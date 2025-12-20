Google Workspace Studio versus ClickUp Agents: hoe te kiezen

Onderzoek naar de acceptatie van AI levert interessante resultaten op: 88% van de organisaties gebruikt AI nu in ten minste één bedrijfsfunctie.

Toch heeft slechts 7% AI volledig doorgevoerd in hun organisatie. Nog eens 31% is bezig met de implementatie, terwijl 30% zich nog in de pilotfase van hun AI-initiatieven bevindt.

Het is duidelijk dat veel teams experimenteren met AI, maar slechts weinig teams hebben het punt bereikt waarop AI volledig is geïntegreerd in het dagelijkse werk.

AI-gebruiksstatistieken van McKinsey & Company

Wanneer teams AI voor hun werk gaan verkennen, kunnen de opties dan ook overweldigend aanvoelen.

Google Workspace Studio brengt bijvoorbeeld AI rechtstreeks naar Gmail, Docs en Google Spreadsheets. ClickUp Agents is daarentegen ontworpen om taken te automatiseren, projecten te beheren en cross-functioneel werk te synchroniseren.

Beide beloven tijdwinst, maar de manier waarop ze in uw werkstroom passen, kan heel verschillend zijn.

In deze blogpost zullen we Google Workspace Studio en ClickUp Agents grondig vergelijken. Aan het einde van deze blogpost zult u een duidelijker beeld hebben van hoe u van het testen van AI naar het daadwerkelijk gebruiken ervan kunt gaan om uw werk gedaan te krijgen.

Google Workspace Studio versus ClickUp Agents in één oogopslag

Hier volgt een vergelijking tussen Google Workspace Studio en ClickUp Agents.

Aspect Google Workspace Studio ClickUp Agents Hoofddoel Automatiseer meerstapswerkstroomen in Google-apps zoals e-mail, documenten en chat met Gemini. AI-aangedreven projectmanagement, automatisering van taken, kennisbeheer en op rollen gebaseerde werkstroomen Aanmaakmethode Natuurlijke taalprompts voor beginners, stappen en variabelen; geen codering vereist Overal geïntegreerde conversational AI-functies, aanpasbare agents voor processen en teams Triggers en automatisering Tijd/datum, e-mails van specifieke personen; koppelt taken zoals samenvatten of labelen Analyseert historische gegevens, voorspelt knelpunten, voert automatisering uit voor prioritering en past werkstroom aan. Integratie Gmail, Drive, chat, kalender; externe partijen zoals Jira, Asana, Salesforce Meer dan 1000 apps, waaronder Slack, GitHub en Zapier; native in de hiërarchie van ClickUp (ruimtes, mappen, lijsten) AI-mogelijkheden Sentimentanalyse, samenvatting, gegevensextractie, contentgeneratie AI-zoekfunctie, schrijven, samenvattingen, transcripties, labelgeneratie, geavanceerde rapportage, proactieve inzichten Gebruiksscenario's Beantwoord e-mails, werk spreadsheets bij, vat vergaderingen samen, plan gebeurtenissen Prioritering van bugs, codereview, Sprint-optimalisatie, marketinginzichten, procesverbeteringen Deel en samenwerken Deel agents zoals Drive-bestanden en teamnotificaties Contextuele chat, realtime documenten, Whiteboards, gasttoegang en teambredes AI Schaalbaarheid Beschikbaar in Business/Enterprise-abonnementen; algemene beschikbaarheid wordt momenteel uitgerold. Geschikt voor grote teams (Fortune 500); onbeperkte aanpassingsmogelijkheden voor complexe projecten Sterke punten Eenvoudig voor Google-gerichte automatiseringen; realtime in de werkruimte Alles-in-één platform met superieure projectweergaven, automatiseringen en AI-diepgang

Wat is ClickUp?

Optimaliseer uw activiteiten met ClickUp Stroomlijn het werk en het tijdlijnbeheer binnen teams met ClickUp 4. 0 en zijn superagenten!

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, waar AI-agenten rechtstreeks binnen uw taken, projecten en werkstroom opereren.

U hoeft niet meer te schakelen tussen losstaande tools of tijd te verliezen aan het wisselen van context.

Met ClickUp 4.0 blijven uw taken, documenten, kennis, chatgesprekken, vergaderverslagen en alle werkgerelateerde tools verbonden in één AI-aangedreven werkruimte. En u kunt zonder code AI-agents bouwen en implementeren, rechtstreeks binnen ClickUp, zonder dat u hoeft bij te dragen aan de werkversnippering van losstaande werkstroomstroomen en meerdere apps.

