50 beste Bing AI-prompts om creativiteit en productiviteit te verbeteren

U heeft waarschijnlijk wel eens meegemaakt dat Bing AI u een antwoord geeft dat er zelfverzekerd uitziet, goed is geformatteerd en zelfs bronvermeldingen bevat, maar op de een of andere manier toch niet helemaal aansluit bij wat u nodig had.

Vervolgens merk je dat je de prompt aanpast, meer context toevoegt, context verwijdert, zinnen herschrijft en hoopt dat Bing eindelijk begrijpt wat je bedoelde.

De waarheid is dat de kloof zelden door Bing zelf wordt veroorzaakt. Het komt door de prompt.

Een duidelijke, gestructureerde prompt maakt van Bing AI een krachtige onderzoeks- en redeneerengine die precies levert wat u zoekt.

In deze gids bespreken we de meest betrouwbare Bing AI-prompts die u kunt gebruiken voor onderzoek, contentaanmaak, analyse en dagelijkse productiviteit, samen met enkele professionele tips.

Inzicht in Bing AI

Bing AI is een door AI aangestuurde assistent die is geïntegreerd in de Microsoft Bing-zoekmachine. Het kan worden gebruikt om antwoorden samen te vatten, afbeeldingen en video's te genereren, content te ontwikkelen, code te bouwen, rapporten samen te stellen en Taaken uit te voeren zoals winkelen.

Bing is gebouwd met behulp van GPT-4, een geavanceerd groot taalmodel, en het eigen Prometheus-model van Microsoft. Het kan realtime zoekopdrachten uitvoeren op het web en multimodale interacties ondersteunen met behulp van tekst-, spraak- en beeldinvoer.

Bing Chat Enterprise biedt uw organisatie AI-aangedreven chat voor werk met commerciële gegevensbescherming.

Wat zijn Bing AI-prompts?

Met Bing-prompts kunt u Bing vertellen hoe u wilt dat het u helpt. Dat kan door middel van een reeks aanwijzingen, vragen of zeer gedetailleerde instructies.

Zeg 'schrijf een e-mail voor mij', 'help me een bug in deze code te decoderen' of 'genereer een scifi-afbeelding van een hond die verdwaald is in de ruimte' – al deze eenvoudige en complexe commando's zijn prompts die Bing vertellen wat ze nog moeten doen.

Maar zoals bij alle AI- en LLM-modellen het geval is, zijn de kwaliteit en diepgang van de reacties van Bing ook direct gerelateerd aan de specificiteit van uw prompts.

🧠 Leuk weetje: Prompt Battles zijn een legitiem fenomeen. Hier maken deelnemers live op het podium AI-prompts, terwijl het publiek de resultaten in realtime kan volgen. Deelnemers worden beoordeeld op creativiteit, kwaliteit van de output en hoe effectief hun prompts de AI begeleiden om onverwachte of indrukwekkende resultaten te produceren. Het schrijven van prompts is officieel een gebeurtenis voor toeschouwers geworden.

Voordelen van het gebruik van AI-prompts

AI-modellen weten niet wat u wilt; ze leiden het af. Elke keer dat u een prompt typt, geeft u het model aanwijzingen over uw intentie, beperkingen, gewenste format, context en kwaliteitsverwachtingen.

Bovendien zijn AI-modellen contextgevoelig, maar niet contextbewust. Ze begrijpen uw Business, uw publiek, uw werkstroom of uw creatieve stijl niet, tenzij u hen dat vertelt.

De voordelen van goed opgestelde prompts zijn:

Efficiënt onderzoek : goed gedefinieerde prompts verbeteren de kwaliteit en snelheid van onderzoek door gelaagde zoekopdrachten uit te voeren, bronnen te vergelijken en inzichten sneller te extraheren dan bij handmatig browsen.

Op maat gemaakte contentgeneratie : specifieke prompts genereren een bruikbaar eerste concept van content dat aansluit bij uw contentontwerp en merkstem.

Betere beeldresultaten : beschrijvende prompts produceren afbeeldingen die aansluiten bij uw creatieve visie.

Tijdbesparend : duidelijke instructies minimaliseren revisies en heen-en-weer-verduidelijkingen. Eén goed gestructureerde prompt vervangt vaak meerdere vage pogingen en frustraties.

Contextuele taakuitvoering : wanneer u achtergrondinformatie verstrekt in uw prompts, geeft AI antwoorden die passen bij uw specifieke situatie in plaats van algemeen advies.

Risicobeperking : zorgvuldig ontworpen prompts helpen bij het identificeren en beperken van mogelijke fouten of vooroordelen in AI-outputs.

Beïnvloed het redeneringsproces: Wanneer u structuur aanbrengt in uw Bing AI-prompts, geeft u vorm aan de interne gedachtegang van het model, wat het logische en coherentere resultaat geeft.

⭐ Bonus: hoe verschilt Bing AI van ChatGPT?

Hier volgt een korte vergelijking om u te helpen zien hoe ChatGPT en Bing AI verschillen op het gebied van gegevenstoegang, redeneringsstijl en dagelijks gebruik.

Functie Bing AI ChatGPT Ontwikkelaar Microsoft OpenAI Kernbenadering Gebaseerd op realtime webgegevens, live zoekgegevens, citaten en feiten. Ontworpen voor diepgaande redeneringen, creativiteit en het oplossen van meerstapsproblemen zonder dat internettoegang nodig is. Toon en stijl Zoekgericht, beknopt en gericht op bronnen Gesprek, adaptief en geschikt voor lange verhalen of technische diepgang. Redeneringsvermogen Geïntegreerd DALL·E-model in de zoekfunctie, geoptimaliseerd voor snelle visuele generatie. Sterk in gestructureerd redeneren, logische taken, codeenvelopes en creatieve generatie. Toegang tot gegevens Direct verbinding met Bing Search, voor realtime resultaten en bronvermeldingen. Vertrouwt voornamelijk op getrainde kennis, tenzij browsen is ingeschakeld. Creativiteitsniveau Meer beperkt door zoekresultaten en feitelijke grenzen Meer vrijheid bij het bedenken van ideeën, verkennen en abstracte probleemoplossing Beeldgeneratie Gebruikt DALL-E-modellen van OpenAI om afbeeldingen te genereren op basis van tekstprompts. Genereert afbeeldingen via de ingebouwde afbeeldingsmodellen van ChatGPT met meer stilistische flexibiliteit. Bestands- en tekstverwerking Betrouwbaar voor het samenvatten van webpagina's en live bronnen; niet geschikt voor diepgaande werkstroomen met meerdere bestanden. Verwerkt documenten, gemengde media, code en langere contextvensters met een sterke continuïteit. Het meest geschikt voor Real-time onderzoek, vergelijkingen, feitencontrole en snelle citaten. Diepgaande redeneringen, creatief werk, technische taken, planning, code en interactieve probleemoplossing.

