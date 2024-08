Top 10 Apps die Essays voor je schrijven in 2024 (Gratis & Betaald)

Je moet binnenkort een groot onderzoeksverslag of essay inleveren en je bent op zoek naar een manier om tijd en energie te besparen of om de manier waarop je schrijft te verbeteren. Je bent het zat om naar een lege pagina te staren in de hoop dat het op magische wijze je beste opdracht ooit wordt.

Wat je nodig hebt is een app die essays voor je schrijft.

Er zijn veel hulpmiddelen voor het schrijven van essays beschikbaar voor elk mogelijk gebruik. Of je nu een hulpmiddel met kunstmatige intelligentie (AI) nodig hebt dat je helpt bij het opstellen van de opzet, tekst genereren voor verschillende secties, of je essay verbeteren zodat het over het algemeen beter klinkt, dan heb je geluk.

In deze gids delen we de 10 beste apps voor het schrijven van essays met je. Elke app biedt schrijvers, studenten en andere schrijvers van essays een betere manier om aan je opdracht te beginnen of deze af te maken.

Laten we de opties verkennen voor apps die essays voor je schrijven, en laten we samen beginnen met het schrijven van betere essays. ✔️

Wat moet je zoeken in apps die essays voor je schrijven?

Zoals bij elk type dienst of product dat essays schrijft, zijn niet al deze apps hetzelfde. Sommige AI content tools zijn ontworpen voor onderzoek en schetsen, terwijl andere uitblinken in het omzetten van jouw woorden in overtuigende denkstukken, argumenten of verklaringen.

Als je overweegt welke app voor het schrijven van essays het beste bij je past, denk dan aan het volgende.

Use case: Is deze app ontworpen voor het schrijven van essays? Of is het een meer algemene AI-schrijftool?

Is deze app ontworpen voor het schrijven van essays? Of is het een meer algemene AI-schrijftool? Functies: Heeft de app de functies voor onderzoek, schrijven of proeflezen die je nodig hebt? Biedt het je nog meer opties?

Heeft de app de functies voor onderzoek, schrijven of proeflezen die je nodig hebt? Biedt het je nog meer opties? Gebruiksgemak: Is de app gemakkelijk te gebruiken? Hoe is de gebruikerservaring?

Is de app gemakkelijk te gebruiken? Hoe is de gebruikerservaring? Beoordelingen en recensies: Wat vinden gebruikers uit de praktijk van de app?

Wat vinden gebruikers uit de praktijk van de app? Taal: Werkt de app alleen in het Engels? Kan ik in een andere taal schrijven of mijn essay vertalen?

Werkt de app alleen in het Engels? Kan ik in een andere taal schrijven of mijn essay vertalen? Prijzen: Is er een gratis versie van de app? Heeft het een betaalbaar of duur maandelijks abonnement?

Verfijn uw resultaten om sneller betere content te bereiken met reprompting in ClickUp AI

Deze vragen moeten je dichter bij de beste app brengen die essays of academische papers voor je schrijft. Bedenk wat voor jou het belangrijkste is, zonder welke functies je kunt leven en wat jouw belangrijkste prioriteit is voor deze app, en gebruik dan onze top 10 lijst om jouw ideale match te vinden. 🔗

De 10 beste apps die essays schrijven voor jou om te gebruiken in 2024

Met een steeds groeiend aantal AI-schrijftools kan het overweldigend zijn om uit te zoeken welke het proberen waard zijn. Daarom hebben we onze lijst met de 10 beste apps voor het schrijven van essays voor 2024 samengesteld.

Er is voor elk wat wils - of je nu een speciaal hulpmiddel wilt om essays te schrijven, een AI-hulpmiddel dat je kan helpen bij alle soorten schrijfwerk of een alles-in-één app waarmee je zoveel meer kunt doen dan alleen je schrijfvaardigheid verbeteren of je opdracht optimaliseren.

Gebruik ClickUp AI om een blogbericht in ClickUp Docs te genereren vanuit een eenvoudige vraag om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen

ClickUp staat misschien bekend als een tool voor productiviteit en projectmanagement voor bedrijven, maar het is ook een geweldige plek voor schrijvers en studenten van elk niveau. ClickUp biedt u een bestemming om uw ideeën, onderzoek en schrijfwerk op te slaan en eraan te werken, en functies om je werk te prioriteren tijdens het hele proces.

