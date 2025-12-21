10 beste alternatieven voor Sococo voor virtuele teamsamenwerking en kantoor

SoSococo biedt een virtueel kantoor voor teams die op afstand en hybride werken, waardoor ze kunnen samenwerken alsof ze fysiek bij elkaar zijn. Veel gebruikers melden echter technische problemen en hoge kosten.

Als u op zoek bent naar een betaalbaarder alternatief dat het volgende biedt:

Een moderne, professionele interface

Betrouwbare prestaties voor grote teams

Beter inzicht in de voortgang en verantwoordelijkheden van het team

Functies zoals Whiteboards, scherm delen, gezamenlijke bewerking van documenten en breakout-ruimtes...

Dan bent u hier aan het juiste adres. Deze gids belicht de beste alternatieven voor Sococo om uw team te helpen effectiever samen te werken.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Sococo?

Als u Sococo als gebruiker gebruikt, herkent u waarschijnlijk een aantal van deze punten:

Verwarrende navigatie: Naarmate uw team groeit, kan het moeilijk worden om collega's of ruimtes te vinden vanwege een drukke, rommelige interface.

Prestatieverlies: Sococo kan veel systeembronnen gebruiken, vooral bij veel video-streams. De mobiele app is beperkt tot een eenvoudige lijstweergave.

Schaalbaarheidsproblemen: Grote organisaties kunnen te maken krijgen met complexe lay-outs en tragere prestaties tijdens het delen van schermen of video-gesprekken.

Gebrek aan taakbeheer: Sococo biedt geen ingebouwde tools voor het beheren van taken, doelen of werkstroom.

🧠 Leuk weetje: Bijna 67% van de werknemers in de technologiesector geeft aan op afstand te werken. Het is veruit de sector met het hoogste percentage werknemers op afstand.

De beste alternatieven voor Sococo in één oogopslag

Voordat we elk alternatief voor Sococo gaan bekijken, volgt hier een kort overzicht van de functies, ideale teamgrootte en prijzen van elke tool. Of u nu een virtueel kantoor wilt opzetten, online gebeurtenissen wilt organiseren of gewoon uw team op afstand bij elkaar wilt houden, er is een tool voor al uw behoeften.

Tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp ClickUp Brain, AI-agents zorgen voor soepele realtime samenwerking, aangepaste weergaven en dashboards, workflowautomatisering creëert 's werelds meest complete werk-AI. Startups tot grote ondernemingen die een uniform platform nodig hebben voor projectmanagement, automatisering en cross-functionele samenwerking. Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen. Tandem Directe spraak/video, scherm delen, samenwerkingsmodus, aanwezigheidsindicatoren Kleine tot middelgrote teams op afstand die spontane spraak- en videochats en realtime aanwezigheid waarderen voor flexibele samenwerking. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 59 per maand. Kumospace Virtueel kantoorplatform met ruimtelijke audio, interactieve ruimtes en samenwerkingstools Verspreide teams (5–100+) in creatieve, technische of bureauomgevingen die op zoek zijn naar meeslepende, interactieve virtuele kantoorervaringen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 16 per gebruiker per maand. Teamflow Ruimtelijke audio, permanente Whiteboards en documenten, vertrouwelijke ruimtes, delen van meerdere schermen, integraties voor productiviteit Hybride en externe teams (10-200) die de sfeer van een fysiek kantoor willen nabootsen met permanente samenwerkingsruimtes Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker per maand. Microsoft Teams Chatten, video-gesprekken, bestanden delen, kanalen, diepgaande Microsoft 365-integratie, webinars tot 10.000 deelnemers, veiligheid op niveau van de onderneming Middelgrote tot grote ondernemingen in gereguleerde sectoren die behoefte hebben aan veilige, schaalbare communicatie die nauw geïntegreerd is met Microsoft 365. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,80 per gebruiker per maand. Slack Kanaalgebaseerde berichten, hindernissen, meer dan 2000 integraties, werkstroombouwer, krachtige zoekfunctie, bestanden delen Tech-startups en kleine en middelgrote bedrijven die prioriteit geven aan snelle, kanaalgebaseerde berichtenuitwisseling en diepgaande integratie met ontwikkelaarstools. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,75 per gebruiker per maand. Zoom HD-videovergaderingen, breakout rooms, webinarhosting, scherm delen en AI-vergaderingsassistent Grote ondernemingen die behoefte hebben aan betrouwbare, hoogwaardige videovergaderingen, webinars en virtuele gebeurtenissen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,33 per gebruiker per maand. Connecteam Tijdsregistratie, dienstroosterplanning, taakupdates, interne nieuwsfeed, tracking van locaties, HR-tools, trainingsmodules Buitendienstbedrijven, detailhandel, horeca en logistieke teams die op grote schaal deskloze of mobiele medewerkers beheren Gratis proefversie, betaalde abonnementen vanaf $ 35 per maand Cisco Webex Videovergaderingen (HD), bellen, webinars, Whiteboard, polls, bestanden delen, persistente berichten, AI-aangedreven samenwerking, sterke veiligheid Grote ondernemingen en overheidsorganisaties die behoefte hebben aan robuuste veiligheid, compliance en geavanceerde videoconferencingfuncties Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,50 per gebruiker per maand. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, vergadering, kalender, meer dan 5000 app-marktplaatsintegraties, krachtige functies voor beheerders, gegevensbescherming en naleving Kleine tot middelgrote bedrijven en onderwijsteams die op zoek zijn naar een geïntegreerd pakket voor productiviteit met eenvoudige tools voor beheerders en samenwerking. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,40 per gebruiker per maand.

