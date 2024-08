De verschillen tussen Agile en Scrum begrijpen

Wil je meer weten over de verschillen tussen Agile vs Scrum ?

Hoewel Agile en Scrum twee zeer vergelijkbare projectmanagementmethoden zijn, zijn ze niet hetzelfde.

Scrum teams zijn meestal kleiner en meer ervaren dan Agile teams. Ze zijn ook zelfstandiger en vereisen minder hands-on leiderschap. Dit is een van de redenen waarom Scrum zich leent voor complexe softwaretaken, terwijl Agile beter geschikt is voor meer algemene ontwikkelingsprojecten.

maar maak je geen zorgen, ze lijken nog steeds op elkaar

Een beetje zoals The Avengers en Justice League. Beide zijn op hun eigen manier uniek, maar hebben hetzelfde overkoepelende doel.

In dit artikel geven we je een diepgaande blik op wat ze allebei zijn, hoe ze verschillen en voor wie ze het meest geschikt zijn. We belichten ook een handige tool die je zal helpen om al je Agile en Scrum projecten aan te pakken!

Laten we beginnen!

Wat is Agile Projectmanagement?

Agile projectmanagement is een incrementele en iteratieve benadering van projectmanagement die een groot project opdeelt in kleinere ontwikkelingscycli.

Deze cycli, die bekend staan als "sprints", worden vervolgens toegewezen aan verschillende, zelfstandige Agile teams om snelheid en efficiëntie te verhogen

Omdat je je project opdeelt in kleinere hapjes, kun je aan het einde van elke Sprint gemakkelijk feedback van klanten en belanghebbenden opnemen. Met deze voortdurende verbetering en incrementele aanpak zorg je ervoor dat je hen het eindproduct geeft dat volledig aan hun behoeften voldoet.

zie het zo:_

Wat zou volgens jou een betere aanpak zijn voor The Avengers?

Elke schurk in één keer bestrijden? Of proberen ze één voor één te verslaan?

Ik ben er vrij zeker van dat ze voor de tweede optie zouden kiezen, vooral omdat Infinity War de eerste aanpak had en dat niet zo goed afliep..

Op dezelfde manier, met Agile, probeer je niet alles in één keer. Je breekt dingen op om het meer beheersbaar en toegankelijk te maken.

Dit was maar een kort overzicht van wat Agile is, als je er meer over wilt weten, bekijk dan onze uitgebreide gids over Agile .

Hoe werken Agile Sprints?

Met Sprints kun je je project opdelen in kleine stukjes om feedback van klanten en eindgebruikers te verwerken in elke stap van de ontwikkeling van je project.

hier is een voorbeeld van dit:_

Laten we zeggen dat je een app aan het ontwikkelen bent.

In het Agile softwareontwikkelings proces kun je je richten op het ontwikkelen van een nieuwe functie (user story) bij elke huidige Sprint. Zodra je team elke functie voltooit (Sprint), kun je je klanten vragen om de app uit te proberen en je gedetailleerde feedback te geven over wat ze wel en niet leuk vinden.

Zodra je team hun input heeft verwerkt, kan het verder met de volgende Sprint en product backlog items.

Wil je meer informatie over Agile softwareontwikkeling ?

Waarom is Agile beter dan traditionele projectmanagement modellen zoals de Waterval methode?

De Watervalmethode is waarschijnlijk de meest gebruikte methodologie voor projectmanagement vandaag. In de Watervalmethode maakt de klant alleen aan het begin en aan het einde deel uit van het proces: er is geen ruimte voor continue feedback.

En hoewel het Watervalmodel geweldig is voor sommige projecten en je ononderbroken kunt werken, is het een starre aanpak en past het zich niet aan aan de veranderende eisen van een klant. Je zit vast aan aannames over wat je klanten willen en hoopt dat ze het goed vinden wat je na maanden hard werken hebt ontwikkeld.

We weten niet hoe het met jou zit, maar we riskeren liever geen maanden werk puur gebaseerd op hoop!