Een van de beste functies voor het schrijven van essays is ClickUp AI . Onze nieuwe gebruiksvriendelijke AI-schrijfassistent is afgestemd op uw rol, met een enorme verscheidenheid aan gebruikssituaties, taken en functies, afhankelijk van hoe u de app wilt gebruiken. Gebruik ClickUp om te helpen bij het brainstormen over een onderwerp voor een essay of onderzoeksverslag, het samenvatten van je essay om een indrukwekkende conclusie te schrijven, of het herschrijven van alinea's zodat je professioneler klinkt.

Alle ideeën en woorden die je genereert met onze AI-assistent leven in ClickUp Documenten . Dit alternatief voor Microsoft Word en Google Documenten is niet alleen een geweldige plek om aantekeningen en ideeën op te slaan, maar het kan ook uw persoonlijke document worden wiki of opslagplaats voor al uw essay schrijfbehoeften - een van onze favoriete productiviteit hacks .

Sla ideeën, aantekeningen, citaten, concepten van essays en aantekeningen van interviews op één plek op. Formateer je Docs, voeg afbeeldingen en kleuren toe en personaliseer de ervaring zodat het schrijven van je essay leuker wordt.

Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, is de Sjabloon Schrijfrichtlijnen van ClickUp is uw plaats om duidelijkheid te krijgen over hoe u de beste content schrijft. Het sjabloon bevat advies over consistentie in taal, toon en opmaak, zodat u elke keer foutloze, samenhangende en nauwkeurige content kunt produceren.

Met ClickUp AI, ClickUp Docs en onze uitgebreide Sjabloonbibliotheek clickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw beste essays ooit te schrijven. 🤩

ClickUp beste functies

Bewaar al uw aantekeningen, concepten en bestanden op één plek

Nodig mentoren uit om met u samen te werken of deel real-time feedback binnen uw Documenten

ClickUp AI gebruiken om ideeën van hoge kwaliteit te genereren, zinnen te herformuleren en tekst voor uw essay te creëren

Stroomlijn uw proces en doe inspiratie op met relevante sjablonen

Bespaar tijd enwerk sneller door ClickUp te gebruiken als hulp bij onderzoek, schrijven en als eenfocus app terwijl u werkt

ClickUp beperkingen

Met zo veel functies en gebruikssituaties hebben sommige gebruikers misschien even tijd nodig om alle mogelijkheden van ClickUp te verkennen

ClickUp AI is een nieuwe functie, dus de functionaliteit zal in de loop van de tijd groeien en zich verder ontwikkelen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.700+ beoordelingen)

4.7/5 (8.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Frase

via Frase Frase is een AI-tool voor het aanmaken van content dat schrijven en SEO-onderzoek combineert om kopij te maken die gemakkelijk te lezen is en ontworpen is om te scoren in zoekmachines. Deze AI-schrijfsoftware kan achtergrondonderzoek en statistieken uit zoekresultaten halen en de outlining-tool maakt het organiseren van je gedachten in een samenhangend essay eenvoudiger. 📝

Frase beste functies

Bron statistieken, onderzoek en achtergrondinformatie rechtstreeks van zoekmachines

Maak een overzicht met gestructureerde koppen en secties

AI gebruiken om inleidingen, FAQ's, koppen en meer te genereren

Eenvoudig documenten schrijven, bewerken en delen binnen Frase

Frase beperkingen

Frase is ontworpen voor individuen en bureaus die werken aan SEO-kopieën, dus sommige functies zijn mogelijk niet relevant voor het schrijven van essays of academisch schrijven

Sommige gebruikers rapporteren dat de tekst soms repetitief kan zijn op de app voor het schrijven van essays

Frase prijzen

Solo: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker Basis: $44,99/maand per gebruiker

$44,99/maand per gebruiker Team: $114,99/maand voor drie gebruikers

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (200+ beoordelingen)

4.9/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk 7 Free Content Writing Templates for Faster Content Creation

3. Writesonic

via EssayAiLab EssayAiLab is een gratis AI essay writer app die gebruikers helpt ideeën te vinden, essays te schrijven en te bewerken op grammatica voordat ze het indienen. Deze speciale app die essays voor je schrijft heeft een bereik van niche functies, waaronder Modern Language Association (MLA) en American Psychological Association (APA) citaties en een hypergevoelige plagiaatcontrole. 🔍

EssayAiLab beste functies

Doorzoek miljoenen geloofwaardige resultaten om de meest relevante informatie boven water te krijgen bij het schrijven van essays

Nieuwe manieren vinden om zinnen samen te stellen met automatische suggesties om het schrijfproces te versnellen

