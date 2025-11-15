Top Notion-sjablonen voor levensplanners voor productiviteit

Als je ooit The Good Place op Netflix hebt gezien, ben je bekend met het eigenzinnige puntensysteem dat je acties opsplitst in een goede lijst en een slechte lijst. Als je een verdrietige vriend knuffelt, krijg je 4,98 punten. Als je een motorfiets pakt, verlies je 64,88 punten.

Op internet is zelfs een spreadsheet met deze acties te vinden op Reddit.

Stel je nu eens voor dat het leven echt zo zou werken: elke actie netjes bijgehouden, elke beslissing zorgvuldig afgewogen. Hoewel we niet aan alles punten kunnen toekennen, kunnen we wel de grotere zaken plannen. En dat is waar een Notion-sjabloon voor levensplanning van pas komt.

In tegenstelling tot het fictieve puntensysteem uit de sitcom, bieden deze sjablonen je een echt kader om je doelen in kaart te brengen, je dagelijks leven in balans te brengen en de persoonlijke en professionele aspecten te beheren die je reis echt vormgeven.

In dit artikel verkennen we de beste Notion-sjablonen voor levensplanners om je te helpen een systeem te creëren dat ruimte biedt voor zowel je goede keuzes als incidentele misstappen.

Wat maakt een Notion-sjabloon voor een goede levensplanner?

Een goede Notion-sjabloon voor levensplanning helpt je bij het stellen van doelen, het plannen van je dagen en weken, het bijhouden van gewoontes en het evalueren van je voortgang binnen je Notion-werkruimte.

De ideale Notion-sjabloon voor levensplanning moet het volgende bevatten:

Gekoppelde databases voor doelen, dagelijkse planner, takenlijsten en projecten , zodat dagelijkse taken bijdragen aan resultaten.

Gewoontes bijhouden met week- en maandoverzichten, streaks en snelle check-ins om routines vol te houden.

Kalender en komende weergaven voor dagelijkse schema's en planning voor de komende week, met gemakkelijk toegankelijke filters.

Bekijk prompts en dagboeken die je helpen om na te denken, voortgang te meten en plannen voor persoonlijke groei aan te passen.

Overzichtelijke lay-outs met galerij-, bord- en kalenderweergaven, zodat informatie gemakkelijk te scannen blijft en je je persoonlijke en professionele leven op één plek kunt beheren.

Lifeplanner-sjablonen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel voor alle Notion- en ClickUp -planningssjablonen:

Hier is uw overzichtstabel met de beste Notion- en ClickUp-sjablonen voor levensplanners, geformatteerd volgens uw SOP:

Top 20 gratis Notion-sjablonen voor levensplanners

Studenten willen duidelijkheid over opdrachten, professionals hebben behoefte aan een evenwicht tussen werk en privéleven, en mensen die hun productiviteit willen verhogen, willen hun gewoontes bijhouden en doelen stellen in één weergave.

De volgende gratis Notion-sjablonen voor levensplanners pakken deze uitdagingen direct aan. Laten we langetermijnsystemen creëren die zowel voortgang als persoonlijke groei ondersteunen!

1. Life Planner van Notion

via Notion

Er is een scène in Everything Everywhere All at Once waarin Evelyn door verschillende versies van haar leven wordt meegesleept. In de ene vecht ze in een steegje. In de andere is ze een filmster.

Het is duizelingwekkend om te zien, omdat het lijkt alsof ze te veel levens tegelijk leidt. Diezelfde verwarring doet zich ook voor in ons dagelijks leven, wanneer lessen, gezondheidsdoelen en persoonlijke routines allemaal om onze aandacht strijden.

De Life Planner van Notion creëert een zachtere versie van die chaos. Het biedt elk onderdeel van je leven een plek, van affirmaties die je mindset verbeteren tot een hoekje voor maaltijdplanning. Er is ruimte voor universitair werk, gezondheidsgewoontes en persoonlijke doelen, zodat je niet het gevoel hebt dat je door parallelle tijdlijnen draait. In plaats daarvan komt alles samen in één rustig, duidelijk weergave.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd deadlines van de universiteit bij naast persoonlijke doelen

Ontwikkel gezondere gewoontes met eenvoudige trackers voor mindset en welzijn.

Plan maaltijden en trainingen zonder je dag nog rommeliger te maken.

Personaliseer het dashboard met affirmaties, afbeeldingen en kleuren die bij je passen.

✨ Ideaal voor: Studenten die een evenwicht zoeken tussen lessen en welzijn, drukke professionals die één rustige plek willen voor hun doelen en routines, en iedereen die verspreide lijstjes wil vervangen door één hub.

Leer hoe je een levensplan maakt met deze video-tutorial:

2. Life Wiki door Notion

via Notion

De Life Wiki in Notion-sjabloon voelt als een in kaart brengen voor je levensreis en geeft je een voltooide weergave van waar je bent en waar je naartoe gaat.

Deze sjabloon is gemaakt voor mensen die meer willen dan een dagelijkse planner. Het combineert doelen, gewoontes, leeslogboeken en zelfs reisplannen in één hub , zodat je een totaalbeeld van je leven krijgt. Er is ruimte om aantekeningen te maken, persoonlijke groei bij te houden en een dagboek bij te houden, zodat reflectie hand in hand gaat met actie.

Het ontwerp stimuleert evenwicht door je soepel te laten schakelen tussen het plannen van de komende week, het controleren van je dagelijkse routines en het vastleggen van je gedachten.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan uw week met duidelijke zichtbaarheid naar doelen, dagelijkse gewoontes en belangrijke taken.

Houd bij wat je leest en maak een persoonlijk logboek dat je op elk moment kunt raadplegen.

Leg reisabonnementen, aantekeningen en reflecties vast zonder van tool te wisselen.

Gebruik de dagboekruimte om na te denken over je voortgang en een ritme van persoonlijke groei te creëren.

✨ Ideaal voor: Levensbibliothecarissen die alles in kaart willen brengen, mensen met meerdere passies die hun doelen, gewoontes, reizen en aantekeningen op één plek bijhouden, en reflectieve planners die vaak een dagboek bijhouden en terugblikken.

3. Movie Tracker door Notion

via Not ion

Bij cinema gaat het om wat er in beeld is en wat er buiten beeld is.

Bij cinema gaat het om wat er in beeld is en wat er buiten beeld is.

Dat kader fascineert ons vandaag de dag nog steeds. Zelfs nadat de pandemie de bioscopen bijna volledig had stilgelegd, vond de wereldwijde box office weer zijn weg en bereikte in 2022 een omzet van 26 miljard dollar.

Daarom zijn platforms als Letterboxd zo enorm populair geworden. Ze bieden filmliefhebbers een plek om bij te houden wat ze hebben gezien, korte recensies te schrijven en hun 'top vier' samen te stellen.

De Movie Tracker van Notion brengt diezelfde spirit naar je eigen werkruimte. In plaats van weer een nieuwe app te downloaden, kun je je persoonlijke archief rechtstreeks in Notion aanmaken.

Het biedt ruimte voor regisseur, genre, tags, releasedatum, beoordeling en een samenvatting, zodat je niet alleen onthoudt dat je een film hebt gezien, maar ook waarom die je is bijgebleven. Door dat allemaal in één overzichtelijk dashboard te hebben, kost het je minder moeite om je filmgeschiedenis in kaart te brengen wanneer je iets opnieuw wilt bekijken, erop wilt terugblikken of zelfs aan een vriend wilt aanbevelen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg regisseurs, genres, releasedata en beoordelingen vast om een levendige filmbibliotheek te creëren.