Hoe schrijf je effectieve Bing AI-prompts?

Weten hoe je een vraag aan AI moet stellen, is een kunst die je kunt leren als je begrijpt wat een goede prompt is.

Zo schrijf je een effectieve Bing-prompt:

Begin met een duidelijk, specifiek doel

Bing beantwoordt vrijwel elke vraag die u stelt. De truc is om specifiek en duidelijk te zijn, zodat het gedetailleerde, genuanceerde antwoorden geeft die u daadwerkelijk helpen. Een voorbeeld:

❌ Prompt: Geef me een lijst met de belangrijkste marketingtrends.

✅ Prompt: Vat drie opkomende B2B-marketingtrends van dit jaar samen met voorbeelden.

💡 Pro-tip: Formuleer uw doelstelling als een actie. Gebruik werkwoorden als 'samenvatten', 'vergelijken', 'genereren' of 'debuggen' om meteen duidelijk te maken om wat voor soort taak het gaat.

Bied relevante context

Context vormt de relevantie. En die context kan zijn:

Achtergrondinformatie over het bedrijf

Richtlijnen voor merkstem

Eerdere contentstukken ter referentie

Demografische gegevens en pijnpunten van het publiek

Branchespecifieke terminologie of jargon

Huidige projectdoelen of campagnedoelstellingen

Beperkingen zoals budget, tijdlijn of platformlimieten

Voorbeelden van concurrenten om na te volgen of te vermijden

Gewenst format, lengte of structuur

❌ Prompt: Schrijf een reeks e-mails voor de lancering van een nieuw product.

✅ Prompt: Ik lanceer een projectmanagementtool voor teams op afstand. Mijn doelgroep bestaat uit operations managers bij bedrijven met 50 tot 200 medewerkers die worstelen met asynchrone communicatie. Schrijf drie e-mails in een vriendelijke maar professionele toon: één teaser, één functie highlight en één tijdelijke aanbieding. Houd elke e-mail onder de 150 woorden.

💡 Pro-tip: maak een document met merkrichtlijnen met uw stem, toon, doelgroepgegevens en belangrijkste boodschappen. Als uw team meerdere campagnes uitvoert, is de merkgids een uitkomst. Upload deze naar Bing wanneer u een nieuw project start, zodat de context wordt onthouden.

Geef het een rol

Door een rol toe te wijzen, krijgt Bing AI een lens. Hierdoor kan AI zich concentreren op relevante patronen en prioriteit geven aan gerelateerde kennis. Dit is handig wanneer u Bing wilt gebruiken om complexe problemen te vereenvoudigen of te helpen bij communicatietaaken.

❌ Prompt: Wat is context engineering?

(Het biedt een breed begrip van het concept.)

✅ Prompt: Stel je voor dat je een AI-ontwikkelaar bent en vertel me wat context engineering is.

(Met deze prompt weet Bing welke afstemming op het publiek en conceptuele diepgang vereist zijn. )

👀 Wist u dat? Contextvensters fungeren als het kortetermijngeheugen van een AI. Wanneer ze vol zijn, worden eerdere instructies verdrongen. Wanneer tokens overlopen, verliest het model de context omdat de aandachtsmechanismen van nature voorrang geven aan recentere informatie.

Breek complexe taken af

Meerlaagse taken brengen AI in de war. Wanneer u ze opsplitst in kleinere, opeenvolgende prompts, krijgt u output van betere kwaliteit om mee te werken aan het werk.

❌ Prompt: Onderzoek concurrenten, analyseer hun strategieën en schrijf een rapport.

✅ Prompt: Maak een lijst van de vijf grootste concurrenten in de milieuvriendelijke verpakkingsindustrie. Ga vervolgens over tot analyse en vraag ten slotte om het rapportformat.

Deze aanpak, bekend als prompt chaining, verbetert de kwaliteit van de output aanzienlijk.

📚 Lees meer: Hoe word je een prompt engineer?

Verfijn en herhaal

Beschouw de antwoorden van Bing als een startpunt. U kunt Bing vragen om feiten te verifiëren, de toon aan te passen, details te personaliseren of nuance toe te voegen aan een onderwerp door voort te bouwen op de antwoorden.

Elke AI werkt anders. Hoe meer je experimenteert, hoe beter je begrijpt wat echt werkt.

Wilt u snel aan de slag met het stellen van vragen aan AI? Bekijk dan deze video.

📚 Lees meer: Uw complete gids voor prompt engineering

50 beste Bing AI-prompts voor verschillende gebruikssituaties

Van het geven van een recept tot het debuggen van complexe code, het genereren van podcasts en zelfs het opstellen van onderzoeksrapporten: er zijn geen grenzen aan wat Bing AI voor u kan betekenen.

We hebben een aantal prompts samengesteld die u kunt gebruiken (of waar u inspiratie uit kunt halen) voor uw specifieke gebruikssituatie.

Marketing en content schrijven prompts

Laat u inspireren door deze AI-schrijfprompts wanneer u Bing wilt gebruiken om een e-mail te schrijven, een blogpost op te stellen, een waarde-positie te verfijnen of marketingteksten te genereren.

Bing AI gebruiken voor marketing en het schrijven van content

1. Je bent een contentstrateeg en schrijft een LinkedIn-bericht over waarom marketingteams falen bij het hergebruiken van content. Begin dit bericht met een gewaagde bewering, deel twee fouten en sluit af met een vraag die betrokkenheid opwekt, in minder dan 150 woorden.

