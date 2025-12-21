Welke AI-stack is geschikt voor teams die migreren van verouderde tools?

Uw verouderde systemen zijn volledig uitgeput, en u weet dat beter dan wie ook.

Ze zijn traag, kunnen de enorme hoeveelheden data die tegenwoordig in de werkstroom binnenstromen niet verwerken en zijn zeker niet gebouwd om te integreren met AI.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. U moet alles migreren – jaren aan cruciale gegevens en processen – zonder uw bedrijfsvoering te verstoren.

In deze blog delen we welke AI-stack geschikt is voor teams die migreren van verouderde tools. We behandelen de basisprincipes en hoe u de tech-stack kunt bouwen.

De uitdaging om af te stappen van verouderde systemen

Verouderde systemen waren tien jaar geleden misschien nog synoniem voor snel. Maar vandaag de dag staan ze gelijk aan trage prestaties, verstoorde werkstroomen, verminderde efficiëntie, datasilo's en een slechte gebruikerservaring.

Hoewel het de juiste beslissing is om deze tools achterwege te laten, kent het migratietraject een aantal sleuteluitdagingen:

Uw team is vertrouwd met de oude manier van werken

Mogelijke verstoring van lopende projecten

Compatibiliteitsproblemen met moderne AI-systemen

Angst voor verlies van productiviteit tijdens de overgang

Culturele weerstand tegen nieuwe werkstroom

Laat u echter niet afschrikken om over te stappen op AI-tools. Zie het als een uitgelezen kans om uw bedrijfsvoering te moderniseren, de veiligheid van uw systemen te garanderen en uw flexibiliteit te verdubbelen.

De juiste AI-tools vereenvoudigen de migratie. Ze dwingen uw teams niet om alles opnieuw op te bouwen.

Sluit gewoon uw bestaande werkstroom aan, maak verbinding met verouderde databronnen, voer automatisering uit voor handmatig werk en creëer uniforme zichtbaarheid voor alle afdelingen.

Praktijkvoorbeelden van overgangen van verouderd naar AI

Laten we eens kijken hoe enkele bedrijven in verschillende sectoren met succes de overstap hebben gemaakt van verouderde systemen naar moderne AI-stacks:

1. Bouw: CEMEX

CEMEX, een groot bouwmaterialenbedrijf, richtte een intern marketingbureau op, CEMEX Content Studio. Hun marketingteam werd echter gehinderd door niet-gekoppelde tools, handmatige overdrachten en het ontbreken van een standaardproces voor projectaanvragen.

Om dit te verhelpen, is het volledige marketingteam van CEMEX, bestaande uit 50 personen, overgestapt op de uniforme AI-stack van ClickUp. Ze hebben de projectacceptatie geautomatiseerd, cross-functionele taken gekoppeld en realtime dashboards geïntroduceerd voor volledige zichtbaarheid van het project.

🎯 Resultaat: 15% kortere time-to-market; projectoverdrachtstijd teruggebracht van uren naar seconden

Dit is wat Oscar Aguilar, projectmanager voor marketing bij CEMEX, zei:

Het is geweldig, want het hele team volgt zijn dagelijkse taken op in ClickUp", zegt Oscar. "Vóór de automatisering moesten we, telkens wanneer een copywriter een taak had voltooid, handmatig doorgeven aan de leiding dat de tekst klaar was. Dat kon wel 36 uur duren.

2. Detailhandel: McDonald's

Misschien wel het meest significante en zichtbare voorbeeld van een overgang van verouderd naar AI is de modernisering van de menu's en bestelsystemen van McDonald's.

Met AI geïntegreerd in zowel hun mobiele app als in de kiosken in de winkels, kan McDonald's analyseren hoe klanten omgaan met hun menu's: waar mensen klikken, waar ze even blijven hangen en hoe ze door het proces voor het plaatsen van een bestelling navigeren.

Ze gebruikten deze inzichten om lay-outs te verfijnen, productplaatsing te verbeteren en relevante add-ons voor te stellen, waardoor het proces voor het plaatsen van bestellingen sneller en veel intuïtiever werd.

🎯 Resultaat: 20% toename in het aantal digitale bestellingen

3. Gezondheidszorg: de Cleveland Clinic

De Cleveland Clinic heeft haar telegezondheidsdiensten met succes uitgebreid door verouderde computersystemen te moderniseren door middel van de integratie van AI.