Schrijf korte samenvattingen om vast te leggen hoe elk verhaal je op dat moment deed voelen.

Tag films op thema of sfeer, zodat je gemakkelijk 'comfortfilms' of 'serieuze drama's' kunt terugvinden.

✨ Ideaal voor: Filmliefhebbers die films en beoordelingen bijhouden, Letterboxd-fans die uitgebreidere aantekeningen willen maken en makers die op basis van hun stemming watchlists samenstellen.

4. Camping Planner door Notion

via Notion

Volgens het KOA's 2024 Camping & Outdoor Hospitality Report gingen in 2024 ongeveer 11 miljoen meer huishoudens kamperen dan in 2019, een duidelijk teken dat reizen in de buitenlucht een belangrijk onderdeel van het moderne leven is geworden.

Maar als je in het bos staat en je zou willen dat je die extra paar sokken had meegenomen, begin je het stadsleven al snel te missen.

De Camping Planner van Notion maakt die reset gemakkelijker door je één plek te bieden waar je elk detail kunt organiseren. Het wordt geleverd met een database met uitrusting, zodat je nooit essentiële zaken vergeet, een gedeelte voor maaltijdplanning om het ontbijt tot en met het diner te regelen, en zelfs ruimte voor offline kaarten en noodcontacten.

Omdat het is ontworpen met offline gebruik in gedachten, heb je nog steeds toegang tot je belangrijke lijsten wanneer de service uitvalt.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel voltooide checklists op, zodat niets belangrijks over het hoofd wordt gezien.

Plan maaltijden van tevoren en maak buiten koken eenvoudiger

Sla offline in kaart brengen en noodcontacten op voor veiligheid onderweg.

Pas dezelfde installatie toe voor zowel weekendtrips als langere expedities.

✨ Ideaal voor: weekendkampeerders en vanlifers, gezinnen die uitrusting en maaltijden plannen, en outdoorliefhebbers die offlinevriendelijke checklists nodig hebben.

5. Halfjaarlijkse evaluatie door Notion

via Notion

Halverwege het jaar is het perfecte moment om even stil te staan, de balans op te maken en bij te sturen voordat de tijd om is. Het is een moment om niet alleen te kijken naar wat je tot nu toe klaar hebt, maar ook naar waar je je de komende maanden op moet richten.

De Mid-Year Review van Notion helpt je om even rustig stil te staan bij je leven. Het verdeelt je reflectie in vijf eenvoudige secties die je persoonlijke leven omvatten, waardoor het gemakkelijker wordt om een stap terug te doen en patronen te zien die je in de dagelijkse drukte misschien over het hoofd ziet.

In slechts 20 tot 30 minuten kunt u vastleggen wat wel en niet werkt en waar u het roer wilt omgooien. ⚙️

De kracht zit 'm in de eenvoud. In plaats van je te overweldigen met ingewikkelde lay-outs, geeft het je net genoeg structuur om je gedachten te ordenen en tegelijkertijd ruimte te laten voor eerlijke reflectie.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bekijk je persoonlijke leven op vijf specifieke gebieden zonder het bijhouden te verliezen.

Identificeer sterke punten, zwakke punten en veranderingen die je de komende zes maanden wilt doorvoeren.

Stel praktische doelen die haalbaar lijken in plaats van overweldigend.

Gebruik de sjabloon als een jaarlijks ritueel om te reflecteren, te resetten en weer in balans te komen.

✨ Ideaal voor: iedereen die halverwege het jaar even pauzeert om te resetten, mensen die doelen stellen en houden van korte begeleide reflecties, teams of studenten die snel persoonlijke terugblikken doen.

6. Trading Kalender van Notion

via Notion

Een eenvoudige plek om transacties bij te houden en met een heldere blik terug te kijken, kan soms een groot verschil maken in uw handelsroutine.

De Trading Calendar van Notion biedt je die vaste plek. Je kunt elke transactie vastleggen, winsten en verliezen bekijken op een dagelijkse kalender en een weergave bekijken van je prestaties in de loop van de tijd. Door je aantekeningen en nummers naast elkaar te zetten, kun je leren van beslissingen in plaats van te gissen.

Het kan ook worden gebruikt als een bredere Notion-sjabloon voor levensplanning als je je persoonlijke financiën of routines in dezelfde werkruimte wilt bijhouden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Registreer elke transactie met datum, instrument, invoer- en sluitetaak, en het resultaat om discipline op te bouwen.

Weergave van de dagelijkse winst- en verliesrekening op een kalender om patronen in timing, risico's en marktomstandigheden te ontdekken.

Gebruik de ingebouwde grafiek om de voortgang bij te houden en de grootte van posities aan te passen op basis van bewijs.

Voeg een checklist voor wekelijkse evaluatie toe, zodat het abonnement voor volgende week aansluit bij wat je deze week hebt geleerd.

✨ Ideaal voor: nieuwe handelaren die discipline opbouwen, swing- of daghandelaren die winst en verlies en aantekeningen bijhouden, en financiële studenten die patronen in de loop van de tijd bestuderen.

7. My Food Planner van Notion

via Notion

Deze sjabloon is voor die dagen waarop je tien keer de koelkast opent in de hoop dat er iets nieuws tevoorschijn komt. Er verandert niets en om 20.00 uur voelt het avondeten nog steeds als een puzzel.

My Food Planner van Notion biedt je een vast plan, zodat maaltijden eenvoudig worden en je niet op het laatste moment hoeft te beslissen, en je dagelijks leven een beetje meer georganiseerd wordt.

Je krijgt een duidelijke weekweergave voor ontbijt, lunch, diner en snacks, plus een plek voor recepten, een boodschappenlijstje en snelle voorbereidingsaantekeningen. Het ondersteunt het bijhouden van gewoontes voor water en groenten, en je kunt een voltooide week dupliceren om favorieten en terugkerende maaltijden te hergebruiken zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Bovendien kun je ook snelle maaltijden voor drukke dagen taggen en deze op je telefoon bekijken terwijl je boodschappen doet, zodat plannen en uitvoeren in één werkstroom blijven.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan de komende week met flexibele maaltijdslots die aansluiten bij uw agenda.

Maak een boodschappenlijst op basis van de recepten die je opslaat, zodat je sneller boodschappen kunt doen.

Houd gewoontes bij, zoals water, fruit, groenten en eiwitten, om je welzijn te ondersteunen.

Bewaar voorbereidingsaantekeningen en restjes, zodat de maaltijd van morgen al voor de helft klaar is.

✨ Ideaal voor: mensen die maaltijden voorbereiden, studenten met een beperkt budget en drukke huishoudens die boodschappenlijsten willen koppelen aan eenvoudige weekmenu's.

8. Verhuisplanner van Notion

via Notion

Boxen, contracten, sleutels, schoonmakers en adreswijzigingen. Verhuizen kan spannend en overweldigend zijn.

Twee derde van de Amerikanen zegt dat verhuizen stressvol is, en de meesten rapporteren uitdagingen zoals inpakken en budgetteren, dus een duidelijk plan helpt echt.

De Moving Out Planner van Notion verzamelt alle taken in één overzichtelijke checklist. Je kunt taken sorteren in categorieën zoals inpakken, annuleringen en updates, en vervolgens deadlines in een tijdlijn of kalender in kaart brengen. Er zijn overzichtelijke secties voor documenten, een eenvoudig budget en een lijst voor het installeren van je nieuwe huis.

