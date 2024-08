10 Gratis AI Alinea Generatoren om te schrijven in 2024

Een blok aan je been kan iedereen overkomen en soms heb je wat extra hulp nodig om woorden op de pagina te krijgen. Ongeacht je schrijfvaardigheden, kan het gebruik van een alinea generator je helpen om WERKEN sneller te werken en meer dingen Klaar krijgen. Van productbeschrijvingen genereren naar sociale mediaposts aI-tools kunnen een goed startpunt zijn om je te helpen je writer's blok te overwinnen.

Natuurlijk moet je wel de juiste alinea generator tool kiezen om content van hoge kwaliteit te krijgen. Hier zijn 10 paragraafgeneratoren om te gebruiken in 2024, samen met hun voor- en nadelen en welk type content aanmaken ze zijn het beste voor.

Wat moet je zoeken in een Alinea Generator?

AI-alinea-generators gebruiken AI, of kunstmatige intelligentie om content over een bepaald onderwerp te maken op basis van een prompt of opsommingstekens. AI-schrijftools kunnen worden gebruikt voor brainstorming, het schrijven van sollicitatiebrieven, copywriting, content marketing en tientallen andere toepassingen om het schrijfproces te versnellen.

Maar hoe kun je ervoor zorgen dat je tekst generator unieke paragrafen content van hoge kwaliteit zal produceren? Hier zijn drie dingen waar je op moet letten bij een alinea generator:

Leesbaarheid : Maakt de alinea generator boeiende alinea's die mensen gemakkelijk kunnen lezen? Als je gegenereerde content gebruikt voor een blog of social media post, dan wil je tekst die overeenkomt met je eigen schrijfstijl

Maakt de alinea generator boeiende alinea's die mensen gemakkelijk kunnen lezen? Als je gegenereerde content gebruikt voor een blog of social media post, dan wil je tekst die overeenkomt met je eigen schrijfstijl Betrouwbaarheid: Creëert de alinea-opsteller accurate, originele content? VermijdAI-tools die feiten verzinnen of bestaande tekst te nauwgezet parafraseren zodat je geen problemen krijgt met verkeerde informatie of plagiaat

Creëert de alinea-opsteller accurate, originele content? VermijdAI-tools die feiten verzinnen of bestaande tekst te nauwgezet parafraseren zodat je geen problemen krijgt met verkeerde informatie of plagiaat Prijs: Hoeveel kost het gebruik? Hoewel er gratis alineageneratoren zijn, zijn sommige van debeste schrijftools een abonnement. Het kan de moeite waard zijn om te investeren in een krachtiger hulpmiddel voor professioneel gebruik

De 10 beste alineagenerators voor gebruik in 2024

Van gratis tools die SEO-vriendelijke tekst maken tot eersteklas tools met geavanceerde opmaak- en sjablonen probeer een van deze 10 paragraafgeneratoren om unieke content te ontwikkelen en je target publiek aan te spreken.

Verbeter uw schrijfvaardigheden en breng uw gedachten snel tot leven op een duidelijke, beknopte en overtuigende manier met ClickUp AI

ClickUp is meer dan alleen een alinea generator: Het is een volwaardige tool voor projectmanagement dat samenwerking ondersteunt door middel van Whiteboards en meer. Wat de functies van ClickUp AI betreft, kunt u ClickUp gebruiken om promotie-e-mails te maken, samen te vatten aantekeningen van vergaderingen genereren actie items en meer in slechts een paar klikken!

U bespaart uzelf veel tijd en moeite met de opmaaktools van ClickUp, die tabellen, tabellen, kopteksten en andere elementen kunnen maken om lange alinea's tekst op te breken. Gebruik ClickUp om uw schrijfproductiviteit te verbeteren en tegelijkertijd uw creativiteit te stimuleren!

