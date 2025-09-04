10 narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego w 2026 r. (bezpłatne i płatne)

Jako marketerzy afiliacyjni promujecie usługi lub produkty innych podmiotów w zamian za prowizję. To świetne rozwiązanie, które pozwala wam skupić się wyłącznie na strategii marketingowej, zamiast na innowacjach produktowych czy obsłudze klienta.
A jeśli dobrze rozegrasz swoje karty, zgarniesz pokaźne wynagrodzenie za polecenie, łącząc zainteresowanych klientów z Twoim programem partnerskim. 💰
Wadą jest to, że do skutecznego prowadzenia marketingu afiliacyjnego musisz stworzyć dużo zawartości – a to jest czasochłonne. Od kampanii e-mailowych i mediów społecznościowych po strony docelowe – potrzebujesz każdej możliwej przewagi, aby zwiększyć zaangażowanie, konwersje i prowizje.
Dlaczego więc nie wypróbować narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego? Narzędzia te wykorzystują technologię sztucznej inteligencji do generowania zawartości, analizowania danych, segmentacji odbiorców i wykonywania innych czasochłonnych zadań za pomocą jednego kliknięcia myszką. 🖱️
Jednak nie wszystkie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są warte Twojego czasu. W tym przewodniku omówimy różne kluczowe funkcje najlepszych narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego, pomożemy Ci znaleźć solidną opcję i pokażemy 10 przykładów, które pomogą przenieść Twoje kampanie marketingu afiliacyjnego na wyższy poziom.
Czym są narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego?
Narzędzie marketingowe oparte na sztucznej inteligencji łączy algorytmy uczenia maszynowego z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), aby zautomatyzować żmudne zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zamiast korzystać z automatyzacji opartej na wyzwalaczach, narzędzie to uczy się na bieżąco, wykonując bardziej złożone zadania dla Twojego zespołu w miarę dostarczania mu danych. 💡
Zaawansowana automatyzacja cykli pracy to tylko jeden z wielu sposobów, w jakie sztuczna inteligencja zmienia marketing afiliacyjny. Oprócz usprawniania wysiłku marketingowego, specjaliści ds. marketingu afiliacyjnego wykorzystują obecnie narzędzia AI w szczególności do:
- Analiza źródeł pozyskania klientów: narzędzia AI analizują dane, aby sprawdzić, które źródła pozyskania klientów mają większy potencjał konwersji, dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na obiecujących potencjalnych klientach
- Kampanie reklamowe: Potrzebujesz konwersji z reklam na Facebooku? Narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego optymalizują Twoje reklamy w czasie rzeczywistym, uwzględniając preferencje Twojej grupy docelowej
- Strony docelowe: AI analizuje zachowania użytkowników i sugeruje modyfikacje stron docelowych w celu zwiększenia konwersji
- Opisy produktów w e-commerce: AI doskonale nadaje się do tworzenia atrakcyjnych i pozbawionych błędów opisów produktów
Twoja firma partnerska nie ma czasu do stracenia. Wykorzystaj narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego, aby zoptymalizować cykl pracy, spersonalizować (i przyspieszyć) tworzenie zawartości oraz skalować kampanie bez większego wysiłku. 🏋️
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego?
Być może będziesz potrzebować wielu różnych narzędzi AI, aby osiągnąć powodzenie w realizacji swojej strategii marketingu afiliacyjnego, ale mimo to zalecamy poszukiwanie narzędzi AI posiadających następujące funkcje:
- Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO): Wyszukiwarki to chleb powszedni partnerów afiliacyjnych. Poszukaj narzędzi, które obsługują badanie słów kluczowych, tworzenie zawartości oraz optymalizację pod kątem inteligentnej strategii linkowania wewnętrznego
- Przyjazna dla użytkownika platforma: Im łatwiejsza w obsłudze, tym szybciej dostrzeżesz wartość płynącą z narzędzia do marketingu afiliacyjnego opartego na AI
- Szablony: Oczywiście, sztuczna inteligencja wykonuje za Ciebie wiele pracy, ale szablony pozwolą Ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Poszukaj narzędzi, które zawierają mnóstwo szablonów, dzięki czemu tworzenie zawartości będzie tak proste, jak jedno kliknięcie
- Narzędzie do pisania oparte na sztucznej inteligencji: W marketingu afiliacyjnym zawartość jest najważniejsza. Poszukaj narzędzia z funkcjami generowania zawartości na potrzeby postów w mediach społecznościowych, scenariuszy wideo, marketingu e-mailowego i nie tylko. Przyda się również narzędzie do sprawdzania plagiatu.
