Grammarly vs ChatGPT: Welk AI-schrijfprogramma is het beste in 2024?

Het is een strijd tussen een aantal van de beste AI-tools op de markt. De ene is een krachtige schrijfassistent en grammaticacontrole die gebruikmaakt van AI-automatisering om content in korte en lange formaten beter aan te maken. De andere is de AI-tool die in veel opzichten AI-technologie populariseerde voor de mainstream wereld.

Maar als je beide AI-tools specifiek vergelijkt voor het maken van geweldige content, welke komt dan als beste uit de bus? Wat is logischer voor je marketingbudget?

Is een vergelijking tussen Grammarly vs ChatGPT het laatste woord om de beste tool te vinden? Laten we het uitzoeken.

Wat is Grammarly?

Via Grammarly In de kern is Grammarly een schrijfassistent softwareplatform . De grammaticacontrole helpt je snel grammaticale fouten en een slechte zinsstructuur te vinden en geeft suggesties om ze te herstellen.

Maar dit hulpmiddel voor schrijfondersteuning gaat verder dan gewone spelfouten - vooral Grammarly Premium heeft functies zoals een plagiaatcontrole, een AI-contentgenerator en een geavanceerde schrijfassistent die volledige zinnen kan herschrijven.

Het is niet de enige online schrijfhulp die beschikbaar is, maar het levert zeker een aantal overwinningen op, zelfs onder de top Grammarly alternatieven .

Functies van Grammarly

Grammarly heeft veel functies. Ze draaien natuurlijk allemaal rond geschreven content. Hier belichten we alleen de functies die relevant zijn voor een directe vergelijking tussen Grammarly en ChatGPT.

1. Proeflezen

Grammarly gaat verder dan grammaticacontroles, typefouten en interpunctiefouten. Het maken van korte of lange content is een fluitje van een cent met deze software die naadloos fouten opspoort om het bewerkingsproces te stroomlijnen.

De tool werkt letterlijk met je mee. Alle problemen worden onmiddellijk onderstreept en een simpele muisklik onthult alternatieve oplossingen. Grammarly vertelt je zelfs waarom bepaalde fouten zijn gemarkeerd, waardoor het bijna werkt als een online schrijfcursus die je schrijven na verloop van tijd verbetert.

2. Content aanmaken

De premium versie biedt geavanceerde schrijfsuggesties inclusief toon. Wanneer je Grammarly instelt, biedt het opties om de stem en toon van je merk in te stellen. Bijvoorbeeld, als je merk een conversationele en speelse toon heeft, vergelijkt Grammarly de content die je maakt met de toon die je hebt ingesteld. Als je schrijfstijl afwijkt van je merk, wordt dit onmiddellijk door Grammarly gemarkeerd.

Hoewel de functie nog in bèta is, is het een handig hulpmiddel bij het schrijven. Dit is vooral handig voor teams in het hele bedrijf die content maken. Het helpt om alle content branding en consistent te houden.

De Grammarly desktop-app is een standalone platform, maar het integreert ook rechtstreeks in Google Documenten en Microsoft Word om uw bewerkingsproces te stroomlijnen. Deze integratie strekt zich uit tot de gratis versie van Grammarly, waardoor de gebruikersvriendelijke interface overgezet wordt naar elke app of venster dat u gebruikt voor uw geschreven content.

4. Werkstroom integratie

Werkstroom integraties voor Grammarly zijn voornamelijk verbonden met de schrijffuncties. Door de mogelijkheid om binnen je favoriete apps te draaien en de naadloze bewerkingssuggesties, kun je je schrijfwerk verbeteren in alles van e-mail tot Microsoft PowerPoint presentaties. Het heeft echter geen functie als Taakbeheerder en richt zich op het verbeteren van je bestaande processen in plaats van een workflow management tool te claimen.

Grammarly prijzen

Gratis

Premium: $12/maand

$12/maand Business: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is ChatGPT?

