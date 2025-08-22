Hoe implementeert u effectieve marketingstrategieën voor succesvolle e-commerce?

Mensen winkelen niet meer online, ze leven er. En e-commercebedrijven die dat begrijpen, winnen.

Neem Jacquemus. In plaats van hun winkel in Monte Carlo te lanceren met een standaardpromotie, creëerden ze een surrealistische strandclubfantasie, voltooid met droogkomische voice-overs, pastelkleurige beelden en een knipoog naar luxe zelf.

Geen influencers. Geen agressieve verkooptechnieken. Alleen een bizar perfecte nepwereld waar iedereen het over had.

Dit soort creatieve terughoudendheid, gecombineerd met slimme subversie, verkocht niet alleen mode, maar ook gevoelens. Dit resulteerde in een virale hit die nog lang na afloop van de campagne op de schermen te zien was.

Als uw e-commerce merk nog steeds op veilig speelt, vindt u in deze gids de marketingstrategieën die op dit moment echt het verschil maken.

⭐ Functie sjabloon Voor merken die verder willen kijken dan campagnes, biedt het strategische marketingplansjabloon van ClickUp hulp om afstand te nemen en zich te concentreren op langetermijndoelen. Het is ontworpen om algemene objectieven af te stemmen op tactische uitvoering en is perfect voor teams die kwartaalsprints of jaarlijkse roadmaps plannen. Ontvang een gratis sjabloon Organiseer en houd uw volledige contentpijplijn bij met het Content Management Sjabloon van ClickUp Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden Breng in kaart kwartaalobjectieven en sleutel resultaten met de OKR-weergave voor een gerichte uitvoering

Gebruik mijlpalen om grote strategieën op te splitsen in duidelijke, meetbare fasen

Houd uw budget, tijdlijnen en de werklast van uw team bij met behulp van ingebouwde aangepaste velden en tools voor resourcebeheer

Wat zijn e-commerce marketingstrategieën?

E-commerce marketingstrategieën vormen het draaiboek dat merken gebruiken om klanten naar hun online winkel te trekken, hen te overtuigen om te kopen en ervoor te zorgen dat ze terugkomen.

Deze tactieken, van SEO en e-mailmarketing tot sociale mediakanalen en samenwerkingen met influencers, zijn ontwikkeld om meer bezoekers te trekken, de online verkoop te verhogen en loyale klanten te creëren.

Wat maakt e-commercemarketing zo uniek?

E-commerce marketingstrategie volgt niet het gebruikelijke marketingscript. U kunt niet maandenlang leads koesteren of demo's boeken. U moet snel actie ondernemen. Dit is wat het instelling onderscheidt:

de online verkoopcyclus is erg kort:* er is geen lange verkeringstijd. Mensen ontdekken een product en kopen het enkele minuten later, of helemaal niet. Uw strategie moet erop gericht zijn om direct te verkopen

elk product heeft zijn eigen campagne nodig:* Elke SKU heeft mogelijk zijn eigen boodschap, trefwoorden, landingspagina en creatieve uiting nodig

*u bent altijd bezig met het balanceren van vraag en voorraad: het heeft geen zin om meer bezoekers naar uw website te trekken als uw bestsellers niet op voorraad zijn. Campagnes moeten worden ge synchroniseerd met de logistiek, iets waar de meeste marketeers nooit bij stilstaan

creativiteit wordt geremd door prestatiegegevens:* In e-commerce verliest zelfs het beste idee als het niet converteert. Branding komt op de tweede plaats na CTR's, ROAS en het herstellen van verlaten winkelwagentjes

uw loyaliteit kan met één slechte levering verdwijnen:* Klantbehoud breidt zich uit tot operations, snelheid, verpakking en de laatste kilometer van de levering, aspecten waar de meeste marketeers nooit aandacht aan besteden

De uitdaging van de groei van e-commerce

Het opschalen van een e-commerce Business klinkt geweldig, totdat u het probeert. Groei legt niet alleen zwakke plekken bloot, maar creëert ook geheel nieuwe. Hier zijn drie echte uitdagingen die de meeste merken niet zien aankomen:

Prestatiemarketing stagneert

Wat werkte bij een advertentiebudget van $ 10.000 per maand, werkt vaak niet meer bij $ 100.000. Het publiek raakt verzadigd, de CPA's stijgen en uw eens zo winstgevende campagnes groeien niet meer. Groei dwingt u om steeds weer dezelfde funnel op te bouwen, in plaats van er alleen maar meer geld in te pompen.

