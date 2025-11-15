Gratis contractsjablonen voor visagisten om uw boekingen veilig te stellen

Heeft u ooit meegemaakt dat een client vlak voor de grote dag afzegde? Of dat iemand na urenlang make-upwerk zonder te betalen wegliep?

Zonder contract is het bijna onmogelijk om uw voorwaarden te onderbouwen of de waarde van uw tijd en inspanningen te beschermen.

De meeste freelance make-upartiesten hebben hier wel eens mee te maken gehad. Door de druk van het beheren van clients en het plannen van afspraken, wordt papierwerk vaak opzij geschoven. Maar die kleine vertraging kan een echt probleem worden wanneer een meningsverschil of een no-show leidt tot inkomstenverlies en veel stress.

Dat is precies waarom we dit artikel hebben geschreven. Hier vindt u gratis, kant-en-klare ClickUp -contractsjablonen voor visagisten die u kunnen helpen bij het volgende:

Verzeker je van je boekingen

Stel duidelijke verwachtingen

Runt uw schoonheidsbedrijf met vertrouwen

Dus, zonder verder oponthoud, laten we aan de slag gaan!

👀 Wist u dat? De markt voor make-upartiesten is wereldwijd in opkomst. Deze markt zal, volgens een project, groeien van 6,93 miljard dollar in 2025 tot bijna 12 miljard dollar in 2035, wat neerkomt op een stabiel CAGR van 5,6%. Deze stijging laat zien hoe snel de vraag naar gebeurtenissen wereldwijd groeit en hoe veel meer mensen tegenwoordig waarde hechten aan professionele schoonheidsbehandelingen in het tijdperk van influencers.

Wat zijn sjablonen voor make-upartiestcontracten?

Een sjabloon voor een contract voor make-upartiesten is een kant-en-klaar juridisch document waarin de Servicevoorwaarden tussen een make-upartiest en zijn of haar client worden uiteengezet. Het definieert duidelijk details zoals:

Omvang van het werk

Prijzen

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Gebeurtenisdata

Aansprakelijkheidsclausules

Het dient als een schriftelijke overeenkomst die beide partijen (in dit geval freelance make-upartiesten en clients) beschermt, misverstanden voorkomt en zorgt voor een soepele samenwerking tussen hen.

Afhankelijk van uw werk-installatie zijn er verschillende soorten contracten die make-upartiesten kunnen gebruiken, zoals serviceovereenkomsten, arbeidscontracten of intentieverklaringen, zodat ze bij elke soort client-relatie passen.

Gratis sjablonen voor make-upartiestcontracten in één oogopslag

Wat maakt een goed sjabloon voor een make-upartiestcontract?

Een goed sjabloon voor een make-upcontract moet duidelijk, gedetailleerd en juridisch correct zijn. Het moet alle aspecten van uw dienstverlening omvatten om later verwarring of geschillen te voorkomen. Hier is waar u op moet letten voordat u een sjabloon kiest 👇

Omvang van de dienstverlening en te leveren prestaties : Zorg ervoor dat het sjabloon duidelijk aangeeft wat er in het contract is opgenomen, zoals het type make-up (bruidsmake-up, editorial make-up, feestmake-up), het nummer personen, enz.

Boekingsgegevens en planning : kies een sjabloon met ruimte voor vermelding van de datum, begin- en eindtijd en locatie van het evenement, inclusief reistijd indien van toepassing. Zo blijft uw agenda overzichtelijk en voorkomt u dubbele boekingen of timingconflicten.

Prijzen, aanbetalingen en betalingsvoorwaarden: een transparante betalingsclausule beschermt uw inkomsten en stelt professionele grenzen. Uw contractsjabloon moet de totale kosten, het percentage van de vooruitbetaling, de geaccepteerde betaalmethoden, de deadlines en een vergoedingsbeleid voor reiskosten, parkeerkosten of andere gebeurtenisgerelateerde kosten bevatten.

Annulerings- en restitutiebeleid : gebruik sjablonen waarin wordt gespecificeerd wat er gebeurt als de client annuleert of een nieuwe afspraak maakt, en of aanbetalingen restitueerbaar zijn. Zo bespaart u tijd en middelen die u anders kwijt zou zijn aan geblokkeerde data of last-minute annuleringen.

Clausules voor te laat komen en niet opdagen : zorg ervoor dat het sjabloon dat u kiest de respijtperiode en eventuele extra kosten voor vertragingen veroorzaakt door de klant beschrijft.