10 najlepszych narzędzi AI dla marketingu afiliacyjnego
Połączenie płatnych i darmowych narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego znacznie usprawni Twoje działania w tym zakresie. Jeśli nadszedł czas, aby zwiększyć konwersję i sprzedaż w e-commerce, oto 10 najlepszych narzędzi AI do tego zadania.
1. ClickUp
Czy Twój zestaw narzędzi marketingowych wydaje się dość rozbudowany? Wymaganie od zespołu przełączania się między mnóstwem różnych platform to prosta droga do straty czasu i słabych wyników — zwłaszcza w przypadku dynamicznej branży marketingu afiliacyjnego.
Poznaj ClickUp – wszechstronną aplikację do pracy, która jest jednocześnie ulubionym narzędziem do zarządzania projektami. Łączy ona w jednym miejscu tablice, dokumenty, zadania, kalendarze, cele i narzędzia AI.
Zespoły marketingowe polegają na ClickUp, aby współpracować na tablicach, weryfikować zawartość w dokumentach i wizualizować swoje postępy na niestandardowych pulpitach nawigacyjnych. ClickUp oferuje nawet najpotężniejszą na świecie i dostosowaną do kontekstu sztuczną inteligencję do marketingu afiliacyjnego.
Korzystaj z ClickUp Brain, natywnej, kontekstowej i potężnej AI ClickUp, w dowolnym miejscu na platformie, aby generować:
- Pomysły na kampanie
- Zarysy zawartości
- Blogi
- Studia przypadków
- E-maile i wiele więcej
Możesz nawet poprosić AI o podsumowanie zawartości lub sprawdzenie kampanii e-mailowych pod kątem błędów ortograficznych. Ta AI jest precyzyjnie dostosowana do potrzeb marketerów, dzięki czemu otrzymujesz bardzo konkretną pomoc w usprawnieniu obciążenia pracą.
Najbardziej niedoceniany trik?
ClickUp Brain nie ogranicza się do jednego modelu AI — możesz przełączać się między GPT, Claude, Gemini i innymi w zależności od potrzeb. Ta elastyczność jest na wagę złota dla marketerów afiliacyjnych:
- Dopracowywanie zawartości (GPT): Wykorzystaj to narzędzie do tworzenia długich wpisów na blogu dotyczących kampanii, studiów przypadków partnerów lub szczegółowych sekwencji e-maili o profesjonalnym, przekonującym tonie
- Szybkie generowanie pomysłów (Claude): Doskonałe narzędzie do burzy mózgów nad koncepcjami reklam, nagłówkami partnerskimi lub wariantami tematów wiadomości w ciągu kilku sekund
- Zwięzłe analizy (Gemini): Poproś o przetworzenie danych dotyczących wyników z pulpitów nawigacyjnych ClickUp lub połączonych aplikacji (takich jak Google Analytics) i przekształcenie ich w przejrzyste, łatwe do przeglądania punkty na następne spotkanie strategiczne
Dzięki temu „zestawowi narzędzi opartemu na wielu modelach” możesz wybrać odpowiedni moduł AI do danego zadania — kreatywnego tworzenia treści, szybkiego eksperymentowania lub podsumowywania danych — bez opuszczania ClickUp
💡 Porada eksperta: Dzięki ClickUp Brain MAX, Twojej kontekstowej superaplikacji AI, otrzymujesz nie tylko ogólne treści generowane przez AI — zyskujesz asystenta, który rozumie całe Twoje środowisko pracy.
Dla marketerów afiliacyjnych, którzy muszą pogodzić dziesiątki kampanii, oznacza to, że możesz poprosić Brain o takie rzeczy jak „Podsumuj trendy wyników w kampaniach z ostatniego kwartału” lub „Przygotuj studium przypadku, wykorzystując wyniki z naszego pulpitu nawigacyjnego za III kwartał oraz opinie klientów w dokumentach”.
