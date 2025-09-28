Top 3 PM-software die niet overladen is met complexiteit

Complexiteit wordt overschat. We verlangen allemaal naar die geavanceerde functies, maar als het gebruik ervan meer energie kost dan het eigenlijke werk, zijn ze dan echt de moeite waard? Productiviteit moet natuurlijk aanvoelen. 🌟

Neem bijvoorbeeld een kleine ontwerpstudio. Als het bijwerken van een Gantt-grafiek moeilijker lijkt dan het voltooien van het project zelf, dan heeft de software al gefaald.

Voor de meeste teams is de waarheid simpel. U hebt geen zwaar systeem nodig vol complexe projectmanagementfuncties. U hebt een projectmanagementtool nodig die licht, eenvoudig en ondersteunend aanvoelt en mee kan groeien met uw bedrijf.

In dit artikel bespreken we waarom eenvoudige PM-software en tools het beste werken en waar u op moet letten bij het kiezen van de juiste projectmanagementsoftware.

Top 3 gebruiksvriendelijke PM-software in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste projectmanagementsoftware die gemakkelijk te gebruiken is. Om u te helpen bij het kiezen van de juiste software, hebben we de sleutelfuncties, voor- en nadelen, prijzen en gebruikersbeoordelingen op een rijtje gezet.

Naam tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* Waarom dit zo handig is voor het beheren van meerdere prioriteiten ClickUp AI-gestuurd projectmanagement en samenwerking voor teams van elke grootte ClickUp Brain voor AI-ondersteuning; collaboratieve, taakgekoppelde documenten; flexibele taakweergaven; geïntegreerde chat; workflowautomatisering Voordelen:🌟 Zeer aanpasbaar aan elke workflow 🌟 Combineert meerdere apps in één 🌟 AI-tools verminderen handmatig werkNadelen:🧐 Uitgebreide functieset kan overweldigend zijn als deze niet op maat is gemaakt 🧐 Mobiele app werkt minder soepel dan de desktopversie Gratis abonnementen; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen ClickUp groeit met u mee. Deze allesomvattende app voor werk brengt al uw taken, bestanden, apps en gesprekken samen in een Converged AI Workspace, zodat u meerdere prioriteiten kunt afhandelen zonder van context te hoeven wisselen. Basecamp Eenvoudig, klantvriendelijk projectmanagement voor freelancers en client-facing teams Uniform startscherm; taken, prikborden, chatten en bestanden deel; Hill Charts, Mission Control, LineUp voor het bijhouden van voortgang; Automatische check-ins; Samenwerking met clients Voordelen:🌟 Eenvoudige interface 🌟 Gemakkelijke onboarding 🌟 Duidelijke structuur voor taken en communicatieNadelen:🧐 Ontbrekende geavanceerde functies zoals gantt en afhankelijkheden 🧐 Beperkte aanpassingsmogelijkheden🧐 Geen ingebouwde AI of native tijdsregistratie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand per gebruiker Door communicatie, taken en bestanden op één plek te bewaren, vermindert Basecamp versnipperde updates en maakt het jongleren met meerdere prioriteiten minder stressvol. Handig Breng roadmaps, taken en samenwerking samen op één plek voor multifunctionele teams die projecten met veel bewegende delen beheren Roadmaps met automatisch bijgewerkte tijdlijnen; taakbeheer met mijlpalen, afhankelijkheden en aangepaste velden; chat en discussies; gezamenlijke documenten; rapportage-dashboards; workflow-automatisering Voordelen:🌟 Overzichtelijke interface met krachtige samenwerkingstools🌟 Soepele import voor eenvoudig overschakelen🌟 Ingebouwde AI-assistentie Nadelen:🧐 Rapportage is minder aanpasbaar🧐 Mobiele app is minder functioneel dan de desktopversie🧐 Kan trager worden bij grote projecten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand per gebruiker Nifty brengt roadmaps, taken en gesprekken samen op één plek. Het is vooral handig om tooloverload te voorkomen, grote doelen met zichtbaarheid te behouden en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat dagelijkse taken op schema blijven.