Gezondheid, hygiëne en aansprakelijkheidsclausule : kies een sjabloon waarin duidelijk staat dat alle producten zijn ontsmet en veilig zijn, en specificeer de verantwoordelijkheid in geval van allergische reacties. Dit beschermt u juridisch en stelt uw clients gerust over de veiligheid en professionaliteit.

Gebruiksrechten voor foto's en portfolio : om de eigendom te verduidelijken, moet in uw contractsjabloon met een melding worden vermeld of u foto's van clients mag gebruiken voor sociale media, uw portfolio of promotiedoeleinden, en moet u hiervoor schriftelijke toestemming krijgen.

Handtekeningen en bevestiging van de overeenkomst: kies een sjabloon waarmee beide partijen digitaal of fysiek kunnen ondertekenen en bevestigen dat ze de voorwaarden begrijpen en accepteren.

📮 ClickUp Insight: 74% van de werknemers gebruikt twee of meer tools om de informatie te vinden die ze nodig hebben, terwijl ze heen en weer springen tussen e-mails, chat, aantekeningen, projectmanagementtools en documentatie. Dit voortdurende wisselen van context kost tijd en vertraagt de productiviteit. Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp al uw werk – e-mail, chat, documenten, taken en aantekeningen – samen in één doorzoekbare werkruimte, zodat alles precies is waar u het nodig hebt.

Contractsjablonen voor visagisten

Het beheren van een make-upbedrijf betekent dat u uw boekingen, clients en betalingen op orde moet houden. Tussen opeenvolgende gebeurtenissen en last-minute wijzigingen door, is het vaak mogelijk dat u belangrijke details over het hoofd ziet.

Dat is waar ClickUp als alles-in-één werkruimte de stap zet. Het helpt freelance make-upartiesten en schoonheidsspecialisten om georganiseerd te blijven, van het beheren van clientenschema's tot het bijhouden van facturen en contracten.

En om het nog gemakkelijker te maken, biedt ClickUp gratis sjablonen voor make-upartiestcontracten die u meteen kunt gebruiken. Elk sjabloon is ontworpen om u te helpen duidelijke overeenkomsten op te stellen en uw boekingen te beschermen, zonder dat u zelf contracten hoeft op te stellen.

1. ClickUp-sjabloon voor dienstverleningsovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Gebruik dit ClickUp-sjabloon voor dienstverleningsovereenkomsten om contracten voor uw make-upboekingsdienst op te stellen en te beheren.

De ClickUp-sjabloon voor dienstverleningsovereenkomsten werkt als een overzichtelijke contracthub met uw merknaam, die uw make-upboekingen direct verbetert en het onboardingproces van uw clients vereenvoudigt. U kunt uw bedrijfsnaam toevoegen en uw logo invoegen om vanaf de eerste pagina de toon te zetten voor een professionele werkrelatie. Ook wordt aangegeven met wie u samenwerkt en wat de overeenkomst omvat, of wat de basisverwachtingen van beide partijen zijn.

U kunt precies aangeven wat u voor die boeking aanbiedt, of het nu gaat om bruidsmake-up, feestmake-up, verzorging, touch-ups, proefversies of editorial styling, zodat er later geen verwarring ontstaat. U kunt ook de financiële kant volledig duidelijk maken door vooruitbetalingen, proefkosten, reiskosten, overuren of extra looks die op het laatste moment worden toegevoegd, te specificeren.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Geef aan hoe lang de overeenkomst geldt en beschrijf wat er gebeurt als een van beide partijen de overeenkomst opzegt of verplaatst.

Vat uw diensten en deliverables snel samen met behulp van de ingebouwde prompt om goedkeuringen en overdrachten te schetsen.

Stel eenvoudig maandelijkse of op mijlpalen gebaseerde betalingsschema's op voor langdurige studio- of merksamenwerkingen.

Hergebruik hetzelfde strakke, aanpasbare contractformat om uren beheerderwerk voor elke client te besparen.

✅ Ideaal voor: Freelance make-upartiesten en ondernemers in de schoonheidsbranche die georganiseerd en professioneel willen blijven werken en tegelijkertijd hun bedrijf willen beschermen.

💡 Pro-tip: Het schrijven van clientcontracten vanaf nul kan uren duren, maar niet als je ClickUp Brain aan je zijde hebt. Deze ingebouwde AI-assistent helpt u binnen enkele minuten aangepaste serviceovereenkomsten op te stellen, met uw eigen gegevens, toon en werkstroom. Vertel ClickUp Brain gewoon wat voor soort make-upservice u aanbiedt, en het genereert een gepolijst contractoverzicht klaar voor uw bewerking. Van prijzen en tijdlijnen tot annuleringsvoorwaarden, het bevat alle essentiële zaken die u nodig hebt. Vraag ClickUp Brain om 'Een professionele overeenkomst voor bruidsmake-up op te stellen met daarin de prijzen, aanbetaling, annuleringsvoorwaarden, reiskosten en aansprakelijkheidsclausules. '

2. ClickUp-sjabloon voor raamovereenkomst voor diensten

Gratis sjabloon downloaden Definieer de voorwaarden voor de client en provider en zorg voor duidelijkheid over betalingen en verantwoordelijkheden met het sjabloon voor een raamovereenkomst van ClickUp.