Functies van ClickUp

Laten we eens kijken wat de geïntegreerde werkruimtesoftware te bieden heeft:

ClickUp Agents zijn geautomatiseerde helpers die in uw werkruimte zijn ingebouwd, op de achtergrond draaien en repetitieve of contextgevoelige taken uitvoeren. Ze zijn contextbewust, dus ze weten wat er in uw taken, documenten, chats en meer staat, en handelen zonder dat u elke actie handmatig hoeft te triggeren. En er komt geen codering aan te pas om ze te bouwen!

U krijgt een set vooraf gebouwde agents die u kunt inschakelen en meteen kunt gebruiken. Dit zijn sjablonen of 'kant-en-klare' agents die zijn ontworpen voor veelvoorkomende werkstroomen en geen configuratie vereisen.

Hier zijn enkele uitstekende voorbeelden die u kunt bekijken:

Answers Agent dat reageert met een passend antwoord dat uit de context van uw ClickUp-werkruimte in een dat reageert met een passend antwoord dat uit de context van uw ClickUp-werkruimte in een ClickUp-chatkanaal wordt gehaald.

Dagelijkse of wekelijkse rapportageagenten die routinematige updates genereren voor een ruimte, map of lijst volgens een vast schema.

StandUp Agents die de teamactiviteiten op een bepaald moment samenvatten

U kunt deze vooraf gebouwde agents gebruiken wanneer u standaard AI-werkstroomen wilt met minimale installaties.

Aan de andere kant heb je ClickUp Custom Agents, waarmee je je eigen automatiseringen kunt maken met een no-code builder. Deze zijn flexibeler en stellen je in staat om aan te passen wat de agent doet, wanneer deze wordt uitgevoerd en hoe deze met je werkruimte communiceert. Hier is een voorbeeld van ons team:

Deze superagenten worden gekenmerkt door de volgende componenten:

Triggers: Welke gebeurtenis zorgt ervoor dat de agent wordt geactiveerd (bijvoorbeeld een geplaatst bericht of een bijgewerkte Taak)? Voorwaarden: Regels die bepalen of de agent moet handelen (bijv. alleen reageren als het bericht een duidelijke vraag bevat) Acties: Wat de agent daadwerkelijk doet (zoals een antwoord plaatsen, Taaken aanmaken of informatie samenvatten) Kennis en tools: tot welke gegevens heeft de agent toegang en welke tools kan hij gebruiken om actie te ondernemen?

Als uw ondersteuningsteam bijvoorbeeld veel vragen krijgt in een chatkanaal, kunt u een aangepaste agent bouwen die:

Wordt geactiveerd wanneer er een nieuw bericht binnenkomt

Reageert alleen als het bericht op een vraag lijkt.

Gebruikt de documenten en taken van de werkruimte als 'kennisbank'.

Beantwoord met een goed onderbouwd, contextueel accuraat antwoord

Functie #2: AI-aangedreven suite voor productiviteit

ClickUp Brain bevindt zich in uw werkruimte en haalt context uit taken, documenten, chats en zelfs gekoppelde apps om automatisering van werk te realiseren. De AI-productiviteitstool is een 'altijd actief' netwerk dat uw mensen, projecten en kennis met elkaar verbindt.

Het biedt direct contextuele antwoorden over taken, documenten, deadlines, afhankelijkheden en discussies. Teams kunnen snel vereisten opvragen, beslissingen terugvinden of nagaan waarom de status van een taak is gewijzigd, zonder dat ze daarvoor door lagen documenten of chatthreads hoeven te zoeken.

📌 Voorbeelden van prompts: Waarom is de API-integratietaak teruggezet naar 'In uitvoering'? Vat de discussie samen die tot deze wijziging heeft geleid.

Haal de vereisten voor de Onboarding Workflow Update uit alle gekoppelde documenten en taken.

Zoek de vergadering waarin we de reikwijdte van Functie XYZ hebben vastgesteld en vat de beslissingen samen.

Bovendien automatiseert ClickUp Brain ook routinematige, tijdrovende projectrituelen. Het kan lange taakthreads samenvatten, updates of stand-ups genereren en documentatie of projectplannen opstellen.

