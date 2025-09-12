WhatsApp Business Marketing: hoe u klanten kunt bereiken en converteren

De wereld wordt steeds luidruchtiger, met iedereen die een stukje van de aandacht van uw klanten wil. Om het nog erger te maken, neemt de aandachtsspanne sneller af dan u zich kunt voorstellen.

Als zichtbaarheid bij uw klanten de grootste uitdaging voor uw merk is, kan WhatsApp-marketing voor bedrijven u helpen om boven het maaiveld uit te stijgen.

Met een open rate van 98% en razendsnelle responstijden biedt het wat e-mail en sociale media niet kunnen bieden: aandacht, directheid en intimiteit.

In deze gids delen we alles wat u moet weten over het gebruik van WhatsApp-marketing voor uw bedrijf. Bonus: we laten u ook zien hoe ClickUp u helpt uw volledige WhatsApp-marketingwerkstroom op één plek te coördineren.

Wat is WhatsApp Business-marketing?

WhatsApp-marketing voor bedrijven houdt in dat u WhatsApp gebruikt om uw producten te promoten, rechtstreeks met klanten te communiceren en de verkoop te stimuleren door middel van gepersonaliseerde, wederzijdse communicatie.

Met dit formulier van conversational marketing kunt u marketingberichten versturen, zoals speciale aanbiedingen, aankondigingen van productlanceringen, herinneringen voor verlaten winkelwagentjes, updates over bestellingen en handige tips of handleidingen.

Kleine bedrijven gebruiken doorgaans de gratis WhatsApp Business-app, terwijl grotere merken het WhatsApp Business Platform (API) gebruiken voor automatisering en schaalvergroting van hun bereik.

Let op: volgens het bedrijfsbeleid en het handelsbeleid van WhatsApp mag je alleen marketing- of promotieberichten sturen naar mensen die zich hiervoor hebben aangemeld, d.w.z. die je uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om via WhatsApp contact met hen op te nemen.

*aantekening: WhatsApp-zakelijke accounts en persoonlijke accounts hebben verschillende doeleinden. Persoonlijke WhatsApp is ontworpen voor dagelijkse privéberichten tussen vrienden en familie. WhatsApp Business is daarentegen speciaal ontwikkeld voor commerciële communicatie. Het biedt functies zoals bedrijfsprofielen, snelle antwoorden, labels en catalogi. Bovendien is het onderworpen aan het beleid van WhatsApp voor zakelijke communicatie.

📚 Lees meer: Voorbeelden en steekproeven van effectieve marketingplannen

Waarom WhatsApp gebruiken voor marketing?

Om te beginnen heeft WhatsApp bijna 3 miljard maandelijkse gebruikers in 180 landen en 60 talen. Maar de echte waarde gaat verder dan alleen het bereik.

Dit is waarom WhatsApp Business een plaats verdient in uw marketingcommunicatiestrategie:

Hoge betrokkenheid: WhatsApp-berichten hebben een WhatsApp-berichten hebben een openingspercentage van 98% , vergeleken met gemiddeld 20% voor e-mail. Sterker nog, 90% wordt binnen 3 minuten gelezen. Deze directheid is goud waard voor flash sales en herinneringen aan gebeurtenissen

*rijke multimedia en interactieve functies: WhatsApp ondersteunt productafbeeldingen, video's, pdf's, audioberichten en stickers. Met de WhatsApp Business API kunt u ook knoppen toevoegen om berichten interactief te maken, zoals 'Ja/Nee'-enquêtes of links om met één tik te kopen

Realtime tweerichtingscommunicatie: Communiceren via WhatsApp versnelt de verkoop en neemt wrijving weg. Als iemand, bijvoorbeeld, uw product ziet en vraagt: "Is het verkrijgbaar in grootte M in blauw?", kan een snel antwoord de interesse ter plekke omzetten in een aankoop

Hoog vertrouwen en veiligheid: WhatsApp-marketingberichten zijn end-to-end versleuteld en gekoppeld aan echte telefoonnummers. Bovendien voegen geverifieerde bedrijfsbadges een extra laag van geloofwaardigheid toe

Kosteneffectieve marketing: De WhatsApp Business-app is gratis en zelfs de API-kosten zijn lager dan die voor sms'jes of betaalde advertenties. Voor uw marketingberichten zijn geen dure creatieve uitingen of advertentieruimte nodig

Past in een omnichannelstrategie: u kunt e-mail gebruiken voor gedetailleerde updates, sociale media om leads aan te trekken en hen vervolgens uitnodigen op WhatsApp voor snelle, persoonlijke follow-ups. Veel CRM's integreren ook WhatsApp, zodat u chatten en e-mail op één plek kunt beheren

👀 Wist je dat? WhatsApp is oorspronkelijk gemaakt om statusupdates weer te geven, zoals 'aan het werk' of 'batterij bijna leeg'. Berichten versturen werd later toegevoegd, maar werd al snel de belangrijkste functie.