Ze implementeerden AI-gestuurde tools om patiëntgegevens die verspreid waren over verouderde systemen te integreren en te verenigen. Dit betekende dat providers tijdens elke virtuele afspraak betrouwbaar en direct uitgebreide patiëntendossiers konden zien.

🎯 Resultaat: 25% toename in het gebruik van telezorg

Wat is een AI-stack en waarom is deze belangrijk tijdens migratie?

Wanneer u overstapt van verouderde systemen, kunt u gemakkelijk verdwalen in de wirwar van opkomende AI-technologieën.

U hebt niet alle AI-tools nodig die er zijn, maar een paar die goed samenwerken om uw activiteiten te ondersteunen en uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Maak kennis met: AI-stack.

Een AI-stack is een zorgvuldig ontworpen verzameling AI-aangedreven tools die samenwerken om werkstroomautomatisering te realiseren, gegevens te analyseren, content te genereren en communicatie te vereenvoudigen.

Inzicht in AI-stacklagen

Een AI-stack bestaat uit verschillende lagen, net als een sandwich. Elke laag bevat tools en frameworks die een cruciale functie vervullen.

De drie kernlagen van een AI-stack zijn:

Datalaag: Bevat uw databases, bestanden, klantgegevens, productinformatie – alles wat uw organisatie in de loop der jaren heeft gecreëerd of verzameld. Datapijplijnen, bronnen en integraties zijn onmisbare componenten van deze laag.

Intelligentielaag: Bevat AI-modellen en machine learning-systemen die de gegevens uit de eerste laag omzetten in voorspellende logica. Ze interpreteren de context, identificeren patronen en genereren inzichten, beslissingen of content. Automatisering, voorspellende analyses, modelontwikkeling en AI-integratie vinden plaats in deze laag.

Toepassingslaag: Hiermee kunnen eindgebruikers en andere systemen communiceren met de intelligentie die in de tweede laag is gecreëerd. U beschikt dus over AI-copiloten, contentgeneratoren, werkstroomautomatisering, dashboards, chatinterfaces, plug-ins en alle aangepaste apps waar uw team op vertrouwt.

🧠 Leuk weetje: De Y2K-crisis veroorzaakte wereldwijde paniek. Mensen waren bang dat het systeem bij het aanbreken van het jaar 2000 '00' zou interpreteren als 1900. Dit kwam doordat programmeurs geheugenruimte bespaarden door alleen de laatste twee cijfers van het jaar op te slaan (bijvoorbeeld: 1998 werd opgeslagen als 98). via Torch In plaats van miljarden regels code te herschrijven om vier cijfers op te slaan (1998 > 1998), wat een kostbare aangelegenheid zou zijn geweest, vonden bedrijven een snelle oplossing: Windowing. Ze kozen een grensjaar (bijvoorbeeld 1950) en programmeerden het systeem met een eenvoudige regel: als het tweecijferige jaartal 50 of hoger is, ga dan uit van de 20e eeuw. Anders ga je uit van de 21e eeuw. Hoewel dit tijdelijk werkte, betekende het ook dat wanneer het jaar 2050 aanbreekt, het door het systeem zou worden gelezen als 1950!

Hoe een AI-stack verschilt van traditionele softwarestacks

Dit is het verschil tussen AI-stacks en traditionele softwarestacks:

Aspect AI-stack Traditionele softwarestack Kernfunctie Leert van gegevens, past zich aan, doet voorspellingen, voert automatisering uit van beslissingen Volgt vaste regels die door ontwikkelaars zijn geschreven Kerncomponenten Datawarehouses, datapijplijnen, ML-frameworks, GenAI-tools Gestructureerde databases, op regels gebaseerde engines, SQL-servers, COTS-software Gegevensgebruik Verwerkt continu realtime gegevens Gebruikt statische gegevensinvoer Evolutie in de loop van de tijd Wordt voortdurend verbeterd naarmate modellen leren Blijft ongewijzigd, tenzij ontwikkelaars deze handmatig verbeteren. Omgaan met complexiteit Beheert dynamische werkstroomen met meerdere stappen Verwerkt lineaire, op regels gebaseerde werkstroomen Schaalbaarheid Schaalbaar naarmate de hoeveelheid gegevens en het gebruik toenemen Schaalbaar door meer infrastructuur

Voordelen van het gebruik van een modulaire AI-stack

In een modulaire AI-stack combineert u onafhankelijke componenten (of AI-tools) in plaats van te vertrouwen op één rigide systeem.

