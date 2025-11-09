Beste Setmore-alternatieven voor slimmere afspraakplanning (2025)

Het boeken van vergaderingen zou niet moeten aanvoelen als onderhandelen over wereldvrede. Als uw huidige systeem meer aanvoelt als een obstakel dan als een springplank, is het misschien tijd voor verandering. Setmore is al een tijdje de betrouwbare werkpaard voor een onbeperkt aantal gebruikers, maar naarmate uw bedrijf groeit, groeien ook uw behoeften. Misschien bent u op zoek naar meer controle, slimmere integraties of een soepelere ervaring voor uw klanten. Met sommige alternatieven kunt u meerdere kalenders tussen teams synchroniseren, terwijl andere platforms herinneringen en bevestigingen automatiseren. Een paar kunnen zelfs boekingen omzetten in vervolgacties of rechtstreeks integreren met betalingssystemen.

Als u klaar bent om te ervaren wat echt slimme planningssoftware voor u nog te doen heeft, laten we u kennismaken met de beste tools die boekingen stroomlijnen en uw kalender overzichtelijk houden.

Setmore-alternatieven in één oogopslag

Bekijk snel deze beste Setmore-alternatieven om functies, meest geschikte scenario's en prijzen te vergelijken.

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp AI-aangedreven agenda, alles-in-één projectmanagement en planning, taakautomatisering, documenten en goedkeuringen. Teams die planning en projectmanagement op één plek nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Calendly Slimme gekoppelde boekingslinks, integraties met Google/Outlook, groepsplanning en round-robin. Professionals en teams die behoefte hebben aan eenvoudige, gekoppelde planning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Acuity Scheduling Aangepaste intakeformulieren, kalendersynchronisatie, zelf reserveren door clients en betalingsverwerking. Providers, coaches, consultants Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Vagaro Boekingen en POS, lidmaatschapsbeheer, marketingtools en salarisadministratie Salons, spa's, wellnessbedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 23,99/maand. Square Appointments Online reserveringen, betalingsintegratie, POS, geautomatiseerde herinneringen Kleine bedrijven die planning en betalingen nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand. Doodle Groepsenquêtes voor vergader tijden, beschikbaarheid bijhouden en kalender synchroniseren Teams plannen snel groepsvergaderingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,95/maand. vCita Client portal, CRM, facturen, betalingsinning, online planning Kleine bedrijven en freelancers hebben een client-beheersysteem en boekingssysteem nodig. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 35 per maand. Microsoft Bookings Integratie met Outlook en Teams, personeelsplanning en aanpasbare pagina's. Bedrijven die gebruikmaken van het Microsoft 365-ecosysteem Gratis abonnement beschikbaar; betaald abonnement vanaf $ 6 per maand. Mindbody Les- en afspraakboekingen, lidmaatschapsbeheer, marketingsuite Fitnessstudio's, sportscholen, yogacentra Aangepaste prijzen Appointlet Onbeperkte afspraken, integraties (Zoom, Stripe, Google Meet) en aangepaste branding. Kleine teams en freelancers die behoefte hebben aan eenvoudige planning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand. YouCanBookMe Aangepaste boekingspagina's, tijdzone-detectie, notificaties en teamplanning Dienstverlenende bedrijven met verschillende soorten afspraken Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand.

Waarom kiezen voor Setmore-alternatieven?

Zelfs solide planningssoftware kan een hindernis worden naarmate uw bedrijf groeit. Wat begon als een eenvoudige manier om afspraken te boeken, kan al snel leiden tot gemiste herinneringen, overlappende boekingen of vervelend handmatig werk.

Dit is waarom u een geavanceerde tool nodig hebt die meer biedt dan alleen het plannen van afspraken:

Aangepast: Boekingspagina's, notificaties en werkstroom moeten u de flexibiliteit bieden om ze aan te passen aan uw unieke zakelijke behoeften.

Team- en locatiebeheer: Het beheren van meerdere locaties, medewerkers of groepssessies kan al snel rommelig worden zonder realtime samenwerkingsfuncties.

Betaling en facturering: Geïntegreerde betalingen, terugkerende facturering en facturering zouden geen extra stappen of tools van derden moeten vereisen.

Integratie: Het synchroniseren van kalenders, CRM-systemen of video-tools moet worden geïntegreerd, waardoor de overhead van gefragmenteerde werkstroom wordt verminderd.