WhatsApp gebruiken voor zakelijke marketing: strategieën en praktijkvoorbeelden

Van het verkrijgen van uw eerste opt-ins tot de automatisering van gepersonaliseerde content, hier leest u hoe u het WhatsApp Business-platform als een professional kunt gebruiken in uw marketingstrategie. We hebben ook concrete voorbeelden van succesvolle WhatsApp-marketingcampagnes toegevoegd om u te inspireren.

1. Bouw opt-in-lijsten op

In tegenstelling tot passieve kanalen zoals Instagram of tv, dwingt de berichtenapp WhatsApp je om aandacht te verdienen. Je merk kan niet zomaar naar elke WhatsApp-gebruiker uitzenden; je hebt toestemming nodig. Opt-in is verplicht.

Aangezien elke abonnee op WhatsApp expliciet heeft gevraagd om van u te horen, is dit een van de meest doelgerichte lijsten met hoge signaalwaarde die u kunt samenstellen. In een wereld die steeds minder gebruikmaakt van gegevens van derden, is dit soort directe, op toestemming gebaseerde toegang een marketinggoudmijn.

Enkele manieren om uw opt-in-lijsten voor klantbetrokkenheid op te bouwen zijn:

Vragen na aankoop: Voeg tijdens het afrekenen een selectievakje toe waarin klanten wordt gevraagd of ze updates over hun bestelling of vroege toegang via WhatsApp willen ontvangen

Pop-ups op websites: Bied een leadmagnet aan, zoals een korting of een gratis gids, in ruil voor een WhatsApp-opt-in

Instagram/Meta CTA's: Gebruik story highlights of bio-links om verkeer naar een WhatsApp-aanmeldingsformulier of click-to-chat-link te leiden

QR-codes: Gebruik in de winkel of op verpakkingen QR-codes die rechtstreeks naar uw WhatsApp-opt-in-werkstroom gekoppeld zijn

Registratie voor gebeurtenissen of webinars: Vraag gebruikers om zich tijdens de aanmelding via uw WhatsApp Business-account aan te melden voor herinneringen of bonuscontent

Geef altijd aan wat de gebruikers van uw merk kunnen verwachten. In dit geval deelt het merk updates via de berichtenapp.

📚 Lees meer: Hoe u WhatsApp voor Business CRM kunt gebruiken om uw bedrijfsvoering te stroomlijnen

2. Personaliseer promoties

Gezien het openingspercentage van WhatsApp van meer dan 98% (vergeleken met slechts 20% voor e-mail ), is de kans groter dat uw klanten op uw WhatsApp-bericht klikken en het lezen.

Maar dat soort toegang betekent ook dat er meer op het spel staat. De balk voor relevantie ligt veel hoger.

Begin met het segmenteren van uw opt-in-lijst in kleinere groepen op basis van demografische gegevens van klanten, aankoopgeschiedenis, interesses, locatie of datum van laatste interactie.

Gebruik vervolgens de functie Labels om elk contact te taggen met categorieën, zoals 'Nieuwe klant', 'VIP' of 'Seizoensgebonden koper'. U kunt ook verschillende kleuren toewijzen aan labels voor een visueel onderscheid.

Vereenvoudig chatbeheer met de WhatsApp Business Label-functie

Op basis van deze labels kunt u uw WhatsApp-marketingcampagnes effectiever personaliseren:

Pas producten aan op basis van aankoopgeschiedenis

Stuur verjaardagsaanbiedingen of verlengingsherinneringen gekoppeld aan laatste aankopen

Stuur berichten die gericht zijn op leveringsbeschikbaarheid of lokale promoties naar specifieke regio's.

Maak tags aan in uw CRM voor verschillende soorten klanten (bijv. hoge waarde, klanten die vaak terugkomen, kortingsbonnenliefhebbers) en in kaart brengen deze aan campagnewerkstroom

👀 Voorbeeld Mode- en lifestylewinkel 6thStreet heeft het WhatsApp Business Platform geïmplementeerd om de afnemende betrokkenheid op traditionele marketingkanalen zoals e-mail, pushnotificaties en sms te verbeteren. Het merk stuurde gebruikers die zich hadden aangemeld de volgende berichten: Gepersonaliseerd welkomstbericht voor nieuwe gebruikers

Gepersonaliseerde productaanbevelingen om aangepaste klanten betrokken te houden

Promotionele berichtcampagnes die naar specifieke aangepaste klanten worden gestuurd op basis van recentheid, frequentie en waarde

Berichten over verlaten winkelwagentjes

Follow-up marketingberichten die binnen 24 uur na aankoop worden verzonden

Lopende campagnes, inclusief verkoopmeldingen Resultaat: 10 keer meer conversies van nieuwe klanten in vergelijking met andere kanalen

6x meer conversies van verlaten winkelwagentjes in vergelijking met e-mail en pushnotificaties

💡 Pro-tip: CRM-sjablonen in ClickUp bieden je een kant-en-klaar raamwerk om elke stap van je relatie te beheren, van de eerste aanmelding tot follow-ups na aankoop. In plaats van handmatig herinneringen voor winkelwagentjes, verzendupdates of verzoeken om beoordelingen te maken, helpen sjablonen je om deze terugkerende workflows te standaardiseren en automatiseren.

