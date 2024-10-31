10 beste voorbeelden van marketing portfolio's ter inspiratie in 2025

Een digitale marketeer wordt vaak verscheurd tussen 'Moet ik mijn werk promoten' of 'Moet ik mijn expertise door mijn werk laten promoten?

Als deze vragen je ook bezighouden, is dit wat je kunt doen. Combineer beide benaderingen door een uitgebreid digital marketing portfolio te maken.

Een digitaal marketing portfolio promoot je diensten zonder ze hard te verkopen aan je prospects. Een marketing portfolio bevat je beste werk, waardepropositie, resultaten en wat je klanten over je zeggen.

Beschouw het marketing portfolio als een one-stop (herbruikbare) bron die jouw expertise aan de target doelgroep laat zien.

In dit artikel lees je een aantal van de beste voorbeelden van marketing portfolio's en wat je daarvan kunt overnemen.

Wat is een Marketing Portfolio?

Een marketing portfolio verzamelt het werk, de marketingvaardigheden en de prestaties van een marketingprofessional (consultant, zelfstandige, bureau of werkzoekende) om waardevolle prospects aan te trekken en uitzonderlijke kansen te krijgen.

Zo ziet een typisch marketing portfolio eruit:

via Sarah McCain Content writer en social media marketing expert Sarah McCain's portfolio (haar site) laat alles zien waar potentiële klanten naar op zoek zijn, inclusief haar vaardigheden, portfolio, merken waarmee ze heeft gewerkt en getuigenissen van clients. Op de homepage staan al deze details en elke sectie heeft een aparte landingspagina.

Er is geen vaste regel voor het opbouwen van je marketing portfolio. Om de rommel te vermijden kun je experimenteren met de manier waarop je je vaardigheden, voorbeelden van werk, diensten en resultaten die je voor clients hebt behaald, laat zien.

Het belang van een marketing portfolio

De portfolio website geeft een potentiële client een diepgaande weergave van jouw expertise en versterkt hun vertrouwen.

Richt zich op uw niche-gerichte ervaring

Stel dat u een social media marketeer bent en die informatie toevoegt aan uw portfolio. Maar is dat voldoende informatie voor een prospect om uw ervaring te beoordelen?

Niet echt.

Uw prospects willen het weten:

Op welk social media-kanaal heeft u het meeste vertrouwen?

Wat voor soort berichten maak je?

Bent u een tekstschrijver, een grafisch ontwerper of allebei?

Wat voor soort statistieken doe je bijhouden?

Wat voor resultaten heb je behaald in eerdere projecten?

Het beantwoorden van deze vragen laat potentiële clients zien of je een expert bent in een bepaald social media platform of een allrounder. Deze informatie overtuigt hen van je expertise in tegenstelling tot een algemeen portfolio.

Bouwt vertrouwen op met case studies en sociaal bewijs

Het is moeilijk te geloven als u eenvoudigweg beweert dat u het merk ABC hebt geholpen om het organische verkeer in 6 maanden met 25% te laten groeien.

Maar als je in detail uitlegt hoe jouw contentstrategie de client heeft geholpen om zijn organische impressies en verkeer met 25% te laten toenemen en dit ondersteunt met een getuigenis van een client en anekdotes over hoe het was om met jou te werken, zal je potentiële client je vertrouwen.

Een marketing portfolio laat je prestaties zien aan de hand van casestudy's vol sociaal bewijs en geeft je marketingexpertise meer geloofwaardigheid.

Helpt u zich te onderscheiden van een grote talentenpool

Als u op zoek bent naar een baan, is het indienen van uw cv niet genoeg. Managers ontvangen elke dag een stapel cv's. Uw cv moet gekoppeld zijn aan uw marketingexpertise. Je cv moet gekoppeld zijn aan je marketing portfolio om op te vallen tussen al dat talent. Laat tastbaar bewijs zien van je vaardigheden en werkervaring; een marketing portfolio helpt je daarbij.