Bij Agile ontwikkeling gebeurt dit niet.

Met actieve betrokkenheid van klanten en gebruikers in het ontwikkelingsproces, ga je er niet van uit wat ze willen. In plaats daarvan zorg je ervoor dat je weet wat ze willen door het ze rechtstreeks te vragen. Op die manier is je eindproduct gebouwd op basis van hun input!

Bekijk de Agile model vs. het Watervalmodel.

Wat is het Agile Manifest?

Om de Agile aanpak beter te begrijpen, moet je begrijpen wat het Agile Manifest is.

Het Agile Manifest is een korte samenvatting van waar de Agile projectmethodologie voor staat en wat de leidende principes zijn.

Hier is een korte samenvatting van de 12 Agile frameworkprincipes:

Agile principes van klanttevredenheid : je klant moet altijd je prioriteit zijn. Omarm hun veranderende behoeften en constante feedback om een kwaliteitsproduct te leveren dat hen tevreden stelt

: je klant moet altijd je prioriteit zijn. Omarm hun veranderende behoeften en constante feedback om een kwaliteitsproduct te leveren dat hen tevreden stelt Agile principes van kwaliteit : je belangrijkste maatstaf voor succes is de tevredenheid van je klant. Dit wordt bereikt met een kwaliteitsgedreven, duurzaam ontwikkelingsproces

: je belangrijkste maatstaf voor succes is de tevredenheid van je klant. Dit wordt bereikt met een kwaliteitsgedreven, duurzaam ontwikkelingsproces Agile principes van teamwerk : leden van een team moeten altijd actief betrokken en gemotiveerd zijn. Je moet je team sterker maken, ze als individuen behandelen en ze de tools en omgeving geven die ze nodig hebben om te slagen

: leden van een team moeten altijd actief betrokken en gemotiveerd zijn. Je moet je team sterker maken, ze als individuen behandelen en ze de tools en omgeving geven die ze nodig hebben om te slagen Agileprincipes van projectmanagementhoud uw iteratieve Agile ontwikkelingsprocessen eenvoudig en evalueer ze regelmatig. Verwijder onnodige stappen om dingen te versnellen en het hele proces te optimaliseren

Is Agile alleen voor softwareontwikkeling?

De Agile-aanpak is begonnen als een op software gerichte methodologie voor projectmanagement.

Er zijn echter veel verschillende versies van Agile, gebaseerd op het Agile Manifest.

Hoewel sommige raamwerken zoals Extreme Programming nog steeds Agile werkwijzen gebruiken die gericht zijn op het leveren van werkende software, is Agile meer dan alleen een software ontwikkelingsmethodologie.

De Agile methodologie kan je helpen om vrijwel elke soort project te stroomlijnen!

Wat is Scrum projectmanagement? Scrum projectmanagement is een moderne benadering van projectmanagement die uw project opdeelt in kleinere brokken waaraan gewerkt wordt in een kort interval van 2-4 weken.

Elk van deze cycli wordt Sprint genoemd en stelt je in staat om gemakkelijk feedback van klanten te verwerken en snel de nodige veranderingen door te voeren.

klinkt dit als _Agile management ?

Bijna te vergelijkbaar, toch?

Alsof het er een kopie van is:

Nou, dat komt omdat ze nauw verwant zijn..

Wat wordt bedoeld met Scrum in Agile?

Het Scrum-proces is gebaseerd op de Agile-ontwikkelingsmethodologie en gebruikt de Sprint-gebaseerde aanpak voor productontwikkeling.

Het Scrum-framework neemt de iteratieve ontwikkelingsaanpak echter een stap verder door gebruik te maken van zeer functieoverschrijdende en zelforganiserende teams.

Voor een gedetailleerde kijk op Scrum, zie hier uitgebreide Scrum gids .

Is Scrum onderdeel van Agile?

Ja, Scrum is een managementaanpak die deel uitmaakt van de Agile-familie.