Dzięki rozpoznawaniu kontekstu Brain MAX pobiera odpowiednie informacje z Twoich zadań, dokumentów i pulpitów — w ClickUp i połączonych aplikacjach — aby generować zawartość, która jest dokładna, dopracowana i gotowa do publikacji, oszczędzając Ci wiele godzin ręcznej pracy.
ClickUp prowadzi również katalog agentów AI przeznaczonych do marketingu, zawierający agentów stworzonych do konkretnych zadań, takich jak optymalizacja SEO, planowanie postów w mediach społecznościowych, sekwencjonowanie wiadomości e-mail oraz ponowne wykorzystanie zawartości.
Zamiast konfigurować podpowiedzi od podstaw, możesz aktywować wyspecjalizowanego agenta i wykorzystać go w swojej kolejnej kampanii.
Zespoły liczące od 1 do ponad 500 osób, które chcą zunifikować swoje dokumenty, zadania, tablice, AI i cele w jednym narzędziu
Zespoły wielofunkcyjne, zdalne startupy, korporacyjne biura zarządzania projektami (PMO), agencje i zespoły produktowe
Najlepsze funkcje ClickUp
- ClickUp Brain (AI): automatycznie generuje zadania, tworzy pomysły na zawartość, pisze dokumenty i sporządza podsumowania spotkań
- Ponad 15 elastycznych widoków: lista, Tablica, Gantt, oś czasu, kalendarz i mapy myśli
- Dokumenty, tablice i czat: przestrzenie do współpracy nad zawartością i komunikacją
- Szablony: gotowe systemy do obsługi CRM, sprintów, działań związanych z zawartością, OKR i nie tylko
- Niestandardowe automatyzacje i logika warunkowa
- Centralny, bogaty w kontekst „mózg” AI, który zna Twoje kampanie, zawartość i narzędzia — wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz zmagać się z rozrostem systemów AI
Zastępuje wiele narzędzi jednym środowiskiem pracy. Wysoce konfigurowalne z doskonałym bezpłatnym planem. Kompleksowe zarządzanie marketingiem i zarządzanie projektami w jednym miejscu.
Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników. Aplikacja mobilna jest mniej wydajna niż wersja na komputery stacjonarne.
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 8900 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 3800 recenzji)
Tak — ClickUp to najbardziej wszechstronne rozwiązanie dla zespołów afiliacyjnych, które chcą scentralizować zawartość marketingową, śledzenie zadań i automatyzację opartą na AI w jednym obszarze roboczym.
2. Anyword
Narzędzia AI do pisania, takie jak ChatGPT, wygenerują dla Ciebie tekst, ale prawdopodobnie nie będzie on dostosowany do Twoich celów marketingu afiliacyjnego ani wytycznych marki. Anyword rozwiązuje ten problem. Wystarczy wprowadzić wytyczne, kanały i cele, a platforma wykorzysta analitykę predykcyjną, aby sprawdzić, czy tekst trafia w sedno. 🎯
Anyword posiada model AI z funkcją niestandardowej oceny, który dostosowuje wyniki w oparciu o sposób, w jaki go trenujesz. Pokazuje również teksty o najlepszych wynikach, dzięki czemu wystarczy wybrać ulubione spośród zwycięzców.
Marketerzy i zespoły skupione na konwersjach z treści
Specjaliści ds. marketingu afiliacyjnego, copywriterzy i Teams PPC
Najlepsze funkcje Anyword
- Prognozowany wynik wydajności dla każdej wersji
- Kontrola głosu marki i generowanie zawartości opartej na personach
- Optymalizacja reklam i wiadomości e-mail na różnych platformach
- Rozszerzenie zwiększające wydajność do użytku w ChatGPT, Canva, Notion itp.
- Pomysły na bloga dotyczące AI i sugestie dotyczące SEO
Zoptymalizowane pod kątem skutecznych tekstów reklamowych i e-mailowych Niestandardowy silnik punktacji i narzędzia do dostosowania tonu marki Integracja z całym stosem MarTech
Nie nadaje się do długich tekstów ani tekstów technicznych. Brakuje funkcji zarządzania projektami lub cyklem pracy.