Het is een zeer schaalbaar systeem, omdat u tools kunt verwisselen, upgraden of downgraden zonder alles helemaal opnieuw te hoeven opbouwen. Bovendien kunt u, als een tool te duur of met een limiet komt, alleen dat onderdeel vervangen zonder uw hele AI-installatie te verstoren.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 35% van de respondenten in onze enquête AI gebruikt voor basistaken, lijken geavanceerde mogelijkheden zoals automatisering (12%) en optimalisatie (10%) voor velen nog steeds buiten bereik. De meeste teams voelen zich vastzitten op het 'AI-startersniveau' omdat hun apps alleen oppervlakkige taken uitvoeren. De ene tool genereert kopij, de andere stelt taken voor, een derde vat aantekeningen samen, maar geen van alle deelt context of werkt samen. Wanneer AI in geïsoleerde pockets zoals deze wordt toegepast, levert het wel output op, maar geen resultaten. Daarom zijn uniforme werkstroomen zo belangrijk. ClickUp Brain brengt daar verandering in door gebruik te maken van uw taken, content en procescontext, waardoor u moeiteloos geavanceerde automatisering en agentische werkstroomen kunt uitvoeren via slimme, ingebouwde intelligentie. Het is AI die uw werk begrijpt, niet alleen uw opdrachten.

Tekenen dat uw verouderde stack een AI-upgrade nodig heeft

Niet elk verouderd systeem vereist een onmiddellijke AI-upgrade. Sommige tools voldoen nog steeds prima aan hun doel, en het forceren van AI op de verkeerde plaatsen kan meer complexiteit dan waarde opleveren.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken naar de onmiskenbare tekenen dat u moet migreren naar AI-systemen:

Frequente gegevensoverdrachten en onderbroken werkstroomen

Dit is het klassieke symptoom: informatie loopt voortdurend vast of moet handmatig worden overgedragen tussen verschillende systemen. U bent meer tijd kwijt met het verplaatsen van gegevens dan met het daadwerkelijk gebruiken ervan.

Trage rapportage of gebrek aan realtime inzichten

U moet uren of zelfs dagen wachten voordat basisrapporten worden gegenereerd. Uw cruciale beslissingen zijn altijd gebaseerd op oude informatie, omdat uw systeem niet snel genoeg is om de hoeveelheid binnenkomende gegevens snel te verwerken.

Beperkte samenwerking tussen afdelingen

Marketing heeft zijn tools, sales heeft die van hen, operations heeft weer andere tools – en geen van hen communiceert goed met elkaar. Zonder een gedeeld overzicht van cruciale gegevens raak je de context kwijt of doe je dubbel werk.

Handmatige besluitvorming zonder voorspellende inzichten

Als uw analisten wekenlang bezig zijn met het opschonen van gegevens, het afstemmen van spreadsheets of het handmatig identificeren van trends, ondersteunt uw systeem de Business niet, maar vertraagt het juist.

Moderne AI-stacks verbeteren de besluitvorming door prognoses, detectie van afwijkingen en geautomatiseerde aanbevelingen te integreren.

U betaalt voortdurend voor aangepaste oplossingen, ondersteuning of nichespecialisten om alles draaiende te houden. Bovendien hebben uw tools moeite om te integreren met nieuwere apps of werken ze niet meer wanneer er een update plaatsvindt.

De voortdurende kosten voor het patchen, onderhouden en handmatig instellen van integraties zijn financieel onhoudbaar.

🧠 Leuk weetje: Het Mechanization of Contract Administration Services (MOCAS)-systeem, dat in 1958 voor het eerst werd geïmplementeerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie, is een van 's werelds oudste nog actieve softwareprogramma's. Het draait nog steeds en is verantwoordelijk voor het beheer van gegevens met betrekking tot defensiecontracten ter waarde van 1,2 biljoen dollar.

Hoe bouw je een AI-stack voor migratie?

Om van verouderde tools naar een AI-stack te migreren, is een gestructureerde aanpak nodig.

Dit vereist het evalueren van kritieke systemen, het instellen van duidelijke AI-doelen, het voorbereiden van datamodernisering, het toepassen van de juiste AI-technologieën en het zorgvuldig monitoren van de gehele transitie.

