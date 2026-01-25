13 beste Elvex-alternatieven voor AI-orkestratie in [jaar]

Wanneer u investeert in AI, maar vertrouwt op losstaande tools en geïmproviseerde werkstroomen, vertraagt alles. Dit leidt tot AI-schulden of AI-wildgroei, een groeiende kloof tussen wat u bouwt en wat u consistent in productie kunt uitvoeren.

Elvex Steps is een AI-orkestratieplatform dat helpt om een deel van die wrijving te verminderen. Het brengt al uw AI-componenten samen op één plek, waardoor u de manier waarop het werk wordt gedaan kunt standaardiseren en de handmatige inspanning die nodig is om LLM-aangedreven systemen te draaien kunt verminderen.

Maar naarmate u opschaalt, kan Elvex beperkt aanvoelen wanneer u diepere orchestration-patronen, een flexibelere architectuur of sterkere ondersteuning voor complexe, multi-agent werkstroomen nodig hebt.

Als u met soortgelijke obstakels te maken heeft gehad, helpt deze lijst met de beste alternatieven voor Elvex u bij het vinden van een beter alternatief.

De beste Elvex-alternatieven voor AI-orkestratie in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste alternatieven voor Elvex, zodat u snel kunt vinden wat het beste bij u past.

Naam tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Brain, BrainGPT, AI-projectmanagement, taakopvolging, AI-agenten, multi-agent-orkestratie, werkstroombeheer, premium LLM-modellen Teams die AI-gestuurd personeelsbeheer en end-to-end projectmanagement willen Free Forever; aangepaste prijzen voor ondernemingen Podium AI-gestuurde klantinteracties, automatisering van de routering, herinneringen en Ray ID-tracking Werkstroom voor klantcommunicatie Aangepaste prijzen Tidio AI-aangedreven live chat, voorwaardelijke triggers, automatisering van werkstroom voor meerdere platforms Klantenservice en live chat Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand. Vertex AI Enterprise AI-orkestratie, multimodale werkstroom, voorwaardelijke vertakkingen en monitoring Teams die meerdere AI-modellen/pijplijnen beheren Aangepaste prijzen Kore. AI Conversational AI-orkestratie, multi-turn werkstroomen, realtime dashboards Conversationele werkstroom voor ondernemingen Aangepaste prijzen Botpress Open-source conversationale AI, gedetailleerde werkstroomcontrole, modulaire componenten Teams die behoefte hebben aan flexibele, aangepaste AI-chatorkestratie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 89 + AI-uitgaven/maand LangChain Framework voor het bouwen van AI-werkstroomen, multi-agent-orkestratie en API-integraties Ontwikkelaars die LLM-aangedreven applicaties bouwen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand. ServiceNow AI -werkstroomorkestratie , IT/operations-automatisering, voorspellende waarschuwingen IT- en operationele teams in grote organisaties Aangepaste prijzen CrewAI Multi-agent-orkestratie, human-in-the-loop, externe integraties Teams die behoefte hebben aan collaboratieve AI-agenten Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen n8n Open-source werkstroomautomatisering, gebeurtenisgestuurde triggers en visuele bewerking No-code werkstroomautomatisering voor data- en app-integraties Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen Zapier Automatisering zonder code, meerstaps Zaps, app-integraties Bedrijven die meerdere SaaS-tools met elkaar verbinden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29,99/maand. Atera IT-beheerorkestratie, patchbeheer, waarschuwingsregels en rapportage IT-teams en managed service providers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 169/maand LocaliQ AI-aangedreven leadbeheer, multichannel marketingautomatisering, campagnetracking en sms-/spraakautomatisering Bedrijven die leads willen beheren, campagnes met automatisering willen uitvoeren en marketingprestaties willen bijhouden Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Elvex?

Hoewel de keuze van de juiste tool afhangt van uw unieke behoeften en systeemvereisten, zijn hier enkele factoren waarmee u rekening moet houden:

AI-werkstroomontwerp en -aanpassing: zoek een platform waarmee u meerstaps zoek een platform waarmee u meerstaps AI-werkstroomautomatisering kunt bouwen, visualiseren en aanpassen met vertakkingslogica, dynamische routing, toolaanroeping en de flexibiliteit om elk gewenst model aan te sluiten.

Ondersteuning voor meerdere modellen: zorg ervoor dat de tool verschillende LLM's en multimodale modellen ondersteunt, zodat u van model kunt wisselen, ze kunt combineren in werkstroom(s) of het gebruik kunt optimaliseren op basis van kosten en prestaties.

Realtime uitvoering en automatisering: Controleer of de tool werkstroomen in realtime kan triggeren met behulp van webhooks, gebeurtenissen of geplande runs, zodat agenten direct kunnen reageren op zakelijke signalen en operationele behoeften.

Monitoring en observeerbaarheid: Controleer of de provider gedetailleerde logboeken, analyses, tracering en rapportage over prestaties biedt om te monitoren hoe Controleer of de provider gedetailleerde logboeken, analyses, tracering en rapportage over prestaties biedt om te monitoren hoe AI-agenten voor automatisering zich gedragen, storingen op te lossen en resultaten continu te optimaliseren.

Integraties en dataconnectiviteit: Kies een tool die eenvoudig kan worden gekoppeld aan uw bestaande tools, CRM's, databases, API's en cloudomgevingen.

Veiligheid en compliance: Kies een platform dat voldoet aan belangrijke normen voor gegevensprivacy, zoals GDPR en SOC-2, naast versleuteling, toegangscontrole, veilig API-beheer en audittrails.

Gebruiksgemak: Controleer of het intuïtief, no-code of low-code vriendelijk is en toegankelijk voor zowel technische als niet-technische gebruikers, zodat uw team snel kan bouwen en itereren.

Schaalbaarheid: zorg ervoor dat het platform werkstroomprocessen met grote volumes en multi-agentarchitectuur ondersteunt, zodat het soepel meegroeit met uw gebruik.

