de 10 beste tools voor werkstroomcoördinatie voor efficiëntie in 2025

Het leven van IT-managers, DevOps-professionals en bedrijfsprocesanalisten is... chaotisch.

Het ene moment bent u bezig met het repareren van een defecte datapijplijn, het volgende moment bent u om 2 uur 's nachts op jacht naar een defecte automatisering. En niets is zo leuk als het oplossen van integratiefouten vlak voor deadlines.

Wanneer een soepele bedrijfsvoering op het spel staat, hebt u meer nodig dan alleen automatisering. U hebt coördinatie nodig.

👀 Wist u dat? Inefficiënties in het bedrijfsleven kosten een bedrijf jaarlijks stilletjes 20 tot 30% van zijn omzet.

Tools voor werkstroomcoördinatie helpen u bij het definiëren, plannen en bewaken van werkstromen tussen teams en systemen, zodat zelfs de meest complexe werkstromen met minimale handmatige tussenkomst worden uitgevoerd.

Om u te helpen een weloverwogen keuze te maken, hebben we de beste platforms voor werkstroomcoördinatie op een rijtje gezet en laten we zien wat elk platform zo bijzonder maakt. Laten we beginnen!

Wilt u een snelle vergelijking van alle tools? Hier is een overzicht voordat we ze in detail bespreken.

Voordat we naar de lijst gaan, bespreken we eerst de sleutelfuncties waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van de juiste software voor IT-automatisering.

Schaalbaarheid: Zoek naar een schaalbare architectuur die zich aanpast aan uw bedrijfsbehoeften, of u nu een handvol werkstromen beheert of automatisering voor de hele onderneming organiseert

Gebruiksvriendelijkheid: Kies workflow-orkestratiesoftware met een intuïtieve interface, workflow-bouwers met drag-and-drop-functionaliteit en naadloze navigatie, zodat er geen geavanceerde technische kennis nodig is om de software te gebruiken

Werkstroom monitoring: Blijf storingen voor met realtime monitoring en waarschuwingen. Een goed werkstroombeheersysteem moet gedetailleerde logboeken, visuele bijhouden van de werkstroomprestaties en proactieve notificaties bieden, zodat u problemen kunt oplossen voordat ze escaleren

Functies voor automatisering: Kies voor een platform voor automatisering van werkstromen dat handmatige tussenkomst tot een minimum beperkt. Zoek naar functies zoals dynamisch in kaart brengen, geautomatiseerde herhalingen en beheer van afhankelijkheid om werkstromen soepel te laten verlopen

Integraties: Maak naadloze gegevensverplaatsing mogelijk door een tool te kiezen die moeiteloos kan worden geïntegreerd met clouddiensten, data lakes, databases en bedrijfsapplicaties

De juiste tool maakt werken een fluitje van een cent en verbetert de productiviteit in het hele bedrijf. U zult zich afvragen hoe u ooit zonder hebt kunnen werken!

💡 Pro-tip: Evalueer een tool niet alleen op basis van uw huidige behoeften. Houd bij de selectie van een tool voor werkstroomsoftware rekening met de driejarige roadmap van uw organisatie.

Nu u uw prioriteiten kent, gaan we op zoek naar het neusje van de zalm!

1. ClickUp (het beste voor het stroomlijnen van werkstromen met automatisering en realtime samenwerking)

Het werk van vandaag is gebroken. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losstaande tools die ons vertragen.

Als u complexe werkstromen opzet, is ClickUp de tool waarvan u zult wensen dat u deze eerder had gebruikt.

Als de alles-in-één app voor werk combineert ClickUp projecten, kennis en chat op één plek, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

🧠 Leuk weetje: 40,9% van de gebruikers van ClickUp kon drie of meer tools vervangen na de overstap naar ClickUp.

Stel dat uw DevOps-team een grote implementatie beheert. Er moeten serverupgrades worden uitgevoerd, testpijplijnen worden gecontroleerd, release-aantekeningen worden bijgewerkt... Kortom, er zijn heel veel bewegende delen waar u voor moet zorgen. De eerste stap is het opsplitsen van het hele gigantische project in kleinere, traceerbare taken.

ClickUp-taken maken dit eenvoudig. Gebruik ze om gedetailleerde taken en subtaken te maken, deze aan de juiste personen toe te wijzen, deadlines in te stellen, prioriteiten te beheren en zelfs afhankelijkheden te koppelen.

