Top 10 AI-aangedreven ERP-tools om business-werkstroom te stroomlijnen

Stel je voor: het is het einde van de maand. Je voorraaprapportages zijn verouderd, de financiële afdeling zit begraven onder spreadsheets en je team is bezig met het bijwerken van vijf verschillende apps. Alles voelt onsamenhangend en pijnlijk handmatig. Dit is werkversnippering in actie, en het tast de productiviteit en het potentieel van je bedrijf aan.

Maak kennis met AI-aangedreven onderneming Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen. Deze tools bevatten functies zoals automatisering van gegevensinvoer, vraagvoorspelling, voorspellende analyses en conversationele AI die uw bedrijf helpen flexibel en concurrerend te blijven.

Uiteindelijk brengt het al uw bedrijfsprocessen, gegevens en teams samen in één intelligent ERP-systeem.

In dit artikel hebben we de beste AI-aangedreven tools geselecteerd die uw enterprise resource planning zullen verbeteren.

Hieronder vindt u de functies, structuur en prijzen van de 10 beste AI ERP-systemen.

Tools Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alle teamgroottes (individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en ondernemingen) Samenwerkingsdocumenten met feedbackmechanismen en annotaties, ingebouwde chat, taakbeheer en AI-aangedreven redactie-suggesties, meer dan 100 integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen met extra functies; aangepast beschikbaar voor ondernemingen SAP Business AI Ondernemingen Factuurvergelijking, ingebouwde AI en duurzaamheidsbeoordeling Aangepaste prijzen Microsoft Dynamics 365 Middelgrote tot grote supply chain-bedrijven van middelgrote tot grote grootte Taakautomatisering, realtime inzichten en integratie met Microsoft-tools Betaalde abonnementen beschikbaar Oracle ERP Cloud Overheidsinstanties en sterk gereguleerde sectoren Geïntegreerde vraagprognoses, leveranciersbeheer en risico- en compliancebeheer Aangepaste prijzen Odoo Kleine tot middelgrote bedrijven Cloud- en on-premise-implementatie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen met extra functies Acumatica ERP Kleine tot middelgrote bedrijven en start-ups Open architectuur, aanpasbare werkstroom Aangepaste prijzen Infor Cloudsuite Middelgrote tot grote bedrijven Supply chain management, AI-functies zoals trendvoorspellingen en geavanceerde data-analyse Aangepaste prijzen Epicor Fabrikanten en grootschalige distributeurs Ingebouwde CRM, prijsbeoordeling en leveranciersbeheer Aangepaste prijzen Sage Intacct AI Financiële teams Geautomatiseerde gegevensinvoer, integratie met boekhoudsoftware en slimme imports Aangepaste prijzen NetSuite met AI Productiebedrijven Generatieve AI, HR-tools, supply chain management Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij een AI ERP?

59% van de internationale bedrijven worstelt met de complexiteit van hun ERP-systemen. Om uitdagingen op het gebied van IT, HR en supply chain management te vermijden, moet u een AI ERP kiezen die past bij uw unieke bedrijfsvoering en behoeften.

Dit zijn de eigenschappen waar u op moet letten in ERP-software om het maximale uit uw investering te halen:

Slimme automatisering: Automatiseer bedrijfsprocessen en routinetaken zoals facturering, voorraadupdates en werkstroom voor personeelsbeheer. Verminder handmatig werk, verhoog Automatiseer bedrijfsprocessen en routinetaken zoals facturering, voorraadupdates en werkstroom voor personeelsbeheer. Verminder handmatig werk, verhoog de efficiëntie van processen en geef uw team de ruimte om zich te concentreren op kernactiviteiten

Voorspellende analyses: Gebruik AI in ERP om de vraag te voorspellen, financiële trends te volgen en potentiële risico's te identificeren. Neem proactieve en op gegevens gebaseerde beslissingen om operationele problemen voor te zijn en groeikansen vroegtijdig te benutten

realtime datazichtbaarheid: *Synchroniseer gegevens van verschillende afdelingen om een duidelijk, realtime weergave van uw bedrijf te krijgen. Bekijk direct het volledige plaatje, of u nu de verkoop, voorraad of prestaties van medewerkers bijhoudt

Natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden: Gebruik kunstmatige intelligentie om vragen in gewoon Engels te stellen en direct inzichten te krijgen. Maak gegevens toegankelijk voor niet-technische gebruikers en versnel de besluitvorming

Aanpasbare dashboards: Personaliseer weergaven op basis van rollen en KPI's. Breng de meest relevante informatie naar voren op ERP-dashboards om prestaties in één oogopslag te monitoren

werkstroom-orkestratie: *Maak verbinding tussen taken tussen afdelingen en stel geautomatiseerde goedkeuringsketens in. Zorgt ervoor dat uw activiteiten op rolletjes lopen, zonder dat u voortdurend hoeft in te checken