ClickUp beste functies:

Tekst van hoge kwaliteit : ClickUp'sprompts zijn met de hand gemaakt en door onderzoek ondersteundzodat u intelligente content krijgt die is afgestemd op elke use case

: ClickUp'sprompts zijn met de hand gemaakt en door onderzoek ondersteundzodat u intelligente content krijgt die is afgestemd op elke use case Activeerbare content : ClickUp kan u tijd besparen door aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en actie-items te genereren, zodat u het niet zelf hoeft te doen

: ClickUp kan u tijd besparen door aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en actie-items te genereren, zodat u het niet zelf hoeft te doen Sjabloon bibliotheek: Voor momenten waarop ClickUp schrijfgereedschappen niet genoeg zijn, bezoekt u de ClickUp Sjablooncentrum en kies uit duizenden aanpasbare sjablonen

ClickUp limieten:

Gasten en gebruikers op de Free Forever-abonnementen krijgen geen toegang tot AI-tools

ClickUp prijzen:

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Vereenvoudigd

Via Vereenvoudigd De Simplified AI writer is een uitgebreide tekstgeneratietool waarmee je bijschriften voor sociale media, hele alinea's en zelfs content in lange formaten zoals blogberichten kunt maken. Je krijgt toegang tot 50+ sjablonen die meerdere tonen en talen omvatten.

Je kunt de herschrijfprogramma om oude content op te frissen, terwijl de ingebouwde plagiaatcontrole ervoor zorgt dat je geschreven content voldoende uniek is. Zodra je nieuwe content hebt, kun je deze publiceren op sociale media of inplannen vanuit de app.

Vereenvoudigde beste functies:

Meerdere tonen en talen : Met Simplified kun je een grote verscheidenheid aan content maken, met meer dan 50 sjablonen, 10+ tonen en 30+ talen

: Met Simplified kun je een grote verscheidenheid aan content maken, met meer dan 50 sjablonen, 10+ tonen en 30+ talen Flexibele tools : Simplified kan hashtags genereren, fotobijschriften maken, blogideeën bedenken en meer. Het heeft ook tools voor grafisch ontwerp, video bewerking en animatie om al je content aan te kunnen maken

: Simplified kan hashtags genereren, fotobijschriften maken, blogideeën bedenken en meer. Het heeft ook tools voor grafisch ontwerp, video bewerking en animatie om al je content aan te kunnen maken Sociale media planner : Je hoeft de app niet te verlaten om je content te publiceren op sociale media of toe te voegen aan jemarketingkalender Vereenvoudigde limieten:

Account vereist om te beginnen

Limiet van 5 leden per team

Vereenvoudigde prijzen:

Free forever

Klein team : $20/maand, 5 leden

: $20/maand, 5 leden Business : $33/maand, 5 leden

: $33/maand, 5 leden Groei : $81/maand, 5 leden

: $81/maand, 5 leden Enterprise of agentschap: Neem contact op voor prijzen

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

3. Kopiëren.ai

Via Kopiëren.ai Copy.ai is een hulpmiddel voor het genereren van alinea's dat zich richt op het schrijven van blogs, e-mails en sociale media. Het kan dingen doen die ChatGPT niet kan, zoals LinkedIn profielen omzetten in opsommingstekens en YouTube video's samenvatten.

Hoe werkt de Copy.ai alinea generator? Start gewoon een chatten en vertel Copy.ai wat u wilt dat het doet. U kunt het document bewerken om ervoor te zorgen dat het natuurlijk klinkt en aansluit bij uw persoonlijke of merkstem.

Hoewel het nieuwe content kan genereren, neemt het niet gemakkelijk bestaand materiaal over. Het kan dus de moeite waard zijn om een van deze te proberen Copy.ai alternatieven voor sommige gebruikssituaties.