Als u met terugkerende klanten, salons, productiehuizen of agentschappen werkt, dan is het ClickUp Master Services Agreement sjabloon perfect voor u. Het bevat alle basisgegevens, zoals uw bedrijfsnaam, de gegevens van de client, de startdatum van het project, de diensten die u aanbiedt en hoe u wordt betaald. U kunt tijdlijnen in kaart brengen voor taken zoals wanneer feedback over proefversies moet worden gedeeld, wanneer de definitieve goedkeuring plaatsvindt of wanneer u moodboards, referentiebladen of ondersteunen op de set moet leveren.

Wat deze sjabloon zo geruststellend maakt, is hoe goed hij uw bedrijf beschermt. Hij beschrijft duidelijk de aansprakelijkheidsverwachtingen om u te beschermen in geval van onverwachte huidreacties of ongelukken met apparatuur. Het gedeelte over vertrouwelijkheid biedt u ook bescherming en zorgt ervoor dat privégesprekken, afbeeldingen, briefings en niet-gepubliceerde concepten tussen u en de client blijven, zelfs lang nadat het project is afgerond.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Kies uw ideale betalingsformat, van uurloon, vast bedrag, commissie of aangepast, zodat deze past bij alles van een enkele bruidsboeking tot een meerdaagse fotoshoot.

Maak duidelijk wie de makeupkits, verlichting, hygiëneproducten of benodigdheden op de set als provider levert, zodat er geen verwarring ontstaat wanneer u op de locatie of in de studio aankomt.

Bescherm uw creatief werk door vast te leggen wie de eigenaar is van foto's, aangepaste looks, concepten en beeldmateriaal dat tijdens het project wordt gedeeld of ontwikkeld.

Bevestig of assistenten of tweede artiesten u kunnen bijstaan bij grote gebeurtenissen en vraag indien nodig toestemming van de client voor installaties met meerdere artiesten.

✅Ideaal voor: Bruidsmake-upartiesten en productiegerichte make-upteams die terugkerende of langdurige client-relaties onderhouden.

💡 Pro-tip: Aangezien het sjabloon voor de raamovereenkomst is gemaakt met ClickUp Docs, hoeft u dit niet meer via verspreide berichten of mondelinge beloften te regelen. U kunt werktijden, maandelijkse of per gebeurtenis geldende betalingsstructuren, vertrouwelijkheid rond client-lijsten en zelfs beleid voor productgebruik vastleggen in één overzichtelijk, kant-en-klaar document voor bewerking. Genereer een sjabloon voor een contract voor visagisten in ClickUp Docs Bovendien kunt u met de ingebouwde ClickUp AI zelfs direct contractclausules genereren, waardoor u sneller professionele overeenkomsten kunt sluiten en uw hele beautieteam op één lijn kunt houden zonder verwarring.

3. ClickUp-sjabloon voor consultancyovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Definieer duidelijk de omvang van het werk en de betalingsvoorwaarden met het sjabloon voor consultancyovereenkomsten van ClickUp.

Als je een make-upartiest bent die één-op-één begeleiding of merkadvies sessies geeft, dan is het ClickUp-sjabloon voor adviesovereenkomsten ideaal voor jou. Het is perfect voor losse opdrachten zoals bruidsmake-up, fotoshoots, backstagevoorbereidingen of andere projecten waarbij je wordt ingehuurd voor een duidelijke, afgebakende taak. Alles draait om deze specifieke klus: wat je gaat doen, hoeveel het kost, wanneer het af moet zijn en wat de klant van je kan verwachten.

De vergoedingsstructuur werkt uitstekend voor elke prijsstelling van make-upartiesten. U kunt aangeven of u per look, per uur, per bruid, een vast bedrag voor het hele project of zelfs een commissie in rekening brengt als u merkgerelateerd advies geeft. En als u vooruitbetalingen ontvangt voor grotere dagen, zoals bruidsarrangementen of gebeurtenissen op locatie, maakt het gedeelte over voorschotten heel duidelijk hoeveel er vooraf moet worden betaald en of dat bedrag al dan niet restitueerbaar is.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Pas elk detail van het gebeurtenis aan, van het nummer looks en proefversies tot touch-ups en timing, zodat clients precies weten wat er bij hun boeking is inbegrepen.

