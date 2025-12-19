Marketingtrends in India 2026: wat zal de vorm van de digitale groei bepalen?

De digitale economie van India zal in 2030 de grens van 1 biljoen dollar overschrijden, waarbij het grootste deel van de nieuwe gebruikers en transacties in 2026 en daarna zal ontstaan. Dat zijn heel veel smartphones, heel veel internetgebruikers en heel veel mensen die uw advertenties zullen negeren als u het verkeerd aanpakt.

De basisprincipes zijn aan het veranderen.

Spraakgestuurd zoeken wint terrein omdat typen vermoeiend is. Tier-2-steden hebben een koopkracht die vergelijkbaar is met die van grote steden. Influencermarketing is geëvolueerd van Instagram-beroemdheden naar je buurman die mobiele telefoons beoordeelt op YouTube.

Als uw strategie er nog steeds uitziet zoals twee jaar geleden, loopt u al achter.

Deze gids behandelt digitale marketingtrends in India, wat er verandert en wat u daaraan kunt doen. We bekijken ook hoe ClickUp marketingteams helpt om hun werk te doen zonder gek te worden. 🎯

Wat verandert er in het consumentengedrag in India?

Indiase digitale consumenten evolueren snel. Vandaag de dag maken ongeveer 806 miljoen mensen in India gebruik van internet, wat neerkomt op ongeveer 55,3% van de populatie.

Wanneer bijna een half miljard mensen actief zijn op sociale media, moeten de aannames over bereik, invloed en mediamix veranderen.

Dit zijn de sleutelfactoren die van invloed zijn op de manier waarop consumenten in India producten ontdekken, evalueren en kopen:

Hyperdigitaal, onderzoeksgericht en AI-ondersteund

De Indiase e-retail is snel gegroeid en is nu structureel digitaal georiënteerd. Bain schat de GMV (Gross Merchandise Value) van e-retail in India op ongeveer 60 miljard dollar, ondersteund door het op één na grootste online kopersbestand ter wereld.

Een onderzoek van PwC schetst een beeld van een zeer prijsbewuste shopper, waarbij prijs, recensies, aanbiedingen en klantloyaliteitsvoordelen consequent als triggers dienen. Hun analyse van e-commerce tijdens feestdagen laat zien dat shoppers in tier 2-, 3- en 4-locaties bijna 80% van de online verkopen tijdens piekperiodes voor hun rekening nemen. Ze baseren zich ook sterk op prijs en recensies tijdens het zoeken.

Een ander onderzoek van Bain laat zien hoe generatieve, door AI aangestuurde gesprekken op berichtenapps nu op grote schaal consumenten in India ondersteunen bij het ontdekken van producten, het verkrijgen van duidelijkheid en het verlenen van service.

Voor CMO's betekent dit dat het consumententraject in India in hoge mate digitaal is, sterk wordt beïnvloed door signalen uit sociale media en de markt, en in toenemende mate wordt beïnvloed door AI-assistenten en interfaces voor chatten die de besluitvorming vereenvoudigen.

🧠 Leuk weetje: Reclame bestaat al heel lang: in het oude Egypte (rond 3000 v.Chr.) waren er papyrusberichten waarin beloningen werden aangeboden of producten werden aangeprezen. Vroege handelaren gebruikten deze op dezelfde manier als wij tegenwoordig billboards of advertenties gebruiken.

Lokale, authentieke en waarde-gerichte merkkeuzes

Recent marktonderzoek wijst op een duidelijke voorkeur voor lokale merken die transparantie uitstralen.

Een rapportage van YouGov voor Rukam Capital meldt dat 58% van de Indiase consumenten de voorkeur geeft aan lokale of kleine bedrijven, en 76% benadrukt authentieke communicatie en innovatieve oplossingen als sleutelfactoren voor loyaliteit.

De afstemming op waarde en vertrouwen komt ook terug in de detailhandel. Als voorbeeld kan worden genoemd dat uit de EY Future Consumer Index voor India blijkt dat 52% van de consumenten overstapt op huismerkproducten, waarbij 70% aangeeft dat de kwaliteit van deze merken is verbeterd.

Korte, regionale en Bharat-first contentgewoonten

De consumptie van content is sterk verschoven naar korte video's en regionale talen. De gebruikersgroep van 'Bharat' staat centraal in deze verschuiving:

De top 10 marketingtrends die de vorm zullen geven aan India

De nieuwste prognose van WPP, 'This Year, Next Year', schat dat de Indiase advertentiemarkt in 2026 bijna 2 miljard INR zal bedragen, met een jaarlijkse groei van bijna 10%.

Hier zijn de sleuteltrends om bij te houden, elk gebaseerd op echte verschuivingen in gedrag. 📝

1. Retailmedia-advertenties komen naar voren als het snelst groeiende kanaal

Quick commerce-platforms zoals Blinkit, Zepto en Swiggy Instamart hebben een geavanceerde digitale advertentie-infrastructuur opgebouwd die nu concurreert met Google en Meta.

Merken kunnen zich richten op klanten die om 23.00 uur op zoek zijn naar boodschappen en digitale advertenties tonen voor producten die binnen 10 minuten worden bezorgd.

De kracht ligt in het sluiten van de cirkel tussen blootstelling en aankoop.

Saffola-advertenties op de Blinkit app

Toen Marico de verkoop van Saffola Oats wilde stimuleren, plaatsten ze gesponsorde productadvertenties op Blinkit die verschenen wanneer klanten naar ontbijtitems zochten. De campagne hield de impressies bij via toevoegingen aan het winkelmandje tot aan het afrekenen, waardoor de exacte ROI op SKU-niveau kon worden weergegeven.