Het beste deel? Het kan u ook helpen bij het bouwen van agents. Start gewoon een gesprek met BrainGPT met behulp van natuurlijke taalprompts, en het zal u begeleiden!

Gebruik ClickUp Brain om u te helpen bij het bouwen van agents.

🚀 Voordeel van ClickUp: Vervang de lappendeken van losstaande AI-tools door één enkele, contextbewuste engine voor productiviteit: ClickUp BrainGPT. Deze sluit direct aan op uw werk in verschillende apps en platforms en brengt zoeken, automatisering, contentcreatie en spraakgestuurde commando's samen. Gebruik de BrainGPT Chrome-extensie van ClickUp om te zoeken, samen te vatten en actie te ondernemen vanuit elk browsertabblad Zo kunt u het gebruiken om AI-wildgroei tegen te gaan: Uniforme AI-werkruimte om vragen te stellen, taken te automatiseren en content te genereren met behulp van premium AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini.

Contextuele zoekopdrachten in andere apps zoals ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint en OneDrive

Talk-to-Text voor vo ice-first productiviteit waarmee u ideeën, updates, taakopdrachten of berichten rechtstreeks met uw stem in uw werkstroom kunt dicteren. ice-first productiviteit waarmee u ideeën, updates, taakopdrachten of berichten rechtstreeks met uw stem in uw werkstroom kunt dicteren.

Diepgaande + webzoekopdrachten en inzichten voor doordachte, contextrijke antwoorden

Functie #3: Ingebouwde samenwerkingsfuncties

ClickUp brengt de gesprekken, updates en beslissingen die normaal gesproken verspreid zijn over verschillende apps samen op één plek. Dit geeft teams één centrale hub waar het werk vordert en waar medewerkers daadwerkelijk kunnen begrijpen wat er gaande is, omdat alle context bij elkaar staat.

Elk team heeft te maken met voortdurende communicatie: het verduidelijken van een vereiste, het controleren van de voortgang, het delen van een snelle schermafbeelding of het vragen "wie werkt hieraan?".

In ClickUp vinden die gesprekken plaats naast de taken, documenten en tijdlijnen waar ze betrekking op hebben via ClickUp Chat . Er gaat niets verloren in een kanaal dat mijlenver verwijderd is van het werk.

Omdat chat deel uitmaakt van de werkstroom, kunnen uw agents ingrijpen met de juiste context. Ze kunnen de Taak zien die wordt besproken, het document met de vereisten, de laatste update en de beslissingen die zijn genomen tijdens het SyncUp-gesprek van gisteren en de aantekeningen van de vergadering uit de AI Notetaker.

Agents kunnen informatie uit uw werkruimte halen, vragen beantwoorden en het werk voortdurend vooruit helpen.

Taakbeheer wordt het natuurlijke resultaat van het gesprek. Een verduidelijkend bericht wordt met één klik omgezet in een ClickUp-taak.

ClickUp Docs sluit hier naadloos op aan door uw specificaties, aantekeningen over vergaderingen, procesgidsen en brainstorms vast te leggen, die allemaal terugkoppelen naar taken en gesprekken. Wanneer teams een document bijwerken, zien agenten dat. Wanneer een vereiste verandert, ziet iedereen die daarover chat dat. Wanneer iemand een opmerking achterlaat, kan dat worden omgezet in een taak zonder dat de context verloren gaat.

Het resultaat is snellere beslissingen, duidelijkere overdrachten en minder 'waar is dat?'-momenten gedurende de week.

Prijzen van ClickUp

Dit is wat een echte gebruiker te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

Voordat we overstapten naar ClickUp, gebruikten we Redbooth voor projectmanagement, en als ik de twee vergelijk, zie ik een aanzienlijke verbetering. Ik waardeer de functies voor automatisering en AI-tools van ClickUp enorm. Het dashboard is aantrekkelijk en ik vind het visuele ontwerp erg mooi. De aparte secties voor toegewezen taken, voltooid werk en items die door klanten worden beoordeeld, vind ik een van de beste functies. De mogelijkheid om media toe te voegen, documenten te maken en aan whitepapers te werken, zijn ook enkele van de aspecten die ik het leukst vind aan ClickUp. Over het algemeen heeft het me zeker geholpen om efficiënter te werken.