Maak vooraf duidelijk wat de betalingsvoorwaarden zijn, geef aan wanneer facturen moeten worden betaald en hoe ze moeten worden betaald om last-minute verwarring of vertragingen te voorkomen.

Maak contracten direct officieel, met opties voor digitale of fysieke handtekeningen die bevestigingen versnellen en uw boekingen vastleggen.

✅ Ideaal voor: Freelance make-upconsultants of professionals die gespecialiseerde make-upbegeleiding en trainingsdiensten aanbieden.

⚡ Sjabloonarchief: Ontdek gratis sjablonen voor consultancy overeenkomsten en -diensten om de structuur, prijsstelling en levering van uw beautyconsultancyprojecten te stroomlijnen.

4. ClickUp-sjabloon voor aannemersovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Definieer uw projectvoorwaarden duidelijk met behulp van het ClickUp-sjabloon voor contracten met aannemers.

Het ClickUp-sjabloon voor contracten voor aannemers is ideaal wanneer u uitsluitend als praktische make-upartiest wordt ingehuurd. Dit sjabloon richt zich op de praktische kant van uw werk, d.w.z. daadwerkelijk aanwezig zijn, looks creëren, touch-ups uitvoeren en diensten leveren op locatie of op de set.

Het helpt u uw werkgrenzen te definiëren, of het nu gaat om wie zijn eigen kit meebrengt, reisarrangementen of hoe last-minute annuleringen worden afgehandeld. U kunt ook in kaart brengen hoe lang de werkrelatie duurt. De overeenkomst wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij iemand deze beëindigt. De betalingsregeling is ook eenvoudig en flexibel, of u nu maandelijks, wekelijks, per shoot of op basis van een vast bedrag als hun vaste visagist wordt betaald.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Versterk uw onafhankelijkheid door duidelijk te vermelden dat u geen werknemer bent en vrij bent om andere clients aan te nemen.

Maak uw belastingverplichtingen duidelijk, zodat uw bedrijfsfinanciën overzichtelijk en conform de regels blijven.

Bescherm de privacy van clients door strikte vertrouwelijkheidsvoorwaarden te hanteren die gevoelige ideeën en persoonlijke gegevens volledig veilig houden.

Vereenvoudig de samenwerking door gebruik te maken van taakbijhouden en gedeelde ClickUp-dashboards om elke boeking soepel te beheren.

✅ Ideaal voor: Make-upartiesten die met meerdere partners werken, die streven naar georganiseerde en eerlijke samenwerkingsverbanden om elk project professioneel te houden.

💡Pro-tip: Werkt u aan spraakmakende fotoshoots of merkcampagnes? Bescherm uw werk en client-gegevens met NDA-sjablonen die zijn gemaakt voor creatieve professionals. Dit kunt u ermee nog te doen: Bescherm vertrouwelijke client- of merkinformatie vóór projectbesprekingen.

Bescherm uw creatief werk door al uw make-upideeën en planningsmateriaal onder strenge NDA-bescherming te plaatsen.

Bouw vertrouwen op met uw medewerkers door elke uitwisseling professioneel en privé te houden.

5. ClickUp-sjabloon voor algemene serviceovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Maak eenvoudige, aanpasbare servicecontracten met het sjabloon voor algemene serviceovereenkomsten van ClickUp.

Het algemene servicecontractsjabloon van ClickUp is een andere eenvoudige en professionele manier om uw make-updiensten te beschrijven zonder het te ingewikkeld te maken. Het zet uw diensten om in duidelijke toewijzingen die uw tijd en moeite beschermen nog voordat u uw make-upkoffer opent. U kunt zelf bepalen hoe lang het contract duurt, afhankelijk van de klus die u aanneemt, of het nu gaat om een fotoshoot van één dag of een heel trouwseizoen.

Het biedt u ook ruimte om precies uit te leggen wat nog te doen is, zoals hoeveel looks, of verzorging of haarstyling is inbegrepen, hoe lang u blijft voor touch-ups, of proefversies en voorbereiding voorafgaand aan het gebeurtenis deel uitmaken van het pakket. U kunt ook aangeven welke studieregels of client-richtlijnen u zult volgen, zodat er geen verwarring ontstaat wanneer u op de set of op de locatie aankomt. En omdat professionaliteit net zo belangrijk is als creativiteit, staat in de overeenkomst duidelijk vermeld dat het werk nuchter en verantwoordelijk zal worden uitgevoerd om zowel uw reputatie als de werkomgeving van de klant te beschermen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bescherm beide partijen door clients uw uiteindelijke werk te laten beoordelen voordat ze betalen.