Integraties van derden: Maak verbinding met uw bestaande CRM, e-commerceplatform of accountsoftware om ervoor te zorgen dat uw tech stacks naadloos werken. Verminder dubbel werk en maak de implementatie soepeler voor teams

Op rol gebaseerde toegang en toestemming: Houd de veiligheid van gevoelige financiële en werknemersgegevens veilig door de toegang op basis van rollen te limieteren. Zorg voor naleving en volledige controle over wie informatie kan weergave of bewerking

Auditlogboeken en nalevingsbijhouden: Houd alle wijzigingen, goedkeuringen en acties van gebruikers bij voor naleving van regelgeving, interne audits en voorraadbeheer

👀 Wist u dat? Bijna 97% van de bedrijven overweegt een cloudgebaseerde ERP-oplossing in plaats van een on-premise ERP-oplossing. En een meerderheid van deze bedrijven kiest voor ERP-oplossingen om de groei van hun bedrijf te ondersteunen en hun processen en productiviteit te verbeteren.

Laten we nu eens kijken naar de functies, gebruiksscenario's en limieten van deze ERP-systemen.

1. ClickUp (het beste voor slim taakbeheer en ERP-werkstroomintegratie)

Beheer projecten, HR-activiteiten en productontwikkeling allemaal op één platform met ClickUp

*clickUp is 's werelds eerste Converged AI Workspace, waar uw ERP-projecten, taken, chat en meer samenkomen in een aangepaste, schaalbare oplossing.

Door middel van intelligent taakbeheer en naadloze ERP-werkstroomintegratie kunt u bedrijfsprocessen stroomlijnen, routinetaken automatiseren en de operationele efficiëntie optimaliseren – allemaal op één plek.

Laten we eens kijken hoe.

ClickUp Brain

ClickUp Brain is de virtuele assistent van het platform die gebruikmaakt van machine learning om repetitieve gegevensinvoer te automatiseren, procesdocumentatie te genereren en voorspellende analyses te leveren voor slimmere bedrijfsactiviteiten.

Automatiseer project-samenvattingen en updates met ClickUp Brain

U kunt taken beheren, benodigde middelen voorspellen, automatisch projectplannen genereren en vragen van uw team direct beantwoorden.

Stel dat u een productlancering beheert. In plaats van elke stap handmatig in kaart te brengen, genereert Brain automatisch een tijdlijn, signaleert het knelpunten in de middelen en voorspelt het vertragingen op basis van de werklast van het team. Dit vereenvoudigt het middelenbeheer aanzienlijk. Alles, van het plannen van middelen tot het aanpassen van tijdlijnen en proactief blijven, kan met slechts een paar muisklikken worden gedaan.

Haal antwoorden, beslissingen en actiepunten uit uw vergader-aantekeningen met ClickUp Brain.

Hoe ClickUp Brain MAX ERP transformeert

ClickUp Brain MAX is niet zomaar een AI-tool, het is uw commandocentrum, ontworpen om elk aspect van enterprise resource planning te stroomlijnen. Zo ondersteunt het teams:

Uniforme zoekfunctie: vind direct financiële gegevens, HR-documenten, voorraadgegevens en klantinformatie in al uw verbonden apps en cloudplatforms.

Spraakgestuurde productiviteit: gebruik gebruik Talk to Text om taken te beheren, rapportage te genereren en records bij te werken met alleen uw stem, waardoor ERP-werkstroom wordt gestroomlijnd.

AI-gestuurde inzichten: krijg contextuele financiële analyses, onderzoek naar concurrenten en verkoopvoorspellingen rechtstreeks binnen uw ERP-omgeving.

Eén krachtige AI: gebruikers kunnen gebruikmaken van hoogwaardige, externe AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, contextuele, ondernemingsklare oplossing.

🎥 Bekijk hoe u het meeste uit Brain Max kunt halen:

Met ClickUp Brain MAX krijgt u één enkele, ondernemingsklare AI Super App die uw werkstroom begrijpt, de verbinding tussen uw gegevens herstelt en u in staat stelt uw volledige ERP-systeem te beheren – via spraak of tekst. Zeg vaarwel tegen de lappendeken van losstaande AI-tools en ervaar naadloze, contextuele automatisering voor elke ERP-toepassing.

ClickUp Autopilot Vooraf gebouwde en aangepaste agents

Met de AI-agents van ClickUp kunt u het volledige potentieel van uw ERP-systeem benutten. AI-agents zijn ontworpen om processen te automatiseren, werkstroom te stroomlijnen en bruikbare inzichten te leveren voor uw hele organisatie.

Genereer taakvoorspellingen, zet gesprekken om in actie, haal de huidige werklast eruit en maak plannen voor de toewijzing van middelen met ClickUp Brain.

Hier zijn enkele manieren waarop u een ClickUp AI-agent kunt gebruiken:

Automatiseer routinematige ERP-taken: vooraf gebouwde AI-agents kunnen repetitieve processen zoals factuurgoedkeuringen, gegevensinvoer en rapportage afhandelen, waardoor u tijd bespaart en handmatige fouten vermindert.

