtable i Arkuszy Google.

1. Zarządzanie danymi podstawowymi za pomocą widoku tabeli ClickUp

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Zostań profesjonalistą w zarządzaniu danymi dzięki Widok tabeli ClickUp -To jak posiadanie najlepszych arkuszy kalkulacyjnych i dynamicznych wizualnych baz danych na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zapasami, śledzenie danych klientów, czy też obsługę szczegółowej listy do zrobienia, ta funkcja jest do Twojej dyspozycji! 💪

Twórz połączenia między zadaniami, dokumentami i zależnościami, aby utrzymać płynną organizację pracy. Chcesz szybko wprowadzić zmiany? Edytuj zadania zbiorczo, eksportuj dane z tabeli lub generuj połączone linki do bezpiecznej współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Twórz Pola niestandardowe, aby rejestrować wszelkie niezbędne informacje, takie jak postęp zadania, priorytety, oceny produktów lub załączniki do plików.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami zespołowymi, czy osobistymi projektami, poczujesz się jak profesjonalista dzięki różnym opcjom filtrowania i grupowania. Dostosuj swój widok, ukrywając lub przypinając kolumny, aby usprawnić śledzenie. Aby uzyskać najwyższą elastyczność, skorzystaj z kolumn przeciągania i upuszczania, aby stworzyć idealny widok.

2. Wspieranie edycji zespołowej w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

Współpracuj w czasie rzeczywistym i bezpiecznie przechowuj swoje dane w jednej lokalizacji dzięki ClickUp Docs

Bez wysiłku zarządzać zadaniami bądź zorganizowany i wspieraj współpracę z Dokumenty ClickUp -unikalna funkcja platformy do zarządzania dokumentami.

Dokumenty umożliwiają tworzenie, edytowanie i udostępnianie dokumentów związanych z zadaniami i projektami zespołowi i interesariuszom.

Możesz umożliwić członkom Teams edytowanie dokumentów związanych z zadaniem i współpracować w czasie rzeczywistym bez względu na to, gdzie się znajdują. Udostępniaj swoje przemyślenia i pomysły w komentarzach, przypisuj elementy działań członkom zespołu i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić, aby utrzymać porządek. Ponadto możesz dodawać widżety, aby dostosowywać statusy projektów i przydzielać zadania bez opuszczania Dokumentu. 🎯

Po zamknięciu dokumentu możesz płynnie połączyć go z zadaniem, zwiększając organizację i centralizując cykl pracy. Każdy element w ClickUp Docs jest konfigurowalny, dzięki czemu możesz dostosować swoje dokumenty do zadań, projektów i ogólnej dynamiki zespołu.

3. Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji ClickUp

Oszczędzaj czas na powtarzających się zadaniach za pomocą ClickUp Automatyzacje

Pożegnaj się z czasochłonnymi zadaniami i zajmij się tym, co naprawdę ważne dzięki Automatyzacja ClickUp . Masz do wyboru paletę ponad 100 automatyzacji, które ułatwiają usprawnienie cyklu pracy, obsługę rutynowych zadań i płynne zarządzanie projektami.

Skorzystaj z gotowych automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb. Ponadto możesz bez wysiłku tworzyć nowe zadania i ustalać jasne procedury SOP w całym zespole bez wysiłku.

Możesz także automatycznie przydzielać zadania, dodawać komentarze i zmieniać statusy. Utrzymuj pracę w ruchu, automatycznie dostosowując osoby przypisane i priorytety lub stosując etykiety i szablony w przypadku zmiany statusu. 🤩

Co więcej, automatyzacja ClickUp integruje się z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Arkusze Google i Airtable, przenosząc wszystkie zadania i operacje do jednego, udostępnionego obszaru roboczego.

ClickUp: Twój kompleksowy sklep dla usprawnionych cykli pracy

Wybierając platformę do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, nie powinieneś zadowalać się niczym gorszym niż to, co najlepsze - a ClickUp jest najbardziej praktyczną z nich alternatywą dla Arkuszy Google i Airtable. Zrewolucjonizował grę, upraszczając najlepsze funkcje w ramach przyjaznego dla użytkownika projektu.

Może pochwalić się ponad 1,000 integracji , widoki projektów 15+ i liczne wstępnie zaprojektowane szablony clickUp przenosi przechowywanie danych i zarządzanie nimi na zupełnie nowy poziom. 📈

Gotowy do zanurzenia się? Zapisz się na darmowy plan ClickUp i zacznij odkrywać jego nieskończone możliwości!