Voordat we overstapten naar ClickUp, gebruikten we Redbooth voor projectmanagement, en als ik de twee vergelijk, zie ik een aanzienlijke verbetering. Ik waardeer de functies voor automatisering en AI-tools van ClickUp enorm. Het dashboard is aantrekkelijk en ik vind het visuele ontwerp erg mooi. De aparte secties voor toegewezen taken, voltooid werk en items die door klanten worden beoordeeld, vind ik een van de beste functies. De mogelijkheid om media toe te voegen, documenten te maken en aan whitepapers te werken, zijn ook enkele van de aspecten die ik het leukst vind aan ClickUp. Over het algemeen heeft het me zeker geholpen om efficiënter te werken.

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers denkt dat automatisering slechts een paar minuten per keer zou besparen, maar 19% zegt dat het 3-5 uur per week zou kunnen opleveren. De realiteit is dat zelfs de kleinste tijdwinst op de lange termijn een groot verschil maakt. Als u bijvoorbeeld slechts 5 minuten per dag bespaart op repetitieve taken, kan dat elk kwartaal een resultaat opleveren van meer dan 20 uur, tijd die u kunt besteden aan waardevoller, strategisch werk. Met ClickUp kost het automatiseren van kleine taken, zoals het toewijzen van deadlines of het taggen van teamgenoten, minder dan een minuut. U beschikt over ingebouwde AI-agents voor automatische samenvattingen en rapporten, terwijl aangepaste agents specifieke werkstroomen afhandelen. Neem uw tijd terug! 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die wordt besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd dankzij de aanpasbare tools voor rapportage van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op formatten en meer op prognoses.

Wat is Google Workspace Studio?

via Google Workspace

Google Workspace Studio is een no-code platform binnen Google Workspace waarmee gebruikers aangepaste AI-agents kunnen maken die worden aangedreven door Gemini. Het helpt bij de automatisering van werkstroomprocessen in verschillende apps, waaronder Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat en tools van derden, zoals Microsoft 365.

U kunt agents bouwen aan de hand van beschrijvingen in gewone taal, volgens een 'als dit, dan dat'-logica die is verbeterd met AI-redeneringen voor contextbewuste taken. Agents passen zich aan situaties aan, kunnen meerstapsprocessen afhandelen en kunnen via een snelkoppeling rechtstreeks in werkruimte-apps worden geïntegreerd.

🧠 Leuk weetje: Shakey the Robot, gebouwd in 1966, was de eerste robot die zijn eigen acties kon plannen. De demovideo's waren destijds zo ongelooflijk dat sommige mensen dachten dat ze in scène waren gezet.

Functies van Google Workspace Studio

Laten we eens kijken naar enkele functies waarmee u processen kunt automatiseren met AI:

Functie #1: No-code agents

Gebruik eenvoudige taalcommando's om aangepaste AI-agents te bouwen in Google Workspace Studio ( Bron )

Met Google Workspace Studio kunt u AI-agents maken door simpelweg te beschrijven wat u wilt dat ze doen. U kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Markeer e-mails van de financiële afdeling, haal de factuurbedragen eruit, voeg ze toe aan Sheets en stuur mij een melding in Chat. '

Gemini 3 zet dat direct om in een werkende automatisering zonder regels te hoeven opstellen. Het bevat ook kant-en-klare sjablonen voor taakbeheer voor taken zoals follow-ups van vergaderingen, overzichten van de inbox of het taggen van berichten. Alles volgt de toestemmingen van uw organisatie, zodat agenten alleen interactie hebben met gegevens die ze mogen zien.

🧠 Leuk weetje: Onderzoekers bouwden in de jaren 90 een robot genaamd Genghis die over ruw terrein kon lopen met behulp van niets anders dan gelaagde reflexen. Hij had geen hersenen in de gebruikelijke zin, maar gedroeg zich als een autonoom wezen, wat de interesse wekte in agentgedrag geïnspireerd door insecten.

Functie #2: Agents delen

Deel agents binnen uw Google Workspace terwijl u de veiligheid en compliance behoudt ( Bron )

Workspace Studio bevat een centraal dashboard waar teams sjablonen kunnen bekijken, agents kunnen bewerken, activiteiten kunnen bijhouden en prestaties kunnen beoordelen. Alles is toegankelijk vanuit de zijbalk van Workspace, zodat u niet hoeft te wisselen tussen tools.

U kunt ook agents delen, net zoals u Google Documenten of Spreadsheets deelt. Dit maakt het voor teams gemakkelijk om samen te werken, voorbeelden van werkstroomautomatisering te hergebruiken en deze binnen een afdeling uit te rollen.