Aangepaste workflowautomatisering: bouw aangepaste AI-agents die zijn afgestemd op uw unieke ERP-behoeften, zoals de automatisering van de verwerking van inkooporders, voorraadupdates of HR-onboardingwerkstroom.

Slim zoeken en analyseren: AI-agenten kunnen belangrijke informatie uit documenten (bijv. contracten, ontvangstbewijzen, financiële overzichten) halen en direct samenvattingen of inzichten geven voor snellere besluitvorming.

Waarschuwingen en aanbevelingen: stel agents in om ERP-gegevens te controleren op afwijkingen, deadlines of nalevingsproblemen, en ontvang proactieve waarschuwingen of suggesties om de bedrijfsvoering op koers te houden.

ClickUp-automatisering

Gebruik ClickUp Automatisering voor de automatisering van uw routinematige ERP-taken. Het neemt het handmatige werk uit het beheer van ERP-werkstroom weg door u in staat te stellen aangepaste regels in te stellen die taken automatisch verplaatsen, zodat er niets door de mazen van het net glipt. Met meer dan 50 actietriggers kunt u vrijwel elk onderdeel van uw ERP-activiteiten automatiseren.

Automatiseer repetitieve ERP-taken met ClickUp automatisering

Wanneer bijvoorbeeld een inkooporder wordt goedgekeurd, kan ClickUp automatisch de volgende taak toewijzen aan uw inkoopteam, de projectfase bijwerken en de boekhouding op de hoogte stellen om te beginnen met de verwerking van de factuur.

ClickUp documents

Als u moet samenwerken met uw collega's of overzichten moet maken voor beperkte middelen om te delen met uw team, gebruik dan ClickUp Docs.

Werk samen aan resourcebeheer en planning met ClickUp Document

Hiermee kunt u ERP-documentatie, SOP's en bedrijfsprocessen delen en er in realtime op reageren. Uw bedrijfsvoeringsteam kan zijn input toevoegen, specifieke onderdelen die aandacht nodig hebben markeren en relevante teamgenoten rechtstreeks in de documenten taggen.

Documenten zijn ook rechtstreeks gekoppeld aan ClickUp-taak, zodat cruciale procesinformatie altijd bruikbaar, toegankelijk en up-to-date is. Dit centraliseert kennisbeheer en stroomlijnt onboarding en compliance.

Dankzij deze AI-aangedreven convergentie kunt u al uw bedrijfsactiviteiten en -processen (in uw verbonden app-ecosysteem) op één plek samenbrengen.

Visualiseer en beheer al uw activiteiten en bijbehorende middelen met ClickUp Operations.

ClickUp Operations is het ERP-systeem waarmee u elke fase van de bedrijfsvoering in realtime kunt bijhouden, van het onboarden van leveranciers en het configureren van het systeem tot het trainen van magazijnmedewerkers.

U krijgt volledige zichtbaarheid in alle afdelingen, zodat uw implementatie in lijn blijft met het budget, de mijlpalen en de nalevingsvereisten – allemaal op één plek. Bovendien krijgt u ook toegang tot alle ClickUp-projectmanagementfuncties.

🧩 Sjabloonarchief: ClickUp biedt ook verschillende gratis aanpasbare ERP-implementatie- en inventarissjablonen om u snel op weg te helpen. De ClickUp ERP Implementation Work Breakdown Structure Template en de ClickUp Inventory Management Template helpen teams in voorbeeld het beheren van complexe ERP-implementaties en lopende activiteiten met duidelijke taakhiërarchieën, Gantt-grafieken en tijdlijnweergaven. Deze sjablonen ondersteunen vraagvoorspellingen, toewijzing van middelen en het bijhouden van voortgang, allemaal aangestuurd door de AI-gestuurde inzichten van ClickUp.

De beste functies van ClickUp

Aanpasbare ClickUp-dashboards voor projectaccount en het in realtime visualiseren van KPI's, operationele statistieken en ERP-prestaties.

Digitaliseer en beheer leveranciersdatabases, volg vaste activa en controleer productieschema's voor een tijdige uitvoering.

Creëer een standaard operationeel protocol en systeem voor bijhouden met sjablonen voor operationele plannen

Plan, voer uit en monitor ERP-implementatieprojecten van elke grote met geavanceerde planning en beheer van afhankelijkheden

Blijf verbonden en bespreek tips voor resourcebeheer met teamgenoten via ClickUp Chatten

Stroomlijn werving, onboarding en personeelsbeheer door middel van geautomatiseerde werkstroom en gecentraliseerde documentatie

Houd SOP's bij, houd nalevingstaken bij en zorg voor processtandaardisatie met behulp van door AI gegenereerde documentatie en herinneringen

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers vinden de uitgebreide functies in het begin misschien een beetje overweldigend

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 luidt:

Beste alles-in-één DIY SaaS ERP. ClickUp biedt een modulaire functionaliteit die het aanmaken van diverse werkstroom vereenvoudigt. De open architectuur van functies stimuleert creativiteit en maatwerk. De UI/UX is goed ontworpen en biedt intuïtieve navigatie en een gepolijste esthetiek. Het platform stelt gebruikers in staat om aangepaste applicaties te ontwikkelen, wat een waardevolle laag van veelzijdigheid toevoegt. Het beste verkoopteam ooit!