Problemen opsporen met de ingebouwde grammaticacontrole en plagiaatcontrole

Met één klik automatisch MLA- en APA-citaten genereren voor het hele essay

EssayAiLab limieten

Er zijn niet veel gebruikersbeoordelingen van EssayAiLab, dus het is moeilijk om een idee te krijgen van wat andere gebruikers van deze gratis app vinden

Deze app voor het schrijven van essays is specifiek ontworpen voor het schrijven van essays, dus misschien wil je andere essay apps voor andere soorten academisch schrijven verkennen

EssayAiLab prijzen

Gratis

EssayAiLab beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Jasper

via JasperJasper is een van de bekendste AI-tools voor het schrijven van content. Deze populaire tool is gespecialiseerd in het genereren van korte en lange teksten die in lijn zijn met je merk, wat een pluspunt is voor gebruikers die meerdere essays willen schrijven die als hen klinken.

Tot de functies van Jasper behoren een AI-schrijver, een chatbot en een bibliotheek met sjablonen. Je kunt eenvoudig suggesties doen voor het aantal woorden of voor het optimaliseren van academisch schrijven in een specifieke stijl of toon.

Jasper beste functies

Deel documenten om de AI te trainen op je persoonlijke schrijfvaardigheden en schrijfstijl

Toegang tot recente zoekgegevens om feiten te controleren en geloofwaardigheid toe te voegen

Bewerk en optimaliseer je essays zodat ze professioneel lezen

Controleer op problemen met een ingebouwde plagiaatcontrole

Jasper limieten

Sommige gebruikers, vooral studenten, vinden het prijsmodel onbetaalbaar

Soms voelt de output niet altijd relevant aan, suggereren sommige gebruikers

Geen echte gratis versie in vergelijking met sommige andere AI essay writer apps

Jasper prijzen

Maker: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Teams: $99/maand voor drie gebruikers

$99/maand voor drie gebruikers Business: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

6. Sudowrite

via Sudowrite Sudowrite is een AI-schrijfprogramma dat zichzelf aanprijst als een schrijfhulpmiddel. Dit hulpmiddel is ontworpen voor creatieve schrijvers en auteurs die werken aan verhalen en scripts, maar veel van de functies, zoals automatisch aanvullen en herschrijven, zijn ook goed te vertalen naar academisch schrijven.

Deze software voor het schrijven van essays helpt je ook om je specifieke schrijfstijl aan te scherpen voor meer duidelijkheid en leesbaarheid, zodat je het best mogelijke essay kunt schrijven.

Sudowrite beste functies

Voltooi automatisch zinnen en alinea's i de schrijf app

Gebruik herschrijven om variatie toe te voegen aan je opsteltaal en de leesbaarheid te verbeteren

Krijg suggesties voor vervangende woorden om de impact van je zinnen te vergroten

Krijg feedback over hoe je je essay kunt verbeteren binnen de app

Sudowrite beperkingen

Sudowrite is gebouwd met creatief schrijven in het achterhoofd, dus het is misschien niet de beste optie voor professionele essayschrijvers of zakelijke gebruikers

Omdat het een relatief nieuw hulpmiddel is, zijn er nog niet veel beoordelingen van gebruikers uit de praktijk

Schrijf app heeft geen echte gratis versie

Sudowrite prijzen

Hobby en student: $10/maand voor 30.000 woorden

$10/maand voor 30.000 woorden Professioneel: $25/maand voor 90.000 woorden

$25/maand voor 90.000 woorden Max: $100/maand voor 300.000 woorden

$100/maand voor 300.000 woorden Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sudowrite beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Rytr

via Rytr Rytr is een AI-gestuurde contentschrijver en schrijfassistent die ideaal is voor verschillende doeleinden, zoals zakelijke ideeën, e-mails, sollicitatiebrieven en essays. Het platform vraagt je om een use case te kiezen en context toe te voegen, waarna het content creëert op basis van je doelen en prompts. ✏️

Rytr beste functies

Kies uit meer dan 40 ingebouwde use cases en sjablonen

Gebruik wetenschappelijke copywriting formules om uw essays overtuigender te maken

Zinnen uitbreiden, herformuleren en bijschaven om ze beter te laten lezen

Dien uw essays zonder zorgen in dankzij de ingebouwde plagiaatcontrole

Rytr beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat de gegeven feiten basaal of repetitief kunnen aanvoelen in vergelijking met andere apps die essays schrijven

De AI-schrijver kan halverwege een zin afbreken als je krediet op is, wat onverwacht kan gebeuren

Rytr prijzen

Gratis

Saver: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Unlimited: $29/maand per gebruiker