Centraliseer uw werkstroom met ClickUp herinneringen , zodat elke stap (reizen, belmomenten, touch-ups) perfect wordt gecoördineerd.

Maak het sjabloon aangepast voor eenmalige boekingen of terugkerende shoots en kopieer het moeiteloos voor toekomstige clients.

Zorg voor contractstabiliteit met scheidbaarheid, zodat de overeenkomst geldig blijft, zelfs als een clausule ooit niet meer afdwingbaar is.

✅ Ideaal voor: Make-upartiesten, haarstylisten, salonbezitters en freelancers in de schoonheidsbranche die een flexibel, kant-en-klaar contract willen dat ze voor elk type client of project kunnen gebruiken.

💡 Pro-tip: Behouden van een verbinding met clients voor en na afspraken is niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook slim zakendoen. Onderzoek toont aan dat 75% van de clients loyaal blijft aan schoonheidsspecialisten die tijdens de hele dienstverlening consistent communiceren. Probeer dit eens: breng wat consistentie in uw werkstroom door kleine geautomatiseerde berichten in te stellen die client op het juiste moment informeren en waarderen. Een paar doordachte teksten kunnen eenmalige clients omzetten in terugkerende boekingen en aanbevelingen!

6. ClickUp-sjabloon voor werkovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Gebruik het ClickUp-sjabloon voor werkovereenkomsten om uw team op dezelfde pagina te brengen door duidelijk te maken hoe iedereen zal bijdragen en samenwerken.

Teamwork verloopt soepeler als iedereen op dezelfde pagina zit, en dat is precies wat de ClickUp-sjabloon voor werkovereenkomsten je helpt bereiken. Het fungeert als een gezamenlijk spiekbriefje voor jou en je team, perfect voor wie samenwerkt met kappers, assistenten of fotografen, of een hele glam-crew bij bruiloften of grote producties.

Het sjabloon heeft een whiteboard-achtige lay-out die aanvoelt als een digitale studiotafel waar iedereen in realtime kan brainstormen. U kunt bruidsfeestlooks plannen, moodboards maken, tijdlijnen voor fotoshoots in kaart brengen of continuïteitsdetails aantekening voor meerdaagse gebeurtenissen, zelfs als sommige leden op afstand of vanuit de studio werken. Het organiseert alles in drie interactieve borden die uw werkstroom rustig en collaboratief houden:

Persoonlijkheid: Begrijp hoe elk teamlid werkt. Weet of ze ochtendmensen zijn, snelle werkers, rustige creatievelingen of energieke multitaskers, zodat bruilofts ochtenden en fotoshoots soepel verlopen.

Ambitie: Geef iedereen de ruimte om hun doelen te delen, bijvoorbeeld of ze liever meer redactioneel werk doen, bruidsteams leiden, reizen voor gebeurtenissen op locatie of gewoon een evenwichtig schema willen behouden tijdens het hoogseizoen.

Onderwerpbeslissingen: zet discussies om in duidelijke overeenkomsten door onderwerpen (zoals hygiënenormen, assistentkosten, communicatiestroom of het delen van kits) te organiseren in voorstellen en definitieve, door het team goedgekeurde beslissingen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bepaal de hiërarchie binnen uw team, zodat iedereen begrijpt de werkstroom van verantwoordelijkheden en hoe de glam-installatie tijdens een project in zijn geheel werkt.

Gebruik ClickUp Whiteboards om een duidelijke visuele ruimte te creëren waar uw team kan zien hoe iedereen in de werkstroom past en hoe het schema en de werkstijl samenkomen.

Stel eenvoudige communicatieregels op waarin wordt uitgelegd wanneer en hoe u feedback van clients of eventuele wijzigingen tijdens het project moet delen.

Koppel uw plaknotities aan verschillende borden, zodat u de werkstroom van uw fotoshoots of goedkeuringstijdlijnen op een duidelijke, visuele manier in kaart kunt brengen.

✅ Ideaal voor: Make-upartiesten die kleine creatieve teams leiden, of freelance medewerkers die op zoek zijn naar een duidelijkere, transparantere manier van samenwerken.

🎥 Bonus Watch: Ontdek hoe make-upartiesten ClickUp Whiteboards kunnen gebruiken om hun werk te plannen en alles visueel te organiseren, van lookideeën tot algemene tijdlijnen en teamafstemming.