Zichtbaarheid en inzichten: het bijhouden van boekingstrends, prestaties van medewerkers of clientgeschiedenis moet eenvoudig zijn, zodat u op basis van gegevens beslissingen kunt nemen.

Clientbeleving: Zonder soepele boekingssystemen of geautomatiseerde updates kunnen clients te maken krijgen met verwarring, annuleringen of vertragingen die van invloed zijn op hun tevredenheid.

Handmatige updates: het aanpassen van schema's, het afhandelen van annuleringen of het verplaatsen van boekingen betekent vaak extra beheerwerk dat het hele team vertraagt.

De beste Setmore-alternatieven om te gebruiken

Op zoek naar een slimmere manier om uw boekingssysteem te beheren? We hebben een lijst samengesteld met de beste alternatieven voor Setmore die het plannen eenvoudiger, sneller en flexibeler maken.

ClickUp (het beste voor het beheren van planningen naast projecten, taken en client werkstroom)

Houd uw planning flexibel en zorg ervoor dat belangrijke taken nog te doen worden met de AI-aangedreven kalender van ClickUp.

Het bijhouden van afspraken voelt vaak als een baan op zich. U houdt bij wie uw tijd nodig heeft, wanneer u beschikbaar bent en hoe die toewijzingen passen in het grotere geheel van uw werk. Het bijhouden van afspraken betekent vaak dat u plakbriefjes of documenten moet gebruiken om de volledige context van de vergadering te krijgen, rommelige kalenders moet bijhouden of moet schakelen tussen tools die niet met elkaar geïntegreerd zijn.

Dat is Work Sprawl in actie, en het ondermijnt de productiviteit van teams en bedrijven.

ClickUp hanteert een andere aanpak. Het brengt al uw werk-apps, gegevens, chat en werkstroom samen in 's werelds eerste Converged AI Workspace, die 100% context biedt bij elke interactie en één plek waar mensen en agents kunnen samenwerken. In plaats van u een rigide systeem op te leggen, kunt u met deze tool taken en kalenders naar eigen inzicht vormgeven.

U kunt de details toevoegen die ertoe doen: client-informatie, voorbereidende aantekeningen, bijlagen of vervolgstappen. Laten we eens kijken hoe dat werkt:

Dit is waarom de kalender van ClickUp een beter alternatief is voor Setmore

ClickUp Kalender brengt al uw afspraakgegevens, inclusief aantekeningen, client informatie en status tags, samen op één plek. Afhankelijk van uw abonnement kunt u gebeurtenissen een kleur geven, terugkerende afspraken instellen of schakelen tussen verschillende weergaven.

Bekijk uw volledige weergave van de kalender met de AI-aangedreven kalender van ClickUp.

ClickUp-kalender plant taken automatisch in op basis van uw prioriteiten, blokkeert tijd om u te concentreren en herschikt het werk zodat deadlines en persoonlijke productiviteit in balans zijn.

Het integreert met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, enz. , haalt vergaderinformatie op en laat u rechtstreeks vanuit de kalender deelnemen aan gesprekken.

Koppel Google Agenda moeiteloos aan ClickUp Agenda

Het biedt dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse weergaven, deelbare agenda's, synchronisatie tussen agenda's (Google, Outlook), herinneringen, tijdsregistratie en tools voor het vergelijken van teamroosters – allemaal binnen dezelfde app.

Een andere manier waarop ClickUp de planning stroomlijnt, is met ClickUp Forms. In plaats van klantverzoeken bij elkaar te sprokkelen via verspreide e-mailherinneringen of gemiste telefoontjes, kunt u een formulier instellen om de boekingsgegevens vast te leggen.

Vereenvoudig taakverzoeken met ClickUp Formulieren

Elke verzending wordt direct een taak in uw werkruimte, met het voltooien van de informatie die u hebt gevraagd, zoals gewenste tijdstippen, aantekeningen of speciale vereisten. Dit maakt het vastleggen van afspraken eenvoudig en betrouwbaar, terwijl geen enkele aanvraag over het hoofd wordt gezien.

Verander repetitieve taken in slimme acties met ClickUp automatisering

ClickUp maakt het beheren van follow-ups en taakupdates eenvoudig met ClickUp automatisering. In plaats van elke taak handmatig bij te houden, kunt u instellingen instellen om taken automatisch te verplaatsen, statussen te wijzigen of notificaties te triggeren wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals wanneer een client een afspraak verzet, annuleert of een nieuwe afspraak aanvraagt.

