10 narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego w 2026 r. (bezpłatne i płatne)

Jako marketerzy afiliacyjni promujecie usługi lub produkty innych podmiotów w zamian za prowizję. To świetne rozwiązanie, które pozwala wam skupić się wyłącznie na strategii marketingowej, zamiast na innowacjach produktowych czy obsłudze klienta.

A jeśli dobrze rozegrasz swoje karty, zgarniesz pokaźne wynagrodzenie za polecenie, łącząc zainteresowanych klientów z Twoim programem partnerskim. 💰

Wadą jest to, że do skutecznego prowadzenia marketingu afiliacyjnego musisz stworzyć dużo zawartości – a to jest czasochłonne. Od kampanii e-mailowych i mediów społecznościowych po strony docelowe – potrzebujesz każdej możliwej przewagi, aby zwiększyć zaangażowanie, konwersje i prowizje.

Dlaczego więc nie wypróbować narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego? Narzędzia te wykorzystują technologię sztucznej inteligencji do generowania zawartości, analizowania danych, segmentacji odbiorców i wykonywania innych czasochłonnych zadań za pomocą jednego kliknięcia myszką. 🖱️

Jednak nie wszystkie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są warte Twojego czasu. W tym przewodniku omówimy różne kluczowe funkcje najlepszych narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego, pomożemy Ci znaleźć solidną opcję i pokażemy 10 przykładów, które pomogą przenieść Twoje kampanie marketingu afiliacyjnego na wyższy poziom.

Czym są narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego?

Narzędzie marketingowe oparte na sztucznej inteligencji łączy algorytmy uczenia maszynowego z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), aby zautomatyzować żmudne zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zamiast korzystać z automatyzacji opartej na wyzwalaczach, narzędzie to uczy się na bieżąco, wykonując bardziej złożone zadania dla Twojego zespołu w miarę dostarczania mu danych. 💡

Zaawansowana automatyzacja cykli pracy to tylko jeden z wielu sposobów, w jakie sztuczna inteligencja zmienia marketing afiliacyjny. Oprócz usprawniania wysiłku marketingowego, specjaliści ds. marketingu afiliacyjnego wykorzystują obecnie narzędzia AI w szczególności do:

Analiza źródeł pozyskania klientów: narzędzia AI analizują dane, aby sprawdzić, które źródła pozyskania klientów mają większy potencjał konwersji, dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na obiecujących potencjalnych klientach

Kampanie reklamowe : Potrzebujesz konwersji z reklam na Facebooku? Narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego optymalizują Twoje reklamy w czasie rzeczywistym, uwzględniając preferencje Twojej grupy docelowej

Strony docelowe : AI analizuje zachowania użytkowników i sugeruje modyfikacje stron docelowych w celu zwiększenia konwersji

Opisy produktów w e-commerce: AI doskonale nadaje się do tworzenia atrakcyjnych i pozbawionych błędów opisów produktów

Twoja firma partnerska nie ma czasu do stracenia. Wykorzystaj narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego, aby zoptymalizować cykl pracy, spersonalizować (i przyspieszyć) tworzenie zawartości oraz skalować kampanie bez większego wysiłku. 🏋️

Być może będziesz potrzebować wielu różnych narzędzi AI, aby osiągnąć powodzenie w realizacji swojej strategii marketingu afiliacyjnego, ale mimo to zalecamy poszukiwanie narzędzi AI posiadających następujące funkcje:

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO): Wyszukiwarki to chleb powszedni partnerów afiliacyjnych. Poszukaj narzędzi, które obsługują badanie słów kluczowych, tworzenie zawartości oraz optymalizację pod kątem inteligentnej strategii linkowania wewnętrznego

Przyjazna dla użytkownika platforma: Im łatwiejsza w obsłudze, tym szybciej dostrzeżesz wartość płynącą z narzędzia do marketingu afiliacyjnego opartego na AI

Szablony : Oczywiście, sztuczna inteligencja wykonuje za Ciebie wiele pracy, ale szablony pozwolą Ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Poszukaj narzędzi, które zawierają mnóstwo szablonów, dzięki czemu tworzenie zawartości będzie tak proste, jak jedno kliknięcie

Narzędzie do pisania oparte na sztucznej inteligencji: W marketingu afiliacyjnym zawartość jest najważniejsza. Poszukaj narzędzia z funkcjami generowania zawartości na potrzeby postów w mediach społecznościowych, scenariuszy wideo, marketingu e-mailowego i nie tylko. Przyda się również narzędzie do sprawdzania plagiatu.