Ceny Anyword
- Free: 0 USD/miesiąc
- Pakiet Startowy: 49 USD/miesiąc
- Oparte na danych: 99 USD/miesiąc
- Business: 499 USD/miesiąc
- Enterprise: niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Anyword
- G2: 4,8/5 (ponad 1100 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 380 recenzji)
Tak — Anyword jest idealnym rozwiązaniem dla marketerów afiliacyjnych, którzy chcą tworzyć i optymalizować treści generujące konwersje. Doskonale sprawdza się jako uzupełnienie Twojego głównego narzędzia do zarządzania projektami
3. Frase
Frase to narzędzie do badania i tworzenia zawartości, które jest szczególnie przydatne dla partnerów publikujących posty na blogu zorientowane na SEO. Podczas gdy Wrike oferuje niewiele w zakresie strategii zawartości lub wsparcia przy pisaniu, Frase pomaga tworzyć konspekty, optymalizować strukturę i weryfikować zawartość w oparciu o wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym.
To najlepsze rozwiązanie dla twórców, którzy polegają na ruchu organicznym i chcą pokonać konkurencję pod względem jakości zawartości.
Twórcy indywidualni, blogerzy afiliacyjni i Teams SEO
Marketerzy afiliacyjni tworzący długą zawartość i przewodniki
Najlepsze funkcje Frase
- Generuje briefy zawartości i konspekty oparte na wynikach wyszukiwania (SERP)
- Model tematyczny jako przewodnik po ulepszeniach SEO na stronie
- Integracja z Google Search Console w celu optymalizacji
- AI Writer do tworzenia wstępów, sekcji FAQ, nagłówków i streszczeń
- Porównanie z konkurencją w celu wskazania brakujących tematów
- Doskonałe do szybkiego tworzenia zawartości dostosowanej do SEO
- Pomaga poprawić słabo radzące sobie posty na blogu
- Prosty interfejs dla użytkowników bez wiedzy technicznej
- Automatyczne zapisywanie nie jest niezawodne bez ręcznych kopii zapasowych
- Redaktor zawartości może wydawać się ograniczony w przypadku dużych stron
Ceny Frase
- Pakiet podstawowy (Solo): 45 USD/miesiąc
- Pakiet Teams (Professional): 115 USD/miesiąc
- Enterprise: niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Frase
- G2: 4,9/5 (ponad 290 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 330 recenzji)
Tak — Frase to świetna opcja dla partnerów afiliacyjnych skupiających się na zawartości, którzy chcą konsekwentnie tworzyć posty zajmujące wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania przy mniejszym nakładzie pracy związanej z ręcznym badaniem SEO.
4. Surfer SEO – ocena i optymalizacja SEO w czasie rzeczywistym
Surfer SEO to platforma, z której korzystają specjaliści od marketingu afiliacyjnego tworzący strategie zawartości oparte na wyszukiwarkach. W przeciwieństwie do Wrike, który nie oferuje funkcji oceny ani optymalizacji zawartości, Surfer dokładnie pokazuje, czego potrzebuje Twoja zawartość, aby uzyskać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.
Użyj Surfer, aby tworzyć konspekty, oceniać szkice, ulepszać istniejące posty i wykrywać luki SEO — wszystko to w intuicyjnym pulpitie, który integruje się z narzędziami AI i platformami CMS.
Agencje i specjaliści ds. marketingu rozwijający zawartość SEO
Właściciele stron partnerskich, zespoły zajmujące się zawartością SEO oraz agencje
Najlepsze funkcje Surfer SEO
- Ocena zawartości oparta na danych NLP i SERP
- Rozszerzenie Keyword Surfer dla przeglądarki Chrome
- Propozycje linków wewnętrznych
- Integracja AI z Jasper i Dokumenty Google
- Wbudowany kreator konspektów z benchmarkami konkurencji
Optymalizacja i ocena w czasie rzeczywistym Doskonałe rozwiązanie do aktualizacji i ulepszania zawartości Przejrzysta struktura i wskazówki dotyczące optymalizacji
Wymaga współpracy z autorem (AI lub człowiekiem). Ceny szybko rosną wraz z poziomami użytkowania.
Ceny Surfer SEO
Essential: 99 USD/miesiąc Scale: 219 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Surfer SEO
G2: 4,8/5 Capterra: 4,7/5
Tak — Surfer jest idealnym rozwiązaniem, jeśli ruch w Twoim programie partnerskim zależy od SEO. Nie jest to narzędzie do pisania, ale znacznie zwiększa Twoje szanse na wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.