De beste alternatieven voor Sococo

Of u nu een virtueel kantoor wilt opzetten, online gebeurtenissen wilt organiseren of gewoon uw team op afstand bij elkaar wilt houden, er is een tool voor al uw behoeften.

Laten we eens nader bekijken wat elke tool te bieden heeft.

1. ClickUp (het beste voor teams die een uniform platform voor taken en samenwerking nodig hebben)

Sommige teams stappen misschien af van het virtuele kantoorconcept van Sococo omdat ze op zoek zijn naar een platform dat hun team helpt om effectiever en intelligenter te werken.

Maak kennis met ClickUp. Dit is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, die samenwerking, taak- en projectmanagement, chat en agents samenbrengt op één plek, allemaal aangedreven door AI.

Werk online samen met ClickUp Chat Vergemakkelijk samenwerking op afstand zonder de toggle tax in ClickUp Chat.

Wanneer teams op afstand in een snel veranderende omgeving werken, wordt het werk vaak versnipperd over meerdere tools, chatvensters, documenten, e-mails en advertentiesystemen die simpelweg niet met elkaar communiceren. Het resultaat: teams besteden kostbare tijd aan het schakelen tussen apps, het zoeken naar context en het bestrijden van informatiesilo's, terwijl organisaties te maken krijgen met toenemende verliezen in productiviteit en efficiëntie.

ClickUp maakt een einde aan deze werkversnippering door de tools te consolideren die teams op afstand dagelijks gebruiken.

In plaats van te schakelen tussen Sococo voor virtuele aanwezigheid, Slack voor chatten, een aparte tool voor taken en Google Documenten voor samenwerking, komt alles samen in één platform. Dat is de kracht van convergentie in een platform.

Laten we daarom eens kijken naar alle functies van ClickUp:

Chatten en video-gesprekken geïntegreerd in uw werkruimte

Tegenwoordig is naadloze communicatie de ruggengraat van teams met hoge productiviteit. Met ClickUp Chat hoeft u nooit meer tijd te verspillen aan het overschakelen naar communicatietools. Chat is echt de toekomst van werk.

Dit komt omdat gesprekken, taken en projecten niet alleen met elkaar verbonden zijn, maar ook samenkomen. U kunt met uw team communiceren via kanalen of directe berichten, taken aanmaken vanuit chatberichten, ClickUp AI gebruiken om threads samen te vatten en nog veel meer.

Of als u op de hoogte wilt blijven via video, ClickUp SyncUps houdt teams op afstand op één lijn met snelle, gestructureerde check-ins, rechtstreeks vanuit uw werkruimte. U kunt actiepunten toewijzen, de voortgang van projecten bekijken en beslissingen documenteren – allemaal binnen de SyncUp-sessie (die u met één klik vanuit uw chatvenster kunt starten)!

Ga snel een gezamenlijke discussie aan via SyncUps in ClickUp Chat.

💡 Pro-tip: Asynchrone video is vaak gemakkelijker wanneer uw team in verschillende tijdzones werkt. Met ClickUp Clips kunt u uw scherm en stem rechtstreeks vanuit het platform opnemen. U kunt schermen opnemen met alleen voice-over, de content annoteren en de resulterende video's gemakkelijk delen. Voeg opmerkingen toe aan specifieke tijdstempels en start een volledige discussie met ClickUp Clips.

Krachtig en geïntegreerd projectmanagement

De functies van projectmanagement van ClickUp zijn echt perfect geschikt voor virtuele teamsamenwerking, omdat ze aan elke werkstijl kunnen worden aangepast. Hier zijn enkele functies die asynchroon werken gemakkelijk maken:

ClickUp Whiteboards : Gebruik een digitaal canvas om samen te brainstormen, werkstroomen in kaart te brengen en ideeën te visualiseren. Zet plaknotities en diagrammen direct om in uitvoerbare taken en koppel whiteboards aan documenten of taken voor naadloze kennisuitwisseling. Gebruik een digitaal canvas om samen te brainstormen, werkstroomen in kaart te brengen en ideeën te visualiseren. Zet plaknotities en diagrammen direct om in uitvoerbare taken en koppel whiteboards aan documenten of taken voor naadloze kennisuitwisseling.

Gebruik ClickUp Whiteboards om werkstroomen en meer in kaart te brengen.

ClickUp Docs : Maak en werk samen aan agenda's voor vergaderingen, bedrijfswiki's, SOP's en projectbriefings. Maak gebruik van realtime bewerking, uitgebreide formaten en geneste pagina's, samen met gedetailleerde toestemmingcontroles voor de veilige delen van documenten. Maak en werk samen aan agenda's voor vergaderingen, bedrijfswiki's, SOP's en projectbriefings. Maak gebruik van realtime bewerking, uitgebreide formaten en geneste pagina's, samen met gedetailleerde toestemmingcontroles voor de veilige delen van documenten.

ClickUp Automations : Automatiseer routinematige processen zoals taakuitvoeringen, statuswijzigingen en herinneringen met meer dan 100 vooraf gebouwde automatiseringsrecepten. Trigger acties op basis van taakupdates, deadlines of aangepaste velden om uw virtuele team gefocust te houden op werk met een grote impact. Automatiseer routinematige processen zoals taakuitvoeringen, statuswijzigingen en herinneringen met meer dan 100 vooraf gebouwde automatiseringsrecepten. Trigger acties op basis van taakupdates, deadlines of aangepaste velden om uw virtuele team gefocust te houden op werk met een grote impact.