Połączenie płatnych i darmowych narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego znacznie usprawni Twoje działania w tym zakresie. Jeśli nadszedł czas, aby zwiększyć konwersję i sprzedaż w e-commerce, oto 10 najlepszych narzędzi AI do tego zadania.

Skorzystaj z ClickUp, aby dostosować widok do swoich potrzeb i wizualizować oraz planować materiały marketingowe, takie jak zawartość i multimedia, w całej organizacji

Czy Twój zestaw narzędzi marketingowych wydaje się dość rozbudowany? Wymaganie od zespołu przełączania się między mnóstwem różnych platform to prosta droga do straty czasu i słabych wyników — zwłaszcza w przypadku dynamicznej branży marketingu afiliacyjnego.

Poznaj ClickUp – wszechstronną aplikację do pracy, która jest jednocześnie ulubionym narzędziem do zarządzania projektami. Łączy ona w jednym miejscu tablice, dokumenty, zadania, kalendarze, cele i narzędzia AI.

Zespoły marketingowe polegają na ClickUp, aby współpracować na tablicach, weryfikować zawartość w dokumentach i wizualizować swoje postępy na niestandardowych pulpitach nawigacyjnych. ClickUp oferuje nawet najpotężniejszą na świecie i dostosowaną do kontekstu sztuczną inteligencję do marketingu afiliacyjnego.

Funkcje AI w ClickUp ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studia przypadków

Korzystaj z ClickUp Brain, natywnej, kontekstowej i potężnej AI ClickUp, w dowolnym miejscu na platformie, aby generować:

Pomysły na kampanie

Zarysy zawartości

Blogi

Studia przypadków

E-maile i wiele więcej

ClickUp AI pozwala zespołom sprzedaży czuć się pewniej w komunikacji dzięki sprawdzaniu, skracaniu lub tworzeniu treści wiadomości e-mail

Możesz nawet poprosić AI o podsumowanie zawartości lub sprawdzenie kampanii e-mailowych pod kątem błędów ortograficznych. Ta AI jest precyzyjnie dostosowana do potrzeb marketerów, dzięki czemu otrzymujesz bardzo konkretną pomoc w usprawnieniu obciążenia pracą.

Najbardziej niedoceniany trik?

ClickUp Brain nie ogranicza się do jednego modelu AI — możesz przełączać się między GPT, Claude, Gemini i innymi w zależności od potrzeb. Ta elastyczność jest na wagę złota dla marketerów afiliacyjnych:

Dopracowywanie zawartości (GPT) : Wykorzystaj to narzędzie do tworzenia długich wpisów na blogu dotyczących kampanii, studiów przypadków partnerów lub szczegółowych sekwencji e-maili o profesjonalnym, przekonującym tonie

Szybkie generowanie pomysłów (Claude) : Doskonałe narzędzie do burzy mózgów nad koncepcjami reklam, nagłówkami partnerskimi lub wariantami tematów wiadomości w ciągu kilku sekund

Zwięzłe analizy (Gemini): Poproś o przetworzenie danych dotyczących wyników z pulpitów nawigacyjnych ClickUp lub połączonych aplikacji (takich jak Google Analytics) i przekształcenie ich w przejrzyste, łatwe do przeglądania punkty na następne spotkanie strategiczne

Dzięki temu „zestawowi narzędzi opartemu na wielu modelach” możesz wybrać odpowiedni moduł AI do danego zadania — kreatywnego tworzenia treści, szybkiego eksperymentowania lub podsumowywania danych — bez opuszczania ClickUp