Laten we al deze stappen in detail doornemen.

Stap 1: Controleer uw verouderde systemen

Begin met te beoordelen hoe uw verouderde systemen het dagelijkse werk afhandelen.

Verdeel uw huidige ecosysteem in drie delen:

Tools: Breng in kaart wat elke verouderde app doet, welke teams deze gebruiken en of meerdere teams verschillende tools gebruiken om dezelfde taak uit te voeren. Documenteer de leeftijd van de tool, de totale kosten en hoe gemakkelijk deze kan worden verbonden met moderne API's.

Werkstroom: Let goed op handmatige overdrachten, doorlooptijden van processen, foutpercentages en veelvoorkomende knelpunten. Hoe meer knelpunten en handmatig 'sleurwerk' er zijn, hoe groter de behoefte aan snelle automatisering.

Data: Begrijp hoe uw bedrijf momenteel data opslaat. Zijn uw data consistent in alle tools en databases? Zijn ze alleen toegankelijk voor één team (bijvoorbeeld boekhoudgegevens die de verkoopafdeling niet kan inzien)? Noteer ten slotte alle vereisten op het gebied van data-veiligheid en regelgeving waaraan uw verouderde systemen niet voldoen.

Stap 2: Bepaal uw AI-doelen

Maak op basis van uw audit een lijst van alle problemen die u in uw bestaande werkstroom hebt ontdekt.

Groepeer ze in relevante categorieën. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: rapportage en analyse, teamcommunicatie, projectmanagement, enz.

Stel duidelijke, meetbare doelen voor elke categorie. Met andere woorden, welke verbetering wilt u bereiken wanneer u automatisering of intelligentie in dat deel van de werkstroom introduceert?

Als rapportage en analyse één categorie vormen, kunt u AI-doelen stellen zoals De tijd voor het genereren van rapporten terugbrengen tot minder dan 10 minuten of Dashboards moeten elke 15 minuten automatisch worden vernieuwd. Op dezelfde manier kunt u voor teamcommunicatie doelen stellen zoals De tijd die wordt besteed aan het zoeken naar informatie met 50% verminderen.

💡 Pro-tip: Een volledige revisie vanaf het begin leidt tot verwarring en vertraging bij de implementatie. Begin met het laaghangende fruit. Identificeer 1-2 categorieën die uw team het meeste frustratie bezorgen. Dit zijn uw pilotwerkstroomen: de eerste gebieden waar u AI en automatisering introduceert voor een geleidelijke migratie.

Stap 3: Bereid uw gegevens voor op het migratieproces

Zodra u hebt vastgesteld wat er in uw huidige systeem moet worden veranderd, is het tijd om uw gegevens te sorteren, op te schonen en te structureren.

Hier volgt een stapsgewijze werkstroom:

Stap Wat houdt dit in? Verzamel Lokaliseer alle gegevens die verspreid zijn over oude systemen, waaronder spreadsheets, databases, gedeelde schijven, e-mailbijlagen, geëxporteerde rapporten, klantgegevens en meer. Categoriseren Groepeer gegevens in duidelijke categorieën, zoals klanten, financiën, juridische zaken of marketing, en verdeel elke categorie verder op type, zoals rapporten, contracten, projectbeschrijvingen of creatieve middelen. Ontrommel Verwijder duplicaten, verouderde versies, onnodige documenten en ongebruikte bestanden, en archiveer alleen wat nog belangrijk is voor langdurig gebruik. Standaardiseren Corrigeer inconsistente bestandsnamen, werk verouderde of onvolledige velden bij en creëer standaardformaten voor het structureren van belangrijke documenten voor alle teams.

Uw bestanden zijn nu allemaal gesorteerd en klaar om te worden gemigreerd.

🚀 Het voordeel van ClickUp: gebruik ClickUp-taaken om al uw gegevens te beheren en bij te houden. Zo werkt het:

Maak een hoofdlijst met taken voor elke gegevenscategorie : voeg taken op het hoogste niveau toe, zoals Financiën, Juridisch, Marketing, Verkoop en Product.

Verdeel elke categorie in subtaaken : voeg subtaaken toe voor specifieke assets zoals spreadsheets, mappen, rapporten, exports, gedeelde schijven of klantgegevens.

