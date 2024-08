10 najlepszych programów do zarządzania marketingiem dla małych firm w 2024 roku

Wiele platform oprogramowania marketingowego koncentruje się na konkretnych aspektach strategii marketingowej, takich jak narzędzia marketingu przychodzącego aby zwiększyć ruch lub oprogramowanie do marketingu wychodzącego, aby przekształcić więcej potencjalnych klientów w sprzedaż.

Pełne rozwiązanie do zarządzania projektami marketingowymi idzie jeszcze dalej, zapewniając kompleksowy sposób na śledzenie planów marketingowych, zarządzanie ruchem i potencjalnymi klientami, śledzenie zwrotu z inwestycji w kampanie, a nawet zarządzanie projektami w zakresie planowania i realizacji kampanii.

Jeśli jesteś małym Businessem, który zmaga się z żonglowaniem wszystkimi ruchomymi częściami swojej nadrzędnej strategii marketingowej, nadszedł czas, aby ją zintegrować oprogramowanie do zarządzania marketingiem do swoich działań. Wybór odpowiedniego narzędzia jest jednak bardzo ważny. W tym artykule omówimy najlepsze oprogramowanie marketingowe dla małych Business (i czego szukać w każdym wybranym oprogramowaniu marketingowym).

Czym jest oprogramowanie do zarządzania marketingiem dla małych firm?

Oprogramowanie do zarządzania marketingiem pozwala skupić się na kluczowych obszarach, w których potrzebny jest czas i umiejętności, jednocześnie usprawniając wszystkie monotonne (ale ważne) zadania, które muszą być wykonywane w tle.

Istnieją trzy rodzaje oprogramowania do zarządzania marketingiem ukierunkowane na trzy filary nowoczesnej strategii marketingowej:

Narzędzia do zarządzania cyklem pracy , takie jak platformy do budowania, rozwijania i planowania kampanii e-mail

To oprogramowanie umożliwia użytkownikom nadzorowanie kampanie marketingowe i zmaksymalizować zasoby i czas swojego małego Businessu. A niektóre z najlepszych programów do zarządzania marketingiem łączą wszystkie trzy powyższe kategorie w kompleksową platformę, dzięki czemu można śledzić i zarządzać wieloma marketingowymi wskaźnikami KPI i działania w jednym miejscu:

Gromadzenie i analiza danych marketingowych

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM), w tym generowanie leadów, ocena leadów i pielęgnowanie leadów

Planowanie, budowanie i aktywowanie konkretnych kampanii marketingowych, w tym branding, data powstania zawartości i uzyskiwanie akceptacji od interesariuszy

Współpraca w ramach Teams, aby marketing nie żył w silosie, ale był widoczny i zintegrowany w całym Business

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania marketingiem dla małych firm?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania marketingiem dla małego biznesu pomoże zespołowi marketingowemu działać tak wydajnie, jak to tylko możliwe, ale każdy mały biznes ma unikalne potrzeby i budżety. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas przeglądania dostępnych opcji:

Automatyzacja marketingu: Narzędzia do automatyzacji marketingu umożliwiają prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych i automatyzację e-mail marketingu

10 najlepszych programów do zarządzania marketingiem dla małych firm w 2024 roku

Aby to ułatwić, przygotowaliśmy listę najlepszych programów do zarządzania marketingiem dla małych firm oprogramowanie do automatyzacji i oprogramowanie do zarządzania marketingiem w 2024. Każda z opcji świetnie sprawdza się w przypadku małych firm, ale większość z tych produktów można również łatwo skalować w miarę rozwoju biznesu.

Zarządzaj projektami marketingowymi i codziennymi zadaniami w ponad 15 widokach w ClickUp

W przeciwieństwie do niektórych programów, które koncentrują się tylko na jednym obszarze strategii marketingowej, Marketing ClickUp jest kompleksowym pakiet wydajności do zrobienia wszystkiego.

Czy Twój zespół potrzebuje burzy mózgów na temat pomysłów marketingowych, a następnie przekształcić tę burzę mózgów w wykonalne zadania z terminami i osobami przypisanymi? Tablica ClickUp właśnie do tego służy.

