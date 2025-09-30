De 75 beste Hard Notion-sjablonen om de voortgang van uw uitdaging bij te houden

Het is spannend om aan de 75 Hard-uitdaging te beginnen, maar ergens tussen je tweede training van de dag en het laatste slokje water om middernacht begin je de pijn meer in je routine te voelen dan in je spieren.

In plaats van te vertrouwen op je geheugen (of rommelige aantekeningen op je telefoon), houdt een solide raamwerk je voortgang zichtbaar en je dagen gestructureerd. 💪🏼

In deze blogpost verkennen we de 75 hard-sjablonen van Notion om je te helpen gewoontes bij te houden en verantwoordelijk te blijven. En voordat we afsluiten, bekijken we ook ClickUp-sjablonen als slimmere alternatieven. Laten we aan de slag gaan! 🎯

🧠 Leuk weetje: James Clear's bestseller Atomic Habits benadrukt de kracht van kleine, stapsgewijze veranderingen. Hij legt uit dat een verbetering van slechts 1% per dag na verloop van tijd aanzienlijke resultaten kan opleveren.

Wat maakt een goede 75 Hard Notion-sjabloon?

Een goede 75 Hard Notion-sjabloon houdt uw uitdaging eenvoudig, gestructureerd en motiverend. Hier is waar u op moet letten:

Duidelijke dagelijkse structuur met modulaire blokken: Gebruikt consistente kopjes voor dag 1 tot en met dag 75, schakelbare secties voor elk checklistitem en voldoende witruimte voor verschillende logboeken

aanpasbare gewoonte-bijhouden die flexibel is: *Bevat selectievakjes of voortgangsbalkjes voor elke taak, zoals waterinname, twee trainingen, lezen en foto's, zodat je de bijhouden direct kunt aanpassen

Ingebouwde voortgangvisualisatie: integreert visuele elementen zoals kalenders of voortgangstrekkers (bijv. 10/75 dagen klaar), zodat u snel de consistentie kunt beoordelen

Ruimte voor reflectie en motivatie: Bevat speciale dagelijkse of wekelijkse dagboekblokken of callouts waar u kunt noteren hoe u zich mentaal voelt, motiverende citaten kunt opschrijven of belangrijke inzichten kunt vastleggen

Lichtgewicht maar uitbreidbaar ontwerp: Begint eenvoudig, zodat het snel laadt en overzichtelijk blijft. Vervolgens biedt het optionele secties (bijv. recepten, motivatiebord of voor/na-galerij) die u desgewenst kunt schakelen

💡 Pro-tip: Begin met je niet-onderhandelbare zaken. Kies 2-3 werkgewoonten waaraan je je dagelijks zult toewijzen, wat er ook gebeurt, zoals een lege inbox, 20 minuten diepgaand werk of een blok zonder vergaderingen. Houd je hier strikt aan.

75 Hard-sjablonen in één oogopslag

Gratis Notion 75 Hard-sjablonen

Dit zijn enkele Notion 75 Hard-sjablonen die zijn ontworpen om fitnessliefhebbers, liefhebbers van productiviteit en liefhebbers van zelfverbetering te helpen consistent te blijven. 👇

1. Notion 75 Hard Challenge Tracker-sjabloon

via Notion

Van het bijhouden van trainingen tot het registreren van maaltijden, met deze sjabloon houdt u elk aspect van uw transformatie op één plek georganiseerd. Dankzij de strakke interface, dag- en kalenderweergaven en speciale secties voor voor-en-na-foto's kunt u uw voortgang in één oogopslag zien.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd uw hydratatie consistent bij met de ingebouwde waterteller

Registreer twee dagelijkse trainingen en plan uw maaltijden op één plek

Houd een sectie met boekaantekeningen bij om uw dagelijkse lectuur vast te leggen

Controleer of je je aan de officiële regels van de 75 Hard Challenge houdt

📌 Ideaal voor: Personen die de 75 Hard Challenge starten en een gestroomlijnde, visueel overzichtelijke tracker willen voor alle dagelijkse taken.