Gebruik aangepaste velden om belangrijke details bij te houden : voeg velden toe voor databron, locatie, eigenaar en beoordelingsstatus om alles overzichtelijk te houden. : voeg velden toe voor databron, locatie, eigenaar en beoordelingsstatus om alles overzichtelijk te houden.

Wijs eigenaren en deadlines toe : maak elke taak en subtaak verantwoordelijk door teamleden toe te wijzen en tijdlijnen in te stellen.

Bouw een opschoonwerkstroom met statussen : maak statussen aan zoals Gevonden, Gecategoriseerd, Opgeschoond, Gestandaardiseerd en Klaar om te exporteren, zodat elk asset dezelfde levenscyclus doorloopt.

Gebruik taakopmerkingen voor updates : registreer beslissingen, observaties of blokkades binnen de taak, zodat de voortgang zichtbaar blijft.

Bekijk de voortgang in de lijstweergave of bordweergave: bekijk alle taken, van ontdekking tot opschoning, op één plek en zie snel wat aandacht nodig heeft.

Gebruik AI om uw taken automatisch te prioriteren en ze aan de juiste mensen toe te wijzen.

Stap 4: Integreer AI-functionaliteit en automatisering

Houd bij het evalueren van AI-tools rekening met uw pilotwerkstroom. Vergeet niet om ook plannen te maken voor de andere processen die u later wilt migreren.

Het is cruciaal om technische schulden te vermijden, die ontstaan wanneer u investeert in tijdelijke of halfbakken oplossingen. Dat gezegd hebbende, volgen hier enkele basisvaardigheden op het gebied van kunstmatige intelligentie die het overwegen waard zijn voor uw moderne tech stack:

Intelligente taakverdeling: gebruik AI om taken automatisch toe te wijzen op basis van prioriteit, teamcapaciteit, individuele werklast en vaardigheidsniveau.

Generatieve AI-assistentie: creëer sneller content met Gen AI-modellen. Stel snel e-mails op, genereer creatieve middelen voor marketing, brainstorm ideeën en schrijf technische documentatie.

AI-copiloten: deze tools maken integraal deel uit van uw werkstroom, begeleiden teamleden bij elke stap en doen suggesties voor volgende acties. deze tools maken integraal deel uit van uw werkstroom, begeleiden teamleden bij elke stap en doen suggesties voor volgende acties. GitHub Copilot helpt bijvoorbeeld bij codeanalyse door automatisch code te controleren, bugs te identificeren en betere code voor te stellen.

Computervisie: gebruik AI om automatisch tekst in afbeeldingen te lezen, objecten te identificeren, informatie uit gescande bestanden te extraheren en visuele assets te categoriseren.

Kies een gebruiksvriendelijk platform dat meerdere AI-mogelijkheden onder één dak biedt. Dit zorgt voor meer kostenbesparingen en minimaliseert de leercurve voor uw team.

Neem bijvoorbeeld ClickUp Brain. Deze bundelt veel AI-taken in één systeem, zodat u geen aparte tools nodig hebt om uw migratie-werkstroom op te bouwen.

Met Brain kunt u:

Opstellen en bewerking van operationele documentatie : maak SOP's, procesgidsen, migratienaantekeningen, technische uitleg en wijzigingslogboeken zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Versnel audits en onderzoek tijdens systeemupgrades : maak complexe concepten begrijpelijk, vergelijk systeemcapaciteiten, vat lange documenten samen en verzamel snel inzichten uit meerdere bronnen.

Genereer snelle samenvattingen van verouderde informatie : zet lange tickets, historische documenten, e-mailketens, vereistenoverzichten of notulen van vergaderingen om in beknopte samenvattingen waarin beslissingen en volgende stappen worden benadrukt.

Stel werkgerelateerde vragen die verband houden met uw moderniseringsinspanningen: haal taken die in een Sprint moeten worden uitgevoerd, open migratieblokkades, systeemvereisten, recente updates of afhankelijkheden rechtstreeks op vanuit uw werkruimte-context.

Hierdoor kunnen uw teams sneller door het opschonen, voorbereiden en migreren heen, zonder dat er gefragmenteerde AI-tools worden toegevoegd aan een toch al complexe tech stack.

