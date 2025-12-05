De beste alternatieven voor Follow Up Boss om uw leadbeheer te verbeteren

Follow Up Boss is een veelgebruikt CRM-systeem voor vastgoedteams.

Het houdt al uw leads en contacten op één plek bij. U kunt geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mails versturen, bellen en tekstberichten sturen naar potentiële klanten op het juiste moment. Uw hele team werkt vanuit één gedeeld systeem in plaats van een mix van tools.

Hoewel de functies van hoge kwaliteit zijn, is de prijs, vanaf $ 69 per maand per gebruiker, aan de hoge kant voor solo-makelaars en kleine teams met een beperkt budget.

Daarom is het zinvol om alternatieven voor Follow Up Boss te verkennen, vooral als u vergelijkbare functies wilt tegen lagere kosten of met extra mogelijkheden.

De beste alternatieven voor Follow Up Boss in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste CRM-systemen voor onroerend goed die als alternatief voor Follow Up Boss kunnen dienen:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp End-to-end werkstroom voor de verkoop van onroerend goed Teamgrootte: Solo-makelaars tot grote makelaarskantoren van ondernemingen CRM-sjablonen voor onroerend goed, kaartweergave, dashboards, automatiseringen, documenten, mobiele app, ClickUp Brain AI-samenvattingen Voor altijd gratis; aanpassing mogelijk voor ondernemingen BoldTrail (kvCORE) AI-aangedreven CRM voor ondernemingsvastgoed Teamgrootte: middelgrote teams tot grote makelaarskantoren IDX-websites, tools voor het genereren van leads, automatiserde drip-campagnes, transactiewerkstroom, backoffice + QuickBooks-integratie Aangepaste prijzen BoomTown Geïntegreerde leadgeneratie + CRM voor onroerend goed Teamgrootte: Groeiende teams die behoefte hebben aan schaalbare leadgeneratie Voorspellende CRM, IDX-websites, geautomatiseerde follow-ups, mobiele app, Success Assurance-conciërge Aangepaste prijzen IXACT Contact Marketingautomatisering + relatieopbouw Teamgrootte: Solo-makelaars en kleine teams Keep-in-touch coaching, Drip-campagnes, Automatisch posten op sociale media, Massale sms-berichten, Vastgoedwebsite Vanaf $ 55/maand CINC Conversie van grote hoeveelheden online leads Teamgrootte: Teams met veel leads + ISA's Ingebouwde kiezer, massale sms-berichten, AI-betrokkenheid, routeringsregels, pagina's voor woningtaxatie, ROI-dashboards Aangepaste prijzen Top Producer MLS-geïntegreerde CRM voor traditionele werkstroomen Teamgrootte: Gevestigde teams met MLS-intensieve pijplijnen MLS-synchronisatie, slimme abonnementen, e-mails met marktoverzichten, transactiemanager, tweerichtingssynchronisatie van e-mails Abonnementen vanaf $ 179/gebruiker/maand Sell. Nog te doen Ontwikkelaars + kanaalpartners die volledige automatisering van de verkoopcyclus nodig hebben Teamgrootte: Vastgoedontwikkelaars, makelaars, CP-netwerken Leadbeheer, voorraadbijhouden, tools voor locatiebezoeken, werkstroomen voor na de verkoop, portaal voor kanaalpartners Aangepaste prijzen Pipedrive Visueel beheer van de verkooppijplijn Teamgrootte: Kleine teams + onafhankelijke makelaars Kanban-pijplijn, AI-verkoopassistent, mobiele CRM, meer dan 300 integraties, automatisering-bouwer Abonnementen vanaf $ 19 per gebruiker per maand HubSpot CRM Geïntegreerde marketing + gratis CRM-basis Teamgrootte: Makelaars + teams die automatisering + nurture werkstroom willen Slimme pijplijnen, AI-agenten (prospectie/klant/content), e-mailbijhouden, aangepaste werkstroom Abonnementen vanaf $ 49 per gebruiker per maand Freshsales AI-aangedreven verkoop-CRM met multichannelcommunicatie Teamgrootte: Teams die bellen, sms'en en e-mailen op één plek nodig hebben Freddy AI-scoring, ingebouwde telefoon/sms, WhatsApp, dealinzichten, mobiele CRM Abonnementen vanaf $ 11/gebruiker/maand

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Follow Up Boss?

Voordat u de overstap maakt, moet u het vastgoed-CRM beoordelen op de volgende functies:

Leadgeneratie en -routering: Zorg ervoor dat het CRM-systeem gemakkelijk leads kan ophalen van portals, websites, sociale advertenties en tools van derden. Geautomatiseerde routering op basis van locatie, prijsklasse of beschikbaarheid van makelaars helpt vertragingen te verminderen en de responstijd te verkorten.

Automatisering voor follow-ups: zoek naar slimme werkstroom-werkprocessen die automatisch teksten, e-mails en herinneringen versturen. Zo raakt u geen interessante leads kwijt omdat u bent vergeten om op te volgen. Kies een alternatief voor Follow Up Boss met drip-campagnes om prospects op lange termijn te koesteren.

