Persmap-sjablonen om binnen enkele minuten mediaklare merkmiddelen te creëren

Uw merk heeft een verhaal – en uw persmap zorgt ervoor dat dit op de juiste manier wordt verteld, terwijl u de controle houdt over het verhaal.

Maar elke keer helemaal opnieuw beginnen? Dat is een snelle weg naar burn-out. Van het verzamelen van materiaal tot het ontwerpen van lay-outs, het proces kost uren die je niet hebt. Het grootste deel van die wrijving komt voort uit Work Sprawl.

Daar komen persmap-sjablonen om de hoek kijken. De belangrijkste elementen zijn al ingebouwd, dus u heeft nog te doen uw gegevens in te vullen. Het is snel, verzorgd en professioneel – zonder dat u helemaal vanaf nul hoeft te beginnen.

Bekijk enkele van de beste sjablonen voor elektronische persmappen waarmee u uw merk met vertrouwen (en veel minder stress) kunt presenteren.

Wat zijn persmap-sjablonen?

Persmap-sjablonen zijn vooraf ontworpen structuren die worden gebruikt om een verzameling essentiële informatie samen te stellen, waaronder afbeeldingen met hoge resolutie en bronnen voor journalisten en mediaprofessionals, ook wel bekend als een persmap.

Deze sjablonen bieden een kader voor het ordenen van sleuteldetails, visuele middelen en contactgegevens over een bedrijf of product.

Zo vergemakkelijken deze sjablonen het delen van informatie met de media:

✅ Bevat een omslagdia die de branding van het bedrijf benadrukt✅ Bevat een sectie 'Over ons' met een kort overzicht van het bedrijf en de kernwaarden✅ Toont producten/diensten en geeft een duidelijk overzicht van het aanbod van het bedrijf✅ Biedt persberichten met het laatste nieuws en gebeurtenissen van het bedrijf

👀 Leuk weetje: De eerste bekende persmap werd in 1906 door Parker & Lee gemaakt voor een public relations-campagne ter promotie van een spoorwegmaatschappij.

Wat maakt een goede persmap-sjabloon?

Een goede persmap-sjabloon communiceert het verhaal van een merk effectief naar de media en biedt essentiële informatie en hoogwaardige middelen voor berichtgeving.

Wat gratis sjablonen voor mediakits echter echt aantrekkelijk maakt, is meestal het volgende:

Presenteer informatie duidelijk en beknopt, zodat deze gemakkelijk te begrijpen en te verwerken is, vaak in een document of op een website.

Weerspiegel de consistentie van uw merk met passende kleuren, lettertypes, stijl en toegevoegde elementen.

Vertel een boeiend verhaal dat de waarde, sociale bewijskracht en unieke verkoopargumenten van het merk benadrukt.

Bevat hoogwaardige beelden , zoals professionele foto's, logo's en andere media-assets.

Maakt eenvoudige navigatie mogelijk, zodat journalisten snel de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.

Persmap-sjablonen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel voor alle ClickUp- en Template. Net-persmap-sjablonen:

Bekijk hoe u in minder dan 30 minuten een projectplan op hoog niveau kunt opstellen, van het definiëren van doelen tot het toewijzen van taken.

Top 14 sjablonen voor persmappen

Hier is een lijst met 14 persmap-sjablonen die zijn ontworpen om u te helpen een goed georganiseerde, professionele mediakit samen te stellen die efficiënt de missie, geschiedenis en belangrijkste prestaties van uw bedrijf functioneert.

1. ClickUp-sjabloon voor persberichten

Ontvang een gratis sjabloon Laat uw boodschap opvallen in een druk mediaklimaat met de ClickUp-sjabloon voor persberichten.

Als het gaat om persberichten, is het sleutel om uw verhaal goed te brengen om de aandacht van zowel journalisten als uw target te trekken. Het doel is om het verhaal van uw product op een manier te vertellen die aanslaat en opvalt. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat uw boodschap effectief aanslaat?

Daar komt de ClickUp-sjabloon voor persberichten om de hoek kijken. Met deze sjabloon kunt u in een handomdraai een persbericht opstellen dat de unieke waarde van uw product of dienst benadrukt, in een format dat meteen de aandacht trekt.

Deze sjabloon voor persberichten bevat ook naadloos geïntegreerde afbeeldingen en teksten die zowel de media als uw publiek aanspreken, waardoor uw persbericht meer kans maakt op de aandacht die het verdient.

✨ Ideaal voor: Startups, marketeers en makers die snel en effectief indrukwekkende persberichten willen opstellen.