Beste alles-in-één DIY SaaS ERP. ClickUp biedt een modulaire functionaliteit die het aanmaken van diverse werkstroom vereenvoudigt. De open architectuur van functies stimuleert creativiteit en maatwerk. De UI/UX is goed ontworpen en biedt intuïtieve navigatie en een gepolijste esthetiek. Het platform stelt gebruikers in staat om aangepaste applicaties te ontwikkelen, wat een waardevolle extra laag van veelzijdigheid toevoegt. Het beste verkoopteam ooit!

🧠 Leuk weetje: Netflix gebruikt algoritmen voor resourcebeheer om de vraag van kijkers te voorspellen en de streamingbandbreedte tijdens piekuren efficiënt toe te wijzen.

2. SAP Business AI (het meest geschikt voor grote ondernemingen die complexe logistiek verzorgen)

via SAP Business AI

Het beheren van complexe activiteiten tussen verschillende afdelingen leidt vaak tot datasilo's, trage besluitvorming en gemiste kansen. SAP Business AI combineert intelligentie op onderneming met een systeem voor resourceplanning. Het kan terugkerende taken automatiseren, facturen bijhouden, voorraden visualiseren en de toewijzing van resources plannen.

Van voorspellende analyses en omzetprognoses tot AI-gestuurde factuurvergelijking en intelligente chatbots voor queries van medewerkers: deze ERP-oplossing is ontworpen om mee te groeien met de complexiteit van uw onderneming.

De beste functies van SAP Business AI

Krijg toegang tot intelligente factuurvergelijking om betalingen sneller te verwerken

Voorkom fraude met AI-aangedreven anomaliedetectie

Automatiseer terugkerende en communicatie-intensieve bedrijfsprocessen

Beoordeel bedrijfsactiviteiten aan de hand van duurzaamheidsfactoren met machine learning

Gebruik Joulie, de ingebouwde AI, om antwoorden te krijgen en toegang te krijgen tot bronnen wanneer u dat nodig hebt

Beheer supply chain-, logistieke en voorraadgegevens en visualiseer hoe uw bedrijf omgaat met vracht en wagenpark

Limiet van SAP Business AI

Deze software voor enterprise resource planning heeft een steile leercurve

De integraties zijn niet uitgebreid genoeg

Prijzen van SAP Business AI

Aangepaste prijzen

SAP Business AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 sterren (meer dan 300 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 16% van de managers heeft moeite met het integreren van updates van meerdere tools in een samenhangende weergave. Wanneer updates verspreid zijn, bent u uiteindelijk meer tijd kwijt met het samenvoegen van informatie en minder tijd met leidinggeven. Het resultaat? Onnodige administratieve rompslomp, gemiste inzichten en misalignment. Met de alles-in-één werkruimte van ClickUp kunnen managers taken, documenten en updates centraliseren, waardoor druk werk wordt verminderd en de belangrijkste inzichten naar voren komen, precies wanneer ze nodig zijn. 💫 Echte resultaten: Breng 200 professionals samen in één ClickUp-werkruimte, met behulp van aanpasbare sjablonen en tijdsregistratie om overheadkosten te verminderen en levertijden op meerdere locaties te verbeteren.

3. Microsoft Dynamics 365 (het meest geschikt voor teams die Microsoft 365 al als hun primaire tech stack gebruiken)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 combineert ERP met CRM en projectmanagementtools en creëert zo een centraal hub voor het beheer van bedrijfsactiviteiten, projecten en klantrelaties.

U kunt het gebruiken om verkopen bij te houden, de prestaties van de klantenservice te monitoren, klantgegevens te verzamelen en zelfs financiële en supply chain-activiteiten af te handelen.

Met AI-gestuurde inzichten en low-code aangepaste mogelijkheden helpt deze ERP-software voor voorraadbeheer u sneller te werken, klanten beter van dienst te zijn en beslissingen te nemen die echte groei stimuleren. Als u Microsoft 365 al als uw primaire tech stack gebruikt, is deze ERP-oplossing perfect voor u.