Ingebouwde communicatietools: Het CRM-systeem moet sms'en, bellen, herinneringen voor taken en tweerichtings-e-mailsynchronisatie ondersteunen voor naadloze communicatie en teamsamenwerking.

Integraties die tijd besparen: Uw CRM moet naadloos verbinding maken met IDX-websites, MLS-platforms, marketingtools, apps voor vastgoedtaxatie en software voor transacties. U zou niet moeten hoeven betalen voor allerlei extra add-ons om tools met elkaar te laten communiceren.

Pipeline-zichtbaarheid en -analyse: U hebt dashboards nodig voor realtime zichtbaarheid van belangrijke statistieken, het bijhouden van leads en deals, bruikbare inzichten, waarschuwingen en meer.

Mobiele app-ervaring: Onroerend goed is een mobiele business. Met een mobiele app kunnen makelaars direct reageren op leads, bezichtigingen boeken en hun pijplijn bijwerken, gewoon vanuit de auto.

AI-gestuurde assistentie: Ingebouwde AI moet leadgesprekken samenvatten, de beste vervolgacties voorstellen en follow-upberichten opstellen. Zo blijft de context op één plek en Ingebouwde AI moet leadgesprekken samenvatten, de beste vervolgacties voorstellen en follow-upberichten opstellen. Zo blijft de context op één plek en wordt het chaotische heen en weer schakelen tussen tools verminderd

Schaalbare prijzen: Naarmate uw team groeit, mogen uw kosten niet explosief stijgen. Kies een CRM dat u meer waarde per gebruiker biedt, zonder verrassende kosten voor essentiële zaken als automatisering, integraties en rapportage.

👀 Wist u dat? De omzet van software voor het genereren van leads in de vastgoedsector bedroeg in 2024 4,5 miljard dollar en zal naar verwachting 10,2 miljard dollar bereiken, met een groei van 9,8% CAGR (2026-2033). Teams die vroeg investeren in slimmere CRM-systemen en automatiseringstools zullen de grootste winst boeken.

De beste alternatieven voor Follow Up Boss

Het vinden van het juiste CRM-systeem kan de follow-ups, zichtbaarheid van de pijplijn en conversiepercentages voor vastgoedteams aanzienlijk verbeteren. Hier zijn de beste alternatieven voor Follow Up Boss die het overwegen waard zijn:

1. ClickUp (het beste voor end-to-end werkstroomen voor de verkoop van onroerend goed)

Breng uw vastgoeddoelen, clienttransacties en belangrijkste deliverables samen in ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, brengt vastgoedprojectmanagement en CRM-mogelijkheden onder één dak. Verkoopmanagers en makelaars kunnen leads, aanbiedingen en deals op één plek beheren.

Gebruik om te beginnen het Real Estate Projectmanagement-platform van ClickUp om al uw ontwikkelingsprojecten op één plek te beheren.

Van commerciële aankopen tot verkoopaanbiedingen van woningen, elke mijlpaal, elk document, elke Taak en elke update van belanghebbenden blijft overzichtelijk in één werkruimte.

Hoewel ClickUp in de eerste plaats een projecttool is, biedt het volledige CRM-achtige functies: u kunt databases bijhouden met contacten, eigendommen, taken, opmerkingen en gerelateerde documenten.

Beheer en optimaliseer al uw klantrelaties met ClickUp CRM.

Voor vastgoedintensieve activiteiten biedt ClickUp kaartweergaven waarmee u aanbiedingen of locaties geografisch gepind kunt zien, met kleurcodes voor prijs, status of activiteit.

Taken in ClickUp vertegenwoordigen individuele uitvoerbare werkitems die kunnen worden aangepast met statussen, toegewezen personen, deadlines, aangepaste velden en subtaaken, zodat teams duidelijk kunnen bijhouden wat er nog te doen is.

Met de mobiele app ClickUp kunnen vastgoedprofessionals tijdens hun werkzaamheden in het veld onderweg checklists en taken bijwerken.

Bovendien kunnen uw verkopers met ClickUp voor salesprojectmanagement de pijplijn op één plek bijhouden, samenwerken aan deals en deze netjes overdragen aan onboarding zonder context te verliezen.

Houd uw team op één lijn met één weergave voor elke taak, elk bericht en elke lead-update in de Sales Projectmanagement Software van ClickUp.

Gebruik de meer dan 15 aangepaste weergaven om uw pijplijn te visualiseren, accountactiviteiten bij te houden en samen te werken aan deals.

Om de status van de pijplijn te monitoren, kunt u gebruikmaken van ClickUp dashboards.

Dashboard AI Cards zet werkruimtegegevens (taaken, tijdsregistratie, voortgang van projecten) om in duidelijke visuele rapporten. U kunt dashboards filteren en delen, ze exporteren naar PDF en ze automatisch vernieuwen om belanghebbenden op één lijn te houden en de verkoopactiviteiten transparant te houden.

