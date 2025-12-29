TickTick versus Todoist: welke takenlijst-app is beter? 2026

TickTick en Todoist zijn twee van de populairste programma's voor takenbeheer, maar ze hanteren verschillende benaderingen.

TickTick richt zich op eenvoud met ingebouwde tools voor productiviteit, terwijl Todoist meer diepgaande organisatie biedt voor complexe projecten.

Hier zie je hoe ze zich tot elkaar verhouden op het gebied van functies en prijzen, en welke het beste bij jouw werkstroom past.

TickTick versus Todoist in één oogopslag

Organisatie: Uitgebreidere organisatie; submappen; drie gratis filters

Productiviteitstools: sjablonen, snel toevoegen, krachtige natuurlijke taalverwerking

Herinneringen: Premium herinneringen; aanpasbare notificaties; gebaseerd op locatie

Prijzen: Gratis; Pro $ 4/maand; Business $ 6/maand

Organisatie: eenvoudige mappen; voor aangepaste filters is Premium vereist

Productiviteitstools: spraakgestuurde taken, ingebouwde Pomodoro, witte ruis

Herinneringen: irritante meldingen; meerdere herinneringen; gebaseerd op locatie

Prijzen: Gratis; Premium $ 27,99/jaar

Wat is Todoist?

Via Todoist

Todoist is een app voor taakbeheer die door meer dan 100.000 organisaties over de hele wereld wordt gebruikt. De app blinkt uit in het beheren van dagelijkse taken en is ideaal voor het afhandelen van complexe projecten. Gebruik hem of je nu een grote presentatie op het werk aan het oefenen bent of je volgende epische roadtrip aan het plannen bent. 🚗

Wat teamsamenwerking betreft, heeft Todoist alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn. Maak projecten aan, voeg nieuwe taken met deadlines toe en wijs ze toe aan jezelf of aan teamleden.

Bij elke Todoist-taak kun je bestanden delen, chatten met je team en de voortgang bijhouden. Als manager kun je de statistieken over de productiviteit van je team bekijken via het prestatiedashboard – ideaal als je de werklast moet herverdelen naar minder drukke teamleden.

Todoist heeft voornamelijk een lijstweergave, maar biedt ook een Trello -achtige Kanban-bordweergave met slepen en neerzetten, als je daar de voorkeur aan geeft. Het bevat zelfs een kalenderweergave die geplande Todoist-taken in je kalender weergeeft.

Functies van Todoist

Hoewel je Todoist zeker kunt gebruiken voor het bijhouden van persoonlijke doelen en taken, zijn de krachtige functies het meest geschikt voor professionele teams met complexe projecten. Hier volgt een overzicht van de beste functies die je werkstroom zullen stroomlijnen.

1. Robuust taakbeheer

Beheer taken eenvoudig op je mobiele apparaat met Todoist

Todoist is gebruiksvriendelijk, maar toch krachtig genoeg om al je taken te beheren. Beheer je taken beter in Todoist door middel van:

Terugkerende deadlines voor taken die je regelmatig voltooit

Taaken indelen in secties

Subtaak toevoegen om complexe projecten op te splitsen in hapklare brokken

Taak aanmaken of opmerkingen toevoegen in Todoist via je e-mailinbox

Stel instellingen voor prioriteit in voor elke taak, zodat je precies weet wat eerst je aandacht nodig heeft

Context toevoegen aan taken met spraakaantekeningen, opmerkingen of schermafbeeldingen

Geen tijd om te twijfelen over details van de Taak? Gebruik dan gewoon Quick Add.

Met deze Todoist-snelkoppeling kun je met één klik een taak aanmaken. Voeg de taaknaam toe, plan de taak in en voeg deze binnen enkele seconden toe aan je wachtrij. ✨

Todoist archiveert ook voltooide taken en beschikt over een krachtige zoekfunctie. Als je ooit een taak moet zoeken die je zes maanden geleden hebt voltooid, vind je die in een handomdraai.