Operationele vertragingen remmen marketing af

Snellere groei betekent meer SKU's, meer retouren en meer chaos achter de schermen. Plotseling besteedt uw marketingteam de helft van zijn tijd aan het wachten op voorraadupdates of het repareren van defecte productfeeds. Operationele knelpunten remmen het momentum af nog voordat de klant een advertentie te zien krijgt.

aangepaste klantwerving wordt duurder dan wat loyaliteitsprogramma's opleveren*

Merken gaan ervan uit dat herhalingsaankopen de hoge CAC zullen compenseren, maar de meeste berekenen niet hoe lang het duurt voordat dat rendement zich terugverdient. Als uw bestaande klanten pas na zes maanden opnieuw kopen, kan uw werkstroom instorten voordat retentie überhaupt effect heeft. Groei vereist een betere timing, niet alleen betere aanbiedingen.

🔍 Wist u dat? Gemiddeld wordt 70,19% van de winkelmandjes op e-commerce websites achtergelaten. Dat is geen typfout. De meeste mensen verlaten de website voordat ze iets kopen. Herinneringen en een goed retourbeleid helpen om die klanten terug te halen.

15 bewezen marketingstrategieën voor e-commerce (met tips voor de uitvoering)

Succes in e-commercemarketing komt neer op het lang genoeg vasthouden van de aandacht van klanten om de verkoop te sluiten. Hier zijn 15 e-commercemarketingtactieken en enkele e-commercemarketingtips die zijn ontwikkeld om nog te doen:

1. Betrek influencers bij het verhaal, niet alleen bij de verkoop

Traditionele posts van influencers zijn niet meer voldoende; het publiek plakt voorbij gepolijste productfoto's.

Wat nu werkt, is informele, ongepolijste, gesprekgerichte content die echte beslissingen en dagelijkse dilemma's nabootst.

Instance, in plaats van bijvoorbeeld te zeggen "Ik vind deze jeans geweldig", kunt u een influencer een reel laten maken: "Help me kiezen welke van deze vijf kledingstukken ik moet terugsturen. " Ze past elk item, geeft eerlijke (maar positieve) commentaar en besluit aan het einde "per ongeluk" om ze allemaal te houden. Deze influencermarketingtactiek is een subtiele reclame verpakt in herkenbaar gedrag.

Het kledingmerk Zara heeft dit format perfect onder de knie en zet het dilemma van het passen om in virale miniverhalen die de betrokkenheid en conversies stimuleren.

💡 Pro-tip: Ga bij het selecteren van influencers niet alleen voor hoge weergaven, maar verdiep u zich ook in hun target. Kijk niet alleen naar de kwantiteit van de reacties, maar ook naar de kwaliteit ervan. Zijn de volgers oprecht betrokken, stellen ze vragen, taggen ze vrienden of plaatsen ze alleen maar emoji's? Denk goed na en kies vervolgens uw influencers.

2. Draai het script om bij productlanceringen

In plaats van producten aan te prijzen met traditionele countdown-hype, kunt u beter beginnen met campagnes waarin u vraagt: "Wat willen jullie dat we als volgende uitbrengen?"

Merken kunnen feedback verzamelen via polls op sociale media, opties rangschikken in verhalen en FOMO creëren door de 'verliezers' te laten zien. Potentiële klanten en kopers voelen zich daardoor eigenaar van het eindproduct en zijn klaar om tot aankoop over te gaan.

Deelname vervangt overtuiging. Deze socialemediamarketingtactiek werkt beter dan u zich kunt voorstellen.

gebruik limiet-aanbiedingen om urgentie te creëren en snel uit te verkopen*

In een aflevering van Shark Tank ( seizoen 14, aflevering 18 ) kwam Sophie Nistico binnen met haar merk See The Way I See, een kledinglabel dat zich inzet voor geestelijke gezondheid. Ze vertelde dat haar collecties alleen in beperkte limiet worden verkocht, zonder betaalde advertenties, alleen via de community, storytelling en schaarste.

Ze deelde (deel) een opvallend statistisch gegeven: een van haar drops bracht in slechts 24 uur 260.000 dollar op.

Het merk jaagt niet op algoritmen of kortingscodes. Het vertrouwt op echte vraag, opgebouwde verwachtingen en de urgentie van 'als je het mist, is het weg'. Dat model zorgt niet alleen voor hype, maar maakt elke verkoop ook persoonlijk.

4. Gebruik e-mail om gedrag te beïnvloeden, niet alleen voor promoties

Uw welkomstwerkstroom is verspilde moeite als deze slechts bestaat uit een kortingscode van 10% en een aantekening.