En dan hebben we nog ClickUp Brain. Dit is de eerste geconvergeerde AI-laag die uw werk begrijpt, bijwerkt en namens u actie onderneemt.

ClickUp Brain kan bijvoorbeeld een vastgoedbusinessplan opstellen op basis van uw doelstellingen. Het kan gegevens uit bestaande projecten halen voor het voorstel.

Gebruik ClickUp Brain om voorstellen voor kopersvertegenwoordiging op te stellen.

Bovendien kunt u Brain gebruiken om notulen van vergaderingen op te halen, rapporten samen te vatten, follow-up-e-mails aan potentiële klanten op te stellen, de status van aanbiedingen bij te werken en belanghebbenden op de hoogte te brengen.

Wanneer u AI in onroerend goed gebruikt met Brain, stelt u vragen als "Waar lopen we vast bij de marketinglancering?" en Brain scant ClickUp en zoekt antwoorden voor u.

En als het aanmaken van content te veel tijd kost, laat AI u dan helpen om sneller te schrijven. In deze video wordt getoond hoe u met AI kunt samenwerken om uw werk efficiënt te verfijnen, op te stellen en te perfectioneren.

Bovendien kunt u sneller aan de slag met de kant-en-klare CRM-sjablonen voor onroerend goed van ClickUp. Deze helpen uw makelaars bij het beheren van relaties, het vergemakkelijken van communicatie en het organiseren van hun werkstroom.

Gebruik om te beginnen de ClickUp CRM-sjabloon om de levenscyclus van klanten te beheren. U of uw agenten kunnen verkopen bijhouden, de klanttevredenheid monitoren en leads koesteren.

Ontvang een gratis sjabloon Kwalificeer meer leads, sluit meer deals en onderhoud elke relatie met de CRM-sjabloon voor onroerend goed van ClickUp.

Dit is waarom vastgoedteams er dol op zijn:

Houd alle gegevens van kopers, verkopers en onroerend goed overzichtelijk op één plek bij elkaar.

Stroomlijn de communicatie met clients, prospects en partners

Automatiseer repetitieve taken zoals follow-ups en herinneringen om kostbare tijd te besparen.

Verkrijg bruikbare inzichten uit uw pijplijn- en clientgegevens om deals sneller te sluiten en de groei van uw Business te stimuleren.

Voor kleinere teams of solo-makelaars is er de ClickUp Real Estate Agent Template. Deze plug-and-play-sjabloon houdt klanten, eigendommen, commissies en belangrijke data bij, allemaal georganiseerd in één enkele bron van waarheid.

Ontvang een gratis sjabloon Zeg vaarwel tegen gemiste leads en houd elke potentiële client op koers met de ClickUp-sjabloon voor makelaars.

📌 Automatiseer uw follow-ups in de vastgoedsector met ClickUp Autopilot Agents: Het bijhouden van alle vragen van kopers, follow-up taken, prijsbesprekingen en bezichtigingsschema's kan overweldigend zijn. ClickUp Agents lost dat op door automatisch het leadbeheer en de pijplijnupdates voor u af te handelen. Maak automatisch taken aan en wijs deze toe zodra een nieuwe lead in uw CRM binnenkomt.

Stuur tijdig follow-upherinneringen na bezichtigingen of het verzenden van biedingen

Verplaats deals automatisch door de verschillende fasen van de verkooppijplijn op basis van triggers.

Plaats updates en opmerkingen direct in de Taak wanneer belangrijke mijlpalen worden bereikt.

Maak snel overzichten van de voortgang van leads en verkoopprestaties In plaats van zich bezig te houden met administratief werk, kan uw team zich nu concentreren op gesprekken die sneller tot deals leiden.

De beste functies van ClickUp

Zie direct wat belangrijk is: bijhoud leads, deals per fase, omzetprognoses en prestaties van makelaars met bijhoud leads, deals per fase, omzetprognoses en prestaties van makelaars met ClickUp dashboards , zodat uw stand-ups besluitgericht worden.

Segmenteer en prioriteer leads: Gebruik Gebruik ClickUp aangepaste velden , filter contacten op locatie, budget, leningstatus en bron om slimmer en sneller op te volgen.

Sla alles op waar u werkt: maak presentaties van aanbiedingen, voorbereidende aantekeningen voor vergaderingen en contractbestanden in maak presentaties van aanbiedingen, voorbereidende aantekeningen voor vergaderingen en contractbestanden in ClickUp Docs , direct naast de bijbehorende deals.

Organiseer uw makelaarskantoor als een professional: Gebruik Gebruik ClickUp hiërarchie om ruimtes voor kopers, verkopers en beheerders te structureren, zodat elke makelaar weet waar het werk zich bevindt.