Belangrijkste functies om op te letten in PM-software Niet overladen met complexiteit

Een Reddit-gebruiker vatte het goed samen toen hij schreef:

Ik ben op zoek naar eenvoudige project-/planningssoftware. Ik heb er een paar uitgeprobeerd, maar vond ze onhandig en overbodig voor mijn gebruik. Ik heb geen tijd om uitgebreid te zoeken, dus vraag ik jullie om aanbevelingen.

Steeds meer projectmanagers verlangen naar eenvoudige projectmanagementsoftware die aan hun specifieke behoeften voldoet. Dus, wat zoek je in een uitgebreide tool die niet overweldigend is, maar toch een divers team ondersteunt?

Hier zijn een paar eigenschappen waar u op moet letten:

Heeft een overzichtelijke en intuïtieve interface, zodat teamleden het zonder een steile leercurve kunnen gebruiken

Bevat essentiële functies zoals taakbeheer, AI-aangedreven projectuitvoering , deadlines en taakafhankelijkheid, zonder u te overspoelen met opties

Ondersteunt teamcommunicatie en cross-functionele samenwerking , zodat iedereen in verbinding blijft en teamleden op de hoogte blijven

Biedt eenvoudige functies voor resourcebeheer die de toewijzing van resources overzichtelijk maken zonder dat u weer met spreadsheets hoeft te werken

Maakt naadloos verbinding met bestaande tools om al uw gegevens op één plek up-to-date te houden

📮 ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals zegt voornamelijk op AI te vertrouwen voor taakbeheer en organisatie. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat de meeste tools slechts beperkte gebieden bestrijken, zoals kalenders, takenlijsten of e-mail. Met ClickUp gaat AI nog een stap verder. Het vormt de verbinding tussen uw e-mail, communicatie, kalender, taken en documenten op één plek. U kunt zelfs vragen: "Wat zijn mijn prioriteiten vandaag?" en ClickUp Brain scant uw werkruimte om u een duidelijke, op urgentie gebaseerde lijst te geven. Op die manier brengt ClickUp de kracht van vijf of meer apps samen in één eenvoudige superapp.

De 3 beste PM-softwareprogramma's die niet overladen zijn met complexiteit

Als je ooit een projectmanagementtool hebt geopend en je verloren voelde in de verschillende tabbladen, dan is dit iets voor jou. Hier zijn drie projectmanagementtools die het eenvoudig houden zonder afbreuk te doen aan wat je team echt nodig heeft.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven projectmanagement en samenwerking)

Signaleer belemmeringen en wijs taken opnieuw toe, zodat projecten blijven lopen zonder voortdurende controles met ClickUp Brain

Veel mensen proberen projectmanagementsoftware en raken gefrustreerd. Jira kan te complex aanvoelen om in te stellen en te onderhouden, terwijl Trello, hoewel eenvoudig, te licht kan aanvoelen zodra het werk toeneemt.

Daardoor zitten managers en freelancers tussen twee vuren in: ze willen een tool die krachtig genoeg is om projecten te beheren, maar niet te complex is. Dit is waar ClickUp uitblinkt.

Het biedt u de essentiële functies om taken te beheren, samen te werken met uw projectteam en de voortgang van projecten bij te houden, terwijl u kunt opschalen wanneer u daar klaar voor bent. Laten we eens kijken hoe projectmanagementteams precies profiteren van het gebruik van ClickUp.

bied uw team een extra brein met ClickUp Brain*

Krijg snel updates over de voortgang zonder door updates te hoeven spitten met ClickUp Brain

ClickUp Brain is AI die in uw werkruimte is ingebouwd. Het leest de situatie, niet alleen een prompt. Het signaleert belemmeringen, stelt herverdelingen voor, werkt prioriteiten bij en houdt projecten op schema zonder voortdurende statusvergaderingen.