De beste functies van Microsoft Dynamics 365

Automatiseer repetitieve werkstroom voor resourcebeheer om de efficiëntie te verhogen

Krijg realtime inzichten met ingebouwde AI en analytics

Pas aangepaste apps eenvoudig aan met behulp van low-code tools

Naadloos te integreren met Microsoft 365-tools zoals Teams en Outlook

Blijf bij en optimaliseer de logistiek van de toeleveringsketen van begin tot eind

Toegang tot licenties voor implementatie op locatie

Limieten van Microsoft Dynamics 365

De tool kan onhandig zijn als u geen gebruik maakt van Microsoft

U kunt af en toe prestatieproblemen ondervinden bij grote datasets

Prijzen van Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: Vanaf $ 70 per maand per gebruiker

Dynamics 365 Business Central Premium: Vanaf $ 100 per maand per gebruiker

Dynamics 365 Business Central Team Members: Vanaf $ 8 per maand per gebruiker

Dynamics 365 Sales Professional: $ 65/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 sterren (800+ beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Dynamics 365?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik D365 nu al een jaar en ik ben echt verrast door de aangepaste aanpassingsmogelijkheden die het biedt en de manier waarop het naadloos integreert met Teams en Outlook. Gepersonaliseerde dashboard, rapportage en alsof dat nog niet genoeg is, komt Copilot al deze functies aanvullen. Het maakt uw leven een stuk gemakkelijker als u in uw werk een groot aantal klanten moet bijhouden.

Ik gebruik D365 nu al een jaar en ik ben echt verrast door de aangepaste aanpassingsmogelijkheden die het biedt en de manier waarop het naadloos integreert met Teams en Outlook. Gepersonaliseerde dashboards, rapportage en alsof dat nog niet genoeg is, komt Copilot al deze functies aanvullen. Het maakt uw leven een stuk gemakkelijker als u in uw werk een groot aantal klanten moet bijhouden.

4. Oracle ERP Cloud (het meest geschikt voor overheidsinstanties en sterk gereguleerde sectoren)

via Oracle ERP Cloud

Het beheren van ERP in sterk gereguleerde sectoren, zoals de financiële sector en de gezondheidszorg, houdt in dat u moet voldoen aan compliance-eisen, risico's moet beperken en u snel moet aanpassen aan voortdurende veranderingen in de regelgeving. Traditionele ERP-systemen hebben moeite om gelijke tred te houden, wat resulteert in verouderde processen, gefragmenteerde rapportage en kostbare fouten.

Met ingebouwde flexibiliteit, automatisering en audit-ready intelligentie, ontworpen voor complexe omgevingen met strenge compliance-eisen, is Oracle ERP Cloud een goed alternatief voor Microsoft Dynamics. Het brengt financiën, inkoop, projectmanagement, risico's en compliance samen in één uniform systeem.

De beste functies van Oracle ERP Cloud

Automatiseer financiële processen met AI en machine learning

Krijg realtime zichtbaarheid met dynamische rapportage en dashboard

Beheer risico's en compliance met ingebouwde controles en audits

Stroomlijn uw inkoop met intelligent leveranciersbeheer

Abonnement met geïntegreerde tools voor prognoses en budgettering

Breng projectfinanciën, middelen en het bijhouden van prestaties samen met Oracle AI-apps

Limietten van Oracle ERP Cloud

De AI-functies hebben een limiet

Gebruikers melden dat de gebruikersinterface complex en niet intuïtief is

Prijzen van Oracle ERP Cloud (cloud)

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Oracle ERP Cloud

G2: 4,1/5 sterren (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Oracle ERP Cloud?

Een G2-recensie zegt:

Er zijn veel mogelijkheden beschikbaar in alle modules en deze kunnen standaard zeer goed met elkaar worden geïntegreerd. Ook de mogelijkheid om uit te breiden, helpt bij belangrijke zakelijke gebruikssituaties. Ondersteunen kan in de cloud wat lastig zijn, omdat er geen toegang is tot de backend, waardoor men volledig afhankelijk is van Oracle. Ondersteunen is in veel gevallen niet gericht op het afhandelen van klantspecifieke scenario's.

Er zijn veel mogelijkheden beschikbaar in alle modules en deze kunnen standaard zeer goed met elkaar worden geïntegreerd. Ook de mogelijkheid om uit te breiden, helpt bij belangrijke zakelijke gebruikssituaties. Ondersteunen kan in de cloud wat lastig zijn, omdat er geen toegang is tot de backend, waardoor men moet voltooien op Oracle. Ondersteunen is in veel gevallen niet gericht op het afhandelen van klantspecifieke scenario's.

5. Odoo (het beste voor alles-in-één bedrijfsbeheer)

via Odoo

Als u het beu bent om klanten en taken apart te beheren, is Odoo een goede optie voor u. Het is open-source ERP-software die CRM, verkoop en kennis combineert in één platform.

Oddo kan uw factuurgegevens automatisch vastleggen en registreren in het boekhoud-dashboard. U kunt het synchroniseren met uw banksysteem en alle betalingen en uitgaven vanaf één plek bijhouden.

Bovendien kunt u documenten direct beoordelen, ondertekenen en goedkeuren, automatisering instellen voor taken op het gebied van resourcebeheer en de tool zelfs op de server van uw bedrijf implementeren.

De beste functies van Odoo

Voeg modules toe of verwijder ze naar behoefte, dankzij de flexibele modulaire structuur.

Pas werkstroom, rapportage en interfaces aan specifieke bedrijfsbehoeften aan.