Bewaar bevestigingen van nutsvoorzieningen, scans van huurovereenkomsten en metingen op één plek en markeer de voortgang met statussen en selectievakjes. Een korte evaluatie elke avond houdt de week op gang en op de verhuisdag voel je je klaar in plaats van gehaast.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Verdeel de verhuizing in categorieën zoals inpakken, annuleren en bijwerken met duidelijke deadlines.

Sla huurovereenkomsten, ID's en bonnen op, zodat belangrijke informatie gemakkelijk toegankelijk is op je telefoon.

Houd de kosten voor verhuizers, borgsommen en benodigdheden bij om binnen het budget te blijven.

Plan de eerste week in je nieuwe woning met taken voor schoonmaken, internet installatie en de layout van de kamers.

✨ Ideaal voor: mensen die voor het eerst verhuizen, stadsbewoners die moeten jongleren met nutsvoorzieningen en huurcontracten, en huisgenoten die het inpakken, budgetten en tijdlijnen moeten coördineren.

9. Sollicitatie-tracker door Notion

via Notion

Solliciteren is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de opkomst van vacatureportalen en sociale media. Daarom is het nu belangrijker dan ooit om zorgvuldig en gestructureerd te werk te gaan om je te onderscheiden van de rest.

LinkedIn meldde een sterke stijging in volume, met meer dan 45% meer sollicitaties dan vorig jaar en ongeveer 11.000 sollicitaties per minuut.

Veel bedrijven leunen steeds meer op sollicitantbijhouden-systemen om die stroom aan te kunnen, wat betekent dat kleine details en follow-ups belangrijker zijn dan ooit.

Job Application Tracker van Notion biedt je een rustige plek om doelgericht te zoeken. Je kunt elke rol registreren, de status ervan bijhouden vanaf de sollicitatie tot het aanbod, en een duidelijke volgende actie toevoegen, zodat je altijd weet welke stappen je vervolgens moet nemen.

Elke invoer bevat gegevens over recruiters, contactpersonen, salarisnotities en persoonlijke aantekeningen, zodat je je goed voorbereid voelt op sollicitatiegesprekken en niet gehaast hoeft te zijn. Deze Notion-sjabloon verandert verspreide tabbladen in een eenvoudig systeem dat je ook echt gaat gebruiken.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd sollicitaties bij met statussen als 'gesolliciteerd', 'sollicitatiegesprek', 'aanbod', 'afgewezen' en 'volgende stap' om het momentum vast te houden.

Sla de namen, contactinformatie en aantekeningen van recruiters op, zodat je tijdig en persoonlijk kunt opvolgen.

Vergelijk rollen op basis van salarisbereik, locatie, team en vereisten om met een helder hoofd een beslissing te nemen.

Voeg vriendelijke herinneringen toe voor bedank-e-mails, verwijzingen en check-ins.

✨ Ideaal voor: Actieve werkzoekenden, mensen die van baan veranderen en hun sollicitaties en follow-ups willen beheren, en afgestudeerden die hun contacten met recruiters en volgende stappen willen organiseren.

10. Flat Hunting Planner & Tracker door Notion

via Notion

Het vinden van een woning kan je hele week in beslag nemen. Links stapelen zich op, foto's lopen in elkaar over en je vergeet welke weergave het beste licht had en welke aan een drukke weg lag.

Flat Hunting Planner & Tracker van Notion biedt je één rustige ruimte om lijsten te verzamelen, opties te vergelijken en weergaven te plannen zonder kleine maar belangrijke informatie kwijt te raken.

Je kunt elke woning opslaan met foto's, aantekeningen en sleutel details, en deze vervolgens beoordelen op basis van je must-haves en dealbreakers. Er is een database met informatie over de omgeving, zoals vervoer, winkels, veiligheid en algemene sfeer, plus een eenvoudige kalender zodat bezichtigingen en follow-ups op de juiste dag plaatsvinden.

De vergelijkingsweergave naast elkaar helpt je om met een helder hoofd te kiezen in plaats van door oude chats te scrollen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bouw een centrale hub met lijstjes, foto's, gekoppelde links, kosten en contactgegevens.

Bepaal wat voor jou onmisbaar is, wat een dealbreaker is en wat leuk zou zijn om te hebben, zodat je woningen kunt filteren die bij je leven passen.

Plan en houd weergaven bij op een overzichtelijke kalender met herinneringen en aantekeningen na elk bezoek.

Vergelijk de geselecteerde eigendommen naast elkaar en maak met vertrouwen een definitieve keuze.

✨ Ideaal voor: Huurders die aanbiedingen en buurten vergelijken, verhuizers die weergaven plannen en stellen die hun must-haves en dealbreakers op een rijtje zetten.

11. Personal Finance Tracker door Notion

via Notion

Geldtaken stapelen zich stilletjes op. Een kopje koffie hier, een ritje daar, en een freelancebetaling waarvoor belasting moet worden gereserveerd.

Personal Finance Tracker van Notion verandert die dagelijkse wirwar in een eenvoudig overzicht waarop je kunt vertrouwen, zodat je georganiseerd blijft zonder dat je helemaal zelf een spreadsheet hoeft te maken.

Elke nieuwe inkomsten- of uitgaveninvoer wordt automatisch van een datum voorzien, waardoor je dagboek overzichtelijk en nauwkeurig blijft. Je kunt sorteren op categorie, aantekeningen toevoegen en vriendelijke belastingherinneringen gebruiken voor relevante inkomsten, zodat je geld opzij kunt zetten voordat je het vergeet.

Bovendien maken maandelijkse weergaven het gemakkelijk om trends te zien, de voortgang naar doelen bij te houden en kleine veranderingen door te voeren die ook echt blijvend zijn.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan een maandelijks budget en vergelijk geplande uitgaven met werkelijke uitgaven.

Houd terugkerende rekeningen, abonnementen en deadlines bij om verrassingen te voorkomen.

Bereid je voor op belastingen met overzichtelijke administratie en automatische herinneringen voor het reserveren van belastinggeld.

Bekijk categorieoverzichten om patronen te ontdekken en gewoontes aan te passen voor gezondere financiën.

✨ Ideaal voor: freelancers die hun inkomsten en belastingen bijhouden, studenten die leren budgetteren en iedereen die spreadsheets wil vervangen door een eenvoudig geldlogboek.

👀 Leuk weetje: Psychologen noemen het de planning fallacy: we denken bijna altijd dat taken minder tijd zullen kosten dan in werkelijkheid het geval is. Dit effect werd voor het eerst beschreven door Daniel Kahneman en Amos Tversky. Een eenvoudige oplossing is om te kijken hoe lang een soortgelijke taak je de vorige keer heeft gekost en daar wat extra tijd bij op te tellen.

12. Cozy Coffee Habit Tracker door Notion

via Notion

Denk aan de vroege ochtenden in Gilmore Girls, wanneer Lorelai en Rory bij Luke's counter aankomen, met koffiekopjes in hun handen, terwijl hun plannen voor de dag vorm krijgen.

Cozy Coffee Habit Tracker van Notion probeert dat gevoel vast te leggen. Een kleine, uitnodigende ruimte waar je even pauzeert, een aantekening maakt van wat belangrijk is en weer met een stap je dag begint.