⚡ Sjabloonarchief: Werkt u samen met kappers, fotografen of modemerken? Zorg ervoor dat elk project eerlijk en transparant verloopt met samenwerkingsovereenkomst-sjablonen die zijn afgestemd op creatieve professionals. Dit kunt u ermee nog te doen: Verminder verwarring door uw verwachtingen ten aanzien van het werk en de timing duidelijk en schriftelijk vast te leggen, zodat iedereen daarop kan vertrouwen.

Leg vast hoe elke persoon bijdraagt en wie de creatieve en financiële rechten bezit, zodat het hele project vanaf het begin met een duidelijk begrip verloopt.

Maak duidelijk hoe uw content mag worden gebruikt door de toestemmingen voor alle visuele materialen of promotiemateriaal dat tijdens het project wordt gemaakt, uiteen te zetten.

Als u zich wilt richten op het verbeteren van de coördinatie en efficiëntie, dan zult u ook deze korte handleiding over hoe u de productiviteit van uw bedrijf of onderneming kunt verhogen zeker waarderen.

7. ClickUp-sjabloon voor arbeidsovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Gebruik het ClickUp-sjabloon voor arbeidsovereenkomsten om taken en verwachtingen op de werkplek in een duidelijk, overzichtelijk format te delen.

Wanneer uw schoonheidsbedrijf begint te groeien, wordt papierwerk net zo belangrijk als uw kwasten. De ClickUp-sjabloon voor arbeidsovereenkomsten is uw ideale hulpmiddel om een werkrelatie te formaliseren met iedereen die u in uw schoonheidsbedrijf opneemt, zoals een junior MUA die onder u in de leer is, of een studio-assistent die u ondersteunt tijdens drukke trouwmaanden.

Het sjabloon opent met een eenvoudige introductie die u kunt invullen, waarin u alleen namen, adressen, bedrijfsgegevens en de ingangsdatum van het dienstverband hoeft in te vullen. Daarna krijgt u een ruimte om te definiëren hoe het aannemen van personeel werkt, hoe de inwerkperiode eruitziet en welke professionele normen iedereen die uw merk vertegenwoordigt moet volgen. Het beste deel? U kunt ook een volledige betalingsstructuur schetsen die beschrijft hoe en wanneer mensen worden betaald voor verschillende soorten werk.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel duidelijke verwachtingen voor de studio door uit te leggen hoe uw team met tijd moet omgaan en zich professioneel moet gedragen in de omgang met clients.

Bescherm uw merkcultuur door regels vast te stellen voor respectvol gedrag, hygiënenormen, veiligheidsmaatregelen, interacties met clients en vertrouwelijkheid voor fotoshoots of werk met beroemdheden.

Houd al uw essentiële gegevens georganiseerd door de vereiste documenten en handtekeningen rechtstreeks in het contract te plaatsen via ClickUp-bijlagen.

Stroomlijn de communicatie binnen uw team door opmerkingen en herinneringen te gebruiken om contractupdates of beleidswijzigingen te beheren.

✅ Ideaal voor: Freelance make-upartiesten en salon eigenaren die ondersteunend personeel in dienst nemen voor verschillende client projecten en een duidelijke manier willen om die werk relaties te beheren.

⭐ Bonus: Leg uw make-upideeën vast met alleen uw stem met behulp van ClickUp Brain Max – Talk to Text. Ben je druk bezig met blenden of stylen wanneer je een geweldig idee krijgt? In plaats van te stoppen met typen, kun je het gewoon hardop uitspreken. Met Talk to Text in ClickUp Brain Max kun je: Sla tijdens proefversies handsfree client-aantekeningen op.

Noteer productnamen, tinten, kleuren of technieken voordat u ze vergeet.

Sla last-minute wijzigingen in looks op terwijl u onderweg bent Alles wat je zegt, wordt direct omgezet in tekst in ClickUp. Perfect voor make-upartiesten die altijd onderweg zijn!

8. ClickUp-sjabloon voor overeenkomstbrief

Gratis sjabloon downloaden Gebruik het ClickUp-sjabloon voor een overeenkomst om uit te leggen hoe het project van begin tot eind zal verlopen, zodat iedereen een duidelijk beeld heeft van de voorwaarden.

Elke make-upartiest kent het ongemakkelijke moment waarop een client zegt: 'Ik betaal na het gebeurtenis', en vervolgens verdwijnt. Het ClickUp-sjabloon voor een overeenkomst blijft volledig gericht op de financiële verplichtingen: hoeveel er verschuldigd is, hoe er betaald wordt, boetes voor te late betaling en wat er gebeurt als betalingen vertraging oplopen.

