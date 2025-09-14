Top 13 CRM-tools voor de bouwsector om projecten en klantbeheer te stroomlijnen

Gemiste deadlines, betalingsgeschillen en versnipperde projectupdates kunnen zelfs de beste bouwteams uit het lood slaan. Kleine problemen kunnen uitlopen op kostbare vertragingen wanneer planningen, vergunningen en communicatie met klanten versnipperd zijn.

CRM-software voor de bouw integreert alles: het centraliseert projectgegevens, houdt de voortgang bij, organiseert uw pijplijn en houdt klanten in realtime op de hoogte.

We hebben de toonaangevende tools geselecteerd waarmee bouwteams tijd besparen, sneller opdrachten binnenhalen en elk project zonder overschrijdingen afronden. ✅

Waar moet u op letten bij een CRM-systeem voor de bouwsector?

Houd bij het kiezen van een CRM voor uw bouwbedrijf rekening met de volgende belangrijke functies die datagestuurde beslissingen mogelijk maken:

Projectopvolging: Kies CRM-systemen die meer doen dan alleen contacten beheren – houd opdrachten, tijdlijnen, vergunningen en wijzigingsopdrachten bij voor slimmere beslissingen

Communicatie: Zorg ervoor dat u klanten en onderaannemers eenvoudig op de hoogte kunt houden door met één klik planningen en de voortgang van projecten te delen

Offertes en voorstellen: Gebruik tools met ingebouwde sjablonen, digitale handtekeningen en tools om het offerteproces bij te houden om het offerteproces te versnellen

Planning: Kies CRM-systemen die de planning van taken, personeel en materieel centraliseren met visuele kalenders

Mobiele toegang: Kies voor mobielvriendelijke tools, zodat teams de status van opdrachten kunnen bijwerken, kunnen inklokken of foto's kunnen uploaden op de bouwplaats

Documentopslagruimte: Bewaar bouwtekeningen, vergunningen, contracten en foto's op één veilige, overzichtelijke ruimte

Facturering en boekhouding: Zoek naar ingebouwde facturering, het bijhouden van betalingen en boekhoudintegraties om de cashflow te verbeteren

CRM voor de bouwsector in een oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste CRM-systemen voor de bouwsector om nieuwe leads effectief bij te houden en te beheren:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen die behoefte hebben aan geïntegreerd CRM-, projectmanagement- en clientbeheer Alles-in-één CRM & projectmanagement, documenten, taken, analyses, tijdlijnen, automatiseringen, AI, dashboards, tijdsregistratie, chatten, gasttoegang Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen mogelijk voor grote ondernemingen Buildertrend Kleine tot grote aannemers en projectmanagers die onderaannemers en planningen coördineren Klantenportaal, planning, dagelijkse logboeken, gantt-grafieken, personeelsbeheer, online betalingen, budgettering Aangepaste prijzen Procore CRM Grote bouwbedrijven en ondernemingen die complexe, uit meerdere projecten bestaande portefeuilles beheren Portfoliobeheer, kosten bijhouden, contractbeheer, aangepaste pijplijnen, gecentraliseerde communicatie Aangepaste prijzen JobNimbus Kleine tot middelgrote bouwteams voor buitenwerkzaamheden (dakbedekking, gevelbekleding) met een kleine of middelgrote grootte die toegang op locatie nodig hebben Drag-and-drop-borden, mobiele app, visuele calculators, geautomatiseerde werkstroomen factureringsborden Aangepaste prijzen Aannemer Voorman Kleine bedrijven en aannemers die op zoek zijn naar veelzijdige, betaalbare oplossingen met verschillende functies Meer dan 60 modules (veiligheid, RFI's, urenregistratie), leadtracking, ingebouwde financiële tools, mobiele app Betaalde abonnementen vanaf: $ 49 per maand per gebruiker Followup CRM Verkoopgerichte aannemers en gespecialiseerde vakbedrijven (van elke grootte) die behoefte hebben aan automatisering van de pijplijn Visuele dashboards, het bijhouden van offertes, geautomatiseerde follow-ups, leadscoring, activiteitenrapporten Betaalde abonnementen vanaf: $ 4.500/jaar CoConstruct Aannemers van aangepaste woningen, verbouwers en projectteams voor woningen (klein tot middelgroot) Offertes, clientselecties, offertesjablonen, uren bijhouden en dashboard voor beheerders Aangepaste prijzen Pipedrive Kleine teams en individuen die zich richten op eenvoudig bijhouden van de verkoop Kanban-pijplijnen, begeleide gegevensinvoer, leadgeneratie via chatbots, aangepaste pijplijnen Betaalde abonnementen vanaf: $19/maand per gebruiker HubSpot CRM Startups, zelfstandige aannemers en kleine bedrijven die behoefte hebben aan geïntegreerde marketing/dienstverlening E-mailsjablonen, formulieren, omnichannelcampagnes, live chat, leadgeneratie, analyses Free; betaalde abonnementen vanaf: $ 20 per maand per gebruiker Salesforce Ondernemingen en grote bouwbedrijven die behoefte hebben aan uitgebreide aangepaste mogelijkheden en integraties Aangepaste werkstroomen, geavanceerde automatiseringen, integraties, op maat gemaakte dashboards en AI-inzichten Aangepaste prijzen PlanSwift Calculators en projectmanagers (van elke grootte) die zich richten op het opmeten van bouwtekeningen Visuele calculaties, aangepaste assemblages, exporteren naar CRM/Excel, schaalmetingen Betaalde abonnementen vanaf: $ 2.000 per jaar per gebruiker Jobber Kleine tot middelgrote buitendienstteams (elektriciens, loodgieters, mobiele teams) Routeoptimalisatie, directe facturering, AI-chatbot, salarisadministratie en visuele kalender Betaalde abonnementen vanaf: $ 30 per maand per gebruiker AccuLynx Dakdekkers (van klein tot groot) breiden hun activiteiten uit en voeren automatisering uit van hun werkstroom End-to-end-werkstroom, luchtmetingen, contracten elektronisch ondertekenen, leadbijhouden, productiemodules Aangepaste prijzen