Voordelen van een Marketing Portfolio

Kort samengevat helpt een marketing portfolio je om:

Te laten zien waar je goed in bent en vertrouwen op te bouwen

Een idee te geven van wie je bent en hoe je reis is geweest

Het helpt potentiële clients of hiring managers om je vaardigheden beter in te schatten en te begrijpen welk budget ze moeten toekennen op basis van je expertise

Elementen van een Marketing Portfolio

Als marketeer kun je overwegen om twee kernelementen in je portfolio te benadrukken: digitale marketing en sociale-mediamarketing.

Digitale marketing

De standaarddiensten van een digitale marketingprofessional zijn zoekmachineoptimalisatie (SEO), contentmarketing, Pay-per-Click Marketing (PPC) en e-mailmarketing.

Daarom moet uw portfolio voor digitale marketing de volgende elementen bevatten om uw expertise te laten zien:

SEO: Een SEO portfolio website moet diensten bevatten zoals keyword onderzoek, on-page/off-page SEO prestaties, innovatieve SEO strategieën die eerder zijn geïmplementeerd, en relevante resultaten (leads, verkeer, conversie, etc.)

Een SEO portfolio website moet diensten bevatten zoals keyword onderzoek, on-page/off-page SEO prestaties, innovatieve SEO strategieën die eerder zijn geïmplementeerd, en relevante resultaten (leads, verkeer, conversie, etc.) Content marketing: Een content marketing portfolio website moet het schrijven van content, strategie, optimalisatie, soorten content campagnes en hun uitvoeringen, en de beste schrijfvoorbeelden gepubliceerd op relevante websites bevatten

Een content marketing portfolio website moet het schrijven van content, strategie, optimalisatie, soorten content campagnes en hun uitvoeringen, en de beste schrijfvoorbeelden gepubliceerd op relevante websites bevatten PPC: Een PPC portfolio website moet een gedetailleerde uitsplitsing hebben van de soorten accounts die worden beheerd, budgetteringsplannen en het aantal leads dat wordt gegenereerd via campagnebeheer en -uitgaven, advertentieteksten en creatieve voorbeelden

Een PPC portfolio website moet een gedetailleerde uitsplitsing hebben van de soorten accounts die worden beheerd, budgetteringsplannen en het aantal leads dat wordt gegenereerd via campagnebeheer en -uitgaven, advertentieteksten en creatieve voorbeelden E-mailmarketing: Zorg ervoor dat de portfoliopagina voor e-mailmarketing e-mailexemplaren bevat voor target industrieën, het aantal geboekte oproepen van e-mailcampagnes in een bepaald tijdsbestek en e-mailanalyses zoals open rate en engagement rate

Sociale-mediamarketing

Het portfolio voor sociale media moet op platformbasis gescheiden zijn, zoals LinkedIn, Twitter, Instagram en andere koppelingen van sociale media, en wat er bij deze diensten inbegrepen is.

LinkedIn: Voorbeelden van werk in het verleden met betrekking tot het aanmaken van content, strategie, LinkedIn koppelingen naar boeiende posts, betrokkenheid, resultaten die zijn gegenereerd voor het persoonlijke merk en het bedrijfsmerk, en of ontwerp is opgenomen in uw pakket

Voorbeelden van werk in het verleden met betrekking tot het aanmaken van content, strategie, LinkedIn koppelingen naar boeiende posts, betrokkenheid, resultaten die zijn gegenereerd voor het persoonlijke merk en het bedrijfsmerk, en of ontwerp is opgenomen in uw pakket Twitter: Laat voorbeelden zien van werk gerelateerd aan copywriting, strategie en engagement, samen met relevante resultaten zoals leads, impressies en kliks

Laat voorbeelden zien van werk gerelateerd aan copywriting, strategie en engagement, samen met relevante resultaten zoals leads, impressies en kliks Instagram: Beste voorbeelden van reels, creatieve ontwerpen, bijschriften en de behaalde resultaten voor individuen en merken

Als je een generalistische social mediamarketeer bent, voeg dan naast alle bovenstaande steekproeven ook social media-advertenties toe en de resultaten die ze voor het merk hebben opgeleverd.

