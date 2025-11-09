10 beste Instagram-hashtaggenerators om je bereik en betrokkenheid te verbeteren

Heb je moeite om je merk op Instagram te promoten? Misschien ligt dat aan je hashtagstrategie!

Socialemediamarketing is een zegen voor marketeers. Het is echter niet zo eenvoudig om resultaat te behalen op Instagram. Je kunt elke trend voorblijven en je volgers geboeid houden door regelmatig Instagram Reels, posts en stories te plaatsen.

Maar als je geen trending hashtags gebruikt, kan de weg naar succes op dit platform behoorlijk hobbelig zijn.

In de blog van vandaag hebben we 10 van de beste hashtaggenerators voor Instagram op een rijtje gezet die je kunt gebruiken om hashtags te genereren die relevant zijn voor je merk.

Waar moet je op letten bij een Instagram-hashtaggenerator?

Vraag je je af waarom hashtags zo relevant zijn voor Instagram? Een deel van de reden is dat ze je helpen je publiek te bereiken door je content onder vergelijkbare onderwerpen te taggen. Kies dus de juiste hashtaggenerator om optimaal van dit voordeel te profiteren. Hier is hoe:

Gebruiksgemak: Zoek naar apps met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface die het anders zo vervelende proces vereenvoudigt.

Prestatiestatistieken: Kies voor een tool die inzicht geeft in de prestaties van je hashtagstrategie. Je moet je zichtbaarheid, nieuwe volgers, beste hashtags, Kies voor een tool die inzicht geeft in de prestaties van je hashtagstrategie. Je moet je zichtbaarheid, nieuwe volgers, beste hashtags, social media-audits en meer kunnen analyseren.

Aangepast: Kies een tool die je kunt aanpassen aan je behoeften. Als je hashtags wilt genereren voor een specifieke niche, moet de tool je dat kunnen laten doen.

Bulkgeneratie: Kies een app die relevante hashtags in bulk genereert. Je scoort extra punten als je ze voor elk van je posts afzonderlijk kunt ordenen en categoriseren.

Integratiemogelijkheden: Kies voor een app die naadloos integreert met andere apps en apparaten voor Kies voor een app die naadloos integreert met andere apps en apparaten voor Instagram-marketing , zoals planningsplatforms, analysetools, ontwerptools, enz. Deze helpen je om je kostbare tijd efficiënter te gebruiken.

💡 Pro-tip: Maak een overzicht van mediakanalen, marketingdoelstellingen en budgetten met gratis sjablonen voor mediaplanning voor socialmediateams en houd je socialemediacampagnes georganiseerd!

De beste Instagram-hashtaggeneratoren

Genereer hashtags die werken. Bekijk deze top Instagram hashtaggenerators die je social media-spel een boost geven!

ClickUp (het beste voor projectmanagement op sociale media)

Hashtags en trefwoorden zijn prima. Maar wat dacht je van een tool die je social media projectmanagement proces nog beter laat verlopen? Dat is ClickUp!

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI Workspace en heeft alle functies en mogelijkheden die je nodig hebt om de contentaanmaak en planning van je merk te stroomlijnen.

Hoewel de meeste tools op de lijst alleen hashtags kunnen genereren, gaat ClickUp een stap verder.

Trending hashtags voor Instagram genereren met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain, de eigen kunstmatige intelligentie van het platform, kun je eenvoudig de beste, meest trending hashtags voor al je posts genereren zonder hun rankings en prestaties te analyseren. Je kunt ook top AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini kiezen en gebruiken voor verschillende taken, waaronder het genereren van hashtags, allemaal vanaf één plek.

Met ClickUp Docs kun je de geselecteerde hashtags in een document plakken, ze in categorieën ordenen en ze gebruiken wanneer dat nodig is.

Nu kunnen jij en je team eenvoudig samenwerken aan het gedeelde document om posts te maken wanneer dat nodig is, waardoor het anders zo vervelende proces van het plaatsen van content wordt vereenvoudigd.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen zijn een gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes en bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in je werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt prompts in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-acceptatie op, terwijl het je chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar in verbinding brengt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

Maar wat als je meer holistische hulp nodig hebt? Maak kennis met ClickUp Content Workflows! Dit gestructureerde werkstroom systeem stroomlijnt het aanmaken van content, van idee tot publicatie.

Stel je voor dat je een socialemediacampagne voor een productlancering beheert op meerdere platforms.

