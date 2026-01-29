11 beste alternatieven voor Bardeen AI voor automatisering van de werkstroom in [jaar]

Bardeen AI is een betrouwbaar platform voor automatisering zonder code voor alledaagse taken. Het is ideaal voor snelle resultaten, zoals het verplaatsen van gegevens tussen apps en het opschonen van repetitieve taken.

Maar zodra uw team begint te groeien, is automatisering niet langer een 'nice-to-have', maar wordt het een infrastructuur. U hebt automatisering nodig die intelligent is en het werk vooruit helpt, zelfs wanneer de input verandert en het proces niet 100% lineair is.

En dat is meestal waar teams tegen hun limieten aanlopen: integraties die niet diep genoeg gaan, automatiseringen die in extreme gevallen niet werken en AI die de context tussen systemen niet echt begrijpt.

Daarom hebben we deze lijst met de beste Bardeen AI-alternatieven samengesteld.

We behandelen tools die zijn ontwikkeld om complexere werkstroomen te verwerken, gegevens betrouwbaar tussen platforms te verplaatsen en mee te schalen met echte activiteiten (niet alleen persoonlijke productiviteit).

Kom, we helpen je graag bij het vinden van de juiste installatie voor de automatisering voor je team! 🛠️

Waarom kiezen voor alternatieven voor Bardeen AI?

Hoewel Bardeen AI door veel teams wordt gewaardeerd vanwege het automatiseren van repetitieve taken en de (grotendeels betrouwbare) scrapingmogelijkheden, vinden andere gebruikers het onvoldoende voor het opschalen van AI-werkstroomautomatisering tussen teams en tools.

Hier is een lijst met enkele van de limieten die het vaakst worden genoemd in echte beoordelingen:

Moeilijkheden bij het afhandelen van meerstapswerkstroomen die afhankelijk zijn van veranderende paginavoorwaarden of geavanceerde 'if-this-then-that'-logica

Inconsistente scrapingresultaten. Sommige velden kunnen worden overgeslagen of onjuist worden geëxtraheerd, vooral van pagina's met ongebruikelijke structuren.

Het ontbreken van native integraties en bepaalde API's maakt het moeilijker om alle tools die mensen dagelijks gebruiken te automatiseren.

Onbetrouwbare triggers voor sommige apps. Notion-triggers zoals 'pagina aangemaakt' of 'pagina bijgewerkt' werken bijvoorbeeld niet altijd even betrouwbaar.

Beperkte aanpassingsmogelijkheden. Het hernoemen van variabelen, het wijzigen van sjabloonlinks na het maken van een scraper of het aanpassen van voorbeelden, enz. zijn niet zo flexibel als gebruikers zouden willen.

🔍 Wist u dat? 81% van de automatiseringsprofessionals gebruikt minstens een paar keer per week AI-producten in automatiseringsprojecten.

Bardeen AI-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste alternatieven voor Bardeen AI en wat elk daarvan te bieden heeft:

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp AI-werkruimte-intelligentie (ClickUp Brain), automatiseringen, AI-agenten + superagenten, dashboards, zoekfunctie, naadloze integratie Teams die interne productiviteit + taaktautomatisering + AI-agents binnen dezelfde hub willen Voor altijd gratis; aangepaste instellingen beschikbaar voor ondernemingen Zapier Meerstaps Zaps, voorwaardelijke logica, meer dan 8.000 integraties, monitoring + logboeken, Canvas-mapping, AI-agents + Copilot-add-ons Kleine en middelgrote bedrijven en teams die de grootste integratiebibliotheek en gestructureerde werkstroom willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29,99/maand. Maak Visuele stroomdiagramscenario's, routers + filters, iterators, krachtige datatransformatie, HTTP-module, AI-modules + agents Ontwikkelaars die visuele automatisering en budgetvriendelijke schaalbaarheid willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10,59 per maand. n8n Zelfhostingcontrole, JS binnen werkstroomen, API-flexibiliteit, herbruikbare subwerkstroomen/sjablonen, AI-agentorkestratie Technische teams die controle, zelfhosting en geavanceerde automatiseringslogica willen Betaalde abonnementen beginnen bij € 24 per maand. Workato Recepten voor ondernemingen, governance, auditlogs, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, connectoren op bedrijfsniveau Ondernemingen die behoefte hebben aan veilige, gecontroleerde automatisering in alle systemen Aangepaste prijzen Notion automatisering Databasetriggers, sjabloonknoppen, Notion AI Agents, API en integraties Teams die in Notion werken en op zoek zijn naar lichte automatisering en documenten + taken samen Free voor maximaal 100 taken; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29,99/maand. Integrately Automatisering met één klik, SmartConnect-begeleide installatie, AI-builder, grote automatiseringsbibliotheek Beginners die snelle plug-and-play-automatisering willen met weinig installatie-inspanning Gratis voor maximaal 100 taken; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29,99/maand. UiPath Volledige RPA voor UI-automatisering, betrouwbaarheid voor ondernemingen, sterk ecosysteem + componenten Ops-intensieve organisaties die UI-automatisering nodig hebben die verder gaat dan API-tools Betaalde abonnementen beginnen bij $ 25 per maand. IFTTT Eenvoudige trigger → actie-applets, gebruiksvriendelijke automatiseringen, eenvoudige installatie Particuliere en smart home-gebruikers die op zoek zijn naar snelle, lichtgewicht automatisering Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 3,99/maand. Systeemvak. io Low-code iPaaS, API-intensieve werkstroomen, ingebouwde integraties, Merlin AI-agentbouwer, logboeken, env-promotie Product- en engineeringteams die bedrijfsintegraties nodig hebben in combinatie met ingebouwde automatisering Aangepaste prijzen Drift AI-chatagent, playbooks, routing, live handoff, vastleggen buiten kantooruren, vergaderingen boeken tijdens het chatten Verkoop- en omzetteams die behoefte hebben aan automatisering van websiteconversies en directe boekingen voor vergaderingen Aangepaste prijzen

De beste alternatieven voor Bardeen AI om te gebruiken

Laten we nu meteen in de details duiken.