Bij het vergelijken van Agile vs Scrum is het belangrijk om aan te tonen dat het Scrum proces een onderdeel is van de Agile methode. Hoewel de Agile aanpak op zichzelf al een populaire methodologie voor projectmanagement is, is het ook een breder concept.

Daarom zijn er veel projectmethodologieën die gebaseerd zijn op de Agile methode, zoals Scrum, Extreme Programming en Kanban.

Een beetje zoals de X-Men.

Zij gaven het startschot voor een hele reeks superheldenfilms die dezelfde formule gebruikten!

Wat is de Kanban methodologie ?

De Kanban-methode is een ontwikkelingsmethodologie waarbij je Taken op een interactief bord worden gelegd Kanban-bord dat vooral wordt gebruikt voor productontwikkeling. In deze Kanban installatie kun je snel dingen verplaatsen en je voortgang gemakkelijk visualiseren.

Leer meer over de_ Kanban methodologie. En als je interesse hebt in andere Agile methodologieën, bekijk dan onze gidsen voor* Lean en Extreem programmeren .

Het Scrum proces , net als de Kanban methode, is een op Agile gebaseerd raamwerk.

Daarom zul je bij het vergelijken van Scrum vs Waterval projectmanagement dezelfde voordelen zien als bij het vergelijken van Agile vs Waterval methodologie.

In veel gevallen gebruiken projectteams Scrum en Kanban samen voor effectievere werkprocessen:

Wat is het verschil tussen Agile Scrum en Kanban?

Wanneer je naar Agile methoden kijkt en Scrum vs Kanban evalueert, hoef je niet altijd een keuze te maken.

waarom?

Omdat Scrum en Kanban samen gebruikt kunnen worden.

Bijvoorbeeld, je Scrum team kan een Kanban bord gebruiken samen met hun Scrum-bord om een extra laag zichtbaarheid toe te voegen aan de adaptieve werkstromen van de Sprint.

Je kunt Kanban grafieken gebruiken tijdens je vergadering voor Sprint planning om een geconsolideerde weergave van je product backlog te maken. Vervolgens kan de Scrum Master (manager) tijdens Scrum gebeurtenissen zoals de Sprint Review vergadering of de Sprint Retrospective het bijwerken met de voortgang van het werk van het team.

Het is alsof je het gebrek aan superkrachten van Batman combineert met het gebrek aan superkrachten van Hawkeye.

Oh, wacht. Schrap dat.

Het is alsof je de snelheid van Flash combineert met de kracht van Hulk.

Daar gaan we.

Dit was slechts een korte blik op Scrum en Kanban. Hier is ons gedetailleerde artikel scrum en Kanban vergelijken en hier is onze walkthrough op hoe ze samen te gebruiken .

Wat is het verschil tussen Scrum en Sprint?

Scrum is een Agile-gebaseerde methodologie die gebruik maakt van Sprints als onderdeel van het raamwerk. Een Scrum project wordt opgedeeld in meerdere kleinere secties waaraan ongeveer 2-4 weken wordt gewerkt. Deze periode van 2-4 weken waarin aan elk projectonderdeel wordt gewerkt, wordt een Sprint genoemd.

Samenvatting: Scrum is een methodologie voor projectmanagement. Sprint zijn dat niet.

Sprints vormen echter een onderdeel van de Scrum-methodologie.

Wat is het verschil tussen Agile en Scrum?

Hoewel Agile en Scrum erg op elkaar lijken, zijn er een paar duidelijke verschillen. Scrum teams zijn kleiner, meer ervaren en zelfvoorzienend. Bovendien speelt de Scrum master in Scrum een coachende rol in tegenstelling tot de meer hands-on projectmanagement rol die je in Agile vindt.

Hierdoor is Scrum beter toepasbaar op complexe softwareprojecten dan Agile, dat beter geschikt is voor de meeste andere soorten projecten.

Laten we deze sleutel verschillen tussen Agile en Scrum eens nader bekijken:

A. Agile vs Scrum: Teamstructuur

Hoewel Agile- en Scrum-teams erg op elkaar lijken, verschillen hun rollen enigszins.