De sleutelvoordelen die de acceptatie stimuleren, zijn onder meer:

Targeting op basis van daadwerkelijk koopgedrag in plaats van demografische aannames

Real-time prestatiegegevens die laten zien welke producten converteren en welke niet

Mogelijkheid om promoties te voeren die rechtstreeks gekoppeld zijn aan voorraadniveaus

Doelgroepen met een hoge koopintentie die al in de winkelmodus zitten

De merkstrategie vereist dat retailmedia als een eigen kanaal worden behandeld.

Creatieve uitingen moeten werken in kleine thumbnailformaten. Biedstrategieën verschillen van zoekstrategieën omdat het conversievenster minuten in plaats van dagen beslaat. De budgettoewijzing moet weerspiegelen dat deze platforms klanten bereiken die nu klaar zijn om te kopen, en niet bedoeld zijn om bekendheid te creëren voor toekomstige aankopen.

2. De invloed van generatie Z reikt veel verder dan hun directe uitgaven

Mamaearth heeft zijn merk grotendeels opgebouwd door te begrijpen hoe Gen Z producten ontdekt. Ze hebben fors geïnvesteerd in partnerschappen met Instagram- en YouTube-makers, waarbij influencers producten op authentieke wijze demonstreren in plaats van traditionele advertenties te plaatsen.

Toen Gen Z-consumenten zagen dat makers die zij vertrouwden Mamaearth-gezichtsreiniger of haarolie gebruikten, voegden zij die producten toe aan hun boodschappenlijstjes.

Via Modash

Deze demografische groep doet uitgebreid onderzoek voordat ze iets kopen. Ze bekijken vijf YouTube-recensies, checken Instagram-reacties, vragen vrienden in WhatsApp-groepen en lezen Reddit-threads voordat ze een laptop of huidverzorgingsproduct kiezen.

Merken die op al deze contactpunten met consistente boodschappen verschijnen, winnen de strijd om de aandacht.

Generatie Z verwacht ook dat merken een duidelijke positie innemen over problemen die voor hen belangrijk zijn.

Toen Bombay Shaving Company campagnes lanceerde rond het doorbreken van genderstereotypen op het gebied van verzorging, vond dit weerklank omdat het standpunt authentiek aanvoelde. De kans ligt in het vroeg opbouwen van oprechte relaties.

3. Content in regionale talen ontsluit tier 2- en tier 3-markten

Meesho wist door te breken in kleinere steden door speciale content te creëren in 11 Indiase talen. Ze namen regionale contentmakers in dienst die de lokale cultuur begrepen en campagnes opzetten rond regionale festivals, lokale humor en cultureel relevante situaties.

De strategie reikt verder dan alleen reclame. De app-interface van Zomato in regionale talen leidde tot een meetbaar hogere frequentie van bestellingen vanuit tier 2-steden. Toen klanten in hun moedertaal door menu's konden navigeren, recensies konden lezen en het afrekenen konden voltooien, verdween de wrijving.

Regionale vereisten zijn onder meer:

Inzicht in lokale festivals en culturele momenten voor de timing van campagnes

Productpositie aanpassen aan regionale voorkeuren

Netwerken van makers opbouwen in elke belangrijke taalmarkt

Betaalapps zoals PhonePe gaan nog een stap verder met regio-specifieke betalingsaanbiedingen. Tijdens Onam krijgen gebruikers in Kerala cashback op traditionele aankoopcategorieën. Tijdens Durga Puja krijgen consumenten in West-Bengalen aanbiedingen voor kleding en sieraden. Deze lokalisatie stimuleert de betrokkenheid omdat het een weerspiegeling is van hoe mensen hun geld uitgeven tijdens culturele momenten.

4. Micro- en nano-influencers leveren meetbare prestaties

Nykaa, een toonaangevende marktplaats voor cosmetica en huidverzorgingsproducten, heeft een aanzienlijk deel van zijn influencerbudget verschoven van celebrity-endorsements naar partnerschappen met meer dan 200 beauty-micro-influencers. Elke maker heeft 10.000 tot 50.000 volgers die oprecht geïnteresseerd zijn in huidverzorgingsroutines, make-uptutorials en productrecensies.

Een micro-influencer uit Bangalore die een bericht plaatst over de prestaties van de stichting bij vochtig weer, vindt meer weerklank bij haar 30.000 lokale volgers dan een algemene aanbeveling van een beroemdheid op nationaal niveau. Ze begrijpt de specifieke zorgen van haar publiek en gaat daar direct op in.

Prestatievoordelen zijn onder meer:

Demografische gegevens van het publiek die precies overeenkomen met de targetgroep

Authentieke door gebruikers gegenereerde content, omdat makers de producten dagelijks echt gebruiken.

Flexibiliteit om verschillende boodschappen tegelijkertijd bij meerdere makers te testen

De uitvoering vereist verschillende benaderingen.

via OnePlus

OnePlus heeft een volledig Creator Program opgezet, waarbij individuen het hele jaar door continu content genereren in plaats van eenmalige campagneposts, waardoor een blijvende zichtbaarheid wordt opgebouwd.

Monitor impressies in ClickUp dashboards Ontdek hoe elke maker bijdraagt aan de prestaties van campagnes met ClickUp dashboards.

5. Korte video's domineren de aandacht van gebruikers

De meerderheid van de Instagram-gebruikers in India ontdekt merken nu via korte video's in plaats van traditionele posts. Dit heeft bedrijven gedwongen hun content-aanpak volledig te herzien.

