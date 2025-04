10 systemów oprogramowania do zarządzania pacjentami w 2025 r

Skrupulatne prowadzenie dokumentacji jest niezbędne do prowadzenia każdej usługi opieki zdrowotnej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą praktykę, czy dużą placówkę, musisz stale zarządzać ocenami pacjentów, wizytami, planami leczenia, wypisami i innymi danymi proceduralnymi.

Ręczna obsługa zadań administratora w placówce opieki zdrowotnej nie jest ani praktyczna, ani wydajna. Potrzebny jest system oprogramowania do zarządzania pacjentami, który uporządkuje codzienne operacje. 🩺

Systemy te są zazwyczaj kompleksowymi rozwiązaniami dla dostawców usług medycznych, klinik i instytucji. Są one wyposażone w funkcje, które minimalizują obciążenie pracą administratora, centralizują dane pacjentów i sprawiają, że wewnętrzne procesy są mniej podatne na błędy ludzkie.

W tym artykule przedstawimy 10 najbardziej niezawodnych narzędzi do zarządzania pacjentami na rynku. Zapoznaj się z ich możliwościami i zobacz, jak pomagają w efektywności operacyjnej i opiece nad pacjentami.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania pacjentami?

Oprogramowanie do zarządzania pacjentami zostało zaprojektowane z myślą o placówkach opieki zdrowotnej i ich pracownikach. Pomagają one zmniejszyć obciążenie administracyjne poprzez upraszczanie dokumentacji i automatyzację cykli pracy zapewniając, że Twój Teams może zapewnić optymalną opiekę nad pacjentem.

Możesz oczekiwać funkcji tworzenia, zarządzania, przechowywania i uzyskiwania dostępu do dokumentacji pacjentów, planowania wizyt, organizowania kalendarzy, obsługi przyjęć i wypisów pacjentów, a nawet fakturowania. Posiadanie wysokiej jakości narzędzie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej daje więcej czasu na skupienie się na relacjach z klientami i zarządzaniu przychodami.

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania pacjentami dla pracowników służby zdrowia

Oprogramowanie do zarządzania praktyką ma różne ustawienia funkcji, aby zaspokoić różne potrzeby administratorów. Ogólnie rzecz biorąc, należy skupić się na tych cechach podczas oceny produktów:

Zarządzanie dokumentamii prowadzenie dokumentacji: Odpowiednie narzędzie powinno oferować solidne opcje zarządzania dokumentami, aby umożliwić bezpieczne tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentacji pacjentów, raportowania i planów leczenia Formularze: Powinno umożliwiać tworzenie e-formularzy do oceny pacjentów, przyjęć i wypisów w celu lepszego zaangażowania pacjentów Planowanie: Platforma powinna oferować kompleksowy kalendarz do tworzenia i śledzenia zintegrowanych harmonogramów dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i techników laboratoryjnych Szablony: Powinna oferować zbiór szablonów ułatwiających tworzenie profesjonalnie wyglądających kart pacjentów, zarządzanie harmonogramami i bycie na bieżąco z obowiązkami Przypomnienia: Wbudowane przypomnienie funkcje pomagają przygotować się na nadchodzące wizyty i śledzić pacjentów, którzy się nie pojawili Bezpieczny i zgodny z HIPAA: Platforma musi oferować ochronę danych pacjentów oraz inne protokoły bezpieczeństwa i szyfrowania wymagane przez HIPAA

10 najlepszych programów do zarządzania pacjentami w 2024 roku

Przejrzeliśmy dziesiątki narzędzi do zarządzania pacjentami i ręcznie wybraliśmy 10 najlepszych, które oferują najlepsze połączenie funkcji i łatwości użytkowania. Zapoznaj się z naszą listą i znajdź program, który spełnia wszystkie wymagania Twojej praktyki! ✅

1. ClickUp

Wizualizuj cykle pracy w placówce opieki zdrowotnej dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Jako najwyżej oceniany ZADANIE CLICKUP system, ClickUp oferuje imponujące funkcje do obsługi cykli pracy w placówkach opieki zdrowotnej w dowolnej skali.