3. Verzend berichten over productlanceringen

Wanneer u een product op sociale media aankondigt, concurreert het met algoritmen, memes en advertenties. Maar op WhatsApp verschijnt het naast het bericht van een vriend, wat meer aandacht en snellere actie betekent.

Met de functie Broadcast van de WhatsApp Business-app kun je de productlancering rechtstreeks naar het chatten van de gebruiker sturen.

Dit moet u opnemen in uw lanceringsbericht aan klanten:

Een kort, krachtig bericht: "We hebben net iets nieuws gelanceerd 👀"

Een duidelijke CTA: "Tik hier om als eerste aan de beurt te zijn" of "Antwoord JA voor een voorproefje"

Een afbeelding of video: Een visueel element zorgt altijd voor meer klikken

Exclusiviteit: "Alleen beschikbaar voor onze WhatsApp-familie gedurende de komende 24 uur"

Een voorproefje voorafgaand aan de lancering: “ 🤫 Morgen om 10 uur – er komt iets nieuws naar [uw merk]! Maak je klaar...”

💡 Pro-tip: Combineer labels met uitzendlijsten om gepersonaliseerde berichten naar specifieke klantgroepen te sturen. Als een label bijvoorbeeld zegt: Eerste aankoop: Stuur een bedankbericht en een korting om een tweede bestelling aan te moedigen

Frequente kopers: Beloon loyaliteit met vroege toegang of VIP-aanbiedingen

4. Automatiseer follow-ups en nurture-sequenties

Meer dan 74% van de consumenten heeft wel eens afgezien van een aankoop, simpelweg omdat ze zich overweldigd voelden. Dat is geen wonder. Uw consumenten worden overspoeld met berichten, advertenties, afleidingen, claims en ruis.

Maar het goede nieuws is dat WhatsApp-berichten je helpen om boven het maaiveld uit te steken. En je kunt deze automatisering toepassen met behulp van de CRM-software van ClickUp. Denk aan hyperpersonalisatie op grote schaal. Hier is hoe:

Herinneringen voor verlaten winkelwagentjes: Als een klant items in zijn winkelwagentje achterlaat, trigger dan binnen een bepaalde tijd een WhatsApp-bericht. Gebruik ClickUp CRM om de status van de lead te taggen en automatisering in te stellen voor tijdgebonden herinneringen, gepersonaliseerd op basis van productcategorie of winkelwagenwaarde

verzendingsupdates:* Zodra een bestelling is verzonden of onderweg is voor levering, houd je de klant op de hoogte. Om dit te doen, stel je een verbinding tussen je fulfilmentbeheersysteem en ClickUp CRM in

beoordelingsverzoeken: *Na levering kan ClickUp automatisch een taak toewijzen om een beoordelingsverzoek via WhatsApp te versturen. Zodra de beoordeling is ingediend, kunt u een bedankbericht triggeren met een kortingsbon voor hun volgende aankoop

Lead nurturing-sequenties: Gebruik ClickUp CRM om warme leads te segmenteren en te taggen, en stel vervolgens een reeks WhatsApp-berichten op om je leads te informeren

Slimme automatische antwoorden: Gebruik de functie 'Afwezig'-bericht van WhatsApp voor Gebruik de functie 'Afwezig'-bericht van WhatsApp voor automatische antwoorden buiten kantooruren , waarbij gebruikers worden doorverwezen naar uw FAQ of chatbot. ClickUp kan deze automatische antwoorden bijhouden en follow-up-taken aanmaken wanneer een handmatig antwoord nodig is. Stel ClickUp automatisering in om de status van een taak te wijzigen en een herinnering te triggeren wanneer het tijd is om het volgende bericht handmatig te verzenden

Bekijk deze video om te zien hoe ClickUp Automatisering bedrijfsprocessen efficiënter maakt!

💡 Pro-tip: Geef de Autopilot Agents van ClickUp de opdracht om dagelijks of wekelijks controles uit te voeren in uw ClickUp-werkruimte en vertragingen te signaleren. Een agent kan, als voorbeeld, controleren welke contactpersonen geen follow-up hebben ontvangen nadat hun winkelwagen is verlaten, of welke verzoeken om klantbeoordelingen geen reactie hebben gekregen. Het voegt automatisch een opmerking toe, werkt een aangepast veld bij of wijst de taak opnieuw toe aan de juiste teamgenoot, zodat uw team precies weet wat er moet gebeuren. Krijg context uit taken en documenten via ClickUp Autopilot Agents

5. Betrek klanten met contentmarketing via WhatsApp

U hoeft niet te wachten tot de klant contact met u opneemt om met behulp van nuttige content met hem of haar te communiceren. Zet een werkstroom op waarbij u, zodra de klant zich op uw platform aanmeldt, met hem of haar communiceert via vooraf geschreven content.

Denk aan handleidingen voor specifieke functies, een blog met antwoorden op veelgestelde vragen of snelle producttips die op bepaalde dagen van de week worden verstuurd.