ClickUp Dashboards : Bouw aangepaste dashboards om de werklast, voortgang van projecten, tijdsregistratie en belangrijke statistieken in realtime te visualiseren. Gebruik widgets voor taken, doelen, sprints en meer om prestaties te monitoren en datagestuurde beslissingen te nemen. Bouw aangepaste dashboards om de werklast, voortgang van projecten, tijdsregistratie en belangrijke statistieken in realtime te visualiseren. Gebruik widgets voor taken, doelen, sprints en meer om prestaties te monitoren en datagestuurde beslissingen te nemen.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp's Collaboration Detection om realtime typindicatoren, live bewerkingsmeldingen en directe updates te zien wanneer teamgenoten aan dezelfde taak of hetzelfde document werken. Deze functie helpt teams op afstand om overlappende bewerkingen te voorkomen en synchroniseren op alle apparaten. Maak samenwerking een fluitje van een cent met ClickUp's Instant en Live Collaboration Detection.

Transformeer werk op afstand met AI

ClickUp Brain is uw AI-teamgenoot die is ontworpen om samenwerking op afstand slimmer, sneller en intuïtiever te maken. Met Brain kunt u samenwerken aan hetzelfde document, aanbevelingen krijgen, directe samenvattingen, extern onderzoek en alles wat een volwaardige LLM doet.

Maak direct samenvattingen van aantekeningen over vergaderingen, projectupdates en documenten, zodat uw team altijd op één lijn blijft.

Genereer automatisch actiepunten en vervolgtaaken op basis van gesprekken of opmerkingen, waardoor handmatig werk wordt verminderd.

Zoek binnen enkele seconden in al uw geïntegreerde apps (zoals Google Drive, Slack en Notion) naar antwoorden en bestanden.

Krijg AI-aangedreven suggesties voor het stroomlijnen van werkstroomprocessen, het identificeren van belemmeringen en het verhogen van de productiviteit van uw team.

Werk sneller samen met handige sjablonen

De ClickUp Remote Work Plan sjabloon is ontworpen om teams te helpen bij het beheren van taken, planningen en prioriteiten, waar ze ook zijn. Wijs eenvoudig verantwoordelijkheden toe, stel deadlines vast en volg de voortgang in realtime. Deze sjabloon zorgt ervoor dat teams op afstand georganiseerd, verantwoordelijk en verbonden blijven, ongeacht waar het werk wordt gedaan.

Ontvang een gratis sjabloon Houd de voortgang van werkprojecten van medewerkers altijd en overal in de gaten met ClickUp Remote Work Plan sjabloon.

💡 Pro-tip: Bent u het beu om uw team steeds te moeten onderbreken om te weten te komen wie waarmee bezig is? ClickUp BrainGPT helpt verspreide teams om effectief samen te werken zonder de voortdurende onderbrekingen die het werken op afstand kunnen vertragen. Het is een desktop-AI-assistent die u helpt bij het volgende: Zoek overal en overal : BrainGPT zoekt in ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint en al uw verbonden

Vind teamgenoten en hun werk direct : vraag "Wie werkt er aan het herontwerp van de website?" of "Is Sarah beschikbaar om te synchroniseren?" en BrainGPT geeft u antwoord op basis van de huidige taaktoewijzingen, schema's en statusupdates.

Coördinatie via spraak: gebruik : gebruik Talk to Text om taken toe te wijzen, de status van het project te controleren of uw team op de hoogte te houden terwijl u niet achter uw bureau zit. Telewerkers kunnen verbonden blijven en handsfree hun werk coördineren tussen vergaderingen door of tijdens het woon-werkverkeer. Probeer ClickUp BrainGPT voor diepgaander onderzoek en context in uw hele ClickUp-werkruimte.

De beste functies van ClickUp

Automatische vergadernotities : u hoeft niet elke vergadering bij te wonen! : u hoeft niet elke vergadering bij te wonen! ClickUp AI Notetaker biedt samenvattingen na afloop van de vergadering, zet alle actiepunten uit uw vergadernotities om in taken en biedt volledig doorzoekbare transcripties voor teamleden.

Synchroniseer uw favoriete tools: maak verbinding met Zoom, Outlook, Google Drive en meer via maak verbinding met Zoom, Outlook, Google Drive en meer via ClickUp-integraties , zodat updates, bestanden en vergaderingen op één plek blijven staan.

Snel bellen: start spraak- of video-synchronisaties rechtstreeks in ClickUp Chat om blokkades snel op te lossen en de context intact te houden.

Plan uw week automatisch: laat laat ClickUp Kalender ideale tijdstippen voor taken en vergaderingen voorstellen op basis van de beschikbaarheid en deadlines van uw team.

Zorg dat iedereen op één lijn zit voordat het werk begint: stel snel verwachtingen vast met behulp van stel snel verwachtingen vast met behulp van communicatie-sjablonen in ClickUp, waarin wordt bepaald wat er moet worden gedeeld, wanneer en met wie.

Limieten van ClickUp

De leercurve kan steil zijn vanwege de vele beschikbare functies.

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie luidt:

ClickUp is ongelooflijk veelzijdig en is onze favoriet geworden voor het beheren van alles, van dagelijkse taken tot langetermijnprojecten. Ik vind het geweldig hoe aanpasbaar het is – we hebben het perfect kunnen afstemmen op de werkstroom van ons team. De mogelijkheid om dashboards te maken, terugkerende taken te automatiseren en te integreren met tools zoals Slack en Google Drive heeft ons enorm veel tijd bespaard. De gebruikersinterface is ook overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren als je er eenmaal mee vertrouwd bent.

