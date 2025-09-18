Top 11 AI-agent-startups om in de gaten te houden in 2025

Bijna 8 op de 10 senior executives zeggen dat AI-agents al aan het werk zijn binnen hun bedrijven en de manier waarop teams omgaan met projecten, beslissingen en dagelijkse werkstroom hervormen. Tweederde heeft zelfs gemeten productiviteitswinst gemeld.

Met deze toename in acceptatie bouwen veel AI-agent-startups tools om bedrijven te helpen automatiseren en werkstroom te optimaliseren.

Voor oprichters, investeerders en technologische leiders betekent het volgen van deze golf van startups dat ze inzicht krijgen in de kop van de toekomst van autonome software.

In deze blogpost belichten we enkele van de meest interessante AI-startups om in de gaten te houden! Laten we beginnen. 👀

Wat zijn AI-agenten?

Een AI-agent is een softwaresysteem dat zelfstandig zijn omgeving waarneemt, gegevens verwerkt en beslissingen neemt om specifieke doelen te bereiken.

AI-agenten (of agentische AI-agenten) combineren perceptie, redenering en actie, verzamelen informatie, analyseren deze en voeren taken uit om vooraf bepaalde doelstellingen te verwezenlijken, terwijl ze leren van feedback en ervaringen.

🧠 Leuk weetje: AI-agenten voor automatisering kunnen in gesimuleerde omgevingen werken om complexe strategieën te leren. Als voorbeeld trainde DeepMind's AlphaStar als autonome agent om StarCraft II te spelen en versloeg uiteindelijk professionele spelers in een van 's werelds meest complexe strategiespellen.

Waarom startups vooroplopen in de AI-agentengolf

Startups staan in de schijnwerpers in de AI-agentbeweging, en de nummers bewijzen dat. Volgens CB Insights hebben AI-agent-startups vorig jaar 3,8 miljard dollar opgehaald, bijna drie keer zoveel als het jaar ervoor.

Dit investeringsniveau duidt op nieuwsgierigheid en vertrouwen van durfkapitalisten en ondernemingen dat agents zich ontwikkelen van experimenteel naar essentieel.

Een deel van de aantrekkingskracht is snelheid. In tegenstelling tot grotere gevestigde bedrijven kunnen startups snel itereren, agent-first-architecturen toepassen en use cases direct testen met early adopters. Deze flexibiliteit maakt hen tot de natuurlijke pioniers in het verschuiven van AI van passieve assistenten naar autonome probleemoplossers.

Luister naar KPMG:

AI-agents worden in hoog tempo in productie genomen, en dat tempo neemt alleen maar toe. Leiders zien ze niet alleen als kostenbesparende tools, maar ook als aanjagers van groei en waarde-aanmaak. Deze snelle transformatie verhoogt de druk op vertrouwen, governance, data, afstemming van leiderschap en de paraatheid van het personeel. Vroege investeerders in deze fundamenten schalen vol vertrouwen op en positioneren zich om leiding te geven.

AI-agents worden in hoog tempo in productie genomen, en het momentum neemt toe. Leiders zien ze niet alleen als kostenbesparende tools, maar ook als aanjagers van groei en waarde-aanmaak. Deze snelle transformatie verhoogt de druk op vertrouwen, governance, data, afstemming van leiderschap en de paraatheid van het personeel. Vroege investeerders in deze fundamenten schalen vol vertrouwen op en positioneren zich om leiding te geven.

AI-agent-startups en selectie van bedrijven in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-agent-startups:

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één teamproductiviteit voor individuen, middelgrote teams en grote ondernemingen ClickUp Brain voor contextuele antwoorden, AI-agents voor werkstroomautomatisering, automatiseringen met meer dan 100 sjablonen, Brain MAX voor OS-brede AI, documenten, whiteboards, chat Voor altijd gratis; aangepast beschikbaar voor ondernemingen Adept AI Automatisering van complexe software- en browser-taken voor onderneming-teams Multimodale interface-inzicht, Adept Workflow Language (AWL), automatisering van de toeleveringsketen, verwerking van financiële documenten en naleving van de regelgeving in de gezondheidszorg Aangepaste prijzen Crew AI Ontwikkelaarsvriendelijke multi-agent-orkestratie voor gedistribueerde teamwerkstroom Multi-agent 'crews' voor onderzoek/content/QA, orkestratie met Flows, cloud- of zelfgehoste implementatie, meer dan 1200 integraties, realtime prestatiestatistieken Aangepaste prijzen Lindy AI No-code AI-agent werkstroomautomatisering voor kleine bedrijven en opschalende teams Bouw agents met natuurlijke taal, meer dan 2500 app-integraties, inbox-triage, deelname aan vergaderingen + samenvatting, automatisering van verkoopcontacten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 49,99/maand Glean Intelligente zoekfunctie voor de onderneming en AI-assistent voor interne kenniswerkstroom Semantische kennisgrafiekzoekfunctie, AI-assistent voor vragen en antwoorden, geautomatiseerd ondersteunen van onboarding, IT-servicemanagement, compliance-werkstroom Aangepaste prijzen Penciled AI-aangedreven front office-automatisering voor fysiotherapiepraktijken Geautomatiseerde planning + herinneringen, EHR-integratie (WebPT), realtime communicatie met patiënten, afhandeling van annuleringen op wachtlijsten Aangepaste prijzen Enhans Inzet van AI-agenten gericht op de detailhandel voor operationele besluitvorming Implementeer aangepaste AI-agents in 7 dagen, Action Transformer-personalisatie, multimodale besluitvorming, realtime monitoring van markt- en operationele gegevens Aangepaste prijzen Naratix Verrijking van e-commercecatalogi en het bijhouden van concurrenten voor online retailers Reinig en verrijk ruwe productgegevens, SEO-geoptimaliseerde beschrijvingen, op persona's gebaseerde content op maat, monitoring van concurrenten, Shopify/ERP-integratie Aangepaste prijzen Pixel Robotics Autonome magazijnlogistiek voor hybride AMR-menselijke vloten PIXEL PT-pallettransportrobots, 3D-sensoren + in kaart brengen, wagenparkbeheer voor AMR's + handmatige, hybride magazijnintegratie, 16 uur autonome werking Aangepaste prijzen LangChain LLM-aangedreven apps en automatiseringen bouwen voor R&D- en ontwikkelingsintensieve teams LangSmith debugging/monitoring, meer dan 600 toolintegraties, werkstroom-orkestratie met LCEL, geheugen + agent-samenwerking Gratis ontwikkelaarsniveau; Pro-abonnementen vanaf $ 39 per zetel per maand Enso Betaalbare marktplaats voor AI-agents voor kleine en middelgrote bedrijven op het gebied van verkoop, marketing, beheerder en ondersteunen meer dan 300 vooraf getrainde agents, meer dan 70 brancheautomatiseringsoplossingen, marketing/verkoop/beheerder/juridische dekking, LangChain-integratie, schaalbaarheid van content + werkstroom $ 49/maand per gebruiker