👀 Voorbeeld Het Franse huidverzorgingsmerk Clarins organiseerde een Nationale Lipsticktijd-campagne met gepersonaliseerde WhatsApp-berichten aan zijn bestaande klanten. De campagne was bedoeld om een gesprekgerichte relatie op te bouwen met de klanten van Clarins die zich hiervoor hadden aangemeld. Klanten moesten het type lippenstift selecteren dat ze het mooist vonden, waarna ze een video te zien kregen van hun selectie en werden doorgestuurd naar de website van het merk voor persoonlijk advies over het vinden van de juiste kleur voor hen. Resultaat: 4. 5 keer hogere open rate dan e-mail

7x hogere conversieratio dan e-mail

Uw merk kan ook een soortgelijke aanpak hanteren. Maar als u een kleine ondernemer of een e-commerceondernemer bent die meerdere zaken moet beheren, is het handmatig opstellen van elk bericht tijdrovend. Zelfs als u lange content hebt, moeten deze nog steeds worden omgezet in kortere formats.

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, helpt je je content om te zetten in berichten die geschikt zijn voor WhatsApp.

Bekijk bijvoorbeeld hoe ClickUp Brain teksten opstelt die u vervolgens kunt verfijnen en versturen.

Gebruik ClickUp Brain om bruikbare content voor WhatsApp-marketing te genereren

Je kunt ClickUp Brain ook gebruiken om veelgestelde vragen uit WhatsApp-chatten samen te vatten, zoals 'Is dit product veilig voor kinderen?' of 'Wat is het retourbeleid?'. Zet deze om in herbruikbare berichtprompts, veelgestelde vragen of educatieve tips.

Bovendien helpt Brain je ook om tekst om te zetten in een afbeelding.

✨ Probeer deze prompt Prompt 1: Schrijf 3 huidverzorgingstips voor mijn kopers met een vette huid, waarin je suggesties doet voor wat ze in de zomer kunnen doen om hun huid gezond te houden Vraag 2: Kun je een social media-bericht maken met deze tips voor Instagram? Zet het om in een visuele uiting in retrostijl. Laat Brain visuals maken die bij uw WhatsApp-bericht kunnen worden gevoegd

Bonus: Als je meerdere campagnes, kanalen en persona's beheert, overweeg dan om te upgraden naar ClickUp Brain MAX. In tegenstelling tot standaard AI-assistenten maakt Brain MAX verbinding met al je tools, zoals Google Drive, OneDrive, SharePoint en meer. Haal direct productdocumenten, ondersteuningsscripts of eerdere blogposts op en zet ze om in WhatsApp-berichten zonder van tabblad te wisselen. Je kunt zelfs spraakopdrachten gebruiken om Brain MAX te vragen om berichtreeksen op te stellen of bij te werken, lange documenten samen te vatten voor drip-campagnes of de juiste asset in je werkruimte te vinden. Bekijk deze video voor meer informatie over Brain MAX!

🧠 Leuk weetje: In juni 2013 vestigde WhatsApp een verbluffend record door in slechts 24 uur tijd 27 miljard berichten te verwerken, waaronder ongeveer 10 miljard inkomende en 17 miljard uitgaande berichten.

De WhatsApp Business-app is het meest toegankelijke startpunt. Het is gratis, eenvoudig in te stellen en ideaal voor zelfstandige eigenaren of kleine teams. U kunt een bedrijfsprofiel aanmaken, automatische begroetingen instellen en contacten ordenen met labels.

Maar naarmate uw marketingbehoeften groeien, stuit deze basisinstallatie vaak op een limiet. In dit scenario zijn dit de beste WhatsApp-marketingtools die u zou moeten overwegen.

1. WhatsApp Business Platform (API)

Dit is een interface die wordt aangeboden door WhatsApp (Meta) en is het meest geschikt voor middelgrote tot grote bedrijven. Marketeers kunnen deze interface gebruiken om berichten programmatisch en via externe zakelijke oplossingsproviders (BSP's) te verzenden en te ontvangen.

Wat u kunt doen:

Stuur berichten naar gebruikers die zich hebben aangemeld

Automatiseer werkstroom door WhatsApp-berichten te triggeren op basis van gebruikeracties (bijv. verlaten winkelwagen, ingevuld formulier of leveringsstatus)

Behandel veelgestelde vragen, neem bestellingen aan of kwalificeer leads met behulp van chatbot-tools die zijn verbonden met de API

Gebruik vooraf goedgekeurde sjablonen voor uitgaande berichten, zoals verzendupdates, heractiveringsberichten of afspraakherinneringen

Koppel uw CRM, helpdesk of e-commerceplatform voor een soepele werkstroom en contextrijke antwoorden

Krijg toegang tot gedetailleerde statistieken over levering, openen en aangepaste klantbetrokkenheid om uw campagnes te optimaliseren

De meeste BSP's brengen kosten in rekening per bericht of een maandelijks bedrag. Maar de kosten worden terugverdiend door een groter bereik, hogere responspercentages en tijdwinst. Als u bovendien het groene vinkje als verificatie op uw WhatsApp Business-account wilt, is de API de enige manier om dat te bereiken.

