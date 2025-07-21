De 13 beste AI-schrijftools voor 2026

AI-schrijftools zijn baanbrekend. Als een van de eerste toepassingen van Gen AI kunnen AI-schrijftools schrijvers helpen nieuwe ideeën op te doen, het aanmaken van content te versnellen en zelfs complete artikelen voor u te onderzoeken, te schrijven en te uitvoeren.

Heb je een video-script nodig? Een opzet voor een presentatie? Een samenvatting per hoofdstuk van je boek? Een goede AI-schrijftool kan dit voor je regelen!

Maar met zoveel opties kan het kiezen van de juiste tool lastiger aanvoelen dan het zelf schrijven van de content.

Ik heb urenlang de populairste AI-schrijfhulpmiddelen getest om te zien welke de hype waarmaken.

Sommige zijn ideaal om te brainstormen over je volgende grote idee. Andere helpen je om een blok te overwinnen of concepten sneller bij te schaven.

De kunst is om de tool te vinden die in uw werkstroom past, en niet andersom. In deze gids worden de beste AI-schrijftools op een rijtje gezet, zodat u minder tijd kwijt bent aan gissen en meer tijd aan creëren.

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Combineert de kracht van meerdere LLM's in één werkruimte, geautomatiseerd taakbeheer en realtime samenwerking Kleine teams, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen. Blinkt uit in AI-geïntegreerd content- en projectmanagement Gratis abonnement beschikbaar, aangepaste instellingen voor ondernemingen ChatGPT Veelzijdige contentaanmaak, ideevorming en onderzoek Functieoverschrijdende teams. Werkt als een AI-aangedreven assistent voor schrijven en onderzoek Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Jasper Aangepaste richtlijnen voor merkstem en sjablonen voor marketingteksten Middelgrote tot grote ondernemingen. Helpt marketing- en creatieve teams met AI-ondersteunde contentmarketing Betaalde abonnementen beginnen bij $ 49 per maand Copy.ai Automatisering van werkstroomen voor blogs, e-mails en advertenties Kleine tot middelgrote teams. Het meest geschikt voor AI-aangedreven copywriting op grote schaal Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand Rytr Toon- en taalselectie, en een ingebouwde plagiaatcontrole Freelancers en kleine teams: ideaal voor budgetbewuste teams die op zoek zijn naar AI-gestuurde copywriting Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand Grammarly Real-time feedback op uw schrijfwerk en suggesties voor grammatica, interpunctie en toon Kleine teams, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen. Ideaal voor zakelijke communicatieteams die streven naar duidelijkheid, de juiste toon en correctheid Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 30/maand Gemini Datagestuurde schrijfhulp en multimodaal begrip van content Middelgrote bedrijven tot grote ondernemingen. Het meest geschikt voor AI-gestuurde schrijfhulp en onderzoek Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand Sudowrite Tools voor het bedenken van verhaallijnen en personages die creatief schrijven in teamverband ondersteunen Kleine studio's, uitgevers en creatieve teams. Werkt als een AI-schrijfpartner voor verhalende content Betaalde abonnementen beginnen bij $ 19 per maand Anyword AI-teksten voor advertenties, landingspagina's en e-mails, plus realtime beoordeling en optimalisatie Middelgrote tot grote ondernemingen. Het meest geschikt voor datagestuurde marketingteams Betaalde abonnementen beginnen bij $ 49 per maand QuillBot AI-gestuurde parafrasering en samenvatting met grammatica- en plagiaatcontrole Freelance schrijvers, academische afdelingen. Helpt bij het herschrijven, parafraseren of samenvatten van content met AI Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 4,17 per maand Wordtune AI-herschrijven met variaties in toon en stijl en tools voor uitbreiding of samenvatting Kleine tot middelgrote teams. Helpt teams de duidelijkheid en toon in zakelijke communicatie te verbeteren Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 13,99/maand Schrijver AI-gestuurd schrijven in overeenstemming met de merkrichtlijnen Enterprise: ideaal voor merkconsistentie en naleving van schrijfregels 14 dagen proefversie, betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand Writesonic AI-blog-/artikelgenerator met SEO-optimalisatie Kleine tot middelgrote teams: helpt productteams bij het opschalen van SEO-blogs, landingspagina's, enz. Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand

Waar moet u op letten bij een AI-schrijftool?

Er zijn zoveel AI-schrijftools op de markt, maar hoe vindt u degene die het schrijven daadwerkelijk gemakkelijker maken, zonder dat u het gevoel krijgt te verdrinken in een zee van door AI gegenereerde content?