The Zarządzanie projektami opieki zdrowotnej ClickUp narzędzie posiada szereg funkcji. Pierwszą z nich jest Dokumenty ClickUp -Idealny do centralizacji dokumentacji pacjentów, materiałów wdrożeniowych dla lekarzy i innych dokumentów administratora. Płynnie połącz dokumenty z zadaniami, aby połączyć pacjentów z konkretnymi opiekunami lub lekarzami. Pulpity ClickUp oferta widoki 15+ do wizualizacji i równoważenia cykli pracy i zasobów medycznych. Korzystaj z tradycyjnych widoków List lub Tablic, aby nadzorować obciążenia pracą, dane pacjentów i zasoby. Monitoruj wiele strumieni pracy na ekranie Widok kalendarza , idealny do planowania terminów i spotkań.

Widok Widok formularza ClickUp pomaga tworzyć formularze elektroniczne do przechwytywania danych, takich jak przyjęcia pacjentów, oceny, wypisy, oceny zespołów i ankiety.

Masz ruchliwą placówkę? Pomożemy Ci! Z Przypomnienia ClickUp umożliwia otrzymywanie powiadomień o wizytach i krytycznych procedurach. Ustawienie automatyzacji na platformie dla powtarzających się zadań administratora, takich jak wysyłanie e-maili lub generowanie dokumentów wypisowych.

Podnieś poziom zarządzania pacjentami dzięki gotowym szablonom: Szablon zarządzania pacjentami ClickUp i Szablon listy pacjentów ClickUp . Są one dostarczane z Pola niestandardowe (takie jak HMO Identification Number, Designation, Place of Birth i Insurance) w celu uporządkowania informacji o kliencie.

Szablon zarządzania pacjentami ClickUp śledzi statusy pacjentów, leki, przypisanego lekarza, ubezpieczenie i nie tylko ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi w tym Slack, RingCentral, Zoom, Calendly i Zapier.

ClickUp najlepsze funkcje

Bezpieczna, zorientowana na prywatność i zgodna z SOC 2 platforma

ClickUp Docs do tworzenia dokumentów roboczych i badawczych

Specyficzne dla opieki zdrowotnejSzablony CRM Konfigurowalne przypomnienia

ponad 15 widoków do monitorowania informacji o pacjentach, obciążenia pracą i zaopatrzenia

ponad 1000 integracji

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Konfigurowalne formularze dla elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR)

Zaawansowane możliwości planowania

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy potrzebują czasu na opanowanie platformy

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Salesforce (Customer 360)

Via: Salesforce Salesforce jest solidnym Platforma CRM z atrakcyjnym produktem dla dostawców i instytucji opieki zdrowotnej -Customer 360.

Dzięki Customer 360 otrzymujesz pakiet funkcji do zarządzania swoimi klientami - w tym przypadku pacjentami. Tworzenie i udostępnianie formularzy w celu dodawania szczegółowych rekordów pacjentów z atrybutami takimi jak informacje kontaktowe, dane kliniczne, wizyty, recepty na leki, preferencje i przypisani lekarze w celu zmniejszenia wąskich gardeł. Śledzenie zapisów leków, dawek i uzupełnień w czasie rzeczywistym.

Funkcje inteligentnego zarządzania wizytami pozwalają zoptymalizować dzień pracy. Można na przykład informować pacjentów, jakie raporty laboratoryjne muszą przynieść na wizytę, aby uniknąć nieporozumień.