Naarmate uw marketingdoelen evolueren, kunt u kiezen uit een reeks gespecialiseerde tools die zijn ontworpen als aanvulling op het WhatsApp Business-platform.

Type tool Belangrijkste voordeel Ideaal voor Brevo (alles-in-één) WhatsApp-, e-mail- en sms-campagnes in combinatie met automatisering en analyse Ondernemingen die hun berichtenkanalen willen verenigen en hun bereik willen vergroten zonder ingewikkelde installaties Respond.io ( Omnichannel CRM) Gecentraliseerde berichtenverkeer via WhatsApp, Messenger, IG en meer met automatisering Middelgrote ondersteunings- en verkoopteams die één weergave nodig hebben van alle klantgesprekken Bird (MessageBird) Visuele campagnebouwer + omnichannel-orkestratie Ondernemingen die multi-touchcampagnes uitvoeren met geavanceerde berichtenlogica Gupshup (AI-aangedreven API) AI-gestuurde sjablonen, chatbots en automatisering van het klanttraject Snelgroeiende DTC-merken of ondernemingen die behoefte hebben aan conversational marketing op grote schaal WANotifier (campagnetool) Drip-marketing, uitzendingen, geen API-markeringen, team-inbox Kleine teams die lean marketing toepassen met minimale technische complexiteit Zixflow, Wati, Interakt (automatiseringstools) Trechterautomatisering, tags, veelgestelde vragen en botinstallatie Kleine tot middelgrote bedrijven die nurture flows, onboarding-series en herhalingscampagnes instellen ClickUp (campagnebeheerlaag) Gecentraliseerde planning, het aanmaken van middelen, team samenwerking en het bijhouden van werkstroom Marketingteams die end-to-end multichannel WhatsApp-campagnes beheren, van idee tot lancering

Juridische overwegingen voor WhatsApp-bedrijfsmarketing Ongeacht de tool die je kiest voor het promoten van je bedrijf via WhatsApp, zijn hier enkele essentiële wettelijke richtlijnen die je moet volgen: Vraag eerst toestemming: U moet duidelijke en actieve toestemming van gebruikers verkrijgen voordat u hen berichten stuurt. Ze moeten zich vrijwillig aanmelden

Volg de regels van WhatsApp: Houd u strikt aan het Business- en handelsbeleid van WhatsApp om te voorkomen dat u wordt gemarkeerd voor spam, wat kan leiden tot opschorting van uw account

leef de privacywetgeving na:* Als u klantgegevens verzamelt, volg dan de voorschriften voor gegevensbescherming, zoals de AVG (EU), CCPA (Californië) en PDPA

Ken de regels voor berichten: Ongevraagde promotionele berichten worden beschouwd als spam. De klant moet eerst contact met u opnemen, of u moet vooraf goedgekeurde sjablonen gebruiken

*bescherm klantgegevens: bewaar gebruiker informatie veilig door middel van versleuteling en veilige opslagruimte, en houd u aan alle lokale wetgeving inzake gegevensopslag

Hoe u het succes van uw WhatsApp Business-marketinginspanningen kunt meten

Net als bij elke andere marketingcampagne moet u ook de resultaten van uw WhatsApp Business-campagnes bijhouden om het rendement op uw investering te beoordelen en, nog belangrijker, om te weten wat uw klanten aanspreekt.

U kunt hiervoor een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve signalen gebruiken. Hier volgen enkele tips over wat u kunt meten.

Kwantitatieve statistieken

Bezorgingspercentage: Het percentage berichten dat succesvol is bezorgd. Een consistent laag percentage kan wijzen op problemen met uw contactendatabase

Blokkeer- en afmeldingspercentage: Het percentage gebruikers dat uw nummer blok of zich afmeldt. Een piek in deze statistiek is een belangrijke indicator dat uw content of frequentie onmiddellijk moet worden aangepast

Openingspercentage: Het percentage bezorgde berichten dat door ontvangers wordt geopend

klikfrequentie (CTR):* Voor berichten met links meet dit het percentage gebruikers dat erop klikt. Het is een directe indicator voor de overtuigingskracht van uw bericht

Responspercentage: Het percentage gebruikers dat een antwoord stuurt op uw bericht. Deze KPI is essentieel om te meten hoe goed uw bericht een tweerichtingsgesprek op gang brengt

Conversieratio: Het percentage gebruikers dat een gewenste actie uitvoert (bijv. een aankoop voltooien, een demo boeken, een kortingscode gebruiken) na ontvangst van uw bericht

Gegenereerde leads: het totale nummer van nieuwe prospects dat is geïdentificeerd via gesprekken en vragen op WhatsApp

Kosten per conversie/acquisitie: Een financiële maatstaf waarbij de totale campagnekosten worden gedeeld door het nummer succesvolle conversies, waardoor de economische efficiëntie kan worden gemeten

Kwalitatieve indicatoren

Kwantitatieve gegevens vertellen je wat er is gebeurd, maar kwalitatieve analyse vertelt je waarom. Voorbeeld:

Ontsluit gesprekken voor inzichten: Bekijk systematisch chatlogs om terugkerende vragen van klanten, veelvoorkomende bezwaren en organische productfeedback te ontdekken

Beoordeel het sentiment van klanten: Categoriseer de toon van inkomende berichten (positief, negatief, neutraal) om een beeld te krijgen van de perceptie van uw merk en de ontvangst van uw campagnes

ClickUp gebruiken om uw WhatsApp-marketing te coördineren

Elk WhatsApp-bericht dat je verstuurt, heeft een achtergrondverhaal: wie heeft het geschreven? Wie heeft het goedgekeurd? Voor welk segment is het bedoeld? Wanneer moet het worden verstuurd?

Met de marketingprojectmanagement van ClickUp houd je al je WhatsApp-marketinginspanningen overzichtelijk en op één plek bij elkaar. We laten je aan de hand van het voorbeeld van een DTC-huidverzorgingsmerk zien hoe dat werkt.

1. Campagnes plannen en organiseren

Stel dat u marketingmanager bent voor een huidverzorgingsmerk. U lanceert een nieuw productpakket voor de vette huid tijdens het vochtige seizoen. U moet gerichte WhatsApp-berichten sturen naar nieuwe kopers, bestaande gebruikers van uw gezichtsreiniger voor de vette huid en inactieve gebruikers van het afgelopen kwartaal.

Maak in uw ClickUp-werkruimte een lijst aan met de naam Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp-campagne. Dit is uw centrale ruimte om alle marketinginspanningen bij te houden.

Voeg in de lijst een taak toe voor elke belangrijke actiestap in uw campagne.

Blijf op de hoogte en beheer uw WhatsApp-campagnetaak in één ClickUp-lijst

Voeg voor elke taak het volgende toe:

Een korte beschrijving van het doel van de taak, inclusief eventuele bijgevoegde bestanden voor de afbeelding/video die moet worden toegevoegd, enz.

Een deadline en een toegewezen persoon om eigendom en deadlines bij te houden

Aangepaste velden om taken efficiënt te organiseren en te filteren. Bijvoorbeeld:

Veld Doel Doelgroepsegment Tag taken met segmenten zoals: nieuwe kopers, inactieve gebruikers, eerdere kopers Berichttype Broadcast, promo, herinnering, feedback of verlaten winkelwagen

Maak elke taak en subtaak aan met deadlines en aangepaste velden

Gebruik vervolgens subtaak om elke taak op te splitsen in kleinere, uitvoerbare stappen. Dit maakt het gemakkelijker om gedetailleerde verantwoordelijkheden toe te wijzen.

De taak 'Opstellen van gepersonaliseerde berichtteksten' kan bijvoorbeeld inhouden dat u een tekst schrijft voor nieuwe kopers en deze samen met de juridische afdeling controleert en afrondt.

Op deze manier zitten uw copywriter, CRM-manager en compliance-team allemaal op dezelfde pagina.

Verdeel complexe taken in kleinere, traceerbare subtaaken voor een betere zichtbaarheid

Je hebt ook een centrale plek nodig om het verhaal, inzichten in het publiek en andere informatie te definiëren. ClickUp Document fungeert als je enige bron van waarheid.

Leg hier bijvoorbeeld de campagnebriefing vast (het waarom achter de campagne). Voeg ook merk- en juridische richtlijnen toe, zodat het creatieve team weet wat wel en niet is toegestaan.

Maak een overzicht van uw campagne en centraliseer deze informatie in ClickUp Documenten

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheermogelijkheden van ClickUp hoeft u zich hier nooit zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chat, taakopmerkingen, documenten en e-mails!

2. Maak een marketingcontentkalender

Gebruik vervolgens de ClickUp-kalenderweergave om de tijdlijn van de WhatsApp-campagne voor uw monsoon-huidverzorgingspakket te visualiseren. U kunt:

Zorg ervoor dat het bericht voor nieuwe kopers wordt gepland nadat de bundel live is gegaan

Controleer of de follow-ups op dag 3 en dag 7 niet samenvallen met andere promotieberichten

Houd deadlines voor creatieve goedkeuringen bij, zodat u niet op het laatste moment nog haast hoeft te maken

Als de kalenderweergave twee promoties op dezelfde dag laat zien, of een week zonder geplande activiteiten, kun je snel slepen en neerzetten om de planning aan te passen voordat alles live gaat.

Visualiseer WhatsApp-campagnetaak en zorg voor een gestage berichtenstroom via ClickUp Calendar Weergave

Om uw agenda overzichtelijk te houden, kunt u ook verschillende kleuren of tags gebruiken voor verschillende soorten berichten (promotie versus content versus follow-up). Deel dit met uw team of leidinggevenden voor transparantie over "wat er wanneer wordt verstuurd"

👀 Wist je dat? Volgens de kleurenpsychologie trekt rood van nature de aandacht, waardoor het ideaal is voor het label van achterstallige deadlines voor kopij, compliance-blokkers of kritieke campagnegoedkeuringen in je ClickUp-kalenderweergave. Groen roept een gevoel van voortgang en voltooiing op, waardoor het perfect is voor het tag van definitieve berichtkopij, ontwerpmateriaal of geplande uitzendingen.