👀 Wist u dat? Uw verkoopproductiviteit kan met drie tot vijf procent verbeteren door CRM- en verkoopprocessen te automatiseren met AI.

Het beste CRM voor de bouwsector

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Laten we nu eens kijken welke oplossing het beste bij u past en waarom. Hier zijn de beste CRM-tools die ideaal zijn voor uw bouwmanagementbehoeften:

1. ClickUp (Het beste voor alles-in-één projectmanagement en klantenbeheer)

Volg leads, beheer follow-ups en houd uw volledige verkooppijplijn in beweging met de ClickUp CRM-projectmanagementsoftware

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk – een combinatie van projectmanagement, kennisbeheer en chat – aangedreven door AI om je te helpen sneller en slimmer te werken.

Van het bijhouden van leads en het beheren van klantgegevens tot het monitoren van de voortgang van opdrachten en het coördineren van teams in het veld: ClickUp for CRM integreert klantrelatiebeheer met de rest van uw werkstroom, waardoor u geen losstaande tools meer nodig hebt.

Met de ClickUp CRM-sjabloon kunt u contacten, verkoopfasen en projecten beheren zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

Ontvang een gratis sjabloon Aangepaste CRM voor de bouwsector met de ClickUp CRM-sjabloon

Met deze sjabloon kunt u:

Centraliseer klantgegevens, takenlijsten, aantekeningen en communicatiegeschiedenis op één overzichtelijke plek

Stel prioriteiten voor taken en follow-ups op basis van de verkoopfase of het type klant

Gebruik vooraf gedefinieerde weergaven (zoals Lijst of Verkoopproces) om snel te vinden wat het belangrijkst is

Maak gebruik van aanpasbare velden voor functietitels, sectoren en CRM-itemtypen die aansluiten bij uw werkstroom

Visualiseer de voortgang en identificeer knelpunten met tools zoals gantt-grafieken en dashboards

De CRM-sjablonen van ClickUp zijn bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met ClickUp CRM, zodat je je clientretentie kunt verbeteren, deals kunt versnellen en je omzet kunt vergroten op de meest eenvoudige en efficiënte manier.

💡 Pro-tip: Kies weergaven die aansluiten bij uw werkstroom: lijst, Kanban, kalender of aangepaste weergaven zoals 'Klanten met risico' of 'Actieve projecten'. U kunt aangepaste statussen definiëren (bijv. 'Offerte verzonden' of 'In uitvoering') en aangepaste velden gebruiken om belangrijke details vast te leggen, zoals het adres van de bouwplaats, het budget of het projecttype.

Automatiseer werkstroomen en houd de voortgang visueel bij

Automatiseer werkstroomteams met ClickUp automatiseringen

ClickUp Automatisering elimineert repetitief administratief werk door automatisch teamleden toe te wijzen, statussen bij te werken of herinneringen te versturen naarmate projecten vorderen. Met ClickUp-taaken kunt u eenvoudig verantwoordelijkheden delegeren, deadlines instellen en de voortgang van elke fase van uw bouwproject volgen – allemaal op één plek. Dankzij de drag-and-drop-functionaliteit is het eenvoudig om taken te organiseren en opnieuw toe te wijzen naarmate de projectbehoeften veranderen, zodat uw team altijd weet waar het vervolgens aan moet werken.

Met ClickUp-taak-afhankelijkheid kunt u de exacte volgorde van werkzaamheden instellen, zodat de voorbereiding van de bouwplaats, inspecties en overdrachten in de juiste volgorde plaatsvinden.

Stel een duidelijke volgorde van handelingen vast met taakafhankelijkheden

Als er wijzigingen of vertragingen zijn, stelt ClickUp je onmiddellijk op de hoogte, zodat je team zich snel kan aanpassen en de bouw op schema kan houden.