Combineer dit met ClickUp Automations om routinematige taken als beheerder uit te voeren met behulp van krachtige Agentic AI. Stel automatiseringen in, zoals "Wanneer een taak naar 'Ingediend' wordt verplaatst, voeg dan automatisch de beoordelaar toe en breng hem/haar op de hoogte."

De AI-agents van ClickUp AI tillen AI-integratie en automatisering naar een hoger niveau. Ze houden uw werkruimte continu in de gaten, nemen datagestuurde beslissingen en passen acties aan om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, zelfs wanneer u niet beschikbaar bent.

Stap 5: Bouw een uniforme werkruimte om alles samen te brengen

Werkversnippering is een reëel probleem en een van de belangrijkste redenen waarom teams de voordelen van hun AI-investeringen niet zien.

Als uw leden van het team nog steeds tussen vijf platforms moeten schakelen om een taak te voltooien of een bestand te vinden, is uw AI-stack niet effectief genoeg. Om het maximale uit uw moderniseringsinspanningen te halen, moet u zorgen voor een naadloze integratie tussen alle componenten van uw AI-stack en bestaande systemen.

Zoek naar cloud-native AI-tools die rechtstreeks kunnen worden aangesloten op de kernsystemen van uw bestaande tech stack, zoals uw CRM-software of marketingplatform. Geef ook prioriteit aan sterke API-ondersteuning, native integraties en no-code automatisering, omdat deze verstoringen en migratiecomplexiteit tot een minimum beperken.

ClickUp BrainGPT is ontwikkeld om dit op te lossen. Deze AI-superapp brengt al uw taken, documenten, doelen, Whiteboards, dashboards, projecten, AI en externe apps samen in één verbonden platform.

Met ClickUp Enterprise AI Search kunt u snel een bestand, taak of stukje informatie vinden in uw hele geconvergeerde werkruimte, inclusief ClickUp en geïntegreerde app-services van derden.

Krijg direct toegang tot alles in uw hele werkruimte met ClickUp's Enterprise AI Search.

👀 Wist u dat: ClickUp biedt meer dan 1000 native integraties voor robuuste ondersteuning op verschillende platforms. Selecteer gewoon de tools die u voor uw werk wilt gebruiken, schakel ze in en verbind ze in een handomdraai met uw ClickUp-werkruimte. U hoeft geen ontwikkelaar in te huren of verouderde code in uw oude systeem te wijzigen. Creëer een geïntegreerde AI-technologiestack met ClickUp-integraties

Stap 6: Meet de voortgang en schaal de migratie

Houd de meetbare doelen bij die u eerder (in stap 2) hebt gedefinieerd om te zien hoe goed uw AI-stack presteert.

Vergelijk uw nieuwe nummers met uw verouderde baseline om te zien waar de winst het grootst is en waar aanpassingen nodig zijn.

Zorg er vervolgens voor dat uw pilot consistent presteert. Migreer geleidelijk meer van uw activiteiten van de onderneming naar de nieuw gebouwde intelligente systemen. Dit maakt de weg vrij voor een volledige digitale transformatie.

🚀 Het voordeel van ClickUp: stap over van chaotische rapportage op basis van spreadsheets naar geautomatiseerde prestatiebewaking met ClickUp Dashboards.

Volg belangrijke statistieken visueel met behulp van dashboardwidgets, zoals voortgangsbalkjes voor voltooiingspercentages, heatmaps voor knelpunten in de werkstroom, cirkeldiagrammen voor de verdeling van de werklast en snelheidsgrafieken voor de voorspelbaarheid van projecten.

Ontvang AI-aangedreven updates over uw gemigreerde werkstroomen met behulp van ClickUp dashboards.

AI-kaarten integreren geavanceerde, door Brain aangestuurde analyses rechtstreeks in dashboards: dynamische samenvattingen, voorspellingen en acties op basis van live gegevens. Een AI-kaart kan bijvoorbeeld een beknopte update genereren voor een senior, waarin de algehele status van uw migratie-initiatieven, belangrijke voortgang en eventuele directe risico's worden uitgelegd.

📚 Lees meer: Hoe maak je een checklist voor verandermanagement?