De layout houdt het overzichtelijk. Je krijgt een eenvoudig weekoverzicht met selectievakjes, een kleine takenlijst naast je routines en ruimte voor aantekeningen over je stemming of energie. Voeg de gewoontes toe die je wilt opbouwen, stel kleine doelen en schrijf een korte regel over hoe het ging.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd gewoontes bij in een overzichtelijke weekindeling met snelle selectievakjes en eenvoudige voortgang.

Koppel een kleine nog te doen lijst aan je routines, zodat je dagelijkse taken aansluiten bij je doel.

Voeg stemmings- of energienaantekeningen toe om te zien welke gewoontes je helpen om gefocust te blijven.

Gebruik zachte reflecties om consistentie te vieren en je aan je dagelijkse routines te houden.

✨ Ideaal voor: mensen die geleidelijk gewoontes willen opbouwen, fans van ochtendroutines en mensen die naast een kleine lijst ook een gezellige wekelijkse check-in willen.

13. Hiking Planner door Notion

via Notion

Wandelpaden raken snel druk. De National Park Service heeft een recordaantal van 331,9 miljoen recreatieve bezoeken in 2024 gemeld. Vooruit plannen betekent dat u meer tijd kunt besteden aan wandelen en minder tijd aan het piekeren over wat u bent vergeten.

Hiking Planner van Notion biedt je een eenvoudige plek om uitstapjes te plannen en bij te houden wat goed werkte. Je kunt details over routes, moeilijkheidsgraad en persoonlijke aantekeningen vastleggen, een kleine lijst met benodigdheden bijhouden die je voor vertrek kunt controleren, en offline informatie opslaan voor plaatsen waar je geen bereik hebt.

Met de sjabloon kun je ook wandelingen groeperen op regio of seizoen en sorteren op afstand of hoogte, zodat je eenvoudig de juiste route voor die dag kunt kiezen. Je kunt een eerdere reis met één klik dupliceren om paklijsten, in kaart brengen en timing opnieuw te gebruiken, zodat je de volgende keer sneller van start kunt gaan.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bouw een trail-database met afstand, hoogteverschillen, in kaart brengen en aantekeningen, zodat toekomstige wandelingen gemakkelijker te kiezen zijn.

Houd essentiële uitrusting en paklijsten bij om georganiseerd te blijven voordat je vroeg begint.

Sla offline gegevens zoals wandelroutes, coördinaten en contactpersonen voor noodgevallen op voor uw gemoedsrust.

Leg voorwaarden, tempo en hoogtepunten vast, zodat je kunt reflecteren en de volgende keer beter kunt plannen.

✨ Ideaal voor: dagwandelaars die routes en uitrusting plannen, backpackers die offline details opslaan en natuurliefhebbers die aantekeningen over wandelroutes en seizoenen bijhouden.

14. Student Academic Planner – Clean door Notion

via Notion

De syllabusweek voelt licht aan, totdat drie professoren op dezelfde dag deadlines posten. Met zoveel dingen op je pagina heb je één pagina nodig die laat zien wat eerst belangrijk is en wat kan wachten.

Student Academic Planner – Clean by Notion biedt je één overzichtelijke pagina om op adem te komen, te zien wat er moet gebeuren en te beslissen wat eerst moet gebeuren. Het is overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk bij te houden wanneer je week je hoofd begint te vullen.

Automatisering helpt je om snel nieuw werk te registreren en statussen up-to-date te houden, zodat je minder tijd kwijt bent aan het bijwerken van lijsten en meer tijd hebt om daadwerkelijk te studeren. Je kunt gewoontes bijhouden die je routine ondersteunen, een kleine studiehub openen voor gerichte sessies en aankomende examens en opdrachten bekijken in een overzichtelijke kalender.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg opdrachten en examens vast met de status 'klaar' en een deadline, zodat het plannen slechts enkele minuten kost.

Gebruik de gewoonte-tracker en een rustige studiehub om een stabiele dagelijkse routine op te bouwen.

Weergave van een eenvoudige kalender voor de komende week en voeg na elke les snel aantekeningen toe.

Pas onderwerpen, prioriteiten en herinneringen aan, zodat je takenlijsten aansluiten bij hoe je daadwerkelijk studeert.

✨ Ideaal voor: studenten die opdrachten en examens beheren, leerlingen die gewoontes en schema's op één overzichtelijke pagina willen hebben, en mensen die een studieroutine willen opbouwen.

15. Weekplanner van Notion

via Notion

Een in Nature gepubliceerd onderzoek in zes landen rapporteerde dat vierdaagse werkroosters burn-out verminderden en de mentale en fysieke gezondheid verbeterden zonder dat dit ten koste ging van de prestaties. Tegelijkertijd beperken bedrijven als Microsoft de terugkeer naar kantoor tot drie dagen per week, waardoor het plannen van je beperkte tijd op kantoor en je tijd voor diepgaand werk nog belangrijker wordt.

Weekly Planner by Notion biedt je één overzichtelijke pagina om de komende week te bekijken, taken per categorie te groeperen en te kiezen waar je vandaag je aandacht op wilt richten. Het voelt eenvoudig en gebruiksvriendelijk aan, waardoor plannen een snelle check wordt in plaats van een vervelende klus.

Je kunt van weergave wisselen om je dagelijkse schema's, een overzichtelijke Kanban of een maandoverzicht te bekijken, en dankzij de kleuren zijn statussen in één oogopslag duidelijk te zien. Met knoppen kun je dagelijkse taken in enkele seconden vastleggen en ze vervolgens op de juiste plek sorteren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan de komende week met meerdere weergaven voor vandaag, deze week en deze maand.

Leg nog te doen-lijst direct vast met snelle acties en geef vervolgens prioriteit aan dagelijkse taken.

Groepeer taken op klasse, project of levensgebied, zodat werk en privé in balans blijven.

Blijf de voortgang bijhouden met eenvoudige statusmarkeringen die je gefocust houden op wat het belangrijkst is.

✨ Ideaal voor: professionals die hun week in één oogopslag willen plannen, makers die projecten en privébeheer combineren, en iedereen die houdt van Kanban en kalender.

16. Reisplanner van Notion

via Notion

Reizen is weer helemaal terug in kleur. UN Tourism doet rapportage van ongeveer 1,4 miljard internationale aankomsten in 2024, bijna een voltooid herstel, terwijl IATA zegt dat het internationale luchtverkeer dat jaar een nieuw record heeft gevestigd.

Goed plannen is weer belangrijk omdat vluchten en reisplannen druk en snel veranderen. Travel Planner van Notion brengt je reis samen op één overzichtelijke pagina.

Je kunt vluchten, verblijven, bevestigingsnummers en lokaal vervoer in overzichtelijke secties opslaan en vervolgens links naar tickets en kaarten toevoegen, zodat alles binnen handbereik is. Paklijsten staan naast dagelijkse plannen en aantekeningen voor restaurants of musea staan direct naast tijden en adressen.

Het helpt ook voordat je vertrekt. Je kunt visumcontroles, paspoort-herinneringen en budget-aantekeningen toevoegen en vervolgens abonnementen sorteren op stad of dag, zodat je een goed beeld krijgt van de komende week.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Verzamel vluchten, hotels en boekingen met datums, nummers en snelle links voor gemakkelijke toegang.

Stel dagelijkse reisplannen op met tijden, in kaart brengen en aantekeningen, zodat je je kunt concentreren op de reis.