Visualiseer en beheer gegevens en taken met drag-and-drop-tools

Gebruik ingebouwde AI-mogelijkheden voor automatisering van taken die anders menselijke intelligentie vereisen.

Implementeer in zowel cloud- als on-premise-omgevingen

Beheer de toegang van gebruikers met gedetailleerde toestemming en audittrails

Limieten van Odoo

De software kan duur worden wanneer u uw team uitbreidt.

De laadtijd is langer bij het beheren van complexe bedrijfsactiviteiten.

Prijzen van Odoo

Free Forever

Standaard: $31,10 per maand per gebruiker

Aangepast: $46,80/maand per gebruiker

Odoo-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 sterren (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 sterren (meer dan 1200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Odoo?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Odoo ERP is dat het een alles-in-één oplossing is die een breed bereik aan zakelijke behoeften dekt, van boekhouding tot voorraadbeheer, met eenvoudige aangepaste mogelijkheden en gebruiksvriendelijke interfaces. Het helpt bij het stroomlijnen van activiteiten en het verbeteren van de algehele efficiëntie.

Wat ik het leukste vind aan Odoo ERP is dat het een alles-in-één oplossing is die een breed bereik aan zakelijke behoeften dekt, van account tot voorraadbeheer, met eenvoudige aangepaste mogelijkheden en gebruiksvriendelijke interfaces. Het helpt bij het stroomlijnen van activiteiten en het verbeteren van de algehele efficiëntie.

🧠 Leuk weetje: NASA heeft zijn eigen toolkit voor resourceplanning, genaamd SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

6. Acumatica ERP (het beste voor aangepaste AI-verbeterde ERP-systemen met een open architectuur)

via Acumatica ERP

De meeste traditionele ERP-systemen zijn ofwel te rigide en te duur om op te schalen, ofwel vereisen ze voortdurend IT-onderhoud, vooral voor kleine tot middelgrote bedrijven die willen groeien.

Het ERP-systeem van Acumatica doorbreekt de traditie door AI te integreren, waardoor het een populair alternatief voor Salesforce is geworden. Het bevat AI-aangedreven functies zoals anomaliedetectie, voorspellende analyses en slimme werkstroom.

Het is een modern, cloud-first ERP-systeem dat is gebouwd met het oog op gebruiksvriendelijkheid. U krijgt een modulair ERP-platform met een open architectuur dat u kunt aanpassen aan uw bedrijf. Het is overal toegankelijk, kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere tools en geeft uw hele team realtime toegang tot de gegevens die slimmere, snellere beslissingen mogelijk maken.

De beste functies van Acumatica ERP

Automatiseer werkstroom met een open en flexibel platform dat intelligente ERP-systemen ondersteunt.

Maak naadloos verbinding met apps van derden om het beheer van de toeleveringsketen en de dagelijkse activiteiten te stroomlijnen.

Weergave van realtime en historische gegevens via uniforme dashboard voor slimmere besluitvorming.

Beheer financiën, voorraad, CRM en projecten op één plek voor volledige zichtbaarheid in het hele bedrijf.

Biedt AI-gestuurde tools voor het aanmaken van content, datavisualisatie en verbeterde documentherkenning.

Beperkingen van Acumatica ERP

Als u geen kennis hebt van code, kan het gebruik van sommige functies wat moeilijk zijn.

Het proces van gegevensanalyse en rapportage van het ERP-systeem is complex.

Prijzen van Acumatica ERP

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acumatica ERP

G2: 4,5/5 sterren (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Acumatica ERP?

Een G2-recensie zegt:

Acumatica is erg gebruiksvriendelijk in vergelijking met ons vorige programma. Ik vind het geweldig dat het groeit met veel nieuwe technologieën en integreert met veel programma's, zoals Teams. Acumatica is ook een geweldige bron om toegang toe te krijgen terwijl je op een werklocatie bent, wat een enorme hulp is! We kunnen niet wachten om het programma helemaal op gang te krijgen en het dag in dag uit met alle medewerkers te gebruiken.

Acumatica is erg gebruiksvriendelijk in vergelijking met ons vorige programma. Ik vind het geweldig dat het groeit met veel nieuwe technologieën en integreert met veel programma's, zoals Teams. Acumatica is ook een geweldige bron om toegang toe te krijgen terwijl je op een werkplek bent, wat een enorme hulp is! We kunnen niet wachten om het programma helemaal op gang te krijgen en het dag in dag uit met alle medewerkers te gebruiken.

7. Infor Cloudsuite (het meest geschikt voor fabrikanten die realtime zichtbaarheid in hun toeleveringsketen nodig hebben)

via Infor Cloudsuite

Met branchespecifieke functies, realtime data-inzichten en naadloze cloudimplementatie onderscheidt Infor zich van andere AI ERP-oplossingen, met name voor complexe omgevingen waar veel op het spel staat.