ClickUp is ongelooflijk veelzijdig en is onze favoriet geworden voor het beheren van alles, van dagelijkse taken tot langetermijnprojecten. Ik vind het geweldig hoe aanpasbaar het is – we hebben het perfect kunnen afstemmen op de werkstroom van ons team. De mogelijkheid om dashboards te maken, terugkerende taken te automatiseren en te integreren met tools zoals Slack en Google Drive heeft ons enorm veel tijd bespaard. De gebruikersinterface is ook overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren als je er eenmaal mee vertrouwd bent.

💡 Pro-tip: Probeer ClickUp AI-powered Calendar, waar taken, gebeurtenissen en team beschikbaarheid samenvoegen in één intelligent dashboard. Net als Sococo creëert het een gedeelde ruimte waar tijd als ankerpunt voor samenwerking dient, zonder gebruik te maken van visuele avatars. Elimineer giswerk en bekijk de agenda's van teamleden in de ClickUp-kalender om dubbele boekingen te voorkomen.

2. Tandem (het beste voor spontane vergaderingen en een naadloze samenwerking op afstand)

via Tandem

Als u op zoek bent naar virtuele vergaderplatforms die spontane brainstormsessies en spontane gesprekken stimuleren, is Tandem een goede optie. U kunt de aanwezigheid van teamgenoten bekijken en met één klik een gesprek starten met 'Wave & Talk' of 'Notify Me When Free'.

U krijgt gestructureerde samenwerkingsruimtes zoals Tables en Rooms, en ingebouwde samenwerkingstools zoals instant screensharing, gedeelde cursors en schermbediening op afstand. De tool kan ook worden geïntegreerd met Google Documenten, Trello, Asana, Slack, GitHub en meer om de samenwerking in de app uit te breiden.

Door de integraties moet u echter nog steeds schakelen tussen tools om toegang te krijgen tot de daadwerkelijke projectgegevens. Terwijl de gesprekken in Tandem plaatsvinden, worden de vervolgtaken en documentatie elders bewaard.

De beste functies van Tandem

Bootst echte vergaderruimtes na met Tandem-ruimtes (ook wel spraakkanalen genoemd) waar iedereen aan kan deelnemen en die u automatisch verbinden met de audio van iedereen in die ruimte.

Laat mobiele gebruikers en externe gasten via een browser deelnemen zonder dat ze de applicatie hoeven te installeren.

Voeg timers, agenda's, polls en zelfs muziek toe voor dynamische gesprekken.

Beperkingen van Tandem

Beperkte samenwerkingsfuncties, zoals ingebouwd taakbeheer of projecttracking

Tandem-prijzen

Free

Kleine Teams : $ 59/maand

Middelgrote teams : $ 119/maand

Grote teams: $ 449/maand

Tandem-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tandem?

Hier is een Capterra-recensie van :

Een geweldige tool voor efficiënt werk op afstand, een gebruiksvriendelijk alternatief dat verschillende functies in één programma samenbrengt.

Een geweldige tool voor efficiënt werk op afstand, een gebruiksvriendelijk alternatief dat verschillende functies in één programma samenbrengt.

📮 ClickUp Insight: Bijna 50% van de respondenten zegt dat de grootste extra stap die chatten met zich meebrengt, het handmatig verplaatsen van taken naar een andere tool is. Nog eens 20% besteedt tijd aan het herlezen van threads om de echte actiepunten te vinden. Die kleine onderbrekingen stapelen zich op, omdat elke overdracht een klein verlies aan tijd, energie en duidelijkheid betekent. ClickUp vervangt de estafette door één enkele handeling. Binnen ClickUp Chat kunnen uw gespreksthreads direct worden omgezet in traceerbare taken. U verliest geen momentum bij het overbrengen van context, omdat de Converged AI-werkruimte van ClickUp deze intact voor u houdt.

3. Kumospace (het beste voor meeslepende virtuele kantoren en teambetrokkenheid)

via Kumospace

Kumospace biedt een digitale versie van uw echte kantoor in virtuele omgevingen in videogamestijl: kantoren met salontafels, lounges, aangepaste inrichting en themakamers.

Uw teams kunnen communiceren via video-gesprekken en chatten, samenwerken aan documenten, ideeën uitwisselen op virtuele Whiteboards en zelfs interactieve games spelen. U houdt dus niet alleen vergaderingen, maar bouwt ook een kantoorcultuur op, zelfs op afstand.

Bij het organiseren van spontane vergaderingen ondersteunt het systeem van Kumospace gelijktijdig scherm delen, presentaties voor meerdere gebruikers en intuïtieve bedieningselementen voor presentatoren. Daarnaast zijn functies zoals hand opsteken en vergaderingen opnemen ingebouwd, wat zorgt voor duidelijkheid en verantwoordelijkheid tijdens discussies.

De beste functies van Kumospace

Creëer een virtueel hoofdkwartier voor vergaderingen en teamsamenwerking, en organiseer virtuele gebeurtenissen en webinars op uitzendingsniveau.

Verbeter de veiligheid met controles voor beheerders, SSO en aanpasbare toestemmingen.

Krijg zichtbaarheid in teamactiviteiten, betrokkenheid en gebruikspatronen via geavanceerde analyses.

Limieten van Kumospace

De video- en audiokwaliteit kan soms wisselend zijn, vooral bij vergaderingen met veel deelnemers.