1. ClickUp (het beste voor interne teamproductiviteit en intelligente, contextbewuste agents)

Probeer ClickUp gratis uit Versnel werkstroomen met aangepaste Super Agents in ClickUp.

De meeste teams gebruiken vijf of zes verschillende AI-tools. Eén voor het aanmaken van content, één voor de automatisering van taken, één voor samenvattingen, één voor rapportages... enzovoort. Na verloop van tijd leidt dit tot een enorm probleem: AI-wildgroei. Uiteindelijk zit u met veel te veel AI-tools en -modellen die niet met elkaar communiceren. Uw kosten vermenigvuldigen zich van de ene op de andere dag, terwijl de context steeds meer gefragmenteerd raakt.

Dit is precies het probleem dat ClickUp oplost. Het is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte waar al uw taken, documenten, gesprekken en projecten in één systeem worden beheerd en waar AI direct op dat fundament is gebouwd.

Dit maakt het een perfect alternatief voor Bardeen AI:

AI die uw werk begrijpt

ClickUp Brain is een contextbewuste AI-laag die uw hele werkruimte begrijpt, inclusief uw taken, tijdlijnen, middelen, afhankelijkheden en teamcapaciteit.

Geef prioriteit aan taken voor actie vanuit uw werkruimte met behulp van de contextbewuste reacties van ClickUp Brain.

Wanneer u Brain een vraag stelt, geeft het u een antwoord door uw werkelijke werkruimte te doorzoeken, inclusief dezelfde mappen, lijsten en projecten die u handmatig één voor één zou openen. En omdat ClickUp al weet hoe u werkt, wie uw mensen zijn, wat elk team bezit en welke toestemmingen van toepassing zijn, zijn de antwoorden contextueel, nauwkeurig en toestemmingsbewust.

Met ClickUp Brain kunt u:

Zet gesprekken om in echt werk door discussies, aantekeningen en ideeën om te zetten in taken met de juiste context al als bijlage toegevoegd.

Neem slimmere beslissingen op basis van de live projectcontext , waarbij automatisch rekening wordt gehouden met deadlines, eigenaren, afhankelijkheden en de werklast van het team.

Maak en update uw werk rechtstreeks in ClickUp , van het opstellen van documenten en opmerkingen tot het bijwerken van taakstatussen.

Krijg direct zichtbaarheid in wat er gebeurt met realtime antwoorden op vragen als wat er geblokkeerd is, wat er veranderd is en wat vandaag aandacht nodig heeft.

Bovendien geeft ClickUp Brain MAX (de desktopcompanion van Brain) u ook toegang tot meerdere AI-modellen zoals ChatGPT, Claude of Gemini. Deze flexibiliteit maakt Brain MAX bijzonder krachtig voor teams die AI-ondersteuning willen integreren in hun dagelijkse werkzaamheden, in plaats van deze te isoleren in afzonderlijke apps.

Schakel tussen de beste AI-modellen zonder ClickUp te verlaten, mogelijk gemaakt door BrainGPT.

⭐ Bonus: Spreek op natuurlijke wijze en zet mondelinge instructies direct om in geschreven teksten met Talk to Text in ClickUp Brain MAX. Of u nu spreekt tijdens een Zoom-gesprek, hardop brainstormt of snelle updates deelt, uw stem wordt direct in ClickUp omgezet in bruikbaar werk.

Zie direct wat belangrijk is met AI-projectoverzichten.

Een van de meest praktische toepassingen van ClickUp Brain zijn AI-aangedreven projectsamenvattingen. Brain scant automatisch uw taken, chats, opmerkingen en updates om duidelijke projectsamenvattingen te genereren, waardoor u tijd en moeite bespaart om de projectstatus handmatig te achterhalen.

Vat activiteiten in taken, lijsten, mappen en ruimtes in ClickUp samen met ClickUp Brain.

Met AI Project Summaries kunt u:

Krijg een uniform overzicht van de voortgang van uw project , met een weergave van wat voltooid is, in uitvoering is of achterloopt.

Breng blokkades en risico's automatisch aan het licht , zodat vertragingen en afhankelijkheden niet verborgen blijven in lange commentaarthreads.

Krijg duidelijk inzicht in eigendom en verantwoordelijkheid , met nadruk op wie waarvoor verantwoordelijk is en wat vervolgens aandacht behoeft.

Neem nieuwe belanghebbenden of teamleden sneller aan boord, zonder dat ze wekenlange geschiedenis van Taaken hoeven door te nemen.

U kunt het zelfs vragen om uw project te analyseren en manieren voor te stellen om de planning en uitvoering van het werk te verbeteren.

Automatiseer uw werkstroom van begin tot eind

Waarom zou u zich beperken tot het ontvangen van updates over uw werk met AI? Waarom zou u het niet ook delegeren? In ClickUp zijn er twee manieren om dit te doen: ClickUp-automatiseringen en ClickUp-Super Agents.

ClickUp Automations helpt bij de automatisering van repetitief werk door eenvoudige regels uit te voeren op basis van een trigger → voorwaarde → actie-structuur. U kunt acties zoals taaktoewijzingen, statusupdates en follow-ups automatiseren, waardoor uw werkstroom efficiënter wordt zonder handmatige inspanningen.

Als u bijvoorbeeld een contentproject beheert, kunt u een automatisering instellen waarbij ClickUp, zodra een taak naar 'Draft Ready' wordt verplaatst, deze onmiddellijk aan de editor toewijst, de prioriteit ervan verhoogt en een opmerking met de volgende stappen toevoegt; alleen als de taak al een deadline heeft.

Creëer krachtige, visuele automatiseringen zonder code met ClickUp Automations.

💡 Pro-tip: U kunt zelf automatiseringen instellen met behulp van de no-code builder van ClickUp of gewoon in gewoon Engels beschrijven wat u wilt aan ClickUp Brain, waarna ClickUp de regel voor u configureert.

En het beste is: elke automatisering wordt ook geregistreerd, dus als iets niet werkt zoals verwacht, kunt u precies zien wat er is gebeurd en het aanpassen.

Bekijk dit in actie in deze video!