Veelbelovende AI-agent-startups en bedrijven om in de gaten te houden

Laten we eens kijken naar enkele van de beste AI-agenttools die je kunt gebruiken om werkstroom te versnellen en productiviteit te verhogen.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één teamproductiviteit met contextuele AI)

Gebruik ClickUp Brain om contextrijke antwoorden te krijgen uit je hele werkruimte

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert in één platform, versneld door AI-automatisering en -zoekfuncties van de volgende generatie.

Het heeft een uitstekend ecosysteem waarin elke AI-component verbinding maakt met en een aanvulling vormt op de andere.

Uw contextbewuste AI-backbone

ClickUp Brain is een contextuele AI-laag die in uw werkruimte is ingebouwd. Het heeft toegang tot uw taken, documenten, chats en externe integraties zoals Google Drive, GitHub, Jira en meer. Dit betekent dat u rol- of projectspecifieke vragen kunt stellen en direct contextrijke antwoorden krijgt.

U hoeft bijvoorbeeld niet tientallen documenten door te spitten om het implementatieproces van uw mobiele app te achterhalen. U kunt gewoon vragen: 'Wat is ons implementatieproces voor mobiele apps?', waarna u een duidelijk, samengevat antwoord krijgt op basis van gerelateerde documentatie, eerdere taken en chats.

Automatisering die denkt en handelt

Maak aangepaste of gebruik kant-en-klare ClickUp AI-agents om uw werkruimte te automatiseren

Voortbouwend op de intelligentie van ClickUp Brain zijn er ClickUp AI-agents die actief werk voor u uitvoeren:

Vooraf gebouwde agents: Voer veelvoorkomende Voer veelvoorkomende AI-agentwerkstroom uit, zoals het versturen van updates naar clients, het toewijzen van taken of het doorsturen voor naleving

aangepaste agents: *Hiermee kunt u zonder code geautomatiseerde werkstroom creëren die is afgestemd op de specifieke behoeften van uw team

Stel dat een client een ondersteuningsverzoek indient door een formulier in te vullen. Een vooraf gebouwde AI-agent kan dit detecteren, taken en subtaken voor elke actie aanmaken, deze toewijzen op basis van de werklast van het team en automatisch samenvattende updates versturen.

Zo is de installatie:

De desktop AI-superapp

Terwijl ClickUp Brain en AI-agents binnen de tool werken, breidt ClickUp Brain MAX het bereik van AI uit als desktop-companion. Het pakt AI-wildgroei aan en verenigt zoekfuncties, automatisering, spraakopdrachten en AI-modellen in al uw tools om u het volgende te bieden:

Contextuele universele zoekfunctie: Eén zoekbalk om alles te vinden, of het nu in ClickUp, Google Drive of SharePoint is

productiviteit door spraak-naar-tekst: *Dicteer taken, e-mails en berichten op natuurlijke wijze en vier keer sneller dan typen

privacy op ondernemingsniveau: *AI-modellen van derden worden niet getraind op basis van uw bedrijfsgegevens

Breng al uw AI-tools samen met ClickUp Brain MAX

De beste functies van ClickUp

*elimineer tijdrovend handmatig werk: automatiseer uw repetitieve taken en drukke werkzaamheden met behulp van meer dan 100 vooraf gebouwde sjablonen en een AI-werkstroomautomatiseringsbouwer die regels creëert op basis van natuurlijke taalprompts

document processen duidelijk: *Maak levendige wiki's, SOP's en vergaderingaantekeningen met ClickUp Docs met gekoppelde taken en realtime samenwerking

Genereer en verfijn uw tekst: Gebruik de geïntegreerde AI in ClickUp-taak en ClickUp-document om snel updates op te stellen, de toon te verfijnen en onhandige tekst te bewerken