Prijzen van Kumospace

Free

Business : $ 16 per gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kumospace

G2 : 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Kumospace?

Hier is een G2-recensie:

De interface van Kumospace is intuïtief en gebruiksvriendelijk, waardoor de overgang van persoonlijke naar virtuele vergaderingen veel soepeler verloopt. Bovendien zorgt de mogelijkheid om ruimtes aan te passen en interactieve elementen zoals muziek en games toe te voegen voor een aanzienlijk betere ervaring, waardoor het leuker en boeiender wordt.

De interface van Kumospace is intuïtief en gebruiksvriendelijk, waardoor de overgang van persoonlijke naar virtuele vergaderingen veel soepeler verloopt. Bovendien zorgt de mogelijkheid om ruimtes aan te passen en interactieve elementen zoals muziek en games toe te voegen voor een aanzienlijk betere ervaring, waardoor het leuker en boeiender wordt.

4. Teamflow (het beste voor het nabootsen van de sfeer van een fysiek kantoor in teams op afstand)

via Teamflow

Met de interactieve 2D- of 3D-layout van Teamflow kunnen gebruikers virtuele ruimtes aanpassen met kamers, bureaus, meubilair, zones en zelfs gepersonaliseerde avatars. Samenwerkingstools, zoals op nabijheid gebaseerde audio, gedeelde browsers voor meerdere personen en mobiele toegankelijkheid, zorgen voor een meeslepende ervaring.

Bestanden en documenten van Google Documenten, Trello, Notion, Figma en andere platforms kunnen rechtstreeks in de werkruimte worden geïntegreerd.

De tool heeft ook een gespecialiseerde verkoopvloermodus als functie, die is ontworpen voor SDR's, waarmee live sessies, peer shadowing, realtime feedback en virtuele vieringen mogelijk zijn. U kunt het ook integreren met verkoopplatforms zoals Aircall, Salesloft, Outreach, enz. voor live coaching en samenwerking tijdens sessies.

De beste functies van Teamflow

Navigeer en beheer samen dezelfde webpagina met realtime co-browsing.

Krijg toegang tot privekamers met privacyinstellingen voor meer vertrouwelijke gesprekken of één-op-één-gesprekken.

Behoud content en layout in Teamflow-ruimtes en -kamers, zelfs nadat gebruikers zijn vertrokken, voor verbeterde continuïteit en context.

Limieten van Teamflow

Voor een optimale ervaring zijn een goede internetverbinding en moderne hardware vereist.

Prijzen van Teamflow

Free

Seed : $ 20 per werknemer/maand

Business: $ 30 per werknemer/maand

Teamflow-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Teamflow?

Hier is een G2-recensie:

Teamflow creëert deze virtuele ruimte zodat wij, die op afstand werken, de flexibiliteit hebben om een verbinding met anderen te voelen en te kunnen werken. Ik geniet van de flexibiliteit om de ruimte naar onze smaak in te richten en de virtuele kantoorruimte te decoreren met mooie uitzichten en schattige huisdieren waar we allemaal van houden.

Teamflow creëert deze virtuele ruimte zodat wij, die op afstand werken, de flexibiliteit hebben om een verbinding met anderen te voelen en te kunnen werken. Ik geniet van de flexibiliteit om de ruimte naar onze smaak in te richten en de virtuele kantoorruimte te decoreren met mooie uitzichten en schattige huisdieren waar we allemaal van houden.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschatte 384% return on investment (ROI) behaald . Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

5. Microsoft Teams (het beste voor schaalbare communicatie en samenwerking voor ondernemingen)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams is een van de meest gebruikte platforms voor virtuele samenwerking tussen teams op afstand en hybride teams. Het is gelanceerd als onderdeel van de Microsoft 365-suite en combineert communicatie, het delen van bestanden, het bijhouden van projecten en integraties in één hub.

Beheerders kunnen ook webinars en grote vergaderingen organiseren met maximaal 10.000 deelnemers. De gebruiksvriendelijke interface van Teams kan naadloos worden geïntegreerd met andere Microsoft 365-toepassingen, zoals PowerPoint, Word en Excel.

Bovendien is de videovergadering intuïtief dankzij functies zoals hand opsteken, breakout rooms, achtergrondvervaging en live reacties, die naadloos zijn geïntegreerd in de interface voor vergaderingen voor een gebruiksvriendelijke ervaring. Het platform maakt gebruik van de Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) -technologie om bedrijfsgegevens tijdens audio- en videovergaderingen te beveiligen.

De beste functies van Microsoft Teams

Faciliteer één-op-één- en groepschatten, samen met speciale berichtenkanalen voor gerichte discussies over specifieke projecten.

Structureer teams en kanalen rond afdelingen, projecten of onderwerpen, zodat gesprekken en bestanden altijd in de juiste context staan.

Beperkingen van Microsoft Teams

Beperkte opties bij het toevoegen van externe medewerkers aan Teams

Prijzen van Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $ 4,00 per gebruiker/maand

Microsoft 365 Business Basic: $ 6,00 per gebruiker/maand

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (meer dan 16.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Teams?

Hier is een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan Microsoft Teams is dat alles in één platform is geïntegreerd: chats, vergaderingen, het delen van bestanden en zelfs apps van derden. Het maakt de dagelijkse samenwerking echt gemakkelijker, vooral wanneer je met multifunctionele teams werkt. De mogelijkheid om direct vanuit een chat een snel gesprek te starten of vergaderingen te plannen is superhandig.