Automatisering die zelf nadenkt: ClickUp AI Super Agents

Hoewel automatisering u veel werk uit handen neemt, vereist veel van het werk dat u wilt automatiseren toch nog steeds een oordeel. Daar komt ClickUp Super Agents om de hoek kijken.

Gebruik AI-agenten in ClickUp om slimme, contextbewuste acties te automatiseren.

Deze AI-teamgenoten zijn 100% omgevingsgericht: ze houden uw werkruimte in de gaten en ondernemen actie op basis van wat er gebeurt. Als een bug met hoge prioriteit bijvoorbeeld binnen 24 uur niet is bijgewerkt, kan een agent automatisch de toegewezen persoon een bericht sturen, het probleem escaleren of zelfs opnieuw toewijzen.

U kunt agents configureren om te letten op achterstallige taken, gemiste SLA's of specifieke trefwoorden in opmerkingen. Ze kunnen volgens een schema werken of in realtime reageren, en dankzij hun oneindige geheugen en kennis van uw werkruimte zijn ze slim genoeg om via API's te communiceren met zowel ClickUp als uw andere tools.

Net als bij menselijke teamgenoten kunt u DM's sturen, vermeldingen doen en Taaken toewijzen aan Super Agents.

Bekijk deze video voor meer informatie over Super Agents:

De beste functies van ClickUp

live projectupdates en taakstatussen bij te houden , zodat teams in één oogopslag de voortgang en risico's kunnen zien. Gebruik ClickUp Dashboards en AI Cards om, zodat teams in één oogopslag de voortgang en risico's kunnen zien.

Leg vergaderingen vast zonder handmatig werk. ClickUp AI Notetaker woont uw virtuele vergaderingen bij en helpt bij het realtime transcriberen van gesprekken en het genereren van samenvattingen.

Houd gesprekken gekoppeld aan de uitvoering . Werk rechtstreeks samen in . Werk rechtstreeks samen in ClickUp Chat , waar al uw discussies, updates en feedback gekoppeld blijven aan de daadwerkelijke taken en projecten waar ze betrekking op hebben.

Vind alles direct in alle tools . Met . Met ClickUp Enterprise Search kunt u zoeken in taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde apps zoals Google Drive, Jira, Figma en GitHub, allemaal vanuit ClickUp.

Gebruik ClickUp-integraties om tools zoals HubSpot, GitHub en Twilio te synchroniseren, of bouw aangepaste werkstroomen met webhooks om het werk in uw apps te automatiseren.

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden van ClickUp kunnen in het begin overweldigend zijn.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een tevreden recensent deelt:

De AI-taken zijn erg handig, helpen bij het maken van samenvattingen, het opnieuw toewijzen van taken, het vinden van taken en het besparen van tijd bij kleine klusjes. Automatiseringen zijn ook krachtig en kunnen helpen bij het verminderen van veel repetitieve taken voor het toewijzen van prioriteiten, enz. Je kunt dat vervangen door AI-agenten, wat in feite automatiseringen op steroïden zijn, haha.

De AI-taken zijn erg handig, helpen bij het maken van samenvattingen, het opnieuw toewijzen van taken, het vinden van taken en het besparen van tijd bij kleine klusjes. Automatiseringen zijn ook krachtig en kunnen helpen bij het verminderen van veel repetitieve taken voor het toewijzen van prioriteiten, enz. Je kunt dat vervangen door AI-agenten, wat in feite automatiseringen op steroïden zijn, haha.

👀 Wist u dat? 52% van de ontwikkelaars zegt dat AI-tools en AI-agenten hen helpen hun productiviteit te verhogen. En 16,5% gebruikt AI-agenten al dagelijks op het werk (en nog meer gebruiken ze wekelijks/maandelijks).

2. Zapier (het beste voor uitgebreide app-integraties en werkstroomen)

via Zapier

Zapier is een van de populairste no-code platforms voor workflowautomatisering, ontwikkeld voor systematische werkstroomen met meerdere stappen. U kunt acties aan elkaar koppelen en logica toevoegen, zodat de werkstroom zich aanpast aan wat er gebeurt. U kunt bijvoorbeeld leads anders routeren op basis van de grootte van de deal, gegevens opschonen en verrijken voordat u ze synchroniseert met een andere tool, en zelfs werkstroomen volledig stoppen wanneer aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan.

De tool biedt ook AI-agents voor automatisering en een AI Copilot. In plaats van elke stap handmatig uit te zoeken, kunt u in gewone taal beschrijven wat u wilt en een AI-agent laten beslissen hoe dit in uw apps moet worden uitgevoerd.

De AI Copilot is ook handig bij het bouwen van werkstroomen. Het suggereert stappen, wijst op logische hiaten en versnelt het proces, wat vooral handig is als u geen automatiseringsexpert bent. U kunt alles onder controle houden met toestemming, activiteitenlogboeken en zelfs goedkeuringscontroles voor gevoelige acties, zodat automatiseringen veilig blijven wanneer ze gevoelige gegevens raken.

De beste functies van Zapier

Koppel meer dan 8.000 apps op het gebied van CRM, marketing, financiën, ondersteuning, analyse en interne tools om gegevens automatisch te laten stromen.

Visualiseer werkstroomprocessen met Zapier Canvas , waarmee u automatiseringswerkstroomstromen als een diagram in kaart kunt brengen en het volledige proces kunt plannen voordat u het bouwt.

Werk samen met behulp van gedeelde mappen, op rollen gebaseerde toegang, controles voor beheerders en versiegeschiedenis zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het verstoren van live automatiseringen.

Controleer de status van de automatisering met behulp van taakgeschiedenis, logboeken, foutmeldingen, herhalingspogingen en betrouwbaarheidscontroles.

Limieten van Zapier

Triggers kunnen langzamer werken dan verwacht en in bepaalde gevallen kunnen werkstroomen stilzwijgend mislukken zonder duidelijke foutmeldingen.