2. Maak een script van 90 seconden waarin je API-integratie uitlegt aan niet-technische eigenaren van kleine bedrijven. Gebruik eenvoudige analogieën en focus op voordelen zoals tijdwinst en toolconnectiviteit. Structuur: hook, probleem, uitleg, CTA.

3. Schrijf een Instagram-bijschrift voor de nieuwe biologische katoenlijn van ons duurzame modemerk. Vertel een kort verhaal over de ambachtslieden op het platteland van India, verwerk ethische productiewaarden in het verhaal en sluit af met een CTA naar de winkel. Maximaal 180 woorden.

4. Schrijf een persbericht waarin onze Serie B-financiering van $ 25 miljoen voor een AI-klantenserviceplatform wordt aangekondigd. Zorg voor een krachtige kop, een openingsparagraaf met de sleutelfeiten, een citaat van de CEO over de groeiplannen, hoe de financiering zal worden gebruikt (productontwikkeling, marktuitbreiding) en een standaardbeschrijving van het bedrijf. Houd het binnen 400 woorden.

5. Ik ben bezig met het opzetten van een direct-to-consumer huidverzorgingsmerk voor mensen met een gevoelige huid. Help me onze merkstem te definiëren. Geef drie voorbeelden van hoe wij dezelfde boodschap ("onze producten zijn dermatologisch getest") in onze stem zouden communiceren, versus hoe concurrenten dit zouden zeggen. Vermeld ook wat we wel en niet moeten doen.

6. Ik heb 10 verschillende koppen nodig voor een landingspagina die een webinar promoot over 'Geavanceerd Excel voor financiële analisten'. Geef prioriteit aan koppen die aantrekkelijk zijn voor middenkaderanalisten die hun carrière willen bevorderen. Test verschillende invalshoeken: nieuwsgierigheid, voordeelgerichtheid, angst om iets te missen, specificiteit, vraaggerichtheid en urgentie, en houd elke kop binnen 15 woorden.

7. Ontwikkel een creatief campagnethema voor de terug-naar-school-promotie van ons online leerplatform (gericht op volwassen studenten die weer gaan studeren). Ik heb een campagnenaam, slogan, drie boodschappen nodig die inspelen op hun angsten en motivaties, suggesties voor een visueel moodboard en ideeën voor hoe dit thema kan worden toegepast in e-mails, sociale media en betaalde advertenties. Maak het emotioneel aansprekend en ambitieus.

8. Genereer 10 ideeën voor Instagram-content voor een app voor persoonlijke financiën gericht op millennials. Elk idee moet een contenttype, onderwerp, kernboodschap en visuele richting hebben. Behandel onderwerpen als studieleningen, impulsaankopen, basisprincipes van beleggen en noodfondsen.

9. Analyseer de beste SERP-resultaten voor het trefwoord 'email marketing best practices for SaaS'. Identificeer hiaten in de content, analyseer het sentiment van consumenten op Quora en Reddit en maak een schets voor een blogpost die ik kan schrijven om die hiaten efficiënt aan te pakken. Streef naar een bloglengte tussen 2500 en 3000 woorden.

📚 Lees meer: De 10 beste schrijfhulpprogramma's met AI in 2025

Onderzoek en data-analyse

Geef uw onderzoek en data-analyse een boost met Bing AI-prompts.

10. Vat drie opkomende B2B-marketingtrends van dit jaar samen met echte voorbeelden van bedrijven die deze hebben toegepast. Richt u op de toepassing van AI, de evolutie van accountgebaseerde marketing en privacy-first attributie. Voeg ondersteunende gegevens en statistieken over succes toe.

11. Analyseer 50 recente klantbeoordelingen van ClickUp op G2 en Capterra. Categoriseer de feedback in thema's: klachten over prijzen, verzoeken om functies, problemen met ondersteuning en lof voor de gebruikerservaring. Vat de drie belangrijkste pijnpunten samen.

12. Onderzoek de vijf beste tools voor projectmanagement (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Maak een vergelijkingstabel met prijsniveaus, belangrijke functies, gebruikerslimieten, integraties en beoordelingen van mobiele apps.

13. Analyseer de best presterende blogposts van de afgelopen zes maanden op onze website. Identificeer gemeenschappelijke patronen in onderwerp, lengte, format, koppen en interne links. Haal inzichten uit welke soorten content de meeste organische traffic en conversies genereren.

14. Monitor gesprekken over 'productiviteit bij werken op afstand' op Twitter, LinkedIn en Reddit in de afgelopen 30 dagen. Haal de belangrijkste pijnpunten, veelvermelde tools en opkomende oplossingen eruit. Vat de sentimenten en discussiethema's samen.

15. Ik wil een gedetailleerd onderzoeksrapport over de contentmarketingindustrie in Louisiana. Het rapport moet de belangrijkste trends, grote spelers, regionale uitdagingen en groeimogelijkheden behandelen. Geef ook inzicht in hoe lokale bedrijven contentmarketing gebruiken, welke opmerkelijke bureaus of freelancers er in de staat actief zijn en vermeld relevante statistieken of casestudy's. Formatteer het rapport met de juiste kopteksten en format om duidelijkheid en structuur te garanderen. Gebruik tabellen waar dat nuttig is om bureaus, trends of branchegegevens te vergelijken.

Gebruik Bing AI om gedetailleerde onderzoeksrapporten aan te maken.

💡 Pro-tip: Gebruik de functie 'Onderzoeksrapport maken' van Bing om een volledig geciteerd, diepgaand onderzoeksrapport over uw product of markt te krijgen. Dit rapport kan een goed uitgangspunt zijn om uw aannames over markttoetreding te valideren.

Leren en vaardigheden ontwikkelen

Leer complexe onderwerpen met Bing AI

16. Leg quantumcomputing uit aan een middelbare scholier die basiskennis heeft van algebra, maar geen achtergrond in natuurkunde heeft. Gebruik alledaagse analogieën, vermijd jargon en focus op praktische toepassingen die zij interessant zouden vinden, zoals encryptie of het ontdekken van nieuwe medicijnen.