💡 Porada eksperta: Dzięki ClickUp Brain MAX, Twojej kontekstowej superaplikacji AI, otrzymujesz nie tylko ogólne treści generowane przez AI — zyskujesz asystenta, który rozumie całe Twoje środowisko pracy. Dla marketerów afiliacyjnych, którzy muszą pogodzić dziesiątki kampanii, oznacza to, że możesz poprosić Brain o takie rzeczy jak „Podsumuj trendy wyników w kampaniach z ostatniego kwartału” lub „Przygotuj studium przypadku, wykorzystując wyniki z naszego pulpitu nawigacyjnego za III kwartał oraz opinie klientów w dokumentach”. Dzięki rozpoznawaniu kontekstu Brain MAX pobiera odpowiednie informacje z Twoich zadań, dokumentów i pulpitów — w ClickUp i połączonych aplikacjach — aby generować zawartość, która jest dokładna, dopracowana i gotowa do publikacji, oszczędzając Ci wiele godzin ręcznej pracy. ClickUp prowadzi również katalog agentów AI przeznaczonych do marketingu, zawierający agentów stworzonych do konkretnych zadań, takich jak optymalizacja SEO, planowanie postów w mediach społecznościowych, sekwencjonowanie wiadomości e-mail oraz ponowne wykorzystanie zawartości. Zamiast konfigurować podpowiedzi od podstaw, możesz aktywować wyspecjalizowanego agenta i wykorzystać go w swojej kolejnej kampanii.

Zespoły liczące od 1 do ponad 500 osób, które chcą zunifikować swoje dokumenty, zadania, tablice, AI i cele w jednym narzędziu

Zespoły wielofunkcyjne, zdalne startupy, korporacyjne biura zarządzania projektami (PMO), agencje i zespoły produktowe

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain (AI): automatycznie generuje zadania, tworzy pomysły na zawartość, pisze dokumenty i sporządza podsumowania spotkań

Ponad 15 elastycznych widoków: lista, Tablica, Gantt, oś czasu, kalendarz i mapy myśli

Dokumenty, tablice i czat: przestrzenie do współpracy nad zawartością i komunikacją

Szablony: gotowe systemy do obsługi CRM, sprintów, działań związanych z zawartością, OKR i nie tylko

Niestandardowe automatyzacje i logika warunkowa

Centralny, bogaty w kontekst „mózg” AI, który zna Twoje kampanie, zawartość i narzędzia — wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz zmagać się z rozrostem systemów AI

Zastępuje wiele narzędzi jednym środowiskiem pracy. Wysoce konfigurowalne z doskonałym bezpłatnym planem. Kompleksowe zarządzanie marketingiem i zarządzanie projektami w jednym miejscu.

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników. Aplikacja mobilna jest mniej wydajna niż wersja na komputery stacjonarne.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3800 recenzji)

Tak — ClickUp to najbardziej wszechstronne rozwiązanie dla zespołów afiliacyjnych, które chcą scentralizować zawartość marketingową, śledzenie zadań i automatyzację opartą na AI w jednym obszarze roboczym.

2. Anyword

Narzędzia AI do pisania, takie jak ChatGPT, wygenerują dla Ciebie tekst, ale prawdopodobnie nie będzie on dostosowany do Twoich celów marketingu afiliacyjnego ani wytycznych marki. Anyword rozwiązuje ten problem. Wystarczy wprowadzić wytyczne, kanały i cele, a platforma wykorzysta analitykę predykcyjną, aby sprawdzić, czy tekst trafia w sedno. 🎯

Anyword posiada model AI z funkcją niestandardowej oceny, który dostosowuje wyniki w oparciu o sposób, w jaki go trenujesz. Pokazuje również teksty o najlepszych wynikach, dzięki czemu wystarczy wybrać ulubione spośród zwycięzców.

Marketerzy i zespoły skupione na konwersjach z treści

Specjaliści ds. marketingu afiliacyjnego, copywriterzy i Teams PPC

Najlepsze funkcje Anyword

Prognozowany wynik wydajności dla każdej wersji

Kontrola głosu marki i generowanie zawartości opartej na personach

Optymalizacja reklam i wiadomości e-mail na różnych platformach

Rozszerzenie zwiększające wydajność do użytku w ChatGPT, Canva, Notion itp.