De beste alternatieven voor Elvex

Laten we eens kijken naar de beste alternatieven voor Elvex en wat elk alternatief onderscheidt van de rest.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven werkstroomen en AI-agents)

Elvex biedt veilige AI-orkestratie met ondersteuning voor meerdere modellen, automatisering van werkstroomprocessen en no-code-aanmaak, ontworpen om te voldoen aan de governance-eisen van ondernemingen. Maar AI levert geen waarde als het losstaat van uw operationele werkstroomprocessen.

En wanneer uw AI-orkestratieplatform losstaat van de plek waar teams daadwerkelijk hun werk uitvoeren, voegt u nog een extra tool toe die u moet beheren, in plaats van AI echt te integreren in uw bedrijfsvoering.

Maak kennis met ClickUp. Dit is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, waarin alle werk-apps, gegevens en werkstroomen worden samengebracht.

Uw AI-agenten, projectmanagement, documentatie en teamsamenwerking bevinden zich in één veilige werkruimte waar AI 100% bedrijfscontext heeft – niet alleen geïsoleerde prompts.

Dankzij deze volledig contextbewuste omgeving kunnen ClickUp-gebruikers alle vormen van werkversnippering elimineren. Geen silo's meer tussen chat, e-mail en agents, en u hoeft uw AI-agent niet meer de volledige context en documentatie te verstrekken om hem elke keer voor u te laten werken. Met enterprise-grade veiligheid en governance ingebouwd in het platform waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt, werken uw agents en AI-werkstroomen als echte collega's.

AI die uw volledige operationele context begrijpt

ClickUp Brain fungeert als een intelligentielaag die uw hele werkruimte met elkaar verbindt. Het leest uw taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde tools zoals Drive, Slack, Figma, GitHub of Jira.

Omdat het de volledige context van uw werk begrijpt, kunt u het gedetailleerde operationele vragen stellen en nauwkeurige antwoorden krijgen op basis van de werkelijke werkstroom(men) die uw team uitvoert.

Krijg inzicht en verhoog de productiviteit met ClickUp Brain.

AI-agenten die zelfstandig werk uitvoeren in uw werkstroom

Voortbouwend op de intelligentie van ClickUp Brain fungeren de AI-agents van ClickUp als intelligente, codevrije blokken.

U kunt agents inzetten voor taken zoals het automatisch doorsturen van supporttickets, het samenvatten van documenten, het extraheren van inzichten uit e-mails of zelfs het schakelen tussen LLM's op basis van context of gegevensgevoeligheid.

Elke agent kan worden geconfigureerd om bij specifieke gebeurtenissen te worden getriggerd, gegevens tussen modellen door te geven en te communiceren met uw bestaande tools, terwijl strenge controles voor veiligheid en audit worden gehandhaafd.

Creëer intelligente AI-agenten volgens uw werkstroom met ClickUp Agents.

🎬 Agent in actie voor IT-teams van ondernemingen: creëer een Super Agent voor veiligheid die uw wachtrij met beveiligingsincidenten beheert. Wanneer een kwetsbaarheid met hoge prioriteit wordt gemeld, beoordeelt de agent automatisch de ernst op basis van de getroffen systemen in uw CMDB. Vervolgens worden hersteltaaken aangemaakt en toegewezen aan de juiste engineeringteams. Er worden communicatieberichten voor belanghebbenden opgesteld op basis van de omvang van de impact. Er worden vervolgbeoordelingen gepland. Dit alles gebeurt binnen enkele minuten na detectie van het incident, zonder handmatige triage of coördinatie tussen meerdere teams en tools. Bespaar uren en ontdek ongekende efficiëntie. Bekijk de onderstaande video voor meer informatie:

Wanneer uw agents zijn ingesteld en actief zijn, kunt u de werkstroom verder verfijnen en stroomlijnen met modelwisseling. U hebt toegang tot premium AI-modellen en kunt deze toewijzen aan specifieke taken, zoals ChatGPT voor schrijven en Claude voor redeneren, zodat elke agent de AI gebruikt die het meest geschikt is voor de taak.

Schakel tussen verschillende AI-modellen om de gewenste output te krijgen.

💟 Bonus: Enterprise AI-implementaties vereisen flexibiliteit om het juiste model voor elke use case te gebruiken, spraakgestuurde toegankelijkheid voor snellere bewerkingen en uniforme zoekfuncties voor alle kennis binnen de onderneming. ClickUp BrainGPT biedt multimodale AI-mogelijkheden met ingebouwd bedrijfsbeheer, waardoor het niet meer nodig is om voor elke AI-provider afzonderlijke relaties of protocollen voor veiligheid te beheren. Contextuele AI die uw werkstroomen van de onderneming begrijpt : in tegenstelling tot standalone AI-tools die alleen individuele prompts zien, heeft Brain GPT toegang tot uw projectroadmaps, technische specificaties, incidentgeschiedenis en teamdiscussies om antwoorden te geven die zijn gebaseerd op uw daadwerkelijke activiteiten, architectuurbeslissingen en nalevingsvereisten.

Schakel tussen toonaangevende LLM's op basis van taakvereisten : krijg toegang tot Claude, ChatGPT en Gemini binnen één platform, zodat teams het optimale model kunnen kiezen voor technische documentatie, code-generatie, creatieve content of data-analyse zonder meerdere API-sleutels en controles voor veiligheid te hoeven beheren.

Spraakgestuurde bewerkingen voor handsfree werkstroombeheer : gebruik : gebruik Talk to Text om incidentrapporten mondeling vast te leggen, projectstatussen bij te werken, taken aan te maken of operationele statistieken te queryen tijdens kritieke situaties waarin typen niet praktisch is.

Uniforme zoekfunctie voor uw volledige tech stack: zoek tegelijkertijd in ClickUp-taken, technische documentatie, gekoppelde opslagplaatsen zoals GitHub, communicatie in Slack en ontwerpbestanden in Figma.

Om het aanbod compleet te maken, kunt u met ClickUp automatiseringen instellen die automatisch worden uitgevoerd zonder dat u code hoeft te schrijven. U kunt acties triggeren op basis van taakupdates, statuswijzigingen, opmerkingen of aangepaste velden, zodat de processen van uw team consistent blijven zonder handmatige follow-ups.