2. Herinneringen en notificaties

Je kunt zelf instellen hoe en wanneer je notificaties van Todoist ontvangt. Je krijgt een notificatie wanneer iemand een opmerking plaatst bij een taak of een to-do voltooit. Als je niet veel notificaties wilt ontvangen, kun je Todoist vragen om je in plaats daarvan een dagelijks of wekelijks overzicht te sturen.

Herinneringen is een geavanceerde notificatie-functie die alleen beschikbaar is voor abonnees van het premium-abonnement. Als je je hiervoor aanmeldt, stuurt Todoist automatische herinneringen over aankomende deadlines of gebeurtenissen. In plaats van een dagelijkse Taak in te stellen om jezelf eraan te herinneren je voor te bereiden op een belangrijke vergadering, regelt Todoist dit voor je.

3. Todoist Karma

Geef je karma een boost met deze leuke functie van Todoist

Het Karma-systeem van Todoist voegt een vleugje plezier en motivatie toe aan je takenlijst, waardoor productiviteit verandert in een – durven we het te zeggen? – leuke zoektocht. Verdien Todoist Karma door taken te voltooien en bepaalde geavanceerde functies te gebruiken om je dag soepeler te laten verlopen.

Karma is net als punten in “Whose Line Is It Anyway?”. Je kunt ze nergens voor inwisselen, maar ze geven je voortgang weer met leuke afbeeldingen en prestaties die je werk spannender maken. 🏆

4. Todoist-sjablonen

Todoist bevat een beperkt aantal sjablonen om het aanmaken van projecten te versnellen. Het heeft kant-en-klare sjablonen voor projecten zoals het schrijven van een boek, het bijhouden van softwarebugs en zelfs voor persoonlijke taken zoals vaker thuis koken. 🍳

5. Integraties en compatibiliteit

Todoist kan worden geïntegreerd met tal van applicaties van derden, waaronder:

Google Agenda

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist maakt niet uit welk apparaat, welke app of welke browser je verkiest. Het synchroniseert op alle apparaten en heeft een webapp voor macOS, Windows en Linux. Het heeft ook mobiele apps voor Android, iPhone, iPad en Apple Watch.

Zorg ervoor dat je de extensies voor de browser – en de extensies voor Gmail en Outlook – downloadt om de tijd die je besteedt aan het schakelen tussen platforms tot een minimum te beperken.

Prijzen van Todoist

Free

Pro: $ 4 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Business: $ 6 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Wat is TickTick?

Via TickTick

TickTick is een no-nonsense app voor productiviteit die zowel je werk- als persoonlijke doelen op één plek organiseert. De eenvoudige gebruikersinterface is uitnodigend en duidelijk. Maar laat je niet misleiden door de eenvoud: TickTick is niet voor niets populair.

Werk eenvoudig samen met je collega's of je partner om lijsten te delen, taken toe te wijzen en de volledige taakgeschiedenis van elk item op je agenda te bekijken.

TickTick genereert automatisch herinneringen voor eenmalige en terugkerende taken – mits je een datum en tijdstip voor de deadline opgeeft, natuurlijk. Profiteer van vijf verschillende kalenderweergaven, stel aangepaste duur van de taak in en bekijk je taken op een geheel nieuwe manier. 💡

Functies van TickTick

Van de intuïtieve takenbeheerfuncties tot de ingebouwde tools voor tijdsregistratie: TickTick biedt een gebruikerservaring die zowel functioneel als leuk is. Laten we eens kijken naar de vijf belangrijkste functies van TickTick.

1. Slim Taak aanmaken

Taken aanmaken met spraakactivering in TickTick

Wie heeft er nou tijd om een heleboel taken in te typen? TickTick is een voice-first platform, dus je kunt eenvoudig taken aanmaken met spraakinvoer. Als je een iPhone gebruikt, schakel dan Siri in via TickTick om moeiteloos taken aan te maken met je spraakassistent.