Wat ik het leukste vind aan Microsoft Teams is dat alles in één platform is geïntegreerd: chats, vergaderingen, het delen van bestanden en zelfs apps van derden. Het maakt de dagelijkse samenwerking echt gemakkelijker, vooral wanneer je met multifunctionele teams werkt. De mogelijkheid om direct vanuit een chat een snel gesprek te starten of vergaderingen te plannen is superhandig.

🧠 Leuk weetje: GitLab, 's werelds grootste volledig op afstand werkende bedrijf, heeft meer dan 2000 leden van teams in meer dan 60 landen, wat bewijst dat een cultuur van werken op afstand groter kan zijn dan veel hoofdkantoren.

6. Slack (het beste voor flexibele teamberichten en integraties)

via Slack

U kunt de virtuele ruimtes van Sococo nabootsen in Slack door gebruik te maken van speciale kanalen voor teamcommunicatie, zoals #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor voor verschillende afdelingen en #project-alpha voor projectspecifieke discussies.

Daarnaast zijn er Huddles die in elk kanaal of DM kunnen worden gestart voor audio- en video-gesprekken met schermdeel. Lidden van het team kunnen op elk moment in- en uitstappen, net alsof ze een virtuele kantoorruimte binnenlopen. U kunt emoji-reacties toevoegen om gesprekken leuk en interactief te houden.

Integraties zijn eenvoudig. U kunt Google Agenda of Outlook koppelen om de planning van uw team in realtime bij te houden en bestanden uit Google Drive, Dropbox, Notion en andere diensten toevoegen aan relevante kanalen.

De beste functies van Slack

Aangepaste notificaties en geplande berichten om op het meest geschikte moment te communiceren.

Integreer met bestandssystemen zoals Google Drive, projectmanagementtools zoals ClickUp of zelfs ontwikkelaarstools zoals GitHub.

Automatiseer routinetaken en -processen met de werkstroom-bouwer van Slack, zoals het versturen van welkomstberichten naar nieuwe leden, het invullen van formulieren, het opzetten van goedkeuringsprocessen en meer.

Limieten van Slack

Met veel kanalen en constante notificaties is het gemakkelijk om afgeleid te raken of belangrijke berichten te missen in de drukte.

Prijzen van Slack

Free

Pro : $ 8,75/gebruiker/maand

Business+ : $ 15/gebruiker/maand

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2 : 4,5/5 (meer dan 35.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 24.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Hier is een G2-recensie:

Slack heeft echt een groot verschil gemaakt in de manier waarop ons team samenwerkt. Het is supergemakkelijk te gebruiken en helpt ons om een goede verbinding te houden, of we nu op kantoor zijn of op afstand werken. In plaats van e-mails door te zoeken, kunnen we snel chatten, bestanden delen en alles op één plek georganiseerd houden.

Slack heeft echt een groot verschil gemaakt in de manier waarop ons team samenwerkt. Het is supergemakkelijk te gebruiken en helpt ons om een verbinding te houden, of we nu op kantoor zijn of op afstand werken. In plaats van e-mails te doorzoeken, kunnen we snel chatten, bestanden delen en alles op één plek georganiseerd houden.

7. Zoom (het beste voor videovergaderingen en webinars)

via Zoom

Of u nu een grootschalig webinar, een korte vergadering of een virtuele borrel met vrienden organiseert, Zoom is een betrouwbare optie. Het integreert verschillende communicatietools in één platform, zoals videovergaderingen voor vergaderingen, instant messaging voor teamsamenwerking, afspraken plannen en meer.

Voor asynchrone communicatie kunnen gebruikers met Zoom Clips videoboodschappen of schermopnames maken en delen. Zoom Docs maakt realtime documentbewerking mogelijk met versiegeschiedenis en opmerkingen. En om niet achter te blijven biedt Zoom Whiteboard een virtueel canvas voor brainstormen en plannen met het team.

Zoom mist echter nog steeds native projectmanagementmogelijkheden. Teams moeten beslissingen en actiepunten vaak handmatig van Zoom naar hun projectmanagementtools overzetten, wat leidt tot contextwisselingen.

De beste functies van Zoom

Vat de content van vergaderingen, e-mailthreads en chatgesprekken samen met Zoom AI Companion.

Verdeel uw vergaderingen in kleinere groepen voor gerichte discussies of workshops met behulp van Zoom-breakoutrooms.

Integreer naadloos met tools voor productiviteit zoals ClickUp, leerbeheersystemen zoals Moodle en Canvas, en kalender-apps zoals Google Agenda en Outlook.

Limieten van Zoom

Het ontbreekt aan geavanceerde functies zoals threaded replies en bestandsbeheer, waardoor het moeilijk is om gedeelde links en essentiële berichten bij te houden.

Prijzen van Zoom

Basis: Gratis

Pro : $ 16,99 per gebruiker/maand

Business : $ 21,99 per gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Zoom-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 54.300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom?

Hier is een G2-recensie:

Het beste aan Zoom Workplace is hoe naadloos het videoconferenties, chat, Whiteboards en het delen van bestanden combineert in één platform. De video- en audiokwaliteit is consistent goed, zelfs bij grote vergaderingen. Ik vind ook de breakout rooms en webinar-functies erg handig, zowel voor interne als externe sessies.

Het beste aan Zoom Workplace is hoe naadloos het videoconferenties, chat, Whiteboards en het delen van bestanden combineert in één platform. De video- en audiokwaliteit is consistent goed, zelfs bij grote vergaderingen. Ik vind ook de breakout rooms en webinar-functies erg handig, zowel voor interne als externe sessies.