Prijzen van Zapier

Free

Professional : vanaf $ 29,99/maand

Team : vanaf $ 103,50 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Luister naar een G2-recensent:

Zapier maakt het ongelooflijk eenvoudig om onze verschillende tools met elkaar te verbinden en repetitieve taken te automatiseren. Als klein coachingbedrijf besparen we elke week uren door het automatiseren van formulierverzendingen, onboarding-e-mails voor klanten en het synchroniseren van gegevens tussen apps zoals Google Spreadsheets, HubSpot en Google Agenda. Het is betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en vereist geen programmeervaardigheden – perfect voor een klein maar groeiend team zoals het onze.

Zapier maakt het ongelooflijk eenvoudig om onze verschillende tools met elkaar te verbinden en repetitieve taken te automatiseren. Als klein coachingbedrijf besparen we elke week uren door het automatiseren van formulierverzendingen, onboarding-e-mails voor klanten en het synchroniseren van gegevens tussen apps zoals Google Spreadsheets, HubSpot en Google Agenda. Het is betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en vereist geen programmeervaardigheden – perfect voor een klein maar groeiend team zoals het onze.

🤯 Leuk weetje: De term 'automatisering' werd in 1946 door ingenieurs van Ford in de auto-industrie bedacht om het toenemende gebruik van automatische apparaten en besturingen in productielijnen te beschrijven.

3. Make (het beste voor visuele, budgetvriendelijke werkstroomautomatisering)

via Make

In Make wordt elke automatisering weergegeven als een stroomdiagram, zodat u kunt zien hoe gegevens van de ene app naar de andere worden verplaatst. U kunt één werkstroom opsplitsen in meerdere paden, stappen alleen uitvoeren wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan en items één voor één verwerken wanneer u met lijsten werkt.

De tool ondersteunt ook aggregators, wat handig is wanneer u resultaten van meerdere stappen wilt verzamelen en alles netjes wilt samenvoegen voordat u het verder verwerkt. Het combineert agentgebaseerde automatisering met AI. In plaats van elke stap te definiëren, beschrijft u het doel, en de agent helpt bij het bepalen van de volgende acties op basis van de context, waardoor werkstroom adaptiever en gemakkelijker op schaal te beheren is.

Met de ingebouwde gegevensverwerking kunt u tekst opschonen, datums verwerken of gegevens rechtstreeks in de werkstroom hervormen, wat het omgaan met echte invoer veel gemakkelijker maakt.

Maak gebruik van de beste functies

Maak gebruik van diepere app-integraties door te werken met geavanceerde eindpunten, aangepaste API-aanroepen en gedetailleerde configuratie in plaats van basisstappen voor trigger-acties.

Integreer AI-modules met slepen en neerzetten om gegevens rechtstreeks in werkstroomen te genereren, samen te vatten, te classificeren of te verrijken zonder externe scripts of plug-ins.

Verminder productieproblemen met uitvoeringslogboeken en foutafhandeling die precies laten zien waar en waarom een werkstroom is mislukt.

Ontwerp werkstroomen met behulp van natuurlijke taalprompts om het aanmaken van scenario's te versnellen en de inspanning die nodig is om complexe logica voor automatisering te bouwen te verminderen.

Limiet instellen

Werkstroomen kunnen foutgevoelig worden naarmate ze groter worden, en onduidelijke, niet-leesbare foutmeldingen maken het opsporen van fouten vaak frustrerend.

Maak prijzen

Free

Core: Vanaf $ 10,59 per maand

Voordeel: Vanaf $ 18,82 per maand

Teams: Vanaf $ 34,12 per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Geef beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Make?

Een Reddit-recensent zegt:

Make is aanzienlijk krachtiger en de visuele werkstroombouwer is eigenlijk behoorlijk solide. Veel beter voor complexe automatiseringen met meerdere vertakkingen, gegevensmanipulatie en foutafhandeling. De prijzen zijn redelijker dan die van Zapier voor intensief gebruik.

Make is aanzienlijk krachtiger en de visuele werkstroombouwer is eigenlijk behoorlijk solide. Veel beter voor complexe automatiseringen met meerdere vertakkingen, gegevensmanipulatie en foutafhandeling. De prijzen zijn redelijker dan die van Zapier voor intensief gebruik.

4. n8n (het beste voor zelfgehoste automatisering met technische controle)

via n8n

n8n is ideaal voor teams die volledige controle willen over hoe hun automatiseringen werken... in plaats van alles over te laten aan een black-box automatiseringstool. U bouwt werkstroom visueel op met behulp van knooppunten, vertakkingen, voorwaarden en loops. Als u wilt, kunt u het volledig zelf hosten, wat betekent dat uw automatiseringen op uw eigen servers draaien en uw gegevens nooit uw installatie verlaten.

Met deze tool kunt u JavaScript rechtstreeks in een werkstroom plaatsen, elke gewenste API aanroepen of zelfs uw eigen knooppunten bouwen indien nodig. Bovendien kunnen AI-modellen worden gebruikt om werkstroomactief te sturen; te beslissen wat er vervolgens nog te doen is, welke tool moet worden gebruikt of hoe gegevens moeten worden gerouteerd.

De beste functies van n8n

Coördineer AI-agenten die input begrijpen, kies de juiste AI-agenttools en voer meerstapsacties uit met behulp van LLM's, API's en interne systemen.

Schaal en monitor werkstroomen met uitvoeringslogboeken, herhalingspogingen, stapsgewijze foutopsporing en wachtrijgebaseerde verwerking voor zwaardere werklasten.

Hergebruik van de automatiseringslogica door werkstroomdelen op te splitsen in subwerkstroomdelen en sjablonen voor werkstroomen , waardoor het eenvoudiger wordt om processen tussen teams te standaardiseren.

Beperkingen van n8n

Kleine configuratiefouten kunnen triggeren dat er overmatige uitvoeringen of onverwachte kosten ontstaan, vooral in loops of werkstroom-werkflows.

n8n-prijzen

Gratis proefversie

Starter: 24 €/maand (~28 $/maand)

Pro: 60 € per maand (~70 $ per maand)

Business: 800 € per maand (~936 $ per maand)

Onderneming: Aangepaste prijzen

n8n beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over n8n?