Najlepsze funkcje Salesforce (Customer 360)

Wsparcie dla szczegółowej dokumentacji pacjentów

Konfigurowalne formularze do zbierania informacji

Inteligentne zarządzanie wizytami

Kompleksowa ewidencja leków

Limity Salesforce (Customer 360)

Może być poza budżetem dla mniejszych klinik

Nawigacja i znajdowanie elementów może być czasochłonne

Ceny Salesforce (Customer 360)

Enterprise : $325/miesiąc za użytkownika

: $325/miesiąc za użytkownika Unlimited: $500/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Salesforce (Customer 360) oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (30+ recenzji)

: 3.8/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (poniżej 10 recenzji)

3. eClinicalWorks

Via: eClinicalWorks eClinicalWorks to platforma opieki zdrowotnej pełna innowacyjnych narzędzi. Pełni ona funkcję Patient Portal, gdzie pacjenci mogą planować wizyty , widok badań laboratoryjnych i leków, a nawet czat z lekarzem.

eClinicalWorks współpracuje z aplikacje healow dla telefonów z systemem iOS i Android . Użyj aplikacji healow Open Access, aby pomóc pacjentom zaplanować wizyty zgodnie z wolnymi terminami. Dzięki Check In mogą oni przekazać informacje o swoim ubezpieczeniu, podpisać formularze i zgody oraz przejrzeć historię choroby przed wizytą. healowPay upraszcza logistykę płatności rachunków.

Skorzystaj z eClinicalMessenger, aby przypomnieć swoim pacjentom o wizytach, badaniach lekarskich lub wynikach badań laboratoryjnych. Pokochasz Eva, platformę Wirtualny asystent AI ! Może pobierać historie pacjentów, porównywać przeszłe i bieżące notatki dotyczące postępów i rezerwować wizyty w mgnieniu oka! 💃

eClinicalWorks najlepsze funkcje

Szczegółowa elektroniczna dokumentacja medyczna

Współpraca z aplikacjami healow

eClinicalMessenger do przypomnień

Eva, sprawna wirtualna asystentka

Zarządzanie cyklem przychodów (RCM) do monitorowania zarobków

Limity eClinicalWorks

Obsługa klienta może mieć długi czas oczekiwania

Interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika

Ceny eClinicalWorks

Tylko EHR : $449/miesiąc za dostawcę

: $449/miesiąc za dostawcę EHR z Practice Management : 599 USD/miesiąc na dostawcę

: 599 USD/miesiąc na dostawcę RCM jako usługa: 2.9% kolekcji praktyk

eClinicalWorks oceny i recenzje

G2 : 3.6/5 (100+ recenzji)

: 3.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 3.3/5 (300+ recenzji)

4. NextGen

Via: NextGen NextGen to kompleksowe rozwiązanie do elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania praktyką i zarządzania cyklem przychodów.

Platforma umożliwia tworzenie opartych na chmurze EHR dla pacjentów, obejmujących ich historię medyczną, alergie i stosowane leki. Personel i pacjenci mogą uzyskać dostęp do odpowiednich danych z dowolnego urządzenia.

Jeśli chodzi o zarządzanie praktyką, NextGen oferuje konfigurowalne opcje planowania. Możesz skonfigurować kalendarze, aby zapobiec przepełnieniu rezerwacji i umożliwić pacjentom ustawienie wizyt online. Personel doceni szablony harmonogramów NextGen kodowane kolorami, które są idealne do grupowania pacjentów.

Opcje zarządzania cyklem przychodów NextGen mogą stanowić wsparcie dla różnych procesów decyzyjnych. Twórz przejrzyste mechanizmy rozliczeniowe, wykrywaj odmowy i zwiększaj szybkość windykacji. 💸

NextGen oferuje rozwiązania w zakresie dokumentacji cyfrowej, które pomagają zakończyć wypełnianie formularzy PDF w trybie offline. Gdy wrócisz do Internetu, połącz się z chmurą, a Twoje formularze zostaną zsynchronizowane.