Communiceer naadloos: Houd projectbesprekingen, bestanden en updates bij in dezelfde werkruimte met Houd projectbesprekingen, bestanden en updates bij in dezelfde werkruimte met ClickUp Chat , met AI-aangedreven thread-samenvattingen om je bij te houden

houd belanghebbenden op de hoogte: *Gebruik grafieken, statistieken en rapportage om een weergave te krijgen van de voortgang met ClickUp Dashboard

*maak vergaderingen met meer productiviteit: leg vergaderantekeningen automatisch vast en transcribeer ze met de ClickUp AI Notetaker , en deel actiepunten en samenvattingen met belanghebbenden

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

ClickUp biedt een indrukwekkend bereik aan functies waarmee je eenvoudig aangepaste werkstroom kunt aanpassen, taken kunt beheren en de voortgang op één plek kunt volgen. Ik vind het geweldig dat ik voor elk project aangepaste weergaven kan maken, automatiseringen kan instellen en het kan integreren met andere tools die ik al gebruik. Het is zeer veelzijdig, of het nu gaat om het bijhouden van persoonlijke taken of complexe bedrijfsactiviteiten. De sjablonen en dashboards zijn vooral handig om alles georganiseerd en overzichtelijk te houden.

ClickUp biedt een indrukwekkende reeks functies waarmee je eenvoudig workflows kunt aanpassen, taken kunt beheren en voortgang kunt bijhouden op één plek. Ik vind het geweldig dat ik voor elk project aangepaste weergaven kan maken, automatiseringen kan instellen en het kan integreren met andere tools die ik al gebruik. Het is zeer veelzijdig, zowel voor het bijhouden van persoonlijke taken als voor complexe bedrijfsactiviteiten. De sjablonen en dashboards zijn vooral handig om alles georganiseerd en overzichtelijk te houden.

2. Adept AI (het beste voor automatisering van complexe kantoortaken)

via Adept AI

Adept is een agentisch AI-platform dat organisaties voorziet van betrouwbare agents die werkstroom op websites en in softwaretoepassingen automatiseren.

De basis van eigen trainingsgegevens is uniek. Ze hebben hun modellen gevoed met triljoenen tokens uit echte webinterfaces en softwaregebruik, waardoor agents een intuïtief begrip krijgen van hoe digitale tools in de praktijk werk.

De kracht van het platform ligt in de multimodale aanpak. Deze agents kunnen interfaces visueel analyseren, ruimtelijke relaties tussen elementen begrijpen en redeneren over complexe lay-outs.

De beste functies van Adept AI

Bedien uw computer als een mens door Adept AI het scherm visueel te laten waarnemen en menselijke handelingen te laten imiteren: klikken, typen en navigeren

Aangepaste projectmanagementautomatisering met Adept Workflow Language (AWL), door multimodale interacties samen te stellen of stappen in natuurlijke taal te schrijven

Automatisering van de logistiek van de toeleveringsketen, verwerking van financiële documenten en behandeling van werkstroom voor naleving van de gezondheidszorg

Beantwoord vragen uit complexe bronnen, waaronder pdf's, grafieken en tabellen, via de Web VQA-functie

Limieten van Adept AI

Vaak is aanvullende ontwikkeling of aangepaste aanpassing nodig

Is sterk afhankelijk van hoogwaardige trainingsgegevens, die mogelijk bevooroordeeld of onvolledig zijn

Prijzen van Adept AI

Aangepaste prijzen

Adept AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. Crew AI (het beste voor ontwikkelaarsvriendelijke multi-agent AI-orkestratie)

via Crew AI

Crew AI ondersteunt onderneming automatisering door verschillende soorten gespecialiseerde AI-agents te coördineren die samenwerken als menselijke projectteams. In plaats van alles aan één enkele AI over te laten, creëert het 'crews' waarin elke agent zijn eigen expertise inbrengt. Dit betekent dat de ene agent zich bezighoudt met onderzoek, een andere met het creëren van content en een derde met kwaliteitscontrole.

Wat zo aantrekkelijk is, is hoe natuurlijk dit aanvoelt in vergelijking met traditionele automatisering. Deze agents coördineren naadloos complexe werkstroom, passen zich aan veranderingen aan en nemen gezamenlijk beslissingen.

Het platform is geschikt voor ondernemingen, biedt flexibele implementatieopties, kan worden geïntegreerd met meer dan 1200 applicaties en biedt tools waarvoor geen code nodig is.

De beste functies van Crew AI

Coördineer werkstroom met 'werkstroom' die nauwkeurige, gebeurtenisgestuurde controle en logische voorwaarden mogelijk maakt

Implementeer in de cloud, zelf gehoste of lokale omgevingen, waardoor u de infrastructuur en gegevensprivacy volledig kunt voltooien

Volg de prestaties en ROI van AI-agents met realtime statistieken, logboeken en tracering, waardoor continue optimalisatie en transparantie mogelijk zijn

Versnel de ontwikkeling met een grote actieve community van meer dan 100.000 gecertificeerde ontwikkelaars die ondersteunen en middelen delen

Limieten van Crew AI

Het coördineren van meerdere gespecialiseerde agents met gedefinieerde rollen is complex

Het configureren van werkstroom en het integreren van agents in grotere systemen is tijdrovend

Prijzen van Crew AI

Aangepaste prijzen

Crew AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? 51% van de organisaties maakt momenteel gebruik van AI-agents, terwijl nog eens 35% van plan is dit binnen twee jaar te gaan doen.