Dit is wat een Capterra-recensent over n8n zei:

Het beste aan n8n.io is de ongelooflijke flexibiliteit voor het bouwen van aangepaste automatiseringen. U kunt verschillende apps, services en databronnen verbinden in werkstroomkenmerken die visueel eenvoudig te ontwerpen zijn. Het is perfect voor het automatiseren van repetitieve webscraping-taken en gegevensbeheer, vooral in combinatie met tools zoals Apify.

Het beste aan n8n.io is de ongelooflijke flexibiliteit voor het bouwen van aangepaste automatiseringen. U kunt verschillende apps, services en databronnen verbinden in werkstroom-werkflows die visueel eenvoudig te ontwerpen zijn. Het is perfect voor het automatiseren van repetitieve webscraping-taken en gegevensbeheer, vooral in combinatie met tools zoals Apify.

5. Workato (het beste voor integraties en automatisering op niveau van de onderneming op grote schaal)

via Workato

Automatisering in Workato draait om Recepten. Eén recept kan meerdere stappen, voorwaarden, parallelle paden, goedkeuringen en de juiste foutafhandeling bevatten. Omdat u gegevens kunt opschonen, valideren, bedrijfsregels kunt toepassen en records kunt verrijken binnen de werkstroom zelf, is het ideaal voor processen waarbij nauwkeurigheid belangrijker is dan snelheid.

Workato's Copilots gebruiken AI om teams te helpen sneller automatiseringen te bouwen en te beheren, en ze kunnen helpen bij het werken met rommelige invoer bij het ontwerpen van werkstroomprocessen. De AI-agenten van Workato, Genies genaamd, kunnen gebeurtenissen observeren, nadenken over volgende stappen en vervolgens meerstapsacties uitvoeren binnen de regels van de onderneming.

U krijgt ook Agent Studio om ze te bouwen en te beheren, plus een Agent Knowledge Base zodat Genies context uit interne informatie kunnen halen. Bovendien maakt krachtige monitoring met uitvoeringslogboeken en herhalingspogingen het gemakkelijker om problemen vroegtijdig op te sporen en ervoor te zorgen dat automatiseringen correct werken in de productie.

Beste functies van Workato

Integreer met systemen van de onderneming en verouderde systemen met behulp van robuuste connectoren en bidirectionele API's.

Beheer automatisering en AI-acties met op rollen gebaseerde toegang, auditlogs, scheiding van omgevingen en het Enterprise Model Context Protocol (MCP) voor veilige, contextuele AI-uitvoering

Communiceer met werkstroomprocessen via Workbot in Slack of Microsoft Teams, waardoor u eenvoudig AI-gestuurde automatiseringen kunt triggeren en op de hoogte blijft.

Beperkingen van Workato

Voelt beperkend aan bij het werken met zeer grote datasets of zware aangepaste code, vooral als je het vergelijkt met meer op ontwikkelaars gerichte iPaaS-tools.

Prijzen van Workato

Aangepaste prijzen

Workato-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Workato?

Dit is wat een G2-recensent over Workato zei:

Ik waardeer Workato om zijn robuuste integratiemogelijkheden met verschillende applicaties van derden, wat mijn werkstroom aanzienlijk verbetert. De functie die ik bijzonder bewonder, is het gemak waarmee ik dagelijkse triggers kan instellen. Deze functionaliteit is cruciaal voor mijn dagelijkse taken, omdat ik hiermee processen efficiënt kan automatiseren, zoals het activeren van een API-oproep om gegevens op te halen en deze vervolgens over te brengen naar een database. Deze automatisering bespaart me tijd en moeite, verhoogt mijn productiviteit en zorgt ervoor dat mijn taken soepel verlopen.

Ik waardeer Workato om zijn robuuste integratiemogelijkheden met verschillende applicaties van derden, wat mijn werkstroom aanzienlijk verbetert. De functie die ik bijzonder bewonder, is het gemak waarmee ik dagelijkse triggers kan instellen. Deze functionaliteit is cruciaal voor mijn dagelijkse taken, omdat ik hiermee processen efficiënt kan automatiseren, zoals het activeren van een API-oproep om gegevens op te halen en deze vervolgens over te brengen naar een database. Deze automatisering bespaart me tijd en moeite, verhoogt mijn productiviteit en zorgt ervoor dat mijn taken soepel verlopen.

🚨 Stat Alert: Uit het rapport State of AI van McKinsey blijkt dat 23% van de bedrijven al op ten minste één gebied agentische AI-systemen opschaalt, terwijl nog eens 39% actief aan het experimenteren is.

6. Notion Automatisering (het beste voor teams van medewerkers met betrekking tot productiviteit die documenten en taken centraliseren)

via Notion

Als uw team al Notion gebruikt voor aantekeningen, wiki's, taken en projecttrackers, zorgen de API en integraties ervoor dat projectmanagementautomatisering heel natuurlijk aanvoelt. U kunt bijvoorbeeld formulierinzendingen rechtstreeks naar een taakdatabase pushen, pagina's bijwerken wanneer er iets verandert in een andere tool, of follow-ups triggeren wanneer er een nieuw item wordt toegevoegd.

Notion heeft ook database-automatisering, waarbij je triggers kunt instellen zoals 'wanneer een pagina wordt aangemaakt' of 'wanneer een eigenschap verandert', en vervolgens acties kunt automatiseren zoals het toewijzen van een eigenaar, het bijwerken van de status, het instellen van datums of het versturen van herinneringen.

Gekoppelde databases, relaties en rollups houden gegevens automatisch synchroniseerd, zodat u dezelfde informatie niet op verschillende plaatsen hoeft bij te werken. Notion Agent helpt bij het maken van pagina's, het bijwerken van databases, het toewijzen van taken en het in één keer reorganiseren van content op meerdere pagina's.

De beste functies van Notion Automations voor automatisering

Voer meerstapswerkzaamheden uit in Notion met Notion Agent, waarmee u pagina's kunt maken, bewerken, ordenen en bijwerken op basis van één enkele instructie.

Versnel het denken en schrijven met Notion AI voor samenvattingen, concepten, documentanalyse en werkruimtegebaseerde Q&A.

Breid werkstroom uit met behulp van de Notion API en integraties wanneer u gegevens nodig hebt die in of uit andere tools moeten stromen.