Najlepsze funkcje NextGen

EHR oparte na chmurze

Konfigurowalne opcje planowania z kolorowymi szablonami

Zarządzanie cyklem przychodowym

Zarządzanie formularzami offline

Limity NextGen

Sporadyczne usterki

Interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony

Ceny NextGen

Kontakt w sprawie cen

NextGen oceny i recenzje

G2 : 3.7/5 (140+ recenzji)

: 3.7/5 (140+ recenzji) TrustRadius: 7.1/10 (8+ recenzji)

5. athenaOne

Via: athenaHealth Utrzymuj EHR skoncentrowane na pacjencie, zwiększaj wydajność kliniczną i poprawiaj relacje z klientami dzięki athenaOne! 🤝

Platforma umożliwia tworzenie i zarządzanie kompleksową dokumentacją pacjenta. Informacje o historii pacjenta, alergiach, problemach, lekach i szczepionkach są zawsze na wyciągnięcie ręki. Pacjenci mogą również przeglądać swoje dane, wyniki badań i terminy wizyt. Wykorzystaj athenaTelehealth do wirtualnego wsparcia swoich dostawców i zapewnienia im niezbędnej opieki.

Zmęczony nieodbytymi wizytami? athenaOne może wysyłać automatyczne przypomnienia i zapewniać opcję anulowania, umożliwiając dostosowanie harmonogramu.

Platforma wspiera opcje płatności mobilnych, osobistych i online, aby ułatwić windykację. Jeśli chodzi o zarządzanie cyklem przychodów, spodoba ci się athenaCollector - funkcja sprawdza techniczne aspekty ubezpieczenia i wyłapuje błędy w roszczeniach przed ich przesłaniem.

athenaOne najlepsze funkcje

Automatyczne przypomnienia ze wsparciem anulowania płatności

Fakturowanie medyczne w chmurze

Wbudowane narzędzie zmniejszające ryzyko błędnych roszczeń

athenaTelehealth dla wirtualnego wsparcia

ograniczenia athenaOne

Początkowe ustawienia i konfiguracja mogą stanowić wyzwanie

Zamknięcie recept nie jest łatwe

athenaOne ceny

Kontakt w sprawie cen

athenaOne oceny i recenzje

G2 : 3.5/5 (90+ recenzji)

: 3.5/5 (90+ recenzji) GetApp: 3.7/5 (700+ recenzji)

6. AllegianceMD

Via: AllegianceMD AllegianceMD to przyjazne dla użytkownika narzędzie łączące solidne opcje EHR z imponującymi zarządzanie praktyką funkcje.

Dzięki ePrescriptions możesz pozbyć się bloczków recept! Platforma może:

Sprawdzać interakcje między alergiami, lekami i chorobami, aby pomóc w finalizowaniu recept Śledzenie uprawnień pacjenta do ubezpieczenia Wysyłanie elektronicznych recept do aptek

Patient Portal sprawia, że praktyka przebiega sprawnie. Pacjenci mogą rejestrować się online, wypełniać dane demograficzne w zaciszu własnego domu, ustawiać wizyty, wysyłać prośby o uzupełnienie leków i przeglądać swoją dokumentację medyczną.

Ustawienie automatycznych przypomnień o wizytach pacjentów zapobiega powstawaniu wąskich gardeł w harmonogramie. Portal umożliwia pacjentom dokonywanie płatności online i widok historii wyciągów.

Najlepsze funkcje AllegianceMD

Poręczne recepty elektroniczne

Scentralizowana baza danych pacjentów

Automatyzacja przypomnień

Zarządzanie prośbami o uzupełnienie

Limity AllegianceMD

Platforma może czasami działać z opóźnieniem

Projekt mógłby zostać ulepszony

Ceny AllegianceMD

Kontakt w sprawie cen

AllegianceMD oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (Poniżej 5 recenzji)

: 4.8/5 (Poniżej 5 recenzji) Capterra: 4.3/5 (20+ recenzji)

7. Practice Fusion

Via: Practice Fusion Odkryj na nowo wydajność, łatwość obsługi i funkcje dzięki Practice Fusion, popularnemu rozwiązaniu dla niezależnych praktyk dużych i małych. 🌝

Platforma oferuje wygodne funkcje tworzenia kart pacjentów. Korzystaj z tysięcy gotowych szablonów, aby usprawnić cykl pracy i zwiększyć wydajność. Tworzenie unikalnych skrótów w celu zmniejszenia liczby naciśnięć klawiszy i szybszego wypełniania wykresów. Ogranicz ręczne wprowadzanie danych poprzez generowanie list zawierających typowe diagnozy, apteki i recepty.