Trigger werkstroom automatisch wanneer taken worden afgesloten of aantekeningen worden vastgelegd met ClickUp-automatiseringen.

🎬 Automatisering in de praktijk: Enterprise-teams kunnen goedkeuringsketens creëren die verzoeken naar de juiste belanghebbenden sturen op basis van het type project of budgetdrempels.

Werkstroom voor veiligheid en naleving kan automatisch audits toewijzen wanneer gevoelige gegevens worden geraadpleegd. Ze kunnen taken markeren die niet binnen de governance-termijnen zijn beoordeeld.

Cross-functionele processen zoals het onboarden van leveranciers, het inwerken van nieuwe medewerkers of het escaleren van incidenten kunnen worden georkestreerd met conditionele logica. De logica past zich aan verschillende scenario's aan op basis van uw vereisten. Dit alles wordt geconfigureerd via een visuele builder die geen ontwikkelaars of IT-tickets vereist om aanpassingen door te voeren.

De beste functies van ClickUp

Werk organiseren en bijhouden: Beheer al uw projecten, taken en subtaaken in Beheer al uw projecten, taken en subtaaken in ClickUp-taaken met prioriteiten, statussen en deadlines om elke opdracht goed te kunnen volgen.

Documenteer processen duidelijk: maak levendige wiki's, SOP's en vergadernotulen met maak levendige wiki's, SOP's en vergadernotulen met ClickUp Docs , voltooid met taakkoppeling, realtime samenwerking en versiebeheer.

Communiceer naadloos: houd gesprekken contextueel en gefocust met houd gesprekken contextueel en gefocust met ClickUp Chat door berichten rechtstreeks te koppelen aan taken, projecten en documenten voor een betere afstemming binnen het team.

Visualiseer prestaties direct: bouw aanpasbare bouw aanpasbare ClickUp-dashboards om KPI's bij te houden, de voortgang van projecten te monitoren en bruikbare inzichten te verkrijgen voor alle teams en werkstroomen.

Limieten van ClickUp

Grote projecten of gelijktijdige AI-acties kunnen lichte vertragingen veroorzaken.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van TrustRadius:

Ik gebruik ClickUp af en toe om meerdere UX-projecten tegelijk te beheren. De belangrijkste reden waarom ik ClickUp zo fijn vind, is dat ik al mijn werk kan opsplitsen in projecten en teams, en vervolgens alles kan bekijken in een zo hoog of gedetailleerd niveau als ik wil.

Ik gebruik ClickUp af en toe om meerdere UX-projecten tegelijk te beheren. De belangrijkste reden waarom ik ClickUp zo fijn vind, is dat ik al mijn werk kan opsplitsen in projecten en teams, en vervolgens alles kan bekijken in een zo hoog of gedetailleerd niveau als ik wil.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald . Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

2. Podium (beste AI-orkestratietool voor klantcommunicatie)

via Podium

Podium helpt uw team bij het beheren van AI-gestuurde acties rondom klantinteracties. In plaats van berichten handmatig bij te houden, binnenkomende vragen door te sturen naar de juiste persoon, samenvattingen van gesprekken te genereren en follow-upherinneringen te versturen, kunt u AI-regels instellen om deze stappen automatisch af te handelen.

De ingebouwde AI-medewerkers van de tool, d.w.z. AI-verkoper, AI-planner, AI-marketeer, AI-conciërge en AI-reputatiemanager, nemen al het repetitieve werk binnen uw project voor hun rekening. Met de werkstroombouwer voor automatisering kunt u sequenties ontwerpen met triggers, vertragingen, filters, acties en voorwaardelijke logica (if/else-vertakkingen).

U krijgt ook een uniforme inbox voor sms, webchat en telefoongesprekken, zodat u op alle kanalen consistente reacties kunt geven.

De beste functies van Podium

Beheer sms-, webchat- en e-mailautomatisering via meerdere kanalen in één georkestreerde werkstroom.

Stuur AI-gestuurde outputs rechtstreeks naar verbindingen met CRM- of werkstroomtools om de continuïteit te behouden.

Houd de voltooiing van AI-taken en triggers van de werkstroom bij om mogelijke knelpunten te identificeren.

Beperkingen van Podium

Voornamelijk gericht op gesprekken als basis voor werkstroomontwikkeling, waardoor het minder geschikt is voor interne of niet-klantgerichte orchestration.

Prijzen van Podium

Aangepaste prijzen

Podiumbeoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 2020 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Podium?

Een recensie op Capterra zegt:

We waren tevreden met de sms-functie van Podium, waarmee patiënten op deze manier konden communiceren en zelf konden chatten vanaf onze website. Dit was de eerste keer dat we deze functie in ons kantoor implementeerden. We hadden zelden ondersteuning van Podium nodig, maar de klantenservice was geweldig!

We waren tevreden met de sms-functie van Podium, waarmee patiënten op deze manier konden communiceren en zelf konden chatten vanaf onze website. Dit was de eerste keer dat we deze functie in ons kantoor implementeerden. We hadden zelden ondersteuning van Podium nodig, maar de klantenservice was geweldig!

📮 ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête maakt gebruik van AI-functies die zijn ingebouwd in suites voor productiviteit. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou kunnen overhalen om over te stappen van hun favoriete standalone conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een werkstroom voor automatisering uitvoeren op basis van een platte tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatthreads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer!

3. Tidio (beste AI-aangedreven platform voor live chatten en ondersteunen)

via Tidio

Tidio zorgt ervoor dat u niet overweldigd wordt door eindeloze klantberichten. Het detecteert automatisch het type verzoek uit een klacht en kan berichten prioriteren op basis van urgentie of waarde van de klant, zodat de meest kritieke en tijdgevoelige interacties als eerste worden afgehandeld.

De tool coördineert ook acties op meerdere platforms. Eén chatbericht kan een follow-up e-mail activeren, uw CRM bijwerken en de betreffende teamgenoot op de hoogte brengen. Het aanpasbare chatpictogram past in websites en apps, terwijl voorwaardelijke triggers ervoor zorgen dat acties alleen plaatsvinden wanneer dat nodig is.