1. Wat is een Agile team?

In het Agile raamwerk worden teams onderverdeeld in vier gedefinieerde rollen:

Producteigenaren: communiceren met de klanten en geven hun feedback door

communiceren met de klanten en geven hun feedback door Projectmanagers: begeleiden het projectteam

begeleiden het projectteam Projectteamleden: werken daadwerkelijk aan het project

werken daadwerkelijk aan het project Projectstakeholders: mensen die niet actief betrokken zijn bij het project, maar wiens inbreng waardevol is. Bijvoorbeeld verkopers, marketeers, enz.

2. Wat is een Scrum team?

Het Scrum-team heeft meestal een kleine grootte van vijf tot zeven leden en is meestal als volgt verdeeld:

Scrum master : de gespecialiseerde Scrum master helpt de leden van het team om de Scrum principes te leren en toe te passen. Scrum masters zorgen ook voor hun team, zorgen ervoor dat ze hebben wat ze nodig hebben om te slagen en houden ze verantwoordelijk via de dagelijkse Scrum vergadering (dagelijkse stand-ups)

: de gespecialiseerde Scrum master helpt de leden van het team om de Scrum principes te leren en toe te passen. Scrum masters zorgen ook voor hun team, zorgen ervoor dat ze hebben wat ze nodig hebben om te slagen en houden ze verantwoordelijk via de dagelijkse Scrum vergadering (dagelijkse stand-ups) Projecteigenaar : de Scrum eigenaar van het project is de schakel tussen het team en de client. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat de behoeften van de klant op de juiste manier worden afgehandeld door het team

: de Scrum eigenaar van het project is de schakel tussen het team en de client. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat de behoeften van de klant op de juiste manier worden afgehandeld door het team Ontwikkelteam: het team is zelforganiserend en zelfvoorzienend. Het Scrum team is degene die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Scrum project

B. Agile vs Scrum: Leiderschap

Een van de sleutels tot het verschil tussen Agile- en Scrum-raamwerken is hun benadering van leiderschap.

1. Agile leiderschap

In het Agile proces is leiderschap essentieel.

Je hebt meestal een producteigenaar die contact heeft met de klanten en incrementele feedback verzamelt. De producteigenaar communiceert deze informatie vervolgens naar een projectmanager die toezicht houdt op het projectteam.

Daarnaast heb je meerdere project belanghebbenden die inspraak hebben in het ontwikkelingsproces. Op deze manier moeten de leden van je Agile team weliswaar zelfvoorzienend zijn, maar is er veel leiderschap om ze op het juiste pad te leiden.

2. Scrum-leiderschap

In de Scrum-methodologie heb je zeer onafhankelijke, cross-functionele teams.

Hoewel er een Scrum master is die hen door het proces heen begeleidt en Scrum vergaderingen leidt zoals de sprint retrospective, heeft het Scrum team veel meer autonomie over hun taken en processen.

Wil je een gedetailleerde kijk op Scrum vergaderingen? Bekijk dan ons uitgebreide artikel over_ Scrum vergaderingen als de sprint overzicht en sprint retrospectief .

Omdat het Scrum-raamwerk zich meestal bezighoudt met zeer complexe taken en projecten, moet elk lid van het team bovendien met zo weinig mogelijk supervisie kunnen functioneren.

De extra vrijheid helpt de leden van het team om snel beslissingen te nemen en van richting te veranderen binnen het kader van de bredere doelen van de ontwikkeling. Zonder deze onafhankelijkheid zou je hele project voortdurend vastlopen!

Daarom is elk lid van een Scrum team zijn eigen, zeer capabele superheld!

Maar er is een voorbehoud als je kijkt naar Scrum vs Agile. Wil de Scrum-aanpak werken, dan moeten de leden van het team voldoende ervaren zijn.

Scrum of Agile?

als het gaat om _Agile vs Scrum _, voor welke projecten zijn ze dan het meest geschikt?