Masz mało czasu? Duży wybór szablonów marketingowych i szablonów operacji biznesowych, w tym Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp szybko przeprowadzi Cię od pomysłu do realizacji.

Masz do czynienia z wąskimi gardłami w pilnej kampanii przychodzącej? ClickUp pozwala wizualizować i podejmować działania na każdym kamieniu milowym projektu za pomocą zaledwie kilku kliknięć, niezależnie od tego, czy kochasz prostą listę kontrolną, czy bardziej złożoną tablicę Kanban lub wykres Gantta.

ClickUp to coś więcej niż tylko platforma marketingowa, ale także kompleksowa platforma do zarządzania projektami, dzięki której nawet najbardziej złożone plany marketingowe będą śledzone i pomogą Ci zarządzać każdym projektem, członkiem zespołu i rezultatem, którego potrzebujesz.

ClickUp najlepsze funkcje

Burza mózgów, planowanie i realizacja programów marketingowych dzięki rozszerzeniu funkcji zarządzania projektami

Efektywne przydzielanie i zarządzanie zasobami na potrzeby kampanii marketingowych dzięki funkcjom zarządzania zasobami

Szybkie śledzenie kampanii marketingowych i danych powstania dzięki narzędziom sztucznej inteligencji (AI) stworzonym przez ekspertów

Śledzenie i analizowanie postępów w trakcie realizacji celówcele marketingowe za pomocą pulpitów wizualnych

Łatwo współpracuj, pracując w czasie rzeczywistym i utrzymując członków zespołu na tej samej stronie

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest przytłaczający ze względu na liczne funkcje

Niektórzy klienci twierdzą, że aplikacja mobilna nie posiada pełnej funkcji wersji komputerowej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. HubSpot

Via HubSpot HubSpot zaprojektował swoje oprogramowanie marketingowe dla Businessu każdej wielkości. Jak sama nazwa wskazuje, oprogramowanie centralizuje wszystkie narzędzia marketingowe i dane w jednym hubie, aby wypełnić lukę między kanałami marketingowymi i teamami.

Platforma do zarządzania marketingiem i automatyzacji marketingu pełni funkcję narzędzi do e-mail marketingu, stron docelowych, mediów społecznościowych i zarządzania leadami, a automatyzacja powtarzalnych zadań ułatwia życie zespołom marketingowym i sprzedażowym. Specjalnie dla małych firm, firma oferuje wersję Free z podstawowymi narzędziami potrzebnymi do rozpoczęcia działalności.

Najlepsze funkcje HubSpot

Łączenie narzędzi i doświadczeń za pośrednictwem Marketing Hub, który łączy Teams na platformie umożliwiającej głębsze połączenia z klientami

Korzystanie z potężnego narzędzia do tworzenia formularzy online w celu lepszego generowania leadów i komunikacji z potencjalnymi klientami

Dwukierunkowa synchronizacja między HubSpot i Salesforce bez wymagań technicznych

Dostęp do biblioteki bezpłatnych treści edukacyjnych, w tym artykułów, kursów online i certyfikatów

Limity HubSpot

Wielu użytkowników uważa, że HubSpot jest drogi, szczególnie małe Business istartupy, które chcą więcej niż ograniczone funkcje oferowane w planie Free

Niektórzy klienci oczekują lepszego wsparcia w zakresie integracji z narzędziami, z których korzystają

Użytkownicy narzekają na limity w raportowaniu i możliwościach analitycznych, szczególnie w planach niższego poziomu

Cennik HubSpot

Free Forever

Starter: $50/miesiąc

Professional: $800/miesiąc

Enterprise: $3,600/miesiąc

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 5,000 recenzji)

3. Asana

Via Asana Asana służy jako oprogramowanie do zarządzania marketingiem, które usprawnia współpracę i poprawia wyniki kampanii. Celem firmy jest pomoc zespołom marketingowym w ustawieniu jasnych celów i podpowiedź, jak szybko je osiągnąć. Asana dostarcza narzędzia do śledzenia danych kampanii, obciążenia pracą i przekazywania zadań na jednej platformie, a oprogramowanie integruje się z ponad 270 aplikacjami, umożliwiając narzędziom marketingowym płynną współpracę.