Slimme merken gebruiken de eerste vijf e-mails om het surfgedrag te vormen: één e-mail voor de belangrijkste categorieën, één voor UGC en een derde met recensies die zijn gefilterd op type koper. Het gaat niet zozeer om het aanprijzen van aanbiedingen, maar meer om het sturen van ontdekkingen met een doel.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 78% van de respondenten in onze enquête veel waarde hecht aan de instelling van doelen, neemt slechts 34% de tijd om na te denken wanneer die doelen niet worden gehaald. 🤔 Dat is waar groei vaak verloren gaat. Met ClickUp Document en ClickUp Brain, een ingebouwde AI-assistent, wordt reflectie een onderdeel van het proces en niet iets wat achteraf komt. Genereer automatisch wekelijkse evaluaties, houd successen en lessen bij en neem slimmere, snellere beslissingen voor de toekomst. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers rapporteren een verdubbeling van hun productiviteit omdat het opzetten van een feedbackloop eenvoudig is wanneer je een AI-assistent hebt om mee te brainstormen.

5. Maak 'shop-by-vibe'-landingspagina's, niet alleen categorieën

De meeste filters voor e-commerce zijn mechanisch, op basis van grootte, kleur of prijs.

Maar aangepaste klanten denken niet in spreadsheets. Ze winkelen op basis van gevoel, zoals 'Voor je volgende weekendtrip', 'Sfeer: gezellig & oversized', 'Cadeaus onder de € 50 voor mensen die je wel aardig vindt'.

Bekijk deze pagina van Anice Jewellery:

via Anice Jewellery

Pagina's zoals deze bootsen na hoe mensen in een winkel rondkijken. Merken als Glossier en Madewell doen dit goed door de context te verschuiven van 'Wat is dit?' naar 'Wanneer zou ik dit gebruiken?'. Dat is wat mensen ertoe aanzet om te klikken en verder te scrollen.

6. Maak van retourbeleid een conversie-trigger

De meeste klanten lezen uw retourbeleid niet, tenzij ze twijfelen. Maak een einde aan die aarzeling door het als een extraatje te promoten: "Probeer drie grootten, houd er één, retourneren is gratis." Soepele retourprocedures verminderen de angst om een aankoop te doen, vooral bij duurdere producten of producten waarbij de pasvorm belangrijk is.

7. Bouw een verwijzingslus op die niet aanvoelt als een verkooppraatje*

De meeste 'Verwijs een vriend'-widgets worden genegeerd omdat ze aanvoelen als een merk dat om een gunst vraagt.

Draai het perspectief om. Beloon beide partijen, maar positioneer het delen als een voordeel. Kijk Instance eens naar hoe Amerisleep een pagina heeft gewijd aan verwijzingen:

via Amerisleep

U kunt dit ook combineren met tijdelijke limiet exclusieve aanbiedingen of early drops. Wanneer verwijzingen aanvoelen als een voordeel in plaats van een verplichting, zullen mensen u zonder aarzelen aanbevelen.

8. Maak engagement leuk zonder dat het als een spel aanvoelt

De meeste merken gebruiken gamification om klanten te werven. Slimme merken gebruiken gamification om ze te behouden.

Rover doet dit goed met een gelaagd beloningsprogramma dat kredieten toekent voor het schrijven van recensies, het aanmelden voor e-mails en het aanbrengen van vrienden.

via Rover

Wat het zo effectief maakt, is de mix: het gaat niet alleen om punten die je kunt inwisselen, maar om kleine, diverse triggers die gebruikers via verschillende contactpunten opnieuw aanspreken. En kredieten betekenen toekomstige boekingen, wat natuurlijk leidt tot herhalingsaankopen. Het is het opbouwen van een gewoonte, verpakt als iets leuks.

💡 Bonustip: Gebruik gamification om de aandacht in kaart te brengen waar het toe doet: onderbelichte categorieën, nieuwe artikelen of productlijnen met een lage CTR. Geef gebruikers een reden om langer dan 60 seconden te blijven.

gebruik beoordelingsverzoeken als contentmarketingstrategie*

Het vragen om beoordelingen gaat niet alleen om het verzamelen van sterren. De meest innovatieve merken vragen om de juiste soort beoordelingen.

In plaats van 'Hoe was uw bestelling?', kunt u beter vragen stellen als: 'Hoe bevalt het product in vergelijking met uw verwachtingen?' of 'Waar zou u het mee combineren?'

Deze gestructureerde prompts genereren content die hergebruikt kan worden in PDP's, e-mails en advertenties. Bekijk Instance deze e-mail van het merk Sun of a Beach:

via Getsitecontrol

10. Maak van verpakkingen een marketingkanaal voor na de aankoop

De meeste merken stoppen met marketing zodra de box is verzonden. Slimme merken zien de verpakking als een extra advertentieruimte. Een goede unboxing is een sociale lokkertje: gebruikers willen het posten en volgers willen het kopen.