💡 Pro-tip: waarom zou je lange instructies aan je AI-assistent schrijven als je ze ook gewoon hardop kunt zeggen? Met Talk to Text van ClickUp Brain MAX kan dat!

4. Lindy AI (het beste voor automatisering van de no-code AI-agentswerkstroom)

via Lindy AI

Lindy maakt AI-automatisering toegankelijk door bedrijven in staat te stellen 'AI-medewerkers' te creëren door middel van eenvoudige beschrijvingen in natuurlijke taal. Vertel Lindy gewoon wat u wilt dat er gebeurt, en het bouwt aangepaste AI-agenten die alles kunnen afhandelen, van verkoopcontacten tot het plannen van vergaderingen.

Wat indrukwekkend is, is de diepgang van de integratie: het platform maakt verbinding met meer dan 2500 apps. Op deze manier kunnen AI-agents naadloos werk in uw hele tech stack. Lindy regelt dit allemaal met behoud van veiligheid op ondernemingsniveau met SOC 2- en HIPAA-compliance.

Bovendien is het model-agnostisch, zodat u zelf kunt kiezen met welke LLM u uw agents wilt uitrusten.

Meerdere AI-agents kunnen samenwerken aan complexe werkstroom, net als menselijke werknemers, terwijl mensen op de hoogte blijven voor goedkeuring of escalatie. U kunt deze agents zelfs rechtstreeks in uw website integreren of ze openen via een mobiele app.

De beste functies van Lindy AI

Maak aangepaste agents en deel ze met verschillende teams

Automatiseer volledige werkstroom in meerdere apps, van het opvolgen van leads of het genereren van rapporten tot het plannen van vergaderingen en klantenservice

Voeg AI-gebaseerde logica en meerdere triggers toe aan uw werkstroom

Train uw assistent door hem simpelweg te laten zien hoe u taken voltooit, zonder dat u hoeft te code

Bouw productieklare apps met behulp van natuurlijke taalprompts

Limieten van Lindy AI

Gebruikers klagen over de limiet tutorials en kennis

Het initialiseren van nieuwe taken kan tot 20 seconden duren, wat als traag kan worden beschouwd voor realtime automatiseringbehoeften

De debuggingtools van het platform hebben een limiet, waardoor het een uitdaging is om problemen efficiënt op te sporen en op te lossen

Prijzen van Lindy AI

Free

Pro: $49,99/maand

Business: $ 199,99/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Lindy AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lindy AI?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Lindy AI heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht. Het maakt het creëren en beheren van AI-agents eenvoudig, intuïtief en zelfs leuk... Dat gezegd hebbende, zijn er een paar dingen die ik zou verbeteren. Ik zou graag zien dat er meer tutorials of voorbeelden waren om nieuwe gebruikers te helpen het volledige potentieel van agents te benutten. Ook kan het feit dat je moet betalen als een barrière worden ervaren, hoewel ik denk dat de waarde het de moeite waard is als je eenmaal ziet wat er allemaal mogelijk is.

Lindy AI heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht. Het maakt het creëren en beheren van AI-agents eenvoudig, intuïtief en zelfs leuk... Dat gezegd hebbende, zijn er een paar dingen die ik zou verbeteren. Ik zou graag zien dat er meer tutorials of voorbeelden waren om nieuwe gebruikers te helpen het volledige potentieel van agents te benutten. Ook kan het feit dat je moet betalen als een barrière worden ervaren, hoewel ik denk dat de waarde het de moeite waard is als je eenmaal ziet wat er allemaal mogelijk is.

📮 ClickUp Insight: 43% van de mensen zegt dat repetitieve taken een nuttige structuur aan hun werkdag geven, maar 48% vindt ze vermoeiend en een afleiding van zinvol werk. Hoewel routine een gevoel van productiviteit kan geven, legt het vaak een limiet op aan de creativiteit en weerhoudt het je ervan om zinvolle voortgang te boeken. ClickUp helpt je om uit deze cyclus te breken door routinetaken te automatiseren via intelligente AI-agents, zodat je je kunt concentreren op diep werk. Automatiseer herinneringen, updates en taakuitvoeringen, en laat functies zoals Automated Time Blocking en Task Priorities je productieve uren beschermen. *echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

5. Glean (het beste voor intelligent zoeken binnen ondernemingen)

via Glean

Glean pakt een van de grootste killers van de productiviteit van ondernemingen aan: de eindeloze zoektocht naar informatie die verspreid is over tientallen apps en systemen. U hoeft niet meer te schakelen tussen Gmail, Slack, Jira, Salesforce en talloze andere tools.

Het creëert een intelligente zoekervaring die het volledige kennisecosysteem van uw bedrijf begrijpt en tegelijkertijd alle bestaande toestemming en veiligheid respecteert.

De AI-assistent van het platform kan complexe vragen beantwoorden, content opstellen en zelfs meerstapswerkstroom automatiseren. Wilt u een prospect onderzoeken? Of wilt u veelvoorkomende supporttickets automatisch afhandelen door informatie uit uw kennisbank te halen? De autonome agents van Glean voeren deze complexe taken naadloos uit.