Krijg AI-gestuurde inzichten

ClickUp-agenten, zoals CRM-gegevensintegratieagenten, helpen je CRM te synchroniseren met tools zoals e-mail of webformulieren, waarbij records automatisch worden bijgewerkt zodra er nieuwe informatie binnenkomt. Als je realtime updates nodig hebt, analyseert ClickUp Brain je werkruimte om vragen te beantwoorden, volgende stappen voor te stellen en de voortgang van clients samen te vatten – allemaal op aanvraag en op één platform.

Vat je projectactiviteiten samen, identificeer trends en markeer items die aandacht vereisen met 's werelds meest complete werk-AI, ClickUp Brain

U kunt bijvoorbeeld vragen naar de status van een bouwplaats, de laatste communicatie met de client of openstaande taken en direct antwoord krijgen.

Bovendien kunt u ClickUp Brain Max gebruiken om updates over de bouwplaats, aantekeningen voor klanten of items op de punchlist handsfree te dicteren. Uw spraakinvoer wordt direct getranscribeerd, gekoppeld aan de juiste taak of het juiste klantdossier en beschikbaar gesteld aan uw team – ideaal voor drukke aannemers in het veld.

Combineer dit met de functies van ClickUp for Construction Teams en je beschikt over een uitgebreid, AI-aangedreven CRM-systeem dat de operationele efficiëntie in de bouw verbetert en tegelijkertijd je klanten van dienst is.

Ontdek hoe ClickUp kan worden omgevormd tot een volledig functionerend CRM-systeem op maat voor de bouwsector, waarbij leads, contracten, clients en de projectstatus allemaal op één plek worden bewaard, zodat u nooit een follow-up mist.

Een betere manier om bouwwerk te beheren

Of het nu gaat om het beheren van vroege contacten met leads of de uiteindelijke oplevering, ClickUp ondersteunt uw werkstroom met functies zoals gantt-grafieken, mindmaps en gedetailleerde projectoverzichten. U kunt taken toewijzen, deadlines instellen, het gebruik van middelen monitoren en elk onderdeel van een project visualiseren om ervoor te zorgen dat het op schema en binnen het budget blijft.

Houd de tijd bij, werk samen en bereik meer

U kunt zelfs rechtstreeks in ClickUp de tijd bijhouden of integraties zoals Clockify gebruiken om de uren te monitoren die aan elke taak of elk project worden besteed. Ingebouwde herinneringen en meldingen helpen uw team om deadlines en belangrijke mijlpalen in de gaten te houden.

Genereer rapporten, beheer factureerbare uren en krijg meer grip op de productiviteit van je team en de planning van middelen met ClickUp tijdsregistratie

Real-time communicatie is cruciaal bij het projectmanagement van bouwprojecten en CRM. Met ClickUp Chat en ClickUp Docs blijft iedereen op één lijn, of je nu op kantoor bent of op de bouwplaats.

Volg en werk samen aan chats, documenten, statussen en taken in realtime met ClickUp Construction Management

U kunt teamgenoten @vermelden, opmerkingen toewijzen of projectbestanden direct delen. Dit maakt samenwerking bij offerteaanvragen, wijzigingsopdrachten, indieningen en algemene feedback eenvoudiger, waardoor miscommunicatie wordt verminderd en de algehele efficiëntie van het werk wordt verbeterd.

Voor klanten en onderaannemers zorgt gasttoegang met aanpasbare toestemmingen ervoor dat iedereen op de hoogte blijft zonder dat gevoelige informatie wordt blootgesteld.

📮 ClickUp Insight: 46% van de kenniswerkers vertrouwt op een combinatie van chat, aantekeningen, projectmanagementtools en teamdocumentatie om hun werk bij te houden. Voor hen is het werk verspreid over losstaande platforms, waardoor het moeilijker is om georganiseerd te blijven. Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp alles samen. Met functies zoals ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Aantekeningen, ClickUp Chat en ClickUp Brain wordt al uw werk op één plek gecentraliseerd, doorzoekbaar en naadloos verbonden. Zeg vaarwel tegen een overdaad aan tools – en verwelkom moeiteloze productiviteit.

De beste functies van ClickUp

Houd de projectstatus, leadconversies en de budgetstatus in één oogopslag bij met ClickUp-dashboards

Breng projectfasen en verkooppijplijnen visueel in kaart met ClickUp Whiteboards

Leg gesprekken met klanten of vergaderingen op locatie vast en vat ze samen met ClickUp AI Notetaker

Sla alle clientinteracties, projectdocumenten, contracten en communicatie op één plek op, zodat u er gemakkelijk toegang toe hebt en ze kunt raadplegen

Deel elk bouwproject fase voor fase op met behulp van de ClickUp-sjabloon voor bouwbeheer om teams te begeleiden van voorbereiding tot oplevering

Verhoog de klanttevredenheid en -binding door te zorgen voor tijdige communicatie, transparante projectupdates en gestructureerde follow-ups

Limieten van ClickUp

Vereist een leercurve tijdens de eerste installatie en aanpassing, vooral voor teams die nog niet bekend zijn met projectmanagementsoftware

Biedt beperkte functionaliteit op mobiele apparaten in vergelijking met de web- en desktopversies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Ik vind ClickUp het beste om de bouwoffertes van ons bedrijf bij te houden en te ordenen. Ik vind het fijn dat ik de categorieën en kolommen gemakkelijk kan aanpassen. Ik vind ook de filteroptie voor rapportages aan mijn operationele team erg handig.