Werk samen met je team op ClickUp Document om spannende ideeën voor posts te bedenken

Je begint met het brainstormen van ideeën in ClickUp Docs en het toewijzen van content-taak met behulp van ClickUp-aangepaste statussen zoals "Ideation", "Draft" en "Review". Schrijvers maken posts rechtstreeks in het platform, terwijl ontwerpers visuals uploaden ter goedkeuring.

ClickUp-taak houdt deze activiteiten bij en stelt de juiste teamleden op de hoogte wanneer het hun beurt is om te beoordelen.

Voer je contentplannen feilloos uit: plan je posts in op ClickUp Kalender

Zodra ze zijn goedgekeurd, worden posts gepland met behulp van ClickUp Calendar, waardoor een evenwichtige mix van content op alle platforms wordt gegarandeerd. Je kunt aangepaste velden gebruiken om elke post te categoriseren op basis van format (carrousel, reel, tweet) en prioriteit.

Tijdens de campagne houden ClickUp Dashboards de betrokkenheid en prestaties bij, zodat je je strategie in realtime kunt bijstellen. Makkelijk toch?

Daarnaast biedt ClickUp verschillende gespecialiseerde sjablonen voor socialemediamanagement. Een van de beste is het sjabloon voor het plannen van socialemediaposts van ClickUp.

Ontvang een gratis sjabloon Verdeel je contentpostschema in behapbare taken met de ClickUp-sjabloon voor socialemediapostschema's.

Met deze sjabloon kun je je contentpostschema organiseren om meerdere platforms efficiënt te beheren. Je kunt ook:

Optimaliseer content voor elk platform en houd hun prestaties bij.

Stroomlijn je contentplanning, stimuleer teamsamenwerking en vergroot je zichtbaarheid.

Verbeter de consistentie van je content en de uitvoering van je algemene strategie.

💡 Pro-tip: Til je aanpak van je socialemediaprojecten naar een hoger niveau met de geavanceerde sjabloon voor sociale media van ClickUp. Deze sjabloon is veelzijdig en gebruiksvriendelijk en biedt je de volgende mogelijkheden: Plan en schedule posts op meerdere platforms

Wijs rollen en deadlines toe om het aanmaken van content te stroomlijnen.

Blijf de prestaties van je posts bij met ingebouwde analyseweergaven.

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen de tool in het begin verwarrend vinden vanwege het brede bereik aan functies.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp? Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Het is een alles-in-één tool waarmee we dagelijks werken. We kunnen een eenvoudig projectoverzicht en een gedetailleerde geïmporteerde lijst op individueel niveau maken, zodat we onze buitendienst kunnen plannen en dit allemaal kunnen koppelen aan dashboard en een financieel overzicht. Ik zou ClickUp aanbevelen aan allerlei soorten teams of zelfs voor individuele planning.

Het vinden van de beste hashtags voor video content is een eindeloze strijd, tenzij je VEED. IO kent. Met deze gratis tool, ideaal voor Instagram Reels, kun je trending hashtags en trefwoorden opsporen.

Je kunt tot 20 hashtags en tags genereren voor Instagram en andere sociale mediaplatforms.

Voor een paar dollar kun je scripts en bijschriften genereren, video's vertalen en willekeurig achtergrondgeluiden verwijderen. Over het algemeen is VEED. IO een uitgebreide tool die het aanmaken van content voor influencers gemakkelijker maakt.

De beste functies van VEED. IO

Genereer binnen enkele seconden hashtags op basis van video-content-analyse.

Krijg AI-aangedreven hashtagsuggesties voor een betere betrokkenheid bij je posts.

Gebruik de ingebouwde video-editor om moeiteloos posts aan te maken voor socialemediacampagnes.

Maak gebruik van uitgebreide aangepaste hashtag-mogelijkheden voor consistente branding.

Limiet van VEED. IO

Ontbreekt diepgaande analyse van hashtagprestaties

Richt zich voornamelijk op video-based content, met een limiet op de veelzijdigheid.

Prijzen van VEED. IO

Free

Lite: $ 24/maand per editor

Pro: $ 55/maand per editor

Onderneming: Aangepaste prijzen

VEED. IO beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 3,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over VEED.IO ?

Een G2-gebruiker zegt:

Veed maakt professionele video-bewerking belachelijk eenvoudig, vooral voor makers en coaches die geen zin hebben in omslachtige software. Ik kan binnen enkele seconden het formaat aanpassen voor elk platform, merkbanners toevoegen, b-roll toevoegen en ondertitels perfect timen, allemaal vanuit mijn browser. Het lijkt wel gemaakt voor marketeers die snelheid willen zonder in te boeten aan kwaliteit.