Met Tidio zorgt AI-orkestratie ervoor dat uw werkstroom soepel en intelligent blijft verlopen, zonder voortdurende supervisie. Bovendien zijn uw gegevens privé en hebben ze veiligheid dankzij de naleving van de AVG, het AI-pact, de CCPA en SOC (2).

De beste functies van Tidio

Bouw geautomatiseerde conversatiepaden om acties te triggeren, zoals het aanbieden van kortingen en het terugwinnen van verlaten winkelwagentjes.

Profiteer van live chatfuncties zoals typvoorvertoning, standaardantwoorden, bezoekers bijhouden, enz. om de responstijden te versnellen.

Pas geen kleuren, positie, talen en branding van de chatwidget aan uw site aan.

Limieten van Tidio

Berichten met een hoog volume kunnen geautomatiseerde tagging, workflowtriggers of multichannelacties vertragen.

Prijzen van Tidio

7 dagen gratis proefversie

Lyro AI Agent : vanaf $ 39 per maand

Werkstroom : vanaf $ 29 per maand

Starter : $ 29/maand

Groei : $ 59/maand

Plus : $ 749/maand

Premium: Aangepaste prijzen

Tidio-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 560 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Tidio?

Een G2-recensie zegt:

Dankzij de intuïtieve interface en naadloze integratie met meerdere platforms van Tidio is het ongelooflijk eenvoudig om alle klantinteracties op één plek te beheren. De chatbot-automatisering is krachtig en toch eenvoudig in te stellen, waardoor u kostbare tijd bespaart en toch een persoonlijk gevoel behoudt.

Dankzij de intuïtieve interface en naadloze integratie met meerdere platforms van Tidio is het ongelooflijk eenvoudig om alle klantinteracties op één plek te beheren. De chatbot-automatisering is krachtig en toch eenvoudig in te stellen, waardoor u kostbare tijd bespaart en toch een persoonlijk gevoel behoudt.

👀 Wist u dat? Zelfs AI-chatbots hebben een goede orchestration nodig. De AI-chatbot van een Chevrolet-dealer gaf een verkeerde prijs voor een auto van 76.000 dollar, namelijk 1 dollar, omdat het AI-systeem niet correct was georkestreerd. Nu weet u waarom u een volledig geïntegreerd AI-systeem in uw werkstroom nodig hebt!

4. Vertex AI (beste AI-orkestratieplatform voor ondernemingen)

via Vertex AI

Vertex AI combineert gegevensvoorbereiding, modeltraining, testen, implementatie en monitoring in één platform, zodat u snel van ruwe gegevens naar werkende AI-systemen kunt gaan. Omdat het gebruikmaakt van de supersnelle cloud, GPU's en TPU's van Google om grote modellen en datasets te verwerken, kan het eenvoudig worden opgeschaald naarmate uw behoeften groeien.

U kunt AutoML gebruiken om de AI van Google het beste model voor u te laten bouwen, of uw eigen code schrijven met TensorFlow of PyTorch. Daardoor is het geschikt voor zowel beginners als gevorderde gebruikers.

De tool biedt ook monitoring en logboekregistratie voor elke stap van de pijplijn. U kunt knelpunten of fouten onmiddellijk identificeren en de werkstroom aanpassen zonder opnieuw te hoeven beginnen.

De beste functies van Vertex AI

Krijg toegang tot de geavanceerde modellen van Google, waaronder de nieuwste Gemini-familie, voor tekst-, beeld-, video- en multimodale taken.

Maak verbinding met Google Cloud-tools zoals BigQuery, Cloud Storage en AI Notebooks om ruwe gegevens om te zetten in inzichten voor machine learning.

Stel geautomatiseerde ML-pijplijnen in om repetitieve stappen van de werkstroom efficiënt af te handelen.

Beperkingen van Verex AI

Het is een complex platform met een steile leercurve.

Prijzen van Verex AI

Aangepaste prijzen

Verex AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (580+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Verex AI?

Een G2-recensie zegt:

Het meest intrigerende aan Vertex AI is dat het een uniform platform biedt voor de hele levenscyclus van machine learning. Vertex AI heeft me geholpen om tijdens mijn project snel prototypes te maken met notebooks en ook met een pijplijnorkestratie met versnelde productlevering. Daarnaast heeft het ook voordelen, zoals de Vertex AI Pipelines voor reproduceerbare en CI/CD-ready ML-werkstroomen.

Het meest intrigerende aan Vertex AI is dat het een uniform platform biedt voor de hele levenscyclus van machine learning. Vertex AI heeft me geholpen om tijdens mijn project snel prototypes te maken met notebooks en ook met een pijplijnorkestratie met versnelde productlevering. Daarnaast heeft het ook voordelen, zoals de Vertex AI Pipelines voor reproduceerbare en CI/CD-ready ML-werkstroomen.

🧠 Leuk weetje: AI-orkestratie is niet alleen voor werk bedoeld, maar ligt ook ten grondslag aan enkele van de vreemdste hits op internet, zoals kattensoaps. Door beeldgeneratie, spraaksynthese en surrealistische verhalen te combineren, heeft AI mensachtige katten gecreëerd die de hoofdrol spelen in overdreven, razendsnelle drama's.

5. Kore. AI (beste conversational AI-platform voor ondernemingen)

Voor ondernemingen die intelligente AI-systemen met meerdere agents willen ontwikkelen, is Kore. ai een geschikte optie. Hiermee kunt u meerdere agents orkestreren, contextueel geheugen tussen sessies behouden en complexe werkstroomen met verschillende niveaus van autonomie automatiseren.

U krijgt AI for Work om taken te automatiseren en inzichten te verkrijgen uit uw werkruimte. AI for Process stroomlijnt activiteiten met no-code agent building, en AI for Service verbetert de klantenservice met conversational agents en branchespecifieke, vooraf gebouwde bots.

Kore. AI beste functies

Gebruik no-code of pro-code tools om AI-agents te creëren en te beheren en versnel de ontwikkeling met sjablonen.