17. Genereer 15 gedragsgerichte interviewvragen voor rollen van productmanager met voorbeeldantwoorden volgens de STAR-methode. Behandel scenario's over prioritering, conflicten tussen belanghebbenden, mislukte lanceringen en datagestuurde beslissingen. Voeg tips toe over waar interviewers naar op zoek zijn.

18. Maak een uitgebreide studiegids voor het Google Analytics 4-certificeringsexamen. Organiseer deze op examenonderwerpen, inclusief belangrijke definities, formules om te onthouden, veelvoorkomende valkuilen en voorbeelden van oefenvragen. Maak de gids overzichtelijk met duidelijke secties.

19. Vergelijk vier populaire certificeringen op het gebied van projectmanagement: PMP, CAPM, Scrum Master en PRINCE2. Geef een overzicht van de kosten, tijdsinvestering, moeilijkheidsgraad, carrièrevoordelen en welke sectoren elk het meest waarderen. Doe aanbevelingen op basis van de fase en de doelen.

20. Maak een oefenopdracht om technische schrijfvaardigheden te verbeteren. Geef een slecht geschreven technisch document (API-documentatie of gebruikershandleiding), identificeer vijf specifieke problemen en herschrijf elk gedeelte met uitleg over de aangebrachte verbeteringen.

Bekijk deze video om te zien hoe u AI als uw persoonlijke assistent kunt gebruiken 👇

👀 Wist u dat? Onderzoekers van Anthropic hebben met succes miljoenen functies uit Claude 3.0 Sonnet gehaald, waardoor ze voor het eerst een gedetailleerd inzicht hebben gekregen in een modern, productieklaar groot taalmodel. Hieruit blijkt hoe AI concepten intern organiseert op een manier die het menselijk begrip weerspiegelt.

Coderen, debuggen en data-analyse

21. Vat dit 40 pagina's tellende onderzoeksrapport over machine learning-toepassingen in de gezondheidszorg samen. Haal de belangrijkste bevindingen, methodologie, beperkingen en praktische implicaties eruit. Schrijf voor een niet-technische gezondheidszorgbeheerder die moet beslissen of hij in ML-oplossingen wil investeren. Maximaal 500 woorden.

22. Bekijk deze JavaScript-functie die een array van 10.000 productobjecten filtert en sorteert. Deze werkt traag op de frontend. Identificeer prestatieknelpunten, stel optimalisaties voor en herschrijf de functie met een betere tijdcomplexiteit. Leg de verbeteringen uit.

23. Je bent een ervaren ontwikkelaar die Python-code schrijft om te integreren met de betalings-API van Stripe. Ik moet een klant aanmaken, een betalingsintentie voor $ 99 genereren en succes- of foutmeldingen afhandelen. Voeg de juiste foutafhandeling en opmerkingen toe waarin elke stap wordt uitgelegd.

24. Mijn while-lus zorgt ervoor dat de browser blijft vastlopen bij het filteren van een array van 1000 objecten: [code plakken]. Zoek uit wat de oorzaak is van de oneindige lus. Leg de logische fout uit en herschrijf deze zodat deze correct werkt. Stel ook een efficiëntere aanpak voor.

25. Gebruikers kunnen niet ingelogd blijven na het vernieuwen van de pagina: [authenticatiecode plakken]. Het JWT-token wordt opgeslagen, maar wordt niet correct gelezen. Debug het probleem en repareer de logica voor het ophalen van tokens.

26. Mijn app bereikt de API-limiet (100 verzoeken per minuut) bij het verwerken van batchuploads: [code plakken]. Implementeer een wachtrijsysteem dat verzoeken afremt om onder de limiet te blijven en toch alles te verwerken. Toon de voortgang aan gebruikers.

💡 Pro-tip: Als Copilot een pagina niet kan analyseren of de content niet kan samenvatten, schakel dan 'Toegang tot elke webpagina of PDF toestaan' in de Microsoft Edge-instellingen onder de sectie Zijbalk > Copilot in.

Real-time informatie en webonderzoek

Maak gebruik van Bing AI voor uitgebreide en actuele antwoorden.

27. Zoek naar de beste prijzen voor de iPhone 15 Pro in de kleur Black Titanium, 256 GB in de VS. Vermeld of er inruilaanbiedingen of kortingen voor specifieke betaalmethoden zijn en bereken welke optie in totaal het meeste geld bespaart.

28. Onderzoek de huidige salarisbereiken voor Senior Data Analysts in Austin, Texas. Bekijk vacatures op LinkedIn, Indeed en Glassdoor. Maak een uitsplitsing naar bedrijfsgrootte, vereiste jaren ervaring en vermeld de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Bereken het gemiddelde salaris.

29. Zoek naar peer-reviewed onderzoeksartikelen die vorig jaar zijn gepubliceerd over de effectiviteit van intermitterend vasten op de metabole gezondheid. Zoek ten minste vijf studies, vat hun methodologieën en belangrijkste bevindingen samen en noteer eventuele tegenstrijdige resultaten tussen de studies.

30. Onderzoek welke nieuwe functies Notion in de afgelopen drie maanden heeft gelanceerd. Bekijk hun blog, pagina met productupdates, aankondigingen op Twitter en gebruikersforums. Beschrijf elke functie en zoek feedback van vroege gebruikers over de kwaliteit van de implementatie.

31. Zoek de huidige reisbeperkingen en visumvereisten voor Amerikaanse burgers die Japan bezoeken. Vermeld vaccinatievereisten, de visumaanvraagprocedure, de verwerkingstijd en eventuele recente beleidswijzigingen die in de afgelopen maand zijn aangekondigd.

32. Zoek de volledige prestatiestatistieken van Lionel Messi voor Inter Miami in het MLS-seizoen 2024. Vermeld het aantal gescoorde doelpunten, assists, gespeelde wedstrijden en hoe zijn statistieken zich verhouden tot die van andere topscorers in de competitie. Controleer of hij records heeft gebroken.

33. Zoek de huidige openingstijden van het Metropolitan Museum of Art in New York. Controleer of ze speciale openingstijden hebben voor Thanksgiving en of ze gratis toegangsdagen aanbieden. Controleer of de informatie up-to-date is.

34. Zoek alle bedrijven die in de afgelopen zes maanden Series B-financiering hebben gekregen. Focus op de tech- en SaaS-sectoren in de VS.

