De 10 beste alternatieven voor Outmarket AI in 2026

Misschien bent u Outmarket AI ontgroeid omdat een tool die alleen voor offertes bedoeld is, niet meer voldoet nu uw team ook client-taken moet bijhouden, follow-ups moet doorsturen en de bedrijfsvoering tussen afdelingen moet beheren.

🧠 Leuk weetje: werknemers schakelen 1.200 keer per dag tussen apps, wat neerkomt op bijna 4 uur per week aan het heroriënteren van de aandacht, of 9% van de jaarlijkse werktijd.

Dat is een enorme verspilling van tijd en middelen, iets waar veel Outmarket AI-gebruikers ook mee te maken hebben. Daarom zet dit artikel de beste Outmarket AI-alternatieven op een rijtje, van nichetools voor verzekeringsautomatisering tot volledig geïntegreerde systemen. 👇

Outmarket AI-alternatieven in één oogopslag

ClickUp Teams die een alles-in-één werkruimte nodig hebben om van verzekeringswerkstroom over te stappen naar taakuitvoering ClickUp Brain voor contextuele kennis over het kantoor en automatiseringen voor het beheer van de polis-pijplijn Altijd gratis; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Cara van Oyster Technologies Verzekeringsmakelaars die behoefte hebben aan snelle, AI-gestuurde offertegeneratie en polisvergelijkingen Geautomatiseerde extractie van polisgegevens en een overzichtelijke vergelijking van dekkingen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29,99/maand 1Fort Commerciële makelaars die aanvragen voor meerdere markten en klantportalen automatiseren Verdeling van aanvragen voor meerdere markten en white-label selfserviceportalen voor klanten Gratis; Aangepaste prijzen Sonant AI Bureaus die behoefte hebben aan 24/7 AI-spraakreceptie en automatisering van gespreksafhandeling Verzekeringsspecifieke spraak-AI voor het kwalificeren van leads en het automatisch plannen van afspraken Aangepaste prijzen Gaya AI Agenten die handmatige gegevensinvoer op verschillende portals van verzekeraars willen elimineren AI-aangedreven klembord met computervisie voor dynamisch in kaart brengen van velden tussen portalen Aangepaste prijzen Informer door Entrinsik Niet-technische managers die behoefte hebben aan selfservice-business intelligence en realtime rapportages Ad-hocrapportage met één muisklik en geautomatiseerde verdeling van prestatierapporten Aangepaste prijzen Neural Earth Verzekeraars en verzekeraars die behoefte hebben aan realtime informatie over wereldwijde klimaatrisico's Risicoscores voor meerdere risico's op vastgoedniveau en satellietgestuurde omgevingsanalyses Aangepaste prijzen Acolite AI Agents Operationele teams die aangepaste AI-agenten inzetten voor gespecialiseerde verzekeringstaken Geautomatiseerde offertevergelijking en agentschappen voor het in kaart brengen van waardetabellen (SOV) Aangepaste prijzen LinqCo-Pilot Verkoopprofessionals die behoefte hebben aan digitaal netwerken en automatisering van de opvolging van leads Digitaal delen van contactgegevens via NFC en AI-ondersteunde leadregistratie vanaf fysieke kaarten Plus begint bij $ 25 per maand Indemn AI Bureaus die een omnichannel-strategie voor gesprekken ontwikkelen voor zowel spraak als chatten Unified AI Associates voor 24/7 service en AI Studio voor aangepaste verzekeringstrajecten Aangepaste prijzen

Waarom kiezen voor alternatieven voor Outmarket AI?

Als uw team meer tijd besteedt aan het wisselen van context dan aan het uitvoeren van werk, is het tijd om te kijken waarom een geïntegreerd alternatief wellicht de betere keuze is.

Centraliseer uw volledige werkstroom door verzekeringsvoorstellen, clientgegevens en taakbeheer samen te brengen in één werkruimte, in plaats van te schakelen tussen losstaande silo's

Verminder het aantal abonnementen met een alles-in-één platform dat niche-AI-oplossingen overbodig maakt en tegelijkertijd de kosten per gebruiker verlaagt

Maak gebruik van cross-functionele context om realtime gegevens uit uw taken, documenten en wiki's te halen, zodat uw door AI gegenereerde content gebaseerd is op uw daadwerkelijke bedrijfsgegevens

Automatiseer repetitief administratief werk met met AI-agenten die statusupdates, stand-ups en projectoverdrachten afhandelen zonder handmatige tussenkomst

Breid uw activiteiten op voorspelbare wijze uit met een platform dat meegroeit met uw team, zonder tegen de technische beperkingen van branchespecifieke tools aan te lopen

🔎 Wist u dat? 81% van de verzekeraars geeft nu prioriteit aan bedrijfsbreed risicobeheer met GenAI, wat veel verder gaat dan alleen het genereren van offertes.