Ontdek de beste functies

Maak gebruik van geavanceerde semantische zoekfuncties met een kennisgrafiek die bedrijfsspecifieke jargon, projecten en rollen begrijpt

Creëer moeiteloos AI-agents met natuurlijke taal en zet ze in voor taken in het bereik van IT-servicemanagement tot het inwerken van nieuwe medewerkers

Kies uit vooraf gebouwde Agent Library-sjablonen om snel aan de slag te gaan

Stel agents in om te activeren op basis van schema's, contentupdates of specifieke triggers

Gebruik intelligente agentische redeneringstechnologie om reacties dynamisch aan te passen aan bedrijfsprocessen

Breng agents in al uw apps met verbinding met behulp van de API van Glean

Limiet-limieten opsporen

De zoekresultaat-resultaat is te breed en er zijn meerdere klikken nodig om iets te vinden

Inflexibele analyses die niet kunnen worden gewijzigd

Het platform biedt een limiet aan vooraf gebouwde werkstroom-sjablonen voor de industrie, die mogelijk aanvullende aangepaste inspanningen vereisen

Prijzen bekijken

Aangepaste prijzen

Bekijk beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Glean?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

Wat ik het leukste vind aan Glean is hoe naadloos het me helpt bij het vinden van en toegang krijgen tot informatie in al mijn werk-apps. Het bespaart tijd, vermindert dubbel werk en maakt samenwerking efficiënter.

Wat ik het leukste vind aan Glean is hoe naadloos het me helpt bij het vinden van en toegang krijgen tot informatie in al mijn werk-apps. Het bespaart tijd, vermindert dubbel werk en maakt samenwerking efficiënter.

🧠 Leuk weetje: AI-agenten worden ook getest in wetenschappelijk onderzoek. In 2022 hebben onderzoekers van Carnegie Mellon en Meta een agent getraind om nieuwe chemische reacties voor te stellen. Het systeem vond reacties die nog nooit door mensen waren gedocumenteerd, wat aantoont dat AI onderzoek naar onbekend terrein kan stimuleren.

6. Penciled (het beste voor AI-aangedreven front office-automatisering in fysiotherapie)

via Penciled

Penciled verandert de wereld van de planning van fysiotherapiepraktijken en geeft praktijken in feite een onvermoeibare AI-receptionist.

De tool beheert proactief de volledige communicatiecyclus met patiënten. Het helpt bij het sturen van tekstberichten naar patiënten over gemiste afspraken, het afhandelen van herinneringen, het invullen van annuleringen vanaf wachtlijsten en zelfs het verwerken van boetes voor te late betaling.

De diepe integratie met EHR-systemen zoals WebPT maakt het bijzonder. Het leest uw patiëntgegevens en zorgplandocumenten in realtime en begrijpt wie er moet worden ingepland, wanneer en waarvoor.

Wanneer er een annulering plaatsvindt, neemt Penciled onmiddellijk contact op met patiënten op de wachtlijst en boekt de eerste die reageert, allemaal zonder menselijke tussenkomst.

De beste functies op een rijtje

Haal informatie over het voltooien van zorgplannen bij verschillende providers op en houd deze bij om naleving te garanderen en zorgtrajecten voor patiënten te optimaliseren

Ontlast front-officepersoneel door repetitieve telefoontjes en teksten te verminderen, zodat zij zich kunnen concentreren op persoonlijke patiëntenzorg

Monitor de communicatie met patiënten in realtime, zodat er geen berichten worden gemist en het kliniekpersoneel toezicht kan houden op de AI-reacties

Beperkingen op papier

Mist het genuanceerde inzicht dat nodig is om met patiënten om te gaan

De effectiviteit is afhankelijk van naadloze integratie met EHR-systemen

Prijzen op papier

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Enhans (het beste voor AI-agentplatforms gericht op de detailhandel)

via Enhans

Enhans dicht de kloof tussen veelbelovende technologie en praktische, realistische implementatie. Ze hebben een platform ontwikkeld dat speciaal is bedoeld voor snelle implementatie van intelligente AI-agents die binnen zeven dagen operationeel kunnen zijn.

Het systeem observeert gebruikersacties binnen tools zoals e-mail, CRM's en spreadsheets om individuele werkpatronen te leren. Vervolgens kan het worden geïnstrueerd met hoogwaardige doelen, zoals 'het wekelijkse verkooprapport opstellen' of 'alle nieuwe leads van gisteren opvolgen', die het uitvoert door zelfstandig te navigeren en de benodigde software namens de gebruiker te bedienen.

De agents identificeren actief uitdagingen en passen hun probleemoplossende aanpak aan op basis van de werkelijke behoeften van gebruikers en omgevingsfactoren.

Verbeter de beste functies

Verzamel en monitor automatisch realtime markt- en operationele gegevens, waardoor gebruiker-gestuurde aangepaste instellingen mogelijk worden

Neem multimodale beslissingen door verschillende AI-modellen samen te gebruiken om prijzen, voorraden en promoties te optimaliseren

Transformeer interacties met de Action Transformer , die reacties personaliseert op basis van het gedrag van de gebruiker

Voer complexe, meerstap taken uit op basis van eenvoudige instructies in natuurlijke taal

Limieten verbeteren

Het uitvoeren van complexe multi-model AI vereist een hoge rekenkracht

Het integreren van AI-agents in bestaande verouderde IT-infrastructuur kan een uitdaging zijn

Kan moeite hebben met taken die een diepgaand begrip van de context of subjectief oordeel vereisen

Enhans-prijzen

Aangepaste prijzen

Verbeter beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? In multi-agentomgevingen zoals verstoppertje-simulaties ontwikkelden bots spontane samenwerking door slimme teamworkstrategieën die niemand hen expliciet had aangeleerd, zoals het blokkeren van deuren met virtuele dozen om hun tegenstanders in de val te lokken.