Stel je voor dat je je voorbereidt op een productlancering, maar een paar dagen weg bent geweest. In plaats van door eindeloze updates te scrollen, vraag je Brain gewoon: "Wat is er deze week gebeurd?" Binnen enkele seconden krijg je een overzicht van wat er is gebeurd, wat er vastzit en wat je aandacht nodig heeft.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain MAX kan aanvoelen als een extra uur dat in uw dag verborgen zit. Spreken gaat ongeveer vier keer sneller dan typen, wat betekent dat zelfs korte spraakantekeningen met Talk to Text al snel oplopen tot bijna een volledige dag die u elke week bespaart. Bovendien maakt Brain MAX verbinding met modellen zoals GPT-5, Claude en Gemini, zodat u uw AI-sprawl kunt elimineren en al uw werk op één scherm kunt consolideren.

Hier is een YouTube-video die laat zien hoe ClickUp Brain projectmanagement in een paar stappen naadloos laat verlopen:

🧠 Wist u dat: JLL een meetsysteem met 16 KPI's heeft geïntroduceerd om marketingprojecten te begeleiden. Dit leidde tot een verdrievoudiging van de pijplijnresultaten, een verviervoudiging van de omzetimpact en een verbetering van de algehele effectiviteit met meer dan 20%, terwijl er minder middelen werden gebruikt.

*breng ideeën in praktijk met ClickUp Documenten en Taakjes

Zet feedback met één klik om in taken en houd het hele project in één ruimte op gang via ClickUp Docs

ClickUp Docs koppelt documentatie aan workflows. U kunt in realtime samen bewerken, opmerkingen omzetten in taken, bestanden insluiten en miniwidgets toevoegen om de status van een taak te wijzigen of werk toe te wijzen zonder het document te verlaten.

💡 Pro-tip: Maak een geverifieerde wiki in Docs Hub, bewaar sjablonen voor briefings en overdrachten en laat nieuwe teamgenoten op één plek zoeken naar antwoorden. Zo blijven je projectgegevens overzichtelijk en kan je projectmanager zich concentreren op de projectplanning in plaats van op het zoeken naar links.

Organiseer uw werk vandaag nog met eenvoudige lijsten en schakel over naar borden, kalenders of gantt-grafieken wanneer u meer structuur nodig hebt met ClickUp-taak

ClickUp-taak helpt u op weg met essentiële zaken zoals deadlines, projectprioriteiten en checklist.

Als u meer geavanceerde functies nodig hebt, voeg dan aangepaste velden, automatisering en dashboards toe om de projectprestaties bij te houden zonder een geheel nieuw systeem te hoeven bouwen.

📌 Voorbeeld: Een creatieve studio beheert de deliverables van clients in een lijstweergave, schakelt over naar een bord voor de werkstroom en schakelt over naar de kalender als deadlines naderen. Een eenvoudig dashboard laat zien welke taken achterlopen en waar de toewijzing van middelen krap is. De projectmanager kan de capaciteit in evenwicht houden zonder te hoeven schakelen tussen Excel of Google Spreadsheets en tools voor resourcebeheer.

gesprekken die naast het werk plaatsvinden met ClickUp Chat*

Zet een snel chatbericht om in een actiepunt zonder de werkstroom te onderbreken met ClickUp Chat

We zijn allemaal wel eens beslissingen kwijtgeraakt in Slack-threads of e-mailketens. ClickUp Chat zorgt ervoor dat gesprekken in verbinding blijven met de taak die voorhanden is.

Stel je voor dat je team aan een offerte voor een client werkt. In plaats van heen en weer te schakelen tussen chat-apps en projectborden, wordt feedback direct naast het offerte-document gegeven. Een gebruiker stelt een wijziging voor, zet deze direct om in een taak en slaat de context automatisch op.

Als je terugkijkt, zijn alle gesprekken, bestanden en beslissingen al aan het project gekoppeld.