Neem bijvoorbeeld Theatre. xyz, een Indiaas schoenenmerk dat dit perfect voor elkaar heeft:

via Instagram

Hun verpakking met Shakespeare-thema levert niet alleen het product, maar ook een moment. En die momenten worden omgezet in gratis bereik via Instagram, unboxing Reels en reacties als "Link pls" van kopers die al overtuigd zijn van de vibe.

Bovendien helpt deze verpakking hen om veel door gebruikers gegenereerde content te benutten via meerdere posts op sociale media.

💡 Pro-tip: Voeg QR-codes toe voor exclusieve content. Voeg een beloning toe voor het delen. Of druk een persoonlijk bericht af waardoor de koper het gevoel krijgt dat hij deel uitmaakt van iets meer dan alleen een transactie.

11. Geografisch target-gerichte aanbiedingen zonder dat het griezelig wordt

Niemand wil een e-mail ontvangen met de tekst: "Hé, we zien dat je in Milwaukee bent. " Maar geografische segmentatie is krachtig wanneer deze met nuance wordt gebruikt.

Merken die klimaatgerichte promoties voeren (bijvoorbeeld regenkleding promoten wanneer er stormen worden verwacht) of regionale campagnes ("Weer op voorraad in uw regio") zien betere open- en conversiepercentages dan generieke mailings. Het voelt actueel en niet opdringerig.

12. Word slim met Google Shopping Ads

Google Shopping-advertenties tonen uw producten precies daar waar aankoopbeslissingen worden genomen: op de eerste pagina met zoekresultaten. Ze zijn visueel, direct en zorgen voor een hoge conversie, omdat shoppers uw product, prijs en beoordeling kunnen zien voordat ze zelfs maar klikken.

Wat maakt ze nog krachtiger? Context!

Als iemand, bijvoorbeeld, 'veelkleurige rok' intypt in Google, wil hij of zij geen startpagina zien, maar snel opties. Kijk naar dit Google-resultaat, waar merken als Shein, ASOS en Temu boven de organische lijst verschijnen en zo het moment van intentie benutten.

via Google

🤓 Handige tip: Voordat u uw volgende productlancering start, controleert u 2-3 van uw belangrijkste concurrenten met behulp van een tool voor concurrentieonderzoek. Neem over wat voor hen werkt, maak het nog beter en optimaliseer uw pagina om uw concurrenten te overtreffen.

13. Optimaliseer productpagina's voor long-tail SEO

SEO kan een groot deel van uw marketingdoelen realiseren: het helpt u gekwalificeerd organisch verkeer met een reële koopintentie aan te trekken. Longtail-zoekwoorden zoals 'veelkleurige satijnen midi-rok onder 3000' of 'katoenen maxi-rok met lagen voor de zomer' komen overeen met wat gebruikers zoeken wanneer ze klaar zijn om te kopen.

Zorg ervoor dat u:

Focus op het optimaliseren van individuele pagina's met dit soort zinnen

Zorg ervoor dat uw zoekwoordonderzoek rekening houdt met de context om omzet te genereren

Voeg op natuurlijke wijze trefwoorden toe aan titels, metabeschrijvingen, alt-tekst en productbeschrijvingen

Luna Sandals schrijft Instance voor elk product unieke beschrijvingen van meer dan 500 woorden, waarbij ze taal gebruiken die aansluit bij hoe hun klanten zoeken en winkelen, waardoor zowel de relevantie als de rankings worden verbeterd.

via Luna Sandals

14. Gebruik wachtlijsten voor producten als pre-launch heat checks

Wachtlijsten zijn marketingsignalen. Ze wekken verlangen op, creëren sociale bewijskracht en helpen u uw voorraad te voorspellen voordat u in productie investeert.

Hermès heeft dit geperfectioneerd met de Birkin-tas. Je koopt er niet zomaar een, je komt op een wachtlijst, bouwt een relatie op met het merk en wacht op je beurt.

Ze hebben hun aanbod nooit aangepast aan de vraag. In plaats daarvan maakten ze van het wachten een onderdeel van het verhaal. Het merk benadrukte het vakmanschap (het kost 40 uur om één tas te maken) en maakte van elke invoer op het verlanglijstje een subtiele campagne om het merk te versterken.