Beoordeel marketingmateriaal sneller: Verzamel en keur aantekeningen over foto's of brochures van onroerend goed goed met Verzamel en keur aantekeningen over foto's of brochures van onroerend goed goed met ClickUp Redactie , zonder rommelige e-mailthreads.

Mis nooit meer een deadline: visualiseer tijdlijnen voor offertes, inspecties en sluitingsdata met behulp van visualiseer tijdlijnen voor offertes, inspecties en sluitingsdata met behulp van ClickUp Gantt grafieken met duidelijke afhankelijkheden.

Automatiseer uw follow-ups: Trigger herinneringen, wijs eigenaren toe, verplaats fasen en houd de pijplijn automatisch accuraat met Trigger herinneringen, wijs eigenaren toe, verplaats fasen en houd de pijplijn automatisch accuraat met ClickUp-automatiseringen

Limieten van ClickUp

Geavanceerde CRM-automatisering (zoals e-mailsequenties) is mogelijk minder robuust dan in speciaal ontwikkelde CRM-systemen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent over ClickUp zei:

ClickUp heeft een enorme verandering teweeggebracht voor ons kleine bedrijf. Het is een krachtig programma en biedt veel waarde voor zijn geld in vergelijking met andere CRM-oplossingen. Als commercieel vastgoedbedrijf was het een uitdaging om een platform te vinden dat specifiek op onze branche was afgestemd. Met ClickUp konden we een platform op maat ontwikkelen dat perfect aan onze eisen voldoet en gebruiksvriendelijk is, zodat iedereen op kantoor ermee kan werken, ongeacht hun technische kennis als gebruikers.

2. BoldTrail (het beste voor AI-aangedreven CRM voor vastgoedondernemingen)

via BoldTrail

Het vastgoedsoftwareplatform BoldTrail combineert CRM en communicatie. Het ondersteunt leadgeneratie, marketingautomatisering, werkstroom voor transacties, rapportage en backoffice-activiteiten in één systeem.

Met het front-officeplatform kunt u uw expertise laten zien met een ingebouwde IDX-website. Gebruik deze website om leads te genereren. U kunt hyperlokale pagina's en pagina's met woningtaxaties toevoegen en gedragsinzichten genereren.

Aan de achterkant is de BackOffice-module ontworpen voor makelaars en grotere teams, met factureringstools voor makelaars, onboarding-werkstroom, QuickBooks-integratie, commissies bijhouden en rapportage/analyse.

Voor bedrijven die zich richten op groei en talent biedt de Recruit-module dashboards voor werving en teamrapporten. Het biedt u transactie-heatmaps en slimme campagnes om retentie en uitbreiding te ondersteunen.

De BoldTrail Marketplace is een optionele add-on die werkt met het belangrijkste BoldTrail CRM-platform. Het bevat vooraf geïntegreerde tools zoals PropertyBoost (op advertenties gebaseerde Facebook-advertenties), Leads360 (automatisch geleverde gekwalificeerde leads), Success Assurance (live leadconciërges in de VS) en Voicemail Drop (geautomatiseerde voicemail naar contacten).

De beste functies van BoldTrail

Genereer een consistente stroom van leads met behulp van PPC-integraties, landingspagina's en automatisering voor snelle follow-ups.

Automatiseer multichannel drip-campagnes met op gedrag gebaseerde e-mails, sms'jes en AI-aanbevelingen voor onroerend goed om clients betrokken te houden.

Beheer aanbiedingen en transacties in één hub met inventarisatietools, sociale publicaties, bulkberichten en QuickBooks-integratie.

Limieten van BoldTrail

Het platform kan voor kleine teams die geen geavanceerde werkstroomautomatisering nodig hebben, wat overweldigend zijn qua functies.

Prijzen van BoldTrail

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BoldTrail

G2: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over BoldTrail?

Dit is wat een G2-recensent zei over BoldTrail:

kvCORE is essentieel voor mijn bedrijf. Ik ben in 2021 in de vastgoedmarkt gestapt nadat ik tijdens Covid vanuit Florida was verhuisd. Verhuizen naar een nieuwe plek zonder netwerk of de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten vanwege de Covid-lockdown en het gebrek aan persoonlijk contact en de verschuiving naar virtueel contact was voor mij een grote hindernis om mijn bedrijf te laten groeien. kvCORE heeft echt een grote rol gespeeld bij het opstarten van mijn bedrijf en het achterlaten van een stempel. Ik zal het nooit meer zonder kunnen, zelfs als ik het zelf moet aanschaffen. Ik ben er dol op en ik vind het geweldig hoe ze hard blijven werken om vooruitgang te boeken en betere manieren te vinden om ons te helpen.

3. BoomTown (het beste voor geïntegreerde leadgeneratie en CRM voor groeiende vastgoedteams)

via BoomTown

BoomTown is een vastgoedsoftwareplatform dat is ontwikkeld om leadgeneratie, CRM, websites en teambeheer in één systeem te beheren. Het ondersteunt IDX-compatibele websites voor het vastleggen van leads, houdt die leads bij via een gecentraliseerd CRM-systeem, maakt geautomatiseerde werkstroommogelijkheden mogelijk en biedt analyses en rapportages voor teams en makelaars.