Ik vind ClickUp het beste om de bouwoffertes van ons bedrijf bij te houden en te ordenen. Ik vind het fijn dat ik de categorieën en kolommen gemakkelijk kan aanpassen. Ik vind ook de filteroptie voor rapportages aan mijn operationele team erg handig.

2. Buildertrend (Het beste voor tijdlijn- en vakgebiedbeheer)

via Buildertrend

Wilt u de samenwerking met uw leveranciers en klanten optimaliseren? Buildertrend biedt dagelijkse logboeken, personeelsbeheer en werkplanning om u te helpen bij snelle besluitvorming. U krijgt ook een speciale ruimte om uw lijst met onderaannemers te organiseren, waardoor het eenvoudiger wordt om relaties te beheren en nieuwe omzetkansen te identificeren.

Het bouw-CRM visualiseert de voortgang ook met gantt-grafieken, waardoor u al uw klanten in realtime op de hoogte kunt houden. Buildertrend heeft ook een slimme planningsfunctie die helpt bij het toewijzen van activiteiten en het direct informeren van beschikbare teams. Het bevat ook slimme budgettering en materiaalbeheer en kan worden geïntegreerd met QuickBooks, Xero, Google Agenda, Dropbox, Procore en Zapier voor naadloos project- en financieel toezicht.

De beste functies van Buildertrend

Deel projectupdates en goedkeuringen via het speciale klantenportaal

Voer online betalingen uit en ontvang ze, en regel zelfs verzekeringsdiensten met de ingebouwde budgettering

Verhoog de traceerbaarheid van taken op locatie door automatisch gesynchroniseerde inkoop- en wijzigingsbestellingen te gebruiken

Limieten van Buildertrend

Biedt een complexe interface die misschien niet intuïtief aanvoelt om te navigeren

Alle leveranciers moeten voor elk bouwproject worden aangemeld om volledige visualisatie mogelijk te maken

Prijzen van Buildertrend

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Buildertrend

G2: 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

👀 Wist u dat? Door AI-gestuurde planningssoftware in uw werkstroom te integreren, kunt u de productiviteit met 30% verhogen, de tevredenheid enorm vergroten, sneller betaald worden en meer deals binnenhalen.

3. Procore CRM (Het beste voor het bijhouden van projecten en kosten voor ondernemingen)

via Procore CRM

Als u een groot aantal bouwprojecten beheert, is Procore CRM een uitstekende keuze. Het centraliseert uw volledige projectportfolio, stroomlijnt omzetprognoses en biedt u volledig zichtbaarheid in alle kosten.

Dit cloudgebaseerde platform is ideaal voor bedrijven met teams op afstand. De projectdashboards maken het delen van visuele inzichten over leads en lopende opdrachten naadloos. Het biedt ook contactbeheer en het bijhouden van de verkooppijplijn en integreert direct met de projectplanningstools van Procore om een soepele overgang van verkoop naar oplevering te garanderen.

De beste functies van Procore CRM

Volg acquisitieactiviteiten nauwkeurig met behulp van de aangepaste CRM-pijplijn voor acquisitie en het dashboard voor rapportage

Registreer e-mails, aantekeningen van vergaderingen en beslissingen in één CRM-tijdlijn met de gecentraliseerde communicatietools

Maak nauwkeurigere omzetprognoses met analyses op portfolio-niveau die rechtstreeks gekoppeld zijn aan offerteactiviteiten

Integreer met werkstroom van het project voor naadloze coördinatie

Limieten van Procore CRM

Ontbreekt aan functies voor portfoliobeheer die geschikt zijn voor kleine bedrijven

Vereist een tijdrovende installatie en onboarding vanwege de complexiteit op niveau van de onderneming

Prijzen van Procore CRM

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Procore CRM

G2: 4,6/5 (meer dan 3.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Procore CRM?

Een G2-recensie zegt:

De financiële tools van Procore zijn krachtig en eigenaren kunnen hun volledige portfolio van projecten op één plek beheren […] De werkstroom is goed, maar moet worden verbeterd zodat ze per contract kunnen worden aangepast, en niet alleen per project.

De financiële tools van Procore zijn krachtig en eigenaren kunnen hun volledige portfolio van projecten op één plek beheren […] De werkstroom is goed, maar moet worden verbeterd zodat ze per contract kunnen worden aangepast, en niet alleen per project.

4. JobNimbus (Het beste voor projectbeheer en buitenbouw)

via JobNimbus

Wilt u leads nastreven zonder de uitvoering van opdrachten te verstoren? JobNimbus is een uitstekende keuze voor bouwbedrijven, met name voor teams die zich bezighouden met buitenbouw. Bevat drag-and-drop-opdrachtborden om teams snel aan de slag te laten gaan zonder het risico op dubbele boekingen.