35. Identificeer alle nieuwe overheidsvoorschriften, nalevingsupdates of wetswijzigingen die van invloed zijn op [sector of regio] in de afgelopen 60 dagen. Geef korte samenvattingen met bronvermeldingen en verwachte impact.

Productiviteit en taakbeheer

Verhoog uw productiviteit met Bing AI-prompts.

36. Stel een uitgebreide onboarding-checklist op voor nieuwe leden van het marketingteam. Behandel de eerste dag (papierwerk, account-installatie), de eerste week (trainingssessies, introducties) en de eerste maand (eerste projecten, feedbackgesprekken). Vermeld wie verantwoordelijk is voor elke taak.

37. Ik heb vandaag 12 taken te voltooien met verschillende tijdsvereisten en prioriteiten: [lijst met taken]. Maak een geoptimaliseerd schema van 9.00 tot 18.00 uur dat rekening houdt met mijn piekperiode van productiviteit (10.00-12.00 uur), buffertijd bevat en soortgelijke taken groepeert.

38. Vat de aantekeningen van de stand-upvergaderingen van maandag tot en met vrijdag samen: [aantekeningen plakken]. Identificeer voltooide taken, lopende werkzaamheden, belemmeringen die meerdere keren naar voren kwamen en teamleden die mogelijk ondersteuning nodig hebben. Maak er een kort rapport van voor het management.

39. Stel een agenda op voor een driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingsvergadering van 60 minuten met vijf afdelingshoofden. Neem tijdsbesteding voor elk segment op, discussieonderwerpen waarover beslissingen moeten worden genomen versus updates, en ruimte voor vragen. Houd het gericht en uitvoerbaar.

40. Ik werk 60 uur per week en voel me uitgeput. Bekijk mijn huidige schema: [schema plakken]. Geef suggesties waar ik kan bezuinigen, welke taken ik kan uitstellen of delegeren, wanneer ik pauzes kan nemen en hoe ik hersteltijd kan inbouwen zonder projecten te verstoren.

41. Stel een document op met communicatieprotocollen voor het team. Geef aan wanneer e-mail, Slack of vergaderingen moeten worden gebruikt, wat de verwachte responstijden voor elk kanaal zijn, wat de grenzen zijn voor communicatie buiten kantooruren en hoe urgente problemen moeten worden geëscaleerd. Zorg ervoor dat het document praktisch is en rekening houdt met de balans tussen werk en privé.

42. Ontwerp een weekkalendersjabloon dat tijd vrijmaakt voor diepgaand werk en tegelijkertijd ruimte biedt voor vergaderingen en samenwerkingsprojecten. Ik heb wekelijks minstens 15 uur ononderbroken tijd nodig voor schrijven en strategie. Laat zien hoe ik maandag tot en met vrijdag kan structureren.

Beeldgeneratie

Voordat we ons verdiepen in AI-afbeeldingsprompts, is het goed om te weten dat u 'Bing image maker' of de optie 'generate an image' in Copilot kunt gebruiken om afbeeldingen te genereren.

💡 Pro-tip: Gebruik volgens de richtlijnen van Microsoft beschrijvende woorden wanneer u uitlegt hoe u een afbeelding wilt hebben. Gebruik deze formule als checklist voor uw prompt voor het genereren van afbeeldingen: Duidelijke actie: Maak een fotorealistische afbeelding

Gedetailleerd onderwerp: Roos, maar maak het beschrijvend (Een dieprode roos met fluweelzachte bloemblaadjes bedekt met druppels ochtenddauw)

Specifieke stijl: Macro close-up

Scène of instelling: Zonsopgang met zacht gouden licht

Extra elementen: bokeh-achtergrond, waterdruppels die het licht vangen, kleine groene blaadjes Volledige prompt: Maak een fotorealistische afbeelding van een dieprode roos met fluweelzachte bloemblaadjes bedekt met ochtenddauwdruppels in Dall'e-modus. Extreme macro-close-up met geringe scherptediepte in een mistige Engelse tuin bij zonsopgang met zacht gouden licht. Voeg een bokeh-achtergrond toe, waterdruppels die het licht vangen, kleine groene blaadjes en een romantische sfeer. Bing AI-prompts gebruiken voor beeldverwerking

43. Illustreer een epische fantasieboekomslag met een jonge tovenaar die aan de rand van een klif staat en uitkijkt over een uitgestrekt koninkrijk met zwevende eilanden. Donkere onweerswolken pakken zich samen boven hem, terwijl magische gloeiende runen rond het personage cirkelen. Schilderachtige stijl met rijke, dramatische kleuren.

44. Fotografeer een luxe leren rugzak in een lifestyle-setting op een houten salontafel met een laptop, een dagboek en een ambachtelijk koffiezetapparaat. Zacht ochtendlicht stroomt door de vitrages. Warme, aardse tinten met een geringe scherptediepte creëren een premium, ambitieuze sfeer.

45. Maak een moderne, platte infographic-dia voor Instagram met vijf tips voor productiviteit. Gebruik een pastelkleurenpalet met roze, mintgroen en crème. Voeg eenvoudige pictogrammen, leesbare schreefloze lettertypen en veel witruimte toe. Eigentijdse en minimalistische stijl.

46. Maak een vriendelijk, kleurrijk diagram waarin wordt uitgelegd hoe fotosynthese werkt. Teken een cartoonboom met pijlen die naar de wortels, bladeren, zon en waterdruppels wijzen. Gebruik heldere groene, gele en blauwe kleuren met eenvoudige vormen en duidelijke typografie die geschikt is voor middelbare scholieren.

47. Illustreer een fantasierijke bos scène waarin vriendelijke dierenfiguren (een beer, konijn en vos) een theekransje houden onder een gigantische paddenstoel. Zachte, ronde vormen met warme, uitnodigende kleuren. Verhalenboek-achtige aquarelstijl met zachte texturen en dromerige belichting.

48. Creëer een vriendelijk robotmascotte-teken voor een tech-startup. De robot moet afgeronde hoeken hebben, een gloeiend blauw borstpaneel, expressieve LED-ogen en zwaaiend hallo zeggen. Modern, toegankelijk ontwerp met kleurverlopen en subtiele schaduwen. Volledige weergave van het lichaam op transparante achtergrond.