Android-gebruikers kunnen de Quick Ball-functie gebruiken om taken aan te maken vanaf het startscherm van hun telefoon, zelfs als deze vergrendeld is. Alle smartphone-gebruikers hebben ook toegang tot de TickTick-widget, plus een 'e-mail-naar-taak'-functie waarmee je taken kunt aanmaken vanuit je e-mailinbox. 📩

Met het betaalde TickTick-abonnement kun je met 29 andere mensen samenwerken aan een takenlijst. Dit geldt ook voor gratis TickTick-gebruikers, maar zij hebben een betaald abonnement nodig om toegang te krijgen tot de Premium-functies op de lijst. Dat betekent dat als je aangepaste filters gebruikt (een betaalde functie), mensen met het gratis abonnement op je lijst dat filter niet zullen zien.

2. “Vervelende meldingen” en herinneringen

TickTick-tijdlijnweergave

Als je het type persoon bent dat 's ochtends zes wekkers zet om uit bed te komen, zul je de functie 'Annoying Alert' van TickTick geweldig vinden. Met Annoying Alert krijg je meerdere herinneringen voor taken met hoge prioriteit, zodat ze de hele dag, elke dag, in je gedachten blijven. ⏰

TickTick heeft ook locatiegebaseerde herinneringen voor zijn Android- en iOS-app. Als je eraan wilt denken om te mediteren voordat je aan je werkdag begint, stel dan herinneringen in die afgaan op het moment dat je aan je bureau gaat zitten.

3. Taak organiseren

Via TickTick

Organiseer je TickTick-taken in mappen of lijsten. Het platform maakt automatisch slimme lijsten aan voor je taken voor vandaag en morgen, maar met de betaalde versie kun je aangepaste filters maken.

Stel taken in met hoge, gemiddelde, lage en geen prioriteit – compleet met kleurcodering – om je aandacht te vestigen op de belangrijkste actiepunten op je lijst. Om een taak te zoeken, kun je eenvoudig sorteren op tijd, titel, tag, prioriteit of een aangepast filter naar keuze.

4. Compatibiliteit met verschillende platforms en integraties

Net als Todoist is TickTick beschikbaar op verschillende platforms. Het heeft desktop-apps voor Windows, Mac en Linux. Het heeft ook apps voor Android-telefoons en -tablets, iPhone en iPad, en Apple Watch.

Vergeet de extensies voor Firefox en Chrome of de add-ons voor Outlook en Gmail niet. Dit geeft je de vrijheid om taken aan te maken en te beheren waar je ook bent, zonder TickTick te openen.

TickTick zit boordevol krachtige tools voor productiviteit om je op het rechte pad te houden.

Gebruik de Pomodoro-timer om blokken in te plannen waarin je je volledig kunt concentreren. De app bevat ook een witte-ruis-speler, ideaal om het chatten van je collega's bij de waterkoeler te overstemmen.

TickTick berekent ook een prestatiescore op basis van je app-activiteit. Als je taken op tijd voltooit, verdien je meer punten en ga je een niveau omhoog. En als je een taak vergeet of uitstelt? Dan gaat je score omlaag.

Prijzen van TickTick

Free

Premium: $ 27,99/jaar

TickTick versus Todoist: wie wint?

Het belangrijkste verschil tussen TickTick en Todoist is hun niveau van organisatie en complexiteit. Todoist biedt ruimte voor maximaal twee submappen per taakmap, maar TickTick biedt slechts een zeer eenvoudige mapindeling.

In de strijd tussen TickTick en Todoist is er geen duidelijke winnaar. Het komt uiteindelijk neer op welke functies jij het belangrijkst vindt. Als je twijfelt tussen deze twee opties, lees dan hier hoe TickTick en Todoist zich tot elkaar verhouden. 🥊

1. Organisatie

Aangezien Todoist meer is ontworpen voor bedrijven en teams, biedt het veel meer op het gebied van organisatie. Als je een complex project uitvoert, is Todoist waarschijnlijk de betere keuze. Maak maximaal twee submappen per taakmap aan om al je taken in één weergave te houden en ze tegelijkertijd effectiever te organiseren.