Verhoog de productiviteit door te plannen met ClickUp herinneringen

Met ClickUp herinneringen kunt u herinneringen instellen voor uzelf, uw team of specifieke taken. In combinatie met ClickUp notificaties weet u precies wanneer een taak wordt bijgewerkt, een status verandert of iemand aandacht nodig heeft.

💡 Pro-tip: Groepeer soortgelijke afspraken (zoals client-gesprekken in de ochtend en interne synchronisaties in de middag). Contextwisselingen kosten veel energie.

ClickUp Brain houdt uw communicatie georganiseerd en versnelt het aanmaken van taken. U kunt Brain eenvoudig vragen om een client-vergadering in te plannen, klantberichten op te stellen, client-vergadering-aantekeningen samen te vatten of zelfs uw input om te zetten in uitvoerbare taken.

Vraag Brain gewoon om een afspraak te plannen, ideeën vast te leggen of aantekeningen samen te vatten, allemaal binnen uw werkruimte.

ClickUp-integraties kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan de apps die u al gebruikt. Integraties met Google Agenda, Outlook en Zoom zorgen ervoor dat uw vergaderingen, telefoongesprekken en deadlines perfect gesynchroniseerd blijven tussen verschillende platforms. Alle updates die in ClickUp worden aangebracht, worden automatisch weergegeven in uw andere kalenders. Voor virtuele vergaderingen kunt u met de Zoom-integratie rechtstreeks vanuit uw ClickUp-taak vergaderingen plannen, deelnemen aan vergaderingen of telefoongesprekken bijhouden.

Ontdek handige integraties met ClickUp-integraties

⚡ Sjabloonarchief: Met het ClickUp-afsprakenboek-sjabloon kunt u meer dan alleen data en tijden van clients beheren. U kunt aantekeningen toevoegen, wijzigingen of annuleringen bijhouden met aangepaste status tags en gegevens zoals telefoonnummers en woonplaats rechtstreeks op de boekingspagina vastleggen. Bovendien kunt u schakelen tussen verschillende weergaven, van een kalenderoverzicht tot een proces in kaart brengen of een formulier voor het verzenden van inzendingen.

De beste functies van ClickUp

Werkbelastingen bijhouden: krijg een realtime overzicht van de beschikbaarheid van teams, boekingen en projecttijdlijnen met behulp van krijg een realtime overzicht van de beschikbaarheid van teams, boekingen en projecttijdlijnen met behulp van ClickUp Dashboards

Samenwerken in documenten: Sla clientcontracten, richtlijnen of aantekeningen op en deel ze in Sla clientcontracten, richtlijnen of aantekeningen op en deel ze in ClickUp Docs , dat rechtstreeks is gekoppeld aan uw boekingssysteem.

Visualiseer workflows: Breng workflows of klanttrajecten visueel in kaart op Breng workflows of klanttrajecten visueel in kaart op ClickUp Whiteboards

Vereenvoudig de communicatie: bewaar afspraakupdates en client-gesprekken op één plek met bewaar afspraakupdates en client-gesprekken op één plek met ClickUp Chat

Verzamel client-informatie: Leg boekingsgegevens of klantvoorkeuren vast via Leg boekingsgegevens of klantvoorkeuren vast via ClickUp Formulieren , die direct worden gesynchroniseerd met taken.

Limieten van ClickUp

ClickUp Dashboard geven een goed overzicht van de werklast en prestaties van het team, maar het opstellen van complexe rapporten kost extra tijd en moeite.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.490 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van TrustRadius:

Het is geweldig om taken voor de hele organisatie te beheren. Ook voor repetitieve taken, waar je gebeurtenissen kunt plannen. Zeer gebruiksvriendelijk en je kunt aangepaste velden toevoegen, wat erg handig is. Ik vind de verschillende weergaven geweldig.

Het is geweldig om taken voor de hele organisatie te beheren. Ook voor repetitieve taken, waar je gebeurtenissen kunt plannen. Zeer gebruiksvriendelijk en je kunt aangepaste velden toevoegen, wat erg handig is. Ik vind de verschillende weergaven geweldig.

Gebruik Talk to Text om te informeren naar uw agenda en vergaderingen te boeken met uw stem – handsfree, waar u ook bent.

