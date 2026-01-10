Top 10 AI-portfoliogeneratoren om indrukwekkende digitale portfolio's te maken

Misschien heb je wel een map vol bekroond creatief werk, maar als niemand het opmerkt, maakt het dan überhaupt iets uit?

Weten hoe je een portfolio samenstelt dat een blijvende indruk achterlaat, is net zo belangrijk als het samenstellen van je portfolio zelf. Je zou wel eens de volgende grote ster kunnen zijn, maar als je portfolio eruitziet als een rommelig Word-document, zullen de mensen die je die droomopdrachten kunnen bieden, gewoon verder scrollen.

Wat als er een slimme tool zou bestaan die het format en ontwerp van je portfolio volledig uit handen neemt? AI-portfoliogeneratoren helpen je je werk zo samen te stellen dat je vaardigheden duidelijk en indrukwekkend naar voren komen.

We hebben de beste AI-portfoliogeneratoren voor je op een rijtje gezet. Hiermee kun je gepersonaliseerde digitale portfolio's maken zonder urenlang te worstelen met code of dure sjablonen. Laten we eens kijken!

👀 Wist je dat? Een goed opgebouwde online aanwezigheid heeft een grote invloed op beslissingen over aanwerving. Sterker nog, ongeveer één op de twee werkgevers nodigt geen mensen uit voor een sollicitatiegesprek als ze die niet online kunnen vinden.

De beste AI-portfoliogeneratoren in één oogopslag

Laten we even kijken naar de beste AI-portfoliogeneratoren en hun belangrijkste functies:

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Teams van elke grootte voor projectmanagement en gezamenlijke portfolio's Taakbeheer, projectweergaven (gantt, bord, lijst), samenwerkingstools, tijdsregistratie, integraties Er is een gratis abonnement beschikbaar, evenals betaalde abonnementen met extra functies en aanpassingsopties voor ondernemingen Durable Kleine bedrijven en freelancers, voor een snelle online portfolio-presence AI-aangedreven websitebouwer, automatische contentgeneratie, gebruiksvriendelijke interface, ingebouwde facturering Gratis abonnement met duurzame branding; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand per gebruiker WIX ADI Particulieren en kleine tot middelgrote bedrijven met gevarieerde portfolio's AI-gestuurd ontwerpproces, drag-and-drop-editor, een breed bereik aan sjablonen en geïntegreerde zakelijke tools Gratis abonnement met Wix-branding en een limiet aan opslagruimte; premiumabonnementen vanaf $ 17 per maand per gebruiker 10Web WordPress-gebruikers die op zoek zijn naar AI-aangedreven websiteverbetering AI-websitebouwer op basis van WordPress, automatisering van website-optimalisatie (snelheid, Core Web Vitals), managed hosting Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand PortfolioBox Creatieve professionals zoals fotografen en kunstenaars Focus op visuele portfolio's, diverse galerijlayouts, redactie voor klanten en e-commerce-integratie Gratis abonnement met beperkte functies; pro-abonnementen vanaf $ 10,90 per maand per gebruiker Framer AI Ontwerpers die de voorkeur geven aan gratis, visueel rijke websites AI-gestuurde websitegeneratie op basis van prompts, krachtige visuele editor, ingebouwde animaties, componentenbibliotheek Gratis abonnement met Framer-subdomein; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per site Webflow AI Ontwerpers en ontwikkelaars die geavanceerde visuele controle willen AI-aangedreven contentgeneratie, krachtige visuele builder met volledige CSS-controle, aangepaste interacties en animaties Gratis abonnement met Webflow-subdomein; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per maand per gebruiker Canva Particulieren en kleine teams voor visueel aantrekkelijke, eenvoudige portfolio's Gebruiksvriendelijke drag-and-drop-interface, uitgebreide bibliotheek met aanpasbare sjablonen en ontwerpelementen, samenwerkingsfuncties Gratis abonnement met veel functies; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand per gebruiker Decktopus Individuen en teams voor presentatiegerichte portfolio's AI-gestuurde diageneratie, professioneel ontworpen sjablonen, eenvoudige integratie van content en analyses Gratis abonnement met Decktopus-branding; betaalde abonnementen vanaf $ 24,99 per maand per gebruiker Hostinger Inclusief hosting voor particulieren en kleine tot middelgrote bedrijven van verschillende groottes Websitebouwer (Zyro), betaalbare webhosting, diverse sjablonen, e-commercefuncties De prijzen variëren aanzienlijk, afhankelijk van het abonnement en de add-ons; toegang tot de websitebouwer is vaak inbegrepen in abonnementen

Waar moet je op letten bij AI-portfoliogeneratoren?