🔍 Wist u dat? Onderzoek naar het gedrag van groepsagenten is rechtstreeks ontleend aan de natuur: wetenschappers die mieren, bijen en termieten bestudeerden, realiseerden zich dat een zwerm eenvoudige agenten die basisregels volgen, zeer complex groepsgedrag kan produceren; dat inzicht vormt de basis voor moderne multi-agent- en zwermrobotica.

Functie #3: Collaboratieve agentontwikkeling en integratie met Google Workspace

Laat Workspace Studio Agents functioneren binnen uw chataccount ( Bron )

Deze agents coördineren taken in Gmail, Docs, Sheets, Drive en Chat. Dit betekent dat u werkstroomautomatisering kunt toepassen, zoals:

CRM-gegevens importeren in Sheets voor wekelijkse rapportage

Chatnoten omzetten in een opgemaakt voorstel in Docs

Onboardingbestanden organiseren en automatisch toestemmingen toewijzen

Omdat de automatiseringstools tekst, bijlagen en context begrijpen, kunnen ze zich aanpassen aan variaties in plaats van te vertrouwen op rigide regels.

Bovendien gedragen ze zich als gedeelde werkruimte-assets. Uw team kan dus:

Samen de instructies voor een agent bewerken

Dupliceer een agent en maak deze aangepast voor een nieuw doel.

Werk de logica bij naarmate processen evolueren

Dit moedigt teams aan om een gedeelde bibliotheek met nuttige agents op te bouwen in plaats van tientallen geïsoleerde persoonlijke automatiseringen.

📖 Lees ook: Ideeën voor automatisering van Google Spreadsheets

Prijzen van Google Workspace Studio

Proefversie van 14 dagen

Aangepaste prijzen

Bouw uw eerste AI-agent in minder dan 20 minuten!

ClickUp Agents versus Google Workspace Studio: vergelijking van functies

Zowel ClickUp als Google Workspace Studio benaderen AI-automatisering vanuit zeer verschillende invalshoeken, ook al streven ze ernaar een vergelijkbaar probleem op te lossen.

ClickUp richt zich op het direct integreren van AI in projectmanagement, documentatie en cross-functionele werkstroom. Workspace Studio richt zich daarentegen op de automatisering van taken binnen het Google-ecosysteem.

Laten we eens kijken hoe elk platform werkt:

Functie #1: Agentic-werkstroomen

ClickUp

ClickUp AI Agents werken rechtstreeks binnen uw werkplatform, waar taken, chats, documenten en updates al aanwezig zijn.

Omdat alles op één plek met elkaar verbonden is, beschikken ze over de context die ze nodig hebben om nauwkeurige acties te ondernemen, zoals taken bijwerken, berichten plaatsen in Chat, voortgang samenvatten of terugkerende werkstroom uitvoeren. U kunt vooraf gebouwde agents inschakelen voor veelvoorkomende behoeften of aangepaste agents bouwen met een no-code builder, en ingebouwde AI-tools zoals Brain kunnen u helpen bij het ontwerpen van de logica.

Deze superagent begrijpt onze leesbaarheidsprincipes in hun context en geeft concrete suggesties om de leesbaarheidsscore te verbeteren.

Google Workspace Studio

Met Google Workspace Studio kunt u AI-agents bouwen die werkstroomautomatisering uitvoeren in Workspace-apps zoals Gmail, Drive, Kalender en Chat. Deze agents zijn krachtig voor app-overschrijdende routines, zoals het opstellen van e-mails, het verwerken van documenten, het ophalen van informatie of het coördineren van stappen in meerdere Google-tools. Ze profiteren van het redeneervermogen van Gemini, maar zijn niet verankerd in één enkel project- of taaksysteem, en hun context is afkomstig van individuele Workspace-apps in plaats van één uniforme werkomgeving.

🏆 Winnaar: ClickUp Agents, omdat ze werken binnen een geconsolideerde werkruimte waar projecten, gesprekken en documentatie al met elkaar zijn verbonden. Dit biedt hen een diepere context op taakniveau en maakt meer specifieke, werkstroomgestuurde acties mogelijk. Google Workspace Studio-agents zijn sterk in brede, app-overschrijdende automatiseringen, maar ze werken met afzonderlijke tools en hebben minder zichtbaarheid in gestructureerde projectwerkstroom.