Practice Fusion współpracuje z ponad 98 000 aptek, aby pomóc pacjentom uzyskać leki na podstawie elektronicznych recept.

Zamawianie badań? Platforma współpracuje z ponad 500 laboratoriami i centrami obrazowania - wybierz, gdzie chcesz, aby Twoi pacjenci zostali przebadani, a wyniki zostaną przesłane na Twoje urządzenie.

Practice Fusion umożliwia tworzenie superbills, które pobierają informacje z wykresów, aby wyświetlić szczegółowe opłaty za usługi.

Najlepsze funkcje Practice Fusion

Współpracuje z ponad 98 000 aptek oraz ponad 500 laboratoriami i centrami obrazowania

Tysiące szablonów wykresów

Generowanie list i skrótów w celu ograniczenia ręcznych wpisów

Integracja z popularnymi usługami rozliczeń medycznych, takimi jak AdvancedMD i Veradigm

Limity Practice Fusion

Sporadyczne przestoje

Kilku użytkowników wzmiankowało problemy z rozliczeniami powodujące utratę przychodów

Cennik Practice Fusion

Zaczyna się od 149 USD miesięcznie na dostawcę

Practice Fusion oceny i recenzje

G2 : 3.9/5 (50+ recenzji)

: 3.9/5 (50+ recenzji) Capterra: 3.7/5 (400+ recenzji)

8. DocPulse

Via: DocPulse Uciążliwe jest obserwowanie, jak krytyczni pacjenci czekają na leczenie z powodu opóźnień w pracy papierkowej. Cóż, DocPulse może przyjść na ratunek! 😷

Ten internetowy system zarządzania pacjentami pomaga usprawnić wszystkie procesy w gabinecie, od przyjęcia do wypisu.

Skorzystaj z platformy, aby tworzyć formularze dla nowych pacjentów do wypełnienia, przydzielać pokoje i generować zaliczki. Ustaw różne rodzaje pokoi i zarządzaj ich dostępnością w czasie rzeczywistym. Opcja automatycznego obliczania opłaty za łóżko w oprogramowaniu automatycznie oblicza długość pobytu i typ pokoju, aby zapewnić dokładne ceny.

Inne funkcje rozliczeniowe obejmują przechwytywanie zaliczek i szczegółowych raportów wypisów, obsługę zwrotów, drukowanie paragonów i uzgadnianie rachunków. Platforma posiada liczne opcje wsparcia ubezpieczeniowego, które pozwalają sprawdzić kwalifikowalność roszczeń pacjenta i przechwycić dane dotyczące płatności.

Najlepsze funkcje DocPulse

Infrastruktura zgodna z HIPAA

Automatyczne obliczanie opłaty za łóżko

Łatwe wsparcie ubezpieczeniowe i fakturowanie

Szczegółowe raportowanie wypisów

Limity DocPulse

Limit opcji wysyłania przypomnień do pacjentów

Brak wsparcia offline

Ceny DocPulse

Kontakt w sprawie cen

DocPulse oceny i recenzje

Capterra: 5/5 (Poniżej 5 recenzji)

9. LeadSquared

Via: LeadSquared Chcesz narzędzia, które łączy CRM, marketing i zarządzanie projektami opieki zdrowotnej? LeadSquared może zrobić na Tobie duże wrażenie! Platforma zwiększa liczbę pacjentów zaangażowanie i zatrzymanie pacjentów dzięki automatyzacji cyklu pracy, marketingowi segmentowemu i zarządzanie zespołem narzędzia.