Hier is waar u op moet letten:

Kwaliteit van de content: Kies een AI-schrijftool die duidelijke, nauwkeurige en boeiende content kan genereren die past bij uw unieke toon en stijl, of u nu kiest voor informeel, humoristisch of rechttoe rechtaan ✅

Aangepaste aanpassing aan uw eigen stijl: Niemand houdt van standaardcontent. Zoek naar tools waarmee u de toon, format en stijl kunt aanpassen totdat het precies goed klinkt ✅

Meertalige ondersteuning: Als u schrijft voor een publiek over de hele wereld, zorg er dan voor dat de tool content kan genereren in verschillende talen en contexten ✅

Naadloze integraties: Of u nu in Google Documenten, WordPress of een ander platform schrijft, controleer of de tool een verbinding kan leggen met uw favoriete apps ✅

Gebruiksgemak: U zou geen tutorial nodig moeten hebben om uit te vinden hoe u een paar regels tekst kunt genereren. De beste tools zijn eenvoudig, intuïtief en helpen u sneller aan de slag te gaan ✅

Prijzen die bij uw behoeften passen: Gratis abonnementen zijn ideaal om de mogelijkheden te verkennen, maar als u betaalt, zorg er dan voor dat u functies krijgt die echt helpen ✅

Laten we eens kijken hoe ze scoren op het gebied van functies en gebruiksgemak. Sommige bieden gratis versies aan om uit te proberen voordat u tot aankoop overgaat. Generatieve AI-tools kunnen echter bevooroordeelde en onnauwkeurige content produceren, dus het is belangrijk om de output zorgvuldig te controleren.

1. ClickUp (Het beste voor AI-geïntegreerd content- en projectmanagement)

Profiteer van taakbeheer, realtime samenwerking, workflowautomatisering en AI-gestuurde schrijfhulp met ClickUp

Denk eens na over uw huidige schrijfproces. Waarschijnlijk jongleert u met meerdere apps: één voor het opstellen van concepten, een andere voor feedback en weer iets heel anders voor projectmanagement. Vermoeiend, toch?

Dat is waar ClickUp , de alles-in-één-app voor werk, alles verandert. Laten we eens kijken naar de uitgebreide functieset.

ClickUp Brain

Een van de hoogtepunten van ClickUp is de AI-persoonlijke assistent, ClickUp Brain. Deze helpt je bij het schrijven van boeiende content met natuurlijke taalprompts en gaat nog een stap verder door:

Stel moeiteloos content, opmerkingen en berichten op, afgestemd op uw specifieke behoeften en toon

Maak inhoudsopgaven en genereer complete concepten met ClickUp Brain

Maak beknopte samenvattingen van lange documenten, taken of discussies om tijd te besparen en documentatie voor het project op te stellen

Vat lange documenten in een handomdraai samen met ClickUp Brain

Verfijn en verbeter uw schrijfstijl met AI-aangedreven suggesties voor duidelijkheid, grammatica, branding en stijl

Corrigeer grammatica, leg concepten uit en vertaal content met ClickUp Brain

Dat is nog maar het topje van de ijsberg voor ClickUp Brain. Wat je nodig hebt, is één krachtige AI die de kracht van AI-agenten en meerdere generatieve AI-modellen combineert met de volledige context van je bredere werkomgeving. En dat is precies wat ClickUp Brain biedt. Als een door AI aangedreven neuraal netwerk verbindt het naadloos taken, documenten en mensen binnen de kennisbank van uw bedrijf en gekoppelde apps, met de volledige garantie van privacy op niveau van de onderneming. Schrijven en documentatie worden 10 keer slimmer en efficiënter. Gebruik spraak om taken aan te maken, vergaderingen samen te vatten, follow-ups te automatiseren of afbeeldingen te genereren met Talk to tekst

Zoek en haal informatie op uit elke app met een verbinding, en onderneem vervolgens actie met AI

Chatten met de nieuwste AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini voor codeen, schrijven, complexe redeneringen en meer, zonder te hoeven schakelen tussen apps

Genereer afbeeldingen, taken, berichten, projecten en meer – zonder dat u prompts hoeft te ontwerpen of handmatig gegevens hoeft in te voeren. Til het aanmaken van content naar een hoger niveau met ClickUp Brain MAX Ga een stap verder met ClickUp Brain MAX, een speciale AI-desktopassistent die AI, zoekfuncties en automatisering in alle werkapps samenbrengt, een nieuw tijdperk van contextuele AI inluidt en een einde maakt aan de chaos van losstaande AI-tools. ClickUp maakt volledig een einde aan de wildgroei aan AI-tools. ClickUp Brain biedt de mogelijkheid om meerdere Gen AI-modellen te gebruiken, zoals Claude, ChatGPT en Gemini, zodat u met Brain de beste antwoorden krijgt. Het is ook niet nodig om meerdere LLM's te gebruiken.