De beste functies van ClickUp

Bespaar tijd met de directe samenvattingen, het aanmaken en toewijzen van taken, AI Doc Writer en meer van ClickUp Brain

Bouw een gezamenlijke kennisbank op één plek met ClickUp Docs, waar brainstormen, feedback en taaktoewijzingen in verbinding blijven

Reageer rechtstreeks op taken, tag teamgenoten en deel bestanden – allemaal op één plek. Eindeloze e-mailthreads of schakelen tussen apps is niet meer nodig

Beheer taken met flexibele weergaven zoals Lijst, Bord, Kalender en Gantt-diagram, zodat elk teamlid kan werk op de manier die hij of zij het prettigst vindt

Verminder contextwisselingen met ClickUp Chat, waar gesprekken gekoppeld blijven aan taken en documenten

Voorkom planningsproblemen met de AI-aangedreven ClickUp-kalender

automatiseer repetitieve werkstroom* zoals het bijwerken van statussen of het versturen van herinneringen, waardoor handmatig werk wordt verminderd

Pas kant-en-klare sjablonen toe voor veelvoorkomende werkstroom (zoals contentkalenders, sprints of vergaderagenda's) om direct aan de slag te gaan. Pas aangepaste sjablonen naarmate u groeit

Vind al uw belangrijke communicatie, taken en bestanden op één plek met de ClickUp Inbox

Limieten van ClickUp

Kan in het begin overweldigend aanvoelen vanwege de uitgebreide functie als deze niet is aangepast

Volgens sommige gebruikers is de mobiele app-ervaring niet zo soepel als de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

ClickUp brengt alles wat we nodig hebben samen op één plek: taakbeheer, documentatie, chatten en projectplanning. Het heeft voor ons tools als Asana, Slack en Notion vervangen, wat onze werkstroom aanzienlijk heeft vereenvoudigd.

ClickUp brengt alles wat we nodig hebben samen op één plek: taakbeheer, documentatie, chatten en projectplanning. Het heeft voor ons tools als Asana, Slack en Notion vervangen, wat onze werkstroom aanzienlijk heeft vereenvoudigd.

2. Basecamp (het beste voor eenvoudig, client-vriendelijk projectmanagement)

via Basecamp

Sommige taakbeheersoftware lijkt te zijn ontwikkeld voor grote bedrijven met eindeloze goedkeuringsprocessen.

Als je een klein team of freelancer bent, heb je dat allemaal niet nodig. Je hebt alleen een ruimte nodig waar taken, bestanden en gesprekken bij elkaar staan, zodat er niets verloren gaat. Dat is de belofte van Basecamp.

Het platform is een no-nonsense keuze voor mensen die projecten willen organiseren zonder een steile leercurve.

Of u nu een website-herontwerp plant, met een client coördineert of gewoon uw team gefocust houdt, Basecamp houdt alles eenvoudig, volgens Basecamp-recensies.

De beste functies van Basecamp

Organiseer projecten in een overzichtelijk startscherm dat opdrachten, deadlines en gebeurtenissen op één plek weergeeft

Breng taken, prikborden, chats, bestanden en planningen samen, zodat niets verspreid raakt over verschillende apps

Visualiseer de voortgang van projecten met LineUp, Mission Control en Hill Charts om in één oogopslag de realiteit te zien

Verminder statusvergaderingen door gebruik te maken van automatische check-ins en duidelijke notificaties in het Hey!-menu

Werk samen met clients in een veilige, transparante ruimte waar feedback, goedkeuringen en bestanden worden bijgehouden

Limiet van Basecamp

Biedt geen geavanceerde functies zoals gedetailleerde rapportage, Gantt-tijdlijnen en taakafhankelijkheid voor complexe projecten

Geen ingebouwde tijdsregistratie zonder extra upgrades of integraties

Voelt eenvoudig aan voor grootschalige werkstroom, met limiet aanpast

Biedt geen native AI-tools, maar vertrouwt in plaats daarvan op integraties voor automatisering of intelligentie

Prijzen van Basecamp

Free

Plus : $ 15/maand per gebruiker

Pro Onbeperkt: $ 299/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2 : 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Basecamp

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

Basecamp maakt projectmanagement eenvoudig en overzichtelijk. Ik vind het prettig dat alles – taken, documenten, discussies en deadlines – op één plek staat, waardoor versnipperde communicatie wordt voorkomen.