Het maken van een opvallend portfolio kost tijd en vaardigheid. Maar met AI-portfoliotools kun je binnen enkele minuten een professionele showcase samenstellen. Hier is waar je op moet letten bij het kiezen van een websitebouwer voor je portfolio:

Geautomatiseerd aanmaken van een portfolio: Zet je werk, vaardigheden en prestaties automatisch om in verzorgde lay-outs met behulp van AI

Grote verscheidenheid aan sjablonen: Kies uit een breed scala aan sjablonen die zijn afgestemd op verschillende stijlen en sectoren

Slimme personalisatie: Pas lettertypes, kleuren en lay-outs aan om je persoonlijke merk te weerspiegelen

Platformverbindingen: Koppel je portfolio aan LinkedIn, GitHub en andere professionele platforms om het eenvoudig te delen

Flexibiliteit bij publiceren: Deel je portfolio als PDF, op een aangepast domein of via een ingesloten link

Mobile-first ontwerp: Optimaliseer je site voor een geweldige weergave op telefoons en tablets

Analytics- en SEO-tools: Hou de prestaties bij met ingebouwde analytics en vergroot je zichtbaarheid met SEO-functies

Gegevensveiligheid: Bescherm je gegevens met krachtige versleuteling en een transparant privacybeleid

🧠 Leuk weetje: Het concept van digitale portfolio's dateert uit 1989, toen docenten begonnen met het elektronisch samenstellen van werk van studenten voor archiveringsdoeleinden met behulp van vroege computers en scanners. Vandaag de dag kunnen AI-aangedreven tools je ideeën binnen enkele minuten omzetten in strakke, interactieve portfolio's.

De beste AI-portfoliogeneratoren

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat je erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde.

Dit zijn de beste AI-portfoliogeneratoren die je werk op de juiste manier presenteren en je creatieve vaardigheden benadrukken!

1. ClickUp (Het beste voor het presenteren van projectgebaseerde portfolio's en samenwerking)

Je hebt uren besteed aan het perfectioneren van je werk – laat het niet verdwijnen in oude mappen of verspreide links. Met ClickUp’s alles-in-één-app voor werk kun je een strak, doorzoekbaar portfolio samenstellen dat er niet alleen geweldig uitziet, maar ook achter de schermen hard werkt om je projecten georganiseerd, up-to-date en presentatieklaar te houden.

Begin met ClickUp Portfolios, waarmee je meerdere projecten, klanten en creatieve stromen samenbrengt in één overzichtelijk, visueel dashboard. Elk portfolio bevat projectdetails zoals status, deadlines en voortgang, zodat potentiële klanten niet alleen kunnen zien wat je hebt gedaan, maar ook precies hoe je te werk gaat. Je kunt je voortgang bijhouden, bijsturen en laten zien als een professional.

Wat deze tool tot een krachtige digitale portfoliomaker maakt, is dat hij je realtime updates biedt. Je kunt precies aangepast maken wat er wordt weergegeven – zoals voortgangsbalkjes, deadlines, teamleden en meer – zodat je weergave precies zo werkt als jij dat wilt.

Gebruik ClickUp-weergaven om taken in verschillende categorieën te visualiseren en te communiceren zoals jij dat wilt

Het is eenvoudig om te filteren en te sorteren op project, status of prioriteit, zodat je je kunt concentreren op wat het belangrijkst is. Moet je anderen op de hoogte houden? Deel je portfolio-weergave dan via een link met belanghebbenden, zodat iedereen op één lijn zit. Je kunt zelfs context toevoegen met aantekeningen, tags en bijlagen – allemaal vanuit één gestroomlijnd projectportfolio-dashboard.

Als je snel aan de slag wilt, biedt de ClickUp-sjabloon voor portfoliomanagement je een eenvoudige manier om zowel actieve als voltooide projecten op één plek bij te houden. Het helpt je projectgegevens te centraliseren, waardoor je je digitale portfolio gemakkelijk online kunt bijwerken en delen.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer je werk, maar presenteer het ook op een effectieve manier, zodat je potentiële werkgevers, partners of klanten op elk moment gemakkelijk op de hoogte kunt houden met de ClickUp-sjabloon voor portfoliomanagement

Je kunt eerdere werkstukken ordenen op klant, projecttype of campagne. Dit is vooral handig als je je portfolio klantklaar wilt houden en je voortgang transparant wilt maken.

Hadden we al vermeld dat alle portfoliosjablonen van ClickUp volledig aanpasbaar zijn? Voor deze krijg je 16 aangepaste statussen om je te helpen elke fase van je werk bij te houden. Je kunt meer diepgang aan je projecten toevoegen met zes aangepaste velden – zoals uitgaven, voortgang en saldo – zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Je kunt ook schakelen tussen verschillende weergaven, waaronder een Portfolio Master List en een gedetailleerde Project SOPs View, om een duidelijker beeld van alles te krijgen. Bovendien wordt het dankzij de ingebouwde ClickUp-tijdsregistratie, handige tags en waarschuwingen voor afhankelijkheden een stuk eenvoudiger om georganiseerd te blijven en op schema te blijven.

💡 Pro-tip: Ontwerpers kunnen nog een stap verder gaan met de ClickUp-sjabloon voor ontwerpportfolio's, die visuele thumbnails, tags voor status, deadlines en aantekeningen van klanten bevat – allemaal op één plek.