ClickUp-Whiteboards

ClickUp Whiteboards is het creatieve canvas voor brainstormen, virtueel whiteboarden en visuele uitlegvideo's.

Gebruik ClickUp Whiteboards om contentdeliverables te plannen en het volledige contenttraject in kaart te brengen

Op Whiteboard kunt u blogfunnels schetsen, customer journeys in kaart brengen en een volledige redactionele kalender plannen. Bovendien kan uw team ideeën toevoegen, live reageren en zelfs sticky notes direct vanuit Whiteboard omzetten in taken.

ClickUp Documents

En ja, content schrijven is één ding, maar echte content die de aandacht trekt, komt voort uit diverse perspectieven en een grondige bewerking.

Met ClickUp Docs krijg je een gedeelde ruimte om precies dat te doen: tag je teamleden, laat opmerkingen en feedback achter en zet taken om in actiepunten, zodat je contentwerkstroom georganiseerd en collaboratief blijft.

Maak netjes geformatteerde documenten met ClickUp Docs

Docs helpt ook bij het plannen van content en het aanmaken van briefings. Open het tijdens uw brainstormsessie om snel aantekeningen te maken en ideeën vast te leggen, zodat u niets vergeet van wat er is besproken.

Zodra u klaar bent, kunt u uw ideeën eenvoudig uitwerken en volwaardige briefings voor elk stuk content maken binnen Docs. De uitgebreide formatopties, zoals tabellen, opsommingstekens en kopteksten, zijn ideaal voor het structureren van de briefing en het organiseren van deadlines, toegewezen schrijvers, publicatiedata en meer.

ClickUp-sjabloon voor het opschalen van contentproductie

Bovendien maken de sjablonen van ClickUp het veel eenvoudiger om aangepaste opdrachten voor verschillende soorten content te maken.

Zo is het ClickUp Content Production Scaling sjabloon ontworpen om schrijvers, editors en contentteams te helpen hun contentproductieproces op te schalen.

Ontvang een gratis sjabloon Stroomlijn het opschalen van content met de ClickUp-sjabloon voor het opschalen van contentproductie

Deze sjabloon helpt u:

Organiseer en prioriteer toekomstige contentprojecten door een centrale hub op te zetten voor blogopdrachten, opmerkingen en zelfs live URL's

Volg en houd contentstukken eenvoudig gedurende de hele productiecyclus bij met behulp van taakstatussen in de blogdatabase

Pas kenmerken zoals inhoudstype, publicatiedata en bron van de schrijver aan, zodat de sjabloon aansluit bij uw specifieke contentwerkstroom

Op dezelfde manier vereenvoudigt de ClickUp-sjabloon voor de contentkalender het plannen, organiseren en bijhouden van mijn volledige contentcreatieproces, zodat elk artikel op tijd wordt gepubliceerd en aansluit bij de marketingdoelen die ik voor ogen heb.

De beste functies van ClickUp

Kies uit de bibliotheek van ClickUp met meer dan 1000 sjablonen om eenvoudig aan de slag te gaan met het aanmaken van content

Maak taken aan met ClickUp-taaken met aangepaste statussen zoals In Beoordeling, Concept, In Ontwikkeling, enz., om de voortgang van elk stuk content bij te houden

Gebruik ClickUp automatiseringen om de voortgang van de contentwerkstroom te automatiseren, verzoeken om content te stroomlijnen en goedkeuringen te beheren

Limieten van ClickUp

De interface met tal van functies kan voor nieuwe gebruikers enigszins overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van G2:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de aanpasbaarheid en flexibiliteit. Of het nu gaat om het maken van op maat gemaakte werkstroomstelsels voor verschillende teams (zoals marketing en webontwikkeling), het gebruik van aangepaste velden om specifieke projectdetails bij te houden, of het automatiseren van repetitieve taken, met ClickUp kan ik het precies aanpassen aan onze behoeften. Het helpt om alles op één plek te houden, waardoor projectmanagement en communicatie tussen teams naadloos verlopen. Bovendien besparen de integraties en automatiseringen ons zoveel tijd, waardoor we ons kunnen concentreren op wat er echt toe doet.