💡 Pro-tip: Wilt u een persoonlijk groeiplan voor de 75 Hard Challenge dat past bij uw unieke levensstijl? Vraag ClickUp Brain om uw trainingen, dieet en leeslijst aan te passen op basis van uw schema en voorkeuren. Deel uw doelen en beperkingen, en Brain stelt een dagelijkse routine en aangepaste aanbevelingen op maat samen om u te helpen slagen in uw 75 Hard-avontuur.

2. Notion 75 Hard Women's Edition-sjabloon

via Notion

Deze sjabloon is speciaal ontworpen voor vrouwen en richt zich op het voltooien van de 75 Hard Challenge zonder overbelasting of hormonale onbalans. De nadruk ligt op het synchroniseren van de cyclus voor trainingen, terwijl een eenvoudige, esthetische checklist wordt aangehouden om overweldiging te voorkomen.

Elke dagelijkse taak, zoals waterinname, trainingen, dieet, lezen en voortgang, is gemakkelijk bij te houden en aan te passen aan het ritme van uw lichaam.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas trainingen aan op basis van uw menstruatiecyclus voor duurzame energie

Houd moeiteloos uw dagelijkse hydratatie en gezonde eetgewoonten bij

Houd de voortgang van het lezen en het soort doelen bij met een speciale pagina-teller

Houd een visueel dagboek bij van uw foto's van voortgang op één handige plek

📌 Ideaal voor: Vrouwen die op zoek zijn naar een gespecialiseerde en bewuste aanpak om de 75 Hard Challenge te voltooien.

💡 Pro-tip: Behandel uw werkdag als een training. Begin met warming-ups (gemakkelijke overwinningen), werk u door gerichte 'sets' (intensieve werksprints) en sluit af met een cooling-down (lichte administratieve taken of planning voor morgen).

3. Notion 75 Hard Voortgang Tracker-sjabloon

via Notion

Deze sjabloon is ontworpen als een wekelijkse tracker en legt de nadruk op gestage voortgang in plaats van dagelijkse overweldiging. Het bevat een aparte receptenpagina om maaltijdplanning te vereenvoudigen en een sectie met bronnen om motiverende content op te slaan.

Een dagelijkse kalender houdt u op schema, terwijl wekelijkse aantekeningen en inspirerende citaten u helpen om uw momentum vast te houden.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg motiverende citaten toe om consistente actie te stimuleren tijdens de uitdaging

Leg wekelijkse reflecties en inzichten vast voor verbetering op de lange termijn

Visualiseer dagelijkse naleving met een intuïtieve kalender-layout

📌 Ideaal voor: Personen die de voorkeur geven aan het bijhouden van hun voortgang per week en daarbij recepten en motiverende content willen integreren.

4. Notion 75 Hard Challenge Tracker-sjabloon

via Notion

Deze sjabloon combineert verantwoordelijkheid met motivatie en is ontworpen om u te helpen de uitdaging vol te houden zonder uw motivatie te verliezen. Bovendien biedt deze sjabloon voor het bijhouden van gewoontes dashboard en een ingebouwd motivatiebord om u gemotiveerd te houden. Deze sjabloon is het meest geschikt voor mensen die zowel structuur als aanmoediging van waarde vinden tijdens de 75 dagen durende reis.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak aangepaste dashboards om je te concentreren op je unieke gewoontes

Houd dagelijkse trainingen, maaltijden en waterinname efficiënt bij

Leg voortgangsfoto's en dagelijkse leesinvoeren naadloos vast in de boekentracker

Blijf geïnspireerd met dynamische, interactieve elementen die consistentie versterken

📌 Ideaal voor: Personen die een motivatieboost nodig hebben naast een praktisch systeem om bij te houden.