Het systeem wordt verkocht in vier pakketten: Launch, Core, Grow en Advance. Als u klein wilt beginnen, kies dan voor het Launch-pakket en schaal vervolgens op met de andere pakketten. Een dienst genaamd Success Assurance biedt een lead-conciërgeteam dat helpt bij het monitoren en benaderen van leads op het platform.

Als alternatief voor Follow Up Boss kan het worden geïntegreerd met een breed bereik aan tools van derden (meer dan 70 integraties), zodat gebruikers hun bestaande systemen kunnen aansluiten en de functies kunnen uitbreiden.

De beste functies van BoomTown

Automatiseer het doorsturen van leads, segmenteer contacten op intelligente wijze en breng kansen met hoge prioriteit naar voren met voorspellende CRM voor onroerend goed.

Bouw en lanceer een aangepaste IDX-website die leads vastlegt, aanbiedingen weergeeft en bezoekers omzet in contacten.

Reageer direct op nieuwe aanvragen met de mobiele app BoomTown NOW, met realtime meldingen en systeem om taken bij te houden.

Limieten van BoomTown

Hoewel BoomTown een 'Predictive CRM'-functie bevat die leads met de grootste kans op conversie naar voren brengt aan de hand van het bijhouden van gedrag, mist het systeem een generatief of autonoom AI-systeem.

Prijzen van BoomTown

Aangepaste prijzen

BoomTown-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over BoomTown?

Dit is wat een G2-recensent over BoomTown zei:

Boomtown is altijd handig. Al mijn leads staan erin, zonder dat ik me daar druk over hoef te maken. Updates zijn belangrijk om te weten waar mijn clients zich bevinden in het aankoopproces van hun huis. In vergelijking met andere vastgoedapps is dit de beste.

via IXACT Contact

Follow Up Boss-alternatief IXACT is een contactbeheersysteem waarmee u uitgebreide contactprofielen kunt aanmaken. U kunt telefoonnummers, privé- en werkadressen, familieleden, verwijzingsgeschiedenis, gegevens over onroerend goed/hypotheken en communicatielogboeken bijhouden.

Met de geautomatiseerde coachingfunctie om contact te houden, krijgt u prompts om te bellen, e-mails of teksten te sturen, verhuisverjaardagen of verjaardagen te markeren en leads op te volgen via het vastgoed-CRM.

Voor websites en het genereren van leads kunt u met IXACT Contact een mobielvriendelijke, SEO-geoptimaliseerde site lanceren met slimme formulieren, blogcontent en optionele IDX-integratie voor vastgoedadvertenties. Ingebouwde dashboards tonen de status van de pijplijn, individuele en teamactiviteiten, taakbeheer, opdrachten en het bijhouden van doelen.

IXACT Contact automatiseert ook het vastleggen en koesteren van leads. Nieuwe leads kunnen worden verzameld van elke website of provider, inclusief Zillow. Leads kunnen automatisch worden toegewezen aan een drip-campagne voor geautomatiseerde follow-ups.

Automatiseer uw maandelijkse branding met een kant-en-klare e-nieuwsbrief met de direct mail-marketingservice.

Plaats automatisch nieuwe vastgoedcontent op sociale kanalen om zichtbaarheid te behouden zonder voortdurend handmatig te hoeven posten.

Stuur gepersonaliseerde masseteksten naar een groep contactpersonen en ontvang antwoorden op uw telefoon. U kunt ook reageren op nieuwe leads met een automatische tekstresponder.

IXACT Contact ondersteunt niet krachtig de documentopslag en het elektronische ondertekenen, en is niet geschikt voor complexe verkoopfasen.

Gratis proefversie beschikbaar IXACT Contact's geïntegreerde CRM- en e-mailmarketingoplossing: $ 55/maand

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Dit is wat een G2-recensent zei over IXACT Contact:

Ik gebruik graag het IXACT crm-systeem omdat ik me daarmee kan concentreren op andere aspecten van onroerend goed. Het ontvangen van meldingen en herinneringen voor verjaardagen en jubilea is erg handig. Je hoeft het alleen maar in te stellen en je hoeft er niet meer naar om te kijken! Nou ja, niet helemaal, maar je begrijpt wat ik bedoel.

5. CINC (het beste voor het omzetten van grote hoeveelheden leads)

via CINC

CINC is bedoeld voor vastgoedteams die grote aantallen online leads beheren uit bronnen zoals SEO, PPC en betaalde sociale advertenties. Elke aanvraag wordt rechtstreeks in het CRM opgenomen met volledige bronvolging, gedragsinzichten en voorspellende analyses.