🎥 Bekijk: Leer hoe u ClickUp Brain kunt gebruiken voor AI-schrijven

💡 Pro-tip: Gebruik een aangepaste Autopilot Agent in ClickUp Chat als je AI-schrijfassistent. Stel deze zo in dat hij wordt getriggerd wanneer iemand een concept plaatst, en laat hem automatisch herschrijven, proeflezen of de toon verbeteren met behulp van ClickUp Brain. Je kunt hem toegang geven tot je merkrichtlijnen die zijn opgeslagen in Docs, zodat hij met de juiste context kan bewerken.

2. ChatGPT (Het beste voor AI-gestuurd schrijven en onderzoek)

via ChatGPT

ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI, is een door AI aangestuurde schrijfassistent die op basis van prompts blogposts, e-mails en bijschriften voor sociale media kan genereren.

Hoewel het een geweldige gratis AI-schrijftool is om ideeën op te doen en een writer's block te overwinnen, is er nog steeds een menselijke inbreng nodig om de output te verfijnen. Hoewel het handig is om mee te beginnen, moet u de content altijd controleren en aanpassen aan menselijke normen.

De beste functies van ChatGPT

Vertaal content in meer dan 90 talen zonder dat de context en betekenis verloren gaan

Upload input in elk gewenst format: tekst, afbeeldingen en in sommige gevallen zelfs spraak

Vat lange artikelen, onderzoeksrapporten en transcripties samen met ChatGPT

Beperkingen van ChatGPT

Trage en omslachtige klantenservice

De website loopt vaak vast en reacties kunnen soms behoorlijk traag zijn

Prijzen van ChatGPT

Free Forever

Plus : $ 20/maand

Pro : $ 200/maand

Team : $ 30 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2 : 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Hier is een recensie van G2:

Mijn schrijfproces is sneller en beter geworden. Hoe gedetailleerder de opdracht is die ik geef, hoe beter de resultaten zijn. Ik kan zelfs het format van het antwoord kiezen.

🔍 Wist je dat? ChatGPT krijgt meer dan 4,79 miljard bezoekers per maand. Dat is een enorme populariteit voor AI! Hoe presteert het ten opzichte van Grammarly? Laten we dat eens bekijken in ChatGPT vs. Grammarly!

3. Jasper (Het beste voor AI-ondersteunde contentmarketing)

via Jasper

Jasper is handig voor het maken van content voor marketingcampagnes en helpt bij het genereren van blogposts, advertentieteksten, video scripts en contentkaders.

Een van de opvallende functies is de mogelijkheid om content af te stemmen op specifieke merkrichtlijnen, wat handig is voor teams die behoefte hebben aan consistentie in toon en boodschap.

Dat gezegd hebbende: hoewel Jasper gebruikmaakt van AI-modellen om het aanmaken van content te versnellen, vereist het nog steeds fijnafstemming om ervoor te zorgen dat de output echt de stem en strategie van een merk weerspiegelt. Ik heb gemerkt dat het een tool is die het beste werkt in combinatie met een sterk redactioneel proces.

De beste functies van Jasper

Genereer content met vooraf ontworpen sjablonen voor lange artikelen, marketingteksten en posts op sociale media

Vereenvoudig complexe tekst met de functie 'Leg het me uit alsof ik een kind uit groep 7 ben'

Beperkingen van Jasper

Sommige gebruikers melden dat de output van Jasper generiek is en creativiteit mist

Facturering en abonnementen zijn vrij complex en kunnen een bijzondere uitdaging vormen wanneer u uw account wilt opzeggen

Prijzen van Jasper

Creato r: $ 49 per maand per gebruiker

Pro : $ 69 per maand per gebruiker

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2 : 4,7/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper?

Hier is een recensie van G2:

Ik gebruik Jasper om mijn schrijfwerk te ondersteunen. Het geeft me ideeën en voorkomt dat ik last krijg van een blok aan de weg.

🔎 Wist u dat? Volgens een CMO-enquête zagen bedrijven die AI gebruiken in marketing een omzetstijging van 6,2%, een toename van de klanttevredenheid met 7% en een daling van de marketingkosten met 7,2%.