Copy.ai beste functies:

Intuïtieve interface : De chatgebaseerde interface van Copy.ai is gebouwd als eenalternatief voor ChatGPT en heeft een inline editor voor eenvoudige bewerking

: De chatgebaseerde interface van Copy.ai is gebouwd als eenalternatief voor ChatGPT en heeft een inline editor voor eenvoudige bewerking Ondersteunt meerdere talen: Als u zich aanmeldt voor een betaald abonnement, kunt u paragrafen genereren in meer dan 29 talen

Copy.ai limieten:

Beperkt aantal woorden per maand voor gratis gebruikers

Ondersteunt geen substantiële invoer van gebruikers in vergelijking met andere alineagenerators

Copy.ai prijzen:

Gratis : Tot 2.000 woorden per maand

: Tot 2.000 woorden per maand Pro : $36/maand, onbeperkt aantal woorden en maximaal 5 gebruikers

: $36/maand, onbeperkt aantal woorden en maximaal 5 gebruikers Enterprise: Aangepaste abonnementen beschikbaar

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (168 beoordelingen)

: 4.8/5 (168 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (54 beoordelingen)

4. Rytr

Via Rytr Rytr is een alinea generator die je kan helpen met social media advertenties, blog posts en zelfs fictie. Je kunt kiezen uit meer dan 30+ talen, 20+ tonen en 40+ use cases om de content te krijgen die je nodig hebt voor een breed bereik van scenario's.

Rytr heeft een plagiaatcontrole om ervoor te zorgen dat je plagiaatvrije content genereert en kan zelfs je blogberichten optimaliseren voor zoekmachines met SEO-metabeschrijvingen.

Rytr beste functies:

Integraties : Rytr biedt Shopify en WordPress plugins en heeft een API zodat je het kunt integreren met andere tools die je al gebruikt

: Rytr biedt Shopify en WordPress plugins en heeft een API zodat je het kunt integreren met andere tools die je al gebruikt AI-afbeeldingen: Afhankelijk van je abonnement kun je Rytr ook gebruiken om afbeeldingen te genereren: tot 5 per maand op het gratis abonnement en 100 per maand op het Unlimited-abonnement

Rytr limieten:

Tekenbeperkingen op sommige abonnementen

Rytr prijzen:

Gratis abonnement : Tot 10.000 tekens

: Tot 10.000 tekens Saver abonnement : $9/maand, 100.000 tekens

: $9/maand, 100.000 tekens Onbeperkt abonnement: $29/maand, onbeperkt aantal tekens

Rytr beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (756 beoordelingen)

: 4.7/5 (756 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12 beoordelingen)

Bonus: AI Bio Generatoren !

5. Elk woord

Via Elk woord Anyword is een content generator gericht op marketing, met "Copy Intelligence" tools om u te helpen bij het maken van kwalitatieve content die converteert. Stel twee doelgroepen en twee merkregels in op het Starter-abonnement of onbeperkt aantal merkregels en doelgroepen op het Business-abonnement.

Alle abonnementen bevatten een plagiaatcontrole en Grammarly-integratie om ervoor te zorgen dat je eindigt met content van hoge kwaliteit. Het Starter-abonnement is ideaal voor freelance marketingprofessionals die gegenereerde paragrafen willen verkennen, terwijl het Teams-abonnement 3 zetels omvat, met de optie om er meer toe te voegen voor $49/maand.

Anyword beste functies:

Grammarly-integratie : Anyword heeft een ingebouwde Grammarly-integratie om je te helpen bij het vinden en corrigeren van spel- en grammaticafouten

: Anyword heeft een ingebouwde Grammarly-integratie om je te helpen bij het vinden en corrigeren van spel- en grammaticafouten Voorspellende prestatiescore: De prestatiescore geeft een cijfer aan uw marketing content zodat u weet welke advertentietekst de meeste kans heeft om te converteren

Anyword limieten:

Geen gratis niveau

Prijzen voor Any Word:

Starter : $49/maand

: $49/maand Gegevensgestuurde Teams : $99/maand

: $99/maand Business: Aangepaste prijzen

Anyword beoordelingen en recensies:

G2 : 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (384 beoordelingen)

6. Jasper.ai

Via Jasper.ai Jasper is een AI-hulpprogramma voor het aanmaken van content dat je helpt om een unieke en informatieve paragraaf op te stellen die in lijn is met je authentieke merkstem. Je kunt kiezen uit tonen als Vet, Brutaal, Formeel en Piraat en het zelfs trainen op je bestaande content, zoals je website, stijlgidsen en catalogi.