3. Samenwerken en communiceren

Gebruik ClickUp Chat in plaats van eindeloze e-mailthreads of Slack-berichten om discussies over campagnes te centraliseren. Hiermee kunt u:

Communiceer in realtime vanuit uw werkruimte met behulp van groeps- of individuele chatten, spraakoproepen of zelfs video-synchronisatie

Houd gesprekken gekoppeld aan specifieke taken, zodat iedereen de geschiedenis kan zien en precies weet waar het over gaat

Versnel goedkeuringen en bewerkingen, omdat je binnen hetzelfde venster kunt discussiëren, herzien en bijwerken

Start gesprekken, deel updates en bewaar campagnebeslissingen op één plek met ClickUp Chat

Je kunt afbeeldingen of video's als bijlage toevoegen in het chatten en de beslisser taggen om de definitieve versie goed te keuren. En als iemand zegt: "We hebben een follow-up nodig op dag 7", kun je direct een nieuwe Taak aanmaken op basis van dat chatbericht.

Bovendien hoeven uw teamleden niet door meer dan 60 berichten te scrollen om de beslissingen en taken te begrijpen. ClickUp Brain kan chatthreads samenvatten in belangrijke punten.

🧠 Leuk weetje: WhatsApp was in 2015 de tweede niet-Google-app die 1 miljard installaties op Android bereikte.

4. Houd de status, goedkeuringen en statistieken van campagnes bij

Zodra uw taken zijn ingesteld, kunt u ClickUp aangepaste statussen instellen om elke fase van uw campagnewerkstroom weer te geven.

Voorbeeldwerkstroom: Planning → Contentcreatie → In afwachting van goedkeuring → Gepland → Verzonden → Follow-up gepland → Voltooid

Zo weet iedereen precies in welke fase van uw marketingcommunicatiestrategie elk bericht zich bevindt. Als iets vastzit in 'In afwachting van goedkeuring', kan een manager of belanghebbende ingrijpen, de tekst controleren en verdergaan.

Visualiseer elke fase van de campagne, van planning tot follow-up, met de functie ClickUp aangepaste status

Na verloop van tijd kunt u ClickUp dashboard gebruiken om deze gegevens te verzamelen.

Stel dat u drie segmenten bijhoudt: nieuwe kopers, gebruikers van producten voor de regulering van de talgproductie en inactieve gebruikers. Maak een dashboard met widgets zoals:

taak per status*: visuele voortgang voor elk segment – hoeveel campagnes zijn gepland, verzonden of wachten op goedkeuring

aangepaste veld-rapportage*: toon CTR's of het gebruik van kortingscodes die zijn geregistreerd in taken (gebruik nummervelden zoals 'CTR %' of 'Aantal inwisselingen')

Goedkeuringen in behandeling: een gefilterde lijst met alle berichten die nog in de fase 'In behandeling' staan

Houd de voortgang van campagnes bij om knelpunten op te sporen via ClickUp Dashboard

5. Bespaar tijd met campagnesjablonen

Ben je het beu om steeds opnieuw dezelfde WhatsApp-marketingcampagnes te moeten opzetten? Met sjablonen voor marketingcampagnes kun je herhaalde installatie overslaan en consistent blijven.

Met de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp kunt u bijvoorbeeld uw campagne plannen, uitvoeren en monitoren.

Ontvang een gratis sjabloon Plan uw WhatsApp-lanceringscampagnes of seizoensgebonden promoties met de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp

Verdeel de campagne in afzonderlijke taken met de Marketing Phase View en houd deadlines bij met de Calendar View. Gebruik aangepaste attributen, zoals Final Content, Draft, Reference, Approval en Team Assigned, om essentiële campagnedetails op te slaan.

U kunt ook sjablonen voor communicatieplannen gebruiken om specifieke groepen te targeten met op maat gemaakte berichten en berichtmoeheid of overlappingen te voorkomen door WhatsApp-berichten op het juiste moment in te plannen.

Best practices voor WhatsApp Business-marketing

Nu u overtuigd bent van de effectiviteit van WhatsApp Business-marketing, volgen hier enkele best practices die u kunt volgen.

1. Behandel WhatsApp als een kanaal voor relaties

Hard sell werkt hier niet, in tegenstelling tot op sociale media. Dit betekent:

Focus op berichten waarin waarde voorop staat: informeer, help of begeleid

Gebruik een conversatietoon die aansluit bij hoe klanten praten, niet bij merkjargon

Geef antwoorden voordat ze worden gevraagd: proactieve verzendupdates, gebruikstips of veelgestelde vragen na aankoop

💡 Pro-tip: In plaats van een algemene korting aan te bieden, kunt u het volgende proberen: "Hé! Op basis van wat u de vorige keer hebt gekocht, vindt u deze lichtgewicht SPF misschien wel geweldig. Wilt u hem met 10% korting uitproberen?"