Bekijk de onderstaande voorbeelden van AI-stacks om een idee te krijgen van hoe u verschillende AI-tools kunt samenvoegen en hun waarde voor uw team kunt maximaliseren:

1. Voor klantenservice-teams

ClickUp-taak + Brain → Escalaties doorsturen naar de juiste eigenaar, problemen automatisch taggen, lange threads samenvatten, antwoorden voorstellen, vervolgacties aanmaken Zendesk → Ticketontvangst, bijhouden van klantgeschiedenis, CSAT-registratie, multichannel-inbox ClickUp-dashboards → Churn-waarschuwingen, gezondheidsscores, inzichten in klantensentiment, analyse van gebruikstrends, NPS-inzichten Gong → Analyseer automatisch gespreksverslagen, markeer boze klanten, identificeer veelvoorkomende productklachten en geef automatisch een score aan de empathie van de medewerker.

2. Voor softwareontwikkelingsteams

ClickUp-taak + Brain → Prioriteer bugrapporten, vat lange code review-threads samen, automatiseer het aanmaken van taken op basis van foutenlogboeken, genereer projectstatusupdates GitHub Copilot → Code automatisch aanvullen, implementaties voorstellen, unit tests genereren, functies herstructureren, verouderde code uitleggen Datadog → Monitor applicatieprestaties, detecteer ongebruikelijke systeemfouten, analyseer de onderliggende oorzaken, monitor het gebruik van serverbronnen ClickUp Docs → Maak productvereisten, technische specificaties, API-documentatie en release-antekeningen

3. Voor financiële teams

ClickUp-taak + Brain → Automatiseer het indienen van budgetaanvragen, vat complexe financiële rapporten samen, houd auditvereisten bij en genereer wekelijkse financiële updates. QuickBooks → Transacties registreren, uitgaven categoriseren, bankfeeds afstemmen, winst- en verliesrekeningen genereren, facturen beheren Anaplan → Bouw financiële modellen, maak prognoses voor meerdere scenario's, stem budgetfactoren af tussen teams, rol plannen per entiteit op Tipalti → Facturen vastleggen met OCR, betalingen in meerdere valuta's afhandelen, screenen op sancties, waarschuwen bij dubbele of verdachte facturen

4. Voor marketing- en verkoopteams

ClickUp-taaken + Brain → Genereer campagneoverzichten, stel follow-up-e-mails op, prioriteer leads met behulp van aantekeningen, vat ontdekkingsgesprekken samen, maak takenlijsten op basis van verslagen van vergaderingen, ClickUp Documents → Leg merkrichtlijnen vast, onderhoud berichtenkaders, sla persona-documenten op HubSpot → Leg leads vast, houd dealfases bij, verstuur geautomatiseerde reeksen, registreer geopende e-mails, scoor leads Canva → Ontwerp creatieve content voor sociale media, maak advertentievarianten, creëer verkooppresentaties

Veelgemaakte fouten bij de migratie naar een AI-stack

Laten we eens kijken naar veelvoorkomende uitdagingen bij de implementatie van AI waarmee veel organisaties te maken krijgen bij de migratie van verouderde applicaties, en naar praktische oplossingen daarvoor:

Veelgemaakte fouten Oplossingen Geen grondige audit van verouderde systemen Breng al uw verouderde apps, werkstroomen en databases visueel in kaart. Zo kunt u hiaten correct identificeren en specifieke, meetbare AI-doelen definiëren om mee te beginnen. Proberen alles in één keer te upgraden Begin met 1-2 krachtige werkstroomen. Bewijs de waarde, verfijn het proces en schaal geleidelijk op. Te veel AI-tools tegelijk toevoegen Geef prioriteit aan toolconsolidatie en kies software die meerdere AI-mogelijkheden binnen één platform biedt. Dit voorkomt overlappende functies en AI-wildgroei Het niet verzamelen van feedback tijdens proefprojecten Organiseer regelmatig check-ins met gebruikers die de nieuwe werkstroom uitproberen om de acceptatie van het product te verbeteren. Schaal de migratie pas op als iedereen er vertrouwd mee is.

Voordelen van migratie naar een AI-enabled stack

Hier zijn enkele onmiskenbare strategische voordelen die een AI-stack biedt:

Concurrentievermogen: Dankzij het modulaire karakter van de AI-stack kunt u zich direct aanpassen aan veranderingen in de markt. U kunt nieuwe AI-functies binnen enkele dagen testen en implementeren, met behoud van de bedrijfslogica.

Verbeterde productiviteit: AI automatiseert omvangrijke, complexe en repetitieve taken, waardoor teamleden zich kunnen concentreren op strategisch werk dat niet kan worden geautomatiseerd.