Wil je je portfolio-content centraliseren in een flexibele, collaboratieve omgeving? Gebruik ClickUp Docs om al je ontwerpen, voortgang, casestudy's en getuigenissen van klanten op één plek te bewaren.

U kunt rijke media – afbeeldingen, video's en zelfs takenlijsten – insluiten om uw werk visueel te presenteren, waardoor uw portfolio boeiender en informatiever wordt. Het structureren van de content is ook eenvoudig, met ondersteuning voor geneste pagina's en subpagina's waarmee je je portfolio kunt ordenen op project, vaardigheid of categorie, waardoor het voor bezoekers gemakkelijk is om relevante voorbeelden te vinden. Je kunt dus secties toevoegen voor getuigenissen, statistieken of werkstroom achter de schermen om het volledige verhaal te vertellen, en niet alleen het eindproduct te laten zien.

Maak je portfolio gedetailleerd en visueel aantrekkelijk met kleurgecodeerde banners, geavanceerde opmaakopties en een functie voor live bewerking in ClickUp Docs

Docs zijn bijzonder handig voor samenwerking. Teams kunnen documenten in realtime samen bewerken, opmerkingen achterlaten en wijzigingen voorstellen – ideaal voor het gezamenlijk schrijven van projectbeschrijvingen of het verfijnen van content vóór publicatie. Docs kunnen openbaar worden gedeeld zonder dat er een login vereist is, dus het versturen van je portfolio om klanten of samenwerkingspartners aan te trekken verloopt naadloos.

Je kunt Docs rechtstreeks koppelen aan specifieke ClickUp-taken of -projecten binnen ClickUp, zodat alles met elkaar verbonden en gemakkelijk toegankelijk blijft. Ingebouwde feedbacktools en versiebeheer zorgen ervoor dat je portfolio up-to-date blijft en aansluit bij je lopende werk.

Het gebruik van meerdere afzonderlijke AI-tools leidt vaak tot AI-versnippering, waarbij schrijven, ontwerpen en formatten los van elkaar plaatsvinden. Zonder gedeelde context besteden makers meer tijd aan het oplossen van inconsistenties dan aan het daadwerkelijk verbeteren van hun portfolio.

📌 Een ontwerper zou bijvoorbeeld ClickUp Docs kunnen gebruiken om een projectsamenvatting te schrijven, visuele ontwerpversies in te sluiten en gekoppeld te houden aan de uiteindelijke deliverables. Het team kan het document vervolgens beoordelen en van commentaar voorzien, en zodra het definitief is, kan het worden gedeeld als onderdeel van een openbaar portfolio of worden geïntegreerd in een bredere sjabloon voor het bijhouden van projecten.

Voor professionals die het verhaal achter een project willen vertellen of projectoverzichten of persoonlijke biografieën willen schrijven, is ClickUp Brain een aanrader — de meest complete en contextuele werk-AI ter wereld. Het is ingebouwd in je ClickUp-werkruimte, kent je werk en fungeert tevens als je AI-schrijfassistent. Het is de beste manier om de inhoud van je portfolio in context te plaatsen, te genereren, te verfijnen en te lokaliseren.

Gebruik de AI-schrijfhulp van ClickUp Brain om content voor je portfolio te genereren, te bewerken, te proeflezen en samen te vatten

Voer gewoon een prompt in en het helpt je bij het opstellen van portfolio-secties die echt bij je passen, terwijl de content scherp, zelfverzekerd en foutloos blijft.

De ClickUp AI Knowledge Manager kan ook direct vragen beantwoorden over al je projecten, documenten en teamkennis. Voor makers van portfolio's betekent dit dat je snel relevante casestudy's, projectresultaten of feedback van klanten uit je ClickUp-werkruimte kunt ophalen, waardoor je de presentatie en het bijwerken van je portfolio-inhoud kunt stroomlijnen.

Stel ClickUp AI vragen op basis van je werkruimtegegevens en ontvang direct inzichten en suggesties om je portfolio naar een hoger niveau te tillen

📮ClickUp Insight: Meer dan de helft van de werknemers heeft moeite om de informatie te vinden die ze op het werk nodig hebben. Terwijl slechts 27% zegt dat het gemakkelijk is, ondervindt de rest enige moeilijkheid, waarbij 23% het erg moeilijk vindt. Wanneer kennis verspreid is over e-mails, chats en tools, stapelt de verspilde tijd zich snel op. Met ClickUp kun je e-mails omzetten in traceerbare taken, chats koppelen aan taken, antwoorden krijgen van AI en nog veel meer, allemaal binnen één ClickUp-werkruimte. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week besparen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

Wat betekenen deze ClickUp-functies voor jou?

Je krijgt meer dan alleen een plek om je voltooide werk te tonen: met ClickUp kun je je proces, samenwerking en strategie benadrukken via slim productportfoliomanagement. Deel updates in realtime, vraag om feedback en houd alles georganiseerd met AI.