Vervang tientallen losstaande AI-tools en maak gebruik van premium AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, contextuele, ondernemingsklare oplossing. Brain MAX is de desktop-AI-superapp die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, vergaderingen te organiseren, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer. Plan vergaderingen, houd aantekeningen bij en meer met Brain MAX.

2. Calendly (het beste voor het beheren van eenvoudige schema's in combinatie met automatische kalendersynchronisatie en herinneringen)

via Calendly

Calendly is planningssoftware die rechtstreeks verbinding maakt met uw agenda en alleen de tijden weergeeft waarop u beschikbaar bent. Het platform controleert uw Google Agenda-, Outlook- of Office 365- of iCloud-agenda en blokkeert alles wat al bezet is.

Calendly biedt u de mogelijkheid om korte pauzes tussen gesprekken in te lassen, een limiet in te stellen voor het aantal vergaderingen dat u per dag kunt houden, of zelfs hele dagen te blokkeren om u volledig op uw werk te kunnen concentreren. En als uw vergaderingen factureerbaar zijn, kunt u betalingen accepteren wanneer de afspraak wordt geboekt via Stripe of PayPal.

Het verstuurt ook automatische herinneringen per e-mail of sms. U kunt bevestigingen ook personaliseren met aantekeningen of voorbereidingsinstructies.

De beste functies van Calendly

Bied verschillende soorten gebeurtenissen aan, zoals een snelle check-in van 15 minuten, een consult van 30 minuten of een volledige vergadering van 60 minuten.

Gebruik round-robin-planning om boekingen gelijkmatig over uw ondersteuningsteam te verdelen zonder extra coördinatie.

Maak soepele integraties met Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot en meer mogelijk.

Limieten van Calendly

Heeft limiet workflowautomatisering, aangezien er geen ingebouwde taken- of projectmanagement functies zijn.

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12/maand per gebruiker

Teams: $ 20/maand per gebruiker

Onderneming: Vanaf $ 15.000 per jaar

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Hier is een G2-recensie:

Het is voor mijn clients heel eenvoudig om op een voor hen geschikt moment een vergadering met mij te maken. Ik heb mijn link zo gemakkelijk gedeeld dat ze dat kunnen doen. Ik gebruik de link ook in mijn e-mails en berichten.

Het is voor mijn clients heel eenvoudig om op een voor hen geschikt moment een vergadering met mij te maken. Ik heb mijn link zo gemakkelijk gedeeld dat ze dat kunnen doen. Ik gebruik de link ook in mijn e-mails en berichten.

3. Acuity Scheduling (het beste voor het beheren van agenda's in combinatie met betalingen, facturering en HIPAA-conforme client-boekingen)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling is een tool voor bedrijven die meer nodig hebben dan alleen het kiezen van een tijdstip op een kalender. Het platform is gebruiksvriendelijk en ontworpen om de details van client-gerichte afspraken, zoals betalingen, formulier en herinneringen, af te handelen.

Met Acuity Scheduling kunt u verschillende diensten creëren met unieke duur, prijzen en client-registratieformulieren. Elke boeking wordt automatisch bevestigd en u kunt clients vragen om voorafgaand aan de vergadering formulieren in te vullen.

Acuity Scheduling ondersteunt ook pakketten, lidmaatschappen en cadeaubonnen, wat handig is als u meerdere diensten aanbiedt, terugkerende programma's heeft of meerdere providers beheert.

De beste functies van Acuity Scheduling

Maak HIPAA-compliance mogelijk (bij selectie van abonnementen) voor veilige planning in de gezondheidszorg en therapiepraktijken.

Beheer meerdere medewerkers en locaties vanuit één dashboard met individuele kalenders voor elk teamlid.

Verwerk verschillende tijdzones automatisch, zodat clients de beschikbaarheid zien die overeenkomt met hun locatie.

Limieten van Acuity Scheduling

HIPAA-compliance, planning voor meerdere medewerkers en geavanceerde branding vereisen duurdere professionele abonnementen.

Prijzen van Acuity Scheduling

Free

Starter: $ 20/maand per gebruiker

Standaard: $ 34/maand per gebruiker

Premium: $ 61/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 5700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Acuity Scheduling?

Hier is een recensie van Capterra:

Het was heel eenvoudig om te integreren in een eenvoudige website met e-mail notificatie.

Het was heel eenvoudig om te integreren in een eenvoudige website met e-mail notificatie.