Makelaars kunnen prioriteit geven aan de juiste fasen van de verkooptrechter en zich concentreren op de prospects die het meest waarschijnlijk zullen converteren. Slimme routeringsregels zorgen ervoor dat nieuwe leads onmiddellijk naar de juiste makelaar of ISA worden doorgestuurd, waardoor trage responstijden die deals kosten, worden voorkomen.

Nadat leads in het systeem zijn ingevoerd, kunnen makelaars elk contactpunt vanaf één plek afhandelen met behulp van ingebouwde dialers, e-mail en massale sms-berichten. Elk telefoontje, elke klik en elk gesprek wordt geregistreerd op de tijdlijn van de lead, waardoor de follow-up georganiseerd en verantwoord blijft.

CINC AI neemt onmiddellijk de stap om vragen via tekst op te vangen en potentiële klanten bezig te houden totdat een medewerker het kan overnemen.

De beste functies van CINC

Stimuleer gesprekken onderweg met krachtige mobiele apps met click-to-call en directe notificaties.

Trek verkopers aan met speciale landingspagina's voor woningtaxaties en geautomatiseerde CMA-follow-ups.

Analyseer uw pijplijn met ROI-dashboards die leadbronnen, kosten en conversiestatistieken van makelaars weergeven.

Limieten van CINC

Sommige gebruikers vinden dat het systeem te veel afhankelijk is van add-ons, met beperkte mogelijkheden om het systeem aan te passen.

Prijzen van CINC

Aangepaste prijzen

CINC-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over CINC?

Dit is wat een G2-recensent over CINC zei:

Ik vind de gestroomlijnde en geautomatiseerde functies in CINC het beste. Ze hebben mijn werk met follow-up (naar vroegere klanten en naar potentiële verkopers/kopers) veel gemakkelijker gemaakt. Ik heb geen "angst meer voor gebrek aan follow-up". De AutoTracks in CINC zorgen ervoor dat mijn mensen worden benaderd en niet worden vergeten.

6. Top Producer (het beste voor CRM-veteranen en MLS-integratie)

via Top Producer

Follow Up Boss-alternatief Top Producer is een bedrijfsbeheerplatform voor onroerend goed.

Het centraliseert e-mails, teksten, herinneringen voor taken, listinggegevens en MLS-activiteiten op één platform. Market Snapshot haalt live MLS-gegevens op om rapporten over listingactiviteiten te genereren die makelaars naar potentiële of huidige klanten kunnen sturen.

Top Producer synchroniseert ook met belangrijke leadbronnen, waaronder Zillow, Trulia, Realtor.com en Facebook-leadadvertenties, zodat nieuwe aanvragen rechtstreeks in het CRM terechtkomen.

Categoriseer contacten in actieve kopers, verkopers, prospects en voormalige klanten, en wijs geautomatiseerde follow-up plannen toe. Het CRM houdt een geschiedenis bij van e-mails, telefoontjes, aantekeningen en de voortgang van deals.

Het kan ook worden geïntegreerd met tools voor transactiebeheer en biedt tweerichtingssynchronisatie van e-mail met Gmail en Outlook.

De beste functies van Top Producer

Organiseer transacties met een eenvoudige Transaction Manager die transactiedata en onvoorziene omstandigheden bijhoudt.

Automatiseer uw werkstroom met Smart Plans die checklists voor taken activeren voor aanbiedingen en klanttypes.

Verstuur e-mails met een marktoverzicht in uw huisstijl en live MLS-gegevens om uzelf te positioneren als dé expert in de buurt en vroegere leads opnieuw aan te spreken.

Limieten van Top Producer

Er is geen speciale mobiele app die makelaars onderweg kunnen gebruiken.

Prijzen van Top Producer

Pro: $179/gebruiker/maand

Pro+ Leads: $479/gebruiker/maand

Pro+ Farming: $599/gebruiker/maand

Pro Teams 5: $399/5 gebruikers/maand

Pro Teams 10: $ 699/10 gebruikers/maand

Pro Teams 25: $ 1199/25 gebruikers/maand

Beoordelingen en recensies van Top Producer

G2: 3,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Top Producer?

Dit is wat een G2-recensent zei over Top Producer:

Ik heb andere CRM-systemen geprobeerd, maar blijf terugkomen bij TP omdat dit het best doordachte programma lijkt te zijn voor makelaars, tussenpersonen of iedereen in de vastgoedsector die een volledig CRM-pakket met geweldige ingebouwde systemen nodig heeft.

7. Sell. Nog te doen (het meest geschikt voor vastgoedontwikkelaars en end-to-end-verkoop)

Sell. Do is ontwikkeld voor ontwikkelaars, makelaars en kanaalpartners in plaats van voor algemene verkoopteams.

Het omvat end-to-end werkstroomprocessen voor het sluiten van deals. Dit omvat leadbeheer, inventarisatie en het bijhouden van locatiebezoeken, marketingautomatisering (e-mails, sms, WhatsApp), beheer van de verkooppijplijn, aftersalesdienstverlening en prestatiedashboards voor waardevolle inzichten.