De geïntegreerde e-mail en directe updates voor klanten zijn ook ideaal voor tijdgebonden buitenwerkzaamheden zoals het plaatsen van hekwerk en dakgoten. Een visuele calculator helpt bovendien bij het opstellen en presenteren van nauwkeurige offertes voor een betere klantbinding. Het biedt ook tools voor projecttracking, projectkostenberekening, leadbeheer, taakplanning en teamcommunicatie om alle activiteiten op elkaar af te stemmen.

De beste functies van JobNimbus

Bekijk de facturering, facturen en lopende opdrachten met speciale factureringsborden

Converteer leads sneller met snelle automatiseringen die zijn ingebouwd in webformulieren voor leads, e-mailsjablonen en notificatie-instellingen

Houd zowel huiseigenaren als onderaannemers op de hoogte met een live projectoverzicht

Limieten van JobNimbus

Ontbreekt aan aanpasbare opties voor automatisering voor meer op maat gemaakte werkstroom

Er doen zich af en toe bugs en navigatieproblemen voor in de mobiele app

Prijzen van JobNimbus

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van JobNimbus

G2: 4,7/5 (meer dan 65 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 450 beoordelingen)

via Contractor Foreman

De volgende is Contractor Foreman, een bouwmanagementtool die bekend staat om zijn budgetvriendelijke functies. Naast de betaalbaarheid bieden de 35 ingebouwde tools alles, van projectkostenberekening en planning tot het bijhouden van de veiligheidssituatie.

Het bevat ook dashboards voor leadbeheer, het bijhouden van klantcommunicatie en de status van offertes. De overzichtelijke interface en mobiele app maken het praktisch voor managers in het veld. Het is een gebruiksvriendelijke optie voor kleine aannemers.

De beste functies van Contractor Foreman

Beheer volledige pijplijnen met leadtracking dat rechtstreeks is gekoppeld aan offertes en projectbestanden

Maak gebruik van ingebouwde financiële tools zoals offertes, facturering en tijdsregistratie zonder integraties van derden

Krijg overal toegang tot uw klantrelatiebeheer met een mobiele app die is ontworpen voor coördinatie op locatie en op kantoor

Beperkingen van Contractor Foreman

Biedt een limiet aan rapportagemogelijkheden die voor geavanceerde behoeften wellicht te eenvoudig aanvoelen

Er ontbreken aangepaste aanpassingsmogelijkheden binnen de interface voor een op maat gemaakte gebruikerservaring

Prijzen voor aannemers en voormannen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van aannemers en voormannen

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 720 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Contractor Foreman?

Een recensie van Capterra luidt:

Het is een geweldige tool voor elk bedrijf, wij gebruiken het dagelijks. We kunnen alles doen, van offertes opstellen en factureren tot projectmanagement en opslagruimte voor algemene informatie binnen Contractor Foreman. Redelijk eenvoudig in gebruik en te leren, een echte aanrader […] Kan geen wijzigingen aanbrengen in een lopende offerte.

Het is een geweldige tool voor elk bedrijf, wij gebruiken het dagelijks. We kunnen alles doen, van offertes opstellen en factureren tot projectmanagement en opslagruimte voor algemene informatie binnen Contractor Foreman. Redelijk eenvoudig in gebruik en te leren, een echte aanrader […] Kan geen wijzigingen aanbrengen in een lopende offerte.

6. Followup CRM (Het beste voor het bijhouden van leads en de automatisering van het verkoopproces)

via Followup CRM

Followup CRM onderscheidt zich in de bouwsector, vooral als u uw kansen op het binnenhalen van nieuwe opdrachten wilt vergroten. Met zijn uitgebreide contactbeheer, notificaties voor leads en verkoopactiviteiten houdt deze tool het hele team op koers – zonder chaos.

U kunt ook leads taggen op projecttype, budget of tijdlijn om snel prioriteiten te stellen. De ingebouwde leadscoring helpt u bijhouden hoe betrokken elke potentiële klant is. Bovendien kunnen alle repetitieve taken die u aanmaakt, of het nu gaat om leadconversie, het proces na de bouw of follow-ups, worden geautomatiseerd.

De beste functies van Followup CRM

Blijf offertes automatisch bijhouden en ontvang direct een melding wanneer potentiële klanten de weergave van uw offertes bekijken of accepteren, zodat handmatig controleren overbodig wordt

Houd de bedrijfsprestaties bij met activiteitenrapporten die follow-uppatronen, sluitingspercentages en de productiviteit van vertegenwoordigers weergeven

Koppel offerte-tools naadloos door integratie met The EDGE om verkoopgegevens te synchroniseren met meer offertes en dubbele invoer te voorkomen

Beperkingen van Followup CRM

Maakt het toevoegen van nieuwe clients een complex en vervelend proces

Vertraagt de zichtbaarheid van rapporten, waarbij sommige rapporten niet op het hoofddashboard verschijnen en het genereren ervan tijd kost

Prijzen van Followup CRM

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Followup CRM

G2: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Voordat de term 'CRM' gangbaar werd, beheerden bedrijven hun klantrelaties met behulp van contactbeheersystemen. In 1987 lanceerden Mike Muhney en Pat Sullivan ACT! – de allereerste contactbeheersoftware voor pc's. Met deze digitale Rolodex konden verkopers klantgegevens efficiënter opslaan en opvragen, waarmee de basis werd gelegd voor de geavanceerde CRM-platforms van vandaag.