Via Zomato

Merken zoals Zomato hebben hun sociale aanwezigheid opgebouwd rond Reels. Hun campagne #EnjoyLargeMealsOnZomato maakte gebruik van influencers om maaltijdbezorging te presenteren in herkenbare, vermakelijke formats die humor combineerden met emotionele verhalen.

De campagne werkte omdat deze aansloot bij de manier waarop mensen daadwerkelijk content consumeren op hun telefoon tijdens het woon-werkverkeer, pauzes en vrije tijd.

Wakefit koos voor een andere aanpak tijdens het IPL-seizoen. Ze creëerden een humoristische Reels-campagne en haalden westerse influencers binnen die vloeiend Hindi spreken, zoals Drew Hicks en Agu Stanley, om grappige content te maken over slaapstoornissen.

Deze mix van internationale gezichten en lokale talen leverde miljoenen weergaven en delen op, waarmee werd aangetoond hoe Reels creatieve experimenten mogelijk maakt die traditionele formats niet kunnen evenaren.

De formatvereisten verschillen van andere content-typen:

Trek kijkers binnen de eerste drie seconden aan, anders scrollen ze verder.

Houd video's tussen de 15 en 60 seconden om de aandachtsspanne te behouden.

Gebruik trending audio strategisch, want makers die nummers als 'Heeriye' of 'Tum Kya Mile' gebruikten, zagen hun engagement verdrievoudigen.

6. AI-aangedreven personalisatie gaat verder dan basissegmentatie

via IndiaAI

Tata Cliq gebruikt AI om te onderzoeken wat shoppers bekijken en waarmee ze interactie hebben, en biedt vervolgens producten aan die daadwerkelijk aansluiten bij hun intentie.

Een bezoeker die tijd besteedt aan het bekijken van technologie, ziet een startpagina vol met gadgets die precies bij hem passen. Iemand die veel met mode bezig is, krijgt een feed te zien die aansluit bij stijlen waarmee hij eerder bezig is geweest.

De technologie analyseert duizenden gegevenspunten: tijdstip van de dag, type apparaat, eerdere aankopen, achtergelaten winkelwagentjes, betrokkenheid bij e-mail en surfgedrag.

via Swiggy

De AI van Swiggy pikt voedingspatronen op en speelt daarop in met restaurant- en gerechtsuggesties die elke gebruiker bekend voorkomen.

Dit niveau van relevantie verhoogt de betrokkenheid en stimuleert meer klanten om een bestelling te plaatsen, vooral wanneer ze al in een besluitvormingsstemming zijn.

Effectieve toepassingen zijn onder meer:

Dynamische e-mailmarketingcontent die verschillende producten aan verschillende abonnees toont

Voorspellende aanbevelingen die producten suggereren voordat klanten gaan zoeken

Geautomatiseerde campagnes die worden geactiveerd door specifieke gedragssignalen

Realtime budgettoewijzing aan de best presterende creatieve uitingen en doelgroepen

De basis hiervoor is een robuuste verzameling van first-party data. Merken hebben customer data platforms nodig om informatie van websites, apps, e-mails en offline interacties te bundelen. Zonder deze infrastructuur kan AI niet effectief aangepast personaliseren.

7. Connected TV bereikt premium doelgroepen die kabel achter zich laten

Mamaearth voerde CTV-campagnes op Disney+ Hotstar voor zijn Ubtan Face Wash. Ze lieten een 30 seconden durende, verhaalgedreven advertentie zien met Shilpa Shetty Kundra, waarin de nadruk lag op het verhaal achter de ingrediënten van het product en alles wat een 'Shaadi Wala Glow' belooft.

Het resultaat liet niet lang op zich wachten: de naamsbekendheid en populariteit stegen met ongeveer 9% en de aankoopintentie steeg met bijna 19%, wat beter was dan de gemiddelde resultaten van campagnes.

De weergaveomgeving is belangrijk. CTV-kijkers kijken doorgaans samen met meerdere gezinsleden, waardoor de waarde wordt vermenigvuldigd. Ze zijn minder geneigd om tijdens reclames weg te zappen, omdat de weergaveervaring bewuster is.

Voordelen van CTV zijn onder meer:

Targeting op basis van kijkgedrag en demografische gegevens

Aanzienlijk hogere voltooiingspercentages dan die van mobiele video

Attributie-tracking om conversies vanuit advertentie-exposure te meten

Integratie met bredere digitale campagnes voor frequentiebeperking

🔍 Wist u dat? Slechts 32% van de marketeers zegt dat ze de uitgaven voor traditionele en digitale media holistisch bijhouden, ook al combineren campagnes nu meer dan ooit beide kanalen. Dit toont aan hoeveel ruimte er is voor slimmere, verbonden analyses.

8. Spraakgestuurd zoeken vereist optimalisatie van conversatiegerichte content

Volgens prognoses van de sector zal volgend jaar naar verwachting meer dan 50% van de internetgebruikers gebruikmaken van spraakassistenten.

Deze verschuiving is belangrijk omdat spraakqueries fundamenteel verschillen van tekstzoekopdrachten. Mensen spreken op natuurlijke wijze, met langere zinnen uit gesprekken en volledige vragen. Spraakqueries zijn bijzonder nuttig vanwege het gebruiksgemak in meertalige omgevingen.

Iemand zou kunnen vragen: 'Mere paas me petrol pump kaha hai?' (Zoek een benzinepomp bij mij in de buurt in het Hindi) wanneer hij spreekt in plaats van 'benzinepomp bij mij in de buurt' te typen.