De beste Outmarket AI-alternatieven om te gebruiken

Het vinden van de juiste vervanging betekent je weg vinden in een verwarrende mix van brede platforms en hyper-specifieke puntoplossingen. Kies je de verkeerde, dan eindig je met een tool die te veel beperkingen heeft voor je groei of te complex is voor je specifieke behoeften op het gebied van offertes en telefonische dienstverlening.

We hebben de beste alternatieven voor Outmarket AI op een rijtje gezet op basis van hun belangrijkste sterke punten.

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, waarmee je chats, documenten en taken gecentraliseerd worden in een AI-gestuurd ecosysteem. Het helpt je om werkversnippering te voorkomen en in één ononderbroken werkstroom van een ruwe clientaanvraag naar een definitieve, gebonden polis te gaan.

Hoewel Outmarket AI en andere op zichzelf staande verzekeringstools zich richten op het genereren van een snel projectvoorstel of de automatisering van een specifiek document, ontbreekt de omringende operationele context. Het daadwerkelijke projectplan, de toewijzing van verlengingsopdrachten, de interne teamoverdrachten en het bijhouden van de algehele voortgang van het kantoor belanden meestal ergens anders in een losstaande silo.

ClickUp benadert verzekeringsautomatisering vanuit een andere invalshoek dan tools die uitsluitend zijn ontwikkeld voor het genereren van offertes of niche-servicetaken.

Laten we eens kijken hoe dat werkt!

Maak een verbinding tussen de kennis van het kantoor en de uitvoering met behulp van Docs en Taaken

ClickUp Docs fungeren als zelfbijwerkende kennisbanken voor uw bedrijfsinformatie. Ze zorgen ervoor dat elke SOP, beleidssamenvatting en klantbriefing precies daar staat waar het werk plaatsvindt. Omdat deze documenten collaboratief zijn, kan uw team ze in realtime bewerken, inline opmerkingen achterlaten ter verduidelijking en de versiegeschiedenis gebruiken om ervoor te zorgen dat niemand naar een verlopen commissieschema kijkt.

En het beste? Je kunt informatie opslaan in ClickUp-documenten en deze informatie gebruiken om direct traceerbare ClickUp-taken aan te maken.

Elke taak is meer dan alleen een nog te doen-aangelegenheid; het is een container voor aangepaste gegevens. Met behulp van aangepaste velden kunt u specifieke verzekeringsmetadata, zoals polisnummers, namen van verzekeraars of verlengingsdata, rechtstreeks in de weergave van de taak bijhouden.

Dit zorgt ervoor dat wanneer een producent een Taak 'ABC Corp verlengen' opent, hij de volledige technische weergave van het account waaraan hij werkt kan bekijken.

Je kunt ClickUp ook gebruiken om een document rechtstreeks in een Taak of map in te sluiten.

📌 Bijvoorbeeld: Als een managementteam tijdens een vergadering besluit om een strategie aan te passen, hoef je geen follow-up-e-mail te sturen. Je kunt elke tekst in een document markeren en deze met één klik omzetten in een traceerbare taak. Hierdoor wordt de actie direct toegewezen aan een medewerker met een vastgestelde deadline en prioriteit, waardoor een beslissing die in een document wordt genomen direct resulteert in traceerbare voortgang.

Versnel uw verzekeringscyclus met ClickUp Brain

Zodra uw kennis en taken met elkaar zijn verbonden, fungeert ClickUp Brain als de intelligente thread die een einde maakt aan de zoek- en reddingsmissies die doorgaans nodig zijn om gegevens van het kantoor te vinden. Het is een geïntegreerde AI die de specifieke context van uw verzekeringswerkstroom begrijpt.

Gebruik ClickUp Brain om binnen enkele seconden e-mails of polisdocumenten op te stellen en te bewerken

Als een client bijvoorbeeld onverwachts belt, hoeft u niet tussen tabbladen te schakelen of naar een specifieke dekkingslimiet te zoeken. Vraag de AI gewoon om die context te tonen. Zo kunt u elke vergadering over verlenging of schadeclaim ingaan met een volledige geschiedenis van het account binnen handbereik, in plaats van een paar losse aantekeningen.