Hier is een uitsplitsing:

Je zou de Agile methodologie moeten kiezen als:

Je de flexibiliteit nodig hebt om snelle veranderingen in het project op te vangen

U een zeer collaboratieve, interactieve teamdynamiek nodig hebt

U de inbreng nodig hebt van verschillende belanghebbenden bij het project, zoals marketeers en senior management

Je zou de Scrum-methodologie moeten gebruiken als:

Je te maken hebt met een zeer complex project dat constante verandering nodig heeft

U ervaren teamleden hebt die goed samenwerken en zelf gemotiveerd zijn

Onthoud echter dat wanneer je Scrum vs Agile bekijkt, je weet dat beide zeer nuttige projectmanagementmethoden zijn die je zullen helpen:

De aanpak van je stakeholder of klant gemakkelijk en effectief te implementeren

Je ontwikkeling, beheer en algehele proces versnellen

Beter samenwerken

Je projecten 100x cooler laten klinken

Wat is de beste software voor Agile en Scrum projectmanagement?

je kunt geen _Agile of Scrum team _ managen zonder de juiste tool, toch?

Daarom is ClickUp gebouwd voor Scrum en Agile projectmanagement!

Als u een gedetailleerde uitsplitsing wilt over waarom het zo perfect is voor Agile en Scrum, bekijk dan onze gids over de beste Agile hulpmiddelen .

(Spoiler alert: het heeft alles wat je je maar kunt wensen!) ClickUp is 's werelds met de hoogste beoordeling Agile Scrum-tool voor projectmanagement met tal van functies om je Agile-, Scrum-, Kanban- en Extreme Programming-projecten op de rails te houden.

ClickUp gebruiken is supergemakkelijk en het zal je helpen om de Agile aanpak of Scrum-methodologie in een mum van tijd te implementeren!

Hier lees je hoe ClickUp je helpt om je eigen superheld te worden en je gemakkelijk aan te passen aan de Agile mentaliteit :

1. Meerdere weergaven voor meerdere werkvoorkeuren

Ongeacht welk Agile framework je gebruikt, je projectomgeving moet in hoge mate aanpasbaar zijn aan veranderingen.

ik bedoel, waarom denk je anders dat superheldenhoofden steeds weer vernietigd worden?

Ze zijn niet flexibel genoeg om met nieuwe schurken om te gaan!

Daarom moet je ervoor zorgen dat je Agile softwareapplicatie kan omgaan met projectveranderingen.

Gelukkig is dat exact wat je krijgt met ClickUp.

ClickUp omarmt het Agile proces door u meerdere weergaven te geven om aan te passen aan uw team!

Zo ziet dat eruit:

A. Vereiste weergaven van taken

ClickUp heeft twee vereiste weergaven van taken die kunnen worden aangepast aan elke methodologie voor projectmanagement en die meer flexibiliteit bieden:

Board weergave ClickUp'sWeergave bord is de perfecte Agile weergave voor een Kanban team.

Je kunt het zelfs gebruiken als een Scrum- of Kanban-bord om Taken snel te verplaatsen en de Agile-ontwikkelingsprincipes bij te houden.

Je hoeft alleen maar een snelle blik te werpen op je Taak-borden om te zien waar je projecten zich bevinden en taken direct te verplaatsen.

We durven te wedden dat The Justice League dol zou zijn geweest op deze weergave om al hun opdrachten in een oogwenk bij te houden!

Geddit?

Flash, zoals de superheld.

Sorry.

Lijstweergave

Dit is een geweldige weergave voor projectmanagers die hun werk doen met takenlijsten in GTD-stijl.

Met deze weergave worden de taken van je team opgesomd in een eenvoudige checklist. Naarmate je team vordert, kunnen ze hun taken afvinken. Als ze Klaar zijn, kunnen ze gewoon doorgaan naar de volgende Sprint.

B. Kaderweergave

De Box weergave is de perfecte Agile teamweergave. Het is een eenvoudig overzicht op hoog niveau van alle taken die je Agile teams hebben lopen.