5. Notion 75 HARD-sjabloon

via Notion

Deze sjabloon is ontworpen met het oog op eenvoud en verantwoordelijkheid en richt zich strikt op de vijf kernregels van de 75 Hard Challenge. Elke dag wordt in een tabel bijgehouden, zodat u voltooide taken kunt afvinken en de consistentie kunt controleren. Dit ontwerp benadrukt discipline boven extra's, wat het beste werkt voor gebruikers die houden van minimalisme en duidelijkheid.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Vink dagelijks taken af zoals water drinken, sporten, diëten, lezen en voortgang foto's maken

Bekijk de voltooide dagen van de uitdaging met een duidelijke visuele tabelindeling

Houd consistentie in één oogopslag bij voor een betere zelfverantwoordelijkheid

📌 Ideaal voor: Uitdagers die een eenvoudig, no-nonsense systeem willen om gedisciplineerd te blijven.

💡 Pro-tip: poets je tanden met je niet-dominante hand terwijl je je lijst hardop opnoemt. Deze vreemde combinatie dwingt je hersenen om nieuwe paden te creëren (motorische controle + taalherinnering + volgordebepaling), waardoor een saaie routine wordt omgezet in een micro-neuroplasticiteitsoefening die je focus, geheugen en aanpassingsvermogen scherpt.

6. Notion Ultimate 75 Hard dashboard-sjabloon

via Notion

Dit uitgebreide dashboard is gemaakt voor detailgerichte gebruikers die elk aspect van de 75 Hard Challenge willen volgen. Met gamified levensbalken en grafieken is het bedoeld voor diegenen die willen vertrouwen op analyses voor het bijhouden van hun voortgang.

Aangepaste pagina's, prestaties en SOS-waarschuwingen zorgen ervoor dat niets wordt gemist, waardoor het proces boeiend en interactief wordt.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Registreer gedetailleerde statistieken: foto's, gewicht, macro's, VO₂ max en meer

Vier mijlpalen met prestaties en voortgangsgrafieken

Gebruik een gamified levensbalk voor visuele motivatie en verantwoordelijkheid

📌 Ideaal voor: Ervaren Notion-gebruikers die op zoek zijn naar een zeer gedetailleerde, gamified en interactieve ervaring om bij te houden.

👀 Vriendelijke tip: Voeg een wildcard-dag toe. Bereid je voor op onverwachte gebeurtenissen door één flexibel slot per week in te bouwen. Op die manier gaat je streak niet verloren als er iets onverwachts gebeurt, maar wordt deze aangepast en opnieuw ingesteld.

7. Notion 75 Hard Challenge-sjabloon

via Notion

Deze sjabloon richt zich op het bieden van een begeleide ervaring met zorgvuldig geselecteerde bronnen. Vooraf geladen boeksuggesties, receptideeën en trainingsschema's verminderen beslissingsmoeheid en helpen u op koers te blijven. Dankzij de flexibele secties kunt u trainingen en leeskeuzes aanpassen, waardoor personalisatie mogelijk wordt.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Registreer de voortgang met een omslag, status en beoordeling

Volg vooraf ontworpen trainingsschema's of pas uw aangepaste schema's aan

Krijg toegang tot startersrecepten met ingrediënten en stappen om het plannen te vereenvoudigen

Sla persoonlijke reflecties en aantekeningen op voor elke uitdagingsdag

📌 Ideaal voor: Beginners of gestructureerde planners die naast volledige flexibiliteit ook begeleiding willen.

8. Notion 75 Hard Challenge Tracker-sjabloon

via Notion

Deze sjabloon voor het stellen van doelen maakt gebruik van de grafieken, knoppen en layouttools van Notion om een geavanceerd systeem voor bijhouden te creëren. Het benadrukt volledige zelfverantwoordelijkheid en consistente naleving van de kernregels, terwijl gebruikers de voortgang kunnen visualiseren.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd hydratatie, trainingen, voeding, lezen en voortgang bij met interactieve knoppen

Visualiseer uw reis met cirkeldiagrammen en multivariate lijngrafieken

Focus op mentale weerbaarheid en veerkracht door middel van gestructureerde registratie

📌 Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een hightech, visueel dynamische en gedisciplineerde 75 Hard-bijhoudingsomgeving.