Het biedt een robuust, cloud-native platform dat is afgestemd op de specifieke behoeften van uw branche. U kunt het gebruiken om middelen te stroomlijnen voor een soepele bedrijfsvoering, naleving van regelgeving te vereenvoudigen en slimmere besluitvorming mogelijk te maken door middel van verbinding met data en intelligente automatisering.

De beste functies van Infor Cloudsuite

Verminder handmatige gegevensinvoer met automatisering en slimme werkstroom voor financiën, inkoop en HR.

Bied uw team eenvoudigere gebruikersinteracties met intuïtieve interfaces en gepersonaliseerde dashboards.

Voer geavanceerde data-analyses uit met toegang tot zowel realtime als historische gegevens, en verbeter de bedrijfsefficiëntie en besluitvorming.

Schaal moeiteloos met cloud-native architectuur en flexibele implementatieopties

Naadloos te integreren met systemen van derden voor uniforme ondernemingsvoering

Versterk compliance en risicobeheersing met governance-tools die in het platform zijn ingebouwd.

Limieten van Infor Cloudsuite

De kosten van hoogwaardige modules kunnen voor start-ups duur uitvallen.

Het oplossen van klantenservice-antwoorden kost tijd

Prijzen van Infor Cloudsuite

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Infor Cloudsuite

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Infor Cloudsuite?

Een G2-recensie zegt:

Infor Process Automatisering is een handige functie die helpt bij het beheren van bedrijfsprocessen. Eenvoudige zoekapplicaties en werk voor gebruikers en ontwikkelaars

Infor Process Automation is een handige functie die helpt bij het beheren van bedrijfsprocessen. Eenvoudige zoekapplicaties en werk voor gebruikers en ontwikkelaars.

👀 Wist u dat? Het wisselen tussen taken kan werknemers tot 40% van hun productieve tijd kosten, grotendeels vanwege de mentale inspanning die nodig is om zich na elke wisseling opnieuw te oriënteren en te concentreren. In snel veranderende bedrijfsomgevingen, vooral die welke afhankelijk zijn van meerdere tools of onsamenhangende werkstroom, leidt het voortdurend wisselen van context tot versnipperde aandacht, tragere besluitvorming en verminderde efficiëntie. Daarom winnen geïntegreerde ERP-platforms zoals ClickUp aan populariteit: ze centraliseren de bedrijfsvoering, verminderen de noodzaak om tussen apps te schakelen en zorgen ervoor dat teams langer in de werkstroom blijven.

8. Epicor (het meest geschikt voor fabrikanten, leveranciers en engineer-to-bestelling-omgevingen)

via Epicor

91% van de bedrijven heeft aantekening gemaakt dat het handhaven van optimale voorraadniveaus een van de meest gerealiseerde voordelen van ERP-software is.

Het AI ERP-systeem van Epicor is speciaal ontworpen om fabrikanten, distributeurs en ETO-bedrijven te helpen. U krijgt verschillende producten, zoals Epicor Kinetic en Epicor Eclipse, om uw voorraadbeheer en andere activiteiten te stroomlijnen.

Het is flexibel, gebruiksvriendelijk en slim genoeg om gelijke tred te houden met uw groeiende supply chain-behoeften. Bovendien heeft de software een ingebouwde tool voor relatiebeheer, zodat u niet hoeft te schakelen tussen ERP en CRM.

De beste functies van Epicor

Beheer financiële transacties die worden ondersteund door meerdere valuta's

Monitor productieplanning en werkvloercontrole

Gebruik de ingebouwde CRM- en HR-modules om de verkoop en het personeelsbeheer te vereenvoudigen.

Krijg toegang tot business intelligence- en analytische dashboard met de Prism AI-toolkit om datagestuurde beslissingen te nemen.

Stel concurrerende prijzen vast voor uw producten met prijsanalyses en contractprijsbeheer.

Beperkingen van Epicor

De onderhoudskosten zijn veel hoger dan bij de alternatieven.

Integraties met apps van derden hebben een limiet

Prijzen van Epicor

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Epicor

G2: 4/5 sterren (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Epicor?

Een G2-recensie zegt:

De basisfuncties zijn solide en vervullen 90% van de dagelijkse taken. Loopt achter op andere moderne ERP-systemen wat betreft flexibiliteit en integratiemogelijkheden.

De basisfuncties zijn solide en vervullen 90% van de dagelijkse taken. Loopt achter op andere moderne ERP-systemen wat betreft flexibiliteit en integratiemogelijkheden.

9. Sage Intacct AI (het beste voor financiële teams)

via Sage Intacct AI

Als uw financiële team meer tijd besteedt aan het oplossen van fouten dan aan het analyseren van groeimogelijkheden voor uw bedrijf, is het tijd voor een slimmere oplossing. Sage Intacct is cloudgebaseerde ERP-software die zich richt op financieel beheer.

Het automatiseert belangrijke financiële taken, geeft u realtime zichtbaarheid in prestaties en helpt u zonder stress op te schalen. Of u nu consolidaties van meerdere entiteiten beheert of rapportage opstelt voor investeerders, Sage Intacct maakt financiën sneller, eenvoudiger en veel inzichtelijker.