Najlepsze funkcje Asany

Usprawnia współpracę i przyspiesza produkcję kampanii, zapewniając lepszą współpracę Teams

Połączenie kampanii marketingowych z nadrzędnymi celami biznesowymi, dzięki czemu Teams skupiają się na pracy przynoszącej dochód

Jednoczenie marketerów wokół wspólnych celów i śledzenie postępów w różnych inicjatywach w centralnym hubie

Integracja z ponad 270 aplikacjami, umożliwiająca marketerom płynny dostęp do informacji z wielu produktów

Limity Asany

Użytkownicy uważają, że funkcja aplikacji mobilnej jest limitowana, szczególnie na mniejszych ekranach

Niektórzy klienci uważają, że brak możliwości przypisania wielu użytkowników do zadania jest frustrujący

Funkcje śledzenia czasu nie są dostępne na wszystkich poziomach cenowych

Cennik Asana

Free Forever

Premium: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $24.99/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

4. Monday.com

Via monday.com Chociaż Monday.com reklamuje się jako platforma do "zarządzania pracą", oferuje unikalne narzędzia dla zespołów marketingowych i kreatywnych, które pomagają obsługiwać każdy krok procesu marketingowego. Oprogramowanie oferuje funkcje zarządzania zasobami, śledzenia kampanii, kalendarza zawartości i planowania strategicznego.

Można go nawet używać do ustawienia i śledzenia celów oraz mierzenia wpływu wysiłków marketingowych zespołu. Oprogramowanie integruje się również z narzędziami takimi jak Supermetrics, Google Ads i HubSpot, zapewniając kompleksowe rozwiązanie marketingowe.

Monday.com najlepsze funkcje

Usprawnienie i optymalizacja procesów marketingowych od pomysłu do realizacji w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Efektywne zarządzanie zawartością i żądaniami projektowymi za pośrednictwem scentralizowanego systemu

Płynne organizowanie wydarzeń marketingowych i zarządzanie nimi

Wizualne planowanie i śledzenie kampanii za pomocą wykresów Gantta

Limity Monday.com

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma może się wolno ładować

Wielu użytkowników uważa, że krzywa uczenia się jest zbyt stroma

Niektórzy klienci nie byli w stanie znaleźć integracji, których potrzebowali

Ceny Monday.com

Free Forever

Basic: 8 USD/miesiąc za cztery licencje

Standard: 10 USD/miesiąc za trzy licencje

Pro: 16 USD/miesiąc za trzy licencje

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365 Microsoft zaprojektował platformę Microsoft Dynamics 365 w celu zwiększenia wydajności biznesu i obniżenia kosztów. Platforma oferuje połączone środowisko łączące ludzi, dane i zadania oraz dostarcza rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, koncentrując się na integracji sprzedaży i marketingu.

Microsoft Dynamics 365 pomaga użytkownikom zrozumieć potrzeby klientów, przyspiesza konwersje potencjalnych klientów i dostosowuje strategie marketingowe do zadań zespołu. Platforma dostarcza również AI w celu zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Pewne przejście do chmury i zwiększenie wydajności dzięki szybkiemu wdrożeniu AI

Moja praca razem dzięki połączeniu całego biznesu za pomocą aplikacji Dynamics 365

Zwiększ widoczność potrzeb klientów, aby szybciej kierować ich na ścieżkę sprzedaży

Analizuj i optymalizuj wydajność kampanii dzięki integracjom takim jak Supermetrics i Google Ads

Limity Microsoft Dynamics 365

Niektóre obszary interfejsu użytkownika nie są wystarczająco intuicyjne

Oprogramowanie czasami zmaga się z wydajnością podczas pracy z dużymi zestawami danych

Niektórzy użytkownicy woleliby większe możliwości niestandardowe

Ceny Microsoft Dynamics 365

Essentials: $70/miesiąc na użytkownika

Premium: $100/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 3.8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 5 000 recenzji)

