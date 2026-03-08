10 gratis sjablonen voor margeanalyse

Onderzoek toont consequent aan dat bedrijven met gedetailleerde zichtbaarheid in hun financiële prestaties betere strategische beslissingen nemen. Toch verspillen de meeste financiële teams nog steeds uren per maand aan het opnieuw uitvoeren van dezelfde margeberekeningen in losstaande spreadsheets.

Deze gids leidt u door 10 sjablonen voor margeanalyse, van break-evencalculators tot concurrerende prijsmodellen, zodat u niet langer hoeft te reageren op winstderving, maar snellere, op gegevens gebaseerde beslissingen kunt nemen die uw winst beschermen.

Wat is een sjabloon voor margeanalyse?

Wanneer uw CFO tijdens een kwartaalbeoordeling om margegegevens per productlijn vraagt, is het laatste wat u wilt drie verschillende spreadsheets met drie verschillende antwoorden vinden, die vorige maand allemaal door een ander teamlid zijn 'bijgewerkt'.

Een sjabloon voor margeanalyse is een vooraf opgesteld raamwerk dat dit oplost. Het is ontworpen om het verschil tussen uw inkomsten en kosten te berekenen en bij te houden, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de winstgevendheid van producten, diensten of hele bedrijfsonderdelen.

Het standaardiseert uw berekeningen, centraliseert uw gegevens en biedt u een herhaalbare werkstroom voor het bijhouden van de winstgevendheid, of u nu gefocust bent op brutomarge, contributiemarge of nettowinstmarge.

Deze sjablonen zijn essentieel voor financiële teams, bedrijfseigenaren en operationele managers die inzicht willen krijgen in de winstgevendheid zonder hoofdpijn over spreadsheets. Ze standaardiseren uw berekeningen, centraliseren uw gegevens en creëren een herhaalbare werkstroom voor het bijhouden van belangrijke statistieken.

Een goede sjabloon bevat doorgaans:

Omzetgegevens: velden voor verkoopcijfers per product, dienst of periode

Kosten categorieën: Secties voor kosten van verkochte goederen (COGS), variabele kosten en vaste kosten

Margeformules: vooraf opgestelde berekeningen voor vooraf opgestelde berekeningen voor brutomarge , contributiemarge of nettowinstmarge

Visualisatie-elementen: grafieken of voorwaardelijke formaten om u te helpen trends direct te herkennen.

Hoewel veel teams beginnen met een winstmargecalculator in Excel, leidt deze aanpak vaak tot nachtmerries op het gebied van versiebeheer en datasilo's. Door een sjabloon te gebruiken binnen een verbonden werkruimte weet u zeker dat iedereen met dezelfde cijfers werkt, waardoor u betrouwbare inzichten krijgt wanneer u die het meest nodig hebt.

📮ClickUp Insight: 44% van de respondenten van onze enquête gebruikt spreadsheets om hun projecten en taken te beheren. Maar spreadsheets zijn nooit ontworpen voor veranderende werkstroomen. Naarmate uw projecten complexer worden, wordt het bijhouden van statussen, tijdlijnen en opdrachten een handmatige, tijdrovende taak. Een geconvergeerd AI-platform zoals ClickUp lost dit probleem op met speciaal ontwikkelde weergaven zoals lijst, tabel, kalender en gantt. Dat betekent dat u taken kunt visualiseren op een manier die voor u en uw team logisch is. Stel op triggers gebaseerde automatiseringen in om velden en statussen bij te werken naarmate het werk vordert, en plotseling behoren handmatige updates tot het verleden.

🎥 Gebruikt u de juiste tools om de repetitieve gegevensinvoer die uw werk nu eenmaal vereist, te overwinnen? Deze video laat u zien waar u op moet letten.

10 gratis sjablonen voor margeanalyse om de winstgevendheid te bijhouden

Hieronder hebben we 10 analysesjablonen per gebruiksscenario geordend, van snelle winstberekeningen tot uitgebreide financiële analyses, zodat u direct kunt kiezen wat bij uw behoeften past.

1. Sjabloon voor productprijzen door ClickUp

Ontvang gratis sjabloon Organiseer en bewaar alle prijsinformatie in een codevrije database in het sjabloon voor productprijzen van ClickUp.