De schaarstestrategie heeft decennialang zowel de culturele relevantie als de wederverkoopwaarde gestimuleerd. Zozeer zelfs dat mensen letterlijk urenlang wachten op de lanceringsdag van een nieuwe collectie:

via Sixthtone

Deze aanpak werkt voor e-commerce merken, zelfs zonder een luxe positie. U kunt wachtlijsten gebruiken om de rente te peilen, het risico op overtollige voorraad te verminderen en buzz te creëren vóór een lancering. Wanneer klanten zich aanmelden, zijn ze al verkocht.

💡Pro-tip: Wat gebeurt er nadat u alle gegevens van de wachtlijst hebt verzameld en klaar hebt om te worden verwerkt? Automatiseer de follow-upprocessen. Of u ze nu wilt segmenteren in specifieke e-maillijsten of sommige van die bestellingen versneld wilt afhandelen, agentische werkstroom kan dat allemaal voor u regelen. Ontdek hoe. 👇🏼

15. Bundel producten met gebruikssituatiepositie, niet met korting

In plaats van '2 halen, 1 betalen'-aanbiedingen te promoten, kunt u beter benadrukken hoe het product in het leven van iemand past.

voorbeeld: *Een huidverzorgingsmerk bundelt een serum, zonnebrandcrème en reinigingsmiddel als 'Uw 3-stappenroutine voor na het sporten'.

U verkoopt een oplossing, niet alleen een korting, en dat is een veel sterkere reden om te kopen.

Het opzetten van een sterke e-commerce marketingstrategie is één ding, maar alles georganiseerd houden terwijl uw team groeit, is iets heel anders.

1. ClickUp (uw alles-in-één AI-aangedreven marketingcommandocentrum)

Voor e-commerce teams die te maken hebben met grote volumes, strakke kalenders en cross-functionele afhankelijkheden, is ClickUp, de alles-in-één app voor werk, een krachtige tool.

Instance, ClickUp's Marketing biedt merken bijvoorbeeld één plek om alles te beheren, van campagne-ideeën en influencerplanning tot productlancering kalenders en goedkeuringen van content.

Met functies zoals Lijsten, Documenten, Taken en Kalenderweergave kunt u werkstroom tussen teams beheren en alle afdelingen synchroniseren. Of u nu UGC coördineert voor een drop of assets bijhoudt voor een seizoenscampagne, alles blijft in verbinding.

Combineer onderzoek naar concurrenten en geavanceerde analyses met één AI-platform

Om te beginnen fungeert ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, als uw alles-in-één commandocentrum voor onderzoek naar e-commerceproducten, productlanceringen en bestellingbeheer.

Vind antwoorden niet alleen in uw ClickUp-werkruimte, maar ook op het internet met ClickUp Brain

Het kan u helpen:

Scan direct het internet op de nieuwste trends, bewegingen van concurrenten, prijswijzigingen en klantensentiment, zodat uw productideeën altijd gebaseerd zijn op actuele, bruikbare gegevens

Maak gebruik van meerdere grote taalmodellen om informatie te synthetiseren, bronnen te vergelijken en nieuwe kansen of risico's in uw niche te signaleren

Ontvang duidelijke, door AI gegenereerde samenvattingen en aanbevelingen om productconcepten te valideren, de vraag te voorspellen en hiaten in de markt te identificeren voordat u investeert

Zet onderzoeksresultaten direct om in bruikbare taken, wijs eigenaren toe, stel deadlines vast en koppel gerelateerde documenten of middelen, zodat elk inzicht leidt tot concrete volgende stappen

Houd uw hele team synchron met realtime updates, opmerkingen en voortgang, zodat miscommunicatie wordt voorkomen en iedereen op één lijn zit, van idee tot lancering

Stel meetbare doelen en documenteer elk detail via geïntegreerde documenten

Wilt u opschalen en het volgende grote groeidoel behalen? Met ClickUp Goals kunt u specifieke targets stellen, zoals 'Deze maand drie influencercampagnes lanceren' of 'Het percentage geopende e-mails verhogen tot 30%', en deze direct koppelen aan het werk.

Naarmate teamleden taken voltooien, wordt de voortgang van het doel automatisch bijgewerkt, waardoor iedereen zichtbaarheid en verantwoordelijkheid heeft zonder handmatig te hoeven controleren.

Stel e-commerce KPI's in en houd deze bij, zoals lanceringen door influencers of het aantal geopende e-mails met ClickUp Goals

Om alle details op een rijtje te houden, hebt u documentatie nodig. Wanneer dat nieuwe productidee of die nieuwe versie zich aandient, kunt u ClickUp Docs gebruiken voor productbeschrijvingen, Lijsten voor productlanceringen, Taak voor opdrachten en de kalenderweergave om alle deadlines voor lanceringen in de gaten te houden.