Hoe je deze weergave kunt_ gebruiken voor Agile en Scrum teams:

Projectmanagers en Scrum masters kunnen het gebruiken om een volledig overzicht te krijgen van alles wat er dagelijks wordt ontwikkeld.

Omdat de taken van de Sprint gesorteerd zijn op toegewezen personen, kunnen projectmanagers en Scrum masters meteen zien waar elk teamlid aan werkt.

Het lijkt erop dat iemand deze weergave leuk vindt:

2. Blijf op de hoogte van je Agile Sprints met Sprint Lijsten

om je _Agile proces _ te beheren, heb je lijsten met Sprints nodig, toch?

Hier is hoe je het in ClickUp kunt doen:

ClickUp kan checklists van al uw projecten, taken en subtaken toevoegen om Sprint Lijsten te maken die de op te leveren producten voor een traject opsplitsen.

Het enige wat u hoeft te doen is items van deze lijsten af te vinken terwijl u naar de volgende Sprint gaat.

U kunt zelfs Scrum-punten toevoegen aan elk van deze lijsten om snel een item van de product backlog aan te pakken. Omdat de lijsten van ClickUp zo gemakkelijk te begrijpen zijn, zijn ze ook de perfecte manier voor een Agile coach om een kernprincipe aan zijn team uit te leggen!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/sprint-list.png ClickUp's lijstweergave met Sprint planning /$$img/

Scrum masters kunnen deze checklists ook gebruiken als referentie in hun sprint planning en stand-up vergaderingen met hun teams.

3. Visualiseer je Agile Scrum projectmanagement met Agile Dashboards ClickUp's Dashboards zijn perfect voor overzichten op hoog niveau van uw Agile en Scrum ontwikkelingstaken. U kunt ook uw Sprint lijsten en taken toevoegen aan dit visuele framework om uw werk in voortgang bij te houden.

en onderschat het belang van visuele hints niet!

Zou je je kunnen voorstellen dat superhelden zo populair zouden zijn als ze nu zijn, als ze allemaal gebaseerd waren op romans van 1000 pagina's in plaats van stripboeken?

Hier vind je meer informatie over de verschillende dingen die je kunt bijhouden:

A. Snelheidsgrafieken

Met de Velocity Chart van ClickUp kunt u snel het voltooiingspercentage van uw taken achterhalen. Ze splitsen uw taken op in wekelijkse of tweewekelijkse intervallen met hun gemiddelde snelheid die hier wordt weergegeven.

Het is een goede manier om te zien wat je team in staat is om Nog te doen binnen een bepaald tijdsbestek. Dit zorgt ervoor dat je niet teveel hooi op je vork neemt, wat de meeste superheldenteams helaas Nog te doen hebben.

Dus ja, wees geen superheldenteam.

Wees slimmer.

Wees een Agile team.

Leer meer over_ snelheidsgrafieken !

B. Burndown grafieken

De Burndown Chart functie van ClickUp laat u zien hoe goed uw team presteert ten opzichte van een target. Hiermee kunt u snel zien hoeveel werk uw team nog heeft.

Hier ziet u wat de grafiek laat zien:

Streefvoortgang: het ideale tempo van voltooiing dat u nodig hebt om uw deadlines te voltooien

het ideale tempo van voltooiing dat u nodig hebt om uw deadlines te voltooien Verwachtte voortgang: uw huidige trend op basis van voltooide taken

uw huidige trend op basis van voltooide taken Actief: het werkelijke aantal taken dat momenteel Voltooid is

Bekijk ons_ uitvoerige artikel voor meer informatie over burndown grafieken .

C. Afbrandgrafieken

Met de Burn up Charts, van ClickUp kunt u zien wat er is Voltooid ten opzichte van uw scope.

Hiermee kunt u de balans opmaken van het totale werk dat u tot nu toe hebt Voltooid. Dit kan uw hele team motiveren om de eindstreep te halen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image11-6.png ClickUp's grafiek van de dashboard burnup /%img/

Leer meer over_ brandupgrafieken !