49. Maak een fotorealistische interieurweergave van een luxe moderne keuken met marmeren werkbladen, roestvrijstalen apparatuur, hanglampen en grote ramen met uitzicht op de stad. Warme middagverlichting, gestyled met een fruitschaal en verse bloemen. Architectuurfotografie in tijdschriftkwaliteit.

50. Illustreer een moderne, isometrische weergave van een dashboardinterface die in 3D-ruimte zweeft, met kleurrijke grafieken, diagrammen en gegevenskaarten. Gebruik een achtergrond met een kleurverloop van donkerblauw naar paars. Voeg subtiele gloedeffecten en strakke lijnen toe. Een technologisch geavanceerde en verfijnde stijl voor een hero-sectie op een landingspagina.

En dat is onze samenvatting van uitgebreide (maar zeker niet volledige) Bing AI-gebruiksscenario's en de bijbehorende prompts.

👀 Wist u dat? De ontwikkeling van AI is verschoven van tests achter gesloten deuren naar openbare experimenten. Microsoft Copilot Labs is een goed voorbeeld hiervan: gebruikers kunnen hier experimentele functies zoals Copilot Vision en Gaming-ervaringen testen voordat ze mainstream worden. Dankzij deze 'evaluatie-flywheel'-aanpak kunnen teams snel van start gaan, feedback uit de praktijk verzamelen en sneller itereren dan bij traditionele ontwikkelingscycli.

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden bij Bing AI-prompts

Uw ontevredenheid over de resultaten van Bing kan te wijten zijn aan een van deze fouten bij het invoeren van prompts. Laten we eens kijken wat u kunt doen om deze fouten te voorkomen:

Fout Wat gebeurt er? Hoe los je dit op? Te vaag of te algemeen zijn Bing levert oppervlakkige, onbruikbare content die niet aansluit bij uw specifieke behoeften. Stel verwachtingen, bied context, laat voorbeelden zien van wat succes inhoudt en wees beschrijvend in uw verzoeken. Overbelasting van een enkele prompt Bing zal proberen meerdere taken tegelijk uit te voeren en onvolledige of oppervlakkige resultaten leveren. Verdeel uw verzoek in kleinere, logische, opeenvolgende prompts en bouw voort op de antwoorden die Bing biedt. Realtime mogelijkheden negeren U mist actuele gegevens zoals het laatste nieuws, prijzen, trends of recente updates. Gebruik Bing voor tijdgevoelige queries en geef aan dat u actuele informatie van het internet nodig hebt. Formatspecificaties vergeten Het kan zijn dat u lange essayantwoorden krijgt, terwijl u alleen maar een duidelijke vergelijkingstabel wilde. Geef expliciet het format aan: "organiseer als opsommingstekens", "schrijf in alinea's van 2-3 regels" of "maak een tabel". Vasthouden aan één gesprekmodus U krijgt antwoorden die niet aan uw behoeften voldoen. Schakel tussen verschillende Bing-modi (Smart (GPT-5), snelle reactie, dieper nadenken, enz.) om een contextueel passend antwoord te krijgen.

Wist u dat? Het voortdurend schakelen tussen AI-tools heeft een negatieve invloed op de productiviteit. Het opnieuw uitleggen van de context, het opnieuw formatteren van gegevens, het beheren van verschillende interfaces en het verzoenen van tegenstrijdige outputs zorgt voor een zodanige cognitieve belasting dat het gebruik van AI vaak moeilijker aanvoelt dan het handmatig uitvoeren van werk. Maar liefst 79,3% van de werknemers geeft aan dat de inspanning die het gebruik van AI-prompts kost, onevenredig hoog is in vergelijking met de waarde van het werk.

Beperkingen van het gebruik van Bing AI

Bing biedt een verbeterde zoekervaring en voert tegelijkertijd taken uit die LLM's, zoals ChatGPT, ook kunnen uitvoeren. Het kan code schrijven, content genereren, realtime zoekopdrachten uitvoeren, rapporten ontwikkelen en zelfs een podcast samenstellen. Je zou kunnen zeggen dat het vrijwel alles kan.

Maar er is wel een obstakel, en hier zal het je hinderen:

Behoudt geen context over meerdere sessies : Bing behoudt geen context over meerdere sessies, dus zelfs voor soortgelijke projecten moet u de instructies elke keer dat u opnieuw begint herhalen.

Hallucinerende reacties : Bing hallucineert feiten en presenteert dubbelzinnige ideeën op uw volstrekt duidelijke query.

Kortere contextvensters : het contextvenster van Bing in de creatieve modus heeft een limiet. Hoewel er geen specifiek nummer aan is gekoppeld, is het relatief kleiner dan de retentievensters van : het contextvenster van Bing in de creatieve modus heeft een limiet. Hoewel er geen specifiek nummer aan is gekoppeld, is het relatief kleiner dan de retentievensters van AI-tools zoals ChatGPT en Claude.

Veiligheidsfilters en geblokkeerde content : Verzoeken met gevoelige onderwerpen, specifieke publieke figuren of content die veiligheidsmechanismen triggert, worden zonder meer geweigerd. Deze filterblokkades zijn strenger dan bij andere LLM's.

Limiet voor diepgang en consistentie : Bing genereert oppervlakkige resultaten, zelfs bij complexe en niche-queries; soms mist het volledig de nuance en context.

Vaste beeldverhoudingen voor door AI gegenereerde afbeeldingen: Bing staat u niet toe om de afmetingen of beeldverhoudingen van afbeeldingen aan te passen, waardoor u gedwongen bent om te werken met standaardverhoudingen van 1:1 of 3:4.

⚠️ Let op: Vermijd dat u verstrikt raakt in AI-wildgroei. Met tools zoals Bing AI is het eenvoudig om meerdere apps te gebruiken voor zoeken, schrijven, plannen en onderzoek. Elke AI-tool lost een deel van uw werkstroom op. Maar deze fragmentatie leidt tot AI-wildgroei, waarbij uw werk en context verspreid raken over tabbladen, chats en niet-gekoppelde tools. Telkens wanneer Bing uw eerdere instructies vergeet of oppervlakkige, inconsistente resultaten geeft, bent u genoodzaakt om dit te compenseren door tussen verschillende tools te schakelen en alles handmatig aan elkaar te knopen. Dit vertraagt teams in plaats van ze te versnellen. Hier leest u hoe u dit kunt beheersen voordat de situatie uit de hand loopt.