ClickUp Document helpt u:

Genereer direct productbeschrijvingen, veelgestelde vragen en marketingteksten die zijn afgestemd op uw merk en doelgroep met ingebouwde AI

Vat lange leverancierscontracten, beleidsregels of vergader-aantekeningen samen in duidelijke, bruikbare punten

Koppel gerelateerde documenten, taken en middelen aan elkaar, zodat uw team altijd de juiste informatie vindt wanneer dat nodig is

Werk in realtime samen met opmerkingen, suggesties en door AI gegenereerde content, zodat iedereen op één lijn blijft en knelpunten worden verminderd

Profiteer van verkooptrends in realtime met eenvoudig te bouwen dashboards zonder code

Zodra uw werkstroom live is, kunt u met ClickUp Dashboard zien wat er live is, wat vertraging heeft en wat de prestaties stimuleert.

Stel dat er iets kapot is of dat een retourzending sneller moet worden verwerkt. Maak dan gebruik van ClickUp Autopilot Agents. Dit zijn uw digitale teamgenoten die het werk op gang houden op basis van vooraf gedefinieerde triggers.

Hiermee kunt u:

Voer repetitieve bestellingstaken voor orderbeheer uit, zoals het bijwerken van de voorraad, het genereren van verzendlabels en het versturen van klantnotificaties

Zorg ervoor dat bestellingen soepel hun werkstroom hebben, van aankoop tot levering, met realtime statusupdates

Markeer en escaleer automatisch afwijkingen in bestellingen, voorraadtekorten of vertragingen in de verzending

Bied een betere aangepaste klantervaring met een snellere en nauwkeurigere bestelling

Schaal moeiteloos mee met uw groeiende bestelling, met ClickUp Agents die consistente prestaties garanderen

Volg de prestaties van campagnes, deadlines en de voortgang van uw team in realtime met ClickUp Dashboard

2. Google Analytics (het beste voor het bijhouden van webverkeer)

Google Analytics is een krachtige webanalysetool die e-commercebusinesses helpt het gedrag van klanten op hun websites bij te houden en te begrijpen. Het biedt inzicht in verkeersbronnen, bouncepercentages, conversiepercentages en demografische gegevens van gebruikers, waardoor bedrijven datagestuurde beslissingen kunnen nemen om hun marketinginspanningen te optimaliseren en de customer journey te verbeteren.

3. Hootsuite (het beste voor socialemediamanagement)

Hootsuite is een platform voor socialemediamanagement waarmee e-commerce Business vanuit één dashboard posts kan plannen, meerdere socialemedia-accounts kan beheren en de prestaties op social media kan bijhouden. Het helpt om een consistente online aanwezigheid te behouden, in realtime met klanten te communiceren en te analyseren welke content de meeste betrokkenheid en omzet genereert.

4. Shopify (het beste voor de instelling van e-commercewinkels)

Shopify is een toonaangevend e-commerceplatform waarmee Business eenvoudig online winkels kunnen opzetten, beheren en uitbreiden. Met aanpasbare sjablonen, ingebouwde betalingsverwerking en een bereik aan apps biedt Shopify een gebruiksvriendelijke oplossing voor het online verkopen van producten en het beheren van alles, van voorraad tot verzending.

5. Mailchimp (het beste voor het beheren van e-mailcampagnes)

Mailchimp is een alles-in-één e-mailmarketingtool die e-commerce Business helpt bij het opzetten van target campagnes, het automatiseren van e-mails en het beheren van abonneelijsten. Het is handig voor het versturen van gepersonaliseerde productaanbevelingen, e-mails bij het achterlaten van winkelwagentjes en promotionele berichten, die allemaal helpen om de klantretentie en omzet te verhogen.

6. SEMrush (het beste voor diepgaand SEO-onderzoek)

SEMrush is een SEO- en digitale marketingtool waarmee Business zijn zichtbaarheid in zoekmachines kan verbeteren. Het biedt functies zoals zoekwoordonderzoek, site-audits en concurrentieanalyse. Voor e-commerce helpt SEMrush bij het optimaliseren van productvermeldingen en content om organisch verkeer te genereren en beter te presteren dan concurrenten in zoekresultaten.

7. Hotjar (het beste voor het analyseren van webverkeer)

Hotjar is een provider van heatmaps, sessieopnames en tools voor gebruikersfeedback, waarmee e-commercebusinesses kunnen visualiseren hoe gebruikers met hun websites omgaan. Business kan weloverwogen wijzigingen aanbrengen om de bruikbaarheid te verbeteren, het aantal conversies te verhogen en de winkelervaring te verbeteren door te identificeren waar gebruikers klikken, scrollen of afhaken.