4. Vagaro (het beste voor het beheren van agenda's naast salon-, spa- en wellnesswerkstroom zoals POS en marketing)

via Vagaro

Vagaro is een tool die is ontwikkeld voor bedrijven in de wellness-, beauty- en fitnessbranche. Het is niet alleen een planningssoftware, maar ook een compleet bedrijfsbeheersysteem. Met dit platform kunt u betalingen, lidmaatschappen, lessen en marketingcampagnes beheren.

Als u een salon, spa of fitnessstudio runt, biedt Vagaro u een professionele manier om zowel individuele afspraken als groepslessen te beheren. Vagaro maakt een verbinding tussen de planning en het verkooppunt, zodat u lidmaatschappen kunt beheren en betalingen kunt verwerken in het systeem dat u gebruikt voor het boeken van afspraken. Dit is handig als uw bedrijf terugkerende diensten aanbiedt, zoals maandelijkse gezichtsbehandelingen of wekelijkse yogalessen.

De beste functies van Vagaro

Maak het mogelijk voor clients om te boeken via socialemedia pagina's zoals Facebook en Instagram.

Houd verkoop, voorraad en prestaties bij met ingebouwde rapportage.

Wijs aangepaste kalenders en diensten toe aan verschillende medewerkers of locaties.

Limieten van Vagaro

Vagaro is speciaal ontwikkeld voor bedrijven in de wellness-, beauty- en fitness-velden. Als u buiten deze velden actief bent, zijn veel geavanceerde functies wellicht overbodig.

Prijzen van Vagaro

Free

One Location: $23,99/maand per gebruiker

Meerdere locaties: Aangepaste prijzen

Vagaro

G2: 4,6/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3450+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vagaro?

Hier is een recensie van Capterra:

Geschikt als boekingssoftware, absoluut gestroomlijnd voor het boeken van afspraken en het accepteren van betalingen om tijd te besparen.

Geschikt als boekingssoftware, absoluut gestroomlijnd voor het boeken van afspraken en het accepteren van betalingen om tijd te besparen.

5. Square Appointments (het beste voor het beheren van agenda's in combinatie met geïntegreerde betalingen en kleine bedrijfsactiviteiten)

via Square Appointments

Square Appointments is ontworpen voor mensen die zowel planning als betalingen op één plek willen afhandelen. Als u een zelfstandige professional bent, zoals een kapper, barbier, nagelstylist of consultant, zult u de installatie verfrissend eenvoudig vinden. De tool is ook goed schaalbaar voor grotere teams met meerdere personeelsagenda's. Het platform kan worden geïntegreerd met de betalingsverwerking van Square, zoals Square Reader of Tap-to-Pay, waardoor u kredietkaarten en mobiele betalingen kunt accepteren en zelfs vooruitbetalingen of annuleringskosten kunt instellen. Deze ingebouwde POS-verbinding is een extra voordeel voor bedrijven die afhankelijk zijn van een stabiele cashflow. Square Appointments biedt ook unieke boekings-URL's waarmee clients rechtstreeks een afspraak kunnen maken met een lid van hun voorkeur.

De beste functies van Square Appointments

Gebruik Square Assistant om 24/7 te reageren op clients, bevestigingen te verwerken of afspraken te verzetten.

Wijs diensten toe aan specifieke middelen (ruimtes, stations, stoelen), zodat bij boekingen automatisch alles wordt gereserveerd wat nodig is.

Voeg allergieën, voorkeuren of aantekeningen over eerdere bezoeken rechtstreeks toe aan het clientprofiel voor een gepersonaliseerde ervaring.

Limiet van Square Appointments

De boekingspagina's zien er overzichtelijk uit, maar bieden een limiet aan aangepaste mogelijkheden voor geavanceerde functies.

Prijzen van Square Appointments

Free

Plus: $29/maand per gebruiker

Premium: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Square Appointments

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Square Appointments?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het prettig dat het zo eenvoudig is om afspraken met online clients in te plannen, zodat annuleringen van online afspraken worden voorkomen.

Ik vind het prettig dat het zo eenvoudig is om afspraken met online clients in te plannen, zodat annuleringen van online afspraken worden voorkomen.

👀 Wist u dat? Tijdens de feestdagen van 2022 heeft Southwest Airlines meer dan 15.000 vluchten geannuleerd, meer dan 60% van het aantal vluchten op drukke dagen, vanwege een verouderd systeem voor het plannen van bemanningen en een rigide bedrijfsvoering. De nieuwsmedia noemden dit de Southwest Airlines holiday travel meltdown. Dit laat zien hoe ineffectieve planningstools kunnen bijdragen aan een volledige crisis onder druk.