Pomysły na bloga dotyczące AI i sugestie dotyczące SEO

Zoptymalizowane pod kątem skutecznych tekstów reklamowych i e-mailowych Niestandardowy silnik punktacji i narzędzia do dostosowania tonu marki Integracja z całym stosem MarTech

Nie nadaje się do długich tekstów ani tekstów technicznych. Brakuje funkcji zarządzania projektami lub cyklem pracy.

Ceny Anyword

Free: 0 USD/miesiąc

Pakiet Startowy: 49 USD/miesiąc

Oparte na danych: 99 USD/miesiąc

Business: 499 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Anyword

G2: 4,8/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 380 recenzji)

Tak — Anyword jest idealnym rozwiązaniem dla marketerów afiliacyjnych, którzy chcą tworzyć i optymalizować treści generujące konwersje. Doskonale sprawdza się jako uzupełnienie Twojego głównego narzędzia do zarządzania projektami

3. Frase

Frase to narzędzie do badania i tworzenia zawartości, które jest szczególnie przydatne dla partnerów publikujących posty na blogu zorientowane na SEO. Podczas gdy Wrike oferuje niewiele w zakresie strategii zawartości lub wsparcia przy pisaniu, Frase pomaga tworzyć konspekty, optymalizować strukturę i weryfikować zawartość w oparciu o wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym.

To najlepsze rozwiązanie dla twórców, którzy polegają na ruchu organicznym i chcą pokonać konkurencję pod względem jakości zawartości.

Twórcy indywidualni, blogerzy afiliacyjni i Teams SEO

Marketerzy afiliacyjni tworzący długą zawartość i przewodniki

Najlepsze funkcje Frase

Generuje briefy zawartości i konspekty oparte na wynikach wyszukiwania (SERP)

Model tematyczny jako przewodnik po ulepszeniach SEO na stronie

Integracja z Google Search Console w celu optymalizacji

AI Writer do tworzenia wstępów, sekcji FAQ, nagłówków i streszczeń

Porównanie z konkurencją w celu wskazania brakujących tematów

Doskonałe do szybkiego tworzenia zawartości dostosowanej do SEO

Pomaga poprawić słabo radzące sobie posty na blogu

Prosty interfejs dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Automatyczne zapisywanie nie jest niezawodne bez ręcznych kopii zapasowych

Redaktor zawartości może wydawać się ograniczony w przypadku dużych stron

Ceny Frase

Pakiet podstawowy (Solo): 45 USD/miesiąc

Pakiet Teams (Professional): 115 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Frase

G2: 4,9/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 330 recenzji)

Tak — Frase to świetna opcja dla partnerów afiliacyjnych skupiających się na zawartości, którzy chcą konsekwentnie tworzyć posty zajmujące wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania przy mniejszym nakładzie pracy związanej z ręcznym badaniem SEO.

4. Surfer SEO – ocena i optymalizacja SEO w czasie rzeczywistym

Surfer SEO to platforma, z której korzystają specjaliści od marketingu afiliacyjnego tworzący strategie zawartości oparte na wyszukiwarkach. W przeciwieństwie do Wrike, który nie oferuje funkcji oceny ani optymalizacji zawartości, Surfer dokładnie pokazuje, czego potrzebuje Twoja zawartość, aby uzyskać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.

Użyj Surfer, aby tworzyć konspekty, oceniać szkice, ulepszać istniejące posty i wykrywać luki SEO — wszystko to w intuicyjnym pulpitie, który integruje się z narzędziami AI i platformami CMS.

Agencje i specjaliści ds. marketingu rozwijający zawartość SEO

Właściciele stron partnerskich, zespoły zajmujące się zawartością SEO oraz agencje

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Ocena zawartości oparta na danych NLP i SERP

Rozszerzenie Keyword Surfer dla przeglądarki Chrome

Propozycje linków wewnętrznych

Integracja AI z Jasper i Dokumenty Google

Wbudowany kreator konspektów z benchmarkami konkurencji

Optymalizacja i ocena w czasie rzeczywistym Doskonałe rozwiązanie do aktualizacji i ulepszania zawartości Przejrzysta struktura i wskazówki dotyczące optymalizacji

Wymaga współpracy z autorem (AI lub człowiekiem). Ceny szybko rosną wraz z poziomami użytkowania.