Een prijs vaststellen zonder te weten of deze winstgevend is, is een enorm risico. Met de sjabloon voor productprijzen van ClickUp kunt u dat voorkomen door de optimale prijs te berekenen op basis van productiekosten, prijzen van concurrenten en uw target-winstmarges. Zo bent u er zeker van dat uw prijsstrategie gebaseerd is op gegevens en niet op giswerk.

Opvallende functie: Houd kostencomponenten zoals materialen en arbeid direct bij in uw prijstaken met behulp van Houd kostencomponenten zoals materialen en arbeid direct bij in uw prijstaken met behulp van ClickUp-aangepaste velden . Dit verrijkt uw werk met cruciale financiële context en verbetert de rapportage op ClickUp-dashboards

AI-voordeel: Stop met gissen naar prijsniveaus. Analyseer historische prijsgegevens en krijg marge-geoptimaliseerde prijssuggesties op basis van uw huidige kostenstructuur met Stop met gissen naar prijsniveaus. Analyseer historische prijsgegevens en krijg marge-geoptimaliseerde prijssuggesties op basis van uw huidige kostenstructuur met ClickUp Brain , een verzameling contextuele AI-functies.

🚀 Ideaal voor: productmanagers, e-commerceteams en iedereen die nieuwe producten lanceert.

2. Break-even-analysesjabloon van ClickUp

Ontvang gratis sjabloon Met de break-even-sjabloon van ClickUp kunt u zien op welk punt de inkomsten gelijk zijn aan de kosten.

Vraagt u zich af of een nieuw product of project financieel haalbaar is? De break-even-sjabloon van ClickUp berekent het exacte verkoopvolume of de exacte omzet die nodig is om al uw vaste en variabele kosten te dekken. Het toont u het precieze punt waarop u geen geld meer verliest en winst begint te maken.

Opvallende functie: visuele break-even grafieken die automatisch worden bijgewerkt wanneer u de kostenramingen aanpast, zodat u direct feedback krijgt over hoe wijzigingen in prijzen of kosten uw nettowinst beïnvloeden.

Dashboardverbinding: Creëer een visuele weergave van uw werk en volg de realtime voortgang naar break-even-doelen voor meerdere producten door uw sjabloon te koppelen aan Creëer een visuele weergave van uw werk en volg de realtime voortgang naar break-even-doelen voor meerdere producten door uw sjabloon te koppelen aan ClickUp Dashboards.

🚀 Ideaal voor: startups, lanceringen van nieuwe producten en financiële teams die de haalbaarheid van projecten evalueren.

3. Kostenanalysesjabloon van ClickUp

Ontvang gratis sjabloon Met het kostenanalysesjabloon van ClickUp kunt u weloverwogen beslissingen nemen over budgettering en toewijzing van middelen.

Uw marges worden kleiner, maar u kunt niet achterhalen waarom. Het kostenanalysesjabloon van ClickUp helpt u het probleem te diagnosticeren door al uw kostencategorieën – directe, indirecte, vaste en variabele kosten – uit te splitsen, zodat u precies kunt zien waar uw geld naartoe gaat.

Opvallende functie: een duidelijk categorisatiesysteem dat beheersbare kosten scheidt van niet-beheersbare kosten, zodat u uw optimalisatie-inspanningen kunt richten op de punten waar ze het meeste effect hebben.

Voordeel van automatisering: Pak margedaling aan voordat het een crisis wordt door Pak margedaling aan voordat het een crisis wordt door ClickUp-automatiseringen in te stellen om automatisch kostencategorieën te markeren die vooraf ingestelde drempels overschrijden.

🚀 Ideaal voor: Operationele teams, inkoopmanagers en CFO's die kostenbesparingsinitiatieven leiden.

4. Sjabloon voor productiekostenanalyse door ClickUp

Ontvang gratis sjabloon Navigeer eenvoudig door complexe kostenstructuren met de ClickUp-sjabloon voor productiekostenanalyse.

De sjabloon voor productiekostenanalyse van ClickUp geeft u gedetailleerde zichtbaarheid van de productiekosten door deze op uniteniveau bij te houden, inclusief materialen, arbeid en overheadkosten. Zo kunt u voor elk product dat u maakt nauwkeurige marges berekenen.