5. Sprout Social
Media społecznościowe to jedno z najlepszych darmowych narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego. To Twoja przepustka do prowizji – o ile tylko tworzysz angażującą zawartość.
Sprout Social to inteligentna platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która oferuje analizy marketingowe, funkcje handlu społecznościowego, śledzenie linków i wiele więcej. AI Sprout wykorzystuje dane historyczne z ostatnich 10 lat do tworzenia i optymalizacji treści.
Idealne dla
Średnie i duże zespoły realizujące kampanie z dużym udziałem mediów społecznościowych
Marketerzy afiliacyjni korzystający z Twittera, Instagrama, TikToka lub LinkedIn
Najlepsze funkcje Sprout Social
- Wsparcie AI w pisaniu i analiza nastrojów
- Jednolita skrzynka odbiorcza na wszystkich platformach
- Planowanie publikacji, analityka i śledzenie wyników
- Powiadomienia o najpopularniejszych tematach
- Social CRM i śledzenie influencerów
- Szczegółowe raporty i wskaźniki skuteczności postów
- Wsparcie dla wszystkich głównych sieci
- Analiza danych historycznych z ostatnich 10 lat
- Kosztowne dla użytkowników indywidualnych
- Niektóre raporty wymagają dodatkowych modułów
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 USD/użytkownik/miesiąc
- Wersja Professional: 399 USD/użytkownik/miesiąc
- Zaawansowany: 499 USD/użytkownik/miesiąc
- Enterprise: niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Sprout Social
- G2: 4,4/5 (ponad 2600 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 560 recenzji)
Tak — zwłaszcza w przypadku programów partnerskich, które opierają się na dystrybucji zawartości za pośrednictwem platform społecznościowych. Najlepiej sprawdzi się w zespołach dysponujących budżetem i mających opracowaną strategię.
6. LiveChat
Marketing afiliacyjny to niełatwa sprawa, zwłaszcza jeśli promujesz produkty z wyższej półki cenowej. LiveChat oferuje Ci chatbota, który pomoże Ci nawiązywać relacje z klientami, budować zaufanie i (miejmy nadzieję) zwiększać konwersję. 🏆
To platforma obsługi klienta, która łączy w jednym miejscu e-mail, SMS-y, Twoją stronę internetową oraz komunikację w mediach społecznościowych. Jeśli Twoja grupa docelowa często ma pytania dotyczące produktów, które promujesz, skorzystaj z funkcji AI Assist w LiveChat, aby dostosować ton wypowiedzi i uniknąć literówek we wszystkich rozmowach z klientami.
Marketerzy afiliacyjni zarządzający stronami docelowymi lub witrynami z rekomendacjami produktów
Partnerzy e-commerce, recenzenci SaaS i marketerzy skupieni na konwersji
Najlepsze funkcje LiveChat
- AI Assist: rozszerza, przeredagowuje i sprawdza pisownię w czatach
- Podsumowania czatów generowane automatycznie po każdej sesji
- Wszechkanałowa skrzynka odbiorcza (e-mail, media społecznościowe, strona internetowa)
- Integracja z systemami CRM i platformami płatniczymi
- Oferuje wsparcie konsultantom na czacie na żywo, sugerując im odpowiednie zasoby
- Zwiększa zaufanie i konwersje
- Łatwe do osadzenia i niestandardowego dostosowania
- Wsparcie dla przedstawicieli handlowych i rezerwowe rozwiązania oparte na AI
- Limit możliwości, jeśli polegasz wyłącznie na marketingu asynchronicznym
- Zgłoszone błędy i sporadyczne opóźnienia w wsparciu klienta
Ceny LiveChat
- Pakiet startowy: 24 USD/agenta/miesiąc
- Teams: 49 USD/agenta/miesiąc
- Business: 69 USD/agenta/miesiąc
- Enterprise: niestandardowe ceny
Oceny i recenzje LiveChat
- G2: 4,5/5 (ponad 740 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)
Tak — zwłaszcza dla partnerów działających w niszach, w których liczy się interakcja z ludźmi. Nie jest to narzędzie o szerokim zastosowaniu, ale zwiększa zaangażowanie na stronach produktów o wysokiej wartości.