Limieten van Notion-automatisering

U bent aangewezen op externe tools wanneer u zware app-overschrijdende automatisering nodig hebt, zoals browseracties of werkstroomen voor meerdere systemen.

Je kunt nog geen aanpasbare agents bouwen in Notion.

Prijzen van Notion-automatisering

Free

Plus: $12/lid per maand

Business: $ 24 per lid per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion Automations

G2: 4,6/5 (meer dan 9000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion-automatiseringen?

Dit is de feedback van een G2-recensent:

Ik waardeer het dat ik met Notion automatiseringen en formules kan instellen die aan elk formulier zijn gekoppeld, waardoor ik een flexibel systeem heb dat zich aan mijn behoeften aanpast. Deze functionaliteit is bijzonder handig omdat ik hiermee verschillende projecten efficiënt kan beheren en aan elkaar koppelen, vooral wanneer ik met tijdsdruk te maken heb.

Ik waardeer het dat ik met Notion automatiseringen en formules kan instellen die aan elk formulier zijn gekoppeld, waardoor ik een flexibel systeem heb dat zich aan mijn behoeften aanpast. Deze functionaliteit is bijzonder handig omdat ik hiermee verschillende projecten efficiënt kan beheren en aan elkaar koppelen, vooral wanneer ik met tijdsdruk te maken heb.

21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀). ClickUp AI Agents helpen u deze sleur te doorbreken. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, vergadernotities, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end werkstroomen! Dat alles (en meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, uw alles-in-één app voor werk. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer met behulp van ClickUp-automatiseringen, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

via Integrately

Integrately is een iPaaS-tool die uw apps helpt automatisch met elkaar te communiceren met meer dan 20 miljoen kant-en-klare automatiseringen. Meestal hoeft u alleen maar te zoeken naar wat u wilt doen, op een voorgestelde automatisering te klikken, uw apps te verbinden en deze in te schakelen.

De installatie is zeer beginnersvriendelijk omdat SmartConnect u stap voor stap begeleidt. Eerst kiest u de automatisering, vervolgens verbindt u uw apps, controleert u de installatie en activeert u deze. In veel gevallen brengt de tool zelfs vooraf de velden voor u in kaart, zodat u niet hoeft te beslissen welke gegevens waar naartoe gaan.

Met de AI-automatiseringsbouwer kunt u in gewone taal beschrijven welke taken u met AI wilt automatiseren, waarna de werkstroom voor u wordt gecreëerd. Het werkt goed met tools zoals Shopify, WooCommerce en BigCommerce, en is goed in de verbinding van verouderde of legacy-tools met moderne SaaS-apps. Het is een solide keuze als uw stack een mix is van nieuwe cloudtools en verouderde systemen die geen schone API's hebben.

De beste functies van Integrately

Maak verbinding met meer dan 1400 apps op het gebied van CRM, marketing, communicatie, spreadsheets, helpdesk en operationele tools.

Integreer generatieve AI in werkstroom om AI-gestuurde stappen toe te voegen, zoals tekstgeneratie, samenvatting of gegevensverrijking.

Plan werkstroomsoorten zodat ze op vaste tijdstippen worden uitgevoerd, niet alleen als reactie op realtime triggers.

Beperkingen van Integrately

Complexe automatiseringen met meerdere stappen kunnen lastig zijn om in te stellen, vooral wanneer er veel aangepaste velden moeten worden ingekarteld.

Prijzen van Integrately

Free

Starter: $ 29,99/maand voor 2000 taken

Professional: $ 49/maand voor 10.000 taken

Groei: $ 124/maand voor 30.000 Taaken

Business: $ 299/maand voor 150.000 taken

Integrately-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Integrately?

Dit is wat een G2-recensent over Integrately zei:

Ik gebruik Integrately.com nu al een tijdje en het heeft mijn leven zoveel gemakkelijker gemaakt. Ik vertrouw erop voor de automatisering van mijn interne processen, het beheren van leads en het afhandelen van Taaken met Google Spreadsheets. Het beste aan Integrately is hoe eenvoudig het is om in te stellen. Ik hoef niet te rommelen met code om mijn apps met elkaar te laten communiceren.

Ik gebruik Integrately.com nu al een tijdje en het heeft mijn leven zoveel gemakkelijker gemaakt. Ik vertrouw erop voor de automatisering van mijn interne processen, het beheren van leads en het afhandelen van Taaken met Google Spreadsheets. Het beste aan Integrately is hoe eenvoudig het is om in te stellen. Ik hoef niet te rommelen met code om mijn apps met elkaar te laten communiceren.

8. UiPath (het beste voor robotische procesautomatisering en IT-teams van ondernemingen)

via UiPath

UiPath is gebouwd rond Robotic Process Automation (RPA). De bots geven niet alleen gegevens door via API's. Ze openen apps, klikken op knoppen, lezen schermen, downloaden bestanden en verplaatsen informatie, net zoals een mens dat zou doen.

U kunt automatiseringen ontwerpen in UiPath Studio. Hoewel het visueel is en werkt met slepen en neerzetten, hebt u nog steeds volledige controle over voorwaarden, vertakkingen, herhalingen en foutafhandeling. Zodra de werkstroom klaar is, nemen UiPath Robots het over. Ze werken samen met een gebruiker voor ondersteunde taken of werken volledig onbeheerd op de achtergrond voor hands-off uitvoering.

Naarmate uw activiteiten groeien, kunt u met UiPath Orchestrator taken plannen, inloggegevens met veiligheid beheren, toegang controleren en alles in de gaten houden via logboeken en uitvoeringsgeschiedenis.

De beste functies van UiPath

Haal nuttige gegevens uit rommelige documenten met Document Understanding, dat facturen, formulieren, e-mails en contracten leest en u in staat stelt om alles wat onduidelijk lijkt te controleren.

Gebruik Computer Vision om onbetrouwbare of verouderde interfaces te verwerken, zodat bots knoppen en velden kunnen 'zien', zelfs wanneer selectors of API's niet werken.

Communiceer met automatisering in gewone taal via Conversational Agents en Autopilot, waardoor het meer aanvoelt als werken met een AI-assistent.