Lanceert u een nieuwe interne tool? Splits deze op in: het opzetten van de ontwikkelomgeving, het afronden van UI/UX en het uitrollen van v1. 0. Stel, afhankelijk van de urgentie van de taken, prioriteiten in zoals Urgent, Hoog, Normaal en Laag. Dit zorgt ervoor dat elke stap in de juiste volgorde wordt uitgevoerd.

Organiseer, prioriteer en houd taken moeiteloos bij om uw team op één lijn en productief te houden met ClickUp Tasks

Hoe zit het als u meer context aan taken moet toevoegen, zoals Sprint-nummers of goedkeuringsdata? Met de aangepaste velden van ClickUp hoeft u niet langer meerdere spreadsheets en willekeurige aantekeningen te delen, omdat u de informatie die uw team nodig heeft rechtstreeks aan de taak kunt toevoegen.

Bovendien helpen de aangepaste taakstatussen van ClickUp uw team bij het bijhouden van de fase waarin elke taak zich bevindt, zodat u en uw team op de hoogte blijven van de algehele voortgang van het project.

Hoe geeft u de taken weer nadat u ze hebt toegewezen? Wij zeggen: zoals u dat wilt! De meer dan 15 weergaven van ClickUp zijn aanpasbaar en laten u werkstromen visualiseren op uw manier.

Of u nu de ClickUp-lijstweergave wilt gebruiken voor een perfect gestructureerde takenlijst of de ClickUp Gantt-weergave voor het bekijken van project tijdlijnen en afhankelijkheid, ClickUp biedt het allemaal!

Visualiseer project tijdlijnen, beheer afhankelijkheden en houd deadlines op schema als een professional met de ClickUp Gantt-weergave

Zodra taken in gang zijn gezet, wilt u ervoor zorgen dat niemand met vragen blijft zitten. In plaats van te vertrouwen op versnipperde communicatie via verschillende kanalen, kunt u ClickUp Chat en ClickUp Assigned Comments gebruiken om discussies te centraliseren.

Ontvang realtime updates, @vermeld teamgenoten en los blokkades direct op in de taak of in een gecentraliseerd chatkanaal dat is verbonden met uw takenlijst en projectruimte. Zo maakt u de communicatie binnen uw team efficiënter en voorkomt u de grootste vijand van productiviteit: contextwisselingen.

Breng gesprekken samen, werk samen en los queries efficiënt op met ClickUp Chat

📮ClickUp Insight: Contextwisselingen hebben een negatieve invloed op de productiviteit van uw team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk het gevolg is van het jongleren met verschillende platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstromen (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Een van de belangrijkste doelen van werkstroombeheer is tijd besparen op repetitieve taken.

Met ClickUp-automatisering kunt u handmatige stappen elimineren, zoals het toewijzen van taken wanneer de status verandert of het versturen van herinneringen voor deadlines, met aangepaste triggers die acties onafhankelijk uitvoeren.

Elimineer repetitieve taken, stel slimme triggers in en laat uw werkstromen op de automatische piloot draaien met ClickUp-automatisering

👀 Wist u dat? ClickUp ontdekte dat 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀).

Stel u een werkstroom voor waarin tickets worden toegewezen, goedkeuringen worden aangevraagd en rapporten worden gegenereerd zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Dat is automatisering op de juiste manier.

Wilt u nog een stap verder gaan? ClickUp Brain helpt u bij het prioriteren van werk op basis van deadlines, werklast en afhankelijkheden. De AI-assistent, die is ingebouwd in uw ClickUp-werkruimte, stelt zelfs manieren voor om processen te optimaliseren door vertragingen of overlappingen op te sporen.

Plan, volg, prioriteer en optimaliseer taken vanuit uw werkruimte met ClickUp Brain

En wanneer taken autonoom moeten worden voltooid, zijn ClickUp Autopilot Agents een enorme hulp. Ze kunnen u helpen updates samen te vatten in een teamstand-up, repetitieve vragen te beantwoorden in de chat en dagelijkse of wekelijkse taakrapporten te genereren, zodat u zich kunt concentreren op het bereiken van uw doelstellingen.

Houd het werk automatisch op gang met de Autopilot Agents van ClickUp

We hebben toch gezegd dat ClickUp alles kan, nietwaar?

Van realtime samenwerking tot krachtige automatisering, ClickUp verwijdert frictie uit werkstromen, zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is: resultaten leveren.