💡 Pro-tip: Stel een aangepaste ClickUp Autopilot-agent in die voltooide taken met de markering 'Goedgekeurd door klant' scant en een beoordelingssysteem met aangepaste velden gebruikt – zoals 'Impact', 'Creativiteit' of 'Klanttevredenheid' – om elk project te evalueren. Alleen taken die aan je kwaliteitsdrempel voldoen (bijv. 4 sterren of hoger) triggeren dat de agent automatisch een ClickUp Doc-concept voor je portfolio aanmaakt, compleet met door AI gegenereerde samenvattingen en afbeeldingen. Op die manier blijft je portfolio overzichtelijk en niet rommelig.

De beste functies van ClickUp

Volg de voortgang van elk project in realtime, voeg mijlpalen toe, stel deadlines vast en visualiseer je werkstroom om je projectmanagementvaardigheden aan potentiële klanten te laten zien

Neem korte uitlegvideo's op met ClickUp Clips om projectoverzichten of ontwerpkeuzes te laten zien

Maak wiki's met ClickUp Docs om je proces, inspiratiebronnen of casestudy's vast te leggen in een format dat je kunt delen

Werk direct samen met teamgenoten of clients via ClickUp Chat , zonder van tool te wisselen

Automatiseer routinematige taken uit het projectmanagement, zoals het genereren van realtime taakoverzichten, rapportages over de voortgang en actiepunten met behulp van AI-aangedreven projectmanagement via ClickUp Brain

Voorspel projectdeadlines, identificeer mogelijke obstakels en stel optimale taakverdelingen voor met ClickUp AI Agents

Verzamel feedback of nieuwe creatieve briefings met behulp van aanpasbare ClickUp-formulieren die rechtstreeks aan taken zijn gekoppeld

Limieten van ClickUp

Het laden van zwaardere portfolio-documenten en sjablonen kan wat langer duren

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op Reddit luidt:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen-en-weer-gehaal. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het constante schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik helemaal in mijn werk zit, is dit het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk om dingen te schrijven, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het uitvoert ook de bewerking van wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral die banners. Zo schattig!

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen-en-weer-gehaal. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het constante schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik helemaal in mijn werk zit, is dit het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk om dingen te schrijven, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het uitvoert ook de bewerking van wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral die banners. Zo schattig!

💡 Pro-tip: Maak een designportfolio met ClickUp Whiteboards! Van AI-beeldgeneratie tot het rechtstreeks toevoegen van aantekeningen van klanten aan het bord: Whiteboards kunnen worden gebruikt als een portfoliosite waar je met minimale inspanning je creativiteit kunt laten zien. Je kunt je Whiteboard ook direct delen, in Taaken insluiten, als PDF exporteren of er zelfs rechtstreeks op chatten. Het is als een levend, visueel cv dat terugpraat – en iedereen op de hoogte houdt.

2. Durable (Het beste voor het direct aanmaken van een AI-aangedreven portfolio)

via Durable

Durable is een websitebouwer voor portfolio's die AI gebruikt om met slechts een paar klikken gepersonaliseerde online portfolio's te genereren. Het integreert essentiële zakelijke functies zoals facturering, klantrelatiebeheer (CRM) en zelfs basis marketingautomatisering – allemaal vanuit één overzichtelijk, overzichtelijk dashboard.

Het platform ondersteunt een verscheidenheid aan portfoliosjablonen. Het ondersteunt naadloos exporteren en publiceren in meerdere formaten, waardoor het geschikt is voor freelancers en creatieve professionals die op zoek zijn naar een snelle, flexibele oplossing voor het online samenstellen en bijwerken van hun portfolio.

De beste functies van Durable

Maak met een paar klikken een portfoliowebsite – AI zorgt voor het ontwerp, de layout en de startcontent

Optimaliseer voor zoekmachines met ingebouwde SEO-tools, zonder dat je een handmatige installatie hoeft uit te voeren

Beveilig je site met SSL, DDoS-bescherming en wereldwijde contentlevering

Voeg aangepaste functies toe, zoals planningstools en getuigenissen, om de betrokkenheid te vergroten

Duurzame limieten

De door AI gegenereerde ontwerpen bieden minder aangepaste aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met traditionele websitebouwers. Dit kan de creatieve controle over lay-outs beperken

Duurzame prijsstelling

Starter: $ 15 per maand per gebruiker

Business: $ 25 per maand per gebruiker

Betrouwbare beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Durable?

Een recensie op G2 zegt:

Het maakt een website in slechts vijf minuten. Als je de website wilt bijwerken, kun je de bestaande versie niet doorwerken; je moet een nieuw project aanmaken en daar vervolgens opnieuw aan werken.

Het maakt een website in slechts vijf minuten. Als je de website wilt bijwerken, kun je de bestaande versie niet doorwerken; je moet een nieuw project aanmaken en daar vervolgens opnieuw aan werken.