Voor bruiloftscienten kunt u netjes de aanbetaling, de proefprijs, het verschuldigde saldo na goedkeuring van het definitieve uiterlijk of eventuele extra kosten zoals reiskosten, add-ons voor haarstyling of kosten voor vroege oproepingen als aantekening noteren. En voor productiewerk kunt u dagtarieven en deadlines voor betalingen vastleggen. U kunt ook aangeven hoe betalingen moeten worden gedaan, via UPI, bankoverschrijving, contant geld of zelfs een speciaal nummer dat u apart gebruikt voor WhatsApp Business versus persoonlijke communicatie. Bovendien kunt u een renteclausule toevoegen, zodat u een kleine boete of rentepercentage in rekening kunt brengen als een client te laat betaalt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bescherm uzelf door gebruik te maken van vrijwaring om te voorkomen dat clients oude vorderingen of problemen uit het verleden opnieuw aan de orde stellen nadat de overeenkomst is ondertekend.

Stel duidelijke boekingsdiensten in, zodat iedereen weet wat er gebeurt als een bruid haar afspraak verplaatst of een merk een nieuwe coördinator toewijst.

Documenteer elke wijziging om ervoor te zorgen dat extra looks, langere uren of extra bruidsmeisjes formeel worden goedgekeurd.

Los conflicten professioneel op, zodat elk meningsverschil volgens een duidelijk juridisch proces verloopt, zelfs voor boekingen op locatie of buiten de stad.

✅ Ideaal voor: Freelance make-upartiesten en schoonheidsspecialisten die client-werk willen vastleggen met duidelijke service- en betalingsvoorwaarden, of het nu gaat om een pre-weddingshoot of een bredere samenwerking.

⚡ Sjabloonarchief: Wilt u uw make-updiensten promoten of professioneel samenwerken met influencers? Gebruik de sjablonen voor marketingcontracten om uw campagne of persoonlijke doelen, te leveren prestaties, tijdlijnen en betalingsvoorwaarden uiteen te zetten, zodat elke promotie soepel en transparant verloopt. Dit kunt u ermee doen: Leg de regels rond contentrechten of revisies vast, zodat de verwachtingen duidelijk blijven.

Definieer socialemediabijdragen zoals reels, stories, voor-en-na-posts of merkvermeldingen.

Stel duidelijke tijdlijnen en goedkeuringscontrolepunten vast met clients of partners.

9. ClickUp-sjabloon voor exploitatieovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Gebruik dit ClickUp-sjabloon voor een exploitatieovereenkomst om eigendom-rollen en voorwaarden voor winstdeling duidelijk te definiëren.

Wanneer meerdere make-upartiesten samenkomen om een studio te starten of een beautymerk op te bouwen, is duidelijkheid de ruggengraat van het partnerschap. Met het ClickUp-sjabloon voor een exploitatieovereenkomst kunt u elke belangrijke beslissing, van eigendom tot uitbetalingen, op een overzichtelijke, eenvoudige manier vastleggen, zodat uw bedrijf niet op aannames draait.

Hiermee kunt u een duidelijke lijst van de betrokken partners vermelden, samen met hun bedrijfsgegevens en rollen. Het geeft ook een overzicht van wat elke persoon bijdraagt en hoeveel van het bedrijf zij daadwerkelijk bezitten. U kunt ook duidelijk maken wie allemaal bevoegd is om namens uw schoonheidsbedrijf contracten te ondertekenen. Het sjabloon geeft ook een overzicht van hoe de winst wordt gedeeld, na aftrek van alle gemaakte kosten. En naast geld bepaalt het ook het ritme van hoe uw team samenwerkt. U kunt bepalen hoe vaak u bijeenkomt, hoe u de financiën controleert en hoe u toekomstige diensten, workshops of uitbreidingen abonnement.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer een duidelijk vertrekproces, zodat plotselinge vertrekken van partners geen verstoring veroorzaken van bruiloftsboekingen of studioverplichtingen.

Geef aan welke financiële gegevens en documenten moeten worden gedeeld om de cashflow en uitgaven transparant te houden.

Bescherm uw beautymerk door te voorkomen dat partners een concurrerende studio of bruidsteam starten dat zich op dezelfde klanten target.

Geef duidelijk aan welke wetten van welke staat of regio van toepassing zijn, zodat geschillen eenvoudig blijven, zelfs wanneer u in verschillende steden of op trouwlocaties werkt.

✅ Ideaal voor: Make-upartiesten of ondernemers in de schoonheidsbranche die een formeel zakelijk partnerschap of een LLC willen opzetten om hun merk met duidelijkheid en vertrouwen te laten groeien.