Ceny Surfer SEO

Essential: 99 USD/miesiąc Scale: 219 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4,8/5 Capterra: 4,7/5

Tak — Surfer jest idealnym rozwiązaniem, jeśli ruch w Twoim programie partnerskim zależy od SEO. Nie jest to narzędzie do pisania, ale znacznie zwiększa Twoje szanse na wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.

5. Sprout Social

Media społecznościowe to jedno z najlepszych darmowych narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego. To Twoja przepustka do prowizji – o ile tylko tworzysz angażującą zawartość.

Sprout Social to inteligentna platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która oferuje analizy marketingowe, funkcje handlu społecznościowego, śledzenie linków i wiele więcej. AI Sprout wykorzystuje dane historyczne z ostatnich 10 lat do tworzenia i optymalizacji treści.

Idealne dla

Średnie i duże zespoły realizujące kampanie z dużym udziałem mediów społecznościowych

Marketerzy afiliacyjni korzystający z Twittera, Instagrama, TikToka lub LinkedIn

Najlepsze funkcje Sprout Social

Wsparcie AI w pisaniu i analiza nastrojów

Jednolita skrzynka odbiorcza na wszystkich platformach

Planowanie publikacji, analityka i śledzenie wyników

Powiadomienia o najpopularniejszych tematach

Social CRM i śledzenie influencerów

Szczegółowe raporty i wskaźniki skuteczności postów

Wsparcie dla wszystkich głównych sieci

Analiza danych historycznych z ostatnich 10 lat

Kosztowne dla użytkowników indywidualnych

Niektóre raporty wymagają dodatkowych modułów

Ceny Sprout Social

Standard: 249 USD/użytkownik/miesiąc

Wersja Professional: 399 USD/użytkownik/miesiąc

Zaawansowany: 499 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sprout Social

G2: 4,4/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 560 recenzji)

Tak — zwłaszcza w przypadku programów partnerskich, które opierają się na dystrybucji zawartości za pośrednictwem platform społecznościowych. Najlepiej sprawdzi się w zespołach dysponujących budżetem i mających opracowaną strategię.

6. LiveChat

Marketing afiliacyjny to niełatwa sprawa, zwłaszcza jeśli promujesz produkty z wyższej półki cenowej. LiveChat oferuje Ci chatbota, który pomoże Ci nawiązywać relacje z klientami, budować zaufanie i (miejmy nadzieję) zwiększać konwersję. 🏆

To platforma obsługi klienta, która łączy w jednym miejscu e-mail, SMS-y, Twoją stronę internetową oraz komunikację w mediach społecznościowych. Jeśli Twoja grupa docelowa często ma pytania dotyczące produktów, które promujesz, skorzystaj z funkcji AI Assist w LiveChat, aby dostosować ton wypowiedzi i uniknąć literówek we wszystkich rozmowach z klientami.

Marketerzy afiliacyjni zarządzający stronami docelowymi lub witrynami z rekomendacjami produktów

Partnerzy e-commerce, recenzenci SaaS i marketerzy skupieni na konwersji

Najlepsze funkcje LiveChat

AI Assist: rozszerza, przeredagowuje i sprawdza pisownię w czatach

Podsumowania czatów generowane automatycznie po każdej sesji

Wszechkanałowa skrzynka odbiorcza (e-mail, media społecznościowe, strona internetowa)

Integracja z systemami CRM i platformami płatniczymi

Oferuje wsparcie konsultantom na czacie na żywo, sugerując im odpowiednie zasoby

Zwiększa zaufanie i konwersje

Łatwe do osadzenia i niestandardowego dostosowania

Wsparcie dla przedstawicieli handlowych i rezerwowe rozwiązania oparte na AI

Limit możliwości, jeśli polegasz wyłącznie na marketingu asynchronicznym

Zgłoszone błędy i sporadyczne opóźnienia w wsparciu klienta

Ceny LiveChat

Pakiet startowy: 24 USD/agenta/miesiąc

Teams: 49 USD/agenta/miesiąc

Business: 69 USD/agenta/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LiveChat

G2: 4,5/5 (ponad 740 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)

Tak — zwłaszcza dla partnerów działających w niszach, w których liczy się interakcja z ludźmi. Nie jest to narzędzie o szerokim zastosowaniu, ale zwiększa zaangażowanie na stronach produktów o wysokiej wartości.