De beste functies van ClickUp:

ClickUp-automatiseringen : Verplaats polissen automatisch door de pijplijn door taken toe te wijzen aan onboardingteams en statussen bij te werken zodra een voorlopige polis is ondertekend

ClickUp-dashboards: Houd de prestaties van het kantoor in één oogopslag bij door realtime visuele rapporten te maken van het aantal actieve claims en aankomende verlengingsdata voor het gehele klantenbestand

ClickUp Chat: Centraliseer interne communicatie door discussies over polissen en updates van verzekeraars direct aan de relevante Taak te koppelen, zodat de volledige geschiedenis van een dossier behouden blijft

ClickUp-weergaven: Pas de werkruimte aan specifieke rollen binnen de verzekeringssector aan door schade-experts de Board-weergave te laten gebruiken voor pijplijnen, terwijl compliance-medewerkers de Tabel-weergave gebruiken voor poliscontroles

ClickUp-integraties: Synchroniseer klantcommunicatie door Gmail of Outlook rechtstreeks aan ClickUp te koppelen, zodat elke e-mail zichtbaar is binnen de polistaken voor een volledig overzicht

Voordelen van ClickUp:

Beelden, taken, documenten en chatten op één platform om contextwisselingen te voorkomen

Dankzij gedetailleerde toestemmingen kunt u de individuele toegang tot specifieke locaties en items in de werkruimte beheren

Dankzij uitgebreide aanpassingsmogelijkheden via aangepaste velden en geneste mappen kunnen teams een werkruimte creëren die precies aansluit bij hun specifieke technische werkstroom

Nadelen van ClickUp:

De uitgebreide functieset van het platform kan een initiële tijdsinvestering vereisen voor de inwerking van het team

Mobiel Whiteboard biedt minder mogelijkheden voor bewerking dan de desktop-versie

Prijzen van ClickUp:

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 10.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een recensent van Capterra ervan vindt:

“Ik vind het geweldig hoe je met ClickUp aan projecten kunt samenwerken, en hun automatisering maakt alles zoveel makkelijker. ”

💡Pro-tip: U kunt deze voordelen nog verder uitbreiden door gebruik te maken van Super Agents — autonome teamgenoten die in uw organigram zijn geïntegreerd en de verzekeringscyclus beheren. In plaats van uw middag te besteden aan het opstellen van follow-ups, kan een Super Agent duidelijke, nauwkeurige e-mails beheren, opstellen en versturen. Omdat deze agenten een oneindig geheugen hebben en toegang tot uw privé-documenten en taakgeschiedenis, werken ze met een menselijk begrip van de doelen van uw bureau. Terwijl u zich concentreert op het binnenhalen van hoogwaardige accounts, werken uw Super Agents 24/7 op de achtergrond, controleren ze bestaande polissen op naleving of stellen ze complexe verlengingsdossiers op.

2. Cara van Oyster Technologies (het beste voor het genereren van verzekeringsvoorstellen op basis van AI)

Het is menselijk om moe te worden van de cyclus van kopiëren, plakken en herhalen telkens wanneer een client om een offerte vraagt. Cara van Oyster Technologies maakt hier een einde aan. Het elimineert handmatig werk door uw polisgegevens om te zetten in professionele presentaties zonder de gebruikelijke opmaakproblemen.

De tool is gemaakt voor momenten waarop u een lead precies moet laten zien waarom uw dekking de beste keuze is, zonder dat u drie uur lang met spreadsheets hoeft te worstelen. De tool identificeert ook de nuances in de polisvoorwaarden, zoals specifieke uitsluitingen of limieten, en brengt deze direct in kaart in een vergelijkend offerteformat.

De beste functies van Cara van Oyster Technologies:

Haal polisgegevens uit offertes van verzekeraars met behulp van AI die verzekeringsterminologie en dekkingslimieten herkent, zodat handmatig overtypen overbodig wordt

Maak vergelijkingen van dekkingen naast elkaar, waarbij verschillen in uitsluitingen en aanvullende clausules tussen verschillende verzekeraars automatisch worden gemarkeerd

Breng klantgegevens uit uw AMS rechtstreeks in kaart naar ACORD-formulieren en offertesjablonen om fouten door dubbele invoer te voorkomen

Genereer verzekeringsvoorstellen met uw eigen huisstijl door binnen enkele minuten gegevens van verzekeraars in aangepaste makelaarslayouts te plaatsen

Voordelen van Cara van Oyster Technologies:

Sterk gericht op de werkstroom voor verzekeringsvoorstellen voor nauwkeurige dekkingsvergelijkingen

Verkort de doorlooptijd van offertes aanzienlijk door het uitvoeren van de gegevensophaalstappen te automatiseren

Overzichtelijke output die kantoren direct naar klanten kunnen sturen

Nadelen van Cara van Oyster Technologies:

Beperkt tot het genereren van offertes en biedt geen ondersteuning voor bredere kantooractiviteiten

Het integratie-ecosysteem is beperkter dan dat van de algemene platforms

Prijzen van Cara by Oyster Technologies:

Free

Normale prijs: $ 29,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Cara by Oyster Technologies:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Respondenten uit de verzekeringssector besteden meer dan 50% van hun tijd alleen al aan het voorbereiden van gegevens, terwijl 69% liever minder dan 25% aan dit werk zou besteden.