7. CoConstruct (Het meest geschikt voor woningbouwprojecten en verbouwingen)

via CoConstruct

Heeft u te maken met meerdere projecten die verder gaan dan standaardrenovaties? CoConstruct is ontwikkeld voor flexibele opdrachten en werkstroomen in de bouwsector. De aanpasbare calculatietools, het bijhouden van selecties van clients en de praktische coördinatiefuncties zijn de belangrijkste pluspunten bij het uitvoeren van elk bouwproject.

De snelle, nauwkeurige offertesjablonen van de tool zijn uitstekend geschikt voor klanten met terugkerende maar unieke verzoeken. CoConstruct biedt ook inzicht in de teamprestaties om essentiële zaken zoals planningen en de status van de selectie van functies bij elke stap in beeld te brengen. Kortom, het is de ideale oplossing voor woningbouwers en bouwbedrijven die residentiële projecten uitvoeren.

De beste functies van CoConstruct

Beheer digitale goedkeuringen van offertes, bouwkeuzes, deadlines en voorkeuren voor herinneringen met de instellingen voor klantenbeheer

Houd knelpunten bij en bekijk hoeveel uren er zijn gewerkt in vergelijking met de schatting met de module om uren bij te houden

Registreer communicatie met handelspartners, bouwplaatsgegevens en zelfs verzekeringscertificaten automatisch via een administratief dashboard met één muisklik

Limieten van CoConstruct

Volgens sommige aannemers ontbreekt er een functie voor interieurontwerp om specificaties en selecties visueel te ordenen

Veroorzaakt dubbele invoer en onvolledige gegevensoverdracht als gevolg van onbetrouwbare integraties

Prijzen van CoConstruct

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoConstruct

G2: 4/5 (20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over CoConstruct?

Een G2-recensie zegt:

De mogelijkheid om alle projectelementen op één plek samen te brengen: dus calculaties, bouwplannen, communicatie met onderaannemers en het vastleggen van alle relevante documentatie. [Maar] De calculatietool is erg onhandig. Je kunt niet alle verschillende offertes van onderaannemers in het systeem laden, de gewenste opties selecteren en het budget automatisch bijwerken.

De mogelijkheid om alle projectelementen op één plek samen te brengen: dus calculaties, bouwplannen, communicatie met onderaannemers en het vastleggen van alle relevante documentatie. [Maar] De calculatietool is erg onhandig. Je kunt niet alle verschillende offertes van onderaannemers in het systeem laden, de gewenste opties selecteren en het budget automatisch bijwerken.

🧠 Leuk weetje: In 1985 zorgde de lancering van de Construction Master-rekenmachine voor een revolutie in de bouwsector. Dit handheld-apparaat, voorgeprogrammeerd met essentiële bouwberekeningen zoals hoeken, trappen, dakberekeningen, hellingshoek, stijging en loop, werd een onmisbaar hulpmiddel voor professionals. Het succes ervan maakte de weg vrij voor gespecialiseerde rekenmachines om complexe berekeningen op de bouwplaats te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

8. Pipedrive (Het beste voor eenvoudig pijplijnbeheer)

via Pipedrive

Voor teams die in het bouwproces prioriteit geven aan verkoop, is Pipedrive een goede keuze om de productiviteit te verhogen, zelfs bij het opbouwen van relaties. Het genereert eenvoudig leads en laat je deze toewijzen aan specifieke verkopers, waardoor interacties met klanten persoonlijker worden.

Heeft u enorme hoeveelheden historische gegevens in spreadsheets? Importeer ze, en Pipedrive brengt ze voor u in verband, waardoor snel datapatronen ontstaan. Al uw informatie, activiteiten en contacttijdlijnen worden georganiseerd in eenvoudige fasen van de verkooppijplijn.

De beste functies van Pipedrive

Verzamel nieuwe leads en voeg ze automatisch toe aan de salesfunnel met de chatbotfunctie

Minimaliseer de voorbereiding van de verkoop en het papierwerk met begeleide gegevensinvoer en CRM-werkstroomen

Bouw, label en personaliseer verkoopcyclusen met de aangepaste pijplijnen en procesfasen

Limieten van Pipedrive

Er is kennis van ontwikkeling nodig om de geavanceerde API- en webhook-functies te gebruiken

Prijzen van Pipedrive

Essential: $19 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 34 per maand per gebruiker

Professional: $ 64 per maand per gebruiker

Ultimate: $ 89 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4,3/5 (meer dan 2.400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

via HubSpot

Wilt u uw online aanwezigheid versterken of niche-diensten zoals woninguitbreidingen of duurzaam bouwen onder de aandacht brengen? HubSpot CRM helpt u georganiseerd te blijven met tools zoals het bijhouden van offertes, contactbeheer en het coördineren van aanbestedingen – en dat alles zonder extra gedoe.