6. Mailchimp

Via Mailchimp Mailchimp to wiodące narzędzie do e-mail marketingu, które zamienia e-maile w przychody. Firma rozwinęła się w dużą markę e-mail marketingu i automatyzacji, a korzystają z niej zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Oprogramowanie oferuje zaawansowaną automatyzację e-maili i SMS-ów w oparciu o dane behawioralne w celu łatwego angażowania i konwersji niestandardowych klientów oraz generowania Narzędzia AI umożliwiają użytkownikom szybkie tworzenie zawartości zgodnej z marką.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Pozyskiwanie nowych klientów dzięki spersonalizowanym e-mailom i automatyzacji, które zwiększają liczbę otwarć, kliknięć i sprzedaży

Zwiększanie liczby zamówień i wartości dla klienta poprzez personalizację e-maili i SMS-ów na podstawie danych behawioralnych

Tworzenie zawartości zgodnej z marką za pomocą generatywnych narzędzi AI i wybieranie spośród szablonów zaprojektowanych przez ekspertów

Analizuj wydajność za pomocą niestandardowych raportów, wizualizacji lejka i innych danych analitycznych

Limity Mailchimp

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje Mailchimp są ograniczone w porównaniu do innych platform do e-mail marketingu

Oprogramowanie może być skomplikowane dla początkujących użytkowników e-mail marketingu

Niektórzy użytkownicy uważają, że możliwości automatyzacji niższych planów są zbyt ograniczające

Cennik Mailchimp

Free Forever

Essentials: $13/miesiąc

Standard: $20/miesiąc

Premium: $350/miesiąc

Mailchimp oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 16 000 recenzji)

7. Brevo

Via Brevo Brevo to platforma typu "wszystko w jednym", która umożliwia automatyzację kampanii marketingowych w kanałach takich jak e-mail, SMS, WhatsApp i czat. Bogata w funkcje platforma marketingowa Brevo umożliwia użytkownikom tworzenie inteligentnych kampanii, śledzenie potencjalnych klientów i pomaga w zamykaniu sprzedaży, a usługa transakcji e-mail prowadzi do szybszego dostarczania poczty.

Najlepsze funkcje Brevo

Wykorzystaj inteligentne kampanie do budowania relacji i automatyzacji kampanii marketingowych za pośrednictwem kanałów takich jak e-mail, SMS, WhatsApp i czat

Natychmiastowa komunikacja z niestandardowymi klientami za pomocą funkcji czatu w czasie rzeczywistym

Integracja z ponad 150 wiodącymi narzędziami marketingu cyfrowego, w tym CRM, systemami zarządzania zawartością i e-commerce

Limity Brevo

Niektórzy użytkownicy uważają, że wydajność jest powolna, szczególnie podczas tworzenia kampanii

Niektórzy klienci uważają, że rozwiązywanie problemów z Simple Mail Transfer Protocol jest trudne

Ceny Brevo

Free Forever

Starter: $25/miesiąc

Business: $65/miesiąc

Brevo Plus: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Brevo

G2: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

8. BuzzSumo

Via Buzzsumo BuzzSumo to narzędzie marketingowe, które daje użytkownikom wgląd we wzmianki w mediach i pomysły na zawartość, umożliwiając im połączenie z ponad 700 000 dziennikarzy. Dzięki funkcjom takim jak odkrywanie zawartości, badanie i monitorowanie, pitchingi są istotne i aktualne. Narzędzie pozwala użytkownikom szybko zidentyfikować zawartość, która dobrze radzi sobie w określonych niszach i koncentruje się wyłącznie na projektach związanych z content marketingiem .

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Indeks miliardów artykułów i postów, umożliwiający dogłębną analizę zawartości i strategii marketingu cyfrowego

Identyfikacja odpowiednich influencerów dla marki, zwiększanie generowania leadów i zaangażowania w mediach społecznościowych

Szybki wgląd i dostęp do danych bezpośrednio z przeglądarki dzięki rozszerzeniu Chrome

Korzystaj z niestandardowej integracji, aby zwiększyć możliwości automatyzacji marketingu za pomocą potężnego interfejsu programowania aplikacji platformy

Limity BuzzSumo

Niektórzy użytkownicy uważają, że wersja Free jest zbyt limitowana

Podobnie jak w przypadku innych narzędzi do SEO i badania zawartości, krzywa uczenia się Buzzsumo może być frustrująca dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest drogie dla osób prywatnych i małych firm