Dit geïntegreerde CRM-systeem voor onroerend goed ondersteunt procesautomatisering, waaronder het vastleggen en doorsturen van leads, het toewijzen van taken, werkstroomprocessen, het genereren van documenten en digitale betalingen.

Met de mobiele app kunnen makelaars onderweg werken, met offline toegang, notificaties en het bijhouden van telefoongesprekken, zelfs wanneer ze niet op kantoor zijn.

Een belangrijk verschil tussen Sell. Do en andere alternatieven voor Follow Up Boss is dat het vastgoedbeheer biedt. U kunt de beschikbaarheid van units, prijzen, reserveringen en boekingen beheren.

Verkopen. Beste functies

Beheer kanaalpartners met een speciaal portaal om leads toe te wijzen, de voortgang van deals bij te houden en commissies naadloos af te handelen.

Automatiseer boekingen en beheer betalingsschema's en documenten om transacties na de verkoop te stroomlijnen.

Analyseer de prestaties van campagnes door de funnel volledig bij te houden, van leadbron tot uiteindelijke verkoop.

Verkopen. Limiet

De mobiele app mist bepaalde functies die wel in de desktopversie aanwezig zijn, waardoor het lastig is om onderweg taken te beheren en toegang te krijgen tot cruciale projectinformatie.

Verkopen. Prijzen bepalen

Aangepaste prijzen

Verkopen. Beoordelingen en recensies geven

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sell. Do?

Dit is wat een G2-recensent zei over Sell. Nog te doen:

Sell. Do is een kant-en-klaar CRM-systeem dat speciaal is ontworpen voor de vastgoedsector. Het is volledig uitgerust met alle essentiële integraties, waardoor er geen externe implementatiepartner nodig is. Het platform weerspiegelt een diepgaand begrip van vastgoedprocessen, waardoor het vanaf dag één uiterst relevant en praktisch is. Wat het meest opvalt, zijn de lage licentiekosten, de snelle prestaties en de snelheid waarmee teams aan de slag kunnen zonder uitgebreide installatie of aangepaste aanpassingen. Het is efficiënt, kosteneffectief en echt gebouwd met het oog op onroerend goed.

8. Pipedrive (het beste voor visueel beheer van de verkooppijplijn)

via Pipedrive

Pipedrive vereenvoudigt het beheer van deals met zijn visuele Kanban-pijplijn. Hoewel het niet specifiek voor onroerend goed is bedoeld, gebruiken kleine makelaarskantoren en vastgoedprofessionals Pipedrive om leads en deals te beheren vanwege de intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface met slepen en neerzetten voor gebruikers.

Elke deal wordt weergegeven als een kaart die u kunt verslepen van Nieuwe lead naar Bezichtiging naar Onder contract, waardoor u heel eenvoudig de voortgang kunt zien en stagnatie kunt voorkomen.

Pipedrive bevat ook een groeiende AI CRM-suite die follow-up-e-mails genereert, lange e-mailthreads samenvat, deals scoort om prospects met een hoge intentie te markeren en risicovolle kansen benadrukt. AI helpt bij het maken van prognoses en stelt regels voor bij automatisering op basis van werkstroompatronen.

De beste functies van Pipedrive

Maak meer dan 300 verbindingen, waaronder Zillow, Facebook Lead Ads en telefoonkiezers, om de werkstroom te stroomlijnen met Pipedrive-integraties.

Werk uw CRM direct bij vanuit het veld met behulp van de mobiele app met gespreksregistratie, geolocatie en het scannen van visitekaartjes.

Voltooi Taaken, plan vergaderingen en beantwoord e-mails onderweg met de mobiele app voor Android en iOS.

Limieten van Pipedrive

Aangezien Pipedrive geen platform is dat speciaal voor onroerend goed is ontwikkeld, bevat het geen ingebouwde IDX-websites, beheer van aanbiedingen of het bijhouden van commissies; daarvoor zijn aanvullende apps nodig.

Prijzen van Pipedrive

14 dagen gratis proefversie

Lite: $19/zetel/maand

Groei: $34/zetel/maand

Premium: $ 64/zetel/maand

Ultimate: $89/zetel/maand

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4,3/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Pipedrive?

Dit is wat een G2-recensent over Pipedrive zei:

Het is heel eenvoudig te begrijpen en te beheren, en het voldoet aan de behoeften van mijn werk in de vastgoedsector. De mobiele applicatie is zeer uitgebreid en zorgt ervoor dat u niets mist.

9. HubSpot CRM (het beste voor geïntegreerde marketing en gratis CRM)

via HubSpot

HubSpot CRM is ontwikkeld voor vastgoedteams die meer nodig hebben dan een eenvoudige contactendatabase. Als volwaardig CRM-systeem biedt het ondersteuning gedurende de hele levenscyclus van de klant, van het vastleggen van leads tot het bijhouden van interacties en contacten na de verkoop.