3. WIX ADI (Het beste voor AI-gestuurd ontwerp om eenvoudig een portfolio samen te stellen)

via WIX ADI

Wil je een portfolio maken dat je creatieve en toch professionele werkstijl weerspiegelt, zonder een ontwikkelaar in te huren? Wix is een gebruiksvriendelijke websitebouwer voor portfolio's die kant-en-klare digitale portfolio's produceert, waarbij ontwerpvrijheid wordt gecombineerd met slimme automatisering.

De AI-aangedreven websitebouwer begint met een paar vragen – wat voor creatief werk je doet en wat je esthetische voorkeuren zijn – en genereert vervolgens een aangepaste website-layout. Je zit ook niet vast aan een thema; Wix geeft je volledige controle om je online ruimte aan te passen, te testen en uit te breiden.

Het biedt ook geavanceerde functies zoals tools voor het boeken van klanten, e-commerce, videohosting en SEO-aanpassing.

De beste functies van WIX ADI

Kies uit meer dan 900 kant-en-klare sjablonen om een goed portfolio te maken dat bij je merk past

Aangepaste ontwerpelementen met een intuïtieve interface waarmee u de volledige controle hebt

Pas prachtige lettertypes en kleurenschema's toe om je site visueel aantrekkelijk te maken

Voeg intro-animaties en beeldfilters toe om de aandacht van bezoekers te trekken

Limieten van WIX ADI

Voor sommige integraties met apps van derden zijn extra stappen bij de installatie nodig

Prijzen van WIX ADI

Light : $ 17 per maand per gebruiker

Core : $ 29 per maand per gebruiker

Business : $ 36 per maand per gebruiker

Business Elite: $ 159 per maand per gebruiker

WIX ADI-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 1.690 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 10.360 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over WIX ADI?

Een recensie van Capterra luidt:

Over het algemeen was mijn ervaring met Wix een 8 op 10. Het was perfect voor een beginnerswebsite en gemakkelijk om te leren en zelf te bouwen.

Over het algemeen was mijn ervaring met Wix een 8 op 10. Het was perfect voor een beginnerswebsite en gemakkelijk om te leren en zelf te bouwen.

💡 Pro-tip: Het hebben van een persoonlijke website kan je online zichtbaarheid aanzienlijk vergroten en je helpen meer klanten aan te trekken. In tegenstelling tot wanneer je uitsluitend op sociale mediaplatforms vertrouwt, stelt een gepersonaliseerde website je in staat om je werk op een gestructureerde en professionele manier te presenteren, waardoor het voor klanten gemakkelijker wordt om te navigeren en je aanbod te begrijpen. Deze gecentraliseerde aanpak toont niet alleen je toewijding aan je vak, maar biedt ook een naadloze ervaring voor bezoekers die meer informatie willen weten over je diensten.

4. 10Web (Het beste voor het aanmaken van AI-ondersteunde portfolio's voor WordPress)

via 10Web

10Web is het resultaat wanneer WordPress automatisering ontmoet en besluit efficiënt te werk te gaan. Het biedt de flexibiliteit van WordPress met een ontwerpstudio zonder code, waardoor je je visie kunt beschrijven en AI het werk voor je laat doen.

Zodra je unieke portfoliowebsite is gegenereerd, kun je deze volledig aanpassen met behulp van WordPress-tools. Bovendien wordt deze gehost op Google Cloud, wat betekent dat hij snel, veilig en betrouwbaar is. De drag-and-drop-editor, gebaseerd op Elementor, geeft je de volledige controle over het aanpassen van elk aspect van het gekozen thema van je site.

De beste functies van 10Web

Verfijn tekst, beeldmateriaal en layout met AI Co-Pilot

Profiteer van voor mobiel geoptimaliseerde, responsieve ontwerpen en geavanceerde functies voor veiligheid

Maak voor zoekmachines geoptimaliseerde content die hoog scoort in de zoekresultaten

Beheer je site met automatisering van updates, professionele hosting en ondersteuning op basis van Google Cloud

Limieten van 10Web

De eerste door AI gegenereerde ontwerpen moeten mogelijk nog wat worden aangepast om precies aan uw visie te voldoen

Prijzen van 10Web

AI Starter: $ 20/maand

AI Premium: $30/maand

AI Ultimate: $45/maand

10Web-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 3,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 10Web?

Een G2-recensie belicht zowel de voor- als nadelen:

Het gemak van alles, waarbij code niet langer de norm is en je je werk net als voorheen zonder problemen kunt uitvoeren, eenvoudige implementatie en geweldige functies waarmee je je website naar wens kunt aanpassen […] het dashboard is soms moeilijk te openen

Het gemak van alles, waarbij code niet langer de norm is en je je werk net als voorheen zonder problemen kunt uitvoeren, eenvoudige implementatie en geweldige functies waarmee je je website naar wens kunt aanpassen […] het dashboard is soms moeilijk te openen

5. PortfolioBox (Het beste voor visueel verbluffende, galerijgerichte portfolio's)

via Portfoliobox

Ben je het saaie raster met thumbnails dat doorgaat voor een portfolio beu? Portfoliobox is speciaal ontwikkeld voor creatievelingen – fotografen, ontwerpers, illustratoren en zelfs visagisten – en stelt visuele storytelling centraal op het platform. De sjablonen zijn zo ontworpen dat je werk tot zijn recht komt, met layoutopties die meer aanvoelen als zorgvuldig samengestelde galerijen dan als standaardwebsites.