4. Copy.ai (Het beste voor AI-gestuurde copywriting op grote schaal)

Ik heb Copy.ai gebruikt voor marketing- en verkoopcontent, en het is een degelijke tool voor het genereren van snelle concepten en de automatisering van taken.

Met meer dan 90 tools voor het schrijven van teksten, gebaseerd op gebruiksscenario's, helpt het om het aanmaken van content te versnellen en uw communicatie te personaliseren, wat ideaal is voor het opschalen van uw activiteiten.

De beste functies van Copy.ai

Genereer teksten in uw eigen unieke stijl met Voicecopy.ai

Tag informatie in uw Infobase om te voorkomen dat u elke keer context moet geven

Vat transcripties samen tot contentbriefs met de Summarize-to-Brief-tool

Beperkingen van Copy.ai

Het platform kan onstabiel zijn, waardoor er vaak fouten optreden

De gegenereerde content kan onvoldoende betrouwbare bronnen bevatten, waardoor grondige factchecking nodig is

Prijzen van Copy.ai

Free Forever

Starter : $ 49/maand

Geavanceerd : $ 249/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Copy.ai

G2 : 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Copy.ai?

Hier is een recensie van G2:

Ik vind de interface van de tool eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Ik gebruik Copy.ai voor posts op sociale media en productbeschrijvingen, inleidingen voor blogs en websiteteksten.

😵‍💫 Weet je niet wat je je AI-schrijftool moet vragen? Hier zijn de beste AI-schrijfopdrachten voor marketeers en schrijvers om mee aan de slag te gaan!

5. Rytr (Het beste voor AI-gestuurde copywriting met een beperkt budget)

via Rytr

Rytr is een handige tool voor het genereren van snelle concepten voor blogs, advertentieteksten, bijschriften voor sociale media en e-mails. Wat opvalt, is het vermogen om steekproeven te analyseren en een specifieke stijl na te bootsen, waardoor de output natuurlijker aanvoelt in plaats van duidelijk door AI gegenereerd.

Het platform biedt ook verschillende toonopties, zodat u uw schrijfstijl kunt aanpassen aan verschillende doelgroepen en projecten. Hoewel het proces hierdoor zeker wordt versneld, heeft de content nog steeds baat bij een beetje menselijke verfijning om deze echt te laten schitteren.

De beste functies van Rytr

Genereer content voor meer dan 40 toepassingen, van blogposts tot productbeschrijvingen

Verbeter de werkstroom met AI-autocomplete voor zinnen en alinea's

Maak content in meer dan 30 talen voor een wereldwijd publiek

Limieten van Rytr

Vereist gedetailleerde schrijfopdrachten om bevredigende resultaten te genereren

Gebruikers kunnen hun maandelijkse quotum snel bereiken als er geen responslimieten zijn ingesteld op betaalde abonnementen

Prijzen van Rytr

Free Forever

Onbeperkt : $ 9/maand

Premium: $ 29/maand

Beoordelingen en recensies van Rytr

G2 : 4,7/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Rytr?

Hier is een recensie van G2:

Het is gebruiksvriendelijk, biedt een naadloze schrijfervaring en genereert hoogwaardige content. De gebruikersinterface is echt goed in vergelijking met andere AI-schrijftools. De output is prima.

🤖 AI versus mensen gegenereerde content 🥷? Laat de strijd beginnen! Bekijk de voor- en nadelen en zie wie er als winnaar uit de bus komt!

6. Grammarly (Beste AI-schrijfsoftware voor gepolijste, foutloze teksten)

via Grammarly

Grammarly is een onmisbare tool in het arsenaal van elke contentmaker. Het is een goede AI-schrijfpartner die je helpt je boodschap op een beknopte, grammaticaal correcte en boeiende manier over te brengen.

U kunt de AI van Grammarly gebruiken voor het opstellen van documentatie, het schrijven van e-mails, het bijschaven van rapporten en zelfs het verfijnen van posts op sociale media.

De beste functies van Grammarly

Gebruik de paragraafgenerator om hele paragrafen te herschrijven voor meer duidelijkheid, een betere toon en meer betrokkenheid

Maak aangepaste berichtensjablonen die uw teams kunnen gebruiken om snel op e-mails te reageren

Gebruik Grammarly's Authorship om uw content te categoriseren op basis van betrouwbare bronnen

Limieten van Grammarly

Kan star zijn, waardoor er weinig ruimte is voor de persoonlijke stijl van een schrijver

Het herschikken van zinnen kan soms onnatuurlijk aanvoelen

Heeft de neiging om te formele wijzigingen voor te stellen die de eigen stijl van de schrijver kunnen aantasten

Prijzen van Grammarly

Free Forever

Premium : $ 30 per maand per gebruiker

Business: $ 25 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Grammarly?