⏩ Lees ook: De beste influencermarketingtools voor bureaus

3. RiteTag (het beste voor realtime hashtag-analyse en bijhouden van prestaties)

via RiteTag

RiteTag staat vooral bekend om het voorstellen van hashtags op basis van beeldcontent. Het verwerkt je afbeelding, analyseert de betrokkenheidsstatistieken van je publiek in realtime en stelt de beste hashtags voor de foto voor.

Bovendien kun je het gebruiken om handmatig hashtags te zoeken die betrekking hebben op een specifiek onderwerp, zoals reizen, eten, fitness of wat dan ook.

De tool is eenvoudig te gebruiken en te navigeren. De kleur-functie sorteert hashtags op basis van effectiviteit. Je kunt hashtags selecteren en ze in je klembord plakken om ze direct te gebruiken.

De beste functies van RiteTag

Krijg realtime hashtag-engagementanalyses om je socialemediastrategie in de loop van de tijd te verbeteren.

Integreer het platform met andere AI-tools voor sociale media , zoals Buffer en Hootsuite.

Ontvang direct hashtagvergelijkingen voor een betere selectie.

Gebruik hashtagsuggesties voor zowel afbeeldingen als posts op sociale media in tekst.

Limieten van RiteTag

Ontbreekt diepgaand bijhouden van trends buiten realtime inzichten

Biedt een ietwat verouderde gebruikersinterface in vergelijking met nieuwere tools.

Prijzen van RiteTag

Hashtag Suggestion: $49/jaar

Beoordelingen en recensies van RiteTag

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Ahrefs (het beste voor diepgaand hashtagonderzoek met SEO-gedreven inzichten)

via Ahrefs

Ahrefs staat bekend om zijn tool voor zoekwoordonderzoek. Maar wist je dat het ook een gratis AI-hashtaggenerator biedt? Hiermee kun je met slechts een paar klikken de populairste hashtags voor je content zoeken en vinden.

Je kunt een afbeelding uploaden of deze in een paar woorden beschrijven, waarna Ahrefs 10 relevante, voor SEO geoptimaliseerde hashtags genereert. Het beste deel? Ondanks dat deze gratis tool zo krachtig is, hoef je er helemaal niets voor te leren.

De beste functies van Ahrefs

Krijg toegang tot krachtige tools voor het onderzoeken van trefwoorden en hashtags voor je socialemediastrategie.

Krijg datagestuurde hashtag-analyses met krachtige SEO-inzichten.

Blijf bij de trending hashtags uit posts van concurrenten met zoekvolumestatistieken.

Integreer met andere Ahrefs SEO-tools voor je socialemediacontentstrategie.

Limieten van Ahrefs

Richt zich meer op SEO, waardoor het minder gebruiksvriendelijk is voor incidentele gebruikers.

Geen directe Instagram-post- of planningsfuncties

Prijzen van Ahrefs

Lite: $ 129/maand

Standaard: $ 249/maand

Geavanceerd: $ 449/maand

onderneming: $1.499/maand

Ahrefs-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Ahrefs?

Een G2-gebruiker zegt:

Mijn algemene ervaring is geweldig. Ahrefs biedt alle cruciale gegevens die nodig zijn voor SEO-analyse. Het geeft een gedetailleerd onderzoek naar backlink-analyse, concurrentieanalyse, site-audits en Rank Tracker. Voor het doen van concurrentieonderzoek is het een van de beste tools.

🧠 Leuk weetje: gebruikers kunnen hashtags volgen zoals ze accounts volgen, waardoor ze relevante posts in hun feed kunnen zien, zelfs als ze de poster niet volgen. 🤫

5. Canva (het beste voor het eenvoudig genereren van hashtags tijdens het ontwerpen van Instagram-posts)

via Canva

Als je Canva alleen hebt gebruikt voor het ontwerpen van creatieve uitingen, zul je versteld staan van hoe goed het werkt als hashtaggenerator. Canva is intuïtief, gebruiksvriendelijk en gratis en maakt gebruik van geavanceerde AI om de beste hashtags voor jouw onderwerp te vinden.

Het enige wat je nog te doen hebt is je content beschrijven, waarna de generator de beste hashtags voor je content genereert, netjes gecategoriseerd in secties zoals algemeen, locatie, enz.

Dit maakt het ideaal voor gedetailleerde content zoals Instagram Reels en YouTube-video's. Bovendien is de tool toegankelijk op zowel Android- als iOS-mobiele apparaten.