💡 Pro-tip: Bouw een hype-bank op. Maak schermafbeeldingen van complimenten, getuigenissen of alles wat je een herinnering geeft dat je vooruitgang boekt. Bekijk ze opnieuw wanneer je vastloopt of traag bent.

Limieten van Notion

Hoewel Notion krachtige functies biedt, wijzen dagelijkse gebruikers op een aantal pijnpunten die de productiviteit kunnen beïnvloeden:

Steile leercurve: Gebruikers zijn vaak weken bezig met de instelling van sjablonen, formules en werkstroom voordat ze daadwerkelijk efficiëntie behalen

Zwakke offline ervaring: Offline bewerking is met limiet tot eerder geopende pagina's; het maken van nieuwe content of het openen van niet-bezochte pagina's is niet betrouwbaar

Trage prestaties: Naarmate werkruimten groeien, komen vertragingen in rapportage, langzamere laadtijden en een algehele verminderde responsiviteit vaak voor

problemen met exporteren en format: *Bij het exporteren naar PDF raken lay-outs vaak verschoven of wordt geneste content verwijderd

limiet van de mobiele gebruikersinterface:* De mobiele app mist de functionaliteit en soepelheid van de desktop-versie, waardoor bewerking onderweg minder intuïtief is

Alternatieve Notion 75 Hard-sjablonen

ClickUp, de alles-in-één app voor werk (en privé), biedt je veel meer flexibiliteit. Je kunt dagelijkse checklists opstellen, voortgang bijhouden en zelfs je reis visualiseren in meer dan 15 aanpasbare ClickUp-weergaven.

Een gebruiker deelt:

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Tussen de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven, kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

Hier zijn enkele van de beste alternatieve Notion -sjablonen om uit te proberen. 🎯

1. ClickUp 75 Hard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Krijg een speciaal framework om discipline te versterken met de ClickUp 75 Hard Template

De ClickUp 75 Hard-sjabloon is een gestructureerd systeem dat de uitdaging gemakkelijker te volgen en moeilijker te stoppen maakt, door elke taak, reflectie en voortgangsupdate in één interactieve werkruimte samen te brengen.

Met ingebouwde tools voor dagelijkse planning, het stellen van doelen en wekelijkse voortgangbeoordelingen zorgt het ervoor dat je uitdaging op schema blijft en je gemotiveerd blijft.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

I Did It , In uitvoering en Nog te doen Blijf elke taak bij met ClickUp aangepaste statussen zoalsen

Categoriseer gewoontes met behulp van ClickUp aangepaste velden voor een duidelijke visualisatie van de voortgang

Navigeer door vijf op maat gemaakte weergaven, waaronder Challenge Gantt en Challenge Summary

Wijs subtaaken toe, stel terugkerende herinneringen in en gebruik prioriteit labels voor dagelijkse discipline

📌 Ideaal voor: Uitdagers die een volledig georganiseerde dagelijkse planner-app willen met visualisatie van voortgang, terugkerende herinneringen en verantwoordingshulpmiddelen.

🚀 Vriendelijke tip: Wilt u uw voortgang analytisch bekijken? Met ClickUp Dashboard kunt u alles in één weergave samenbrengen. Gebruik AI Cards om uw trainingslogboeken, hydratatie en leesstreaks automatisch samen te vatten, zodat u direct inzicht krijgt zonder handmatig bij te houden. Bovendien kunt u aangepaste kaarten instellen voor waterinname, voltooide trainingen en dagelijkse check-ins. Houd uw consistentie in de loop van de tijd bij met AI-kaarten in ClickUp-dashboard

2. ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek

Ontvang een gratis sjabloon Creëer een datagestuurde ruimte voor uw trainingen met de ClickUp-sjabloon voor trainingslogboeken

De trainingslogboek-sjabloon van ClickUp is ontworpen voor fitnessliefhebbers die elke training nauwkeurig willen bijhouden. Het centraliseert uw trainingsgeschiedenis op één ruimte, waardoor u een duidelijk overzicht krijgt van uw voortgang.