8. QuickBooks (het beste voor het stroomlijnen van betalingen en aanverwante activiteiten)

QuickBooks is een account dat het financieel beheer voor e-commercebedrijven vereenvoudigt. Het automatiseert facturering, houdt uitgaven bij, beheert salarisadministratie en genereert financiële rapportages. Zo blijft uw bedrijf financieel georganiseerd en voldoet het aan alle regels, waardoor u de winstgevendheid gemakkelijker kunt monitoren en groei kunt plannen.

Kant-en-klare sjablonen om uw e-commercemarketingstrategie een vliegende start te geven

Klaar om aan de slag te gaan? Deze kant-en-klare marketingsjablonen nemen het giswerk uit de abonnementen en uitvoering.

Of u nu een nieuw product lanceert, een content kalender in kaart brengt of teamdoelen afstemt, deze sjablonen helpen u sneller te werken, georganiseerd te blijven en uw targets te bereiken. Laten we eens kijken naar enkele van deze sjablonen:

1. ClickUp-sjabloon voor marketingabonnement

Ontvang een gratis sjabloon Plan en lanceer multichannelcampagnes met de marketingplansjabloon van ClickUp

Het marketingplan-sjabloon van ClickUp is perfect voor wie zijn eerste volledige e-commerce marketingstrategie opstelt of een verouderde strategie wil herzien. Het helpt u uw doelen op te splitsen in campagnes, actiestappen toe te wijzen en de voortgang in realtime te volgen.

Gebruik de tijdlijnweergave om campagnetaak te plannen en deadlines met zichtbaarheid te houden voor het hele team

Stel meetbare marketing-KPI's in met behulp van doelen en aangepaste velden om de prestaties in realtime bij te houden

Maak een gedeeld voortgangsoverzicht zodat uw team altijd weet wat er gaande is en waar het vastloopt

2. ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Blijf op de hoogte van het aanmaken van content, van idee tot publicatie, met het Content Management Sjabloon van ClickUp

Het beheren van content in verschillende formaten, teams en deadlines kan al snel rommelig worden. Met de Content Management Sjabloon van ClickUp beschikt u over één systeem voor abonnement, productie, beoordeling en publicatie, zonder het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat. Het is ideaal voor redactionele kalenders, blogschedules en campagne-assets.

Gebruik de bordweergave om content-fases zoals Concept, In ontwikkeling en In beoordeling eenvoudig te beheren met slepen en neerzetten

Maak aangepaste velden om te sorteren op kanaal, type asset, budget of toegewezen schrijver

Stel dashboards in om publicatietijdlijnen en prestaties voor verschillende formaten te monitoren

3. ClickUp-sjabloon voor campagne- en promotiebeheer

Ontvang een gratis sjabloon Coördineer elk detail van uw campagne en houd de prestaties van uw promoties bij met het ClickUp-sjabloon voor campagne- en promotiebeheer

Houd elke campagne georganiseerd, op schema en resultaatgericht. Met de ClickUp-sjabloon voor campagne- en promotiebeheer kunt u elke fase abonnementen, eigendom toewijzen en prestaties bijhouden, allemaal vanaf één plek. Ideaal voor seizoenslanceringen, promotiecampagnes of marketinginspanningen via meerdere kanalen.

Breng campagnes in kaart in de kalenderweergave om data, deliverables en livingschema's vast te leggen

Houd uw ROI bij met behulp van aangepaste velden zoals de fase van de trechter, het kanaal en de lanceringsstatus

Gebruik automatisering om volgende stappen te triggeren wanneer taken van concept naar lancering gaan

Dit is wat Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bij Lulu Press, te zeggen heeft over ClickUp:

Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om in verbinding te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom verbeterd en efficiënter gemaakt.

Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om in verbinding te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom verbeterd en efficiënter gemaakt.

4. ClickUp-sjabloon voor sociale media

Ontvang een gratis sjabloon Abonnement, creëer en plan moeiteloos sociale content met de socialemedia-sjabloon van ClickUp

Beheer al uw sociale content op één plek zonder het overzicht te verliezen over wat waar wordt gepost. Met het Social Media Sjabloon van ClickUp kunt u eenvoudig abonnementen voor campagnes afsluiten, content creëren en snel en overzichtelijk samenwerken op verschillende platforms.