Digitale platforms zoals Google Assistant en JioSaavn passen hun spraakmogelijkheden aan aan Indiase accenten en regionale dialecten. De technologie blijft zich verbeteren naarmate AI-modellen leren van meer queries in verschillende spraakpatronen.

Optimalisatievereisten voor spraak zijn onder meer:

FAQ-content creëren die antwoord geeft op vragen die mensen mondeling stellen

Gebruik van taal tijdens gesprekken die overeenkomt met natuurlijke spraakpatronen

Content structureren voor featured snippets die spraakassistenten voorlezen

Optimaliseren voor lokale zoekopdrachten, aangezien veel gesproken queries gericht zijn op de locatie.

🔍 Wist u dat? Het 'product-first'-denken wint sterk aan populariteit. 41% van de bedrijven geeft nu prioriteit aan het product, een forse stijging ten opzichte van 31%.

9. Conversational commerce breidt zich uit via WhatsApp

India heeft 853,8 miljoen WhatsApp-gebruikers, waarmee het land de grootste markt ter wereld is. Deze enorme gebruikersgroep heeft WhatsApp getransformeerd van een app voor berichten naar een handelsplatform.

De verschuiving naar conversational commerce wordt gedreven door gedragsverandering. Klanten geven er de voorkeur aan om bedrijven te berichten wanneer het hen uitkomt, in plaats van te bellen of e-mails te sturen.

Nykaa-verkoopupdate op WhatsApp

Nykaa gebruikt bijvoorbeeld WhatsApp om gepersonaliseerde informatie over de bestelling, productverzorgingstips en stijladviezen te versturen. Deze aanpak werkt omdat het de communicatie na aankoop transformeert van transactionele updates naar het opbouwen van een langdurige relatie.

Pas deze tips toe om interacties nuttig te maken:

Gebruik rich media, zoals korte video's en carrousels, om de besluitvorming te ondersteunen.

Deel tijdelijke aanbiedingen tijdens piekmomenten, zoals het achterlaten van winkelwagentjes.

Maak eenvoudige tweerichtingsgesprekken mogelijk, zodat klanten vragen kunnen stellen of aanbevelingen kunnen vragen.

Houd opt-ins overzichtelijk en zinvol, zodat klanten weten wat ze kunnen verwachten en langer betrokken blijven.

10. Programmatische reclame reikt verder dan het publiek in de grote steden

Programmatische reclame is geëvolueerd om zich te richten op tier 2- en tier 3-steden met dezelfde precisie die voorheen alleen mogelijk was in grote steden.

Flipkart demonstreert deze strategie door middel van zijn regionale uitbreidingsaanpak. Het merk heeft vanaf dag één een breed net uitgeworpen en zich sterk gericht op tier 2- en tier 3-steden waar de consumentengroei sterk en stabiel is.

Flipkart-campagne

Als voorbeeld kunnen we noemen dat hun campagne 'India Ka Fashion Capital' Flipkart hielp om in de eerste 10 dagen alleen al op YouTube meer dan 100 miljoen gebruikers te bereiken, terwijl eerdere campagnes een maand nodig hadden om hetzelfde bereik te realiseren.

Deze aanpak werkt omdat campagnes die gericht zijn op tier 2- en tier 3-steden andere boodschappen vereisen dan campagnes in grote steden.

De geavanceerde targeting omvat:

Verschillende creatieve uitingen voor stedelijke gebruikers, met de nadruk op snelheid en premiumproducten, gericht op betaalbaarheid en betaling bij levering (COD).

Gebruik inzichten in het publiek uit de eerste weken van de campagne om de boodschap in de volgende periodes te personaliseren.

Gebruikmaken van affiniteitsdoelgroepen om specifieke belangengroepen te bereiken

Retargeting-advertenties om opnieuw contact te leggen met consumenten die aanvankelijk interesse toonden

🧠 Leuk weetje: In de jaren 1620 publiceerden kranten in Nederland duizenden van 's werelds eerste gedrukte advertenties. En in 1675 waren er al meer dan 6000 advertenties in omloop. Dat maakt die Nederlandse kranten het 17e-eeuwse equivalent van 'advertentienetwerken'.

Uitdagingen waarmee marketeers in India mogelijk te maken krijgen

Marketingteams in heel India gaan snel vooruit, maar de grond onder hun voeten verschuift nog sneller. Dit zijn enkele van de grootste hindernissen die u het komende jaar waarschijnlijk zult tegenkomen. 🗓️

Uitdaging Wat dit betekent Waarom dit belangrijk is in India Stijgende kosten voor klantenwerving Betaalde kanalen worden duurder naarmate de concurrentie tussen Meta, Google en marktplaatsen toeneemt. Merken hebben grotere budgetten nodig om dezelfde resultaten te behalen, wat van invloed is op de winstgevendheid. Datafragmentatie Klantgegevens zijn verspreid over CRM, advertentieplatforms, websites, marktplaatsen en offline kanalen. Het is moeilijk om een uniforme weergave van de klant op te bouwen en een nauwkeurige attributie uit te voeren. Meting- en attributiekloof Signaalverlies, beperkt bijhouden en inconsistente platformrapportage verminderen de duidelijkheid over wat conversies stimuleert. Leidt tot inefficiënte uitgaven en zwakkere prestatiebeslissingen Platformverzadiging Elke categorie wordt overspoeld met advertenties, marktplaatsen en sociale platforms. Het organische bereik daalt en de betaalde prestaties nemen sneller af Complexiteit van regionale content De taalkundige en culturele diversiteit van India vereist gelokaliseerde berichtgeving. Het opschalen van content voor meerdere staten is duur en tijdrovend. Tekort aan AI-vaardigheden Teams hebben onvoldoende praktische ervaring met prompt engineering en AI-gestuurde werkstroomen. Vertraagt de invoering van automatisering en AI-gestuurde optimalisatie Veranderende nalevingsvereisten Gegevensbescherming, toestemmingskaders en platformbeleid worden steeds strenger. Digitale marketeers moeten hun werkstroom aanpassen om compliant te blijven en risico's te verminderen.