3. 1Fort (Het beste voor end-to-end automatisering van commerciële verzekeringskantoren)

Commerciële verzekeringsagentschappen hebben vaak te maken met een rommelige lappendeken van tools voor offertes, verzenden en facturering. Het invoeren van dezelfde aanvraaggegevens in meerdere portals van verzekeraars zorgt voor enorme knelpunten, waardoor het aantal offertes dat een agent per dag kan verwerken beperkt blijft.

1Fort brengt orde in die chaos. Het is ontworpen om te functioneren als een commerciële engine die een aanvraag van intake naar afsluiting begeleidt zonder het gebruikelijke gespring tussen verschillende tools. Het maakt gebruik van AI om het verzenden van de aanvraag te automatiseren en automatisch vergelijkingsvoorstellen te genereren. Dit neemt effectief het administratieve werk weg dat doorgaans een limiet stelt aan het aantal accounts dat een agent kan beheren, waardoor het taakbeheer wordt vereenvoudigd.

De beste functies van 1Fort:

Automatiseer het verzenden van aanvragen voor meerdere markten door één set aanvraaggegevens tegelijkertijd naar meer dan 500 verzekeraars te verdelen, zodat handmatige invoer via portalen overbodig wordt

Analyseer offertes met AI om binnen enkele seconden gedetailleerde vergelijkingen van dekkingen en prijzen te genereren die verschillen in polisvoorwaarden aan het licht brengen

Implementeer een white-label klantportaal waar verzekerden offertes kunnen bekijken, documenten kunnen ondertekenen en hun eigen certificaten kunnen beheren in een selfservice-omgeving met uw eigen huisstijl

Stroomlijn facturering en betalingsverwerking met automatisering van de betalingsverwerking en tools voor premiefinanciering die de administratieve overhead in de backoffice verminderen

Voordelen van 1Fort:

Aanzienlijke efficiëntiewinst: gebruikers melden een besparing van tot wel 8 uur per week op handmatige administratieve taken

Claimt aanzienlijke efficiëntiewinst op het gebied van verzendcapaciteit en bindpercentages

Voldoet aan SOC 2 Type II en heeft een vergunning in alle 50 Amerikaanse staten

1 Fort nadelen:

Exclusief gericht op zakelijke schadeverzekeringen, waardoor het niet geschikt is voor makelaars die ook veel particuliere verzekeringen of levens- en ziektekostenverzekeringen afhandelen

De integratie met oudere, verouderde Agency Management Systems (AMS) is nog in ontwikkeling in vergelijking met meer gevestigde platforms.

Prijzen van 1Fort:

Free

Aangepaste prijzen

1Fort-beoordelingen en recensies:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over 1Fort?

Dit is wat een recensent van Capterra ervan vindt:

“Het gemak en de snelheid waarmee je aan de slag kunt, evenals de overzichtelijke, eenvoudige gebruikersinterface. Zeer visueel, zodat je direct ziet waar er een risico of een probleem is dat aandacht vereist. “

4. Sonant AI (Het beste voor AI-gestuurde spraakreceptie en gespreksafhandeling)

Sonant AI pakt het directe omzetverlies aan dat wordt veroorzaakt door gemiste telefoontjes en overbelaste recepties. In plaats van een generiek IVR-systeem dat clients dwingt door een 'druk op 1 voor verkoop'-menu te gaan, begrijpt deze spraak-AI de specifieke context van de verzekeringssector. Bijvoorbeeld het verschil tussen een vraag over het eigen risico en een eerste schademelding (FNOL).

Het beheert inkomend verkeer 24/7, kwalificeert leads en verwerkt routinetaken zoals certificaataanvragen of vragen over facturering. Dit alles gebeurt zonder dat een callcentermedewerker de telefoon hoeft op te nemen. Dit zorgt ervoor dat elke beller direct antwoord krijgt, terwijl uw erkende verzekeringsagenten zich kunnen blijven concentreren op het afsluiten van complexe accounts.