Gebruik de contentkalender weergave om berichten in te plannen en consistent te blijven op alle kanalen

Blijf de status van berichten bij met aangepaste statussen zoals 'Ter goedkeuring' of 'In uitvoering'

Verzamel input van uw team met het ingebouwde formulier voor content-suggesties, zodat er altijd een werkstroom aan nieuwe ideeën blijft werken

5. ClickUp-sjabloon voor wekelijkse contentkalender

Ontvang een gratis sjabloon Abonneer uw content week na week met de ClickUp Weekly Content Kalender sjabloon

Blijf publicatieschema's voor, zonder verspreide documenten of gemiste deadlines. Met de wekelijkse contentkalendersjabloon van ClickUp kunt u wekelijkse content in kaart brengen, voortgang bijhouden en uw team op één lijn brengen, zonder dat u spreadsheets hoeft door te spitten.

Organiseer alle taken per week met behulp van de wekelijkse content weergave voor een duidelijk publicatieschema

Voeg berichtgegevens toe met aangepaste velden voor bijschriften, hashtags en ontwerpelementen

Bekijk tijdlijnen en aankomende berichten met de kalenderweergave om overlappingen of hiaten te voorkomen

💫 ClickUp-casestudy: CEMEX, een wereldwijd bouwmerk, heeft zijn marketingtime-to-market met 15% verkort dankzij ClickUp. Hun team van meer dan 50 medewerkers beheert nu campagnes, creatieve werkstroom en beoordelingen door belanghebbenden, allemaal op één plek. Wat vroeger uren kostte, gebeurt nu in enkele seconden dankzij automatisering en betere zichtbaarheid. Het bewijs dat innovatieve systemen schaalbaar zijn, zelfs in sectoren die ver afstaan van e-commerce.

🧨 Meer sjablonen om uw e-commerce marketingactiviteiten een boost te geven

Hier zijn enkele aanvullende sjablonen voor e-commerce Business-abonnementen om u te helpen sneller te brainstormen, uw branding scherp te houden en te testen wat echt werk:

👉🏽 Sjabloon voor brainstormsessie over campagne lancering: De sjabloon voor brainstormsessie over campagne lancering van ClickUp is perfect voor planning voorafgaand aan de lancering. Het is een sjabloon in Whiteboard-stijl waarmee u target, berichtingen en creatieve formats kunt opsplitsen voordat een campagne live gaat. Gebruik het samen met uw team om vroeg af te stemmen en chaos op het laatste moment te voorkomen.

👉🏽 Sjabloon voor merkstijlgids: zorg dat al uw content in lijn is met uw merk met deze eenvoudig te delen stijlgids. Met de sjabloon voor merkstijlgids van ClickUp kunt u de toon, het kleur, het gebruik van het logo en ontwerpregels vastleggen, zodat uw team en externe medewerkers zich geen zorgen hoeven te maken over de consistentie van uw merk.

👉🏽 Sjabloon voor campagneoverzicht: De sjabloon voor campagneoverzicht van ClickUp geeft een duidelijk overzicht van de doelen, kanalen, tijdlijnen en boodschappen van een campagne in een samenwerkingsformat. Het is ideaal voor het briefen van interne teams, freelancers of bureaupartners zonder eindeloos heen en weer gepraat.

👉🏽 Advertentiesjabloon: gebruik de ClickUp-advertentiesjabloon om al uw advertentiemateriaal, tekstvarianten, creatieve specificaties en plaatsingsdetails te organiseren. Deze sjabloon is ontworpen om u te helpen uw betaalde campagnes consistent te houden, bij te houden wat er in behandeling is en op tijd te leveren.

👉🏽 Whiteboard-sjabloon voor groeiexperimenten: voer gestructureerde experimenten uit zonder rommelige documenten of verloren gegevens. Met de ClickUp-Whiteboard-sjabloon voor groeiexperimenten kunt u testideeën brainstormen, succes-statistieken definiëren en resultaten vastleggen, allemaal op één ruimte die gemakkelijk te updaten en te raadplegen is.

*bouw, houd bij en schaal uw e-commerce marketingstrategie met ClickUp

Voor effectieve marketingstrategieën voor e-commerce is meer nodig dan alleen goede ideeën: het vereist structuur, snelheid en zichtbaarheid.

Van het afsluiten van productlanceringen en het opstellen van content kalenders tot het bijhouden van de ROI van campagnes en het stroomlijnen van de samenwerking: ClickUp biedt e-commerce teams alles wat ze nodig hebben om op te schalen zonder de gebruikelijke chaos.

De kant-en-klare sjablonen, intelligente automatisering en ingebouwde AI nemen het giswerk weg en helpen u om duidelijk te werk te gaan. Of u nu influencercampagnes lanceert of betaalde advertenties plaatst, ClickUp zet uw strategie om in een herhaalbaar systeem.

Klaar om uw e-commercemarketing als een professional te organiseren, uitvoeren en laten groeien? Ga gratis aan de slag met ClickUp!