2. Segmenteer uw publiek

Niet alle aangepaste klanten moeten hetzelfde bericht ontvangen. Gedrags- en levenscyclusgerichte targeting helpen u bij het realiseren van personalisatie:

Tag gebruikers op basis van productinteresse, recentheid van aankoop, winkelwagengedrag of levenslange waarde in uw CRM

Gebruik WhatsApp Business-labels of synchroniseer met tools zoals ClickUp CRM om verschillende berichtenstromen te triggeren

💡 Pro-tip: Gebruik de aangepaste velden van ClickUp om segmenttypes toe te wijzen en trigger-specifieke werkstroom voor elke groep te activeren.

3. Ontwerp mini-funnels voor berichtenstromen

Denk in reeksen. Microfunnels kunnen gebruikers begeleiden van bewustwording naar actie. Bijvoorbeeld:

Bericht 1 (bekendheid): Benadruk het probleem (bijv. huidproblemen tijdens het regenseizoen)

Bericht 2 (overweging): Informeer met een producttip

Bericht 3 (conversie): Bied een deal aan

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Docs om deze logica en berichtstructuur in kaart te brengen voordat je je copy/ontwerpteam aan het werk zet.

4. Schaalbaar dankzij automatisering

Combineer automatische antwoorden van WhatsApp met alternatieve opties, zoals gebruikers doorverwijzen naar een medewerker of een handige FAQ.

Wat u niet moet doen: stuur geen opeenvolgende berichten, grote mediabestanden zonder context of verdachte korte links. Vermijd HOOFDLETTERS en overmatig gebruik van emoji's. En stuur nooit persoonlijke informatie die gebruikers niet hebben goedgekeurd.

💡 Pro-tip: Gebruik vooraf gemaakte sjablonen voor de meest voorkomende campagnes, zoals het sjabloon voor communicatieplannen van ClickUp of het ClickUp CRM-sjabloon om de informatie-invoer te automatiseren.

5. Zorg voor een duidelijke call-to-action

Uw bericht moet één duidelijk doel hebben, zodat de aangepaste klant gemakkelijk actie kan ondernemen.

Gebruik de snelle antwoordknoppen van WhatsApp of korte links naar landingspagina's of productcatalogi

Vermijd het versturen van berichten die te veel scrollen, lezen of besluitvorming vereisen

Voorbeeld: "Wilt u de bundel uitproberen? Tik hier en wij reserveren er een voor u." Met een directe antwoordknop of CTA-link.

6. Maak het gemakkelijk om je af te melden

Zorg ervoor dat gebruikers altijd op een duidelijke manier kunnen aangeven dat ze geen berichten meer willen ontvangen. Een eenvoudige zin als "Antwoord STOP om je af te melden" is voldoende. Je kunt hen ook af en toe een herinnering sturen dat ze zich op elk moment kunnen afmelden.

💡 Pro-tip: Stel een automatisering in die een taak trigger als het aantal afmeldingen een bepaalde drempel overschrijdt voor een specifiek berichttype.

Laat je Business groeien met WhatsApp-marketing en ClickUp

WhatsApp Business-marketing draait om het ontmoeten van klanten in een chatinterface die ze leuk vinden en vertrouwen. Maar als je berichten, contentaanmaken en teamsamenwerking via spreadsheets beheert, word je daar gek van.

ClickUp brengt structuur en snelheid in uw WhatsApp-marketingstrategie. De kalenderweergave toont precies wat er gepland staat, terwijl ClickUp Chat uw team in staat stelt om op één plek te coördineren, feedback te delen en content goed te keuren.

ClickUp Brain versnelt de planning en creatie van content voor uw campagnes, terwijl ClickUp Dashboard u helpt de voortgang en prestaties van campagnes bij te houden en te zien wat er moet gebeuren.

Klaar om uw volgende WhatsApp-campagne met meer duidelijkheid te organiseren?

Meld je aan bij ClickUp om aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Is WhatsApp-marketing effectief?

Ja. WhatsApp-marketing kent hoge open rates (vaak 80-90%) en snelle reacties omdat het gebruikers bereikt waar ze al meerdere keren per dag chatten.

2. Hoe promoot ik mijn bedrijf op WhatsApp?

Begin met de instelling van een WhatsApp Business-account en maak verbinding met Meta Business Manager. Verkrijg opt-ins via uw website, advertenties of QR-codes. Segmenteer vervolgens uw publiek en verstuur gepersonaliseerde berichten zoals aanbiedingen, updates of tips.

3. Kun je bulkmarketing doen op WhatsApp?

Ja, maar alleen als gebruikers zich hiervoor hebben aangemeld. Gebruik de WhatsApp Business API om grootschalige, conforme berichten te beheren.

4. Wat is het verschil tussen WhatsApp en WhatsApp Business?

WhatsApp is bedoeld voor persoonlijk gebruik. WhatsApp Business bevat functies zoals bedrijfsprofielen, snelle antwoorden, labels en automatisering om de communicatie met klanten te ondersteunen.