De beste functies van Sage Intacct AI

Beheer eenvoudig transacties met meerdere entiteiten en valuta's

Genereer realtime financiële rapportage en dashboards voor slimmere besluitvorming

Integreer naadloos met populaire tools zoals Salesforce, ADP en meer

Gebruik dimensionale boekhouding om de prestaties van afdelingen, projecten en locaties bij te houden

Vereenvoudig compliance met ingebouwde audittrails en op rollen gebaseerde toegangscontroles

Schaal moeiteloos met een cloud-native architectuur die is ontworpen voor groeiende bedrijven

Limieten van Sage Intacct AI

Het heeft limiet mobiele functie

Kleine bedrijven kunnen uiteindelijk betalen voor functies die ze niet nodig hebben

Prijzen van Sage Intacct AI

Aangepaste prijzen

Sage Intacct AI-beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Sage Intacct AI?

Een G2-recensie zegt:

De verschillende modules zijn uiterst gebruiksvriendelijk voor zowel gebruikers als voor rapportage. De rapportagefuncties zijn erg goed en het is erg handig dat u uw eigen rapporten kunt samenstellen. De eenvoudige integratie met andere software is ook een groot pluspunt voor ons bedrijf. [Maar] er zijn een paar workarounds die processen langer maken dan nodig is, zoals het moeten boeken van een leverancier of klantterugbetaling als een aanpassing, in plaats van rechtstreeks op hun account. Ik vind ook dat het bij het bekijken van betalings-/factuuropdelingen helemaal niet duidelijk is.

De verschillende modules zijn uiterst gebruiksvriendelijk. De rapportagefuncties zijn erg goed en het is erg handig dat u uw eigen rapporten kunt samenstellen. De eenvoudige integratie met andere software is ook een groot pluspunt voor ons bedrijf. [Maar] er zijn een paar workarounds die processen langer maken dan nodig is, zoals het moeten boeken van een leverancier of klantteruggave als een aanpassing, in plaats van rechtstreeks op hun account. Ik vind ook dat het bij het bekijken van betalings-/factuuropdelingen helemaal niet duidelijk is.

10. NetSuite met AI (het meest geschikt voor het gebruik van generatieve AI voor rapportage)

via NetSuite met AI

Naarmate uw bedrijf groeit, wordt het jongleren met voorraad, financiën en activiteiten in meerdere tools al snel rommelig en kostbaar. De AI ERP van NetSuite is een uniform, cloudgebaseerd platform dat alles, inclusief financiën, toeleveringsketen, CRM en meer, samenbrengt in één systeem dat met u meegroeit.

Met realtime gegevens, geautomatiseerde werkstroom en aanpasbare dashboard helpt NetSuite u uw activiteiten te stroomlijnen, de zichtbaarheid te verbeteren en snellere, slimmere beslissingen te nemen.

NetSuite met de beste AI-functies

Automatiseer repetitieve taken op het gebied van financiën, inkoop en bedrijfsvoering om tijd te besparen en fouten te verminderen

Gebruik generatieve AI-services om rapportage te maken, acties voor te stellen en sleutel zakelijke inzichten naar voren te brengen

Maak naadloze automatisering van de werkstroom mogelijk, waaronder facturering, goedkeuringen en bestelling

Verbeter uw vraagprognoses met AI-gestuurde voorspellingen op basis van realtime en historische gegevens

Optimaliseer het beheer van uw toeleveringsketen met end-to-end zichtbaarheid en slimme planningstools

NetSuite met AI-limiet

Bij grote hoeveelheden gegevens kunt u af en toe te maken krijgen met vertraging of prestatieproblemen

NetSuite met AI-prijzen

Aangepaste prijzen

NetSuite met AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over NetSuite met AI?

Een G2-recensie zegt:

het is zeer aanpasbaar, eenvoudig te verbinden met andere software die we gebruiken en zeer eenvoudig te leren. Ik ben in januari 2025 begonnen met het gebruik van Netsuite en ik ben al behoorlijk vertrouwd met de software. We kunnen alle gewenste gegevens in elk gewenst format ophalen, maar er is geavanceerde kennis van de oplossing nodig om aangepaste rapportage te maken en we moeten nog een deel van onze afstemming offline doen, omdat dit niet echt eenvoudig is op het platform (bijv. afstemming van uitgestelde inkomsten)

het is zeer aanpasbaar, eenvoudig te verbinden met andere software die we gebruiken en zeer eenvoudig te leren. Ik ben in januari 2025 begonnen met het gebruik van Netsuite en ik ben al behoorlijk vertrouwd met de software. We kunnen alle gewenste gegevens in elk gewenst format ophalen, maar er is geavanceerde kennis van de oplossing nodig om aangepaste rapportage te maken en we moeten nog een deel van onze afstemming offline doen, omdat dit niet echt eenvoudig is op het platform (bijvoorbeeld: afstemming van uitgestelde inkomsten)