Hoe marketingteams zich kunnen voorbereiden (stap voor stap)

Marketingteams in India hebben te maken met een snelle cyclus van platformverschuivingen, creatieve eisen en veranderingen in het gedrag van het publiek. Plannen evolueren elk kwartaal en teams hebben een systeem nodig dat zowel snelheid als nauwkeurigheid ondersteunt.

De marketingprojectmanagementsoftware van ClickUp helpt teams om dat ritme te creëren.

Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte elimineert het werkversnippering, zodat doelen, ideeën, taken en documentatie met elkaar gekoppeld blijven. Die verbinding helpt teams om sneller te werken en campagnes te verfijnen zonder momentum te verliezen.

Zo helpt het. 📁

Stap 1: Creëer één enkele bron van waarheid

Marketingbeslissingen mislukken wanneer campagneprestaties, contentkalenders, feedback van klanten en budgetgegevens in afzonderlijke systemen staan. Voordat u iets kunt optimaliseren, hebt u volledige zichtbaarheid nodig.

Begin met het opstellen van een lijst met alle platforms waarop marketinggegevens momenteel worden bewaard:

Campagneanalyses van betaalde digitale kanalen en organische marketinginspanningen

Contentprestaties op sociale media, e-mail en websites

Feedback van klanten uit enquêtes, beoordelingen en supporttickets

Informatie over de verkooppijplijn die conversiepatronen laat zien

Budget bijhouden en toewijzing van middelen aan verschillende initiatieven

Breng deze samen in één werkruimte waar uw team de prestaties in realtime kan bekijken. Wanneer gegevens met elkaar worden verbonden, ziet u patronen die in gefragmenteerde systemen verborgen blijven.

🚀 Voordeel van ClickUp: Houd de status van campagnes, de capaciteit van teams en prestatiepatronen bij zonder van context te wisselen in dashboards. Gebruik aangepaste kaarten in ClickUp-dashboards om één enkele bron van waarheid voor uw marketingcampagne te creëren

Aangepaste kaarten in ClickUp laten marketingteams gegevens omzetten in duidelijke, bruikbare weergaven, zoals:

Lijstgrafiekkaart: volgt tijdgebonden marketingtrends zoals ROAS- of CTR-verschuivingen

Staafdiagramkaart: vergelijkt kanalen, campagnes of doelgroepsegmenten naast elkaar

Cirkeldiagramkaart: toont proportionele uitsplitsingen zoals budgetverdelingen of leadbronnen

Batterijgrafiekkaart: visualiseert de voortgang naar campagne- of contentproductiedoelen

Rekenkaart: Berekent totalen, gemiddelden en formules zoals kosten per lead of uitgavenverschillen.

Portfoliokaart: geeft in één weergave een samenvatting van de status van meerdere campagnes of werkstromen.

Tekstkaart: voegt aantekeningen, hoogtepunten of narratieve context toe naast de gegevens

Discussiekaart: legt vragen, beslissingen en opmerkingen vast die verband houden met inzichten uit het dashboard.

Zoekkaart: haalt gerichte lijsten op, zoals urgente taken, te beoordelen items of geblokkeerd werk.

Stap 2: Integreer AI in uw werkstroomen

Het grootste deel van de dag van een marketeer gaat op aan het opstellen van posts voor sociale media, het analyseren van marketingplannen, het segmenteren van doelgroepen en het volgen van concurrenten.

Kunstmatige intelligentie kan deze snel afhandelen, terwijl uw team zich concentreert op strategie en creatief werk.

Ontdek waar AI de grootste impact heeft:

Contentgeneratie versnelt het opstellen van eerste concepten voor e-mails, sociale mediaplatforms en blogs.

Prestatieanalyse brengt automatisch optimalisatiemogelijkheden aan het licht.

Doelgroepsegmentatie vindt plaats op basis van gedragspatronen op verschillende contactpunten.

Concurrentiebewaking signaleert opkomende digitale marketingtrends zonder dat u dit voortdurend handmatig hoeft te controleren.

Zet AI in waar het de menselijke output vermenigvuldigt, niet waar het strategisch denken vervangt.

💡 Pro-tip: Gebruik contextuele AI om marketingwerkzaamheden op gang te houden. ClickUp Brain bevindt zich in uw werkruimte, dus wanneer u het vraagt naar de projectstatus, deadlines of gegevens over eigendom, haalt het het antwoord rechtstreeks uit uw ClickUp-werkruimte.

Analyseer de prestaties van content voor slim beheer van middelen en sociale media met ClickUp Brain

Een contentmanager vraagt bijvoorbeeld aan ClickUp Brain: 'Kun je me laten zien welke artikelen vorige maand het meeste verkeer en de meeste betrokkenheid hebben gegenereerd?

De AI-marketingtool analyseert de gegevens die zijn opgeslagen in de werkruimte en geeft een overzicht met de best presterende artikelen, het aantal maandelijkse weergaven en de posts die lezers het langst op de pagina hebben gehouden. De lead gebruikt die inzichten om te beslissen welke onderwerpen in de volgende Sprint meer budget verdienen.