Belang van Webdesign in het Marketing portfolio

Traditioneel gebruiken digitale en sociale strategen Google Drive of een PDF om hun beste werk te laten zien. Dit wekt geen blijvende indruk bij de prospect en wekt geen onmiddellijke rente op omdat portfolio's rommelig en verwarrend zijn.

Door een eenvoudig portfolio voor websitemarketing te maken:

Maak je een blijvende eerste indruk als een portfolio website je beste werk bevat; het laat je oog voor details zien, hoe esthetisch je je werk presenteert en een schonere representatie van je merk

Met een portfolio website heb je de mogelijkheid om leads te genereren met organische en betaalde marketing initiatieven zoals SEO, blogs en betaalde advertenties om je target doelgroepen te bereiken

Voeg vertrouwenwekkende elementen toe aan je webdesign, zoals casestudy's en getuigenissen van je tevreden clients op je portfolio pagina, om meer projecten binnen te halen

Voeg een planner voor vergaderingen toe aan je portfolio website om potentiële clients aan te moedigen gesprekken te boeken zonder wrijving via de website

Een marketingstrategie opnemen in een digitaal marketing portfolio

Als online marketeer of marketeer in sociale media onderscheidt uw strategie u van de massa. Maar moet u strategie-elementen toevoegen om uw digitale marketing portfolio te versterken?

Natuurlijk verschillen strategieën per client en zijn ze afhankelijk van doelen, huidige situatie, industrie en grootte van de markt. We zien digitale marketeers vaak met een dilemma zitten over de vraag of ze strategieën moeten opnemen in hun marketing portfolio.

Dat moet je doen, maar kort. Als je een casestudy schrijft, leg dan uit met welke uitdagingen die specifieke client te maken had, hoe je ze benaderde en welke strategie je gebruikte om hun pijnpunten op te lossen.

Op die manier kan een prospect beter begrijpen wat jouw expertise en vermogen is om strategieën te ontwikkelen voor specifieke use cases en beslissen of jouw aanpak past bij hun vereisten.

Belang van zoekmachineoptimalisatie en layout van pagina's

Zowel zoekmachineoptimalisatie als lay-out van pagina's zijn belangrijk in een portfolio voor digitale marketing.

Als u een doelgroepgerichte SEO-strategie volgt voor uw portfolio website, publiceert u regelmatig relevante, goed onderzochte content en concentreert u zich op best practices voor on-page en off-page SEO.

Dit helpt je om het verkeer op je website van relevante prospects te verhogen, meer potentiële klanten je diensten organisch te laten ontdekken en meer projecten binnen te halen. Kortom, het is een consistente bron van leadgeneratie.

Besteed evenveel aandacht aan de layout van uw portfolio pagina. Maak deze aantrekkelijk door uw merkkleuren, een uniform lettertype en CTA's toe te voegen, de secties op te splitsen met scheidingslijnen en de navigatie door het full-service ontwerp te vereenvoudigen.

Voorbeelden van marketing portfolio's

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van digitale marketing portfolio's voor meer inspiratie.

1. Hive Creatieve Groep

via Hive Creatieve Groep Hive Creative Group, een marketingbureau uit Virginia, valt direct op door zijn interactieve portfolio en verificatie.

Waarom we dit portfolio goed vinden

De interactieve, geanimeerde elementen en iconen maken dit marketing portfolio zeer responsief

Dit digitale marketing portfolio is een uitstekende compilatie van sociaal bewijs en een van de sleutelvoorbeelden van authenticiteit. We houden van de manier waarop ze logo's van clients laten zien en de kijkers voorstellen aan hun leden van het team

De eenvoudige navigatie helpt je snel hun contactgegevens te vinden via een speciale pagina

2. Jordyn Brenner

via Jordyn Brenner Jordyn Brenner is Senior Art Director bij Amazon Studios. Haar portfolio overtuigt je meteen dat zij het brein is achter het artwork van al onze favoriete Amazon Prime shows, waaronder The Marvelous Mrs. Maisel en Homecoming.