De online portfoliobouwer is een verrassend complete tool: je kunt klantafspraken beheren, afdrukken of producten verkopen en zelfs bloggen vanuit hetzelfde dashboard. De e-commerce- en planningsfuncties zijn ook ingebouwd, dus je hebt geen plug-ins of extra tools nodig om je bedrijf te runnen.

De beste functies van PortfolioBox

Verkoop digitale of fysieke producten met ingebouwde winkelfuncties en meerdere betaalmethoden

Beheer boekingen voor gebeurtenissen, lessen of diensten door realtime beschikbaarheid bij te houden

Kies uit sjablonen voor projectportfolio's en voeg content toe, zoals galerijen, cv's of muziek – zonder dat je hoeft te codeen

Vergroot je zichtbaarheid met automatische SEO, zodat clients je werk online kunnen vinden

Limieten van PortfolioBox

De portfolio-websitebouwer werkt het beste voor soloartiesten en kleine bedrijven, maar is mogelijk niet goed schaalbaar voor grotere organisaties

Prijzen van PortfolioBox

Free

Persoonlijk : $ 10,90 per maand per gebruiker

Professional: $19,90 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van PortfolioBox

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over PortfolioBox?

Een recensie op G2 zegt:

Ik vind het geweldig dat er een enorme keuze is aan galerijstijlen en lay-outs, zodat je echt niet alleen kunt kiezen wat het beste past bij je kunststijl, maar ook bij elke afzonderlijke collectie of elk project... Het automatisch opslaan kan op sommige apparaten wat haperen – maar werkt absoluut feilloos in een desktopbrowser.

Ik vind het geweldig dat er een enorme keuze is aan galerijstijlen en lay-outs, zodat je echt niet alleen kunt kiezen wat het beste past bij je kunststijl, maar ook bij elke afzonderlijke collectie of elk project... Het automatisch opslaan kan op sommige apparaten wat haperen – maar werkt absoluut feilloos in een desktopbrowser.

6. Framer AI (Het beste voor het genereren van interactieve portfolio's op basis van tekstprompts)

via Framer AI

Deze is voor creatievelingen die wereldwijd aan de slag willen zonder hun eigen stijl te verliezen. Met Framer is het maken van meertalige, interactieve Portfolios op basis van eenvoudige tekstprompts een fluitje van een cent. De AI genereert complete secties, lay-outs en interacties die eruitzien alsof ze met de hand zijn gecodeerd door een uiterst productieve ontwerper.

De opvallendste functie is de manier waarop het omgaat met lokalisatie. In plaats van onhandige vertalingen of robotachtige formuleringen helpt Framer je om regio-specifieke versies van je site te bouwen, met behoud van de toon en nuances van je originele content.

De beste functies van Framer AI

Vertaal je website direct met AI die je merkstem en regionale toon behoudt

Verfijn je teksten met verbeteringen in één klik voor nieuwe of bestaande content

Aangepaste AI-uitvoer door instellingen voor toon, context en woordvoorkeuren te bepalen

Bepaal de layout, animatie en interactiviteit tot in de kleinste details

Limieten van Framer AI

Geavanceerde functies zoals aangepaste AI-componenten vergen enige tijd om onder de knie te krijgen

Prijzen van Framer AI

Mini: $10 per maand per site

Basis: $ 20 per maand per site

Pro: $40/maand per site

Startup : $75/maand per site

Scaleup : $ 200 per maand per site

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Framer AI

G2: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Framer AI?

Een recensie op G2 zegt:

Framer biedt mij de perfecte combinatie van ontwerpvrijheid en ontwikkelingskracht. Ik kan volledig responsieve, interactieve websites bouwen zonder ook maar één regel backend-code aan te raken.

Framer biedt mij de perfecte combinatie van ontwerpvrijheid en ontwikkelingskracht. Ik kan volledig responsieve, interactieve websites bouwen zonder ook maar één regel backend-code aan te raken.

7. Webflow (Het beste voor krachtige, visuele controle over het portfolio-ontwerp zonder te hoeven programmeren)

via Webflow

Webflow AI is gebaseerd op het principe van visuele ontwikkeling. Het geeft creatieve professionals directe toegang tot de belangrijkste bouwblokken van het web – HTML, CSS en JavaScript – maar dan via een interface die meer weg heeft van software voor projectmanagement dan van een traditionele websitebouwer.

Je kunt aangepaste inhoudsstructuren maken (bijvoorbeeld casestudy's met unieke lay-outs, dynamische fotogalerijen of filterbare projectbibliotheken) zonder backend-code te schrijven. Animaties zijn gebaseerd op een tijdlijn, waardoor motion designers en visuele verhalenvertellers de tools krijgen om vloeiende interacties te bouwen zonder afhankelijk te zijn van een ontwikkelteam.