Leads van open huizen, websiteformulieren, sociale advertenties, verwijzingen of portals komen rechtstreeks in het CRM terecht. HubSpot verrijkt het profiel en plaatst ze in vastgoedspecifieke nurture-sequenties.

Het platform past zich aan uw werkstroom aan. Makelaars kunnen aangepaste pijplijnen opzetten die elke fase van een vastgoedtransactie weerspiegelen, van de eerste aanvraag tot inspectie, onderhandeling en afronding.

Elke e-mail, tekst, telefoontje, document en deadline wordt automatisch geregistreerd, zodat er tijdens een lange verkoopcyclus niets door de mazen van het net glipt.

De Breeze-suite biedt AI-agenten zoals Prospecting Agent (om leads te vinden en contacten te leggen), Customer Agent (chatbot/assistent) en Content Agent (om e-mail- en tekstcontent te genereren). Samen voeren ze automatiseringsopdrachten uit en helpen ze u uw bereik te vergroten.

De beste functies van HubSpot CRM

Stel druppelachtige één-op-één follow-ups in, zodat nieuwe leads tijdig contactpunten ontvangen zonder handmatige inspanningen, waardoor gemiste kansen worden verminderd.

Houd vastgoedtransacties overzichtelijk in alle fasen (zoals van koperslead tot Gesloten transactie) en stimuleer dagelijkse outreach door taken te synchroniseren en kalenderherinneringen te gebruiken.

Monitor leadbronnen, e-mailbetrokkenheid, voortgang van deals en teamproductiviteit om te focussen op wat werkt en conversiepercentages te verbeteren.

Limieten van HubSpot CRM

Hoewel het platform een breed bereik aan functies biedt, kan het een uitdaging zijn om het op te zetten en aan te passen zonder adequate training of ondersteuning.

Prijzen van HubSpot CRM

Smart CRM Professional: $49/zetel/maand

Smart CRM Enterprise: $75/gebruiker/maand

HubSpot CRM-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over HubSpot CRM?

Dit is wat een Capterra-recensent zei over HubSpot CRM:

HubSpot CRM is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een overzichtelijke interface. HubSpot CRM kan eenvoudig worden gekoppeld aan populaire tools zoals Gmail, Outlook, Slack, Shopify en WordPress en biedt ook integraties met tools van derden. Ze hebben een goede klantenservice.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (het meest geschikt voor AI-gestuurde verkoop met multichannelbereik)

via Freshworks

Freshsales, onderdeel van de Freshworks-suite, is bedoeld voor vastgoedteams die op zoek zijn naar een AI-aangedreven CRM en ingebouwde communicatiekanalen op één plek. Het helpt makelaars om via telefoon, sms, e-mail, WhatsApp en chat verbinding te maken zonder tussen meerdere tools te hoeven schakelen.

De AI-assistent Freddy analyseert het gedrag en de betrokkenheid van kopers. Hij kent leadscores toe, brengt inzichten naar voren en doet suggesties voor de beste vervolgacties.

Met dit alternatief voor Follow Up Boss kunnen makelaars prioriteit geven aan de meest veelbelovende kansen en hun verkoopstrategie versterken met op gegevens gebaseerde beslissingen.

De beste functies van Freshsales

Beheer deals, telefoontjes en klantupdates onderweg met de volledig uitgeruste Freshsales mobiele app met geolocatie.

Breng verkoop-, ondersteunings- en marketinggegevens samen door verbinding te maken met het bredere Freshworks-ecosysteem voor een 360-graden weergave van de client.

Analyseer de gezondheid en prestaties van uw pijplijn met AI-gestuurde inzichten en visuele verkoopprognoses om uw afsluitingsdoelen te halen.

Limieten van Freshsales

Het genereren van rapportage kan frustrerend zijn en het mist de flexibiliteit en het gebruiksgemak die sommige andere CRM's bieden.

Prijzen van Freshsales

21 dagen gratis proefversie

Groei: $11/gebruiker/maand

Pro: $ 47/gebruiker/maand

Enterprise: $ 71/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Freshsales

G2: 4,5/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Freshsales?

Dit is wat een Capterra-recensent over Freshsales zei:

Het heeft een geweldige lijst met functies. Van het toevoegen van contacten/leads aan het platform, het beheren van de levenscyclus van leads door middel van taken en het creëren van deals om de cyclus te stimuleren, het is een zeer gebruiksvriendelijk platform.

TL;DR Het beste alternatief voor Follow Up Boss is….

ClickUp is een hub voor vastgoedprojectmanagement en CRM voor teams van elke grootte.

Als u een solo-makelaar bent, helpt ClickUp u om uw pijplijn, aanbiedingen, taken en follow-ups op één plek te beheren.

Als u een groeiend team of makelaarskantoor bent, biedt ClickUp gedeelde dashboards, automatiseringen, documentopslagruimte, AI-samenvattingen van gesprekken en zichtbaarheid in elke aanbieding, transactiefase en elk project.

Meld u gratis aan bij ClickUp om aan de slag te gaan.