Basecamp maakt projectmanagement eenvoudig en overzichtelijk. Ik vind het prettig dat alles – taken, documenten, discussies en deadlines – op één plek staat, waardoor versnipperde communicatie wordt voorkomen.

3. Nifty (het beste voor het samenbrengen van roadmaps, taken en samenwerking op één plek)

via Nifty

Een van de echte tests voor leiderschap is het vermogen om een probleem te herkennen voordat het een noodsituatie wordt.

De woorden van Arnold Glasow klinken bijzonder waar in de wereld van projecten.

Zonder het juiste systeem kunnen kleine problemen snel uitgroeien tot grote brandhaarden. Nifty helpt teams om die spiraal te vermijden.

In plaats van uw werk over te veel projectmanagementoplossingen te verspreiden, brengt het alles samen op één plek.

Taken, roadmaps, gesprekken en documenten staan naast elkaar, terwijl kleine automatiseringen op de achtergrond stilletjes het drukke werk doen. De Orbit AI-assistent vermindert handmatig werk door projectdocumenten te genereren, taken aan te maken en meer.

Handige beste functies

Stel duidelijke projectroadmaps op met visuele tijdlijnen die automatisch worden bijgewerkt wanneer taken zijn voltooid

Beheer taken met aangepaste velden, afhankelijkheden en mijlpalen om projecten op schema te houden

Werk in realtime samen met ingebouwde discussies en chat, waardoor u minder behoefte hebt aan externe berichtenapps

bewerk documenten samen* in Nifty en maak een directe verbinding met taken voor een naadloze uitvoering

Blijf de voortgang bijhouden met rapportage-dashboards en weergaven van mijlpalen die aangeven hoe ver projecten zijn gevorderd

Automatiseer werkstroom met als/dan-regels om repetitieve processen te stroomlijnen

Maak verbinding met populaire tools zoals Google Drive, Figma en Slack met native integraties

Handige limieten

Biedt beperkte aangepaste rapportage in vergelijking met meer geavanceerde projectmanagementplatforms

De mobiele app beschikt niet over alle functies van de desktop-versie

Laadt traag bij het verwerken van zeer grote of complexe projecten

Handige prijzen

Free

Starter : $49/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 149/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 499/maand per gebruiker

Handige beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (430+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Nifty

In deze recensie van Capterra stond:

Nifty heeft voor ons een enorme verandering teweeggebracht. Het resultaat is dat, dankzij het gemak waarmee communicatie wordt gefaciliteerd en documentbeheer wordt gestroomlijnd, Collaborative Docs al snel een integraal onderdeel is geworden van onze projectwerkstroom.

Nifty heeft voor ons een enorme verandering teweeggebracht. Het gemak waarmee communicatie wordt gefaciliteerd en documentbeheer wordt gestroomlijnd, is het resultaat dat Collaborative Docs al snel een integraal onderdeel is geworden van onze projectwerkstroom.

Als u nog steeds op zoek bent naar andere opties dan deze drie, zijn er verschillende andere tools voor projectmanagement die het overwegen waard zijn.

1. Monday. com

Als u houdt van een visuele, flexibele manier om projecten en verkoopwerk op één plek te beheren, dan voelt Monday als een tweede natuur. De borden zijn gemakkelijk te lezen, automatiseringen zorgen voor kleine klusjes en de nieuwere AI-helpers maken het sneller om werkstroom in te stellen en iedereen op één lijn te houden zonder extra gedoe.

2. Wrike

Wrike is een robuuste tool voor projectmanagement die creatieve teams en bureaus helpt hun werkstroom te stroomlijnen en meer zichtbaarheid te krijgen in al hun projecten.

Verzoeken komen overzichtelijk binnen, werk routes naar de juiste personen en rapportage laat zien waar de tijd naartoe gaat, zodat een projectmanager vroegtijdig kan bijsturen in plaats van achteraf.

🧠 Wist u dat: Het Amerikaanse leger heeft een overeenkomst gesloten met Scale AI, Microsoft en Google om 'Thunderforge' te ontwikkelen, een AI-assistent die commandanten helpt bij het plannen van scheeps- en vliegtuigbewegingen. De AI stelt samenvattingen en aanbevelingen op, maar laat de uiteindelijke beslissingen aan mensen over.