De beste functies van ClickUp

Organiseer werkstromen met taken, subtaken, prioriteiten en afhankelijkheid om een soepele uitvoering te garanderen

Kies uit meer dan 100 kant-en-klare sjablonen of maak uw eigen automatiseringsrecepten en voorbeelden met ClickUp Automations

Werk in realtime samen en visualiseer uw brainstormsessies met ClickUp Whiteboards en ClickUp Mindmaps

Integreer meer dan 1000 apps van derden, zoals Zoom, Teams, Slack en meer, om uw hele werkruimte te verbinden

Beheer de prestaties van uw werkstroom door KPI's bij te houden, de werklast van teams te monitoren of knelpunten te identificeren met ClickUp Dashboards

Beperkingen van ClickUp

In het begin is er een leercurve

De mobiele app is nog niet zo rijk aan functies als de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Het intuïtieve systeem voor het bijhouden van taken biedt een duidelijk overzicht van verantwoordelijkheden en de voortgang van projecten, waardoor een naadloze samenwerking wordt gegarandeerd. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als visueel aantrekkelijk, waardoor het eenvoudig is om werkstromen te monitoren en georganiseerd te blijven. Of het nu voor individueel gebruik of voor teammanagement is, ClickUp bewijst een zeer waardevolle tool te zijn.

📮 ClickUp Insight: 64% van de werknemers werkt af en toe of vaak buiten hun geplande uren, waarbij 24% bijna elke dag extra uren maakt! Dat is geen flexibiliteit, dat is eindeloos werk. 😵‍💫 Met ClickUp-taken kunt u grote doelen opsplitsen in kleinere, behapbare stappen, zodat u altijd weet wat u vervolgens moet doen, zonder overweldigd te raken. Vraag de AI van ClickUp om subtaken te genereren, checklists toe te voegen en afhankelijkheden in kaart te brengen, zodat u georganiseerd en in controle blijft. Ondertussen stroomlijnen ClickUp-automatiseringstaken routinematig werk door updates, toewijzingen en herinneringen af te handelen, zodat u minder tijd kwijt bent aan druk werk en meer tijd kunt besteden aan wat echt belangrijk is. 🚀 💫 Echte resultaten: Pigment verbeterde de efficiëntie van de teamcommunicatie met 20% met ClickUp, waardoor teams beter verbonden en op één lijn bleven.

2. Apache Airflow (het beste voor dynamische werkstroomcoördinatie op basis van Python)

via Apache Airflow

Als u een IT-professional bent die te maken heeft met complexe datapijplijnen, kan Apache Airflow uw leven gemakkelijker maken. Apache Airflow is in 2014 ontwikkeld door Airbnb en plant, controleert en beheert werkstromen programmatisch met dynamische controle.

Met een Python-first-benadering, een op gerichte acyclische grafieken (DAG) gebaseerde uitvoering en eenvoudige integraties is het ideaal voor het orkestreren van schaalbare datapijplijnen, machine learning-werkstromen en bedrijfsautomatisering.

De beste functies van Apache Airflow

Definieer werkstromen als code met Python, automatiseer complexe afhankelijkheden en pas de uitvoeringslogica moeiteloos aan

Verdeel taken over meerdere knooppunten, beheer werkstromen met hoge gelijktijdigheid en zorg voor fouttolerantie

Maak verbinding met AWS, Google Cloud, MySQL, Apache Hive en andere platforms van derden voor betere automatisering

Houd de uitvoering van taken bij, los problemen op met gedetailleerde logboeken en visualiseer DAG's in realtime

Beperkingen van Apache Airflow

Vereist Python-expertise om werkstromen effectief te definiëren

Ondersteuning voor realtime werkstroomcoördinatie ontbreekt

Prijzen van Apache Airflow

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Apache Airflow

G2: 4,3/5 (85+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Apache Airflow?

Een G2-gebruiker zegt:

Airflow is de meest intuïtieve interface voor het instellen van dagelijkse workflow-taken die ik ben tegengekomen. De API's zijn over het algemeen eenvoudig te leren/gebruiken en ik vind het geweldig dat alles in Python is. Er zijn een paar mensen in mijn team die geen getrainde programmeurs zijn, maar zij hebben zelf uitgevonden hoe ze eenvoudige dagelijkse taken kunnen maken.

3. AWS Step Functions (het beste voor visuele workflow-orkestratie van serverloze applicaties)

via AWS Step Functions

Amazon Web Services (AWS) Step Functions is een serverloos platform voor workflow-orkestratie dat is ontworpen voor moderne applicaties. Met zijn visuele aanpak vereenvoudigt het complexe processen, of u nu datapijplijnen automatiseert, microservices beheert of machine learning-workflows orkestreert.