De beste functies van Canva

Genereer hashtags binnen enkele seconden rechtstreeks in de ontwerpwerkstroom.

Ontvang relevante hashtagsuggesties op basis van afbeeldingen en tekst content.

Krijg AI-aangedreven ontwerpsuggesties naast hashtags

Produceer krachtige hashtag-aanbevelingen voor je merk om consistentie te garanderen.

Limieten van Canva

Geen geavanceerde hashtag-analyse en -bijhouden

Biedt minder filteropties voor hashtags dan speciale tools.

Prijzen van Canva

Voor altijd gratis

Pro: $14,99/maand

Teams: $29,99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Canva-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.500 beoordelingen)

via Hootsuite

Een andere gratis tool, de hashtagzoeker van Hootsuite, is een alles-in-één oplossing waarmee je posts kunt optimaliseren en plannen.

Net als bij de meeste andere hashtag-tools hoef je alleen maar je post in woorden te beschrijven en relevante trefwoorden toe te voegen. De tool komt dan met de beste tags voor je post.

En wat meer is: de hashtaggenerator van Hootsuite is veelzijdig. Naast Engels genereert hij hashtags in het Frans, Spaans, Duits en Italiaans. Als je klaar bent, kun je de trefwoorden plakken en gebruiken om te posten.

De beste functies van Hootsuite

Houd de prestaties van hashtags bij binnen social media analytics.

Integreer de tool met meerdere sociale platforms buiten Instagram.

Automatiseer het plaatsen van hashtags in de eerste reactie voor een betere betrokkenheid.

Limieten van Hootsuite

Vereist een betaald abonnement voor hashtag-analyse en automatisering.

Biedt limiet hashtag-ontdekking in vergelijking met standalone tools

Prijzen van Hootsuite

Professioneel: $ 149/maand

Team: $399/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Hootsuite-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 5700 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hootsuite?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het geweldig hoe Hootsuite het plannen en rapportage van sociale media stroomlijnt. Het platform maakt het gemakkelijk om meerdere accounts te beheren, berichten van tevoren in te plannen en analyses uit te voeren om de prestaties bij te houden. De interface is gebruiksvriendelijk en de integratie met andere tools zoals Zapier vereenvoudigt de automatisering. Bovendien is de mogelijkheid om samen te werken met teamleden een enorm pluspunt!

⏩ Lees ook: Gratis sjablonen voor contentkalenders voor sociale media in Excel en Sheets

7. OneUp (het beste voor geautomatiseerd hashtagbeheer met planning voor sociale media)

via OneUp

OneUp genereert geschikte hashtags voor bijna alle sociale mediaplatforms, van Instagram tot X en zelfs TikTok. Het is gratis en beginnersvriendelijk en suggereert tot 10 trending tags die je kunt plakken en gebruiken.

Je kunt er ook posts mee plannen en het biedt zichtbaarheid in hashtag-engagement, zodat je je strategie kunt optimaliseren voor betere campagneprestaties.

De beste functies van OneUp

Gebruik AI-gestuurde hashtagsuggesties voor een geoptimaliseerd bereik op je sociale media.

Plan hashtags voor de eerste reactie voor een overzichtelijker bijschrift.

Ondersteunt het herhaaldelijk plaatsen van hashtags voor doorlopende campagnes.

Limiet van OneUp

Geen realtime bijhouden van hashtagtrends

Richt zich meer op planning dan op diepgaand hashtagonderzoek

OneUp-prijzen

Starter: $18/maand

Gemiddeld: $ 60/maand

Groei: $ 120/maand

Business: $ 300/maand

OneUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over OneUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het geweldig dat ik posts op Twitter en Instagram kan plannen zonder dat ik me zorgen hoef te maken over de timing of het plaatsen van de post op de dag zelf. Het geeft me ook de ruimte om een voorbeeld te bekijken en het uiterlijk van de post naar eigen inzicht te optimaliseren.

🔍 Wist je dat: Weet je niet zeker hoeveel hashtags je moet gebruiken om je posts op sociale media een boost te geven? Experts raden aan om 3 tot 5 hashtags te gebruiken, vooral voor Instagram! 😎

via Hashtagify

Het vinden van populaire hashtags voor een niche die niet trending is op de Explore-pagina van Instagram is niet eenvoudig, tenzij je een expert bent. Maar met Hashtagify kun je dit eenvoudig doen. Deze tool suggereert hashtags op basis van realtime gegevens.