Opvallende functie: Kosten bijhouden op unitniveau die worden samengevoegd tot totale margeweergaven, zodat u zowel de details als het totaalbeeld kunt zien.

Werkstroom-integratie: creëer end-to-end zichtbaarheid van de fabrieksvloer tot uw uiteindelijke winstmarge door productiekostengegevens te verbinden met voorraadbeheer en verkoopstaken in ClickUp.

🚀 Ideaal voor: Productieteams, productiemanagers en operationele leidinggevenden

5. Prijssjabloon voor concurrentieanalyse door ClickUp

Ontvang gratis sjabloon Analyseer de prijsmodellen van uw concurrenten naast elkaar en ontdek mogelijkheden om hen te slim af te zijn met de ClickUp-sjabloon voor concurrentieanalyse en prijsstelling.

Prijszetting in een vacuüm is een recept voor mislukking. De sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp helpt u concurrerende prijzen te hanteren zonder in te boeten aan winstgevendheid, door prijsinformatie van concurrenten te combineren met uw eigen kostenstructuur. U kunt deze sjabloon gebruiken om eenvoudig prijskansen en margegaten in de markt te identificeren.

Opvallende functie: ClickUp weergaven met een vergelijking naast elkaar die uw marges weergeven ten opzichte van de geschatte marges van concurrenten, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van uw marktpositie.

AI-onderzoek: Vat de prijstrends van concurrenten samen op basis van onderzoek dat u in Vat de prijstrends van concurrenten samen op basis van onderzoek dat u in ClickUp-documenten hebt opgeslagen met behulp van ClickUp Brain om bruikbare mogelijkheden voor marge-optimalisatie aan het licht te brengen.

🚀 Ideaal voor: marketingteams, productstrategen en managers bedrijfsontwikkeling

6. Prijslijst-sjabloon van ClickUp

Ontvang gratis sjabloon Het prijslijsjabloon van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en bijhouden van prijsinformatie voor uw producten of diensten.

Ben je de chaos van 'welke spreadsheet bevat de huidige prijzen?' beu? Het prijslijstsjabloon van ClickUp centraliseert alle prijzen van je producten en diensten, samen met de bijbehorende kosten en marges, in één overzichtelijk en betrouwbare weergave. Het wordt de enige bron van waarheid voor prijsstelling in je hele organisatie.

Opvallende functie: houd elke prijswijziging bij en zie wie deze heeft doorgevoerd met de versiegeschiedenis van ClickUp. Combineer dit met ClickUp-goedkeuringswerkstroom om ervoor te zorgen dat alle prijsupdates correct zijn goedgekeurd voordat ze live gaan.

Toegangscontrole: Voorkom het per ongeluk delen van gevoelige margegegevens door voor uw verkoopteam ClickUp Filtered Views te maken die alleen de definitieve prijzen tonen, terwijl de financiële afdeling en het management toegang blijven houden tot de volledige kosten- en margegegevens.

🚀 Ideaal voor: Verkoopteams, accountmanagers en financiële afdelingen

7. Sjabloon voor financieel analyserapport door ClickUp

Ontvang gratis sjabloon De sjabloon voor financiële analyserapporten van ClickUp is ontworpen om het voor teams gemakkelijk te maken om analyses uit te voeren, rapportage te doen en conclusies te trekken voor budgettering en investeringen.

Basisberekeningen van marges zijn goed, maar leidinggevenden hebben het volledige plaatje nodig. Deze sjabloon voor financieel analyserapport van ClickUp biedt een uitgebreid kader voor het analyseren van de financiële prestaties van uw bedrijf, inclusief margetrends, winstgevendheidsratio's en vergelijkingen tussen periodes.

Opvallende functie: vooraf gebouwde secties voor margeanalyse naast andere sleutelmaatstaven zoals liquiditeit, efficiëntie en hefboomratio's.

Levende documenten: transformeer statische rapporten in dynamische bronnen met ClickUp Docs. Maak financiële rapporten die realtime gegevens uit uw gekoppelde ClickUp-dashboards halen, zodat uw analyse altijd up-to-date is.

🚀 Ideaal voor: Financiële teams, analisten en leidinggevenden die behoefte hebben aan gestructureerde financiële rapportage.