6. Doodle (het beste voor het beheren van agenda's in combinatie met groepsenquêtes en het coördineren van gezamenlijke vergaderingen)

via Doodle

Het vinden van een tijdstip dat voor meerdere mensen werk is, wordt vaak een grotere klus dan de vergadering zelf. U vraagt om suggesties, krijgt antwoorden verspreid over verschillende kanalen en mist op de een of andere manier toch nog iemands reactie. Doodle lost dat probleem op door van het plannen een eenvoudige groepsenquête te maken.

U maakt een poll met mogelijke tijdvakken en deelt deze. Iedereen geeft aan wat voor hen werkt en u ziet snel waar er overlap is. Ze hoeven geen account aan te maken of een app te downloaden – gewoon klikken, stemmen, klaar. En als de plannen veranderen, kunt u de poll binnen enkele minuten bijwerken of een nieuwe instelling.

U kunt ook meerdere boekingspagina's aanmaken om zonder beperkingen meerdere gebeurtenissen of soorten vergaderingen te beheren. Doodle is niet alleen bedoeld voor vergaderingen op kantoor. Mensen gebruiken het ook als een krachtig hulpmiddel voor het organiseren van studiegroepen, ouderavonden of zelfs informele evenementen.

De beste functies van Doodle

Stel deadlines voor reacties vast, zodat deelnemers het besluitvormingsproces niet kunnen vertragen.

Beveilig gevoelige enquêtes met een wachtwoord wanneer u vertrouwelijke of client-gerelateerde vergaderingen plant.

Bied 'ja', 'nee' of 'indien nodig' als antwoordmogelijkheden aan, zodat deelnemers flexibiliteit kunnen tonen zonder verwarring te zaaien.

Limieten van Doodle

Mist geavanceerde beheertools zoals intakeformulieren, betalingsinning of het plannen van terugkerende afspraken.

Prijzen van Doodle

Free

Pro: $14,95/maand per gebruiker

Team: $19,95/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Doodle

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Doodle?

Hier is een recensie van Capterra:

Het is een eenvoudige applicatie die heel gemakkelijk te gebruiken is. Het helpt ons bij het nemen van alle beslissingen. Het maken van polls is ook erg handig voor mensen die niet kunnen beslissen.

Het is een eenvoudige applicatie die heel gemakkelijk te gebruiken is. Het helpt ons bij het nemen van alle beslissingen. Het maken van polls is ook erg handig voor mensen die niet kunnen beslissen.

7. vCita (het beste voor het beheren van agenda's in combinatie met clientcommunicatie, facturering en CRM-achtige werkstroom)

via vCita

Als u een dienstverlenend bedrijf runt, heeft u niet alleen een planningsapp nodig. U moet ook boekingen bevestigen, betalingen innen, clientgegevens bijhouden en follow-ups plannen. Met vCita krijgen klanten zelf de mogelijkheid om hun afspraken in te plannen, terwijl u de controle houdt over al het andere op de achtergrond.

Wanneer een client een sessie bij u boekt, stuurt vCita hem automatisch een bevestiging, een factuur en een herinnering voor de vergadering. Als hij de vergadering wil verzetten, kan hij dat zelf regelen zonder u een e-mail te sturen.

Bovendien kunt u websitewidgets toevoegen voor boekingen en het vastleggen van leads, en de ingebouwde AI-assistent gebruiken om client-reacties op te stellen en zakelijk advies te krijgen op basis van uw gegevens.

De beste functies van vCita

Bied een selfservice-clientportaal waar klanten eerdere afspraken, facturen en communicatiegeschiedenis kunnen bekijken.

Maak servicepakketten (zoals een bundel van 5 sessies) en houd het gebruik door clients bij zonder handmatige updates.

Maak online documenten delen mogelijk, zodat contracten, formulier of handleidingen rechtstreeks via het portaal kunnen worden geleverd.

Limieten van vCita

vCita voelt complex aan als u alleen eenvoudige planningssoftware nodig hebt, omdat de extra CRM- en factureringstools overbodig lijken.

Prijzen van vCita

Gratis proefversie

Basis: $35/maand per gebruiker

Business: $ 65/maand per gebruiker

Platinum: $ 110/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van vCita

G2: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over vCita?