De beste functies van Sonant AI:

Bied 24/7 klantenservice voor routinematige vragen, zoals de status van polissen, premiebetalingen en vragen over basisdekking, zonder menselijke tussenkomst

Synchroniseer gespreksgegevens met uw AMS/CRM, inclusief volledige transcripties en door AI gegenereerde samenvattingen die clientdossiers automatisch bijwerken na elke interactie

Kwalificeer en stuur leads in realtime door bellers met een hoge intentie te identificeren en door te verbinden met de juiste erkende agent

Plan afspraken zelfstandig door te integreren met de kalenders van het kantoor om follow-ups, verlengingen of schadebeoordelingen in te plannen op basis van de beschikbaarheid van de agenten

Voordelen van Sonant AI:

Dankzij de specifieke training voor de verzekeringssector is de implementatie sneller dan bij generieke spraak-AI-platforms

Native integraties met veelgebruikte AMS-platforms voor verzekeringen verminderen implementatieproblemen

SOC 2 Type II-gecertificeerd en GDPR-conform

Nadelen van Sonant AI:

Een AI-agent kan af en toe afwijken van aangepaste scripts

Het doorverbinden van gesprekken van AI naar mens verloopt niet altijd vlekkeloos

Sonant AI prijzen:

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonant AI:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Sonant AI?

Lees de ervaringen van een G2-recensent:

“Het systeem is zeer intuïtief en werkt effectief en efficiënt om telefoontjes naar de juiste persoon door te sturen. Hierdoor kan ons team zich bezighouden met taken die meer toegevoegde waarde bieden. Het ondersteuningsteam helpt ons om onze Agent voortdurend aan te passen, zodat deze op maat werkt en aansluit bij de behoeften van ons kantoor. “

5. Gaya AI (Het beste voor het elimineren van handmatige gegevensinvoer op portals van verzekeraars)

Herhalende taken zoals het opnieuw invoeren van dezelfde clientgegevens in verschillende portals van verzekeraars is geestdodend werk. Het put uw personeel uit en leidt tot typefouten die de nauwkeurigheid van een offerte kunnen verpesten. Gaya AI is ontwikkeld voor de agent die 50% van zijn dag besteedt aan het fungeren als menselijke brug tussen een AMS en een tiental portals van verzekeraars.

Het heeft de functie van een AI-aangedreven klembord dat het handmatig opnieuw invoeren van dezelfde 200+ velden voor elke offerte overbodig maakt. In tegenstelling tot generieke tools voor automatisch invullen, gebruikt Gaya computervisie en verzekeringsspecifieke LLM's om de semantische betekenis achter velden te begrijpen. Het herkent dat de ingangsdatum in het ene portaal hetzelfde is als de startdatum van de polis in een ander portaal.

De beste functies van Gaya AI:

Haal gegevens uit ongestructureerde databronnen, zoals pagina's van verzekeraars, schermafbeeldingen en zelfs foto's van rijbewijzen, met behulp van geavanceerde OCR en computervisie

Breng velden dynamisch in kaart met behulp van een verzekeringsspecifiek woordenboek dat technische terminologie begrijpt, zodat gegevens in het juiste selectievakje of keuzerondje terechtkomen, ongeacht de gebruikersinterface van het portaal

Exporteer records naar CSV om snel lijsten met bestuurders of voertuigen uit documenten van vervoerders te halen zonder handmatig spreadsheets op te schonen

Synchroniseer met openbare API's en webhooks om geëxtraheerde gegevens uit documenten rechtstreeks naar uw interne CRM of eigen makelaarssystemen te sturen

Voordelen van Gaya AI:

Minimaliseert fouten, zoals verwisselde VIN-nummers of geboortedata, die leiden tot onnauwkeurige offertes en vertragingen bij de acceptatie

Dankzij de eenvoudige implementatie via een Chrome-extensie kan uw team er direct mee aan de slag, zonder ingewikkelde migratie van de backend

Past zich automatisch aan wijzigingen in de layout van het portaal van de verzekeraar aan, waardoor de frequente storingen worden vermeden die vaak voorkomen bij traditionele RPA-tools (Robotic Process Automation).

Nadelen van Gaya AI:

Foutpercentages kunnen oplopen in werkstroomen met meerdere pagina's

Alleen Chromium-browsers op desktop, geen mobiele apparaten ondersteunen

Gaya AI prijzen:

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gaya AI:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: 43% van de mensen zegt dat repetitieve taken een nuttige structuur bieden voor hun werkdag, maar 48% vindt ze uitputtend en een afleiding van zinvol werk. Hoewel routine een gevoel van productiviteit kan bieden, beperkt het vaak de creativiteit en weerhoudt het je ervan om zinvolle voortgang te boeken. ClickUp helpt je om uit deze vicieuze cirkel te komen door routinetaken te automatiseren via intelligente AI-agenten, zodat je je kunt concentreren op diepgaand werk. Automatiseer herinneringen, updates en taaktoewijzingen, en laat functies zoals Automated Time Blocking en Task Priorities je productieve uren beschermen. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker dankzij ClickUp-automatiseringen, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

6. Informer van Entrinsik (het beste voor selfservice-business intelligence)

Als u voor elk operationeel rapport afhankelijk bent van een data-analist, vertraagt dat de besluitvorming. Met Informer van Entrinsik kunt u die afhankelijkheid doorbreken. Het biedt namelijk niet-technische managers een point-and-click-interface naar hun eigen nummers.