Bewaar paklijsten, contactgegevens voor noodgevallen en offline informatie bij elkaar voor gemoedsrust.

Houd een eenvoudig reisbudget bij en bewaar bonnen of schermafbeeldingen om na terugkomst te bekijken.

✨ Ideaal voor: Solo-reizigers en gezinnen, liefhebbers van reisplannen die hun boekingen en bagage op één plek willen bewaren, en budgetbewuste reisplanners.

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met behulp van kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open slots in uw agenda op basis van prioriteit. U kunt ook aangepaste automatisering instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

17. Dagboek door Notion

via Notion

Sommige dagen gaan in een waas voorbij. Een gesprek dat je wilt onthouden, een kleine overwinning op het werk, een gedachte in de trein die belangrijk leek, maar die je was vergeten voordat je thuiskwam.

Journal by Notion biedt je een rustige plek om die momenten vast te leggen en na te denken, zodat je dagelijks leven bewuster verloopt en je persoonlijke groei beter zichtbaar wordt.

Invoer wordt automatisch van een datum voorzien en u kunt deze taggen op basis van stemming, onderwerp of project, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden. Voeg een korte regel of een langere aantekening toe, voeg foto's of spraakmemo's toe en gebruik eenvoudige prompts om aan het einde van de dag te controleren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd een dagelijks dagboek bij met tags voor stemmingen, thema's en mijlpalen die je wilt terugzien.

Leg speciale momenten, ideeën en geleerde lessen vast, zodat ze niet verloren gaan.

Voeg foto's, clips of korte reflecties toe om een rijker verslag van je leven te creëren.

Bekijk de invoer wekelijks om patronen te ontdekken, gefocust te blijven en abonnementen zorgvuldig aan te passen.

✨ Ideaal voor: liefhebbers van dagelijkse reflectie, makers die ideeën en momenten vastleggen, en iedereen die stemmingen en thema's tag voor doordachte evaluaties.

18. Habit Tracker door Notion

via Notion

Verandering komt zelden in één heroïsch moment. Het komt tot uiting in stille herhalingen, de kleine keuzes die je geest leren wie je aan het worden bent.

Habit Tracker van Notion helpt je om die keuzes na te komen door dagelijkse voornemens om te zetten in eenvoudige vinkjes die je met plezier afvinkt. Met één klik op het knopblok wordt de inspanning van vandaag geregistreerd en dankzij de rustige layout kun je morgen gemakkelijk terugkomen.

Je kunt de gewoontes toevoegen die je belangrijk vindt, kleine targets stellen en zien hoe je resultaten zich in de loop van de week en maand ontwikkelen. Naast elke gewoonte is ruimte voor korte aantekeningen, zodat je kunt onthouden wat heeft geholpen en wat je in de weg stond.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd dagelijkse gewoontes bij met één ioclick en bekijk streaks in één oogopslag.

Groepeer gewoontes per thema, zoals gezondheid, studie of focus, om prioriteiten duidelijk te houden.

Voeg korte aantekeningen of reflecties toe om te begrijpen wat consistentie ondersteunt.

✨ Ideaal voor: mensen die op zoek zijn naar consistentie, beginners op het gebied van wellness die kleine successen bijhouden en mensen die de voorkeur geven aan eenvoudige knoppen en streak-weergaven.

19. Life Dashboard door Notion

via Notion

De sleutel is niet om je agenda te prioritiseren, maar om je prioriteiten in je agenda te zetten

De sleutel is niet om je agenda te prioritiseren, maar om je prioriteiten in je agenda te zetten

De quote van Stephen Covey ’s kan niet relevanter zijn voor onze volgende sjabloon.

Life Dashboard by Notion biedt je één overzichtelijke pagina om je dag met intentie te beginnen, je agenda te bekijken en een paar zinvolle doelen in het oog te houden.

Je kunt een dagboek bijhouden, gewoontes en gezondheid volgen en aantekeningen voor school of werk maken zonder tussen apps te hoeven schakelen. Secties voor lezen, financiën en creatieve ideeën staan naast een kleine lijst met taken, en handige widgets helpen je om je voortgang bij te houden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan je dag en week met een overzichtelijk schema, doelen en takenlijsten in één weergave.

Houd gewoontes, stemming en welzijn bij, zodat dagelijkse routines langetermijngroei ondersteunen.

Houd dagboekinvoer, leeslogboeken en aantekeningen van lessen of projecten netjes geordend.

Gebruik snelle widgets om de voortgang te bekijken en gefocust te blijven op wat het belangrijkst is.

✨ Ideaal voor: minimalisten die één ochtend thuis willen zijn, mensen die hun doelen, gewoontes en aantekeningen bijhouden en dagelijks inchecken.

👀 Leuk weetje: 'Prioriteit' was ongeveer 500 jaar lang enkelvoud in het Engels. Pas in de jaren 1900, toen het werk zich vermenigvuldigde, begonnen we 'prioriteiten' te zeggen. Plannen is deels de kunst om toe te geven dat er niet tien 'belangrijkste' dingen kunnen zijn.

20. Aesthetic That Girl Life Planner van Notion

via Notion

Als je feed vol staat met filmpjes over ochtendroutines, weet je hoe het gaat. Zonlicht, een opgeruimd bureau, ijskoffie, even stretchen en dan een overzichtelijke lijst die de toon zet voor de dag.

Aesthetic That Girl Life Planner van Notion brengt die TikTok-energie naar een rustige, praktische checklist voor je ochtendroutine die je echt kunt gebruiken.

Hierin vind je eenvoudige weergaven voor je dag, week en maand, plus handige plekken voor gewoontes, brainstormsessies, verlanglijstjes en leesmateriaal. Deze sjabloon helpt je bij het stellen van doelen, het bijhouden van kleine routines en het nakomen van beloften aan jezelf.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan je dag, week en maand met duidelijke prioriteiten en eenvoudige check-ins.

Houd gewoontes en routines bij, zodat je voortgang gestaag verloopt en niet stressvol is.

Leg ideeën vast in brain dump- en verlanglijstpagina's voordat ze verdwijnen.

Beheer projecten en een boekenlijst op één plek en bekijk vervolgens de voortgang met rustige, esthetische lay-outs.

✨ Ideaal voor: liefhebbers van routines die geïnspireerd zijn door morning-routine reels, studenten en jonge professionals die gewoontes willen aanleren, en esthetisch gedreven planners.

Limieten van Notion

Hoewel de meeste Notion-sjablonen gebruiksvriendelijk zijn en handige functies bevatten, hebben ze ook nadelen.

Notion AI heeft niet de mogelijkheid om eigenschappen van een database rechtstreeks te bewerken.

Notion AI heeft niet de mogelijkheid om eigenschappen van een database rechtstreeks te bewerken.

Gebruikers in deze Reddit-thread maken ook melding van vastlopen tijdens lang chatten, onnauwkeurig AI-samenvattingen en een modelkwaliteit die achterblijft bij andere tools. Dit leidt tot een aantal praktische limieten waarmee u rekening moet houden bij de instelling van een Notion-sjabloon voor levensplanning.

AI kan niet naar databasevelden schrijven, dus bulkupdates moeten nog steeds handmatig worden uitgevoerd of met werk worden gedaan.

Grote pagina's vertragen. Splits gewoonte-trackers, dagboeken en takenlijsten op in kleinere gekoppelde weergaven.

De limieten van het gratis abonnement zijn snel bereikt: 5 MB bestandsuploads, korte versiegeschiedenis en een kleine AI-proefversie.