8. Sjabloon voor kosten-batenanalyse door ClickUp

Ontvang gratis sjabloon De sjabloon voor kosten-batenanalyse van ClickUp stroomlijnt de besluitvorming door de kosten en baten van projecten of initiatieven visueel te vergelijken.

Elk nieuw project of elke nieuwe investering is een gok. De sjabloon voor kosten-batenanalyse van ClickUp helpt u slimmere beslissingen te nemen door een kosten-batenanalyse uit te voeren waarin de kosten van een beslissing worden afgewogen tegen de verwachte baten. De sjabloon bevat ingebouwde berekeningen voor het rendement op investering en de terugverdientijd om te bepalen of de marge op een investering financieel verantwoord is.

Opvallende functie: berekeningen van ROI en terugverdientijd zijn rechtstreeks in het framework ingebouwd, waardoor u geen handmatige formules hoeft aan te maken.

Projecttracking: Houd bij of uw verwachte marges en voordelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd door uw kosten-batenanalyse rechtstreeks te koppelen aan de taken van het project in ClickUp.

🚀 Ideaal voor: Projectmanagers en leidinggevenden die nieuwe initiatieven of operationele veranderingen evalueren

9. Sjabloon voor winstmarge (CFI)

via CFI

Corporate Finance Institute (CFI) biedt een robuuste, op Excel gebaseerde winstmargesjabloon voor het berekenen van bruto-, operationele en nettowinstmarges met behulp van standaardformules uit de sector. Het is een uitstekend startpunt voor financiële professionals die werken met spreadsheets.

Opvallende functie: Het sjabloon doet ook dienst als leermiddel, met duidelijke uitleg over elk type marge en wanneer deze te gebruiken. Het is een geweldige manier om de theorie achter de nummers te begrijpen.

Eerlijke beoordeling: Dit is een uitstekende tool voor eenmalige berekeningen of individuele analyses. Omdat het echter een statische spreadsheet is, mist het de realtime samenwerkings- en automatiseringsfuncties die nodig zijn voor het continu bijhouden van marges binnen een team.

🚀 Ideaal voor: Financiële professionals en analisten die graag in Excel werken

10. Online calculator voor contributiemarge + gratis Sheets-sjabloon (coëfficiënt)

via Coefficient

De contributiemargecalculator van Coefficient biedt een snelle online calculator en een downloadbare Google Spreadsheets-sjabloon voor het berekenen van de contributiemarge. Hiermee kunt u inzicht krijgen in hoeveel elke verkochte eenheid bijdraagt aan het dekken van uw vaste kosten en het genereren van winst.

Opvallende functie: de directe online calculator is perfect voor snelle controles tijdens vergaderingen, terwijl het downloadbare sjabloon een meer gedetailleerde analyse mogelijk maakt.

Eerlijke beoordeling: Het is handig voor eenvoudige economische analyses op unitniveau, maar beperkt voor teams die historische trends moeten bijhouden of marges voor meerdere complexe producten moeten analyseren.

🚀 Ideaal voor: Teams die al in Google Workspace werken en een snelle manier nodig hebben om de contributiemarge te berekenen.

📮ClickUp Insight: 74% van de werknemers gebruikt twee of meer tools om de informatie te vinden die ze nodig hebben, terwijl ze heen en weer springen tussen e-mails, chat, aantekeningen, tools voor projectmanagement en documentatie. Dit voortdurende wisselen van context kost tijd en vertraagt de productiviteit. Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp al uw werk – e-mail, chat, documenten, taken en aantekeningen – samen in één doorzoekbare werkruimte, zodat alles precies is waar u het nodig hebt.

Waarom margeanalysesjablonen belangrijk zijn voor uw Business

U ziet hoge omzetcijfers en gaat ervan uit dat het bedrijf gezond is, maar u heeft het knagende gevoel dat u niet weet hoe u de winstgevendheid van projecten nauwkeurig kunt meten – een probleem dat de meeste bedrijven hebben, aangezien slechts 38% van de bedrijven kosten-winstgevendheidsanalyses gebruikt.

Sjablonen voor margeanalyse bieden de feitelijke situatie, waardoor u niet meer hoeft te gissen, maar zekerheid krijgt. Ze geven u de duidelijkheid die u nodig hebt om slimme, datagestuurde beslissingen te nemen die uw winst beschermen.