Functie #2: Diepgaand projectmanagement

Hieronder ziet u hoe de tools voor projectmanagement zich tot elkaar verhouden:

ClickUp

ClickUp is ontwikkeld voor teams die complexe projecten uitvoeren. U krijgt meer dan 15 ClickUp-weergaven, waaronder Gantt-grafieken, Kanban-borden, tijdlijnweergave, kalenders en mindmaps, zodat u het werk kunt plannen zoals u dat wilt. Bovendien kunt u het werk opsplitsen in taken, subtaken, afhankelijkheden, sprints en AI-aangedreven aangepaste velden, waardoor het ideaal is voor meerfasig of multifunctioneel werk.

ClickUp-automatiseringen en AI-agenten helpen teams bij het beheren van overdrachten, updates, herinneringen en statuswijzigingen voor duizenden taken.

Zo werkt het in de praktijk:

Google Workspace Studio

Workspace Studio ondersteunt basisplanning via Sheets-sjablonen, door Gemini gegenereerde samenvattingen en actiepunten uit vergaderingen.

Het biedt echter geen native projectmanagementfuncties, zoals taakhiërarchieën, afhankelijkheden of tijdsregistratie. Teams zijn vaak afhankelijk van handmatige spreadsheets, add-ons of externe tools, waardoor werkstroom moeilijker te volgen is naarmate projecten groter worden.

🏆 Winnaar: ClickUp voor robuuster projectmanagement en programmabeheer, met name voor teams die gestructureerd, meerstaps werk beheren.

Functie #3: AI-mogelijkheden

Een korte vergelijking van hun AI-functies:

ClickUp

BrainGPT biedt AI voor de hele werkruimte: taken, documenten, chats en dashboards. Het beantwoordt vragen op basis van de context van de taak, genereert updates of stand-ups, vat lange commentaarthreads samen en helpt bij het direct opstellen van projectplannen.

ClickUp AI Agents verwerken herhaalbare werkstroomen, terwijl Brain MAX uitstekend geschikt is voor hoogwaardige redeneringen en complexe taken. U krijgt ook de ClickUp AI Notetaker, die automatisch aantekeningen over vergaderingen, actiepunten en beslissingen vastlegt. Tag gewoon @brain bij een taak voor directe hulp!

Google Workspace Studio

Workspace Studio integreert Gemini in Gmail, Docs, Sheets en Meet.

Het is betrouwbaar voor het opstellen van content, het samenvatten van tekst, het omzetten van aantekeningen van vergaderingen in actiepunten of het analyseren van gegevens in Sheets. Projectspecifieke AI, zoals het in kaart brengen van afhankelijkheden, het bijhouden van de status of het maken van prognoses, is echter niet ingebouwd. Voor die taken is handmatig werk of aangepaste scripting nodig.

🏆 Winnaar: ClickUp vanwege de ingebouwde AI-functies die ideaal zijn voor projectuitvoering, niet alleen voor het genereren van content.

Functie #4: Samenwerking en communicatie

Beide samenwerkingstools bieden uitgebreide functies om u en uw team met elkaar te verbinden. Hieronder ziet u hoe dat eruitziet:

ClickUp

Het brengt samenwerking op één plek samen met chatthreads op taakniveau, ClickUp Chat voor realtime gesprekken en video- en audiogesprekken, Documenten met realtime bewerking, ClickUp Whiteboards voor brainstormen en @vermeldingen voor snelle overdrachten.

Er is ook ClickUp Clips voor asynchrone communicatie.

Google Workspace Studio

Google is ook uitstekend in realtime co-bewerking in Docs, Spreadsheets en Slides. Gmail, Meet en Chat voorzien goed in communicatiebehoeften. Teams krijgen een vertrouwde, soepele omgeving voor samenwerking.

Omdat werk echter vaak meerdere apps omvat, kunnen taken en discussies verspreid raken over verschillende platforms.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Google Workspace Studio biedt je realtime bewerkingsmogelijkheden en een vertrouwde werkruimte, terwijl ClickUp communicatie direct koppelt aan actie, met uitgebreidere functies voor projectmanagement.

ClickUp Agents versus Google Workspace Studio op Reddit

Om dit uit te zoeken, hebben we op Reddit naar beoordelingen gezocht.

Google Workspace Studio is net gelanceerd en het gesprek hierover heeft nog geen vorm gekregen. De eerste gebruikers zijn aan het experimenteren, delen hun eerste indrukken en zoeken uit hoe het in hun werkstroom past.