Dankzij de ingebouwde foutverwerking, schaalbaarheid en naadloze integratie met meer dan 220 AWS-services kunnen teams zich concentreren op de bedrijfslogica zonder zich zorgen te maken over de infrastructuur.

De beste functies van AWS Step Functions

Bouw, wijzig en debug state machines met behulp van een intuïtieve drag-and-drop editor

Voer langdurige werkstromen uit (Standaard) of verwerk taken met een hoge frequentie (Express) zonder infrastructuurbeheer

Maak verbinding met Lambda, S3, DynamoDB, SageMaker en externe API's voor end-to-end automatisering

Profiteer van veilige gegevenssamenwerking met meerdere partijen en analyseer gedeelde datasets zonder ruwe gegevens bloot te geven met AWS Clean Rooms

Limieten van AWS Step Functions

Beperkte flexibiliteit voor niet-AWS-integraties

De prijzen kunnen oplopen naarmate de werkstromen complexer worden

Prijzen voor AWS Step Functions

Free Forever

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AWS Step Functions

G2: 4,2/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over AWS Step Functions?

Een G2-recensie deelt:

Het is eenvoudig om een ETL-werkstroom te creëren in deze service. Het biedt een functie om werkstromen visueel te creëren; in de back-end maakt het de volledige JSON volgens de visueel voorbereide werkstroom

4. Microsoft Power Automate (het beste voor automatisering van Microsoft-georiënteerde werkstromen)

via Microsoft Power Automate

Als uw bedrijf werkt met Microsoft 365, kan Power Automate uw partner in automatisering worden. Het automatiseert repetitieve taken in Outlook, Teams, SharePoint en Excel, waardoor handmatige inspanningen en fouten worden verminderd.

Met AI Builder en robotische procesautomatisering (RPA) kunt u slimme werkstromen bouwen en verouderde systemen automatiseren zonder te coderen. Bovendien kunt u met een uitgebreide bibliotheek met connectoren die talrijke voorbeelden van automatisering van werkstromen laten zien, automatisch e-mailbijlagen opslaan, waarschuwingen verzenden en nog veel meer om uw werkstroom te verbeteren.

De beste functies van Microsoft Power Automate

Automatiseer taken in Microsoft 365-apps zoals Excel, OneDrive en Teams met native ondersteuning

Gebruik AI-automatisering van werkstromen om gegevens te verwerken, beslissingen te automatiseren en werkstromen te verbeteren met AI Builder

Automatiseer verouderde systemen en desktop-applicaties met bemande en onbemande RPA

Versnel automatisering met meer dan 1000 vooraf gebouwde sjablonen en aangepaste integratieopties

Limieten van Microsoft Power Automate

Complexe automatisering vereist diepgaande expertise

Geavanceerde RPA-functies zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Prijzen van Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: $ 15/maand per gebruiker

Power Automate Process: $ 150/maand per gebruiker

Power Automate Hosted Process: $ 215/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Power Automate?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Mijn ervaring met Power Automate is overwegend positief. Het is een veelzijdige en krachtige tool voor het automatiseren van een breed bereik aan taken binnen het O365-ecosysteem, waardoor teams tijd kunnen besparen en fouten in repetitieve processen kunnen verminderen.

5. Nected (het beste voor low-code, op regels gebaseerde werkstroomcoördinatie)

via Nected

Als u een krachtige maar flexibele tool voor automatisering van werkstromen nodig hebt die beslissingslogica, API-beheer en procescoördinatie combineert, dan is Nected een gamechanger.

Het beste is dat het geschikt is voor zowel technische als niet-technische gebruikers en complexe werkstromen vereenvoudigt. Dit maakt eenvoudige gegevensverwerking en intelligente besluitvorming mogelijk zonder zware codering.

De beste functies van Nected

Elimineer handmatige taken door processen met meerdere stappen van begin tot eind te organiseren

Gebruik beslissingstabellen, regelketens en voorwaardelijke logica om intelligente automatisering te stimuleren

Bouw eenvoudig werkstromen met drag-and-drop-tools, terwijl ontwikkelaars deze verder kunnen aanpassen

Maak verbinding met databases en API's van derden voor een soepele, realtime gegevensuitwisseling

Beperkingen van Nected

Voor geavanceerde aanpassingen is mogelijk technische ondersteuning nodig

Oudere systemen vereisen mogelijk extra installatie voor een soepele implementatie

Nected-prijzen

Free Forever

Start-ups: Aangepaste prijzen

Groei: Aangepaste prijzen

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nected

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Nected?