Volg de prestaties van agents met realtime analyses, tracering van gebeurtenissen, auditlogs en bruikbare inzichten.

Voldoe aan regelgevingsnormen en zorg voor verantwoord AI-gedrag met robuuste toegangscontroles en ethische waarborgen.

Kore. AI-limieten

Realtime-orkestratie buiten chatinteracties heeft een limiet

Kore. AI-prijzen

Aangepaste prijzen

Kore. AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Kore. AI?

Een G2-gebruiker zegt:

Kore. AI onderscheidt zich door zijn zeer intuïtieve en AI-gestuurde conversatieplatform. Ik vind het prettig dat het naadloze automatisering mogelijk maakt over meerdere kanalen, soepel integreert met systemen van ondernemingen en low-code/no-code tools biedt voor het bouwen van intelligente virtuele assistenten.

Kore. AI onderscheidt zich door zijn zeer intuïtieve en AI-gestuurde conversatieplatform. Ik vind het prettig dat het naadloze automatisering mogelijk maakt over meerdere kanalen, soepel integreert met systemen van ondernemingen en low-code/no-code tools biedt voor het bouwen van intelligente virtuele assistenten.

6. Botpress (beste open-source platform voor conversationale AI)

via Botpress

Botpress is een betrouwbaar alternatief voor Elvex als u agents voor gesprekken nodig hebt. Het biedt een volledig agentisch platform dat wordt aangedreven door een eigen inferentie-engine. Het combineert LLM-redenering, geheugen en logische uitvoering in één systeem.

U kunt ook het gedrag van een agent naar wens vormgeven. U kunt logica scripten, de uitvoering van tools controleren, redeneringsstappen definiëren en het geheugen nauwkeurig beheren.

Krachtige observatiefuncties, zoals het traceren van gebeurtenissen en runtime-isolatie, helpen u bij het monitoren van elke beslissing die uw agent neemt. Als u een platform wilt waarmee u agents op een gedetailleerd, technisch niveau kunt ontwerpen in plaats van alleen werkstroom-werkflows samen te stellen, biedt Botpress u meer praktische controle dan Elvex.

De beste functies van Botpress

Implementeer agents in webwidgets, WhatsApp, Messenger, Slack of uw eigen apps met uniforme logica.

Beheer meerdere versies van agents met veilige publicatie en onmiddellijke terugdraaiing.

Bekijk vooraf de redeneringstrajecten en debug het gedrag van de agent stap voor stap voordat u publiceert.

Limieten van Botpress

Beperkte ingebouwde connectoren in vergelijking met algemene platformen voor automatisering

Prijzen van Botpress

Pay-as-you-go: Gratis + AI-uitgaven/maand

Plus: $ 89 + AI-uitgaven/maand per gebruiker

Team: $495 + AI-uitgaven/maand per gebruiker

Beheerd: $ 1495/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Botpress-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Botpress?

Een recensie op Capterra zegt:

Botpress is een geweldig platform met een sterke community van ontwikkelaars over de hele wereld die gastvrij zijn en openstaan voor het delen van hun tijd, middelen en het verbeteren van best practices onder botbouwers.

Botpress is een geweldig platform met een sterke community van ontwikkelaars over de hele wereld die gastvrij zijn en openstaan voor het delen van hun tijd, middelen en het verbeteren van best practices onder botbouwers.

7. LangChain (beste framework voor het bouwen van AI-aangedreven applicaties)

via LangChain

LangChain is een open-sourceframework dat u helpt bij het bouwen van betrouwbare, productieklare AI-agents. U krijgt een set beproefde agentpatronen voor zaken als het aanroepen van tools, generatie met geavanceerde zoekfuncties en gestructureerde besluitvorming. Zo hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde logica samen te stellen.

Uw agents draaien op LangGraph, dat achter de schermen de operationele complexiteit afhandelt. Het helpt bij het bijhouden van de status tijdens lange werkstroomen, het opnieuw proberen of terugdraaien na mislukte uitvoeringen, en het mogelijk maken van human-in-the-loop-controlepunten wanneer toezicht nodig is.

U kunt elke LLM, vectordatabase, API-tool of geheugenmodule aansluiten, en de architectuur schaalt soepel naarmate uw use cases veeleisender worden. Aangezien LangChain volledig open source is onder MIT, hebt u de flexibiliteit om componenten aan te passen, gedragingen uit te breiden en aangepaste pijplijnen te ontwerpen die precies aan uw vereisten voldoen.

De beste functies van LangChain

Maak herbruikbare, geparametriseerde prompts met plaatshouders, few-shot-voorbeelden en dynamische content.

Volg het gedrag van agents met behulp van callbacks die tussenstappen loggen en debuggen.

Valideer LLM-uitvoer door gestructureerde formaten zoals JSON af te dwingen voordat ze verder worden verwerkt.

Beperkingen van LangChain

Vereist voorafgaande kennis van codeen, aangezien het geen plug-and-play-tool is.

Prijzen van LangChain

Gratis abonnement

Ontwikkelaar: Begin gratis en betaal vervolgens naar gebruik

Plus: $ 39/maand per gebruiker, daarna betalen naar gebruik

Onderneming: Aangepaste prijzen

LangChain-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over LangChain?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan LangChain is de flexibiliteit om modellen, databronnen en tools naadloos te integreren, waardoor het bouwen en opschalen van complexe LLM-aangedreven werkstroomen in mijn projecten veel sneller ging.

Wat ik het leukste vind aan LangChain is de flexibiliteit om modellen, databronnen en tools naadloos te integreren, waardoor het bouwen en opschalen van complexe LLM-aangedreven werkstroomen in mijn projecten veel sneller ging.

8. ServiceNow (beste AI-werkstroomorkestratie voor IT en bedrijfsvoering)

via ServiceNow

Als u het ServiceNow-platform al gebruikt voor uw werkstroomen gegevens, is ServiceNow AI Agents een goede keuze.