Hoe Brain MAX het aanmaken van persmappen versnelt Persmappen zijn sneller klaar als u ideeën en middelen kunt vastleggen zonder van tool te wisselen. ClickUp Brain MAX helpt u bij het verzamelen van merkupdates, het samenvatten van productdetails en het verfijnen van uw boodschap met meer duidelijkheid. Met Talk to Text kunt u tijdens interviews, planningssessies of brainstormsessies aantekeningen inspreken en deze direct omzetten in schone tekst voor uw persmapontwerp. Zo blijft uw content nauwkeurig en klaar voor bewerking, zonder dat het creatieve proces wordt vertraagd. Plan, voer uit en analyseer 4x sneller met Talk to Text op ClickUp Brain MAX.

2. ClickUp-sjabloon voor persmap

Ontvang een gratis sjabloon Presenteer een overtuigend portfolio van uw unieke verkoopargumenten met behulp van de ClickUp Media Kit-sjabloon.

Alle mediakits hebben één gemeenschappelijk doel: communiceren wie u bent, wat u te bieden heeft en waarom het werken met u een slimme keuze is.

De uitdaging? Opvallen in een ruimte vol stemmen die allemaal om dezelfde aandacht strijden.

Met de ClickUp Media Kit sjabloon kunt u eenvoudig een verzorgd, professioneel portfolio samenstellen dat uw grootste successen belicht en uw merk positioneert voor samenwerking.

Met een paar aangepaste aanpassingen om uw unieke verhaal te laten zien, bent u klaar om alles te presenteren wat uw bedrijf heeft bereikt en waarom het een waardevolle kans is voor anderen.

✨ Ideaal voor: bedrijven die potentiële partners en adverteerders willen aantrekken door de successen van hun merk te laten zien.

💡 Pro-tip: Vereenvoudig het aanmaken van content door elke stap van het proces, van onderzoek tot publicatie, in kaart te brengen. Bekijk Hoe u een werkstroom voor het aanmaken van content opzet voor een duidelijke handleiding om het aanmaken van content van begin tot eind te organiseren.

3. ClickUp-sjabloon voor medialijst

Ontvang een gratis sjabloon Houd alles bij de les terwijl u zich concentreert op het opbouwen van duurzame mediarelaties met de mediasjabloon van ClickUp.

Werkt media-outreach niet meer? Hoe zorgen PR-professionals ervoor dat hun clients in de functie komen?

Werkt media-outreach niet meer? Hoe zorgen PR-professionals ervoor dat hun clients in de functie komen?

Een Reddit-gebruiker vroeg.

Hoewel het scenario misschien dramatisch lijkt, kan het beheren van media-outreach al snel overweldigend worden zonder de juiste tools. Zonder een duidelijk systeem kan het bijhouden van contacten, follow-ups en de voortgang van campagnes een hele taak zijn.

Met het ClickUp Media List-sjabloon blijft u eenvoudig georganiseerd en efficiënt. Het helpt u bij het volgende:

Maak een uitgebreide lijst met contactpersonen voor persberichten, interviews en andere media-outreach.

Blijf de status van elk contact bijhouden (bijv. gecontacteerd, in uitvoering, voltooid)

Bewaar essentiële gegevens zoals contactgegevens, besproken onderwerpen en vervolgantekeningen.

Als het gaat om bijhouden, is ClickUp voor mediateams de tool die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald. Dankzij de flexibiliteit om alles vanaf één platform te beheren, blijven teams op één lijn, wordt verwarring voorkomen en houdt u alle bewegende delen van uw mediastrategie onder controle.

✨ Ideaal voor: Teams die hun media-outreach willen organiseren en ervoor willen zorgen dat elk contact efficiënt wordt beheerd.

📖 Lees ook: Sjablonen voor zakelijke aankondigingen

4. ClickUp-sjabloon voor merkrichtlijnen

Ontvang een gratis sjabloon Zorg ervoor dat de stem, beelden en boodschap van uw merk altijd in overeenstemming zijn met het sjabloon voor ClickUp-merkrichtlijnen.

Heeft u ooit het gevoel gehad dat de identiteit van uw merk verspreid is over verschillende platforms zonder duidelijke richting? Dat is waar het lastig kan worden, vooral wanneer u elk contactpunt consistent moet houden.

De ClickUp-sjabloon voor merkrichtlijnen biedt hiervoor de oplossing. Deze sjabloon biedt een gestroomlijnde manier om al uw merkmateriaal op één plek te creëren, samen te werken en op te slaan.