Mobiele bewerkingen voelen krap aan en offline gebruik heeft een limiet, dus ingrijpende wijzigingen kun je het beste op een desktop uitvoeren.

Sjablonen zijn flexibel, maar niet plug-and-play. Relaties, rollups en toestemming moeten zorgvuldig worden ingesteld om taken, doelen en invoer gesynchroniseerd te houden.

Alternatieve Notion-sjablonen

Ken je dat moment waarop een simpele update verandert in een speurtocht? Taken zijn verspreid over verschillende platforms: één in een app, aantekeningen in een andere, de briefing in een e-mail en een half geschreven document dat ergens anders is geopend. Dat is werkversnippering , en het kost je stilletjes tijd en energie.

ClickUp vindt je daar met een geconvergeerde AI-werkruimte .

Het brengt taken, documenten, dashboards en Work AI samen op één plek, zodat je niet meer naar links hoeft te zoeken en voortgang kunt boeken. Het doorbreekt context- en procesversnippering en helpt zelfs bij AI-versnippering door je schrijven, plannen en inzichten in dezelfde ruimte te bieden.

Als een Notion-sjabloon voor levensplanning je startsysteem was, dan is ClickUp de upgrade die meegroeit met drukke weken en echte teams.

ClickUp-sjabloon voor levensplanning

Ontvang een gratis sjabloon Breng kleine koerscorrecties aan wanneer het leven druk wordt met de ClickUp Life Plan sjabloon.

Als je een Notion-sjabloon voor levensplanning hebt geprobeerd en je nog steeds in vele richtingen wordt getrokken, biedt Life Plan Template van ClickUp je één rustige plek om alles samen te brengen.

Deze sjabloon helpt je om te bepalen wat belangrijk is, een aantal mijlpalen vast te stellen en kleine volgende acties te kiezen die passen bij je werkelijke week. Je ziet je voortgang in één oogopslag, waardoor het gemakkelijker wordt om consistent te blijven, je aan te passen wanneer plannen veranderen en trouw te blijven aan je doelen.

Je kunt langetermijndoelen in kaart brengen in de Planlijst, ideeën vastleggen op het Levensbord en een korte handleiding 'Aan de slag' volgen, zodat je nooit voor een leeg blad komt te staan. Aangepaste velden zoals Gebied en Verantwoordingspartner houden de context dichtbij, terwijl eenvoudige statussen zoals Te doen, In uitvoering en Voltooid de volgende stap duidelijk maken.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel duidelijke doelen, voeg mijlpalen toe en zet ze om in dagelijkse taken die je ook echt afkrijgt.

Bekijk de voortgang in één oogopslag met rustige statussen en een eenvoudig dashboard.

Houd levensgebieden zoals gezondheid, carrière en financiën op één plek bij elkaar, zodat keuzes aansluiten bij je waarden.

Nodig een vriend of mentor uit als verantwoordingspartner en bekijk samen de week.

✨ Ideaal voor: mensen die grote doelen stellen, mensen die mijlpalen omzetten in wekelijkse acties en iedereen die voortgang wil zien op alle gebieden van het leven.

2. ClickUp gratis sjabloon voor planning aan het einde van het leven

Ontvang een gratis sjabloon Begin eenvoudig en voeg beetje bij beetje iets toe met de gratis ClickUp-sjabloon voor het plannen van het levenseinde.

Het plannen van het einde van je leven is gevoelige werk. Het vraagt je om even stil te staan, na te denken over je wensen en het leven van je dierbaren gemakkelijker te maken.

De gratis ClickUp-sjabloon voor het plannen van het levenseinde biedt u een rustige plek om alles op één plek te verzamelen, zodat uw familie in een moeilijk moment niet hoeft te zoeken of te gissen.

U kunt belangrijke documenten, contacten en instructies bij elkaar bewaren en vervolgens checklist gebruiken om aan te tekenen wat er al is gedaan en wat nog aandacht nodig heeft.

Er is ook ruimte voor praktische details zoals accounts en polissen, maar ook voor de menselijke aspecten waar uw familie om geeft, zoals muziek, brieven en hoe u uw dag wilt invullen. U kunt het eenmaal per jaar opnieuw bekijken, kleine aanpassingen doen en weten dat alles wat belangrijk is, is opgeschreven.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Sla belangrijke documenten, beleidsregels en ID's op met aantekeningen over waar de originelen zich bevinden en wie je als eerste moet bellen.

Leg medische wensen, voorkeurszorg en praktische instructies vast, zodat beslissingen duidelijk zijn.

Bewaar voorkeuren voor begrafenissen of herdenkingen, muziek, lezingen en persoonlijke berichten op één plek.

Houd de voortgang bij met eenvoudige statussen en een overzichtelijke checklist, zodat dierbaren er gemakkelijk toegang toe hebben wanneer ze die nodig hebben.

✨ Ideaal voor: gezinnen die wensen en documenten willen organiseren, zorgverleners die duidelijkheid nodig hebben en iedereen die zorgvuldige abonnementen wil opschrijven.

3. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Ontvang een gratis sjabloon Begin eenvoudig en voeg beetje bij beetje iets toe met de gratis ClickUp-sjabloon voor het plannen van het levenseinde.

Herinner je je seizoen drie van The Bear nog, toen Carmy elke dag het menu veranderde? Het eten was gedurfd, maar de bediening raakte in de war. De bonnetjes stapelden zich op.

Zo kan een dag zonder plan aanvoelen. De ClickUp Daily Planner Template biedt je het overzichtelijke bord dat je nodig hebt, zodat de werkstroom soepel verloopt en er niets misgaat.

Je kunt taken sorteren in de categorieën 'Persoonlijk', 'Werk' of 'Doel' en vervolgens zachte prioriteiten instellen, zodat de belangrijkste items bovenaan komen te staan. Een overzichtelijke kalenderweergave helpt je om je werk op de juiste plek te zetten, en eenvoudige statussen zoals 'Open' en 'Voltooid' maken de voortgang gemakkelijk te zien.

Als je van een snelle reset houdt, geeft de Start Here-weergave je plan weer, zodat je nooit voor een leeg scherm komt te staan.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng je dag in enkele minuten in kaart en vink vervolgens je nog te doen lijst af, zodat je georganiseerd blijft.

Groepeer werk, school en persoonlijke taken om grenzen duidelijk te houden en je aandacht gefocust te houden.

Gebruik de kalender om taken in realtime in te plannen, zodat je dagelijkse schema's aansluiten bij je energie.

Maak snelle aantekeningen en kleine follow-ups, zodat er tussen vergaderingen of lessen niets over het hoofd wordt gezien.

✨ Ideaal voor: mensen die graag met een kalender werken, studenten en professionals die werk en privé-taken scheiden, en liefhebbers van checklists.

4. ClickUp-sjabloon voor dagelijks actieplan

Ontvang een gratis sjabloon Zet intenties om in dagelijkse taken met behulp van de ClickUp Daily Action Plan sjabloon.

Het moderne werk blijft zich uitstrekken. Uit de nieuwste Work Trend Index van Microsoft blijkt dat het aantal vergaderingen na 20.00 uur met 16% is gestegen ten opzichte van vorig jaar, waarbij mensen ook buiten werktijd tientallen berichten uitwisselen.

Als dat je bekend in de oren klinkt, biedt de ClickUp Daily Action Plan sjabloon je elke ochtend een frisse start. Je stelt één duidelijk doel, verdeelt dat in kleine acties en zet die op een eenvoudige tijdlijn.