Het fungeert als een selfservice-analyselaag die bovenop uw bestaande systemen, zoals AMS360 of Sagitta, wordt geplaatst. Hierdoor kunt u uiteindelijk gegevens uit meerdere databronnen samenvoegen tot één live rapport. Dit zorgt ervoor dat het kantoor de overstap maakt van reactieve rapportage aan het einde van de maand naar een proactief model.

In dat geval kan elke producent zijn eigen retentiepercentages, commissieverdelingen en de status van de pijplijn in realtime bekijken, zonder te hoeven wachten tot een data-analist een aangepast bestand heeft opgesteld.

De beste functies van Informer van Entrinsik:

Maak ad-hocrapporten met een point-and-click-interface waarmee niet-technische gebruikers live databases en spreadsheets kunnen queryen zonder ook maar één regel SQL te schrijven

Genereer interactieve dashboards en indrukwekkende visualisaties met behulp van AI-ondersteunde tools die ruwe data automatisch omzetten in trendgrafieken, heatmaps en vergelijkingstabellen

Beheer de zichtbaarheid van gegevens met veiligheid op rijniveau, zodat verkopers alleen hun eigen klantenbestand zien, terwijl het management een totaaloverzicht van alle accounts behoudt

Automatiseer de verdeling van rapporten door dagelijkse of wekelijkse e-mailberichten in te plannen die gepersonaliseerde prestatieoverzichten naar elk lid van het team sturen

Voordelen van Informer by Entrinsik:

De zeldzame native verbinding met Ellucian Colleague maakt het een uitstekende keuze voor het hoger onderwijs

Hoge tevredenheid van gebruikers op de belangrijkste beoordelingsplatforms

Flexibele implementatieopties voldoen aan strenge vereisten voor gegevensopslag

Nadelen van Informer by Entrinsik:

Blijft achter bij concurrenten wat betreft de diepgang van de visualisatie en de aangepaste aanpassingsmogelijkheden van het dashboard

Geavanceerde functies zijn sterk afhankelijk van JavaScript-scripting

Prijzen van Informer by Entrinsik:

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Informer by Entrinsik:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

7. Neural Earth (het beste voor AI-gestuurde informatie over klimaatrisico's)

Traditionele rampenmodellen zijn in wezen momentopnames uit het verleden: ze vertellen u wat er in het verleden is gebeurd. Maar ze hebben moeite om te voorspellen hoe een veranderend klimaat morgen invloed zal hebben op een specifiek dak. Neural Earth vervangt statische kaarten door een live beslissingslaag die satellietbeelden, omgevingssensoren en eigen AI combineert om risico's in realtime te kwantificeren.

In plaats van dat een verzekeraar dagenlang handmatig overstromingsgebieden en de omtrek van bosbranden moet vergelijken, levert het platform binnen enkele seconden risicoscores op vastgoedniveau voor meerdere risico's. Het is ontworpen om abstracte milieugegevens om te zetten in een duidelijk operationeel signaal. Dit helpt agentschappen en herverzekeraars hun blootstelling aan te passen voordat de volgende gebeurtenis plaatsvindt.

De beste functies van Neural Earth:

Genereer risicoscores voor meerdere gevaren, zoals overstromingen, bosbranden en stormschade, met behulp van AI-modellen die de kwetsbaarheid op vastgoedniveau analyseren in plaats van brede gemiddelden op postcodegebied

Breng de blootstelling van het portfolio in kaart om risicovolle activa binnen grote vastgoedportefeuilles voor institutionele beleggers en verzekeraars te identificeren en te prioriteren

Automatiseer het acceptatieproces door realtime signalen over omgevingsrisico's rechtstreeks in bestaande werkstroomworkflows te integreren via een API-gerichte architectuur

Coördineer planetaire gegevens door verspreide datasets uit satellietbeelden, overheidsgegevens en milieusensoren samen te brengen in één enkel platform voor beslissingsondersteuning

Voordelen van Neural Earth:

Breder dekkingsbereik voor meerdere risico's dan gespecialiseerde concurrenten

De interface in natuurlijke taal verlaagt de technische drempel voor geospatiale analyse