Met aanpasbare sjablonen en realtime updates kunt u ervoor zorgen dat de stem, beelden en boodschap van uw merk op elk kanaal consistent blijven.

✨ Ideaal voor: Teams die klaar zijn om een consistente, samenhangende merkidentiteit op te bouwen en deze naadloos te onderhouden.

👀 Leuk weetje: 93% van de PR-professionals zegt dat ze een persmap hebben gebruikt in hun campagnes, wat aantoont hoe belangrijk deze zijn voor het beheer van het hoogwaardige mediabeeld van een merk.

5. ClickUp-sjabloon voor merkboek

Ontvang een gratis sjabloon Houd de boodschap van uw merk consistent en uniform op alle platforms met behulp van de ClickUp Brand Book-sjabloon.

42% van de consumenten is van mening dat logo's een sleutelrol spelen bij het overbrengen van de persoonlijkheid van een merk.

Uw merk is echter meer dan alleen een logo of slogan. Het is de algehele uitstraling, sfeer en persoonlijkheid van uw bedrijf.

Met de ClickUp Brand Book-sjabloon kunt u een consistente merkidentiteit definiëren en handhaven op alle kanalen. Het biedt de structuur die u nodig hebt om uw merkrichtlijnen te organiseren, inclusief logo's, lettertypes, kleuren en berichten.

Met deze sjabloon kunt u eenvoudig de ontwikkeling van uw merkcontent bijhouden en ervoor zorgen dat al uw marketingmateriaal de unieke merkidentiteit van uw bedrijf weerspiegelt.

✨ Ideaal voor: Teams die een samenhangende en professionele merkidentiteit willen creëren die consistent is in alle marketingmaterialen en -kanalen.

📮 ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête gaf aan interesse te hebben in het gebruik van AI om hun leven te organiseren, waaronder het beheren van kalenders, taken en herinneringen. Daarnaast wil 15% dat AI routinetaken en administratief werk voor hun rekening neemt. Om effectief te kunnen werken, moet AI de prioriteiten van taken begrijpen, de nodige stappen uitvoeren om taken te creëren of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom opzetten. Terwijl de meeste tools één of twee van deze stappen dekken, heeft ClickUp gebruikers geholpen om vijf of meer apps te consolideren in één platform! Met AI-gestuurde planning kunt u taken en vergaderingen eenvoudig toewijzen aan beschikbare tijdvakken op basis van prioriteitsniveaus. Bovendien kunt u met ClickUp Brain aangepaste automatisering instellen om routinetaken te automatiseren – vaarwel druk werk!

6. ClickUp-sjabloon voor merkbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Breng uw team op één lijn met een gezamenlijke missie met behulp van de ClickUp-sjabloon voor merkbeheer.

Heb je ooit geprobeerd om een groep creatieve geesten het eens te laten worden over hoe een merk moet klinken? Dat is niet eenvoudig.

Om een sterke merkidentiteit op te bouwen, is het essentieel dat iedereen op één lijn zit. De truc is om een tool te hebben die uw hele team op één lijn brengt en houdt.

Daar komt de ClickUp-sjabloon voor merkbeheer om de hoek kijken. Deze is ontworpen om iedereen, van ontwerpers tot marketeers, op één lijn bij te houden.

Met de sjabloon kunt u meerdere campagnes tegelijkertijd plannen en de voortgang ervan bijhouden. Alle tools die u nodig hebt voor effectieve merkmanagementstrategieën zijn op één plek samengebracht, waardoor u efficiënter kunt werken.

✨ Ideaal voor: Brand managers en teams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om campagnes te plannen en uit te voeren, met behoud van merkconsistentie in alle marketingcommunicatiestrategieën.

📖 Lees ook: Voorbeelden van merkpakketten om u te inspireren bij het samenstellen van uw eigen pakket

7. ClickUp-sjabloon voor huisstijlgids

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw stijl consistent in al uw communicatie met de ClickUp Brand Style Guide sjabloon.

Dit is de grootste uitdaging bij het aanmaken van content: u wilt dat elke boodschap, van e-mails tot posts op sociale mediaplatforms, de persoonlijkheid en waarden van uw merk weerspiegelt, maar toch individueel opvalt.

Met het ClickUp Brand Style Guide sjabloon kunt u snel duidelijke richtlijnen instellen voor de toon, beelden en boodschap van uw merk.

Met deze stijlgids-sjabloon hebt u binnen enkele seconden de basis die u nodig hebt om overal waar dat belangrijk is een uniforme merkidentiteit te behouden. Zo kunt u diverse content creëren en tegelijkertijd trouw blijven aan uw visie.