Proactieve risicobeperking: AI-gestuurde analyse- en dataplatforms helpen bij het continu monitoren van werkstroomprocessen op subtiele afwijkingen, het versturen van directe waarschuwingen en het triggeren van geautomatiseerde preventieve maatregelen voor minimaal risico.

Betere besluitvorming: Leiders en managers krijgen realtime, datagestuurde inzichten in hun ondernemingsprojecten. Dit vermindert de afhankelijkheid van intuïtie en trage rapportage.

Sterkere teamsamenwerking: AI-integratie doorbreekt silo's tussen afdelingen door een uniform beeld van de werkelijkheid te bieden en ervoor te zorgen dat iedereen in dezelfde richting werkt.

👀 Wist u dat: Het principe van de 'ironie van automatisering ' stelt dat hoe beter een geautomatiseerd systeem presteert, hoe minder de menselijke operator voorbereid is op de zeldzame momenten waarop het systeem faalt. Door mensen uit routinetaken te halen, zorgt automatisering ervoor dat wanneer er uiteindelijk een catastrofale, niet-routinematige fout optreedt, de persoon die wordt ingeschakeld om deze te verhelpen, de cruciale operationele vaardigheden heeft verloren die nodig zijn om succesvol in te grijpen.

Breng uw moderniseringsproces van chaos naar duidelijkheid met ClickUp

Digitale transformatie is tegenwoordig een basisvereiste voor elk bedrijf.

Voor middelgrote en grote bedrijven betekent dit niet alleen dat ze afstappen van papieren systemen, maar ook dat ze AI volledig integreren om de gewenste bedrijfsresultaten te behalen.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, fungeert als uw moderne AI-stack. Het breidt volledige AI-integratie uit – inclusief generatieve AI, agentische AI en conversationele AI – om uw volledige onderneming te ondersteunen.

ClickUp Brain, automatiseringen en de Converged AI-werkruimte vormen samen een naadloos, intelligent systeem dat uw modernisering versnelt.

Klaar om te migreren van uw verouderde systemen en uw toekomstbestendige stack op te bouwen? Meld u aan bij ClickUp om aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Een AI-stack is een gelaagde installatie van datasystemen, AI-modellen en applicaties die samen werkstroomautomatisering uitvoeren, intelligente ondersteuning bieden en de productiviteit verhogen. Tijdens de migratie van verouderde systemen helpt een goed opgebouwde AI-stack om werkstroomen eenvoudig te schalen, verstoringen tot een minimum te beperken, platformonafhankelijke ondersteuning mogelijk te maken en de bedrijfslogica te behouden.

De modernisering van verouderde systemen begint met het identificeren van de specifieke problemen die uw verouderde systemen veroorzaken, waarna elk probleem wordt gekoppeld aan een AI-functie die het oplost. Kies tools die integreren met uw bestaande ecosysteem, toekomstige schaalbaarheid ondersteunen en meerdere functies op één plek bieden, zodat uw stack gefocust, eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden blijft.

De grootste uitdagingen zijn onder meer het overslaan van een grondige audit van verouderde systemen, het proberen om alles in één keer te upgraden, het toevoegen van te veel AI-tools met overlappende functies en het niet verzamelen van feedback tijdens pilotprojecten.

ClickUp biedt krachtige AI-integratie en centraliseert communicatie, taken en documenten in één hub. ClickUp Brain, de eigen AI-assistent, biedt mogelijkheden zoals intelligente taakroutering, generatieve AI-assistentie, tekstsamenvatting en kennisbeheer. ClickUp automatiseringen automatiseren routinematige administratieve taken zoals het aanmaken van taken, het toewijzen van werk, het delen van rapportages over de voortgang en het opstellen van wekelijkse rapportages.

Het waarborgen van de gegevensveiligheid tijdens de migratie is een must voor gereguleerde sectoren. Om dit te doen, moet u eerst de gegevens classificeren op basis van gevoeligheid en de juiste toegangscontroles definiëren voordat u iets verplaatst. Gebruik veilige integraties, versleuteling en op rollen gebaseerde toestemmingen wanneer u nieuwe AI-tools aansluit. Controleer ten slotte alle AI-beleidsregels van derden en houd bij wie toegang heeft tot wat.