Een G2-gebruiker zegt:

De afgelopen vijf maanden dat ik Nected AI dagelijks heb gebruikt, is het beheren van mijn bedrijf nog nooit zo eenvoudig geweest. Met deze tool kan ik taken gemakkelijk delegeren en met weinig moeite betere resultaten behalen. Het integreert ook naadloos met onze andere zakelijke tools, zoals MongoDB en Google Spreadsheets, via API.

6. Prefect (het beste voor Python-gebaseerde, gebeurtenisgestuurde werkstroomcoördinatie)

via Prefect

Prefect is nog een andere Python-native softwareoplossing voor werkstromen. Het zet uw Python-code om in veerkrachtige, productieklaar werkstromen zonder de complexiteit van DAG's.

Het regelt alles, van het beheer van datapijplijnen en machine learning-werkstromen tot cloudgebaseerde automatisering, en garandeert tegelijkertijd schaalbaarheid en betrouwbaarheid. Dankzij de Python-first-aanpak is Prefect erg populair onder datawetenschappers.

De beste functies van Prefect

Definieer taken met behulp van eenvoudige decorators, waardoor rigide DAG-structuren overbodig worden

Voer werkstromen flexibel uit met dynamische taakafhandeling en realtime triggers voor gebeurtenissen

Houd taken bij, schakel automatische herhalingen in en sla resultaten op in de cache voor meer efficiëntie

Trigger werkstromen op basis van realtime gebeurtenissen, zoals het starten van een datapijplijn wanneer een bestand uw Google Cloud Storage bereikt

Perfecte beperkingen

Beperkte ondersteuning voor niet-Python-werkstromen

Sommige automatisering en op rollen gebaseerde controles zijn alleen beschikbaar in betaalde versies

Perfecte prijsstelling

Free Forever

Pro: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Perfecte beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Prefect?

Een G2-gebruiker zegt:

De ervaring voor ontwikkelaars is naadloos. Aan de slag gaan is heel eenvoudig en de flexibiliteit van het framework gaat veel verder dan alles wat ik eerder heb gebruikt. En als kers op de taart zijn de community en de ontwikkelaars die het ondersteunen enorm behulpzaam bij alles wat je wilt bereiken.

7. Google Cloud Workflows (het beste voor serverloze workflows in het Google Cloud-ecosysteem)

via Google Workflows

Als u op zoek bent naar een tool voor het coördineren van werkstromen die moeiteloos Google Cloud-services, API's en gebeurtenisgestuurde processen met elkaar verbindt, is Google Workflows een uitstekende keuze.

De volledig beheerde, serverloze architectuur elimineert infrastructuurproblemen, zodat teams zich kunnen concentreren op het bouwen en automatiseren van werkstromen zonder zich zorgen te maken over schaalbaarheid.

De beste functies van Google Cloud Workflows

Schaal werkstromen dynamisch en betaal alleen voor het nummer van de uitgevoerde werkstromen en de gebruikte resources, zonder vaste kosten

Koppel services zoals BigQuery, Pub/Sub en Cloud Storage met ingebouwde verificatie

Trigger werkstromen in realtime op basis van uploads naar cloudopslag, Pub/Sub-berichten of HTTP-verzoeken

Zorg voor een soepele bedrijfsvoering met stateful workflows, automatische herhalingen en fouttolerantie

Limieten van Google Cloud Workflows

Beperkte integraties buiten het Google Cloud-ecosysteem

Werkstromen moeten worden gedefinieerd in YAML of JSON, wat complex kan zijn voor grote processen

Prijzen voor Google Cloud Workflows

Free Forever

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Workflows

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Google Cloud Workflows?

Een G2-gebruiker deelt:

Cloud Workflows vereenvoudigt de complexe architectuur van oplossingen. Er zijn geen middelen nodig voor onderhoud. U schaalbaar naar behoefte. Implementatie is vrij eenvoudig. Integratie is heel eenvoudig via SDK

8. Azure Data Factory (het beste voor hybride gegevensintegratie op ondernemingsniveau)

via Azure Data Factory

Azure Data Factory (ADF) is de perfecte keuze voor grootschalige data-integratie in cloud-, on-premises of hybride omgevingen, met name binnen het Microsoft-ecosysteem.