3. Hive

Stel je een bureau voor met een klein creatief team dat een productlancering plant. Hive helpt teams om een campagnewerkruimte te starten, een checklist met deliverables en belangrijke statistieken toe te voegen, naast elke actiekaart te chatten en de klant te taggen voor snelle goedkeuringen.

Hive vermijdt complexe functies en begeleidt eigenaren met eenvoudige automatiseringen terwijl taken voortgang boeken, proefdrukken worden beoordeeld en een gedeelde weergave laat zien wat klaar is en wat nog aandacht nodig heeft.

Hoe u meerdere prioriteiten effectief kunt beheren (tips + best practices)

Sommige dagen lijkt alles belangrijk en urgent. Deze voortdurende tegenstrijdigheid kan uw inspanningen versnipperen, waardoor u de ene taak niet kunt voltooien voordat een andere uw aandacht opeist.

De waarheid is dat het beheren van meerdere projecten en prioriteiten niet gaat om alles tegelijk doen, maar om kiezen wat op dat moment het belangrijkst is. Hier zijn enkele tips voor het beheren van meerdere projecten:

Begin uw dag door twee of drie dingen als aantekening te maken die vandaag echt uw aandacht nodig hebben, en laat de rest op hun beurt wachten

de taken te sorteren in wat urgent is, wat belangrijk is en wat voorlopig gewoon opzij kan worden gezet – dat neemt de druk weg. De Probeerte sorteren in wat urgent is, wat belangrijk is en wat voorlopig gewoon opzij kan worden gezet – dat neemt de druk weg. De Eisenhower-matrix kan daarbij helpen

verdeel uw tijd* in kleine blokken, werk intensief aan één taak en stap dan voor een korte pauze; zelfs een paar minuten om op adem te komen maakt al een verschil. Probeer de Pomodoro-techniek eens!

Bewaar alles wat u nodig hebt op één vertrouwde plek, zodat u niet op zoek hoeft te gaan naar losse aantekeningen en herinneringen in verschillende apps of op verschillende papieren

Voordat u ja zegt tegen iets nieuws, moet u even pauzeren en uzelf afvragen of het op dit moment echt bij u past. Soms is het vriendelijkste antwoord: "later"

✨ Bonus: Maak taakbeheer en -bijhouden nog eenvoudiger met AI Fields in ClickUp! In deze video wordt precies getoond hoe dat werkt.

👀 Leuk weetje: In de jaren 50 ontwikkelden DuPont en Remington Rand de Critical Path Method (CPM) toen ze probeerden uit te zoeken hoe ze chemische fabrieken konden sluiten voor onderhoud zonder al te veel geld te verliezen. Dat experiment leverde ons de Gantt-grafieken en planningsmethoden op die we vandaag de dag nog steeds gebruiken.

ClickUp: een eenvoudige oplossing voor complexe problemen

Projectmanagers hebben een taakbeheertool nodig die eenvoudig te gebruiken is en krachtige functies biedt.

De ideale softwareoplossingen combineren functies voor taakbeheer met resourcebeheer, capaciteitplanning, projectplanning en teamsamenwerking.

De ideale PM-tool zorgt immers voor duidelijke communicatie binnen het team, beheert projectrisico's en zorgt ervoor dat andere teamleden op één lijn blijven. Basecamp en Nifty laten zien dat gebruiksgemak belangrijk is, maar ClickUp steekt er net bovenuit omdat het zich aanpast aan jou.

Begin met een eenvoudige lijst- of bordweergave die past bij de werkstroom van uw team en voeg meer toe wanneer u er klaar voor bent. In plaats van uw team te overweldigen, kunt u in uw eigen tempo groeien.

Als u ooit hebt gewenst dat uw werkdagen wat lichter zouden zijn en uw projecten wat minder ingewikkeld, dan kan ClickUp dat verschil maken. Probeer het zelf door u nu aan te melden bij ClickUp!