Hier is een G2-recensie:

De widget voor het plannen van de website, geïntegreerd met de backend, maakt het aanmelden van klanten eenvoudig. Het ziet er voor de clients zeer professioneel uit en is voor mij heel gemakkelijk te gebruiken.

De widget voor het plannen van de website, geïntegreerd met de backend, maakt het aanmelden van klanten eenvoudig. Het ziet er voor de clients erg professioneel uit en is voor mij heel gemakkelijk te gebruiken.

via Microsoft Bookings

Wanneer uw team in Microsoft 365 werkt, is Microsoft Bookings een goede optie die Outlook, Teams en uw boekingspagina's met elkaar verbindt. Wanneer u een afspraak maakt, wordt deze direct bijgewerkt in Outlook, en als het een virtuele vergadering betreft, maakt Teams automatisch de link aan.

Het platform is handig als u meerdere afdelingen of diensten beheert. U kunt voor elk daarvan aparte boekingspagina's opzetten, zodat clients de juiste dienst en tijd kunnen kiezen. Met aanpasbare boekingen kan elke pagina op maat worden gemaakt, zodat clients precies terechtkomen waar ze moeten zijn.

De beste functies van Microsoft Bookings

Maak afdelingsspecifieke boekingspagina's zodat clients rechtstreeks bij het juiste ondersteuningsteam of de juiste medewerker kunnen plannen.

Beheer de beschikbaarheid van uw personeel centraal, zodat de kalender van elk teamlid realtime wijzigingen weergeeft.

Maak gebruik van veiligheid en compliance op ondernemingsniveau, aangezien het werkt onder het gegevensbeleid van Microsoft 365.

Limiet van Microsoft Bookings

Werk optimaal alleen als uw organisatie al gebruikmaakt van Microsoft 365 – standalone gebruik voelt beperkend aan.

Prijzen van Microsoft Bookings

Free

Basis: $ 6 per maand per gebruiker

Standaard: $12,50/maand per gebruiker

Premium: $ 22/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Bookings?

Hier is een recensie van Capterra:

Over het algemeen is het een enorme aanwinst voor onze organisatie dat klanten, leveranciers en partners eenvoudig een afspraak kunnen maken met belangrijke medewerkers door simpelweg op een link in de handtekening van een e-mail te klikken.

Over het algemeen is het een enorme aanwinst voor onze organisatie dat klanten, leveranciers en partners eenvoudig een afspraak kunnen maken met belangrijke medewerkers door simpelweg een link in de handtekening van een e-mail te volgen.

9. Mindbody (het beste voor het beheren van schema's in combinatie met fitness, wellness en het beheer van lidmaatschappen voor lessen)

via Mindbody

Veel yogastudio's, spa's, sportscholen en fitnesscentra vertrouwen op Mindbody voor het beheer van inschrijvingen voor lessen, betalingen en roosters. Het is een gebruiksvriendelijk platform dat is afgestemd op sectoren als gezondheid, wellness en beauty, waar u lespakketten kunt verkopen en zelfs loyaliteitsprogramma's voor vaste clients kunt uitvoeren.

Met de mobiele app kunnen clients eenvoudig lesroosters bekijken, plaatsen reserveren of zich op wachtlijsten plaatsen wanneer lessen vol zijn. U kunt uw planning koppelen aan uw personeelsbeheer, zodat u instructeurs kunt toewijzen, hun uren kunt bijhouden en de salarisadministratie kunt synchroniseren in één platform.

De beste functies van Mindbody

Houd de voortgang en voorkeuren van clients bij om diensten te personaliseren, zoals het maken van een aantekening van het niveau van een yogaklant of de favoriete therapeut van een massageklant.

Maak zelf inchecken mogelijk met kiosk- en mobiele opties, zodat clients de drukte bij de receptie kunnen overslaan.

Gebruik de Mindbody-appmarktplaats om ontdekt te worden door nieuwe clients die op zoek zijn naar fitness- of wellnessdiensten.

Limieten van Mindbody

Lesroosters volgen een vaste layout, met minder opties om de boekingswerkstroom aan te passen aan de stijl van uw studio.

Prijzen van Mindbody

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mindbody

G2: 3,6/5 (420+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (2900+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mindbody?

Hier is een G2-recensie:

De rapportage van Mindbody is ongeëvenaard. Deze is het afgelopen jaar drastisch verbeterd. Het systeem is ook gebruiksvriendelijk voor klanten en is zeer stabiel.