Er is een speciale AI Agent Studio waar u de missie, rol en verantwoordelijkheden van een agent in natuurlijke taal kunt definiëren en deze direct kunt implementeren. U kunt het platform ook vragen om specifieke taken te automatiseren (bijv. 'Maak een concept voor een kennisartikel', 'Onderzoek deze waarschuwing over veiligheid', 'Categoriseer dit ticket'), waarna het gestructureerde, herhaalbare werkstroom produceert.

De tool beschikt ook over AI-orkestratie- en governance-mogelijkheden. Met de AI Agent Orchestrator kunnen meerdere gespecialiseerde agents samenwerken aan grotere, complexere processen. En in ServiceNow AI Control Tower kunt u al uw AI-agents vanuit één hub beheren en monitoren.

De beste functies van ServiceNow

Gebruik Agent Fabric om AI-agents en tools van derden van elk platform te verenigen.

Gebruik native integraties om agents rechtstreeks te laten werken met uw bestaande werkstroomen, automatiseringen, kennisbanken en gegevens.

Houd de efficiëntie van AI-orkestratie bij met dashboards die geplande versus werkelijke resultaten van de werkstroom vergelijken.

Limieten van ServiceNow

AI-gestuurde voorspellingen zijn sterk afhankelijk van historische gegevens, wat betekent dat nieuwere werkstroommogelijk niet meteen kunnen worden benut.

Prijzen van ServiceNow

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ServiceNow

G2: 4,4/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ServiceNow?

Een recensie op Capterra zegt:

ServiceNow maakt snel en transparant beheer van tickets en werkstroom mogelijk. De interface is intuïtief en de tools voor rapportage zijn erg handig voor dagelijkse werkzaamheden. Het kan ook eenvoudig worden geïntegreerd met andere systemen, zoals Salesforce CRM als voorbeeld.

ServiceNow maakt snel en transparant beheer van tickets en werkstroom mogelijk. De interface is intuïtief en de tools voor rapportage zijn erg handig voor dagelijkse werkzaamheden. Het kan ook eenvoudig worden geïntegreerd met andere systemen, zoals Salesforce CRM als voorbeeld.

👀 Wist u dat? Kort na de lancering van Bard AI kreeg Google te maken met geloofwaardigheidsproblemen toen de chatbot tijdens een demonstratie over de James Webb-ruimtetelescoop onjuiste informatie verstrekte. De fout leidde tot een aanzienlijke daling van de aandelenkoers van Google, wat het belang van rigoureuze validatie en orkestratie van AI-output onderstreept.

9. CrewAI (beste AI-agentorkestratie voor teams)

via CrewAI

CrewAI is een open-source Python-framework waarmee u multi-agent AI-systemen kunt bouwen waarin verschillende gespecialiseerde agents als een gecoördineerd team samenwerken. Elke agent heeft zijn eigen expertisegebied en volgt een gestructureerde werkstroom of processen om taken te voltooien.

Dankzij de op rollen gebaseerde architectuur heeft elke agent duidelijk omschreven verantwoordelijkheden, die u zelfs hiërarchisch kunt structureren. Er kunnen 'manager'-agenten zijn die toezicht houden op uw 'werknemer'-agenten.

U kunt bijvoorbeeld een team samenstellen voor een fintech-werkstroom voor financiële analyse. Dit team zou ook een agent voor gegevensverzameling omvatten om marktgegevens te verzamelen, een agent voor modellering om belangrijke statistieken te berekenen, een agent voor risico's om blootstellingsniveaus te evalueren en een agent voor rapportage om de uiteindelijke inzichten samen te stellen.

De beste functies van CrewAI

Maak menselijke controle mogelijk door specifieke taken te pauzeren voor menselijke beoordeling of goedkeuring.

Beheer agents op grote schaal met dashboards, logboeken, monitoring en lifecycle-tools.

Maak bibliotheken met herbruikbare agents (bijv. onderzoeksagents, analyseagents, evaluatieagents) en plaats ze in nieuwe werkstroom zonder de logica te herschrijven.

Breid de mogelijkheden van agents uit met toegang tot API's, externe datasets, code-tools of aangepaste functies.

Beperkingen van CrewAI

Werkstroomen moeten zorgvuldig worden ontworpen, omdat samenwerking tussen agenten soms tot overbodige stappen leidt.

Prijzen van CrewAI

Gratis, zelf gehost, open source

Aangepaste prijzen

CrewAI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over CrewAI?

Een G2-recensie zegt:

Het beste aan crewAI is dat we bij het bouwen van een agent de rol, het doel en het achtergrondverhaal van de agent kunnen specificeren, wat de prestaties van die agent aanzienlijk verbetert. Het ondersteunt alle LLM-providers zoals OpenAI, Groq, Nvidia Nemo enz.

Het beste aan crewAI is dat we bij het bouwen van een agent de rol, het doel en het achtergrondverhaal van de agent kunnen specificeren, wat de prestaties van die agent aanzienlijk verbetert. Het ondersteunt alle LLM-providers zoals OpenAI, Groq, Nvidia Nemo enz.

10. n8n (beste open-source tool voor werkstroomautomatisering)

via n8n

Veel AI-tools bieden een visuele builder of code voor het maken van agentische systemen, maar n8n biedt u beide. U kunt werkstroomautomatisering ontwerpen via een overzichtelijke drag-and-drop-interface en ook aangepaste JavaScript toevoegen terwijl u eenvoudige taken en meerstapsprocessen automatiseert.

Dit maakt n8n een goede keuze voor zowel beginners die eenvoud nodig hebben als gevorderde gebruikers die meer controle willen. De tool ondersteunt op gebeurtenissen en triggers gebaseerde automatisering met behulp van webhooks, schema's, systeemgebeurtenissen of app-updates. Uw werkstroom wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd en u kunt haar structureren met vertakkingen, loops, voorwaardelijke filters en gedetailleerde foutafhandeling.

Aangezien het platform open source en zeer uitbreidbaar is, kunt u zelf AI-modellen hosten, implementeren met Docker en de volledige codebase op GitHub verkennen of aanpassen.

De beste functies van n8n

Krijg toegang tot uw gegevens en voltooi werkstroomen met behulp van Slack, Teams, sms, spraak of de ingebouwde chatinterface.