Hierin kun je taken voor privé en werk groeperen, snel een prioriteit toevoegen en in één oogopslag de voortgang zien. Weergaven voor doelen, tijdlijn en actiestappen maken het gemakkelijk om de dag te plannen en vervolgens aan te passen wanneer het leven roet in het eten gooit.

Je kunt ook je voortgang bijhouden en je resultaten monitoren in overeenstemming met je doelen met behulp van ClickUp Dashboards.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan een realistische dag met zowel werk- als persoonlijke taken, zodat je georganiseerd blijft en na werktijd nog energie over hebt.

Verdeel een groot project in actiestappen, wijs eigenaren toe en houd de voortgang bij zonder je dagelijkse planner te verlaten.

Creëer een herhaalbare ochtendroutine en avondroutine, zodat je dagelijkse routines volhoudt en gefocust blijft.

Ga snel van ideeën naar uitvoering wanneer prioriteiten veranderen, behoud het momentum en voorkom contextversnippering.

✨ Ideaal voor: makers die één dagelijks doel kiezen, teams die werk in duidelijke stappen opdelen en drukke dagen die snelle herplanning vereisen.

5. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Ontvang een gratis sjabloon Vier de kleine stapjes die samen een groot verschil maken met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan.

Je opent je telefoon en ziet meteen drie dingen: een Duolingo-streak die op leven en dood hangt, een herinnering voor de sportschool die je twee keer hebt uitgesteld en een opgeslagen artikel over het bijwerken van je portfolio.

Je vindt het allemaal belangrijk, maar je plannen staan verspreid over vijf verschillende plekken en die zijn niet met elkaar verbonden. De sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan van ClickUp biedt je één plek voor persoonlijke groei.

Zo werkt het: stel een of twee duidelijke kwartaaldoelen vast, voeg kleine wekelijkse targets toe en noteer successen, zodat je daadwerkelijk vooruitgang ziet. Weergaven voor planning, actie en bijhouden staan naast elkaar, waardoor je gefocust blijft en je doelen bereikt.

Het past ook in het echte leven. Gebruik het voor carrièrevaardigheden, wellnessroutines en passieprojecten in dezelfde ruimte.

Om nog een stap verder te gaan, kunt u uw persoonlijke ontwikkelingsplan koppelen aan ClickUp Docs. Met ClickUp Docs kunt u dynamische documenten, wiki's en aantekeningen genereren die gekoppeld blijven aan uw doelstellingen en taken. Of het nu gaat om het opslaan van artikelen, het schrijven van reflecties of het bijhouden van een leerdagboek, alles blijft in dezelfde werkruimte waar uw plannen staan.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng een carrièredoel in kaart in vaardigheden die je moet leren, oefen taken en bewijs dat je kunt laten zien tijdens beoordelingen.

Bouw een wellnessroutine op met gewoontes, wekelijkse check-ins en een rustige plek om je stemming en energie bij te houden.

Creëer een leertraject voor boeken en cursussen, zodat studietijd niet achterblijft bij dagelijkse taken.

Zet langetermijndoelen om in dagelijkse taken en bekijk in één oogopslag de voortgang.

✨ Ideaal voor: carrièremakers die hun vaardigheden in kaart brengen, wellnessbouwers die routines bijhouden en levenslange leerlingen die hun doelen in de praktijk brengen.

6. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes

Ontvang een gratis sjabloon Maak je voortgang gemakkelijk zichtbaar en vier je successen met de ClickUp Personal Habit Tracker Sjabloon.

Gewoontes zijn momenteel erg populair. James Clear's Atomic Habits is wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht, wat aangeeft hoeveel mensen er zijn die betere routines willen ontwikkelen en zich daaraan willen houden.

De ClickUp Personal Habit Tracker sjabloon biedt je een vriendelijke, visuele manier om beloften aan jezelf na te komen. Je kunt er de paar gewoontes die deze maand belangrijk zijn een naam aan geven, je voortgang zien en de dagen spotten waarop je opnieuw moet beginnen.

Onder de motorkap is deze sjabloon voor het stapelen van gewoontes praktisch en gebruiksvriendelijk. Als je van cijfers houdt, helpen aangepaste velden je om doelen bij te houden, en een kort overzicht om aan de slag te gaan maakt de installatie eenvoudig in plaats van overweldigend.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Ontwikkel een aantal kleine dagelijkse gewoontes en houd ze bij op één overzichtelijke plek.

Bekijk streaks en eenvoudige voortgang, zodat je gemotiveerd blijft tijdens drukke weken.

Voeg aangepaste velden toe voor zaken als stappen, gelezen pagina's of hydratatiedoelen.

Bekijk je maand om patronen te ontdekken en kies één gewoonte om te verbeteren.

✨ Ideaal voor: Gewoontevormers, mensen die nieuwsgierig zijn naar gegevens en houden van targets en streaks, en iedereen die klein begint en consistent blijft.

👀Leuk weetje: Het woord 'deadline' betekende ooit letterlijk een lijn die je niet mocht overschrijden, en werd gebruikt in gevangenkampen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Later gebruikten typografen 'deadline' voor de randen van de afdrukbare ruimte. Tegenwoordig is het een datum op je kalender, maar de urgentie is gebleven.

7. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Ontvang een gratis sjabloon Voorkom dat onverwachte taken uit je agenda verdwijnen met het ClickUp Personal Productivity Sjabloon.

Als je feed vol staat met 'Sunday reset'-reels, ben je niet de enige. Deze trend is populair geworden omdat een eenvoudige wekelijkse reset mensen helpt zich klaar te voelen voor de week, en zelfs grote media besteden er aandacht aan als een nuttige routine, niet alleen als een trend.

De ClickUp Personal Productivity sjabloon biedt je één eenvoudige plek om te landen, op adem te komen en te beslissen wat vandaag echt je aandacht verdient.

Alles is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk ingedeeld. Je kunt taken op categorie sorteren, prioriteiten stellen en de voortgang volgen zonder jezelf te micromanagen. Met de kalender- en bordweergave kun je gemakkelijk de komende week plannen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng je dag in enkele minuten in kaart, groepeer taken op basis van werk, privé of school en blijf georganiseerd.

Zet verspreide ideeën om in dagelijkse taken, voeg deadlines toe en bekijk in één oogopslag je wekelijkse werklast.

Houd kleine successen bij op langere termijn, zodat je gefocust blijft en daadwerkelijk doelen bereikt die ertoe doen.

Gebruik het naast je favoriete plannersjablonen als je overstapt van een Notion-levensplannersjabloon of een nieuw systeem test.

✨ Ideaal voor: planners die elke zondag opnieuw beginnen, makers die ideeën vastleggen en vervolgens prioriteiten stellen, en mensen die lijst- en bordweergaven samen willen hebben.

Het voordeel van ClickUp: Productiviteit-sjablonen worden nog scherper in combinatie met ClickUp Brain. Stel je voor dat je een teamvergadering afsluit en een document aantreft met aantekeningen, actiepunten en toegewezen taken. ClickUp Brain kent de context van je werkruimte, beveelt volgende stappen aan en vult details in. Gemiddeld besparen gebruikers 1,1 dag per week, waardoor je tijd overhoudt om je te concentreren op het werk dat ertoe doet. Gebruik ClickUp Brain gratis Win elke week meer dan een dag tijd terug met ClickUp Brain.

8. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk productiviteitsrapport

Ontvang een gratis sjabloon Bekijk de voortgang zonder een spreadsheet bij te houden met de sjabloon voor persoonlijk productiviteitsrapport van ClickUp.

Uit de Anatomy of Work Index van Asana blijkt dat mensen ongeveer 60% van hun dag besteden aan 'werk rondom werk', zoals het bijhouden van updates en het zoeken naar documenten, en niet aan het eigenlijke werk zelf!

De sjabloon voor persoonlijk productiviteitsrapport van ClickUp geeft je een duidelijk beeld van waar je tijd daadwerkelijk naartoe gaat. Je registreert je werk één keer en de sjabloon zet dit om in eenvoudige weergaven die je dagelijks, wekelijks of maandelijks kunt bekijken.

De sjabloon benadrukt patronen die je op het moment zelf misschien over het hoofd ziet, zoals taken die altijd veel tijd kosten of rustige uren waarin je het beste werk levert. Het doel is eerlijke zichtbaarheid met zo min mogelijk onderhoud.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bekijk een overzichtelijke tijdlijn van je dag of week om tijdverspillers te ontdekken en focusblokken te beschermen.

Vergelijk geplande tijd met werkelijke tijd, zodat u de toekomstige schattingen kunt afstemmen op een kleinere grootte en minder hoeft te gissen.

Groepeer werk op taaktype of klant om te zien wat loont en wat moet worden geschrapt.

Exporteer eenvoudige samenvattingen wanneer u voortgang wilt delen of tijd als bijlage aan een factuur wilt toevoegen.

✨ Ideaal voor: freelancers en consultants die hun tijd bijhouden, solo-professionals die tijdverspillers opsporen en iedereen die eenvoudige voortgangsoverzichten wil.

Het voordeel van ClickUp: Stel je voor dat je vraagt: "Welke projecten hebben deze week de meeste tijd gekost?" en dat je direct een contextrijk antwoord krijgt uit al je tools. ClickUp Brain MAX maakt verbinding met al je apps, bestanden en gegevens, zodat je nooit tijd verspilt met het zoeken naar antwoorden. Gebruik spraak-naar-tekst om snel ideeën vast te leggen, herinneringen in te stellen of uw ambities te schetsen, of het nu gaat om carrière, gezondheid, financiën, leren of persoonlijke groei. Brain MAX maakt gebruik van meerdere toonaangevende AI-modellen om u te helpen grote doelen op te splitsen in uitvoerbare stappen, de voortgang bij te houden en onderweg slimme aanpassingen voor te stellen. Het kan je routines organiseren, terugkerende taken automatiseren en zelfs inzichten of herinneringen weergeven om je gemotiveerd en op koers te houden. Van dagelijkse taken tot langetermijnvisies, Brain MAX maakt levensplanning slimmer, overzichtelijker en perfect op jou afgestemd.

9. ClickUp Getting Things Done Framework-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik dit krachtige raamwerk om een bruikbare nog te doen lijst te maken!

Je geest is bedoeld om ideeën te bedenken, niet om ze vast te houden.

Je geest is bedoeld om ideeën te bedenken, niet om ze vast te houden.

David Allen herhaalt deze zin vaak, en het vat de essentie van GTD samen: haal alles uit je hoofd, zodat je echt kunt nadenken.

De Getting Things Done Framework-sjabloon van ClickUp biedt je een eenvoudige plek om dingen vast te leggen, te verduidelijken en te organiseren voordat je kiest wat je vervolgens nog te doen hebt.

De sjabloon weerspiegelt de vijf GTD-stappen, zodat je je hoofd leeg kunt maken in een inbox, elk item in de juiste lijst kunt sorteren, het regelmatig kunt bekijken en vervolgens met een schone lei aan de slag kunt gaan.

Als je ooit het gevoel hebt gehad dat je aantekeningen en taken op tien verschillende plaatsen staan, brengt dit ze samen in één overzichtelijke werkstroom waarop je kunt vertrouwen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg alles vast in één inbox, van ideeën tot boodschappen, en zet ze vervolgens om in de volgende zichtbare actie.

Verduidelijk en organiseer met status- en aangepaste velden, resultaten, referenties en wachtende items, zodat je lijsten alleen dingen laten zien die je op dit moment daadwerkelijk kunt doen.

Stel een rustige wekelijkse evaluatie in om een stap terug te doen, projecten te bekijken en prioriteit opnieuw in te stellen, zodat het systeem betrouwbaar blijft wanneer het leven druk wordt.

✨ Ideaal voor: GTD-fans die alles vastleggen, mensen met een overvolle agenda die een betrouwbare inbox nodig hebben en wekelijkse evaluatoren die houden van overzichtelijke cycli.

10. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Ontvang een gratis sjabloon Stel een rustgevende lijst samen die je vertrouwt en maak je dag overzichtelijk met de ClickUp Daily Nog te doen-sjabloon.

Heb je ooit een dag afgesloten met de vraag waar al die tijd gebleven is, of erger nog, met het besef dat je iets belangrijks vergeten bent?

Met de dagelijkse nog te doen-sjabloon van ClickUp zie je precies wat voor jou het belangrijkst is op een dag, zodat je je kunt concentreren op de dingen die je moet doen en de dingen die leuk zijn om te doen even kunnen wachten.

Open het 's ochtends, kies je top drie en laat de rest van de dag zich daarachter schikken. Korte taken worden bevredigende vinkjes. Grotere taken kunnen worden opgesplitst in een paar kleine stappen, zodat ze ook echt worden uitgevoerd.

Het sluit ook goed aan bij je dagelijkse leven. Stel taken uit of verplaats ze zonder het bijhouden te verliezen, stel stille herinneringen in die je een seintje geven voordat deadlines verstrijken en sla terugkerende taken op voor je ochtendroutine.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Een gerichte dagelijkse lijst voor werkblokken, deadlines voor school, boodschappen en een of twee ambitieuze doelen die je wilt behalen.

Snel nieuwe taken vastleggen gedurende de dag en vervolgens sorteren op prioriteit of tijd, zodat je abonnement realistisch blijft.

Eenvoudige terugkerende items voor gewoontes en huishoudelijke taken die op specifieke dagen moeten verschijnen zonder handmatige installatie.

Einde dag controle om alles wat nog niet af is door te schuiven naar morgen en een korte aantekening toe te voegen over wat werk was en wat er veranderd moet worden.

✨ Ideaal voor: Fans van de top drie dagelijkse focuspunten, studenten en drukke bovenliggende die allerlei klusjes en taken moeten combineren, en mensen die een terugkerende routine aanhouden.

Leef je beste leven met ClickUp

Te veel tabbladen. Te veel lijsten. Te weinig duidelijkheid.

Zo voelt plannen op dit moment.

We hebben planners, trackers en dagboeken bekeken die echt helpen, en we hebben ook de limieten genoemd die mensen vertragen wanneer werk en privéleven gescheiden zijn.

Dit is waarom ClickUp de beste keuze is voor dat soort leven. ✨

ClickUp vereenvoudigt werkverspreiding en contextzoekwerk door taken, documenten, chat, doelen en rapportage te combineren in één aanpasbare startpagina voor uw dag. U kunt een week plannen, een idee vastleggen, een checklist opstellen en de voortgang bekijken zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Meld je aan bij ClickUp, kies een sjabloon die bij je past en stel je voor op je volgende kleine overwinning!