Via ChatGPT Maak kennis met ChatGPT, de snelst groeiende app sinds zijn explosieve debuut eind 2022. Gebouwd door OpenAI, gesteund door Microsoft, draagt dit AI-juweeltje vele petten- het is niet alleen een chatbot maar een extraordinaire content generator voor elke prompt die je zijn kant op gooit.

Toen ChatGPT beroemd werd, werd er een heleboel ChatGPT alternatieven volgden dit voorbeeld. Geen van deze alternatieven heeft echter hetzelfde doel bereikt. Je geeft een eenvoudige prompt, wat resulteert in relevante content die kan worden verfijnd door vervolgprompts. En hier komt de kick: ChatGPT beperkt zich niet meer tot tekst. In de nieuwste versie is het ook een app voor beeldherkenning die reageert op visuele prompts.

Functies van ChatGPT

ChatGPT is het hulpmiddel geworden voor bijna elke schrijfprofessional, van copywriters tot freelance schrijvers. Het is de moeite waard om dieper in te gaan op de functies die het deelt met Grammarly. Dit omvat hun mogelijkheden om grammaticale fouten te identificeren, code en andere content te verwerken, te integreren met verschillende schrijfprogramma's en naadloos in te passen in een grotere werkstroom.

1. Proeflezen

Met de prompt "Proeflees dit:"kan ChatGPT snel veranderen in een grammaticacontroleur. Het spoort alles op, van interpunctiefouten tot typefouten, slechte zinsbouw en zelfs plagiaatcontrole.

De schoonheid van de plagiaatcontrole van deze app ligt in zijn eenvoud. Aan de hand van een snelle prompt produceert ChatGPT een verbeterde versie van dezelfde tekst met uitleg achter elke verandering. Dat biedt niet alleen suggesties in de huidige context, maar kan je ook helpen om je tekst na verloop van tijd te verbeteren.

2. Content aanmaken

ChatGPT heeft niet voor niets naam gemaakt als betrouwbare content pal. Dit is waar de tool echt schittert, omdat het iedereen in staat stelt om content van hoge kwaliteit in lange formaten te maken met een eenvoudige prompt.

Maar waar ChatGPT echt schittert, zijn de details. Je kunt de tool vragen om elk type tekst of schrijfstijl te schrijven, tot en met een persbericht in de stijl van een 18e-eeuwse dichter. Vervolgens kun je de tekst verfijnen met vervolgvragen, zoals "maak de zinnen eenvoudiger" of "voeg meer details toe in paragraaf drie" om de juiste tekst te krijgen.

3. Integratie van schrijfprogramma's

ChatGPT biedt geen native integraties met de populairste apps om te schrijven. In plaats daarvan bieden sommige diensten waarvoor je de tool nodig hebt, zoals Microsoft Office 365, hun eigen integratie-apps op basis van de tool.

4. Integratie van werkstromen

Omdat het werkt als een standalone AI-schrijftool, biedt ChatGPT geen natuurlijke integratie in je werkstroom. Je moet het hulpprogramma openen wanneer je het wilt gebruiken. In plaats van die meer native schrijf- en workflowintegraties, kun je het proces vereenvoudigen door middel van AI-prompt sjablonen die het genereren van content elke keer gemakkelijker maken.

ChatGPT-prijzen

Gratis

Plus: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Teams: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Grammarly vs ChatGPT: Vergeleken functies

Bij correct gebruik kunnen zowel ChatGPT als Grammarly essentiële hulpmiddelen worden bij het schrijven. Hun tools voor grammaticacontrole en proeflezen, opties voor het genereren van content om blokkeringen van schrijvers te overwinnen en integraties met schrijf- en werkstromen kunnen allemaal voordelig zijn. Toch kunnen de verschillen in deze functies je helpen om te beslissen "ChatGPT vs Grammarly?" en een weloverwogen beslissing te nemen.

Grammarly vs ChatGPT: Grammaticacontrole

ChatGPT heeft onlangs een inhaalslag gemaakt met grammaticacontrole, maar Grammarly blijft de duidelijke winnaar.