Hier is een recensie van G2:

Grammarly is voor mij meer geworden dan alleen een schrijfhulp – het is een essentieel onderdeel van mijn professionele communicatie. Het ondersteunt elke fase van mijn schrijfproces, van het opschrijven van mijn eerste ideeën tot het verfijnen van de uiteindelijke boodschap.

7. Gemini (Het beste voor AI-gestuurde zoekopdrachten en het genereren van content)

via Gemini

Gemini is de alwetende vriend als het gaat om onderzoek, schrijven en het beantwoorden van die lastige, diepgaande vragen. Sinds de Flash 2.0-update is het nog beter, veel sneller en scherper geworden, en verwerkt het met gemak tekst, afbeeldingen en zelfs code.

De beste functies van Gemini

Genereer multimodale content met tekst, afbeeldingen en audio voor boeiende ervaringen

Ondersteun codeerprojecten met Gemini Code Assist, dat tot 180.000 codeaanvullingen per maand biedt

Limieten van Gemini

Gemini schiet tekort als het gaat om het samenvatten van video's

Geeft in sommige Instances onvolledige of onbruikbare antwoorden

Ontbreekt geavanceerd inzicht in zeer gespecialiseerde of nicheonderwerpen

Prijzen van Gemini

Gratis met een Google-account

Google AI Pro : $ 19,99/maand

Google AI Ultra: $ 249,99/maand

Beoordelingen en recensies van Gemini

G2 : 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Gemini?

Hier is een recensie van G2:

Het is erg gebruiksvriendelijk. Wanneer ik een e-mail opstel voor mijn klanten, helpt het me om de professionaliteit in mijn berichten te behouden.

😎 Vriendelijke herinnering: Door AI te integreren in Word-documenten, zoals het gebruik van Google Gemini in Docs, kunt u uw schrijfproces zo veel versnellen dat u tot wel 66% van uw tijd kunt besparen. Dat zijn vier extra uren om een kopje koffie te drinken, een serie te bingewatchen of eindelijk uw inbox leeg te maken!

8. Sudowrite (Beste AI-schrijfpartner voor fictie)

via Sudowrite

Zit je vast bij een scène? Kun je de juiste woorden niet vinden? Sudowrite is ontwikkeld om alle fictieschrijvers te helpen. Het is alsof er een frisse blik op je tekst wordt geworpen, die bewerkingen voorstelt, zinnen verfijnt en je uit die creatieve impasse haalt.

Met meer dan 1.000 plug-ins kunt u de suggesties vormen naar uw stijl. Het schrijft uw roman niet voor u (waar blijft dan de lol?), maar het maakt het proces een stuk soepeler – en misschien zelfs een beetje spannender.

De beste functies van Sudowrite

Genereer uitgebreide verhalen met de Story Engine

Verbeter zintuiglijke details met de functie 'Beschrijven'

Verfijn uw proza met de Rewrite-tool

Limieten van Sudowrite

Beperkte aanpassingsmogelijkheden met een eenvoudige gebruikersinterface

Biedt minder integraties met tools van derden

Prijzen van Sudowrite

Hobby en student : $19/maand

Professional : $ 29/maand

Max: $ 59/maand

Beoordelingen en recensies van Sudowrite

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Sudowrite?

Hier is een recensie op Reddit:

Sudowrite heeft me geholpen mijn plot te verbeteren en nu schrijf ik het zelf in hetzelfde snelle tempo als waarmee ik het eerste boek in de serie schreef. Alleen al voor de hulp was het de prijs absoluut waard.

😎 Leuk weetje: De korte film ‘ Sunspring ’ uit 2016 is volledig geschreven door een AI-bot met behulp van neurale netwerken.

9. Anyword (Het beste voor datagestuurde marketingteksten)

via Anyword

Anyword is een AI-tool voor het aanmaken van content die het schrijven van marketingcontent net iets leuker maakt. Je kunt het gebruiken om teksten bij te schaven, de toon aan te passen aan verschillende doelgroepen, of zelfs een indicatie te krijgen van hoe goed iets zou kunnen presteren voordat je op publiceren klikt.