Integreer machine learning in werkstroomen met behulp van AI Center, waardoor automatiseringen gegevens kunnen classificeren, voorspellingen kunnen doen en slimmere beslissingen kunnen nemen in plaats van alleen op vaste regels te vertrouwen.

Beperkingen van UiPath

UI-gebaseerde automatiseringen en agentische werkstroomen kunnen kwetsbaar zijn, wat betekent dat wijzigingen in apps of layouts werkstroomen kunnen verstoren, tenzij governance en onderhoud op de juiste manier worden afgehandeld.

Prijzen van UiPath

Basis: $ 25/maand

Standaard: Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UiPath

G2: 4,6/5 (meer dan 7000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over UiPath?

Rechtstreeks van een Capterra-recensent:

UiPath biedt u structuren om snel een geautomatiseerd proces te creëren. Er is niet veel code nodig om het te ontwikkelen. Het is uitbreidbaar en aanpasbaar. Dankzij de korte leercurve kon ik het zonder veel moeite leren.

UiPath biedt u structuren om snel een geautomatiseerd proces te creëren. Er is niet veel code nodig om het te ontwikkelen. Het is uitbreidbaar en aanpasbaar. Dankzij de korte leercurve kon ik het zonder veel moeite leren.

📌 Wist u dat? Volgens het Future of Jobs Report van het World Economic Forum gelooft 58% van de werkgevers dat robotica en automatisering hun bedrijf in de komende vijf jaar zullen transformeren.

9. IFTTT (het beste voor eenvoudige persoonlijke taken en slimme huisautomatisering)

via IFTTT

IFTTT werkt op basis van een eenvoudige automatiseringsinstallatie van 'één trigger → één actie'. U kunt binnen enkele minuten automatiseringen instellen zoals 'Als ik thuiskom (GPS), schakel dan mijn slimme lampen in'. Deze automatiseringen worden Applets genoemd.

De tool heeft een enorme bibliotheek met kant-en-klare applets, dus meestal hoeft u alleen maar te zoeken, te klikken, verbinding te maken met uw accounts en het begint te werken. U vindt er applets voor het automatisch plaatsen van sociale updates, het synchroniseren van notificaties, het uitvoeren van acties op basis van tijd/locatie/status van het apparaat, of het aanmaken/bijwerken van taken wanneer er iets verandert in een andere app.

Met de AI Applet Maker kunt u in gewoon Engels typen wat u wilt, waarna de Applet voor u wordt gemaakt. Er is ook een IFTTT Automation Assistant GPT waarmee u automatiseringen kunt beheren of triggeren vanuit een gebruiksvriendelijke interface in ChatGPT-stijl. En als u een geavanceerd abonnement hebt, helpt Filter Code u bij het toevoegen van logica zoals voorwaarden en tijdregels, zodat Applets niet blindelings worden geactiveerd.

De beste functies van IFTTT

Maak verbinding met meer dan 700 diensten, zoals Alexa, Google Assistant, Philips Hue, slimme thermostaten, Fitbit, Twitter/X, Dropbox en meer.

Gebruik ingebouwde AI-tools zoals AI Social Creator (korte berichten), AI Content Creator (lange concepten zoals schetsen/blogs) en AI Summarizer (aantekeningen van vergaderingen/artikelsamenvattingen).

Integreer AI rechtstreeks in automatiseringen met robuuste functies zoals AI Prompt, zodat triggers automatisch een slimme reactie/output kunnen genereren voordat de volgende stap plaatsvindt.

Limieten van IFTTT

Sommige gebruikers hebben gemeld dat Applets willekeurig kunnen falen en dat er geen gedetailleerd logboek is om te begrijpen waarom.

Prijzen van IFTTT

Free

Pro: $4,99/maand

Pro+: $14,99/maand

IFTTT-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over IFTTT?

Dit is wat een G2-recensent over IFTTT zei:

Een functie die ik echt uitstekend vind, is de flexibiliteit voor de dagelijkse gebruiker, of het nu gaat om het eenvoudig opslaan van e-mails in cloudopslagruimte of om complexere automatisering met behulp van meerdere platforms. IFTTT is geschikt voor elk gebruikersniveau en heeft zoveel verschillende toepassingen en opties om te gebruiken.

Een functie die ik echt uitstekend vind, is de flexibiliteit voor de dagelijkse gebruiker, of het nu gaat om het eenvoudig opslaan van e-mails in cloudopslagruimte of om complexere automatisering met behulp van meerdere platforms. IFTTT is geschikt voor elk gebruikersniveau en heeft zoveel verschillende toepassingen en opties om te gebruiken.

🚨 Stat Alert: SNS Insider meldt dat 60,8 miljoen Amerikaanse huishoudens, oftewel ongeveer 41,3% van het land, gebruikmaken van slimme huistechnologie.

10. Systeemvak. ai (het beste voor ontwikkelaars en ingenieurs die flexibele API-integraties nodig hebben)

Tray. ai is een low-code iPaaS op bedrijfsniveau, ontwikkeld voor teams die automatisering nodig hebben als infrastructuur, en niet alleen snelle app-naar-app-snelkoppelingen. Het biedt u een krachtige visuele werkstroombouwer. Gebruik deze om meerstapswerkstroomen te bouwen met vertakkingen, loops en gegevensverwerking.

De tool ondersteunt ingebouwde integraties en AI-gestuurde builds krachtig, dus het is een goede keuze als u uw werkstroom verder wilt automatiseren. Met Tray Embedded kunt u de Call Connector API gebruiken om connectoracties binnen uw eigen product uit te voeren, zodat uw product zelf de plek wordt waar integraties plaatsvinden, in plaats van gebruikers te vragen deze tool ergens anders te verbinden.

Met Merlin Agent Builder kunt u AI-agenten bouwen die de context begrijpen, beslissen wat ze vervolgens nog moeten doen en acties ondernemen in verschillende tools. U kunt AI ook in werkstroomintegraties gebruiken met behulp van verschillende LLM's, zonder dat u aan één enkele gebonden bent. En om het bouwen te versnellen, kan Merlin Build automatisch workflowdocumentatie genereren en zelfs best practices voorstellen om uw werkstroomprocessen te verbeteren naarmate ze groeien.