Jasper biedt meer dan 50 sjablonen en ondersteunt meer dan 30 talen. Hoewel het geen ingebouwde SEO-tools of plagiaatcontrole biedt, kun je het tegen een extra vergoeding gebruiken naast tools als SurferSEO en Copyscape.

Jasper.ai beste functies:

Lookback : Voor lange documenten houdt Jasper rekening met de voorafgaande 1.500 tekens om ervoor te zorgen dat de volgende paragrafen leesbaar en consistent zijn

: Voor lange documenten houdt Jasper rekening met de voorafgaande 1.500 tekens om ervoor te zorgen dat de volgende paragrafen leesbaar en consistent zijn AI-tekeningen: Jasper biedt ook AI art tools zodat je afbeeldingen en illustraties kunt toevoegen aan je content zonder dat je daar een aparte online tool voor hoeft te gebruiken

Jasper.ai limieten:

Geen gratis abonnementen

Geen ingebouwde plagiaatcontrole

Jasper.ai prijzen

Maker : $49/maand

: $49/maand Teams : $125/maand

: $125/maand Business: Aangepaste prijzen

Jasper.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.211 beoordelingen)

: 4.7/5 (1.211 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.798 beoordelingen) Probeer deze Jasper AI-alternatieven !

7. Hypotenusa AI

Via Hypotenusa AI Hypotenuse AI is een tool voor het aanmaken van content die zich richt op een paar sleutelgebruiksgevallen, zoals e-commerceplatforms en op feiten gebaseerde content voor blogs. Je kunt de tool Content Detective gebruiken om je te helpen bij het vinden en citeren van bronnen en de generator voor bulkcontent om in één keer tientallen productbeschrijvingen, bijschriften voor sociale media en meer te maken.

Hoewel Hypotenuse AI veel effectieve functies heeft, heeft het ook een paar beperkingen. Het prijssysteem op basis van kredieten betekent dat je ongeveer 25.000 woorden krijgt voor 100 kredieten, en je krijgt slechts een beperkt aantal plagiaatcontroles, afhankelijk van het abonnement.

Hypotenuse AI beste functies:

Content Detective : Deze functie helpt je bij het vinden van feitelijke content op internet om ervoor te zorgen dat je blogberichten up-to-date zijn en betrouwbare bronnen citeren

: Deze functie helpt je bij het vinden van feitelijke content op internet om ervoor te zorgen dat je blogberichten up-to-date zijn en betrouwbare bronnen citeren Integraties : Hypotenuse AI integreert met Shopify en andere e-commerce tools zodat je gemakkelijk productbeschrijvingen kunt maken en publiceren

: Hypotenuse AI integreert met Shopify en andere e-commerce tools zodat je gemakkelijk productbeschrijvingen kunt maken en publiceren Batchgeneratie: Creëer grote hoeveelheden content in één keer in plaats van helemaal opnieuw te beginnen met elk stuk content dat je genereert

Hypotenuse AI limieten:

Op krediet gebaseerd prijssysteem

Beperkte plagiaatcontroles

Hypotenuse AI-prijzen:

Starter : $29/maand

: $29/maand Groei: $59/maand

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. NeuralText

Via NeuralText NeuralText is een alinea-generator die boeiende alinea's vanaf nul kan schrijven of je kan helpen bij het maken van een willekeurige alinea om een writer's blok te overwinnen. Deze AI-tool heeft ook ingebouwde SEO-functies om ervoor te zorgen dat de content die je maakt SEO-vriendelijk is.

NeuralText ondersteunt ook plugins en integraties, hoewel Google Documenten de enige is die momenteel beschikbaar is.