De beste functies van Webflow

Genereer automatisch schone, semantische code en host deze op een wereldwijd verspreide infrastructuur

Genereer koppen, CTA's en blogstructuren met AI die aansluiten bij de stem van je merk

Versnel je werkstroom met automatisering van SEO en slimme inhoudsorganisatie

Analyseer de betrokkenheid van bezoekers met AI-inzichten om de impact van je site te vergroten

Breid je portfolio uit van eenvoudig naar geavanceerd met volledige controle over het ontwerp en de functies

Limieten van Webflow

Je hebt wat tijd nodig om vertrouwd te raken met de AI-functies en te leren hoe je ze effectief kunt gebruiken

De kwaliteit van de output van de AI is sterk afhankelijk van hoe goed je beschrijft wat je wilt

Prijzen van Webflow

Free

Basic: $ 18 per maand per gebruiker

CMS: $ 29 per maand per gebruiker

Business: $ 49 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Webflow

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Webflow?

In een recensie op Capterra staat:

Mijn ervaring met Webflow was over het algemeen positief en geweldig! Ik vind het geweldig hoe Webflow zo veelzijdig is en op verschillende niveaus presteert. Ik ben erg tevreden over Webflow en vind het een topper in het veld. Voor beginners is het niet de gemakkelijkste ontwerptool om te leren als ze er geen ervaring mee hebben.

Mijn ervaring met Webflow was over het algemeen positief en geweldig! Ik vind het geweldig hoe Webflow zo veelzijdig is en op verschillende niveaus presteert. Ik ben erg tevreden over Webflow en vind het een topper in het veld. Voor beginners is het niet de gemakkelijkste ontwerptool om te leren als ze er geen ervaring mee hebben.

8. Canva (Het beste voor snel en eenvoudig visueel portfolio-ontwerp met sjablonen)

via Canva

De gratis portfolio-websitebouwer van Canva maakt gebruik van AI-tools (Magic Studio™) voor eenvoudig ontwerpen via slepen en neerzetten, en biedt honderden aanpasbare portfoliosjablonen. Je kunt snel een digitaal portfolio samenstellen met geïntegreerde stockfoto's, video's en afbeeldingen, en dit online publiceren met een gratis Canva-domein of een aangepast domein.

Kies uit meer dan 50.000 sjablonen voor grafisch ontwerp en pas ze aan met behulp van de uitgebreide bibliotheek met elementen van Canva. Deze online portfolio-maker neemt technische drempels weg, terwijl je zelf de creatieve controle behoudt.

De beste functies van Canva

Pas een aangepaste huisstijl toe met tools voor logo's, kleuren en lettertypes met behulp van de Brand Kit

Bewerk foto's direct met AI-tools zoals Background Remover en Photo Enhancer

Werk in realtime samen aan gedeelde portfolio's met teamleden, waar ze ook zijn

Krijg direct binnen het platform toegang tot miljoenen stockfoto's, pictogrammen en ontwerpelementen

Limieten van Canva

De geavanceerde functies voor vectorbewerking en laagbeheer hebben een limiet in vergelijking met professionele ontwerpsoftware

Sommige sjabloonelementen hebben beperkte mogelijkheden om aangepast te worden, zelfs bij betaalde abonnementen

Prijzen van Canva

Free

Pro : $ 15 per maand per persoon

Teams : $ 10 per maand per persoon (minimaal 3 personen)

Enterprise : Aangepaste prijzen

Onderwijs: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.730 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva?

In een G2-recensie staat:

Het beste aan Canva is het grote aantal sjabloonopties dat het biedt, samen met de uitgebreide mogelijkheden om deze aan te passen. Hiermee kun je elk ontwerp maken en aanpassen dat je maar wilt, of je nu een eenvoudig ontwerp nodig hebt om op sociale media te plaatsen of een cv wilt maken.

Het beste aan Canva is het grote aantal sjabloonopties dat het biedt, samen met de uitgebreide mogelijkheden om deze aan te passen. Hiermee kun je elk ontwerp maken en aanpassen dat je maar wilt, of je nu een eenvoudig ontwerp nodig hebt om op sociale media te plaatsen of een cv wilt maken.

9. Decktopus (Het beste voor AI-aangedreven portfolio's in presentatiestijl)

via Decktopus

Decktopus onderscheidt zich door AI centraal te stellen in het ontwerp van presentaties. Terwijl andere tools zich richten op sjablonen, gebruikt Decktopus slimme algoritmen om het zware werk van ontwerpbeslissingen uit handen te nemen.

Dit betekent dat je je energie kunt steken in het maken van boeiende content, terwijl de AI de visuele elementen, layout en format voor zijn rekening neemt.

De tool is ideaal voor verkoopteams en evenementenplanners die snel fraaie presentaties moeten maken. Het AI-systeem leert van je invoer en voorkeuren en stelt lay-outs en ontwerpelementen voor die aansluiten bij je persoonlijke merk en stijl.