Je hebt ook een betaald abonnement op TickTick nodig om aangepaste filters te maken, terwijl de gratis versie van Todoist je drie filters biedt.

Winnaar: Todoist

In de confrontatie tussen TickTick en Todoist moeten we erkennen dat elk platform zijn eigen handige tools voor productiviteit biedt. De winnaar in deze categorie hangt af van welke functies jij het nuttigst vindt.

Dit is hoe TickTick en Todoist zich tot elkaar verhouden:

Todoist bevat sjablonen, maar TickTick niet

TickTick integreert naadloos met spraakassistenten, maar Todoist niet

Zowel TickTick als Todoist hebben gamified elementen, maar TickTick straft je (door je score te verlagen) als je deadlines niet haalt

Zowel Todoist als TickTick hebben Pomodoro-timers, zij het met verschillende installaties. In Todoist moet je een speciaal Pomodoro-project aanmaken, waardoor het omslachtiger is dan de Pomodoro-timer van TickTick.

Pomodoro-werkstroom in Todoist

Het voordeel is dat Todoist kan worden geïntegreerd met Toggl, PomoDone en Flat Tomato. Als je deze tools al gebruikt, is Todoist de betere keuze. Maar als je een eenvoudige Pomodoro-tracker nodig hebt binnen je taakbeheersysteem, is TickTick beter.

Winnaar: hangt af van je behoeften

2. Herinneringen

De premiumversies van TickTick en Todoist beschikken over herinneringen. TickTick staat bekend om zijn locatiegebaseerde herinneringen, hoewel het belangrijk is om op te merken dat Todoist deze ook aanbiedt.

Stel een 'irritante herinnering' in om ervoor te zorgen dat je de klus klaart

Naar onze mening steekt de functie 'Annoying Alert' van TickTick in deze categorie iets boven Todoist uit. Deze functie houdt je op de hoogte van dringende taken met strakke deadlines, wat perfect is als je meerdere dagelijkse herinneringen nodig hebt.

Winnaar: TickTick

3. Prijzen

We kunnen TickTick en Todoist niet eerlijk vergelijken zonder het over hun prijzen te hebben. Beide hebben gratis opties waarmee je al een heel eind komt.

Wat betreft betaalde opties die alle functies ontgrendelen: Todoist kost $ 48 tot $ 72 per jaar voor één gebruiker, terwijl TickTick $ 27,99 per jaar kost.

TickTick is goedkoper, maar laat je niet verblinden door het prijskaartje. Het gaat erom de waarde voor je geld te krijgen, dus zorg ervoor dat je TickTick gebruikt vanwege de functies, niet alleen vanwege de betaalbaarheid. 💰

Winnaar: TickTick

TickTick versus Todoist op Reddit

We hebben onze eigen mening over de discussie tussen TickTick en Todoist, dus hebben we de mensen op Reddit gevraagd om mee te denken over welke takenlijst-app beter is.

Als je op Reddit zoekt naar TickTick versus Todoist, zul je zien dat sommige gebruikers de voorkeur geven aan de eenvoud van TickTick, terwijl anderen de voorkeur geven aan de krachtige natuurlijke taalverwerking van Todoist:

“Op de dag dat Todoist een ingebouwde kalender heeft waarmee ik net zo gemakkelijk tijdblokken kan indelen als bij TickTick, stap ik over. De optie voor de Google Agenda is niet zo eenvoudig als wat TickTick biedt.”

“Todoist is veel, veel beter in het snel vastleggen van taken, vooral dankzij natuurlijke taalverwerking.”

Na veel discussie kwamen de Redditors tot deze conclusie: als je stabiliteit wilt, kies dan voor Todoist. Als je veel updates en de mogelijkheid tot handige functies wilt (en je geen probleem hebt met mogelijke bugs), kies dan voor TickTick.

“Kort gezegd: kies voor TickTick als je op zoek bent naar iets spannends met veel updates, maar kies voor Todoist als je iets stabiels en consistent wilt. ”