NeuralText beste functies:

SERP Analyse : Analyseer uw concurrentie en optimaliseer uw blogberichten met de functie voor het maken van schema's en zoekmachineanalyses

: Analyseer uw concurrentie en optimaliseer uw blogberichten met de functie voor het maken van schema's en zoekmachineanalyses AI Copywriter: Deze functie helpt u bij het maken van productbeschrijvingen en marketingteksten voor Facebook, LinkedIn en andere sociale media en e-commercesites

NeuralText limieten:

Starters- en Basis abonnementen zijn gelimiteerd tot 20.000 woorden AI content

Prijzen NeuralText:

Starter : $19/maand

: $19/maand Basis : $49/maand

: $49/maand Pro: $119/maand

NeuralText beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (22 beoordelingen)

: 4.4/5 (22 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70 beoordelingen)

9. Wordkraft AI

Via Wordkraft AI Wordkraft AI biedt 67 verschillende AI-tools, van een gegenereerde paragraaf tot content voor blogposts in lange formaten. Je kunt beginnen met een van de 78 sjablonen, werken in 27 talen en direct publiceren naar WordPress om je content sneller online te krijgen.

Wordkraft AI is ontworpen voor social media influencers, digitale marketeers, bureaus en meer en biedt een beperkt gratis abonnement en een 7-daagse gratis proefversie.

Wordkraft AI beste functies:

Blog Sectie Generator : Genereer specifieke delen van een artikel of blogbericht, zoals een inleiding of conclusie, om je te helpen bij het schrijfproces

: Genereer specifieke delen van een artikel of blogbericht, zoals een inleiding of conclusie, om je te helpen bij het schrijfproces Email Generator: Creëer welkomstmails, follow-upmails, koude e-mails en meer om uw website op te leukenmarketingcampagnes en verkoopactiviteiten

Wordkraft AI limieten:

Slechts 1.500 woorden op het gratis abonnement

Wordkraft AI prijzen:

Free (geen krediet nodig)

(geen krediet nodig) Pro Startersabonnement : $9/maand

: $9/maand Pro Unlimited-abonnement: $29/maand

Wordkraft AI beoordelingen en recensies:

G2 :N/A

:N/A Capterra:N/A

10. Frase.io

Via Frase.io Frase.io biedt gebruikers een AI Writer en SEO Research tool waarmee ze artikelen kunnen onderzoeken, schetsen, schrijven en optimaliseren. Je kunt kiezen uit sjablonen zoals Listicle Content, Pillar Page Content, Comparison Post Content en meer.

Als je eenmaal bent begonnen met het schrijven van je blogpost, gebruik je de AI Writer tool om overgangen in te voegen, paragrafen te herschrijven, te controleren op grammaticafouten en meer.

Frase.io beste functies:

Plagiaat controle : Frase.io heeft een ingebouwde plagiaatcontrole die je een "originaliteitsscore" geeft op basis van de gelijkenis tussen je bericht en andere content

: Frase.io heeft een ingebouwde plagiaatcontrole die je een "originaliteitsscore" geeft op basis van de gelijkenis tussen je bericht en andere content Sneltoetsen: Je kunt sneltoetsen gebruiken om de tekstgenerator te starten en te stoppen en om hashtags in een document in te voegen om Frase te vertellen met welke delen van de tekst rekening moet worden gehouden

Frase.io limieten:

Team abonnement bevat slechts 3 zetels voor gebruikers ($25/maand per extra zetel)

Frase.io prijzen:

Solo : $14,99/maand

: $14,99/maand Basis : $44,99/maand

: $44,99/maand Teams: $113,99/maand

Frase.io beoordelingen en recensies:

G2 : 4.9/5 (286 beoordelingen)

: 4.9/5 (286 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (329 beoordelingen)

Creëer betere content met ClickUp

Alinea generatoren kunnen dienen als een waardevolle assistent tijdens het schrijfproces, maar het succes van uw content komt nog steeds neer op wat u erin stopt. Beginnen met goede hoofdlijnen en een consistente publicatiekalender kunnen het verschil maken.

ClickUp biedt een AI schrijfassistent en tientallen andere hulpmiddelen om je persoonlijke output of de productiviteit van je team te verbeteren. Bekijk deze gratis sjablonen voor inhoudskalenders en sjablonen voor marketingplannen om te beginnen!