De beste functies van Decktopus

Maak dynamische portfolio's met meer dan 100 professionele portfolio-voorbeelden ter inspiratie

Kies thema's en stijlen die bij je merk passen, met slimme suggesties voor lettertypes en kleuren

Ontvang realtime feedback over je presentatie, van tempo tot lichaamstaal

Voeg interactieve formulieren toe aan dia's om feedback te verzamelen en leads te genereren

Limieten van Decktopus

Het kan even duren voordat nieuwe gebruikers vertrouwd raken met alle aangepaste AI-aanpassingsopties

Prijzen van Decktopus

Pro: $ 24,99/maand per gebruiker

Business: $ 49,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Decktopus

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Decktopus?

Een recensent van Capterra zegt:

Het is supergemakkelijk om sjablonen aan te passen in vergelijking met PowerPoint. Zodra je de stijl en kleur hebt gekozen, ben je klaar om te beginnen. Ik ben minder dan 10 minuten kwijt aan het aangepaste sjabloon. De selectie aan stockafbeeldingen heeft een limiet. Maar met zoveel gratis afbeeldingen en illustraties die op internet beschikbaar zijn, is dat geen groot probleem.

Het is supergemakkelijk om sjablonen aan te passen in vergelijking met PowerPoint. Zodra je de stijl en kleur hebt gekozen, ben je klaar om te beginnen. Ik ben minder dan 10 minuten kwijt aan het aanpassen van sjablonen. De selectie aan stockafbeeldingen heeft een limiet. Maar met zoveel gratis afbeeldingen en illustraties die op internet beschikbaar zijn, is dat geen groot probleem.

10. Hostinger (Het beste voor betaalbare, alles-in-één hosting en het bouwen van een portfolio)

via Hostinger

Hostinger is een gebruiksvriendelijk webplatform dat creatievelingen precies biedt wat ze nodig hebben om een solide, professioneel portfolio op te bouwen, zonder dat het een fulltime baan wordt. Het is snel, betaalbaar en verfrissend gestroomlijnd.

Het biedt echte structuur zonder de gebruikelijke overweldiging voor kunstenaars, freelancers en ontwerpers die liever tijd besteden aan creëren dan aan het worstelen met backend-chaos. Met de alles-in-één-installatie krijg je hosting, een overzichtelijke en intuïtieve websitebouwer, basis-SEO-tools en essentiële functies voor veiligheid – direct vanaf het begin.

De beste functies van Hostinger

Beheer je site eenvoudig met een aangepast hPanel-configuratiescherm

Vraag een gratis domein aan en profiteer van een soepele websitemigratie bij bepaalde abonnementen

Versterk de veiligheid van je site met SSL, DDoS-bescherming en 24/7 monitoring

Lever wereldwijd snelle prestaties met een serverinfrastructuur verspreid over meerdere continenten

Limieten van Hostinger

Er is geen telefonische ondersteuning en sommige upsells tijdens het afrekenen kunnen wat overdreven aanvoelen

Prijzen van Hostinger

Premium Websitebouwer: $ 11,99/maand

Business Website Builder: $ 13,99/maand

Beoordelingen en recensies van Hostinger

G2: 4,4/5 (meer dan 708 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 302 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hostinger?

In een recensie op Capterra staat:

Voordelige one-stop-service voor domeinaankoop, hosting, e-mail en websitebouwer. Eenvoudige domeinoverdracht. Goede klantenservice. Intuïtieve interface. Uitgebreide website-analyses. Keuze aan sjablonen zou beter kunnen. E-mail instellen is ingewikkeld. Zou meer integraties kunnen hebben, vooral voor e-commerce.

Voordelige one-stop-service voor domeinaankoop, hosting, e-mail en websitebouwer. Eenvoudige domeinoverdracht. Goede klantenservice. Intuïtieve interface. Uitgebreide website-analyses. Keuze aan sjablonen zou beter kunnen. E-mail instellen is ingewikkeld. Zou meer integraties kunnen hebben, vooral voor e-commerce.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Ja. De meeste AI-portfoliogeneratoren zijn ontworpen voor praktische toepassingen, zoals sollicitaties, presentaties voor klanten en personal branding.

Absoluut. Met de beste tools kun je de layout, afbeeldingen, tekst en structuur aanpassen, zodat het portfolio jouw stijl weerspiegelt in plaats van een standaard sjabloon.

Niet altijd. Veel makers gebruiken AI-tools om sneller portfolio's te bouwen en bij te houden, en publiceren of integreren deze vervolgens in traditionele websites indien nodig.

Richt je op echte projecten, resultaten en je werkwijze, niet alleen op het uiteindelijke beeldmateriaal. Context, besluitvorming en resultaten zijn belangrijker dan kwantiteit.

Minder tools gebruiken werkt meestal beter. Eén enkel platform dat organisatie, schrijven, beeldmateriaal en delen combineert, helpt je portfolio consistent te houden en gemakkelijker te onderhouden.