Top Bing AI-alternatieven om te verkennen

We hebben betere Bing AI-alternatieven die uw werkstroom kunnen stroomlijnen. Voordat we ze in detail bekijken, volgt hier een korte vergelijking:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Geconvergeerde AI-werkruimte voor contextuele projectuitvoering Contextbewuste AI (Brain), AI Notetaker, promptsjablonen, BrainGPT (multi-model), Enterprise Search, beeldgeneratie, automatiseringen, AI-agenten, diepe integraties, taak- en documentbeheer, Codegen Free Forever; aangepast voor ondernemingen Runway ML Multimedia-content genereren en bewerking Gen-2/Gen-3 tekst-naar-video, frame-interpolatie, bewegingsregistratie, regisseursmodus, Adobe Premiere-integratie, realtime samenwerking Free; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per gebruiker per maand. ChatGPT Conversational AI voor content, code en onderzoek Spraakmodus, bestandsupload en -analyse, geheugen, code-interpreter, organisatie van projecten/werkruimten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand. Google Gemini Multimodale AI met diepgaande integratie met Google Workspace Toegang tot native Google-apps, multimodale invoer, realtime webgegevens, Gemini Nano voor controle op apparaatniveau Free; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand. Perplexity AI Realtime, bronvermeld gesprekgerichte zoekopdrachten Live zoeken op internet, inline citaten, vervolgvragen en antwoorden, multimodaal/multimodel, bronvermelding Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand.

2. Runway ML

Via Runway ML

Runway ML is een alternatief voor Bing AI Image Maker, ontwikkeld voor het genereren en uitvoeren van bewerkingen aan multimediacontent. Het platform combineert meer dan 30 AI-tools in één intuïtieve interface voor toepassingen zoals achtergrondverwijdering, bewegingsbijhouding, rotoscoping en frame-interpolatie.

Het Gen 2-model van Runway kan vanaf nul realistische video's produceren. Het biedt geavanceerde AI-bewerkingsopties en ondersteunt realtime samenwerking.

Het kan worden geïntegreerd met Adobe Premiere Pro en andere professionele tools, waardoor het toegankelijk is voor zowel onafhankelijke makers als productiestudio's.

Belangrijkste functies van Runway ML

Gen-2- en Gen-3 Alpha-modellen : geavanceerde tekst-naar-video- en afbeelding-naar-video-generatie waarmee korte, fotorealistische Clips (tot 18 seconden) kunnen worden geproduceerd op basis van tekstprompts of stilstaande beelden.

Vloeiende slow motion : door AI gegenereerde frame-interpolatie zet normale 30 fps-beelden om in vloeiende 120 fps slow motion, waardoor de output van een hogesnelheidscamera wordt nagebootst.

Bewegingsregistratie en visuele effecten : maakt het mogelijk om visuele elementen toe te voegen aan bewegende objecten in beeldmateriaal voor geavanceerde composities en creatieve verbeteringen.

Directormodus: maakt dynamische controle mogelijk over camerahoek, Zoom en bewegingspaden binnen gegenereerde video's, waardoor gedetailleerde creatieve aanwijzingen kunnen worden gegeven die aansluiten bij professionele productiebehoeften.

Limiet van Runway ML

De kwaliteit van videogeneratie neemt af bij complexe of abstracte prompts.

Prijzen van Runway ML

Free

Standaard: $15/gebruiker/maand

Pro: $35/gebruiker/maand

Unlimited: $ 95/gebruiker/maand

Runway ML-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

via ChatGPT

Het alternatief voor Bing, ChatGPT van OpenAI, kan een breed bereik aan taken uitvoeren, van het genereren van afbeeldingen tot het schrijven van code en het plannen van uw dag. De overzichtelijke interface heeft geen leercurve; u kunt direct aan de slag.

Met grotere contextvensters, betere continuïteit tijdens lange gesprekken en ingebouwde tools zoals geheugen en code-interpretatie levert ChatGPT meer samenhangende, nauwkeurige en hoogwaardige resultaten.

De beste functies van ChatGPT

Spraakmodus: spreek op natuurlijke wijze tegen ChatGPT en krijg gesproken antwoorden terug – handig voor handsfree werkstroomen, brainstormen onderweg of toegankelijke communicatie.

Bestanden uploaden: upload documenten (pdf's, spreadsheets, tekstbestanden), datasets (CSV, Excel) of code. ChatGPT kan deze uploads analyseren, samenvatten, visualiseren, converteren of zelfs code schrijven op basis daarvan.

Geheugen tussen sessies: Als het geheugen is ingeschakeld, kan ChatGPT details onthouden die u hebt gedeeld, zoals voorkeuren, eerdere context en lopende projecten.

Projecten en werkruimteorganisatie: organiseer chats, bestanden en context onder gedeelde projecten

Beperkingen van ChatGPT

Gebruikers die gratis zijn, worden tijdens piekuren doorgeschakeld naar tragere modellen.

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $20/maand

Pro: $ 200/maand

Business: $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1045 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Het beste aan Chatgpt vind ik de aangepaste gpt-functie. Het heeft me 20 uur bespaard die ik vroeger verspilde aan het uitleggen en invoeren van instructies en informatie over mijn werkstroom voor het aanmaken van content in elk gesprek en andere ai-chatbots. Maar dankzij aangepaste gpt hoef ik niet meer elke keer instructies in te voeren en uit te leggen. Ik voer de instructies en informatie één keer in en dan analyseert het alles grondig. Als je iets wilt dat daarmee te maken heeft, vraag je het gewoon en het geeft je de output op basis van de instructies en informatie die je hebt ingevoerd.