Platforma oferuje takie funkcje przyjmowania pacjentów jak:

Samoobsługowy portal pacjenta

Cyfrowa weryfikacja ubezpieczenia

Wielokanałowe przypomnienia o wizytach i działania następcze

Zarządzanie zadaniami w LeadSquared oraz Funkcje CRM pomagają zorientować praktykę na wyniki. Możesz śledzić wskaźniki wizyt i przyjęć, aby monitorować zadowolenie pacjentów. Użyj filtrów, aby przeglądać dane pacjentów według ośrodka, źródła, zespołu, lekarza lub miesiąca i precyzyjnie ustalać odpowiedzialność. Promuj swoją praktykę lepiej poprzez ustawienie zautomatyzowanych tekstów i e-maili oraz segmentację potencjalnych klientów i pacjentów w oparciu o różne kryteria, takie jak lokalizacja lub rodzaj usługi.

Najlepsze funkcje LeadSquared

Zgodność z HIPPA

Opcja samoobsługi dla pacjentów

Automatyzacja narzędzi marketingowych do promocji gabinetu

Przydzielanie i monitorowanie zadań

Limity LeadSquared

Interfejs użytkownika i UX mogłyby być lepsze

Brak zaawansowanych opcji automatyzacji marketingu

Ceny LeadSquared

Kontakt w sprawie cen

LeadSquared oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (200+ recenzji)

:4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)

10. Clinicia

Via: Clinicia Nie korzystaj z papieru dzięki Clinicia - pierwszorzędnej praktyce i zarządzanie zasobami oprogramowanie. 🏥

Dzięki Clinicia możesz rejestrować najdrobniejsze szczegóły każdej interakcji z pacjentem i prowadzić nieskazitelne cyfrowe notatki dotyczące ich diagnoz, planów leczenia, recept, parametrów życiowych i badań laboratoryjnych.

Platforma wspiera specjalistów dzięki unikalnym funkcjom prowadzenia dokumentacji. Na przykład dentyści mogą generować i zarządzać kartami dentystycznymi ze szczegółowymi historiami i wizualnymi reprezentacjami dla każdego zabiegu. 🦷

Jeśli chodzi o wydawanie recept, Clinicia podpowiada sugerowane leki z fabrycznie załadowanej bazy danych. Nowe leki i ich dawki są automatycznie zapisywane do wykorzystania w przyszłości. Udostępnianie recept pacjentom za pośrednictwem e-maila lub SMS-a lub ich drukowanie.

Clinicia pozwala generować rachunki, zbierać płatności od pacjentów i analizować pobór płatności w czasie. Platforma oferuje również opcje śledzenia wydatków, pozwalając na odpowiednią alokację zasobów dzięki dostosowanym budżetom.

Clinicia najlepsze funkcje

Odpowiedni dla specjalistów

Łatwe zarządzanie receptami

Opcje pobierania płatności i śledzenia wydatków

Wsparcie dla kampanii marketingowych opartych na e-mailach i SMS-ach

Limity Clinicia

Niektórzy użytkownicy mieli problem ze zduplikowanymi wpisami

Brak Free Planu

Ceny Clinicia

Podstawowy : ₹6,000/rok (około $73)

: ₹6,000/rok (około $73) Standard : ₹8 500/rok (około 103 USD)

: ₹8 500/rok (około 103 USD) Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Clinicia oceny i recenzje

Capterra: 5/5 (Poniżej 5 opinii)

Zadbaj o zdrowie swojej praktyki dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania pacjentami

To niesamowite, jak narzędzia programowe wspierają świadome decyzje operacyjne i kliniczne w branży opieki zdrowotnej. 💉

Platformy do zarządzania pacjentami z naszej listy znacznie zmniejszają obciążenie pracą papierkową i zadaniami administracyjnymi i pomagają skupić się na głównym celu - opiece nad pacjentami.

Jeśli nadal masz wątpliwości i szukasz opłacalnego rozwiązania do zarządzania zadaniami i projektami dla swojej praktyki, zalecamy zaczynając od ClickUp .