Beveilig uw omgeving met SSO via SAML, LDAP-ondersteuning, versleutelde geheime opslagplaatsen, versiebeheer en geavanceerde RBAC-toestemmingen.

Krijg kant-en-klare sjablonen om snel veelvoorkomende automatiseringen en werkstroomen te bouwen.

Beperkingen van n8n

Niet alle apps van ondernemingen hebben kant-en-klare knooppunten; ze hebben mogelijk API-werk nodig.

n8n-prijzen

Free

Aangepaste prijzen

n8n beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over n8n?

Een recensie van Capterra:

Dankzij de intuïtieve interface is het heel eenvoudig om werkstroomen te bouwen en aan te passen aan mijn specifieke behoeften.

Dankzij de intuïtieve interface is het heel eenvoudig om werkstroomen te bouwen en aan te passen aan mijn specifieke behoeften.

👀 Wist u dat? De haven van Corpus Christi in Texas heeft een door AI aangestuurd digitaal replicatiesysteem geïmplementeerd, genaamd OPTICS. Dit systeem maakt gebruik van machine learning om de positie van schepen te voorspellen en gebruikt generatieve AI voor noodhulpopleidingen, waardoor realtime bijhouden en veiligheidsmaatregelen worden verbeterd.

11. Zapier (beste platform voor automatisering zonder code voor bedrijven)

via Zapier

Zapier is een solide keuze voor de automatisering van routinematige zakelijke taken in duizenden apps. Om een werkstroom te automatiseren, moet u een Zap maken die acties triggert op basis van specifieke gebeurtenissen.

Een Zap kan bijvoorbeeld automatisch nieuwe leads uit een webformulier toevoegen aan uw CRM, een Slack-notificatie sturen naar uw verkoopteam en een Google Spreadsheet bijhouden voor het bijhouden van de gegevens.

Met verbindingen naar meer dan 3.000 apps stelt Zapier u in staat om vrijwel elke tool in uw werkstroom te integreren. Dit maakt het een betrouwbare tool voor freelancers, groeiende bedrijven en ondernemingen die routinetaken willen automatiseren en activiteiten willen stroomlijnen zonder code te schrijven.

De beste functies van Zapier

Creëer complexe werkstroomen met meerstaps Zaps die meerdere acties en stappen omvatten.

Pas filters toe om ervoor te zorgen dat Zaps alleen worden uitgevoerd wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan.

Gebruik Paths om vertakkingslogica toe te voegen voor meer dynamische werkstroomen.

Integreer met elke dienst met behulp van webhooks om gegevens te verzenden of te ontvangen voor het uitvoeren van uw automatiseringen.

Limieten van Zapier

Debuggen kan moeilijk zijn bij lange of multi-path werkstroomen.

Zapier-prijzen (AI-orkestratie)

Free

Professional: $ 29,99/maand

Team: $ 103,50/maand voor 25 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3010+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Een recensie op Capterra zegt:

Zapier creëert eenvoudig verbindingen tussen tientallen applicaties en creëert snelle automatiseringen. De 'Zaps' vereenvoudigen het dagelijkse werk aanzienlijk.

Zapier creëert eenvoudig verbindingen tussen tientallen applicaties en creëert snelle automatiseringen. De 'Zaps' vereenvoudigen het dagelijkse werk aanzienlijk.

12. Atera (beste AI-gestuurde orkestratie voor IT-beheer)

via Atera

Atera AI-agents zijn speciaal ontwikkeld om IT-teams te helpen opschalen en brengen autonome intelligentie naar IT-beheer. Het platform biedt twee belangrijke agents: AI Copilot en IT Autopilot.

AI Copilot ondersteunt u als IT-technicus door de systeemstatus te bewaken, tickets samen te vatten, scripts voor te stellen en bruikbare inzichten te bieden. Het kan zelfs PowerShell-, Bash- of CLI-commando’s genereren op basis van eenvoudige taalopdrachten, waardoor u problemen sneller kunt oplossen en onmiddellijk actie kunt ondernemen zonder handmatig scripts te schrijven.

IT Autopilot daarentegen handelt routinematige IT-taken voor gebruikers af. Dit omvat het oplossen van problemen, het toepassen van fixes, het installeren van software en het resetten van wachtwoorden. Wanneer het een probleem tegenkomt dat het niet kan oplossen, escaleert het de ticket naar u met een volledige context samenvatting.

U kunt deze agents verder optimaliseren in het AI Center door hun kennisbasis aan te passen, acties te verfijnen en contacten toe te wijzen om ze af te stemmen op de werkstroom van uw team.

De beste functies van Atera

Maak een gedetailleerd, gespecificeerd overzicht van alle acties die met behulp van AI op een apparaat zijn uitgevoerd.

Stel nieuwe kennisbankartikelen op op basis van ticketoplossingen met behulp van AI Copilot.

Genereer samenvattingen van operationele rapporten, zoals waarschuwingsgeschiedenis en apparaatstatus, en ontvang aanbevolen acties van hoge prioriteit.

Limieten van Atera

De software loopt soms achter, vooral bij het beheer van grote aantallen eindpunten.

Prijzen van Atera

30 dagen gratis proefversie

Professional: $ 169/maand per gebruiker

Expert: $ 229/maand per gebruiker

Master: $ 269/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

AI Copilot: $ 95/maand per technicus (add-on)

Atera-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (910+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 440 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Atera?

Dit is wat een recensie op Capterra zegt:

Uitstekende assetmonitoring met statistieken, waarschuwingen en mogelijkheden voor bediening op afstand. Eenvoudig te beheren apparaten en te organiseren per client. Overzichtelijke gebruikersinterface en eenvoudig te implementeren. Dit heeft mijn werkstroom verbeterd.

Uitstekende assetmonitoring met statistieken, waarschuwingen en mogelijkheden voor bediening op afstand. Eenvoudig te beheren apparaten en te organiseren per client. Overzichtelijke gebruikersinterface en eenvoudig te implementeren. Dit heeft mijn werkstroom verbeterd.