7. AdCreative

Reklama jest kosztowna, ale to najlepszy sposób na szybkie generowanie leadów partnerskich. AdCreative nie tylko tworzy teksty reklamowe, ale także wykorzystuje AI do tworzenia grafiki reklamowej. Jeśli Twój grafik nie ma czasu na dostosowywanie grafiki, to narzędzie marketingowe oparte na AI będzie doskonałym uzupełnieniem Twojego zestawu narzędzi MarTech. ✨

Marketerzy afiliacyjni prowadzący kampanie reklamowe na dużą skalę

Specjaliści ds. marketingu efektywnościowego i małe zespoły, które potrzebują szybkich kreacji reklamowych

Najlepsze funkcje AdCreative

Grafiki reklamowe i posty w mediach społecznościowych generowane przez AI

Ocena kreacji reklamowych w czasie rzeczywistym

Integracja z Meta Ads, Google Ads, Canva i Zapier

Biblioteka szablonów o wysokiej konwersji

Analiza porównawcza reklam konkurencji

Usprawnia tworzenie kreacji Szeroki wybór formatów gotowych do eksportu Przydatne informacje o konkurencji

Elementy wizualne mogą sprawiać wrażenie szablonowych, jeśli nie dostosujesz ich do swoich potrzeb. Nie jest to kompleksowa platforma marketingowa — skupia się wyłącznie na reklamach.

Ceny AdCreative

Pakiet podstawowy: 39 USD/miesiąc

Wersja Professional: 249 USD/miesiąc

Pakiet Ultimate: 599 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AdCreative

G2: 4,3/5 (ponad 510 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 120 recenzji)

Tak — dla partnerów, którzy muszą zwiększyć płatny ruch bez zatrudniania projektanta. Używaj ich razem z menedżerem kampanii, takim jak ClickUp, aby uzyskać lepsze śledzenie.

8. GetResponse

Chcesz uzyskać więcej odpowiedzi na e-maile? GetResponse pomoże Ci osiągnąć cele Twojego projektu marketingowego, a nawet więcej. Zaczynało jako platforma do marketingu e-mailowego, ale dziś tworzy strony internetowe, strony docelowe, kampanie SMS-owe, płatne reklamy, a nawet lejki konwersji.

Skorzystaj z generatora wiadomości e-mail opartego na AI, aby w kilka kliknięć tworzyć zoptymalizowane treści i tematy wiadomości. Platforma oferuje nawet rekomendacje produktów oparte na AI, co świetnie sprawdza się w e-commerce.

Twórcy indywidualni i małe firmy korzystające z marketingu e-mailowego

Marketerzy afiliacyjni, którzy prowadzą sprzedaż za pośrednictwem e-maili, webinarów i stron docelowych

Najlepsze funkcje GetResponse

Generator wiadomości e-mail oparty na AI do tworzenia tematów i treści wiadomości

Kreator automatyzacji typu „przeciągnij i upuść” dla lejków sprzedażowych

Kreator stron docelowych i witryn internetowych bez kodowania

Czat na żywo i integracja z SMS-ami

Rekomendacje produktów dla e-commerce

Kompletny pakiet marketingowy w jednym narzędziu Doskonałe wskaźniki dostarczalności wiadomości e-mail Doskonałe rozwiązanie do tworzenia lejków sprzedażowych ukierunkowanych na partnerów

Dokładność danych może być niejednolita. Niektórzy użytkownicy oczekują głębszej integracji z rozwiązaniami innych firm.

Ceny GetResponse

Free

Pakiet Starter: już od 19 USD miesięcznie

Marketer: od 59 USD miesięcznie

Creator: od 69 USD miesięcznie

Enterprise (MAX): Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GetResponse

G2: 4,2/5 (ponad 620 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 470 recenzji)

Tak — zwłaszcza jeśli e-mail odgrywa dużą rolę w Twojej strategii partnerskiej. Nie jest to idealne rozwiązanie do współpracy zespołowej, ale dla twórców działających samodzielnie jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi.