De bewerkingen van ChatGPT zijn oppervlakkig en bieden niet veel ruimte voor aanpassingen. Grammarly daarentegen kan worden aangepast aan je schrijfstijl. Correcties kunnen zelfs aangepast worden aan je merkstandaard, een cruciale factor, vooral voor grote organisaties die hun schrijfwerk willen stroomlijnen.

Grammarly vs ChatGPT: Content genereren

Sinds Grammarly vorig jaar een optie introduceerde om content te genereren als onderdeel van zijn premium abonnement, zijn zowel ChatGPT als Grammarly nu nuttig als je creatieve sappen opdrogen. Maar ChatGPT blijft hier voor, dankzij de mogelijkheid om je prompts aan te passen en de gegenereerde content relevanter te maken voor jouw behoeften.

Grammarly vs ChatGPT: Integratie van schrijfprogramma's

In tegenstelling tot ChatGPT is de integratie van Grammarly met de meest gebruikte schrijfprogramma's een cruciale bonus. Of je nu werkt in Microsoft Word, Gmail of een ander programma, je kunt gemakkelijk alle bewerkingen maken die je nodig hebt zonder het venster te verlaten waarin je werkt.

Grammarly vs ChatGPT: Integratie van werkstromen

Ondanks hun fundamentele verschillen, zijn Grammarly en ChatGPT verrassend gelijkaardig in dit opzicht. Geen van beide doet extra moeite om hun kernfuncties te verbinden met uw grotere werkstroom, dus geen van beide moet worden beschouwd als de winnaar in deze categorie.

Grammarly vs ChatGPT op Reddit

Tot nu toe is onze vergelijking van Grammarly en ChatGPT vooral gebaseerd op hun functies. Laten we eens kijken hoe gebruikers van de tools ze zien door te kijken op Reddit .

Zoeken ChatGPT vs Grammarly op Reddit en je zult zien dat de meeste gebruikers ChatGPT verkiezen voor zijn tools om content te genereren. Zoals een gebruiker het zei:

"ChatGPT's contextuele begrip draait cirkels, zeshoeken en allerlei andere geometrische figuren rond die van Grammarly, wat altijd helpt bij nauwkeuriger proeflezen."

Grammarly wint echter nog steeds als het gaat om direct proeflezen:

"Grammarly corrigeert niet alleen je grammatica, interpunctie en het gebruik van voorzetsels en werkwoorden, maar kan ook helpen bij het herschrijven van hele alinea's zonder de integriteit en betekenis van de alinea aan te tasten."

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor ChatGPT en Grammarly

Maak geïntegreerde pagina's, controleer uw grammatica en genereer boeiende content - allemaal in ClickUp

Wie zegt dat Grammarly of ChatGPT de enige optie is? Er zijn immers genoeg alternatieve AI-tools die zowel hun functie als kwalitatieve menselijke evaluatie kunnen doorstaan. ClickUp heeft zijn eigen AI-functies die uw schrijven, werkstroom en nog veel meer aanzienlijk kunnen verbeteren.

Maak kennis met ClickUp AI

Content maken, bewerken en samenvatten met ClickUp AI

Denk niet alleen aan ClickUp als een tool voor projectmanagement. Zie het in plaats daarvan als een productiviteitsmotor, die alleen wordt verbeterd wanneer u het volgende toevoegt

[ClickUp AI toevoegt](https://clickup.com/features/ai TOEVOEGT)

naar de vergelijking.

Het is een ingebouwde spellingcontrole, een automatische antwoordgenerator voor berichten en een dynamische schrijfassistent. Voeg daar de mogelijkheid voor AI aan toe om sjablonen te genereren, tabellen te maken en zelfs Taken te genereren, en je hebt misschien wel de perfecte productiviteitstool met AI.

Maar natuurlijk richten we ons in deze gids op het rechtstreeks vergelijken van ChatGPT en Grammarly. Laten we dus eens kijken naar de functies waarmee ClickUp rechtstreeks concurreert en in veel opzichten verder gaat dan wat deze twee tools bieden.