💡 Pro-tip: Als u op zoek bent naar een langdurige samenwerking met uw clients, is het tijd om op de lange termijn te denken. Daar komen de sjablonen voor retentieovereenkomsten om de hoek kijken. Ze zijn perfect voor make-upartiesten die met terugkerende clients werken of doorlopende projecten met merken en studio's beheren. En als u van plan bent om uw bedrijf uit te breiden tot meer dan alleen freelancen, vul het dan aan met sjablonen voor zakelijke overeenkomsten om te definiëren hoe het bedrijf zal worden gerund en groeien, zodat iedereen vanaf dag één een duidelijk beeld heeft.

10. ClickUp-sjabloon voor offerteformulier voor make-upartiesten

Gratis sjabloon downloaden Verzamel gedetailleerde verzoeken van clients met hun servicevereisten en prijsinformatie met behulp van dit ClickUp-offerteformulier-sjabloon voor make-upartiesten.

Voor make-upartiesten die meerdere gebeurtenisboekingen of team-projecten beheren, wordt het ClickUp-offerteformulier sjabloon voor make-upartiesten uw pre-contractcommandocentrum. Het werkt als een slimme verzamelaar van aanvragen en prijsorganisator op één plek, waardoor u leads kunt beheren lang voordat u een contract of factuur opstelt. Het kant-en-klare offerteaanvraagformulier ziet er professioneel uit en kan eenvoudig worden gedeeld via uw Instagram-bio, website of WhatsApp Business.

Elke verzending verschijnt automatisch in de lijst met nieuwe offerteaanvragen, waar u snel urgente of belangrijke gebeurtenissen kunt sorteren en prioriteren. Van daaruit gaat elke verzending naar het bord voor het offerteaanmaken. Dit is een visuele pijplijn die laat zien waar elke offerte zich bevindt, van beoordeling tot verzending tot bevestiging. Elke kaart geeft belangrijke details weer, zoals de datum van het evenement, de benodigde diensten, het aantal personen en de geschatte projectwaarde, zodat u met volledige duidelijkheid kunt beslissen welke boekingen u aanneemt en als eerste inplant.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bekijk alle binnenkomende aanvragen in één oogopslag met behulp van de lijstweergave , zodat u een duidelijk overzicht krijgt van wie er een aanvraag heeft ingediend, de datum van het evenement, de gevraagde diensten en de huidige status van de offerte.

Blijf uw volledige offertepijplijn visueel bijhouden met Board Weergave door elke aanvraag door fases te slepen, zoals Nieuw verzoek, In behandeling, Klaar voor offerte en Geoffreerd.

Leg alle essentiële boekingsgegevens vast met behulp van ClickUp aangepaste velden voor de datum van het gebeurtenis, het aantal personen, het e-mail van de client, referentiefoto's, de servicecategorie, enz.

Genereer automatisch nauwkeurige prijzen met velden die schattingen berekenen op basis van uren, tarieven en duur.

✅ Ideaal voor: Freelance make-upartiesten en schoonheidsspecialisten die transparante, goed gestructureerde offertes willen opstellen die indruk maken op clients en het beheer van boekingen vereenvoudigen.

⚡ Sjabloonarchief: Wilt u meer kant-en-klare prijsopgaven? Bekijk dan de gratis sjablonen voor zakelijke prijsopgaven om binnen enkele minuten duidelijke, professionele offertes op te stellen. Dit kunt u ermee doen: Houd alle offertes voor clients overzichtelijk en eenvoudig bij te werken voordat ze definitief worden goedgekeerd.

Aangepaste gedetailleerde prijsopgaven aan voor make-uppakketten of gebeurtenisboekingen.

Voeg servicebeschrijvingen en kortingen samen met belastingen toe zonder extra format.

Sluit elke deal op een slimme manier met ClickUp!

Het runnen van een make-upbedrijf vereist al constante focus en creatieve energie, dus uw contracten mogen het niet nog moeilijker maken. De kant-en-klare contractsjablonen voor visagisten van ClickUp bieden u een eenvoudige structuur waarmee u uw diensten kunt uitleggen en elke boeking met duidelijkheid en vertrouwen kunt beginnen.

Deze sjablonen maken een einde aan het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat en bieden solide juridische dekking, waardoor u vanaf het allereerste contact georganiseerd en betrouwbaar overkomt. Het hele proces verloopt soepeler omdat alles duidelijk en consistent wordt voor zowel u als uw clients.

En of het nu gaat om werk dat bruidsmake-up, creatieve samenwerkingen, eenmalige fotoshoots of regelmatige salonafspraken omvat, ClickUp houdt alles op één plek bij en begeleidt u soepel van de eerste offerte tot de definitieve handtekening.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en vereenvoudig het beheer van uw schoonheidsbedrijf!