Het biedt ook API-aangedreven werkstroomen, live chat en formulieren voor het vastleggen van leads, wat ideaal is voor het beheren van prospects en diensten met een hoog volume. Bovendien zijn de mobielvriendelijke functies en realtime analyses altijd handig bij het zoeken naar nieuwe klanten voor uw bouwbedrijf.

De beste functies van HubSpot CRM

Vergroot de impact van uw marketingplan , zelfs voor nicheprojecten op het gebied van verbouwingen, met behulp van omnichannelcampagnes en een schaalbare demand engine

Breng klantrelaties op een slimme manier in kaart door het type bouwverzoek, de locatie en het budget te koppelen aan aangepaste associatielabels

Houd uw database overzichtelijk, of het nu gaat om calculaties, aanpasbare offertes of offertes van leveranciers, met snelle toestemmingen op veldniveau

Limieten van HubSpot CRM

Rapportage-dashboards kunnen complex zijn om te configureren en te filteren

Prijzen van HubSpot CRM

Free

Marketing Hub Starter: $ 20 per maand per gebruiker

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HubSpot CRM

G2: 4,2/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot CRM?

Een recensie van Capterra luidt:

De rapportagetool biedt zeer nuttige inzichten in de prestaties die ons helpen onze klantrelaties te verbeteren. HubSpot CRM heeft live dashboards waarmee we eenvoudig in realtime kunnen volgen hoe al onze klantrelaties vooruitgaan.

De rapportagetool biedt zeer nuttige inzichten in de prestaties die ons helpen onze klantrelaties te verbeteren. HubSpot CRM heeft live dashboards waarmee we eenvoudig in realtime kunnen volgen hoe al onze klantrelaties vooruitgaan.

10. Salesforce (Het beste voor aangepaste aanpassingen en integraties)

via Salesforce

Salesforce blijft synoniem voor CRM. De grootste kracht voor startende bouwbedrijven is de uitgebreide mogelijkheid tot aanpassing, van werkstroom voor onderaannemers tot meerfasige communicatie met klanten. U kunt elke fase en elk veld aanpassen aan de manier waarop uw team werkt – of u nu offertes uitbrengt voor nieuwe projecten of lopende bouwprojecten beheert.

Met een breed scala aan gebruiksscenario's is elke functie en interface ontworpen om zich aan te passen aan de manier waarop u projecten uitvoert. Het biedt ook krachtige integratiemogelijkheden en een op maat gemaakt dashboard dat een volledig overzicht geeft van uw pijplijn, voortgang en de status van uw klantrelaties.

De beste functies van Salesforce

Beheer offerteaanvragen, offertes, wijzigingsopdrachten en inspecties met uitgebreide automatiseringen

Breng veldgegevens, werkschema's en projectupdates samen in uw CRM met een uitgebreide bibliotheek aan integraties, waaronder Procore en PlanGrid

Voorspel vertragingen, kostenoverschrijdingen en winstkansen voor aankomende aanbestedingen met uitgebreide AI-inzichten

Limieten van Salesforce

Vereist gespecialiseerd IT-personeel en klantenservice vanwege de complexe installatie en aanpassing

Heeft een steilere leercurve in vergelijking met eenvoudigere CRM-oplossingen voor de bouwsector

Prijzen van Salesforce

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Salesforce

G2: 4,4/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 18.800 beoordelingen)

11. PlanSwift (Het beste voor nauwkeurige calculaties en ramingen)

via PlanSwift

PlanSwift is een favoriet voor het beheren van projecten waarbij het afronden van plannen de prioriteit heeft boven het genereren van leads. Het blinkt uit met snelle meettools voor bouwtekeningen die het bepalen van prijzen moeiteloos maken.

De tool verwerkt ook schaalmetingen met hoge precisie, een cruciale factor bij het binnenhalen van commerciële opdrachten. Bovendien beschikt het over snelle exportopties die direct in uw verkooppijplijn kunnen worden ingevoerd.

De beste functies van PlanSwift

Versnel het opstellen van bestekken met klikgebaseerde uploads van bouwplaatsen, metingen en aanpasbare schalen, rechtstreeks vanuit digitale bouwtekeningen

Pak arbeids-, materiaal- en afvalfactoren voor elke opdracht consistent in met aangepaste assemblages

Maak een verbinding met uw CRM of Excel om calculatiegegevens te exporteren, zodat verkoopteams kunnen opvolgen met gedetailleerde, op gegevens gebaseerde offertes

Limieten van PlanSwift

Ontbreekt ingebouwde CRM-software of software om leads bij te houden, waardoor men afhankelijk is van complexe integraties van derden

Biedt beperkte cloudfuncties met een limiet, wat de samenwerking binnen het team kan vertragen

Prijzen van PlanSwift

PlanSwift Professional: $ 2.000 per jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van PlanSwift

G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over PlanSwift?