7. AdCreative
Reklama jest kosztowna, ale to najlepszy sposób na szybkie generowanie leadów partnerskich. AdCreative nie tylko tworzy teksty reklamowe, ale także wykorzystuje AI do tworzenia grafiki reklamowej. Jeśli Twój grafik nie ma czasu na dostosowywanie grafiki, to narzędzie marketingowe oparte na AI będzie doskonałym uzupełnieniem Twojego zestawu narzędzi MarTech. ✨
Marketerzy afiliacyjni prowadzący kampanie reklamowe na dużą skalę
Specjaliści ds. marketingu efektywnościowego i małe zespoły, które potrzebują szybkich kreacji reklamowych
Najlepsze funkcje AdCreative
- Grafiki reklamowe i posty w mediach społecznościowych generowane przez AI
- Ocena kreacji reklamowych w czasie rzeczywistym
- Integracja z Meta Ads, Google Ads, Canva i Zapier
- Biblioteka szablonów o wysokiej konwersji
- Analiza porównawcza reklam konkurencji
Usprawnia tworzenie kreacji Szeroki wybór formatów gotowych do eksportu Przydatne informacje o konkurencji
Elementy wizualne mogą sprawiać wrażenie szablonowych, jeśli nie dostosujesz ich do swoich potrzeb. Nie jest to kompleksowa platforma marketingowa — skupia się wyłącznie na reklamach.
Ceny AdCreative
- Pakiet podstawowy: 39 USD/miesiąc
- Wersja Professional: 249 USD/miesiąc
- Pakiet Ultimate: 599 USD/miesiąc
- Enterprise: niestandardowe ceny
Oceny i recenzje AdCreative
- G2: 4,3/5 (ponad 510 recenzji)
- Capterra: 4,1/5 (ponad 120 recenzji)
Tak — dla partnerów, którzy muszą zwiększyć płatny ruch bez zatrudniania projektanta. Używaj ich razem z menedżerem kampanii, takim jak ClickUp, aby uzyskać lepsze śledzenie.
8. GetResponse
Chcesz uzyskać więcej odpowiedzi na e-maile? GetResponse pomoże Ci osiągnąć cele Twojego projektu marketingowego, a nawet więcej. Zaczynało jako platforma do marketingu e-mailowego, ale dziś tworzy strony internetowe, strony docelowe, kampanie SMS-owe, płatne reklamy, a nawet lejki konwersji.
Skorzystaj z generatora wiadomości e-mail opartego na AI, aby w kilka kliknięć tworzyć zoptymalizowane treści i tematy wiadomości. Platforma oferuje nawet rekomendacje produktów oparte na AI, co świetnie sprawdza się w e-commerce.
Twórcy indywidualni i małe firmy korzystające z marketingu e-mailowego
Marketerzy afiliacyjni, którzy prowadzą sprzedaż za pośrednictwem e-maili, webinarów i stron docelowych
Najlepsze funkcje GetResponse
- Generator wiadomości e-mail oparty na AI do tworzenia tematów i treści wiadomości
- Kreator automatyzacji typu „przeciągnij i upuść” dla lejków sprzedażowych
- Kreator stron docelowych i witryn internetowych bez kodowania
- Czat na żywo i integracja z SMS-ami
- Rekomendacje produktów dla e-commerce
Kompletny pakiet marketingowy w jednym narzędziu Doskonałe wskaźniki dostarczalności wiadomości e-mail Doskonałe rozwiązanie do tworzenia lejków sprzedażowych ukierunkowanych na partnerów
Dokładność danych może być niejednolita. Niektórzy użytkownicy oczekują głębszej integracji z rozwiązaniami innych firm.
Ceny GetResponse
- Free
- Pakiet Starter: już od 19 USD miesięcznie
- Marketer: od 59 USD miesięcznie
- Creator: od 69 USD miesięcznie
- Enterprise (MAX): Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje GetResponse
- G2: 4,2/5 (ponad 620 recenzji)
- Capterra: 4,2/5 (ponad 470 recenzji)
Tak — zwłaszcza jeśli e-mail odgrywa dużą rolę w Twojej strategii partnerskiej. Nie jest to idealne rozwiązanie do współpracy zespołowej, ale dla twórców działających samodzielnie jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi.