Systeemvak. ai beste functies

Blijf eenvoudig problemen bij met gedetailleerde logboeken, zodat u precies kunt zien waar de werkstroom is mislukt en wat de oorzaak was.

Beheer wijzigingen in de werkstroom met versiegeschiedenis en dev → staging → installatie voor productie met behulp van exporteren/importeren.

Houd werkstroomen stabiel met herhalingspogingen en foutafhandeling, zodat automatiseringen niet halverwege worden onderbroken.

Beperkingen van het systeemvak.ai

Het is moeilijker om complexe werkstroomen te beheren: connectoren kunnen verouderd zijn en er is geen sterke versiecontrole/zichtbaarheid.

Prijzen van het systeemvak Tray.ai

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van het systeemvak Tray.ai

G2: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tray.ai?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Tray.io is een geweldige tool. De gebruikersinterface is fantastisch en heel gemakkelijk te begrijpen. Je kunt werkstroomen voor verschillende doeleinden maken en integreren met verschillende connectoren voor specifieke API's. Je kunt de logboeken meteen in een ander tabblad bekijken en wat betreft productieondersteuning is het heel intuïtief om te begrijpen wat er binnen de werkstroomen gebeurt.

Tray.io is een geweldige tool. De gebruikersinterface is fantastisch en heel gemakkelijk te begrijpen. Je kunt werkstroomen voor verschillende doeleinden maken en integreren met verschillende connectoren voor specifieke API's. Je kunt de logboeken meteen in een ander tabblad bekijken en wat betreft productieondersteuning is het heel intuïtief om te begrijpen wat er binnen de werkstroomen gebeurt.

11. Drift (het beste voor AI-gestuurde chatbots en verkoopautomatisering)

via Salesloft

Drift (nu onderdeel van Salesloft) is een websitechat + automatiseringstool voor verkoop die is ontwikkeld voor het genereren van leads. Zo werkt het: wanneer iemand uw site bezoekt (met name pagina's met prijzen/producten), kan Drift een gesprek starten, een paar slimme vragen stellen en die persoon naar de volgende stap leiden zonder dat uw team hen handmatig hoeft op te sporen.

De kernmotor hierachter is Drift's AI Chat-agent. Deze voert de chat op een gestructureerde manier uit, kwalificeert de bezoeker, begrijpt wat deze nodig heeft en beslist wat er vervolgens nog te doen is. Drift gebruikt Playbooks om deze werkstroom te controleren, zodat u regels kunt definiëren zoals 'Als iemand 30 seconden op de prijspagina blijft, verschijnt er een bericht met hulp en wordt voorgesteld om een demo te boeken. '

U kunt ook targeten op basis van URL, verwijzingsbron of zelfs CRM-signalen. En als iemand van uw verkoopteam online is, kan Drift soepel een live chat overdragen en die bezoeker naar de juiste vertegenwoordiger doorverwijzen. Wanneer een bezoeker klaar is om verder te gaan, kan hij met Drift Meetings direct vanuit de chat een demo boeken, waardoor het gebruikelijke heen-en-weer-e-mailen overbodig wordt.

De beste functies van Drift

Synchroniseer chat-leads met CRM's zoals HubSpot en Salesforce, zodat de verkoopafdeling kan opvolgen zonder de context te verliezen.

Leg leads vast buiten kantooruren door te chatten met AI, zodat u geen bezoekers met een hoge koopintentie verliest wanneer uw team offline is.

Gebruik natuurlijke taal en open tekstgesprekken om vragen te beantwoorden en klantinteracties echt te laten aanvoelen.

Activeer e-mail- en video-follow-ups via Salesloft-werkstroomen, zodat het gesprek ook na afloop van het chatten blijft doorgaan.

Limieten van Drift

Het opzetten van werkstroomen kan vervelend zijn, en vaak eindig je met het opnieuw maken van dezelfde blokken in plaats van ze te hergebruiken in Playbooks.

Prijzen van Drift

Aangepaste prijzen

Drift-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Drift?

Lees de mening van een Reddit-recensent over Drift:

Het werkt omdat het niet alleen voor uw bezoekers, maar ook voor uw medewerkers gemakkelijk en prettig in gebruik is, waardoor ze het vaker willen gebruiken en sneller reageren. Bovendien is het net als een verbonden telefoongesprek. U bent al in gesprek met een potentiële klant en hoeft niet heen en weer te bellen. De chatbot is ook cool. We hebben hem ingeschakeld na kantooruren, wanneer er niemand op kantoor is.

Het werkt omdat het niet alleen voor uw bezoekers, maar ook voor uw medewerkers gemakkelijk en prettig in gebruik is, waardoor ze het vaker willen gebruiken en sneller reageren. Bovendien is het net als een verbonden telefoongesprek. U bent al in gesprek met een potentiële klant en hoeft niet steeds heen en weer te bellen. De chatbot is ook cool. We hebben hem na sluitingstijd aanstaan, als er niemand op kantoor is.

Breng uw werkstroomen, automatisering en AI samen in ClickUp

Het landschap van de automatisering zit vol met tools die zijn ontworpen om zeer specifieke uitdagingen van de werkstroom op te lossen.

Maar automatisering alleen is niet meer voldoende. Moderne teams hebben ook AI-gestuurde mogelijkheden en een gecentraliseerde hub nodig om werk, beslissingen, gegevens en samenwerking op één plek te beheren. Zonder dat zorgt automatisering alleen maar voor meer tools en meer fragmentatie.

ClickUp helpt teams om de wildgroei aan tools en werk te elimineren in plaats van eraan bij te dragen. Het is een complete werkhub met ingebouwde automatiseringen, ClickUp Brain en AI-agenten die u helpen werkstroom(s) uit te voeren met minder handmatig werk. Met ClickUp gaat u verder dan taakautomatisering en krijgt u een systeem dat echt end-to-end operaties kan uitvoeren en coördineren.

Meld u gratis aan bij ClickUp om vandaag nog aan de slag te gaan!