Een recensie op Capterra zegt:

Het is echt een aanrader als je het prima vindt om je offerte buiten het platform om op te stellen. Take Off is supergemakkelijk te leren en te gebruiken

Het is echt een aanrader als je het prima vindt om je offerte buiten het platform om op te stellen. Take Off is supergemakkelijk te leren en te gebruiken

12. Jobber (Het beste voor buitendienstbeheer en facturering)

via Jobber

Zijn uw dagen gevuld met het plannen van opdrachten en het opvolgen van betalingen? Jobber biedt een geweldige oplossing. Met het menu voor snel aanmaken kunt u direct clients toevoegen, offertes opstellen, opdrachten plannen en facturen versturen zonder extra stappen.

Het omvat loonadministratie en ingebouwde betalingsverwerking. Dankzij de visuele kalender kunt u snel en eenvoudig opdrachten in het veld toewijzen aan de juiste technici. Extra functies zijn onder meer geïntegreerde inspectie- en overdrachtsformulieren, een interface die is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en verbeterde tools voor klantcommunicatie.

De beste functies van Jobber

Houd opdrachtboekingen geautomatiseerd en gepersonaliseerd met een aangepaste AI-chatbot

Haal voormalige klanten terug en verbeter uw op klantenbinding gerichte bedrijfsontwikkeling met gerichte e-mailcampagnes

Stel inspecties en uitgebreide checklists voor de oplevering op met een formulierfunctie die in elke opdracht is geïntegreerd

Beperkingen van Jobber

Biedt beperkte functies voor taakbeheer, wat kan leiden tot een kloof tussen operationele activiteiten en CRM-elementen

Ontbreekt aan robuuste rapportagefuncties om inzichten te ordenen per client, product of item

Prijzen van Jobber

Grow : $ 199/maand per gebruiker

Connect: $ 119/maand per gebruiker

Core: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Jobber

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

13. AccuLynx (Het beste voor dakbedekkingscontracten en automatisering)

via AccuLynx

AccuLynx is een CRM-systeem dat speciaal is ontwikkeld voor dakdekkers die zich richten op residentiële projecten. Het biedt een snelle, gebruiksvriendelijke interface en essentiële tools zoals offerteberekeningen, personeelsplanning en documentbeheer.

De oplossing biedt leadtracking en elektronisch ondertekenbare contracten, allemaal afgestemd op de tijdlijnen van dakbedekkingsprojecten. AccuLynx heeft ook aparte modules gericht op marketing, verkoop en productie. Bovendien verbeteren de geautomatiseerde sms-optie en de AI-aangedreven leadscoring de manier waarop u communiceert met klanten en teams die onderweg zijn.

De beste functies van AccuLynx

Centraliseer projectdocumentatie, inclusief foto's, vergunningen en contracten, met een gedeelde ruimte voor projecten

Gebruik de ingebouwde luchtmeting om alle prijsopgaven te verbeteren met integraties zoals EagleView en GAF QuickMeasure

Beheer elke stap van delicate dakinstallatiecyclusen, zoals inspecties, het verwijderen van oude dakbedekking, installaties en definitieve goedkeuringen, met de op mijlpalen gebaseerde werkstroom

Beperkingen van AccuLynx

Er ontbreken aangepaste aanpassingsmogelijkheden bij het genereren van rapporten en integratieopties

Prijzen van AccuLynx

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AccuLynx

G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AccuLynx?

Een recens ie van Capterra luidt:

De software maakt het mogelijk om systemen in te voeren zodat er geen stappen worden overgeslagen in het proces van verkoop tot productie. Maar wanneer u foto's downloadt, zijn deze in een zeer groot format en moeilijk te bewerken

De software maakt het mogelijk om systemen in te voeren zodat er geen stappen worden overgeslagen in het proces van verkoop tot productie. Maar wanneer u foto's downloadt, zijn deze in een zeer groot format en moeilijk te bewerken

Zorg voor perfecte communicatie en leadbeheer met ClickUp CRM

Het beheren van klantrelaties in de bouw omvat alles van het bijhouden van interacties tot het onderhouden van duidelijke communicatie. Met zoveel op het spel helpt de juiste CRM-tool voor de bouw om sterkere verbindingen op te bouwen en de projectplanning soepel te laten verlopen. Het kan ook de boekhouding stroomlijnen en ondersteunen bij meer schaalbaarheid.

De CRM-tools die we hebben besproken, maken het vinden van de juiste oplossing veel gemakkelijker. Als u één platform nodig hebt dat klantrelaties, taakbeheer, geïntegreerde chat, AI-gestuurde inzichten, geavanceerde automatiseringen en gecentraliseerde kennis combineert, biedt ClickUp dit alles op één plek.

Meld u aan bij ClickUp en geef uw leadconversies en servicekwaliteit vandaag nog een boost! 🚀