Het beste aan Chatgpt vind ik de aangepaste gpt-functie. Het heeft me 20 uur bespaard die ik vroeger verspilde aan het uitleggen en invoeren van instructies en informatie over mijn werkstroom voor het aanmaken van content in elk gesprek en andere ai-chatbots. Maar dankzij aangepaste gpt hoef ik niet meer elke keer instructies in te voeren en uit te leggen. Ik voer de instructies en informatie één keer in en dan analyseert het alles grondig. Als je iets wilt dat daarmee te maken heeft, vraag je het gewoon en het geeft je de output op basis van de instructies en informatie die je hebt ingevoerd.

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini is een handig alternatief voor Bing AI voor iedereen die diep verankerd is in het Google-ecosysteem. Het maakt gebruik van de enorme zoekindex van Google en staat in directe verbinding met Gmail, Drive en Docs, waardoor het gemakkelijk is om informatie te vinden, content op te stellen of bestanden te analyseren.

De multimodale mogelijkheden zijn een groot voordeel: u kunt afbeeldingen, video's en documenten uploaden en direct contextbewuste reacties krijgen.

De beste functies van Google Gemini

Diepe integratie met Google Workspace: Gemini is geïntegreerd in Gmail, Google Documenten, Sheets, Slides en Drive, zodat u e-mails kunt opstellen, documenten kunt herschrijven, spreadsheets kunt analyseren, enzovoort, zonder uw werkstroom te verlaten.

Native multimodaal begrip: Gemini kan tekst, afbeeldingen, audio en video native interpreteren binnen één enkel model.

Hoogwaardige, op het web gebaseerde antwoorden: met directe toegang tot Google Search kan Gemini realtime gegevens ophalen, bronnen citeren, resultaten vergelijken en actuele antwoorden geven.

App- en apparaatbeheer via Gemini Nano: Op Android-apparaten maakt Gemini Nano offline redeneren, samenvatten en slimme antwoorden mogelijk.

Beperkingen van Google Gemini

Door de uitgebreide integratie gaat u een verbintenis aan met de volledige Google Workspace.

Prijzen van Google Gemini

Free

Google AI Pro: $19,99/maand

Google AI Ultra: $ 249,99/maand

Google Gemini-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Google Gemini?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Wat ik het leukste vind aan Gemini is hoe snel en responsief het is, vooral voor dagelijkse schrijf- en onderzoekstaak. De interface is eenvoudig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, waardoor het ideaal is voor snelle vragen of diepgaander werk. Ik waardeer ook hoe goed het integreert met het ecosysteem van Google: schakelen tussen Docs, Gmail en Gemini maakt de werkstroom veel soepeler. De mogelijkheid om content samen te vatten, e-mails op te stellen en ideeën te genereren bespaart enorm veel tijd.

Wat ik het leukste vind aan Gemini is hoe snel en responsief het is, vooral voor dagelijkse schrijf- en onderzoekstaken. De interface is eenvoudig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, waardoor het ideaal is voor snelle vragen of diepgaander werk. Ik waardeer ook hoe goed het integreert met het ecosysteem van Google: schakelen tussen Google Documenten, Gmail en Gemini maakt de werkstroom veel soepeler. De mogelijkheid om content samen te vatten, e-mails op te stellen en ideeën te genereren bespaart enorm veel tijd.

5. Perplexity AI

via Perplexity

Perplexity AI is een conversatie-antwoordengine die de sterke punten van zoekmachines en LLM-chatbots samenvoegt. In plaats van u een lijst met links te geven, doorzoekt het de web in realtime en levert het beknopte, goed geciteerde antwoorden rechtstreeks in chatformat.

Of u nu actuele feiten, samenvattingen van complexe onderwerpen of snel onderzoek nodig hebt, Perplexity brengt bronnen naar boven en distilleert informatie tot gemakkelijk te verwerken antwoorden.

Dankzij de combinatie van realtime webcrawling en geavanceerde taalmodellen is dit een handig alternatief voor Bing AI wanneer u traceerbaarheid nodig hebt in uw werk.

De beste functies van Perplexity AI

Realtime antwoorden met bronvermelding: Perplexity doorzoekt het live web en voegt inline verwijzingen naar de oorspronkelijke bronnen toe.

Follow-up en conversatiegerichte zoekopdrachten: Stel op natuurlijke wijze vervolgvragen en verdiep u in een onderwerp zonder dat u achtergrondinformatie hoeft te herhalen.

Multimodale en multimodale flexibiliteit: Perplexity ondersteunt verschillende onderliggende taalmodellen en kan verschillende soorten content verwerken, van snelle zoekopdrachten op internet tot diepgaander onderzoek, gegevenssamenvattingen, bestandsanalyses of mixed-media-query's.

Vastmaken van veelgebruikte bronnen: wanneer u vervolgvragen stelt, geeft Perplexity automatisch voorrang aan die vastgemaakte bronnen.

Beperkingen van Perplexity AI

U kunt geen aangepaste instructies instellen of persona's creëren om de responsstijlen aan te passen aan verschillende projecten.

Prijzen van Perplexity AI

Free

Pro: $20/maand

Max: $200/maand

Enterprise Pro: $ 40/maand per gebruiker

Enterprise Max: $ 325/maand per gebruiker

Perplexity AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Perplexity AI?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Wat ik het leukste vind aan Perplexity is de snelheid en precisie waarmee informatie wordt opgehaald. Het combineert de kracht van een AI-taalmodel met realtime zoeken op het web, wat betekent dat ik vrijwel direct actuele, onderbouwde antwoorden krijg. Het is geweldig voor snel onderzoek, het controleren van feiten en het verkennen van onderwerpen zonder verdwaald te raken in tientallen browsertabbladen. Ik waardeer ook de overzichtelijke, afleidingsvrije interface en de transparante manier waarop bronnen worden geciteerd.

Wat ik het leukste vind aan Perplexity is de snelheid en precisie waarmee informatie wordt opgehaald. Het combineert de kracht van een AI-taalmodel met realtime zoeken op het web, wat betekent dat ik vrijwel direct actuele, onderbouwde antwoorden krijg. Het is geweldig voor snel onderzoek, het controleren van feiten en het verkennen van onderwerpen zonder verdwaald te raken in tientallen browsertabbladen. Ik waardeer ook de overzichtelijke, afleidingsvrije interface en de transparante manier waarop bronnen worden geciteerd.

📚 Lees meer: Beste alternatieven voor Perplexity AI