Het is een aantekening dat Studio kort na de lancering een storing ondervond. Dit is wat nieuwe gebruikers te zeggen hadden:

Telkens wanneer ik de actie 'Gemini' probeer te gebruiken, krijg ik de melding: 'We hebben onze maximale capaciteit bereikt — we zijn snel weer terug. ' Als ik bovendien op de startpagina probeer om 'Beschrijf een Taak voor Gemini' te gebruiken, krijg ik de volgende melding: 'Ik begrijp uw verzoek niet. Probeer meer details toe te voegen of bekijk voorbeelden.'

Telkens wanneer ik de actie 'Gemini' probeer te gebruiken, krijg ik de melding: 'We hebben onze maximale capaciteit bereikt — we zijn snel weer terug. '

Als ik bovendien op de startpagina probeer om 'Beschrijf een Taak voor Gemini' te gebruiken, krijg ik de volgende melding: 'Ik begrijp uw verzoek niet. Probeer meer details toe te voegen of bekijk voorbeelden.'

Google heeft het probleem inmiddels opgelost.

ClickUp daarentegen heeft een meer gevestigde aanwezigheid op Reddit, met een community die al jarenlang discussieert over de functies, updates en AI-mogelijkheden van het platform.

Een ClickUp-gebruiker prees de AI-functies:

Het coolste wat ik ermee doe, is hun AI-notitieprogramma gebruiken. Ik voer de transcripties in een AI-brein in en de output is een specifiek vraag-en-antwoordformat. Dit wordt gepost in de ClickUp-chat waar een agent naar die informatie op zoek is en automatisch de vraag en het antwoord op een lijst plaatst, waardoor een dynamische playbook-upgrade ontstaat door alle vragen en antwoorden heen.

Het coolste wat ik ermee doe, is hun AI-notitieprogramma gebruiken. Ik voer de transcripties in een AI-brein in en de output is een specifiek vraag-en-antwoordformat. Dit wordt gepost in de ClickUp-chat waar een agent naar die informatie op zoek is en automatisch de vraag en het antwoord op een lijst plaatst, waardoor een dynamische playbook-upgrade ontstaat door alle vragen en antwoorden heen.

Een andere gebruiker waardeerde ClickUp BrainGPT om zijn mogelijkheden voor projectmanagement:

Het is ook handig om alle AI-taken op één centrale plek uit te voeren. Aangezien ik voor de AI-functies voor elk van mijn teamleden betaal, heb ik hen gevraagd om er gebruik van te maken, en dat heeft mijn projectmanager echt geholpen. Ze krijgt voortdurend AI-prompts om haar op de hoogte te houden van meer dan honderd taken die tegelijkertijd zijn toegewezen aan een creatief team van acht personen. Als AI bedoeld is als persoonlijke assistent en uw werk is georganiseerd in ClickUp, is het ongelooflijk krachtig om elk teamlid te voorzien van een eigen AI-assistent die helpt op basis van geavanceerde kennis van hun exacte werk.

Het is ook handig om alle AI-taken op één centrale plek uit te voeren. Aangezien ik voor de AI-functies voor elk van mijn teamleden betaal, heb ik hen gevraagd om er gebruik van te maken, en dat heeft mijn projectmanager echt geholpen. Ze krijgt voortdurend AI-prompts om haar op de hoogte te houden van meer dan honderd taken die tegelijkertijd zijn toegewezen aan een creatief team van acht personen.

Als AI bedoeld is als persoonlijke assistent en uw werk is georganiseerd in ClickUp, is het ongelooflijk krachtig om elk teamlid te voorzien van een eigen AI-assistent die helpt op basis van geavanceerde kennis van hun exacte werk.

Welke AI-automatiseringstool is de beste?

De uitslag is bekend! 🎉

Google Workspace Studio is ideaal wanneer u behoefte hebt aan snelle samenwerking, realtime gezamenlijke bewerking en de kracht van Gemini AI in Docs, Sheets en Slides. Het is vertrouwd, naadloos en ideaal voor teams die dagelijks in het Google-ecosysteem werken.

Maar als het gaat om het uitvoeren van werk, en niet alleen erover praten, neemt ClickUp het voortouw.

Met ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Chat, Whiteboards, Vergaderingen en end-to-end projectweergaven kunnen teams ideeën omzetten in actie. Elke discussie wordt een taak, elke vergadering wordt gedocumenteerd en elke follow-up wordt traceerbaar. Dus waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