Sterke validatie binnen de sector door strategische partnerschappen met verzekeraars zoals Orion180 voor geavanceerde analyses van bosbranden

Nadelen van Neural Earth:

De belangrijkste productmodules zijn gelabeld als 'early access', wat wijst op mogelijke instabiliteit van het platform

Geen openbaar gedefinieerde SLA's voor uptime of responstijden

Prijzen van Neural Earth:

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Neural Earth:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Acolite AI Agents (het meest geschikt voor het inzetten van aangepaste AI-agenten voor verzekeringen)

Acolite AI Agents is ontwikkeld voor het kantoor dat traditionele RPA is ontgroeid, maar niet over de ontwikkelaarsmiddelen beschikt om vanaf nul aangepaste LLM-werkstroomen te bouwen. Het fungeert als een AI-teamgenoot die u kunt inzetten voor specifieke, lastige operationele taken, zoals het uitgeven van verzekeringscertificaten (COI) of het in kaart brengen van waardetabellen (SOV).

In tegenstelling tot een generieke chatbot zijn deze agents vooraf getraind om verzekeringsdocumenten te lezen en met uw AMS te communiceren, net zoals een menselijke accountmanager dat zou doen. U stuurt simpelweg een e-mail of een offerte van een verzekeraar door naar de agent, waarna de agent op de achtergrond zorgt voor het extraheren van gegevens, het invullen van formulieren en het bijwerken van het systeem.

De beste functies van Acolite AI Agents:

Automatiseer het vergelijken van offertes door agenten in te zetten om premies, limieten en eigen risico's uit PDF's van verzekeraars te halen en deze te normaliseren in een overzichtelijke offerte voor de client

Verwerk de Schedule of Values (SOV) samen met agenten die spreadsheets met meerdere objecten valideren en standaardiseren, waarbij ontbrekende waarden of discrepanties worden gemarkeerd voor verzekeraars

Werk uw AMS automatisch bij door AI-agenten tijdens verlengingen polisgegevens uit de portals van verzekeraars te laten halen, zodat uw registratiesysteem accuraat blijft

Coördineer het verzenden van aanvragen bij verzekeraars met behulp van agenten die ACORD-formulieren vooraf invullen en aanvragen valideren voordat ze naar de markt worden verzonden

Voordelen van Acolite AI Agents:

Speciaal ontwikkeld voor verzekeringswerkstroomen, direct klaar voor gebruik

Configureerbaar zonder diepgaande technische kennis

Richt zich op het ondersteunen van menselijke besluitvorming in plaats van deze volledig te vervangen

Nadelen van Acolite AI Agents:

Door de beperkte openbare documentatie en gebruikersrecensies van derden is het moeilijker om de prestaties te vergelijken met die van gevestigde spelers

De stabiliteit op lange termijn en de kwaliteit van de ondersteuning zijn minder bewezen dan bij gevestigde alternatieven

Prijzen van Acolite AI:

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acolite AI Agents:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. LinqCo-Pilot (Het beste voor digitaal netwerken en het opvolgen van leads)

Simpel gezegd: met één tik op uw Linq-badge of -kaart worden uw contactgegevens, links naar sociale media en planningstools rechtstreeks naar de telefoon van een potentiële klant gestuurd. De Co-Pilot-laag gebruikt vervolgens AI om de administratieve afhandeling te regelen, uw korte aantekeningen van vergaderingen uit te schrijven en de beste tijd voor te stellen om opnieuw contact op te nemen op basis van uw recente interacties. Dit vereenvoudigt het klantenbeheer.

De beste functies van LinqCo-Pilot:

Deel contactgegevens via NFC met behulp van fysieke kaarten, badges of hubs, zodat potentiële klanten uw gegevens direct kunnen opslaan zonder een app te hoeven downloaden

Automatiseer de opvolging van leads met een AI-assistent die u ertoe aanzet contact op te nemen met nieuwe contactpersonen en contextgebaseerde berichtensjablonen biedt op basis van uw aantekeningen van vergaderingen

Leg leads vast met AI-ondersteunde formulieren waarmee u papieren visitekaartjes of badges kunt scannen en de geëxtraheerde gegevens automatisch kunt synchroniseren met uw CRM

Volg engagementstatistieken om precies te zien wanneer en waar uw digitale profiel is getoond, inclusief welke specifieke links of bestanden door uw nieuwe contacten zijn aangeklikt

Voordelen van LinqCo-Pilot:

De sterke marktacceptatie wijst op een bewezen product-marktfit

Diepgaandere analyses en automatisering van follow-ups met AI in vergelijking met directe concurrenten

SOC 2 Type II-gecertificeerd met SSO op niveau van de onderneming

Nadelen van LinqCo-Pilot:

Sommige gebruikers melden compatibiliteitsproblemen met NFC-apparaten

Grote teams kunnen niet zelfstandig werken en moeten via de verkoopafdeling gaan

Prijzen van LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: $ 25 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van LinqCo-Pilot:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Indemn AI (Het beste voor omnichannel conversational AI-agenten)

Het beheren van klantgesprekken via telefoon, chat, sms en e-mail zonder een uniforme multichannelcommunicatiestrategie leidt tot enorme communicatiesilo's. Klanten raken gefrustreerd wanneer ze hun probleem aan de telefoon moeten herhalen nadat ze het al asynchroon hebben uitgelegd, waardoor uw bureau ongeorganiseerd overkomt.

Indemn AI brengt externe clientchats samen, zodat de context van een gesprek de client volgt. In plaats van vier verschillende, gescheiden tools te beheren, krijgt uw team één AI-medewerker. Deze kan routinematige polisdienstverlening of de eerste lead-intake zelfstandig afhandelen, maar weet precies wanneer het gesprek moet worden overgedragen aan een bevoegde medewerker, met een volledig overzicht van wat er al is besproken.

De beste functies van Indemn AI:

Analyseer het gedrag van makelaars en markttrends met geautomatiseerde categorisering van elke interactie, en zet gesprekken om in bruikbare inzichten voor de groei van het kantoor

Leg institutionele kennis vast en schaal deze op door de AI te trainen op uw specifieke marketingmateriaal, acceptatiedocumenten en interne scripts, zodat deze 'spreekt' zoals uw bureau.

Zet AI Associates in op alle kanalen, waaronder telefoon, e-mail, tekst en webchat, en bied een consistente service-ervaring 24/7

Aangepaste werkstroom-werkprocessen in de AI Studio om specifieke verzekeringstrajecten te bouwen, zoals risicobeoordelingen voor makelaars of schadeclaimtriage voor polishouders, zonder code te schrijven

Voordelen van Indemn AI:

Gepubliceerde resultaten van casestudy's tonen de daadwerkelijke operationele impact aan

Dankzij de specificiteit voor de verzekeringssector is een snellere implementatie mogelijk dan bij platforms voor algemeen gebruik

Omnichannel-dekking vermindert de integratiecomplexiteit van het beheer van afzonderlijke tools

Nadelen van Indemn AI:

Ontbreekt aan kant-en-klare, vooraf gebouwde connectoren voor veel AMS-systemen

Maakt gebruik van externe LLM-providers die klantgegevens verwerken

Prijzen van Indemn AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Indemn AI:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Welk alternatief voor Outmarket AI past bij u?

Elke keer dat u een nieuwe puntoplossing toevoegt om één enkel probleem op te lossen, maakt u uw tech stack ingewikkelder, duurder en moeilijker te gebruiken voor uw team. Dit leidt niet alleen tot toolsprawl, maar verhoogt ook het risico dat u de verkeerde software kiest, wat gevolgen heeft voor de hele stack.

Uiteindelijk zal dit proces uw team in een cyclus van eindeloze migraties gevangen houden.

U kunt deze vicieuze cirkel doorbreken door een platform te kiezen dat zich aanpast aan uw hele bedrijf. Een geïntegreerde werkruimte, zoals ClickUp, vervangt de versnipperde tools die u vertragen. Uw team besteedt minder tijd aan het beheren van software en meer tijd aan het werk dat omzet genereert.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Een geconvergeerde werkruimte brengt taken, documenten en communicatie samen op één platform, terwijl een puntoplossing een nichetool is die is ontworpen om slechts één specifiek probleem op te lossen. Door uw activiteiten te centraliseren, maakt een geconvergeerde werkruimte het schakelen tussen losstaande apps overbodig, waardoor gefragmenteerd werk wordt verminderd en de afstemming binnen het team wordt verbeterd.

AI-agenten verbeteren het werkstroombeheer door zelfstandig repetitieve taken uit te voeren op basis van specifieke triggers en gebeurtenissen in de werkruimte. In tegenstelling tot eenvoudige automatisering volgt agentische technologie complexe instructies om administratieve rompslomp af te handelen, zoals het opstellen van polisupdates of het doorsturen van leads, waardoor uw team zich kan concentreren op hoogwaardige strategieën en clienten.

Contextversnippering treedt op wanneer projectgegevens, client-antekeningen en interne communicatie verspreid zijn over meerdere, niet-gekoppelde applicaties. Deze versnippering is schadelijk omdat het leidt tot verloren informatie, gemiste deadlines en aanzienlijke tijdverspilling aan zoek- en reddingsacties om de juiste documenten te vinden.