Deze software voor workflowbeheer voor ondernemingen maakt planning op basis van tijd en triggers voor gebeurtenissen mogelijk. Het vereenvoudigt gegevensverplaatsing met meer dan 90 vooraf gebouwde connectoren. Dankzij de interface met weinig code kan iedereen complexe pijplijnen bouwen zonder diepgaande programmeerkennis.

De beste functies van Azure Data Factory

Integreer gegevens uit meerdere bronnen, waaronder Amazon Redshift, Oracle en Salesforce

Vereenvoudig complexe transformaties met een low-code drag-and-drop interface

Gebruik dashboards voor realtime monitoring om de prestaties van de pijplijn bij te houden

Krijg toegang tot een volledig serverloze architectuur die automatisch schaalbaar is op basis van de werklast

Limieten van Azure Data Factory

Beperkte integraties met niet-Microsoft-producten

Aangepaste transformaties en hybride installaties vereisen technische expertise

Prijzen voor Azure Data Factory

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Azure Data Factory

G2: 4,6/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Azure Data Factory?

Een recensie op Reddit deelt:

Het is een degelijke orchestrator die goed genoeg is voor eenvoudige ETL-taken. De kopieeractiviteit is erg handig om gegevens uit verschillende bronnen samen te brengen. Maar het kan erg duur worden als u de transformaties via ADF-werkstromen uitvoert. Ook is de low-code-benadering van werkstromen misschien niet voor iedereen geschikt.

9. Control-M (het beste voor workflow-orkestratie op ondernemingsniveau)

Control-M van BMC Software is een krachtige tool voor werkstroomcoördinatie die is ontworpen om complexe datapijplijnen, applicatiewerkstromen en bestandsoverdrachten in hybride en multi-cloudomgevingen te automatiseren.

Het is ideaal voor ondernemingen die bedrijfskritische werklasten beheren. Control-M verhoogt de efficiëntie met automatisering, voorspellende analyses en DevOps-vriendelijke functies.

De beste functies van Control-M

Verbind on-premises en cloud-omgevingen moeiteloos met ingebouwde integraties voor AWS, Azure en Google Cloud

Integreer orchestration in CI/CD-pijplijnen met behulp van JSON of Python voor gestroomlijnde versiebeheer en testen

Gebruik voorspellende analyses om mogelijke vertragingen te identificeren en automatische waarschuwingen te triggeren voordat er problemen ontstaan

Integreer bestandsverplaatsing in werkstromen met behoud van veiligheid, naleving en realtime tijdsregistratie

Beperkingen van Control-M

Voor kleinere teams kan dit duur zijn

Voor aanpassingen en probleemoplossing kan de hulp van een expert nodig zijn

Prijzen van Control-M

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Control-M

G2: 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Control-M?

Een G2-gebruiker zegt:

* Ik vind het prettig dat het batchjobs in volgorde controleert en ons waarschuwt bij fouten, zodat we deze kunnen herstellen. Dit draagt bij aan de continuïteit van het bedrijf

10. Flyte (het beste voor data- en machine learning-projecten)

via Flyte

Flyte is ontwikkeld voor zware data- en machine learning (ML)-werkstromen. Het draait allemaal om het overbruggen van de kloof tussen schaalbaarheid en gebruiksgemak, zodat u dynamische, productiegereed pijplijnen kunt bouwen.

Het vereenvoudigt complexe processen met dynamische werkstromen, krachtige gegevensvalidatie en ondersteuning voor meerdere talen, terwijl de reproduceerbaarheid in gedistribueerde omgevingen wordt gewaarborgd.

De beste functies van Flyte

Gebruik de @dynamic-decorator om werkstromen te creëren die zich tijdens de uitvoering aanpassen, perfect voor hyperparameter-afstemming en modelevaluatie

Ga indien nodig terug naar de vorige versie van werkstromen voor foutopsporing of experimenten

Breek grote berekeningen op met behulp van kaarttaken voor efficiënte parallellisatie in ML- en big data-werkstromen

Automatisch opnieuw uitvoeren van mislukte taken, resultaten in de cache opslaan en herstel met één klik inschakelen om downtime te verminderen

Flyte-beperkingen

Geavanceerde functies vereisen extra expertise

Het biedt minder integraties in vergelijking met zijn concurrenten

Prijzen van Flyte

Aangepaste prijzen

Flyte beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