Wat deze sjabloon anders maakt, is zijn flexibiliteit. U kunt sets, herhalingen, duur, intensiteit of zelfs externe voorwaarden zoals het weer voor buitensessies registreren.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Blijf sessies bij met aangepaste statussen zoals Voltooid , Gemist of Nog te doen

Leg details vast met behulp van aangepaste velden zoals Trainer , Krachttraining , Flexibiliteitsoefening en Sessie Duur

Krijg toegang tot weergaven zoals Trainingsschema , Bordweergave , Trainingslogboek en Startgids

Gebruik de ingebouwde tijdsregistratie in ClickUp om de exacte duur van uw training bij te houden

📌 Ideaal voor: Fitnessliefhebbers, personal trainers en andere personen die een georganiseerd systeem nodig hebben om trainingen bij te houden en te analyseren.

3. ClickUp-sjabloon voor dagelijks actieplan

Ontvang een gratis sjabloon Herschik dagelijkse prioriteiten tijdens de 75 Hard Challenge met ClickUp's Daily Action Plan sjabloon

Heb je ooit het gevoel gehad dat je dag voorbij vliegt omdat je alleen maar reageert op taken in plaats van ze te sturen? Dat geldt vooral wanneer je de 75 Hard Challenge volgt tijdens je dagelijks werk. De ClickUp Daily Action Plan sjabloon maakt daar een einde aan.

Het verdeelt doelen in geprioriteerde, tijdgebonden stappen, zodat u zich kunt concentreren op werk met een grote impact, ochtendrituelen zoals sporten of lezen kunt toevoegen en toch ruimte overhoudt voor aanpassingen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Blijf de voortgang bij met aangepaste statussen zoals Voltooid , In uitvoering en Nog te doen

Gebruik aangepaste velden zoals Taakcomplexiteit , Voortgang doelstelling , Afdeling en Taaktype om dagelijkse taken te categoriseren

Visualiseer uw dag met Doelen , Tijdlijn , Actiestappen en Startgidsweergaven

Reserveer bloktijd voor 75 essentiële Hard-activiteiten zonder je werkdoelen uit het oog te verliezen

📌 Ideaal voor: Drukke professionals of deelnemers die de 75 Hard-uitdaging combineren met veeleisende schema's en die duidelijkheid en focus nodig hebben bij hun dagelijkse planning.

4. ClickUp-sjabloon voor zelfzorgplan

Ontvang een gratis sjabloon Creëer evenwichtige veranderingen in je levensstijl met het ClickUp Self-Care Plan sjabloon

Tijdens de 75 Hard-uitdaging is het gemakkelijk om je zo te concentreren op discipline en output dat zelfzorg op een laag pitje komt te staan. Maar zonder een goede balans tussen werk en privé kan de uitdaging uitputtend aanvoelen in plaats van stimulerend.

Met de Self-Care Plan-sjabloon van ClickUp kunt u tijd inbouwen voor herstel, reflectie en gewoontes die zowel uw lichaam als geest ondersteunen. Met speciale ruimtes voor mentaal, fysiek en emotioneel welzijn kunt u een routine ontwerpen die verder gaat dan sporten en lezen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd welzijnsdoelen bij met aangepaste statussen zoals Behaald , Crushing , Off Track en meer

Organiseer routines met aangepaste velden voor Wellness Type , Aantekeningen , Referenties en Self Care Type

Stel een holistisch plan op dat discipline in evenwicht brengt met echte zelfverzorging

📌 Ideaal voor: Personen die burn-out willen voorkomen, balans willen behouden en ochtendroutines willen opbouwen die zowel productiviteit als welzijn bevorderen.

5. ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Ontvang een gratis sjabloon Blijf consistent met uw dagelijkse voeding met behulp van de ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Een van de moeilijkste aspecten van 75 Hard is elke dag beslissen wat je gaat eten terwijl je je aan je dieetplan houdt. De ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning kan je hierbij helpen. In plaats van te worstelen met wat je gaat eten of per ongeluk je eiwittarget te missen, kun je maaltijden organiseren, je voeding bijhouden en duidelijk vooruit plannen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd macro's bij met aangepaste velden zoals netto calorieën, koolhydraten, eiwitten en maaltijdtype

Gebruik drag-and-drop-lijsten om maaltijden in enkele seconden te plannen

Visualiseer plannen in het weekoverzicht, de kalender en de ClickUp-bordweergave met maaltijdtypes

Beperk het aantal boodschappen met ingrediëntenchecklists en geconsolideerde boodschappenlijstjes

📌 Ideaal voor: Personen die de stress van voedingskeuzes willen wegnemen terwijl ze deelnemen aan de 75 Hard-uitdaging.

6. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes

Ontvang een gratis sjabloon Houd al uw 75 Hard-gewoontes bij met de ClickUp Personal Habit Tracker Sjabloon

Het geheim van het voltooien van 75 Hard is consistentie. Met de sjabloon voor persoonlijke gewoonten van ClickUp kunt u op een eenvoudige manier elke dagelijkse taak registreren, volgen en volhouden zonder uw momentum te verliezen. Van het afvinken van uw trainingen tot het bijhouden van het aantal gelezen pagina's of liters water, u ziet elke dag voortgang en kleine overwinningen veranderen in blijvende goede gewoontes.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Blijf op koers met aangepaste velden zoals Voortgang , 15 pagina's lezen , 10.000 stappen en 64 oz drinken

Verdeel gewoontes in subtaaken, voeg prioriteit-labels toe of wijs verantwoordelijke partners toe

Visualiseer reeksen en voortgang in realtime om gemotiveerd te blijven

📌 Ideaal voor: Mensen die zichzelf willen verbeteren en een app nodig hebben om hun gewoontes bij te houden, zodat ze elke dag verantwoordelijk blijven.

7. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Ontvang een gratis sjabloon Ga verder dan 75 dagen om duurzame groei te creëren met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

De ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan helpt u om afstand te nemen, langetermijndoelen in kaart te brengen en uw groei op het gebied van carrière, vaardigheden en privéleven bij te houden. Het stimuleert ook reflectie, planning en voortdurende verbetering, zodat u de werkelijke voortgang over maanden en jaren kunt meten.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Blijf de voortgang bijhouden met aangepaste statussen zoals Doel bereikt , Op schema , Niet op schema en In afwachting

Gebruik aangepaste velden zoals Minimum dagelijkse target , Overwinningen en prestaties en Leerdoelen

Krijg toegang tot op maat gemaakte weergaven zoals PD per kwartaal , Voortgangsregistratie , Actieplan en Startgids om doelen af te stemmen op tijdlijnen

Bouw een feedbackloop in uw groeitraject door successen te vieren en verbeterpunten te signaleren

📌 Ideaal voor: Productiviteitliefhebbers die verder willen gaan dan het bijhouden van gewoontes en een gestructureerd stappenplan willen maken voor persoonlijke en professionele groei op de lange termijn.

8. ClickUp SMART Doelen-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Verdeel complexe 75 Hard-doelen in haalbare taken met de ClickUp SMART Goals-sjabloon

Zoals Antoine de Saint-Exupéry ooit zei: een doel zonder duidelijk plan is slechts een wens. Daarom is het SMART-raamwerk – Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden – zo effectief. Het dwingt je om vage ambities om te zetten in uitvoerbare, traceerbare doelstellingen.