8. Naratix (het beste voor automatisering en verrijking van e-commercecatalogi)

via Naratix

Naratix zet rommelige leveranciersgegevens om in overzichtelijke, verkoopbare productcatalogi. In plaats van talloze uren te besteden aan onvolledige productbeschrijvingen en niet-conforme vermeldingen, kunnen e-commercebedrijven nu hun ruwe gegevens uploaden en zien hoe deze 's nachts worden omgezet in gepolijste, SEO-geoptimaliseerde catalogi.

De AI verrijkt gegevens met merkconsistente beschrijvingen, juiste categorisering en gelokaliseerde content voor verschillende markten, terwijl wordt voldaan aan de vereisten van de marktplaats.

Het platform kan naadloos worden geïntegreerd met bestaande systemen zoals Shopify, BigCommerce en ERP's, zonder dat er dure migraties nodig zijn.

De beste functies van Naratix

Genereer automatisch merkgerichte productbeschrijvingen, merkpagina's en categoriepagina's op basis van productgegevens in formaten zoals JSON, CSV en XLX

Automatiseer continue monitoring van concurrenten voor prijs- en markttrends

Gebruik een Client Persona Engine om productbeschrijvingen en content af te stemmen op specifieke demografische gegevens en voorkeuren van kopers

Ontdek voorraadtekorten en risico's van overbevoorrading om slimmere aankoopbeslissingen te nemen

Limieten van Naratix

Documentatie met limiet beschikbaar voor beginners die niet bekend zijn met AI-analysetools

Moeite met zeer creatieve, fantasierijke of metaforische productbeschrijvingen

Sommige gebruikers hebben rapportage gedaan van problemen bij de instelling en het onderhouden van integraties

Prijzen van Naratix

Aangepaste prijzen

Naratix-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Hoe u uw verkoopproces kunt automatiseren met AI

9. Pixel Robotics (beste keuze voor autonome mobiele robots in intralogistiek)

via Pixel Robotics

Pixel Robotics ondersteunt magazijnautomatisering met AI-aangedreven mobiele robots die zich kunnen oriënteren in industriële omgevingen.

Het platform combineert geavanceerde computervisie, digitale tweelingen, reinforcement learning en gepatenteerde AI-lokalisatie. Hierdoor kunnen robotarmen en mobiele robots complexe, niet-herhalende taken uitvoeren, zoals het picken en sorteren van verschillende items in een magazijn, het assembleren van producten met kleine variaties of het uitvoeren van kwaliteitscontroles.

Deze robots passen zich aan elke omgeving aan waarin ze worden geplaatst, detecteren direct de posities van pallets en herkennen en vermijden zelfs vorkheftrucks.

De beste functies van Pixel Robotics

Profiteer van tools voor wagenparkbeheer die zowel AMR's als handmatig transport coördineren voor hybride magazijnbeheer en automatisering van bufferzones

Visualiseer en optimaliseer logistieke processen met behulp van 3D-sensoren en fotorealistische omgevingsin kaart brengen

Pas je in realtime aan veranderingen in de omgeving aan, zoals zoekgeraakte items of nieuwe obstakels

Bereik tot 16 uur continu autonoom gebruik met automatisch opladen van Li-Ion-batterijen en minimale uitvaltijd

Limieten van Pixel Robotics

Het blijft een uitdaging om diverse sensorgegevens (camera's, LiDAR, radar, enz.) te integreren in een naadloos controlesysteem

Beperkte flexibiliteit binnen onvoorspelbare omgevingen

Prijzen van Pixel Robotics

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Pixel Robotics

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: OpenAI heeft agents getraind in robotachtige handsimulaties om objecten zoals een Rubik's Cube te manipuleren. De agents leerden zich aan te passen aan zaken als een 'gebroken' vinger in de simulatie en toonden daarbij een verrassende flexibiliteit in het oplossen van problemen.

10. LangChain (het beste voor het bouwen van LLM-aangedreven apps en automatiseringen)

via LangChain

LangChain is geen gebruiksdoelproduct, maar een fundamenteel open-sourceframework voor ontwikkelaars om agentische AI-toepassingen te bouwen.

Het helpt bij het omzetten van experimentele taalmodellen in productieklaar, intelligente applicaties. Het biedt tools voor het bouwen, coördineren en implementeren van autonome AI-agents die complexe, meerstapwerkstroom kunnen uitvoeren.

De uitgebreide aanpak van de AI-werkstroomgenerator voor applicatieontwikkeling vergemakkelijkt werkstroomorkestratie, geavanceerd geheugenbeheer en het aanmaken van collaboratieve agents.

Bovendien kunnen teams dankzij de visuele IDE en herbruikbare sjablonen snel prototypes maken en itereren op AI-oplossingen.