De rapportage van Mindbody is ongeëvenaard. Deze is het afgelopen jaar drastisch verbeterd. Het systeem is ook gebruiksvriendelijk voor klanten en is zeer stabiel.

10. Appointlet (het beste voor het beheren van agenda's en flexibele boekingspagina's voor freelancers en kleine bedrijven)

via Appointlet

Appointlet is een betrouwbare tool voor vergaderingen die synchroniseert met Google Agenda, Office 365, enz. , om bestaande bezette tijdvakken te controleren, zodat nieuwe boekingen niet in conflict komen met uw agenda. U kunt buffertijden tussen afspraken toevoegen, instellingen instellen om last-minute boekingen te voorkomen, limiet stellen aan het aantal deelnemers en boekingen over teamleden verdelen.

Met Appointlet kunt u ook op flexibele wijze uw beschikbaarheid delen. U kunt uw boekingslink opnemen in uw e-mails, deze insluiten op uw website of versturen via sms, sociale media, enz. Geautomatiseerde e-mailherinneringen helpen het aantal no-shows te verminderen en wanneer iemand annuleert of een nieuwe afspraak maakt, wordt iedereen hiervan op de hoogte gesteld.

De beste functies van Appointlet

Maak onbeperkt pagina's zonder beperkingen op gebeurtenistypes of teamleden.

Bied groepsafspraken aan wanneer u wilt dat meerdere mensen aan dezelfde sessie deelnemen, zoals webinars of trainingssessies.

Ondersteunen van meerdere talen en tijdzones, zodat internationale clients zonder verwarring kunnen boeken.

Limiet van Appointlet

Rapportage en analyse zijn minimaal, dus u krijgt geen geavanceerde inzichten in boekingen.

Prijzen van Appointlet

Free

Premium: $ 12/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Appointlet

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Appointlet?

Hier is een recensie van Capterra:

Appointlet heeft me veel tijd bespaard toen ik afspraken moest plannen met meerdere mensen. Ik kon buffertijd toevoegen tussen vergaderingen en mensen de mogelijkheid bieden om indien nodig een nieuwe afspraak te maken in een ander beschikbaar tijdvak. Al met al was het een echte gamechanger!

Appointlet heeft me veel tijd bespaard toen ik met meerdere mensen afspraken moest plannen. Ik kon buffertijd tussen vergaderingen toevoegen en mensen in staat stellen om indien nodig een ander beschikbaar tijdslot te kiezen. Al met al was het een echte gamechanger!

11. YouCanBookMe (het beste voor het beheren van agenda's in combinatie met gepersonaliseerde boekingspagina's en kalenderintegraties)

via YouCanBookMe

Met YouCanBookMe kunt u uw pagina volledig naar eigen smaak inrichten (kleuren wijzigen, logo's uploaden, aangepaste achtergronden en voetteksten gebruiken) en de taal en andere elementen aanpassen, zodat de boekingservaring aanvoelt als een onderdeel van uw merk.

Dankzij de functies voor tijdzone-detectie kunnen clients boekingsslots in hun lokale tijd zien, waardoor verwarring bij het plannen wordt voorkomen wanneer u clients in verschillende regio's heeft. Wanneer uw dag vaak verandert, wordt het systeem in realtime bijgewerkt zodra u gebeurtenissen toevoegt, annuleert of wijzigt in uw kalender.

De beste functies van YouCanBookMe

Gebruik voorwaardelijke logica in formulieren om vervolgvragen te stellen op basis van wat een client selecteert.

Beveilig met een wachtwoord of blokkeer bepaalde e-maildomeinen, zodat alleen zakelijke accounts bij u kunnen boeken.

Genereer QR-codes voor boekingslinks, zodat u uw beschikbaarheid gemakkelijk kunt delen.

Limieten van YouCanBookMe

Ontbreekt diepgaande analyse van clientgedrag of omzetbijhouden

Prijzen van YouCanBookMe

Free

Individueel: $ 9 per maand per gebruiker

Professioneel: $ 13/maand per gebruiker

Teams: $ 18/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over YouCanBookMe?

Hier is een G2-recensie:

Het is een systeem met veel functies en meer aangepaste aanpassingen. De ondersteuning is snel en effectief.

Het is een systeem met veel functies en meer aangepaste instellingen. De ondersteuning is snel en effectief.