Stap 3: Bouw systematische experimenten in bij de ontwikkeling van campagnes

Statische marketingstrategieën zijn niet geschikt voor dynamische markten. Uw concurrenten testen elke week berichten, creatieve formats, doelgroepsegmenten en kanaalcombinaties. Teams die campagnes lanceren en hopen op het beste, verliezen snel terrein.

Zorg voor een testkader dat uw team bij elk initiatief volgt:

Ontwikkel hypothesen op basis van klantinzichten en gegevens uit eerdere campagnes.

Definieer marketing-KPI's vóór de lancering, zodat iedereen weet wat succes inhoudt.

Creëer gecontroleerde omgevingen die specifieke variabelen isoleren

Documenteer de bevindingen onmiddellijk na afloop van elke test.

Blijf de prestaties van experimenten in realtime bijhouden, zodat u slecht presterende variaties snel kunt verwijderen en succesvolle variaties sneller kunt opschalen. Systematisch experimenteren vergroot de institutionele kennis en uw team neemt betere beslissingen omdat u voortbouwt op bewezen inzichten.

🚀 Voordeel van ClickUp: Krijg inzicht zonder SaaS-wildgroei met behulp van AI-kaarten in ClickUp-dashboards. Deze kaarten geven marketingteams een snel overzicht van de prestaties en voortgang die aansluiten bij de daadwerkelijke campagneactiviteiten in ClickUp. Ontdek live marketinginzichten via AI-kaarten in ClickUp-dashboards

Probeer deze AI-kaarten eens uit:

AI Brain Kaart: Voer een aangepaste AI-prompt uit die is afgestemd op marketingvragen.

AI StandUp kaart: Vat recente activiteiten over een bepaalde periode samen.

AI Team StandUp kaart: Vat activiteiten voor specifieke personen of Teams samen

AI Executive Summary Kaart: Genereer een actueel overzicht van de gezondheid en status

AI-projectupdatekaart: Maak een overzicht van de voortgang van het project op hoog niveau

Stap 4: Voer automatisering uit voor repetitieve taken die de uitvoering van campagnes vertragen

Handmatige overdrachten remmen het momentum af. Goedkeuringen blijven in e-mail limbo hangen, statusupdates vereisen Slack-berichten en vervolgvergaderingen, taken worden toegewezen via spreadsheets en notificaties aan belanghebbenden komen te laat of worden helemaal vergeten.

Identificeer alle handmatige taken die herhaaldelijk voorkomen in uw campagnes. Breng goedkeuringsketens, triggers voor statusupdates, toewijzingsregels en notificatievolgordes voor belanghebbenden in kaart.

Automatisering elimineert deze knelpunten, waardoor campagnes in de helft van de tijd van concept naar lancering gaan.

💡 Pro-tip: Maak capaciteit vrij voor strategische initiatieven die groei stimuleren met ClickUp automatiseringen. U stelt één keer een regel in en ClickUp voert deze uit telkens wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Trigger direct werkstroomacties via ClickUp automatiseringen Een campagneverantwoordelijke wijzigt bijvoorbeeld de status van een taak in 'Klaar voor beoordeling' en het systeem wijst deze onmiddellijk toe aan de goedkeurende manager. Een ontwerper uploadt een definitief bestand en de taak verandert in 'Gepland', terwijl ClickUp de update naar de eigenaar van het kanaal stuurt. ClickUp Agents gaan nog een stap verder. Ze handelen op basis van gegevens, patronen en context binnen de ClickUp-werkruimte en voeren vervolgens taken uit die een persoon normaal gesproken enkele minuten zouden kosten. Stel dat u een AI-agent bouwt om de sentimenten in klantfeedback te controleren. Deze agent wijst taken toe voor negatieve reacties en creëert follow-upsequenties waarmee het team signalen van klantverloop voor kan blijven. Bekijk deze video om uw eigen strategie te ontwikkelen:

Stap 5: Gebruik AI voor diepgaandere analyses en inzichten

Basis-AI voert oppervlakkige taken uit. Geavanceerde AI-mogelijkheden graven dieper in complexe datapatronen, voorspellen campagneresultaten, genereren geavanceerde inzichten in het publiek en bieden strategische aanbevelingen die de besluitvorming op leiderschapsniveau ondersteunen.

Zet geavanceerde AI in waar genuanceerde analyse het belangrijkst is, bijvoorbeeld als voorbeeld:

Voorspel welke doelgroepsegmenten zullen reageren op specifieke boodschappen voordat u het budget uitgeeft.

Identificeer cross-channelpatronen die onbenutte kansen aan het licht brengen.

Genereer strategische aanbevelingen op basis van historische prestaties en de nieuwste marketingtrends.

Dit niveau van intelligentie maakt het verschil tussen teams die reageren op marktveranderingen en teams die daarop anticiperen.

🚀 Voordeel van ClickUp: Marketingteams hebben strategische AI nodig die uw werk begrijpt. ClickUp BrainGPT wordt een krachtige extensie van uw werk buiten uw ClickUp-werkruimte. De desktop-app en Chrome-extensie helpen u bij het volgende: Vereenvoudig het zoeken in ClickUp, gekoppelde apps (Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint) en het web in één query.

Beantwoord complexe vragen met behulp van context uit taken, documenten, vergaderingen en gekoppelde tools.

Zet gesproken tekst om in getypte tekst en actiepunten tot wel 4 keer sneller met ClickUp Talk to Text.

Gebruik multimodale AI (bijv. ChatGPT, Claude, Gemini) in één interface voor diepgaander redeneren en gevarieerde uitvoerstijlen.

Haal informatie uit bestanden en projectcontext waar traditionele AI geen toegang toe heeft.