9. Jasper

Jasper AI to popularne narzędzie AI do marketingu afiliacyjnego, ponieważ sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach. Wykorzystaj je do tworzenia treści marketingowych, scenariuszy prezentacji i nie tylko — w stylu najlepiej pasującym do tożsamości Twojej marki.

Narzędzia marketingowe oparte na AI firmy Jasper to prawdziwa moc tego oprogramowania. Potrafi ono generować różnorodne materiały do kampanii marketingu afiliacyjnego, zwłaszcza w procesie tworzenia zawartości. Wystarczy przesłać brief, a oprogramowanie zajmie się resztą. ✍️

Zespoły marketingowe tworzące zawartość na dużą skalę

Twórcy zawartości partnerskiej, copywriterzy i specjaliści ds. marketingu wzrostowego

Najlepsze funkcje Jasper

Biblioteka głosu marki zapewniająca spójność tonu

Jasper Chat do pisania tekstów konwersacyjnych

Integruje się z Surfer SEO, Webflow, Zapier i innymi narzędziami

Biblioteka szablonów dla dziesiątek rodzajów zawartości

Współpraca w czasie rzeczywistym i system komentarzy

Łatwe skalowanie zawartości długoformatowej

Idealne dla zespołów korzystających z cykli pracy zatwierdzania

Dobrze dostosowuje się do specyficznych potrzeb danej marki w zakresie tworzenia treści

Sporadyczne powtórzenia w wynikach

Rozpoznawanie tonu wypowiedzi wciąż się rozwija

Ceny Jasper

Pro: 69 USD/użytkownik/miesiąc

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Tak — dla zespołów afiliacyjnych tworzących duże ilości zawartości pisemnej Jasper to narzędzie oszczędzające czas, które dobrze współgra z narzędziami SEO i kampanii.

10. Gumloop – inteligentne automatyzacje dostosowane do cykli pracy marketingowych

Automatyzacja w Wrike jest potężna, ale nie opiera się na AI. Gumloop stosuje nowoczesne podejście, tworząc automatyzacje podobne do Zapier, wykorzystujące AI do połączenia narzędzi i uruchamiania cykli pracy w całym Twoim środowisku. To przełomowe rozwiązanie dla marketerów afiliacyjnych, którzy chcą zaoszczędzić czas i budować systemy.

Wykorzystaj je do automatyzacji śledzenia potencjalnych klientów, wysyłania e-maili, aktualizacji linków i planowania kampanii — a wszystko to przy mniejszym nakładzie pracy ręcznej.

Idealne dla

Zaawansowani użytkownicy i specjaliści ds. marketingu dzięki powtarzalnym cyklom pracy

Dla kogo to najlepsze rozwiązanie

Marketerzy afiliacyjni przeprowadzający automatyzację w zakresie zarządzania linkami, publikowania treści lub analityki

Najlepsze funkcje Gumloop

Kreator cyklu pracy oparty na AI

Oferuje wsparcie dla setek integracji z aplikacjami

Szablony dla cykli pracy w dziedzinie marketingu afiliacyjnego i e-commerce

Działa dobrze z ClickUp, Shopify, Webflow i Airtable

Automatyczne wyzwalacze oparte na aktywności kampanii, czasie lub wydarzeniach użytkownika

Zalety

Niestandardowe automatyzacje bez kodowaniaPrzyspiesza publikowanie i śledzenieElastyczne rozwiązanie do wielu zastosowań

Wady

To wciąż nowa platforma z niewielką liczbą samouczków. Niektóre integracje są w fazie beta.

Ceny Gumloop

FreeStarter: 97 USD/miesiąc Pro: 297 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gumloop

Znajduje się na wielu listach narzędzi do automatyzacji opartych na AI na rok 2025. Zbiera bardzo pozytywne wczesne recenzje w społecznościach zajmujących się rozwojem.

Czy polecam to narzędzie?