Zichtbaarheid op de werkelijke winstgevendheid: hoge inkomsten kunnen misleidend zijn. Een sjabloon dwingt u om te kijken welke producten en diensten daadwerkelijk geld opleveren nadat alle kosten zijn meegerekend.

Snellere besluitvorming: wanneer uw margegegevens georganiseerd en toegankelijk zijn, kunnen cruciale beslissingen over prijsstelling, kostenbesparingen en wanneer uw margegegevens georganiseerd en toegankelijk zijn, kunnen cruciale beslissingen over prijsstelling, kostenbesparingen en productstrategie binnen enkele uren in plaats van weken worden genomen.

Consistentie binnen de hele organisatie: gestandaardiseerde sjablonen maken een einde aan het probleem van 'mijn spreadsheet zegt iets anders', dat financiële vergaderingen ontspoort en het vertrouwen in de gegevens ondermijnt.

Proactieve margebescherming: door marges in de loop van de tijd bij te houden, kunt u erosie opsporen voordat deze tot een crisis leidt. Zo kunt u kostenstijgingen bij leveranciers of prijsdruk op de markt vroegtijdig signaleren.

Wanneer u margeanalyse niet langer als een afzonderlijke, geïsoleerde taak beschouwt, maar integreert in uw dagelijkse werk, elimineert u de contextversnippering – de fragmentatie die teams dwingt om urenlang te zoeken naar informatie in losstaande apps – waar zoveel bedrijven mee te kampen hebben.

💟 Bonus: Gebruik de Super Agent Builder in ClickUp om zelf een Financial Reporting Analyst Super Agent te bouwen die uw ClickUp-werkgegevens omzet in consistente, besluitvaardige rapporten zonder dat u handmatig updates hoeft samen te stellen. Super Agents zijn de AI-aangedreven teamgenoten van ClickUp die zijn ontworpen om tijd te besparen, de productiviteit te verhogen en zich aan te passen aan uw ClickUp-werkruimte met intelligentie en mensachtige interacties. Deze zelflerende omgevingsagenten hebben de volledige context van uw ClickUp-werkruimte, waardoor ze 24 uur per dag efficiënt en veilig meerstapswerkstroomprocessen kunnen uitvoeren. Zo kan een Super Agent voor financiële rapportage u helpen: Haal belangrijke signalen uit een gedefinieerde ruimte/map/lijst (of een reeks lijsten), zoals: Wat is voltooid versus gepland Wat is achterstallig of loopt risico (werk dat van invloed kan zijn op omzet, facturering, kosten of levering) Opvallende wijzigingen in de scope of signalen voor herwerk (vaak een kostenfactor)

Wat is voltooid versus gepland

Wat is achterstallig of loopt risico (werk dat van invloed kan zijn op omzet, facturering, kosten of levering)

Opvallende wijzigingen in de scope of signalen voor herwerk (vaak een kostenfactor)

Maak elke keer een gestandaardiseerd rapport (zodat het management periodes kan vergelijken).

Plaats het rapport als opmerking, chatbericht of in een actief document (afhankelijk van hoe u het hebt ingesteld). Wat is voltooid versus gepland

Wat is achterstallig of loopt risico (werk dat van invloed kan zijn op omzet, facturering, kosten of levering)

Opvallende wijzigingen in de scope of signalen voor herwerking (vaak een kostenfactor)

Leer vandaag nog hoe u uw eerste Super Agent kunt bouwen.

Hoe u margeanalysesjablonen gebruikt

Zelfs nadat u een sjabloon hebt gevonden, kan de angst om gegevens verkeerd in te voeren en misleidende resultaten te krijgen verlammend werken, waardoor het sjabloon digitaal stof blijft verzamelen. Door een duidelijk besluitvormingsproces te volgen, wordt het beheersbaar en zorgt u ervoor dat uw analyse nauwkeurig is.