Zet browsercontent om in bruikbare samenvattingen of taken met de Chrome-extensie. Krijg toegang tot meer context via ClickUp BrainGPT-pagina-analyse

Stap 6: Industrialiseer de productie van content

Het Indiase publiek vraagt om content in het Hindi, Engels, Tamil, Telugu en andere regionale talen op YouTube, Instagram, WhatsApp en opkomende platforms tegelijkertijd. Handmatige productie kan deze vraag niet bijhouden.

Bouw een content-systeem dat snelheid en merkstandaarden in evenwicht brengt:

Definieer duidelijke werkstroomen met toegewezen eigendommen voor elk type content.

Stel goedkeuringsprocedures in die de consistentie waarborgen.

Maak sjablonen voor contentkalenders die de productiviteit versnellen zonder de creativiteit te belemmeren.

Monitor prestatiestatistieken om te bepalen wat aanslaat bij specifieke segmenten.

AI versnelt het genereren van content op grote schaal, terwijl uw team de creatieve controle en strategische richting behoudt. Verdubbel uw inzet op formats en onderwerpen die de klantbetrokkenheid stimuleren, en schrap de productie van slecht presterende contenttypes.

🚀 Voordeel van ClickUp: Contentteams produceren meer werk dan ooit, en ClickUp Brain houdt dat tempo bij zonder aan consistentie in te boeten. Het kent al uw merkrichtlijnen, toonregels en de content die in uw werkruimte is opgeslagen. Die context vormt elke suggestie, zodat de output consistent blijft zonder lange cycli van bewerking. Stel met ClickUp Brain hoogwaardige teksten op voor uw campagnes

Stel dat een contentmanager materiaal voorbereidt voor een campagne voor de feestdagen. Ze vraagt ClickUp Brain: 'Stel een social media-bericht op voor onze Diwali-kortingsactie, waarbij je onze merkstijl en de best presterende tekst van vorig jaar in deze ruimte gebruikt. '

Het creëert een korte LinkedIn-versie, een pakkend Instagram-bijschrift en een $$cta die de stijl weerspiegelt die eerder voor een hoge betrokkenheid zorgde.

Best practices voor het opschalen van digitale marketing

Het digitale ecosysteem van India beloont merken die snel handelen, maar wel met beide benen op de grond blijven staan. Om hier te kunnen groeien, is een andere aanpak nodig. Hier zijn enkele best practices die u kunt toepassen. 📋

Test prijsexperimenten in tier-2- en tier-3-steden

Consumenten in kleinere steden reageren anders op prijsstructuren dan consumenten in grote steden. Voer A/B-tests uit op betalingsmodellen (EMI-opties, wekelijkse cyclusen, proefperiodes) en houd de conversiepercentages per regio bij.

De prijsgevoeligheid varieert sterk tussen Pune en Patna, dus uw prijsstructuur moet een afspiegeling zijn van de lokale koopkracht en betalingsvoorkeuren. Pas uw prijzen aan op basis van echte gegevens, niet op basis van aannames.

🧠 Leuk weetje: In het middeleeuwse Europa waren er 'stadsomroepers' die fungeerden als wandelende advertentienetwerken. Omdat de meeste mensen niet konden lezen, huurden merken omroepers in om promoties op drukke straten uit te roepen.

Splits uw funnel op basis van betalingsgedrag

De keuze van de betaalmethode zegt meer dan leeftijd of inkomensklasse. Creëer verschillende conversiepaden voor gebruikers van digitale portemonnees, UPI-gebruikers en gebruikers van creditcards.

Wallet-gebruikers zijn op zoek naar cashback en directe kortingen. UPI-gebruikers geven prioriteit aan snelheid en eenvoud. Creditcard-gebruikers reageren op spaarpunten en premium framing.

Ontwerp landingspagina's, aanbiedingen en berichten voor elk segment afzonderlijk.

Bekijk deze video voor meer duidelijkheid over AI in marketing:

Bouw hyperlokale bezorghubs in woonwijken

De leveringssnelheid heeft een directe invloed op de conversiepercentages en herhalingsaankopen. Identificeer dichtbevolkte wijken, zoals Whitefield in Bangalore, Powai in Mumbai en Gachibowli in Hyderabad, om micro-magazijnen op te zetten die gevuld zijn met snel verkopende producten.

Verkort de levertijd van 24 uur naar 2-4 uur. Snellere levering zorgt voor mond-tot-mondreclame binnen appartementencomplexen en woonwijken.

🔍 Wist u dat? 35% van de B2B-marketeers zegt dat hun organisatie nu AI-aangedreven applicaties gebruikt, maar dat ze zich allemaal in zeer verschillende fases van volwassenheid bevinden. Ongeveer 20% is nog aan het verkennen, 48% is bezig met het ontwikkelen van use cases en 24% heeft AI in hun werkstroom geïntegreerd.

Optimaliseer creatieve middelen voor lokaal zoekgedrag

Indiërs zoeken anders in regionale talen.

Hindi-sprekers typen 'shaadi ke kapde' (bruidskleding), niet 'bruidskleding'. Malayalam-gebruikers zoeken tijdens Onam naar 'sadya-recepten', niet naar 'Kerala-feestmenu'.

Controleer uw zoekwoordstrategie en creatieve middelen om ze af te stemmen op hoe regionale doelgroepen daadwerkelijk zoeken. Gebruik moedertaalsprekers om vertalingen te valideren; letterlijke vertalingen missen vaak de culturele context en zoekintentie.

Werk samen met lokale retailers voor vertrouwen in de laatste fase

De penetratie van e-commerce blijft in veel wijken laag omdat consumenten producten liever eerst willen zien voordat ze deze kopen.