Het is ideaal voor die momenten waarop je aan elk woord twijfelt of naar een leeg scherm staart en gewoon een goed uitgangspunt nodig hebt. Het neemt niet al het werk uit handen, maar het versnelt het proces zeker.

De beste functies van Anyword

Genereer op gegevens gebaseerde teksten met voorspellende prestatiescores

Ondersteuning om meertalige content aan te maken in meer dan 30 talen

Kan direct worden geïntegreerd met Google Ads, Meta Ads en al uw socialemedia-accounts

Limieten van Anyword

Anyword ondersteunt voornamelijk Engels, wat een limiet kan zijn voor gebruikers die hulp nodig hebben bij content in andere talen

De limiet aan woorden maakt de tool mogelijk moeilijk te gebruiken voor grote blogs

Prijzen van Anyword

Starter : $ 49/maand

Datagestuurd : $ 99/maand

Business : $ 499/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Anyword

G2 : 4,8/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Anyword?

Hier is een recensie van G2:

Anyword helpt mijn team en mij om de brainstormfase achter ons te laten en met slechts een paar klikken boeiende teksten te genereren. We hebben vooral tijd bespaard bij het schrijven van advertenties, en de mogelijkheid om een tone of voice te creëren heeft hier aanzienlijk aan bijgedragen.

10. QuillBot (Beste AI-tool voor parafraseren en samenvatten)

via QuillBot

QuillBot is een waardevolle aanvulling op elke schrijftoolkit, vooral als je je tekst wilt opschonen. Het biedt tools voor parafraseren, plagiaatcontroles, grammaticacontroles, vertalingen, samenvattingen en zelfs citaten.

Ik vind het vooral handig om teksten te herschrijven zonder dat het robotachtig klinkt. Het is niet perfect (soms vereenvoudigt het dingen te veel), maar als je het goed gebruikt, bespaart het enorm veel tijd en blijft je schrijfstijl scherp.

De beste functies van QuillBot

Doe onderzoek, schrijf en verbeter concepten met behulp van de geïntegreerde AI-assistent Quillbot Flow in de werkstroom

Genereer moeiteloos nauwkeurige bronvermeldingen met de Citation Generator

Aangepast parafraseren met verschillende modi, zoals Standaard, Vloeiend en Creatief

Limieten van QuillBot

Het genereert soms repetitieve of onzinnige tekst die zorgvuldig moet worden gecontroleerd

Voor geavanceerde functies zoals geavanceerde grammatica en meerdere parafrasestijlen is een betaald abonnement vereist

Prijzen van QuillBot

Free Forever

Premium : $ 4,17/maand

Team-abonnement: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van QuillBot

G2 : 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuillBot?

Hier is een recensie van G2:

Het is gebruiksvriendelijk, biedt keuze uit meerdere talen en beschikt over tal van andere tools, zoals een parafraseerfunctie, een plagiaatcontrole en nog veel meer, waardoor Quillbot een compleet pakket voor schrijvers is.

💡 Pro-tip: Gebruik AI-sjablonen om het proces van contentcreatie veel eenvoudiger te maken. Een AI-sjabloon voor blogposts kan marketeers bijvoorbeeld helpen om snel de campagnedoelstellingen, kernboodschappen en kanalen voor hun blogs in kaart te brengen

11. Wordtune (Beste AI-tool voor herschrijven en het verbeteren van de duidelijkheid)

via Wordtune

Wordtune is AI-schrijfsoftware die het schrijven iets minder frustrerend maakt. Als je moeite hebt om iets goed te formuleren, klinken de herschrijfsuggesties echt natuurlijk.

De ingebouwde sjablonen helpen u om sneller te werken, vooral wanneer u niet helemaal vanaf nul wilt beginnen. De gratis versie is zeer geschikt voor snelle herschrijvingen en om een writer's block te doorbreken.

De beste functies van Wordtune

Herschrijf zinnen met contextuele herschrijfsuggesties, inclusief tegenargumenten en conclusies

Voeg humor, nadruk of een informele toon toe met Editor Spices

Genereer, breid uit of verfijn tekst met Ask AI

Limieten van Wordtune

Limiet voor gebruikers van het gratis abonnement op 10 AI-generaties per dag

Hoewel het meerdere talen ondersteunt, is het niet zo effectief voor niet-Engelse content

Prijzen van Wordtune

Free Forever

Geavanceerd : $ 13,99/maand

Unlimited: $ 19,99/maand

Beoordelingen en recensies van Wordtune

G2 : 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wordtune?