✨ Ideaal voor: Teams die een consistente, professionele merkidentiteit willen creëren.

💡 Pro-tip: Wilt u ervoor zorgen dat uw advertenties op het juiste moment de juiste doelgroep bereiken? Leer hoe u een mediaplan opstelt dat resultaat oplevert in Hoe u een mediaplan opstelt dat resultaat oplevert en til uw marketingstrategie naar een hoger niveau.

8. ClickUp-sjabloon voor marktintroductiestrategie

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer alles wat u nodig hebt om een product te lanceren op één plek via ClickUp's Go-To Market Strategy sjabloon.

U hebt het product, maar wat nu? Het op het juiste moment onder de aandacht brengen van de juiste mensen is een heel andere uitdaging.

Een solide marktintroductiestrategie kan het verschil maken tussen een productlancering die flopt en een die een groot succes wordt. Hier vindt u een gids voor het opstellen van een marktintroductiestrategie die de juiste balans vindt.

De ClickUp Go-To Market Strategy sjabloon is ontwikkeld om het proces te vereenvoudigen. Hiermee kunt u snel de marktbehoeften beoordelen, uw positie verfijnen en uw team afstemmen op sleutelprijs- en verdelingstrategieën – u hoeft niet meer te schakelen tussen spreadsheets of onsamenhangende aantekeningen.

✨ Ideaal voor: Teams die nieuwe producten lanceren en een duidelijk, gestructureerd stappenplan nodig hebben.

👀 Leuk weetje: Filmstudio's maken vaak uitgebreide persmappen met niet alleen informatie, maar ook foto's van achter de schermen, interviews met de regisseur en zelfs steekproeven van de soundtrack van de film!

9. ClickUp-sjabloon voor logo-stijlgids

Ontvang een gratis sjabloon Zorg ervoor dat uw merklogo consistent wordt gebruikt met de ClickUp Logo Style Guide Sjabloon.

Denk eens aan de laatste keer dat u het logo van een merk verkeerd gebruikt zag worden: misschien waren de kleuren niet goed, was de ruimte verkeerd of was het logo zo uitgerekt dat het onherkenbaar was geworden. Dat is meteen een afknapper, toch?

Stel je voor dat je logo op onverwachte manieren op duizenden contactpunten verschijnt.

Daarom is een solide logo-stijlgids van cruciaal belang. De ClickUp Logo Style Guide sjabloon zorgt ervoor dat uw logo consistent en herkenbaar blijft in elke toepassing. Van kleurwaarden tot de juiste ruimte, u kunt precies aangeven hoe uw logo moet worden gebruikt en die gids delen met partners en leveranciers om ervoor te zorgen dat het altijd correct wordt toegepast.

✨ Ideaal voor: Teams die de integriteit van hun merk willen beschermen, of dat nu in gedrukte vorm, digitaal of op partnerplatforms is.

💡 Pro-tip: Zonder een duidelijke richting kunnen zelfs de beste inspanningen hun doel missen. Leer hoe u een bruikbaar stappenplan voor succes kunt opstellen met voorbeelden en steekproeven van effectieve marketingplannen en begeleid uw team bij het bereiken van uw marketingdoelstellingen.

10. Sjabloon voor checklist voor persmapreclame door Template. Net

Bij het samenstellen van een persmap is het gemakkelijk om kleine maar cruciale details over het hoofd te zien die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op uw media-aandacht.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een persmap verstuurt met verouderde contactgegevens of zonder hoogwaardige afbeeldingen van je producten. Beide kunnen ervoor zorgen dat potentiële media-aandacht snel verandert in gemiste kansen.

Met de sjabloon voor een checklist voor persmapreclame van Template. Net kunt u elke stap met volledig vertrouwen zetten. Van het bepalen van het hoofddoel van uw persmap tot het uitvoeren van een laatste controle met belanghebbenden: deze sjabloon helpt u om elke stap georganiseerd en gefocust te blijven.

✨ Ideaal voor: Teams die een betrouwbare, stap-voor-stap handleiding nodig hebben om ervoor te zorgen dat hun persmap factsheets bevat en klaar is voor verspreiding in de media.

💡 Pro-tip: Het kiezen van de juiste merkbeheersoftware is cruciaal voor het bijhouden van de prestaties van uw merk en het optimaliseren van strategieën. Ontdek de beste opties in Beste merkbeheersoftware en zorg ervoor dat uw merk de concurrentie voor blijft.