9. Jasper
Jasper AI to popularne narzędzie AI do marketingu afiliacyjnego, ponieważ sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach. Wykorzystaj je do tworzenia treści marketingowych, scenariuszy prezentacji i nie tylko — w stylu najlepiej pasującym do tożsamości Twojej marki.
Narzędzia marketingowe oparte na AI firmy Jasper to prawdziwa moc tego oprogramowania. Potrafi ono generować różnorodne materiały do kampanii marketingu afiliacyjnego, zwłaszcza w procesie tworzenia zawartości. Wystarczy przesłać brief, a oprogramowanie zajmie się resztą. ✍️
Zespoły marketingowe tworzące zawartość na dużą skalę
Twórcy zawartości partnerskiej, copywriterzy i specjaliści ds. marketingu wzrostowego
Najlepsze funkcje Jasper
- Biblioteka głosu marki zapewniająca spójność tonu
- Jasper Chat do pisania tekstów konwersacyjnych
- Integruje się z Surfer SEO, Webflow, Zapier i innymi narzędziami
- Biblioteka szablonów dla dziesiątek rodzajów zawartości
- Współpraca w czasie rzeczywistym i system komentarzy
- Łatwe skalowanie zawartości długoformatowej
- Idealne dla zespołów korzystających z cykli pracy zatwierdzania
- Dobrze dostosowuje się do specyficznych potrzeb danej marki w zakresie tworzenia treści
- Sporadyczne powtórzenia w wynikach
- Rozpoznawanie tonu wypowiedzi wciąż się rozwija
Ceny Jasper
- Pro: 69 USD/użytkownik/miesiąc
- Business: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Jasper
- G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)
Tak — dla zespołów afiliacyjnych tworzących duże ilości zawartości pisemnej Jasper to narzędzie oszczędzające czas, które dobrze współgra z narzędziami SEO i kampanii.
10. Gumloop – inteligentne automatyzacje dostosowane do cykli pracy marketingowych
Automatyzacja w Wrike jest potężna, ale nie opiera się na AI. Gumloop stosuje nowoczesne podejście, tworząc automatyzacje podobne do Zapier, wykorzystujące AI do połączenia narzędzi i uruchamiania cykli pracy w całym Twoim środowisku. To przełomowe rozwiązanie dla marketerów afiliacyjnych, którzy chcą zaoszczędzić czas i budować systemy.
Wykorzystaj je do automatyzacji śledzenia potencjalnych klientów, wysyłania e-maili, aktualizacji linków i planowania kampanii — a wszystko to przy mniejszym nakładzie pracy ręcznej.
Idealne dla
Zaawansowani użytkownicy i specjaliści ds. marketingu dzięki powtarzalnym cyklom pracy
Dla kogo to najlepsze rozwiązanie
Marketerzy afiliacyjni przeprowadzający automatyzację w zakresie zarządzania linkami, publikowania treści lub analityki
Najlepsze funkcje Gumloop
- Kreator cyklu pracy oparty na AI
- Oferuje wsparcie dla setek integracji z aplikacjami
- Szablony dla cykli pracy w dziedzinie marketingu afiliacyjnego i e-commerce
- Działa dobrze z ClickUp, Shopify, Webflow i Airtable
- Automatyczne wyzwalacze oparte na aktywności kampanii, czasie lub wydarzeniach użytkownika
Zalety
Niestandardowe automatyzacje bez kodowaniaPrzyspiesza publikowanie i śledzenieElastyczne rozwiązanie do wielu zastosowań
Wady
To wciąż nowa platforma z niewielką liczbą samouczków. Niektóre integracje są w fazie beta.
Ceny Gumloop
FreeStarter: 97 USD/miesiąc Pro: 297 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Gumloop
Znajduje się na wielu listach narzędzi do automatyzacji opartych na AI na rok 2025. Zbiera bardzo pozytywne wczesne recenzje w społecznościach zajmujących się rozwojem.
Czy polecam to narzędzie?
Tak — jeśli zarządzasz wieloma narzędziami i chcesz ograniczyć rutynowe zadania, Gumloop to przyszłościowy silnik automatyzacji, który idealnie pasuje do nowoczesnych ekosystemów afiliacyjnych.