Hier is een recensie van G2:

Wordtune is een uitstekende keuze voor elke schrijver die even geen woorden of motivatie heeft om te schrijven. Het programma haalt inspiratie uit wat er al geschreven is en genereert daarop voortbordende zinnen. We kunnen die zinnen ook aanpassen met behulp van ingebouwde herschrijfopties die ons helpen de toon van de zinnen te bepalen.

12. Writer (Het beste voor AI-schrijfhulp en content die aansluit bij uw merk)

via Writer

Writer voelt meer aan als een AI-copiloot voor zakelijke werkstroomen dan als louter een schrijftool. Het kan vragen beantwoorden, inzichten genereren, content vertalen en zelfs afbeeldingen analyseren. Wat mij het meest opviel, is hoe serieus het veiligheid en privacy neemt, met implementatieopties die voldoen aan wereldwijde normen voor gegevenscompliance.

De beste functies van Writer

Genereer nauwkeurige content op basis van eigen gegevens met een kennisgrafiek

Bouw apps met een drag-and-drop-editor zonder code

Automatiseer nalevingscontroles voor alle content

Limiet voor schrijvers

Limiet voor niet-ondernemingsabonnementen tot 5 gebruikers, zonder de mogelijkheid om er meer toe te voegen

Door de frequente updates is de app soms nogal onvoorspelbaar

Prijzen voor schrijvers

14 dagen gratis proefversie

Starter : $ 39 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van schrijvers

G2 : 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Writer?

Hier is een recensie van G2:

De app ziet er strak, professioneel en overzichtelijk uit – het is een gebruiksvriendelijke app met meerdere verschillende toegangspunten (extensies, webapp, desktop). Hij integreert goed met de marketingsystemen die we gebruiken en was eenvoudig te implementeren.

👀 Leuk weetje: Kennisgrafieken kunnen alinea's analyseren en verbindingen tussen onderwerpen, subonderwerpen en concepten weergeven. Dit maakt ze handige hulpmiddelen voor het schrijven van essays, aangezien deze gestructureerde visualisatie daadwerkelijk kan worden gebruikt als blauwdruk voor het ordenen van ideeën en het behouden van een logische werkstroom tussen concepten.

13. Writesonic (Het beste voor het schrijven van AI-artikelen en marketing)

via Writesonic

Writesonic biedt een aantal handige AI-functies voor het aanmaken van content, het analyseren van concurrenten en onderzoek. Het integreert met Ahrefs, Google Analytics en WordPress, waardoor het eenvoudiger wordt om realtime gegevens op te halen en content te plannen zonder met meerdere tools te hoeven jongleren.

De beste functies van Writesonic

Maak gebruik van functies zoals een SEO-checker en topic clusters voor optimalisatie

Maak gebruik van Chatsonic (een AI-chatbot) voor realtime hulp

Bouw aangepaste AI-chatbots zonder te codeen met Botsonic

Limieten van Writesonic

De ondersteuning reageert niet erg snel en het oplossen van queries loopt vaak vertraging op

Het genereren van artikelen is enigszins achterhaald

Prijzen van Writesonic

Free Forever

Particulier : $ 20/maand

Lite: $ 49/maand

Standaard : $ 99/maand

Professional: $ 249/maand

Geavanceerd: $ 499/maand

Beoordelingen en recensies van Writesonic

G2 : 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Writesonic?

Hier is een recensie van G2:

Ik vind het geweldig hoe Writesonic de grootste pijnpunten van schrijvers en contentmakers begrijpt, namelijk het schrijven van een artikel dat zowel SEO-vriendelijk is als een 10-stappen-artikelmaker en een 4-stappen-artikelmaker biedt om de maker te helpen waardevolle content te produceren met één druk op de knop.

Ontsluit uw schrijfpotentieel met de beste AI-oplossing

AI-schrijftools zijn er in alle vormen en groottes, van complete suites voor het aanmaken van content tot eenvoudige tools voor het parafraseren en grammaticacontrole.

Als je op zoek bent naar een complete oplossing waarmee je op één plek kunt brainstormen, schrijven, samenwerken en content beheren, dan zit je bij ClickUp goed.

Met ingebouwde tools voor brainstormen, goedkeuringen, taakbeheer en automatisering stroomlijnt het uw volledige contentwerkstroom, van idee tot publicatie.

Benieuwd hoe ClickUp een plekje kan veroveren in uw contentwerkstroom? Meld u gratis aan en ontdek wat het allemaal kan.