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

8. HyperWrite.ai

via HyperWrite HyperWrite.ai is een AI-tekstschrijftool dat onderzoek, schrijven en persoonlijke AI-hulp combineert tot een nuttig hulpmiddel voor schrijvers. De functies omvatten een samenvattingshulpmiddel, een introgenerator, een speechschrijver en een universele vertaler. 💬

HyperWrite.ai beste functies

Gebruik AI om je te helpen bij het schrijven van een essay over elk onderwerp

Genereer een lijst met ideeën voor essayonderwerpen voordat je begint met schrijven

Content herschrijven zodat het krachtiger klinkt en je schrijfvaardigheid verbetert

Tekst samenvatten om automatisch samenvattingen en conclusies te maken

HyperWrite.ai limieten

Er is geen ingebouwde plagiaatcontrole, dus je zult hiervoor een andere app moeten gebruiken

Als relatief nieuw hulpmiddel is er weinig sociaal bewijs en zijn er weinig recensies over HyperWrite

HyperWrite.ai prijzen

Gratis

Premium: $19.99/maand per gebruiker

$19.99/maand per gebruiker Ultra: $44,99/maand per gebruiker

HyperWrite.ai beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (2 beoordelingen)

5/5 (2 beoordelingen) Capterra: N/A

9. AI-schrijver

via AI-schrijver AI-Writer is een nieuwe AI-schrijftool die zichzelf aankondigt als "de enige AI-tekstgenerator die gebouwd is om te vertrouwen" Deze app richt zich sterk op citatie en transparantie, wat een bonus is voor wie essays of opdrachten schrijft. De functies van AI-Writer omvatten onderzoek, AI-schrijven, verifieerbare citaten en tekst herschrijven. 📚

AI-Writer beste functies

Automatisch een volledig artikelontwerp of een volledig essayontwerp genereren in enkele minuten

Citaten voor elke bron waaruit AI-Writer gegevens of feiten haalt

Uw tekst herformuleren zodat deze professioneler of overtuigender klinkt

Automatisch een lijst met referenties genereren die je kunt toevoegen wanneer je je essay indient

AI-Writer limieten

Zoals veel AI-apps voor het schrijven van essays is deze app ontworpen met SEO-kopieën in gedachten, dus de werkstroom voelt misschien niet relevant aan voor schrijvers van essays

Degenen met langere opdrachten vinden de woordlimiet per artikel misschien te klein (vooral voor degenen die regelmatig essays schrijven)

AI-Writer prijzen

Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Standaard: $49/maand voor drie gebruikers

$49/maand voor drie gebruikers Power: $375/maand voor 10 gebruikers

AI-Writer beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

10. StoryLab.ai

via StoryLab.ai StoryLab.ai is een uitgebreide AI-contentmarketingtoolkit die is ontworpen voor marketingteams en -bureaus die de betrokkenheid en inkomsten willen verhogen door content op grote schaal te creëren voor hun content kalender . Als onderdeel hiervan heeft het platform een bereik van tekstgeneratoren die je kunnen helpen bij het maken van een sterke titel voor een essay, essaykopie en meer. 📣

StoryLab.ai beste functies

Genereer inleidingen, titels, ideeën voor content en meer

Krijg unieke output elke keer dat je de generator uitvoert

Experimenteer met 13 verschillende schrijfstijlen

Beschikbaar in 17+ talen

StoryLab.ai limieten

StoryLab.ai is ontworpen voor marketingteams, dus schrijvers van essays en opdrachten kunnen het bereik van functies storend of onnodig vinden

Het product wordt niet zo gedetailleerd uitgelegd als andere AI-schrijvers, maar er is een gratis abonnement waarmee je kunt experimenteren

StoryLab.ai prijzen

Gratis

Pro: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Unlimited: $19/maand per gebruiker

StoryLab.ai beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Verbeter je volgende opdracht met de beste app's om essays te schrijven

Er zijn veel apps die beweren de beste te zijn, maar wij geloven dat de apps in onze shortlist die titel waarmaken. Bekijk deze apps die essays voor je schrijven, test er een paar uit en ontdek een nieuwe manier om het schrijven van essays makkelijker te maken.

Als je bovenstaande apps bekijkt, raden we je aan voorrang te geven aan ClickUp. Onze alles-in-één app bevat niet alleen een AI-schrijfprogramma, maar is een bestemming voor al je aantekeningen, concepten, taken, interviews en bestanden tijdens het schrijfproces van een essay.

Verzamel je gedachten, schrijf je essay, breng verbeteringen aan en meer - alles binnen één app. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit om te begrijpen waarom het door zoveel schrijvers en studenten wordt gewaardeerd. ✨