De beste functies van LangChain

Krijg toegang tot geavanceerde debugging-, monitoring- en evaluatietools via LangSmith om diepgaande inzichten te verkrijgen in de prestaties van de keten en fouten efficiënt op te sporen

Voorzie applicaties van kortetermijn- en langetermijngeheugen om de context te behouden

Integreer naadloos met meer dan 600 tools, waaronder databases, API's en gespecialiseerde AI-services, om uw werkstroommogelijkheden uit te breiden zonder zware aangepaste code

Coördineer complexe, meerstapswerkstroom met behulp van de LangChain Expression Language (LCEL), waarmee u nauwkeurige controle hebt over de logica en uitvoering van AI- en datacomponenten

Limieten van LangChain

De documentatie bevat hiaten voor geavanceerde gebruiksscenario's

Als framework vereist het sterke programmeer- en prompt engineeringvaardigheden om effectief te kunnen worden gebruikt; het is geen "no code"-oplossing

De kwaliteit en betrouwbaarheid van elke agent die met LangChain is gebouwd, worden uiteindelijk beperkt door de mogelijkheden van de onderliggende LLM die wordt gebruikt

Prijzen van LangChain

Ontwikkelaar: Begin gratis en betaal vervolgens naar gebruik

Plus: $ 39/maand per zetel (daarna betalen naar gebruik)

Onderneming: Aangepaste prijzen (betaal vervolgens naar gebruik)

LangChain-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over LangChain?

Uit een G2-recensie:

Langchain biedt een modulaire en uitbreidbare manier om met grote taalmodellen te werk te gaan. De mogelijkheid om LLM's te koppelen aan tools, geheugen en externe databronnen maakt het ongelooflijk krachtig voor toepassingen in de praktijk... De leercurve kan steil zijn voor nieuwkomers, vooral voor degenen die geen ervaring hebben met LLM's of Python.

Langchain biedt een modulaire en uitbreidbare manier om met grote taalmodellen te werk te gaan. De mogelijkheid om LLM's te koppelen aan tools, geheugen en externe databronnen maakt het ongelooflijk krachtig voor toepassingen in de praktijk... De leercurve kan steil zijn voor nieuwkomers, vooral voor degenen die geen ervaring hebben met LLM's of Python.

11. Enso (het beste voor een betaalbare marktplaats voor AI-agents voor automatisering van het MKB)

via Enso

Enso is een marktplaats voor AI-agents en automatisering hub voor kleine en middelgrote bedrijven. Kleine en middelgrote bedrijven kunnen zich abonneren op de tool om toegang te krijgen tot meer dan 300 vooraf getrainde AI-agents op het gebied van marketing, verkoop, beheerder, financiering, juridische zaken, klantenservice en meer.

Er is geen complexe installatie nodig: de agents zijn klaar voor gebruik, worden geleid door best practices uit de sector en kunnen worden geïntegreerd met bestaande tools zoals e-mail, CRM's en projectmanagementplatforms. Bedrijven krijgen end-to-end automatisering zonder dat ze technische expertise nodig hebben.

De beste functies van Enso

Beheer het genereren van merkconsistente en gepersonaliseerde content in realtime

Schaal bedrijfsactiviteiten moeiteloos op met branchespecifieke AI-oplossingen voor meer dan 70 sectoren

Evalueer en verbeter AI-gestuurde werkstroom met voortdurende uitbreiding en partnerschappen, waaronder integratie met LangChain

Vervang meerdere freelancers en handmatig werk door betrouwbare AI-agents die consistent hoogwaardige bedrijfsondersteuning bieden

Limieten van Enso

Gebruikers hebben gemeld dat ze technische problemen hebben ondervonden

Gebruikslimieten, zoals het maximaal 10 keer per dag per gebruiker uitvoeren van individuele AI-agents

Prijzen van Enso

$ 49/maand per gebruiker

Enso-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Bijna 9 op de 10 leidinggevenden zeggen dat ze hun AI-budgetten dit jaar verhogen vanwege agentische AI. Meer dan een kwart van hen is van plan om hun budget met 26% of meer te verhogen, wat aantoont dat bedrijven zich voorbereiden op een ambitieuze, grootschalige implementatie.

Sleutel markttrends in agentische AI

De wereldwijde markt voor AI-agents maakt een explosieve groei door. Naar schatting zal deze markt de komende jaren een omvang van 50,31 miljard bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 45,8%. Dit duidt op een toegenomen vraag naar automatisering, vooruitgang op het gebied van natuurlijke taalverwerking en een stijgende behoefte aan gepersonaliseerde klantervaringen.

De financieringstrends weerspiegelen dit momentum. Startups op het gebied van AI-agents hebben 2,8 miljard dollar aan durfkapitaal opgehaald, en analisten projecteren dat de totale investering dit jaar meer dan 6,7 miljard dollar zal bedragen.

Europa is uitgegroeid tot een actieve hub, met meer dan € 1 miljard opgehaald in 65 deals in het eerste kwartaal, waarmee het totaal van vorig jaar wordt overtroffen. Deze instroom van kapitaal onderstreept het vertrouwen van investeerders dat startups voorop lopen in de transformatie van AI van passieve assistenten naar autonome collega's die in staat zijn om meerstaps taken uit te voeren met minimale menselijke tussenkomst.

De acceptatie is even sterk aan de kant van de ondernemingen. Opvallend is echter dat de acceptatie niet beperkt blijft tot tech-first bedrijven. Ook middelgrote bedrijven in de gezondheidszorg, de financiële sector en de juridische dienstverlening integreren agents om compliance, klantenservice en operationele processen te automatiseren.