D. Cumulatieve stroomdiagrammen

ClickUp's Cumulatieve grafiek toont u de voortgang van uw Scrum project in de tijd. Uw taken zijn kleurgecodeerd volgens hun status, zodat u kunt bepalen waar de zaken zich bevinden. Dit helpt u om onmiddellijk knelpunten te identificeren en op te lossen!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image14-6.png ClickUp's dashboard cumulatieve grafiek van de werkstroom /%img/

Leer over_ cumulatieve werkstromen .

uw opmerkingen moeten net zo snel worden behandeld als Marvel films uitbrengt!

Hier leest u hoe ClickUp u helpt:_

Met ClickUp kunt u een opmerking onmiddellijk omzetten in een taak en toewijzen aan een teamlid. Ze krijgen een notificatie en het verschijnt ook in hun systeemvak zodat ze meteen aan de slag kunnen.

Als ze eenmaal aan de slag zijn gegaan, markeren ze de opmerking als opgelost, zodat er geen onnodige follow-ups meer nodig zijn.

Actieve teamcommunicatie is een van de meest vitale elementen van elk Agile project.

Je team heeft een effectieve manier nodig om snel projectupdates door te geven en samen te werken tijdens het ontwikkelingsproces. Dit is vooral belangrijk voor teams op afstand die alleen face-to-face interacties kunnen hebben via video calls.

Dit is hoe u het kunt gebruiken met ClickUp:_

Alle ClickUp-taak hebben hun eigen speciale commentaarsectie om bestanden en ideeën uit te wisselen en de samenwerking tussen teams te stimuleren. Teamgenoten kunnen zelfs mensen taggen en projectupdates delen om het project draaiende te houden.

Maar dat is niet alles van ClickUp's functies !

Net zoals je nooit genoeg Marvel-films kunt hebben, biedt deze krachtige Agile Scrum-tool nog veel meer functies, zoals:

Projectmanagement automatisering: automatiseer 50+ acties of maak je eigen acties om Scrum te verbeterenproces efficiëntie* Prioriteitentaak prioriteiten toekennen uit een bereik tussen laagste en hoogste prioriteit

Afhankelijkheid : individuele Taken in de juiste volgorde uitvoeren

ClickUp Doelen : elk Sprint doel gemakkelijk aanpakken door ze op te splitsen in kleinere targets

Pulse: weet waar je Kanban team op dit moment het meest gefocust op is

Documenten: maak eenproject abonnement of gedetailleerde kennisbanken gemakkelijk

Profiles: ken de toewijzingen van al uw Scrum team rollen

Taak Checklists : beheer je Sprint backlog met eenvoudige Nog te doen lijsten

Samenwerkingsdetectie : weet wanneer iemand aan dezelfde Taak werkt als u

Team rapportage : houd de prestaties van uw team in realtime bij op afstand of in-house Scrum team en analyseer de rapportages tijdens uw dagelijkse Scrum, sprint review, of sprint retrospectieve vergaderingen

Native tijdsregistratie : houd de tijd bij die uw Agile Scrum projecten en individuele Taken in beslag nemen

Inbox: een compleet overzicht van uw vorige, huidige en komende taken

Mindmaps: maak mindmaps in gratis formulieren om uw projectideeën visueel te organiseren

Conclusie

Hoewel Agile en Scrum allebei erg handige projectmanagementmethoden zijn, verschillen ze enigszins.

De juiste keuze tussen Scrum vs. Agile hangt af van je project, je team en je projectmanagementstijl.

Maar welke managementaanpak je ook kiest, je hebt een tool voor projectmanagement nodig om je activiteiten af te handelen.

Daarom is ClickUp, dat is gebouwd voor Agile en Scrum Teams, de perfecte tool voor jou!

Het heeft alles wat u nodig hebt, dus waarom niet meld je vandaag nog aan en doorloop uw projecten net zo betrouwbaar als uw favoriete superhelden door schurken!