8. Connecteam (het beste voor het beheer van frontline- en deskless-personeelsactiviteiten)

via Connecteam

Hoewel Connecteam niet beschikt over de ruimtelijke audio of kamergebaseerde videogesprekken van Sococo, kunt u nog steeds speciale groepen of chats aanmaken voor afdelingen, projecten en sociale ruimtes. Via de feed 'Aankondigingen' kan het management berichten van de CEO of dagelijks kantoor nieuws delen, en in de werknemerslijst kunt u zien wie er in het team zit, wat hun rol is en hoe u hen kunt bereiken.

De tool beschikt ook over functies voor tijdsregistratie, waarmee leden van het team kunnen in- en uitklokken of diensten kunnen markeren, zodat iedereen kan zien wie actief is, pauze heeft of vrij is. U kunt ook aangepaste statussen en geautomatiseerde waarschuwingen instellen voor updates over Taaken, zodat iedereen in realtime op de hoogte blijft van de teamactiviteiten.

Connecteam bevat planningstools voor dienstroosters, trainingsmodules voor onboarding en compliance, en een mobielvriendelijk ontwerp dat goed werkt voor teams die niet de hele dag achter hun bureau zitten. Het platform combineert personeelsbeheer met teamcommunicatie in één app.

De beste functies van Connecteam

Voeg Zoom-, Teams- of Google Meet-links toe aan chats of gebeurtenissen voor videovergaderingen met één klik.

Maak documenthubs en kennisbanken om bedrijfsbeleid, SOP's en projectbestanden op te slaan, zodat u er gemakkelijk toegang toe hebt.

Genereer geautomatiseerde rapporten, zoals urenregistraties van werknemers, overschreden dagelijkse limieten, afwezigen en no-shows.

Limieten van Connecteam

Minder aanpassingsmogelijkheden in het algemeen (minder weergaven/sjablonen/statusen) en minder flexibiliteit voor grotere projecten met meerdere belanghebbenden.

Prijzen van Connecteam

Gratis proefversie

Basic : $ 35/maand

Geavanceerd : $ 59/maand

Expert : $ 119/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2: 4,6/5 (meer dan 2880 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.380+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Connecteam?

Hier is een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan Connecteam is hoe gebruiksvriendelijk en alles-in-één het is. Het platform maakt het ongelooflijk eenvoudig om schema's te beheren, tijd bij te houden en met het team te communiceren zonder dat je met meerdere apps hoeft te jongleren. Ik vind het vooral prettig hoe eenvoudig het voor werknemers is om in en uit te klokken vanaf hun telefoon, verlof aan te vragen en op de hoogte te blijven via de nieuwsfeed van het bedrijf.

Wat ik het leukste vind aan Connecteam is hoe gebruiksvriendelijk en alles-in-één het is. Het platform maakt het ongelooflijk eenvoudig om schema's te beheren, tijd bij te houden en met het team te communiceren zonder dat je met meerdere apps hoeft te jongleren. Ik vind het vooral prettig hoe eenvoudig het voor werknemers is om in en uit te klokken vanaf hun telefoon, verlof aan te vragen en op de hoogte te blijven via de nieuwsfeed van het bedrijf.

📮 ClickUp Insight: 48% van de werknemers zegt dat hybride werken het beste is voor de balans tussen werk en privé. Maar aangezien 50% nog steeds voornamelijk op kantoor werkt, kan het een uitdaging zijn om op alle locaties op één lijn te blijven. ClickUp is echter ontwikkeld voor alle soorten teams: op afstand, hybride, asynchroon en alles daartussenin. Met ClickUp Chat & Assigned Comments kunnen teams snel updates delen, feedback geven en discussies omzetten in actie, zonder eindeloze vergaderingen. Werk in realtime samen via ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards, wijs taken rechtstreeks vanuit opmerkingen toe en houd iedereen op dezelfde lijn, ongeacht waar ze werken! 💫 Echte resultaten: STANLEY Veiligheid zag de tevredenheid over teamwork met 80% toenemen dankzij de naadloze samenwerkingstools van ClickUp.

9. Cisco Webex (het beste voor veilige video-conferenties op niveau van de onderneming)

via Webex

Webex van Cisco begon als een tool voor vergaderingen en webinars, maar heeft sindsdien een breed scala aan tools voor samenwerking binnen ondernemingen toegevoegd. De populairste producten zijn Webex Calling en Webex Meetings. Vergaderingen in Cisco worden gehouden in HD-video en -audio voor maximaal 1.000 deelnemers.

Er zijn verschillende manieren om deel te nemen, waaronder een direct inbelnummer, VOIP of door de organisator van de vergadering worden gebeld. Webex kan ook worden geïntegreerd met een aantal kalenders, zoals Google Agenda, waardoor het plannen van vergaderingen eenvoudiger wordt.

Veiligheid is een ander gebied waarop Cisco Webex zich onderscheidt. Cloudvergaderingen zijn allemaal versleuteld en u kunt ook vergaderwachtwoorden toevoegen en ruimtes vergrendelen. Het heeft AI-aangedreven functies zoals realtime transcriptie, geautomatiseerde vergaderingssamenvattingen en ruisonderdrukking om de kwaliteit van vergaderingen te verbeteren.

Het platform is zeer geschikt voor ondernemingen die behoefte hebben aan veiligheid op bedrijfsniveau, compliancecertificeringen en integratie met bestaande Cisco-communicatie-infrastructuur.