Je kunt ook hun populariteitsscores en gebruikstrends bekijken om ervoor te zorgen dat elke tag uniek, relevant en viraal is. De tool heeft ook effectieve organisatie- en mogelijkheden. Hiermee kun je de beste hashtagcategorieën vinden, hashtaggroepen maken en meer.

De beste functies van Hashtagify

Maak gebruik van diepgaande hashtag-analyses en trendbijhouden.

Analyseer het hashtaggebruik van concurrenten voor strategische inzichten.

Ondersteun locatiegebaseerde hashtag-ontdekking om uw target te bereiken.

Bekijk historische gegevens over de prestaties van hashtags in de loop van de tijd.

Limiet van Hashtagify

Richt zich voornamelijk op Twitter en Instagram, met een limiet voor andere platforms.

Heeft een ietwat verouderde interface voor de gebruiker

Prijzen van Hashtagify

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hashtagify

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? #Love is de meest gebruikte hashtag op Instagram, met gemiddeld meer dan 1,835 miljard zoekopdrachten. ❤️

9. All Hashtag (het beste voor het snel genereren en filteren van hashtag-ideeën)

via All Hashtag

De volgende op de lijst van beste hashtaggenerators is All Hashtag. Het unieke aan deze tool is dat hij niet alleen hashtags genereert, maar je ook in staat stelt ze helemaal zelf te bedenken.

Bovendien krijg je toegang tot geavanceerde analyses en kun je de ranglijst van succesvolle hashtags bekijken op basis van hun populariteit.

Met All Hashtag kun je je contentprojecten en hun zichtbaarheid uitgebreid beheren. Omdat het ook een gratis hashtag-teller biedt, kun je ervoor zorgen dat je het juiste nummer tags per post toevoegt om spam te voorkomen.

Alle beste functies van Hashtag

Genereer direct hashtaglijsten met een eenvoudige zoekopdracht en bespaar tijd.

Kies uit drie soorten hashtags: top, willekeurig en live, afhankelijk van je behoeften.

Integreer het platform in meerdere sociale mediaplatforms.

Krijg gratis toegang tot het genereren van basis-hashtags.

Alle hashtaglimieteringen

Biedt alleen basisanalyses zonder diepgaande inzichten.

Biedt minder aangepaste mogelijkheden voor het filteren van hashtags.

Alle hashtag-prijzen

Aangepaste prijzen

Alle hashtagbeoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

via Weergave doeleinden

Tot slot gaan we het hebben over Display Purposes. Deze Instagram-hashtaggenerator werkt goed voor wie op zoek is naar een professionele maar intuïtieve tool. Een van de grootste troeven is dat je hiermee verboden hashtags kunt opsporen en onmiddellijk uit je lijst kunt verwijderen.

Daarnaast is de AI-assistent van de tool een handig element dat gepersonaliseerde suggesties als provider heeft voor het selecteren van de beste hashtags voor je post.

Beste functies voor weergavedoeleinden

Ontdek esthetisch relevante hashtags voor Instagram-posts

Beoordeel de relevantie om de best presterende hashtags te prioriteren en het beste resultaat te behalen.

Kopieer en genereer grote hoeveelheden hashtags wanneer je weinig tijd hebt.

Limiet voor weergavedoeleinden

Richt zich voornamelijk op esthetische relevantie in plaats van engagementstatistieken.

Biedt aangepaste limiet voor niche-specifieke hashtags.

Prijzen voor weergavedoeleinden

Starter: $7/maand

Groei: $ 9/maand

Pro: $12/maand

onderneming: $30/maand

Beoordelingen en recensies weergeven

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

⏩ Lees ook: Hoe ChatGPT te gebruiken voor marketing

Kies voor de beste AI-hashtaggenerator!

In de snelle wereld van Instagram-marketing kan het gebruik van de beste hashtagstrategie het verschil maken. Wanneer je hashtags vindt die aansluiten bij je content, creëer je een verbinding met het juiste publiek, vergroot je de betrokkenheid en verbeter je je kansen om ontdekt te worden.

Het effectief beheren van hashtags vereist planning, organisatie en datagestuurde inzichten. Of je nu de prestaties van hashtags bijhoudt, posts plant of je strategie optimaliseert, het juiste systeem is de sleutel.

ClickUp biedt je alles wat je nodig hebt om je Instagram-marketing te stroomlijnen, van hashtagonderzoek tot contentplanning, allemaal op één plek. Probeer ClickUp vandaag nog en til je strategie naar een hoger niveau. Meld je hier aan voor een gratis proefversie!