Verbeter uw content met ClickUp AI

Met ClickUp kunt u eenvoudig en snel de spelling van al uw content controleren, van documenten tot Taken. Maar verschillende kant-en-klare prompts kunnen u ook verder helpen:

Bewerk met AI op basis van een aangepaste prompt

Schrijven verbeteren

Langer of korter maken

Schrijven vereenvoudigen

Actie-items genereren om een checklist met volgende stappen te maken

Doorgaan met schrijven om door te gaan met een onderwerp dat u bent begonnen

Leg dit uit en vat dit samen om samenvattingen te maken van lange of complexe content

Vertalen in het Engels, Frans, Spaans, Portugees, Duits, Italiaans, Zweeds, Nederlands, Koreaans, Japans, Chinees en Arabisch

De ClickUp AI schrijfassistent

Zowel ChatGPT als Grammarly hebben geweldige hulpmiddelen om originele stukken te genereren zonder plagiaatfouten. ClickUp ook, waardoor het een van de beste schrijfassistenten is top AI-tekstschrijftool naast zijn capaciteiten op het gebied van projectmanagement.

Je kunt de ClickUp AI-schrijver gebruiken om alles te schrijven, van blogs tot e-mails, websitekopieën en technisch schrijven. De content is goed geformatteerd, zodat je paragrafen of opsommingstekens hebt die klaar zijn voor hun eindbestemming.

Functies van ClickUp AI integreren in ClickUp Docs

Documenten maken, wijzigen en delen in ClickUp

Een deel van wat de ClickUp software zo'n krachtig hulpmiddel voor productiviteit maakt, is

ClickUp Documenten

een functie die document- en kennismanagement toevoegt aan uw typische functie voor projectmanagement. En natuurlijk integreren deze AI-functies rechtstreeks in Docs om een naadloze werkstroom te garanderen.

Dankzij deze integratie zijn de mogelijkheden eindeloos. Gebruik AI om content te genereren die het team kan beoordelen of beantwoorden voor je kennisbank. Je kunt het zelfs gebruiken als een

AI-tool voor zoekwoordenonderzoek

het genereren van gerelateerde trefwoordideeën en het maken van trefwoordclusters om naar uw belangrijkere zoekmachineanalyseprocessen te gaan.

Werkstroombeheer met AI-gegenereerde Taken

Tot slot, en dit is uniek onder de AI-tools, kan ClickUp AI elk stuk content nemen en dynamisch een werkstroom opbouwen. Van automatische generatie van ClickUp-taak rechtstreeks vanuit uw Documenten naar dynamische samenvattingen van projecten en procesupdates, kunt u ervoor zorgen dat iedereen in het team weet welke stappen er genomen moeten worden en waar iedereen op elk moment aan werkt.

En dat is nog maar het begin. Dezelfde tool kan tijdlijnen, briefings en RACI grafieken voor projecten genereren op basis van bestaande informatie. Je kunt zelfs dynamische vergaderagenda's maken om tijd te besparen voor productievere taken en je team op koers te houden.

Prijzen ClickUp

Gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Aan elk abonnement toevoegen voor $5/maand per gebruiker

Gebruik ClickUp om uw AI-schrijfspel te verbeteren

Uiteindelijk zou de beslissing over de beste AI tool voor jouw behoeften niet moeten eindigen met de vraag ChatGPT vs Grammarly. In plaats daarvan is het de moeite waard om te kijken naar ClickUp, wat wel eens de beste optie zou kunnen zijn.

Van een gebruiksvriendelijke interface tot geavanceerde functies en een AI-gebaseerd Google Documenten alternatief dat actief je schrijfvaardigheden aanscherpt, om nog maar te zwijgen van een van de beste gratis platformen voor projectmanagement op de markt, is het tijd om ClickUp een kans te geven.

Begin met de gratis versie, die u helpt de belangrijkste functies te identificeren die een premium account uw investering waard maken. Klaar om te beginnen? Maak vandaag nog uw gratis account aan!