Werk samen met buurtwinkels als afhaalpunten of democentra. Laat klanten producten aanraken, testen en bestellingen ophalen bij bekende winkels.

Dit hybride model vermindert het aantal retourzendingen en bouwt geloofwaardigheid op in markten waar digitale transacties nog steeds met scepsis worden bekeken.

🧠 Leuk weetje: In 1908 voerde de Britse marketeer Thomas J. Barratt, nu bekend als 'de vader van de moderne reclame', slimme campagnes voor Pears Soap met behulp van kunst, slogans en herhaalde blootstelling. In een van zijn advertenties gebruikte hij zelfs het schilderij Bubbles uit het Victoriaanse tijdperk om zeep te associëren met huiselijk comfort en sociale status, een vroeg voorbeeld van merkopbouw.

Probeer marketingsjablonen voor meer snelheid

Goed presterende marketingteams vertrouwen op sjablonen voor marketingcampagnes om de planning te standaardiseren, handmatige installaties te verminderen en elke campagne vanaf de start tot de lancering op één lijn te houden. Een solide sjabloon geeft teams duidelijkheid over doelen, tijdlijnen, eigendom en capaciteit voordat de productie begint.

Hier zijn een paar opties. 🗒️

ClickUp-sjabloon voor marketingactieplan

Ontvang een gratis sjabloon Schakel op elk moment over van planning op hoog niveau naar details op afdelingsniveau met het ClickUp Marketing Action Plan sjabloon.

De sjabloon voor marketingactieplannen van ClickUp biedt marketingteams een betrouwbaar kader voor het ontwerpen, organiseren en bijhouden van campagnewerk, van start tot oplevering.

Het bestaat uit:

Geblokkeerd , Geannuleerd , Voltooid , In uitvoering en Gepland Aangepaste taakstatussen van ClickUp , zoalsen

Output , Team Assigned , Files en Doelen , om elke Taak duidelijker te maken. ClickUp aangepaste velden , zoalsen, om elke Taak duidelijker te maken.

Meerdere ingebouwde weergaven, waaronder Kalenderweergave, Actieplanlijstweergave, Teamweergave en Start hier-weergave.

ClickUp-sjabloon voor marketingtijdlijn

Ontvang een gratis sjabloon Breng capaciteit en afhankelijkheden van plannen in evenwicht met het ClickUp Marketing-sjabloon voor tijdlijnen.

Het ClickUp Marketing Tijdlijn-sjabloon zet complexe campagneschema's om in een duidelijke visuele volgorde. Het omvat:

Stopgezet, Evaluatie , Uitvoering , Nog niet gestart en Planning , voor beter Aangepaste statussen, zoalsen, voor beter creatief projectmanagement.

Aangepaste velden, waaronder Taakcategorie , Inspanning , Kwartaal , Marketinglead en Kanaal , om structuur en duidelijkheid aan elke activiteit toe te voegen.

Snelle weergaven, zoals de activiteitsweergave, Pijplijnoverweging, Overzicht van marketingleads, tijdlijn en Overzicht van de startgids.

Uw volgende stap begint met ClickUp

Marketingtrends in India veranderen snel en die veranderingen wachten op niemand. Trends evolueren, platforms veranderen van richting van de ene op de andere dag en de verwachtingen van het publiek stijgen met elke nieuwe ervaring die ze opdoen.

Om voorop te blijven lopen, zijn echter voortdurende aandacht en flexibele uitvoering nodig, en dat is precies wat ClickUp biedt.

Dashboards brengen prestaties, capaciteit en campagnewaarde samen in één weergave, zodat beslissingen sneller kunnen worden genomen zonder van tabblad te hoeven wisselen. Automatiseringen maken een einde aan repetitieve overdrachten en houden campagnes op gang zonder dat er herinneringen nodig zijn. ClickUp Brain en BrainGPT bouwen voort op die basis met contextuele antwoorden en content-ondersteuning direct in uw werkruimte.

En wanneer teams duidelijkheid nodig hebben over complexe tijdlijnen, zorgen marketingsjablonen ervoor dat de eigendom zichtbaar blijft.

Als u wilt dat marketingwerk beter gecoördineerd is en beter inspeelt op het digitale landschap van India, biedt ClickUp u de functies om elke campagne met vertrouwen en duidelijkheid uit te voeren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Merken investeren meer in door AI gegenereerde content, prestatiemarketing, retentieprogramma's en samenwerkingen met influencers. Regionale content en korte video's zorgen ook voor de meeste betrokkenheid.

AI helpt teams om sneller content te creëren, campagnes te personaliseren, prestaties te analyseren en repetitieve taken te automatiseren. Het maakt het gemakkelijker om experimenten uit te voeren en campagnes op te schalen zonder het personeelsbestand uit te breiden.

Influencermarketing verschuift naar niche-makers, UGC-achtige content en deals die gekoppeld zijn aan prestaties. Merken richten zich meer op meetbare resultaten in plaats van op het aantal volgers.

Ja, want de meeste nieuwe internetgebruikers geven de voorkeur aan content in lokale talen. Merken die hun publiek aanspreken in hun regionale context, genieten meer vertrouwen en behalen betere conversies.

Marketeers moeten nagaan hoe ze klantgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, toestemmingswerkstromen bijwerken en ervoor zorgen dat alle partners dezelfde normen volgen. Duidelijke gegevensbeleidsregels verminderen het risico.

Teams profiteren van AI-contenttools, CRM-platforms, analysetools, dashboards voor advertentieprestaties en marketingautomatiseringsplatforms die campagnes, gegevens en rapportages op één plek samenbrengen.