De ClickUp SMART Goals-sjabloon helpt u dit raamwerk in de praktijk toe te passen, door grote doelen op te splitsen in haalbare stappen en u een systeem te bieden om ze bij te houden, te meten en daadwerkelijk te bereiken.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Blijf de voortgang van je doelen bij met aangepaste statussen zoals Crushing , On Track , Off Track , On Hold en Voltooid

Gebruik 12 aangepaste velden om meer duidelijkheid te creëren, zoals " Waarom stel ik dit doel nu? en " Heb ik de vereiste vaardigheden? "

Maak gebruik van het veld 'Benodigde inspanning' , een puntensysteem dat een numerieke waarde toekent aan elk doel, waardoor de inspanning tastbaarder wordt

Doelinspanning, SMART-doelenwerkblad en Bedrijfsdoelen voor zowel persoonlijke als teamdoelen Ontdek op maat gemaakte weergaven zoals SMART-doelen, envoor zowel persoonlijke als teamdoelen

📌 Ideaal voor: Individuen en teams die willen stoppen met het najagen van vage persoonlijke doelen en in plaats daarvan meetbare, realistische objecten willen stellen die ze kunnen nastreven.

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten van onze enquête maakt gedetailleerde plannen als onderdeel van hun doel-proces. Verrassend genoeg houdt 50% die plannen echter niet bij met speciale tools. 👀 Met ClickUp zet je doelen naadloos om in uitvoerbare taken, zodat je ze stap voor stap kunt verwezenlijken. Bovendien bieden onze codevrije dashboards een duidelijk visueel overzicht van je voortgang, waardoor je meer controle en zichtbaarheid krijgt in je werk. Want 'hopen op het beste' is geen betrouwbare strategie. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers zeggen dat ze ~10% meer werk kunnen verzetten zonder uitgeput te raken.

9. ClickUp-sjabloon voor weekplanner

Ontvang een gratis sjabloon Plan 75 Hard-taken voor de hele week met de ClickUp Weekly Planner-sjabloon

Het plannen van uw week hoeft niet rigide te zijn; het beste systeem is een systeem dat zich aanpast aan uw veranderende agenda. De ClickUp Weekly Planner Template geeft u een weergave van uw week, terwijl u taken kunt verschuiven naarmate het leven zich ontvouwt.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Sleep plaknotities naar dagkolommen om snel prioriteiten te herschikken zonder uw plan te herschrijven

Breng deadlines, gebeurtenissen of spontane ideeën in kaart op een manier die meer aanvoelt als brainstormen dan als plannen

Houd uw week overzichtelijk met een visuele bord weergave die belangrijke taken scheidt van 'nice-to-dos'

Sluit elke week af door voltooide taken naar een 'klaar'-ruimte te slepen, zodat u direct de voortgang kunt controleren en uw motivatie een boost kunt geven

📌 Ideaal voor: Personen die de 75 Hard Challenge (of een andere gestructureerde routine) aangaan met een wekelijks plan.

💡 Pro-tip: Visualiseer na dag 75. De meeste mensen storten in na de finish. Plan hoe je de overgang gaat maken: welke gewoontes je gaat behouden, welke nieuwe gewoontes je gaat uitproberen en hoe je scherp blijft zonder de structuur.

Ga verder dan de 75 dagen met ClickUp

Notion-sjablonen zijn ideaal voor het bijhouden van de 75 Hard-regels. U kunt uw trainingen, maaltijden, waterinname en voortgangsfoto's op één plek bijhouden.

Maar zodra de uitdaging voorbij is, blijft u achter met statisch bijhouden. Er is geen gemakkelijke manier om het momentum voort te zetten, nieuwe doelen te stellen of duurzame systemen op te bouwen na de 75 dagen.

ClickUp biedt je een kader om de uitdaging tot een levensstijl te maken. Met sjablonen voor het bijhouden van gewoontes, het bijhouden van doelen en weekplanners kun je routines blijven opbouwen, ook lang nadat de 75 Hard-uitdaging is voltooid.