De beste functies van Cisco Webex

Gebruik Webex Spaces (permanente groepschats) om afdelingen, projecten of sociale gebieden weer te geven.

Voeg belangrijke bestanden, Whiteboards of links toe als tabbladen in elke ruimte, zodat deze als 'bronnenplank' voor die ruimte kunnen dienen.

Houd een speciale Webex-vergaderruimte open als virtuele pauzeruimte waar teamgenoten op elk moment informeel kunnen binnenlopen.

Limieten van Cisco Webex

Hoewel Webex veel functies biedt, vinden veel gebruikers de interface minder intuïtief in vergelijking met concurrenten zoals Zoom of Microsoft Teams.

Prijzen van Cisco Webex

Free

Webex Meet : $ 14,50/gebruiker/maand

Webex Suite : $ 25 per gebruiker per maand

Webex Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (meer dan 20.100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 7400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Cisco Webex?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het geweldig hoe Webex virtuele vergaderingen naadloos laat verlopen met zijn scherpe video- en audiokwaliteit, waardoor virtuele vergaderingen aanvoelen als chatten. De realtime samenwerkingstools, zoals Whiteboards en het direct delen van bestanden, maken het gemakkelijk om te brainstormen en iedereen op dezelfde lijn te houden.

Ik vind het geweldig hoe Webex virtuele vergaderingen naadloos laat verlopen met zijn scherpe video- en audiokwaliteit, waardoor virtuele vergaderingen aanvoelen als persoonlijk chatten. De realtime samenwerkingstools, zoals Whiteboards en het direct delen van bestanden, maken het gemakkelijk om te brainstormen en iedereen op dezelfde lijn te houden.

🧐 Wist u dat? Uit het rapport State of the Global Workplace van Gallup blijkt dat volledig op afstand werkende werknemers de hoogste betrokkenheid rapporteren (31%), vergeleken met 23% van de hybride werknemers en slechts 19% van de werknemers op locatie.

10. Google Workspace (het beste voor een geïntegreerde suite voor productiviteit en samenwerking)

via Google Workspace

Als u op afstand werkt, gebruikt u waarschijnlijk al een aantal geïntegreerde apps van Google Workspace, zoals Gmail, Drive, Kalender, Meet, enz. Het is een verzameling cloudgebaseerde applicaties, ontworpen om de productiviteit op de werkplek te verbeteren.

Google Workspace biedt tools voor directe communicatie en vergaderingen die de 'drop-in'-interacties van Sococo nabootsen, zoals Google Meet voor spontane videovergaderingen rechtstreeks vanuit Chat, Agenda of Gmail. Handige functies zoals de werktijden in Google Agenda en de aanwezigheidsindicatoren in Google Chat (Actief, Afwezig en Niet storen) helpen teamleden om elkaars aanwezigheid en beschikbaarheid te zien.

Bovendien stellen Google Documenten, Spreadsheets en Slides uw teams in staat om in realtime samen te werken aan documenten, waardoor ze een betrouwbare tool zijn voor brainstormen of projectmanagement. U kunt apps zoals ClickUp rechtstreeks in Gmail/Chat integreren om taakbeheer te koppelen aan teamcommunicatie.

De beste functies van Google Workspace

Sla alle bedrijfsbestanden, SOP's en beleidsregels op in gestructureerde mappen en gebruik gedeelde schijven voor afdelingen om al het werk op één plek te bewaren.

Deel wanneer u online bent of in de focusmodus, zodat teamgenoten snel kunnen zien of ze een gesprek kunnen beginnen.

Werk in realtime samen met bijgehouden bewerkingen, opmerkingen en versiegeschiedenis.

Beperkingen van Google Workspace

Als volledig cloudgebaseerde werkruimte is Google Workspace sterk afhankelijk van een stabiele internetverbinding. Zonder deze verbinding zijn de toegang tot bestanden, realtime samenwerking en de meeste functies beperkt of niet beschikbaar.

Prijzen van Google Workspace

Starter : $ 8,40 per gebruiker/maand

Standaard : $ 16,80 per gebruiker/maand

Plus : $ 26,40 per gebruiker/maand

Enterprise Plus: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43.601 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (17.316 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Workspace?

Hier is een G2 -recensie:

Google Workspace blinkt echt uit in realtime samenwerking: meerdere teamgenoten kunnen tegelijkertijd in een document of spreadsheet werken en je ziet de wijzigingen van iedereen live. Omdat Gmail, Kalender, Drive, Meet en Chat allemaal onder één dak zitten, hoef ik nooit meer tussen verschillende tools te schakelen; alles is slechts één muisklik verwijderd.

Google Workspace blinkt echt uit in realtime samenwerking: meerdere teamgenoten kunnen tegelijkertijd in een document of spreadsheet werken en je ziet de wijzigingen van iedereen live. Omdat Gmail, Agenda, Drive, Meet en Chat allemaal onder één dak zitten, hoef ik nooit meer tussen verschillende tools te schakelen; alles is slechts één muisklik verwijderd.

Upgrade uw virtuele samenwerking met ClickUp

Daar heb je het: de beste virtuele samenwerkingstool voor je team op afstand vandaag de dag.

Of je nu prioriteit geeft aan een overzichtelijke gebruikersinterface, avatar-gestuurde lounges of krachtige samenwerkingshubs, er is altijd wel een platform dat aan jouw specifieke behoeften voldoet. Maar slechts enkele platforms bieden alles onder één dak.