13. LocaliQ (beste AI-aangedreven oplossing voor geïntegreerde marketing en leadautomatisering)

via LocaliQ

Als u over het hoofd geziene leads opnieuw wilt benaderen en het gesprek wilt hervatten voordat ze hun interesse verliezen, probeer dan LocaliQ. AI-agenten reageren 24/7 op teksten, beantwoorden telefoontjes en kwalificeren leads, zodat elke potentiële klant wordt benaderd, zelfs als uw team niet beschikbaar is.

Bovendien genereren deze AI-agenten ook realtime transcripties en samenvattingen van elk gesprek en elke tekst, zodat u interacties kunt bekijken zonder urenlang te hoeven luisteren of lezen. Op deze manier weet u altijd wat er is besproken en kunt u op het juiste moment met de juiste context follow-up geven.

De beste functies van LocaliQ

Verwerk leads naadloos via telefoongesprekken, sms en andere berichtenkanalen.

Synchroniseer leadgegevens rechtstreeks met uw CRM- of marketingsystemen om informatie op alle platforms up-to-date te houden.

Blijf bij de prestaties van leads, de efficiëntie van agents en de effectiviteit van campagnes met dashboards en bruikbare inzichten.

Limieten van LocaliQ

Aangepaste analyses en rapportage zijn vaak alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Prijzen van LocaliQ

Aangepaste prijzen

LocaliQ-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over LocaliQ?

Hier is een G2-recensie:

Wat LocaliQ echt onderscheidt, is hoe persoonlijk de ervaring is geweest. We hebben consistente communicatie gehad, echte gesprekken gevoerd en een team dat echt om ons succes geeft.

Wat LocaliQ echt onderscheidt, is hoe persoonlijk de ervaring is geweest. We hebben consistente communicatie gehad, echte gesprekken gevoerd en een team dat echt om ons succes geeft.

Hoe kiest u de juiste tool?

Begin met uit te zoeken wat voor soort werkstroomhulp u nodig hebt. Of het nu gaat om het verplaatsen van gegevens tussen apps, het op schema houden van projecten, het genereren van rapporten over fouten of het afhandelen van klantverzoeken.

Hier zijn enkele andere nuttige parameters waarmee u rekening moet houden voordat u een tool definitief kiest:

Bepaal uw behoeften op het gebied van orkestratie: Begin met te verduidelijken of u AI nodig hebt om gegevens te verplaatsen, projecten te beheren of klantinteracties af te handelen. Een duidelijk bereik helpt u bij het kiezen van een tool die bij uw werkstroom past en u niet laat wachten op updates en resultaten.

Zoek de juiste balans tussen no-code en API-flexibiliteit: Bepaal hoeveel controle en veiligheid u nodig hebt. No-code AI-werkstroomen maken de installatie eenvoudig, terwijl API-gestuurde opties beter schaalbaar zijn voor complexe werkstroomen.

Evalueer de werkelijke mogelijkheden: test hoe het platform omgaat met AI-orkestratie, werkstroomautomatisering en meerstapsprocessen in scenario's die uw dagelijkse werkzaamheden weerspiegelen.

Test het met een klein project om de bruikbaarheid te meten : bepaal of uw team zonder uitgebreide training of technische ondersteuning door de interface kan navigeren, werkstroom’s kan instellen en agents kan beheren.

Test van integratiemogelijkheden: controleer of er een naadloze verbinding kan worden gesloten met uw bestaande software-ecosysteem, inclusief CRM's, opslagruimte voor documenten en communicatietools.

Laat AI-orkestratie voor u werken met ClickUp

Veel teams die in AI investeren, worstelen met losstaande tools, gefragmenteerde werkstroomen en toenemende operationele complexiteit. Dit zijn precies de pijnpunten waardoor Elvex vaak beperkt aanvoelt.

U hebt een platform nodig dat niet alleen uw AI-agenten orkestreert, maar ook uw projecten, rapporten, automatiseringen en teamsamenwerking op één plek samenbrengt.

ClickUp voldoet aan die behoefte. Met Brain als uw AI-intelligentielaag, AI-agenten voor proactieve orkestratie, automatisering zonder code en flexibele modelwisseling, kunt u met ClickUp AI-werkstroomstroomen opschalen zonder voortdurend tussen tools te hoeven wisselen.

Als u klaar bent om uw AI-activiteiten te stroomlijnen, is ClickUp het platform dat u moet verkennen. Begin vandaag nog met het optimaliseren van uw AI-werkstroom met ClickUp!

Veelgestelde vragen

AI-automatisering richt zich op het uitvoeren van een enkele taak door een AI-model. Het is meestal lineair en verwerkt één actie tegelijk. AI-orkestratie daarentegen coördineert meerdere AI-taken, tools en beslissingspunten tot een complete werkstroom. Het beheert de volgorde, context, status, foutherstel en overdrachten tussen modellen, tools en zelfs mensen.

AI-orkestratie komt voor in werkstroommen waarin verschillende AI-acties samen moeten worden uitgevoerd. Veelvoorkomende voorbeelden zijn het doorsturen van tickets voor klantenservice, het samenvatten van gesprekken en het bijwerken van CRM-systemen in één gecoördineerde werkstroom. Het wordt ook gebruikt in documentintensieve processen zoals gegevensextractie, validatie en geautomatiseerde goedkeuringen.

Sectoren die afhankelijk zijn van complexe, meerstapswerkstroomen hebben het meeste baat bij AI-orkestratie. Dit omvat bank- en financiële diensten, gezondheidszorg, verzekeringen, e-commerce, logistiek, telecommunicatie en professionele diensten.

AI-orkestratie zal veel geavanceerder worden naarmate LLM's zich verder ontwikkelen. Toekomstige systemen zullen in staat zijn om over langere werkstroomen te redeneren, contextbewuste beslissingen te nemen en tientallen tools te coördineren met minimale menselijke installatie. Na verloop van tijd zal orkestratie verschuiven van op regels gebaseerde pijplijnen naar flexibele, agentgestuurde systemen die volledige processen van begin tot eind kunnen plannen, uitvoeren en optimaliseren.