Cennik BuzzSumo

Dane powstania: 199 USD/miesiąc dla 1 użytkownika

PR & Comms: 299 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Suite: $499/miesiąc dla 10 użytkowników

Enterprise: $999/miesiąc dla 30 użytkowników

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. Jira

Via Atlassian Jira firmy Atlassian to wiodące oprogramowanie do śledzenia projektów, które jest przeznaczone dla różnych jednostek biznesowych, w tym marketingu i rozwoju oprogramowania. Oprogramowanie oferuje funkcje zarządzania pracą, raportowania i automatyzacji. Jira integruje się z ponad 3000 narzędzi w ekosystemie Atlassian, zapewniając nieskończone możliwości rozszerzania funkcji.

Jira najlepsze funkcje

Dzielenie dużych pomysłów na łatwe do zarządzania fragmenty w zespołach za pomocą historii użytkowników, problemów i zadań

Gotowe szablony, takie jak Scrum, Kanban, śledzenie błędów i DevOps

Niestandardowy cykl pracy dostosowany do potrzeb zespołu, umożliwiający rozpoczęcie od prostych czynności i rozwijanie ich w miarę potrzeb

Skorzystaj ze skalowalności Jira od małych Business do dużych Enterprise, zapewniając rosnącym Teams możliwość skalowania bez tarć

Limity Jira

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest trudne w nawigacji lub konfiguracji do ich potrzeb

Użytkownicy mogą uznać liczne funkcje i niestandardowe opcje za przytłaczające

Niektórzy klienci skarżą się na niską wydajność przy dużych projektach lub instancjach

Cennik Jira

Projekty: Od 10 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Rozwój: Od 20 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Service Desk: 20 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

10. Creatio

Via Creatio Marketing Creatio to wielokanałowe rozwiązanie sprzedażowe i marketingowe, które usprawnia podróże klientów i pozwala marketerom lepiej angażować klientów. Oprogramowanie posiada różne funkcje poprawiające przepływy pracy związane z generowaniem leadów i skuteczność reklam cyfrowych. Dzięki zarządzaniu leadami, zarządzaniu kampaniami i zarządzaniu wydarzeniami, Marketing Creatio oferuje kompleksowe rozwiązanie dla teamów marketingowych.

Najlepsze funkcje Creatio

Automatyzacja cykli pracy marketingowej i tworzenie aplikacji bez kodowania dzięki platformie Creatio no-code

Tworzenie kampanii marketingowych i zarządzanie potencjalnymi klientami dzięki wbudowanym funkcjom automatyzacji Creatio

Lepsze generowanie leadów i ulepszone strategie marketingowe dzięki automatyzacji procesów sprzedaży

Automatyzacja cykli pracy związanych z obsługą klienta dla małych Business i dużych Enterprise w wielu kanałach

Limity Creatio

Użytkownicy mogą uznać Creatio za zbyt drogie

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w niestandardowym dostosowywaniu procesów i cykli pracy

Użytkownicy oczekujący zaawansowanego raportowania i analityki uważają, że produkt nie spełnia ich oczekiwań

Ceny Creatio

Growth: $25/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $55/miesiąc za użytkownika

Unlimited: $85/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Creatio

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (19 recenzji)

Popraw swoje wysiłki marketingowe już dziś

Jak widać, niektóre platformy oprogramowania do zarządzania marketingiem koncentrują się na jednym konkretnym obszarze strategii marketingowej, takim jak narzędzia do automatyzacji e-maili. Istnieją też bardziej kompleksowe rozwiązania do zrobienia wszystkiego. W wielu przypadkach nie ma różnicy w cenie między nimi.

Najlepszy wybór dla ciebie zależy od tego, czy jesteś w stanie korzystać z różnych narzędzi i uczyć się różnych platform dla każdego oddzielnego obszaru marketingu.

W przypadku kompleksowej platformy do zarządzania marketingiem, która integruje się również z oddzielnymi narzędziami, jeśli nadal chcesz z nich korzystać, wypróbuj ClickUp już dziś ! Wykracza poza zwykłe zarządzanie marketingiem, umożliwiając zespołowi współpracę, komunikację i realizację celów małego biznesu w całej organizacji.