Tegelijkertijd heeft de snelle opkomst van agentische AI nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. Veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop, wat blijkt uit de recente kapitaalverhoging van 100 miljoen dollar door Noma Security om autonome systemen te beschermen tegen fouten of kwaadwillig gebruik.

Dit geeft aan dat, hoewel de markt snel groeit, duurzaam succes zal afhangen van praktische implementatie, vertrouwen en aantoonbare waarde.

Uitdagingen en risico's bij het gebruik van AI-agents

Laten we nu eens kijken naar enkele problemen bij het gebruik van AI-agents en strategieën om deze te verminderen:

Uitdaging of risico Oplossing Veiligheid van gegevens en privacy Implementeer end-to-end-encryptie, robuuste toegangscontroles, nalevingsaudits en AI-specifieke procedures voor gegevensverwerking Vooringenomenheid, eerlijkheid en discriminatie Zorg voor diversiteit in trainingsgegevens, stel eerlijkheidsmaatstaven vast en test regelmatig op algoritmische vooringenomenheid Naleving van regelgeving Blijf op de hoogte van wetgeving (bijv. AVG), voer regelmatig audits uit en ontwerp vanaf het begin AI-werkstroom die aan de wetgeving voldoet Operationele betrouwbaarheid Zet toezichtslussen, continue monitoring en fallback-mechanismen op en wijs operationele eigenaren toe aan het gedrag van agents Modelpositie en -manipulatie Beveilig modelpijplijnen, controleer op vijandige activiteiten, voer kwetsbaarheidsscans uit en stel een limiet vast aan de blootstelling aan onbetrouwbare gegevens Onvoorspelbaar of schadelijk gedrag Gebruik human-in-the-loop-beveiligingssystemen voor kritieke beslissingen, test agentresponsen in dynamische omgevingen en stel een limiet op voor de autonomie Integratie met verouderde systemen Investeer in middleware, API-lagen en gefaseerde migratieplannen; geef prioriteit aan interoperabiliteit Vendor lock-in Geef de voorkeur aan open standaarden en modulaire architecturen, en behoud de mogelijkheid om van leverancier of platform te wisselen Overoptimalisatie of verkeerde afstemming van doelen Evalueer en actualiseer in periodes de objecten van de agent, test of deze nog steeds aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen en betrek belanghebbenden bij de optimalisatiecriteria Voortdurende kosten en onderhoudslast Maak budget vrij voor voortdurende bijscholing, updates en naleving van veranderende vereisten; automatiseer onderhoudstaken waar mogelijk

📮 ClickUp Insight: 13% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om moeilijke beslissingen te nemen en complexe problemen op te lossen. Slechts 28% zegt echter regelmatig AI te gebruiken op het werk. Een mogelijke reden: bezorgdheid over de veiligheid! Gebruikers willen mogelijk geen gevoelige besluitvormingsgegevens delen met een externe AI. ClickUp lost dit op door AI-gestuurde probleemoplossing rechtstreeks naar uw beveiligde ClickUp-werkruimte te brengen. Van SOC 2 tot ISO-normen, ClickUp voldoet aan de hoogste normen voor gegevensveiligheid en helpt je generatieve AI-technologie veilig te gebruiken in je hele werkruimte.

Toekomstperspectieven voor AI-agents

AI-agents evolueren gestaag van niche-experimenten naar gangbare zakelijke tools en veranderen daarmee de manier waarop werk in verschillende sectoren wordt gedaan.

Analisten verwachten dat de markt met meer dan 45% per jaar zal groeien, waarbij bijna elke onderneming van plan is om het gebruik ervan in de komende 12 maanden uit te breiden. Dit momentum wordt gevoed door een combinatie van praktische voordelen, zoals toename van productiviteit en minder handmatig werk, en de belofte van meer autonome samenwerking tussen mensen en systemen.

Hier zijn enkele trends die bepalen wat de toekomst brengt:

Autonome werkstroom: Agents evolueren van 'helpers' naar systemen die problemen kunnen identificeren, oplossingen kunnen ontwerpen en kunnen Agents evolueren van 'helpers' naar systemen die problemen kunnen identificeren, oplossingen kunnen ontwerpen en kunnen handelen in hele digitale ecosystemen

Hyperautomatisering: Door RPA, analytics en machine learning te combineren, kunnen agents Door RPA, analytics en machine learning te combineren, kunnen agents een echte end-to-end bedrijfstransformatie realiseren

Edge AI: Verwacht dat agents gegevens lokaal verwerken voor snellere, realtime beslissingen, met name in logistiek, detailhandel en productie

🔍 Wist u dat? 58% van de bedrijven gebruikt AI-agents voor onderzoek en samenvattingen, terwijl 53,5% ze gebruikt voor persoonlijke productiviteitstaken zoals het plannen en opstellen van e-mails.

ClickUp + AI = de slimmere manier om te werken

De AI-agent-startups die we zojuist hebben bekeken, verleggen de grenzen van wat AI-agents nog kunnen doen. Dit omvat de automatisering van onderzoek, het optimaliseren van klantervaringen of het stimuleren van volledige werkstroom.

ClickUp biedt je al een alles-in-één hub waar tools zoals ClickUp Brain, AI-agents en automatiseringen naadloos in verbinding staan met je taken, documenten en teamcommunicatie.

Als je verder wilt gaan dan AI als concept en het daadwerkelijk wilt gebruiken om slimmer en sneller werk klaar te maken, dan is ClickUp de oplossing.

Meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