Wzmianki
Nr 1: Systeme.io – kompleksowe narzędzie do tworzenia lejków sprzedażowych dla niewielkich zespołów
Systeme.io to niedrogie narzędzie stworzone z myślą o twórcach, solopreneurach i małych zespołach afiliacyjnych. Łączy w sobie strony docelowe, marketing e-mailowy, lejki sprzedażowe, hosting kursów, a nawet darmowego menedżera programów partnerskich — wszystko w jednym panelu. Nie jest tak rozbudowane jak ClickUp w zakresie cyklu pracy nad projektami czy GetResponse w zakresie e-maili, ale jeśli dopiero zaczynasz lub chcesz uprościć swoje narzędzia, Systeme.io to świetny punkt wyjścia.
Dlaczego się wyróżnia:
- Free Plan obejmuje lejki sprzedażowe, e-maili i stronę z jednym kursem
- Wbudowane funkcje śledzenia programu partnerskiego i wypłat
- Kreator lejków i stron typu „przeciągnij i upuść”
- Nie wymaga zewnętrznego hostingu ani wtyczek
Idealne rozwiązanie dla: początkujących marketerów afiliacyjnych, nauczycieli online lub osób prowadzących dodatkową działalność, które poszukują niedrogiej platformy niewymagającej znajomości kodowania.
#2: Notion AI – Proste tworzenie zawartości i zarządzanie wiedzą
Notion AI dodaje potężne możliwości pisania do i tak już elastycznego narzędzia do dokumentacji i planowania. Chociaż brakuje mu automatyzacji ClickUp lub tak zaawansowanej kontroli tonu jak w Jasperze, świetnie nadaje się do szybkiego generowania pomysłów, tworzenia konspektów zawartości lub zapisywania wyników badań. Możesz nawet tworzyć niestandardowe tabele śledzenia partnerów afiliacyjnych i używać AI do podsumowywania notatek, burzy mózgów nad scenariuszami lub przeredagowywania zawartości.
Dlaczego się wyróżnia:
- Funkcja pisania oparta na AI wbudowana w wydajne, minimalistyczne obszary robocze
- Świetne do tworzenia zawartości na bloga partnerskiego lub robienia notatek
- Szablony standardowych procedur operacyjnych, zestawień produktów i planów wprowadzenia produktów na rynek
- Przyjazne dla współpracy dzięki łatwym uprawnieniom i udostępnianiu
Idealne rozwiązanie dla: twórców, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz marketerów, którzy potrzebują AI i dokumentacji w jednym miejscu.
#3: Pictory – narzędzie AI do przekształcania wpisów na blogu w zawartość wideo
Pictory zamienia zawartość pisemną w krótkie wideo przy użyciu AI. To świetna alternatywa dla Lumen5 dla partnerów, którzy chcą dodawać wideo do stron docelowych, TikToka, YouTube Shorts lub Instagramu bez konieczności kręcenia. Wystarczy wkleić URL bloga lub tekst, a Pictory stworzy edytowalny scenariusz wideo, harmonogram scen oraz materiały wizualne z banku zdjęć.
Dlaczego się wyróżnia:
- Przekształca posty na blogu lub długą zawartość w wideo
- Automatycznie podsumowuje zawartość i wybiera elementy wizualne
- Zawiera lektora AI i napisy
- Idealne do przekształcania najpopularniejszych postów na blogu w filmy generujące ruch
Idealne rozwiązanie dla: blogerów afiliacyjnych i influencerów, którzy chcą przekształcić swoją zawartość w wideo, ale nie mają umiejętności edycji lub czasu na pracę w studiu.
Zdobądź asystenta pisania opartego na AI, który zrobi wszystko za Ciebie
Marketing afiliacyjny nie musi wymagać wielu godzin ręcznego wysiłku. Dzięki narzędziu AI, takiemu jak ClickUp, nigdy nie było łatwiej zsynchronizować działania zespołu marketingowego, zaoszczędzić czas i zwiększyć współczynniki konwersji w kampaniach reklamowych. 🙌
Wykorzystaj możliwości automatyzacji ClickUp, AI, szablonów i innych funkcji w swoim kolejnym programie partnerskim: Utwórz teraz bezpłatnie swój obszar roboczy ClickUp.