Tak — jeśli zarządzasz wieloma narzędziami i chcesz ograniczyć rutynowe zadania, Gumloop to przyszłościowy silnik automatyzacji, który idealnie pasuje do nowoczesnych ekosystemów afiliacyjnych.

Wzmianki

Nr 1: Systeme.io – kompleksowe narzędzie do tworzenia lejków sprzedażowych dla niewielkich zespołów

Systeme.io to niedrogie narzędzie stworzone z myślą o twórcach, solopreneurach i małych zespołach afiliacyjnych. Łączy w sobie strony docelowe, marketing e-mailowy, lejki sprzedażowe, hosting kursów, a nawet darmowego menedżera programów partnerskich — wszystko w jednym panelu. Nie jest tak rozbudowane jak ClickUp w zakresie cyklu pracy nad projektami czy GetResponse w zakresie e-maili, ale jeśli dopiero zaczynasz lub chcesz uprościć swoje narzędzia, Systeme.io to świetny punkt wyjścia.

Dlaczego się wyróżnia:

Free Plan obejmuje lejki sprzedażowe, e-maili i stronę z jednym kursem

Wbudowane funkcje śledzenia programu partnerskiego i wypłat

Kreator lejków i stron typu „przeciągnij i upuść”

Nie wymaga zewnętrznego hostingu ani wtyczek

Idealne rozwiązanie dla: początkujących marketerów afiliacyjnych, nauczycieli online lub osób prowadzących dodatkową działalność, które poszukują niedrogiej platformy niewymagającej znajomości kodowania.

#2: Notion AI – Proste tworzenie zawartości i zarządzanie wiedzą

Notion AI dodaje potężne możliwości pisania do i tak już elastycznego narzędzia do dokumentacji i planowania. Chociaż brakuje mu automatyzacji ClickUp lub tak zaawansowanej kontroli tonu jak w Jasperze, świetnie nadaje się do szybkiego generowania pomysłów, tworzenia konspektów zawartości lub zapisywania wyników badań. Możesz nawet tworzyć niestandardowe tabele śledzenia partnerów afiliacyjnych i używać AI do podsumowywania notatek, burzy mózgów nad scenariuszami lub przeredagowywania zawartości.

Dlaczego się wyróżnia:

Funkcja pisania oparta na AI wbudowana w wydajne, minimalistyczne obszary robocze

Świetne do tworzenia zawartości na bloga partnerskiego lub robienia notatek

Szablony standardowych procedur operacyjnych, zestawień produktów i planów wprowadzenia produktów na rynek

Przyjazne dla współpracy dzięki łatwym uprawnieniom i udostępnianiu

Idealne rozwiązanie dla: twórców, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz marketerów, którzy potrzebują AI i dokumentacji w jednym miejscu.

#3: Pictory – narzędzie AI do przekształcania wpisów na blogu w zawartość wideo

Pictory zamienia zawartość pisemną w krótkie wideo przy użyciu AI. To świetna alternatywa dla Lumen5 dla partnerów, którzy chcą dodawać wideo do stron docelowych, TikToka, YouTube Shorts lub Instagramu bez konieczności kręcenia. Wystarczy wkleić URL bloga lub tekst, a Pictory stworzy edytowalny scenariusz wideo, harmonogram scen oraz materiały wizualne z banku zdjęć.

Dlaczego się wyróżnia:

Przekształca posty na blogu lub długą zawartość w wideo

Automatycznie podsumowuje zawartość i wybiera elementy wizualne

Zawiera lektora AI i napisy

Idealne do przekształcania najpopularniejszych postów na blogu w filmy generujące ruch

Idealne rozwiązanie dla: blogerów afiliacyjnych i influencerów, którzy chcą przekształcić swoją zawartość w wideo, ale nie mają umiejętności edycji lub czasu na pracę w studiu.

Zdobądź asystenta pisania opartego na AI, który zrobi wszystko za Ciebie

Marketing afiliacyjny nie musi wymagać wielu godzin ręcznego wysiłku. Dzięki narzędziu AI, takiemu jak ClickUp, nigdy nie było łatwiej zsynchronizować działania zespołu marketingowego, zaoszczędzić czas i zwiększyć współczynniki konwersji w kampaniach reklamowych. 🙌