11. Professionele persmap-sjabloon van Template. Net

Een persmap die onduidelijk is of belangrijke details mist, kan meer kwaad dan goed doen. In plaats van interesse en geloofwaardigheid te wekken, kan het de media en potentiële partners in verwarring brengen, wat kan leiden tot gemiste kansen of zelfs verloren omzet.

De professionele persmap-sjabloon van Template. Net zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. Het helpt u alle sleutelgegevens, zoals de missie van uw bedrijf, mijlpalen en contactgegevens, te ordenen in een duidelijk en gemakkelijk te navigeren format.

✨ Ideaal voor: bedrijven die een professionele, gemakkelijk te lezen persmap willen maken.

12. Sjabloon voor persmap van bedrijf door Template. Net

Wanneer u uw bedrijf presenteert aan potentiële partners, mediakanalen of investeerders, wilt u natuurlijk geen slechte eerste indruk maken.

Kleine details, zoals ontbrekende biografieën van leidinggevenden of verouderde mijlpalen van het bedrijf, kunnen mensen aan uw geloofwaardigheid doen twijfelen.

De sjabloon voor persmappen van Template. Net organiseert alles, van de missie en belangrijke mijlpalen van uw bedrijf tot biografieën van het managementteam en contactgegevens voor de media, allemaal in één gebruiksvriendelijke sjabloon.

✨ Ideaal voor: Bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudige, betrouwbare manier om een persmap samen te stellen die het verhaal van hun bedrijf duidelijk overbrengt.

📖 Lees ook: Voorbeelden van merkrichtlijnen om een inspirerend merk op te bouwen

13. Influencer-persmap-sjabloon door Template. Net

Hoewel content het belangrijkste onderdeel van je werk is, bestaat een groot deel van je taak als influencer uit het opbouwen van echte verbindingen met je publiek en het voortdurend bewijzen van je waarde voor merken.

Maar als het gaat om het pitchen van jezelf voor nieuwe samenwerkingen, kan het een uitdaging zijn om alle juiste details te organiseren, zoals de demografische gegevens van je publiek, engagementstatistieken en eerdere merkpartnerschappen.

De Influencer Press Kit Template van Template. Net neemt die last van uw schouders. Deze sjabloon biedt een strakke, professionele layout die uw bereik, inzichten in uw publiek en eerdere werk benadrukt, waardoor merken snel uw waarde kunnen begrijpen.

✨ Ideaal voor: influencers die op zoek zijn naar een eenvoudige, effectieve manier om hun impact te presenteren en nieuwe merksamenwerkingen aan te trekken met een professionele persmap.

💡 Pro-tip: Heeft u moeite om alle aspecten van uw marketingstrategie te beheren, vooral wanneer u contact zoekt met bloggers? Ontdek de beste marketingbeheersoftware voor kleine bedrijven in Beste marketingbeheersoftware voor kleine bedrijven en krijg eenvoudig controle over uw campagnes.

14. Sjabloon voor filmpresskit door Template. Net

Lichten, camera, actie! Wanneer u zich klaarmaakt om een film te lanceren, is uw persmap de held achter de schermen die uw film de aandacht geeft die hij verdient.

Met de sjabloon voor filmpersmappen van Template. Net is het samenstellen van de perfecte persmap een fluitje van een cent. Deze sjabloon is ontworpen om alles, van de titel van uw film tot de met sterren bezaaide cast, releasedata en contactinformatie, overzichtelijk te ordenen in één professioneel, gemakkelijk te delen pakket.

Of u nu uw product aan distributeurs pitcht of uw film met de media deelt, deze sjabloon zorgt ervoor dat alle essentiële details, inclusief links, goed naar voren komen.

✨ Ideaal voor: filmmakers en studio's die de belangrijkste details van hun film op een professionele, overzichtelijke format willen presenteren.

Maak u geen zorgen over een persmap met ClickUp

De eerste indruk is echte valuta in PR, en een goed samengesteld perspakket zet uw merk in de beste positie. Of u nu meer media-aandacht of sterkere partnerschappen wilt, consistentie in uw merkactiva is van groot belang.

Met ClickUp kunt u elk onderdeel van uw persmap maken en beheren in een Converged AI Workspace waar uw bestanden, updates, afbeeldingen en aantekeningen samen worden bewaard. Met aanpasbare sjablonen en uitstekende bijhouden-functies zorgt ClickUp ervoor dat elk aspect van uw persmap aan bod komt, zodat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien.

Jodi Salice, creatief directeur bij United Way Suncoast, ondersteunt deze sentiment:

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten tracking en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

Klaar om het maken van uw persmap eenvoudiger te maken? Meld u nu aan bij ClickUp!