Zorg ervoor dat u uw gegevens bij de hand hebt voordat u begint:

Kosteninformatie (directe kosten, indirecte kosten, vaste versus variabele kosten)

Omzetcijfers (toegankelijk per product, dienst of bedrijfsonderdeel)

Een duidelijk beeld van welk type marge u moet analyseren (bruto, contributie of netto)

Zo gaat u aan de slag:

Kies het juiste sjabloon voor uw type analyse: gebruik een break-even-sjabloon voor vragen over haalbaarheid, een kostenanalysesjabloon voor kostenoptimalisatie of een productprijssjabloon voor nieuwe lanceringen. Voer uw kostenstructuur in: Vul de sjabloon in met uw vaste kosten, variabele kosten per eenheid en eventuele overheadkosten. Voeg uw omzetgegevens toe: Voer uw prijzen en verkoopvolumes in, of het nu gaat om actuele historische gegevens of toekomstige prognoses. Bekijk de berekende marges: Controleer de brutomarge, de contributiemarge of de nettomarge, afhankelijk van de sjabloon die u hebt gekozen. Analyseer de resultaten: Identificeer welke producten of diensten gezonde marges hebben en welke aandacht nodig hebben. Zoek naar trends of uitschieters. Stel doorlopende tracking in: Als u een sjabloon in ClickUp gebruikt, maak dan een verbinding met ClickUp Dashboards voor realtime margebewaking, zodat uw gegevens altijd live zijn.

Als uw marges er in een ClickUp-sjabloon niet goed uitzien, controleer dan de aangepaste velden. Een veelgemaakte fout is dat kosten in de verkeerde categorie worden ingevoerd. Controleer in spreadsheet-sjablonen of uw celverwijzingen uit de juiste kolommen worden gehaald.

💡 Pro-tip: Heb je snel antwoord nodig op vragen over specifieke projectkosten, of een rapport waarvan je weet dat het bestaat maar dat je niet kunt vinden? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain MAX. Deze desktop-AI-assistent maakt gebruik van geavanceerde AI om je ClickUp-werkruimte en al je gekoppelde apps te doorzoeken en informatie samen te vatten, zodat je niets mist. U kunt ook gewoon uw instructies inspreken, waarna Talk to Text ze omzet in aantekeningen of opmerkingen.

Maak financiële analyse en controle tot uw superkracht met ClickUp

Sjablonen voor margeanalyse elimineren de last van handmatige berekeningen en standaardiseren de manier waarop uw team de winstgevendheid meet. Door de juiste sjabloon voor uw doel te kiezen, of het nu gaat om het beoordelen van de haalbaarheid, het optimaliseren van kosten of het vaststellen van prijzen, kunt u overstappen van reactieve probleemoplossing naar proactieve besluitvorming.

Teams die marges consequent bijhouden, signaleren erosie vroegtijdig en maken snellere, zelfverzekerde keuzes die winstgevende groei stimuleren.

ClickUp helpt u uw margeanalyse te centraliseren en de verbinding te maken tussen het bijhouden van de winstgevendheid en uw hele werkstroom. Ga gratis aan de slag met ClickUp en transformeer de manier waarop uw team de winstgevendheid bijhoudt en optimaliseert.

Veelgestelde vragen

De brutomarge geeft uw winstgevendheid na directe productiekosten weer door de kosten van verkochte goederen (COGS) af te trekken van de omzet. De contributiemarge laat zien hoeveel elke verkochte eenheid bijdraagt aan het dekken van de vaste kosten door alle variabele kosten af te trekken van de omzet.

De meeste Excel-sjablonen voor winstberekening hebben dit ingebouwd, maar de formule is (omzet – kosten) / omzet. Voer gewoon uw omzet en totale kosten in de daarvoor bestemde cellen in om uw winstmarge te berekenen.

Spreadsheets zijn prima voor eenmalige berekeningen, maar een tool voor projectmanagement is beter voor het continu bijhouden van marges in samenwerking met anderen, vooral omdat 30% van de organisaties nog steeds voornamelijk op spreadsheets vertrouwt voor prestatiemodellering. Het maakt een verbinding tussen financiële gegevens en uw operationele werkstroomen. Het kan waarschuwingen automatiseren wanneer marges veranderen.

Ja, de meeste sjablonen kunnen worden gedupliceerd of uitgebreid om meerdere producten of bedrijfsonderdelen bij te houden. In een platform als ClickUp kunt u afzonderlijke weergaven maken die zijn gefilterd op productlijn en die allemaal worden samengevoegd in één enkel, geaggregeerd ClickUp-dashboard.