Waarom we dit portfolio leuk vinden

Hoewel er minder secties zijn in dit digital marketing portfolio, vinden we het geweldig hoe het zich richt op het laten zien van Jordyns beste werk en dat doet ze prachtig

De rasterstijl helpt bij het uitvoeren van de casestudy met afbeeldingen van hoge kwaliteit

De 'Over'-sectie doet het geweldig om het verhaal van Jordyn zo precies mogelijk te vertellen

3. Alaina Thomas

via Alaina Thomas De portfolio website van Alaina Thomas is een van de meest compacte digitale marketing portfolio's die we zijn tegengekomen.

Alles samenvoegen in het services portfolio kan rommelig worden als je allemaal digitale marketingdiensten aanbiedt. We hebben dit voorbeeld toegevoegd om te laten zien hoe je het ontwerp netter en het marketing portfolio overzichtelijker kunt maken.

Waarom we dit portfolio goed vinden

Alaina biedt diensten aan op het gebied van contentmarketing en sociale media. Ze heeft verschillende marketing portfolio's voor elke dienst om de lezer te helpen het aanbod door te nemen en haar expertise te begrijpen

De minimalistische layout van het digitale marketing portfolio trekt onze aandacht. Het portfolio bevat verschillende secties zoals diensten, beste werk en een speciale pagina voor contactgegevens zonder overdreven te worden en maakt gebruik van kleurcontrast om ze van elkaar te scheiden

4. Michael Antalok

via Michael Antalok Het digital marketing portfolio van Michael Antalok heeft een donker thema en is responsive. Bij elke scroll kom je een nieuwe casestudy tegen, die in aparte pagina's wordt geopend.

Waarom we dit portfolio leuk vinden

Michael gaat uit van het gezegde 'hoe meer hoe beter' en zijn portfolio vereenvoudigt de besluitvorming voor prospects omdat het gemakkelijk is om relevante use cases te vinden

De citaten trekken je aandacht. In het heldengedeelte staat bijvoorbeeld: 'Good design is good business Bij elke scroll voegt hij meer citaten toe om het belang van zijn diensten te benadrukken

5. Kate Dunham

via Kate Dunham Kate Dunhams portfolio voor digitale marketing is eenvoudig en is gescheiden voor haar twee doelgroepen: freelancers en organisaties. Dit zorgt voor minder verwarring en helpt de lezer sneller de benodigde informatie te vinden.

Waarom we dit portfolio goed vinden

Je leert veel over de marketeer in termen van wie ze is als persoon, haar doelen als marketingprofessional en hoe het is om met haar te werken. Dit persoonlijke tintje maakt de ervaring menselijker en schept meteen een verbinding met de lezer

Kate, de marketeer, vertelt hoe ze teruggeeft aan de gemeenschap en de doelen waar ze om geeft. Ze geeft je nog een reden om een gesprek met haar aan te gaan

6. 345 Marketing

via 345 Marketing De volgende naam in onze lijst met voorbeelden van marketing portfolio's is van een branding- en marketingbureau met de naam 345. Hoe vreemd de naam ook mag klinken, hun marketing portfolio is solide, met een goede balans tussen verhalen, diensten en voorbeelden van werk.

Waarom we dit portfolio goed vinden

Dit ontwerp- en marketingbureau wijdt een deel van zijn digitale marketingportfolio aan het vertellen van het verhaal van het merk, wat aanslaat bij de lezer

Ze hebben een 'Story Time'-sectie die op een aantrekkelijke manier hun expertise laat zien met heldere conclusies aan het einde van elk verhaal

7. Denise Rick

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Denise-Rick-1400x582.png Denise Rick /%img/

via Denise Rick Denise Rick is een content- en brandingprofessional die meerdere sectoren bedient. We vinden het geweldig hoe ze kleuren heeft gebruikt om verschillende portfolio secties te onderscheiden.

Waarom we dit portfolio mooi vinden

Het unieke aan haar portfolio is dat het een overzicht geeft van al haar projecten en je ook meeneemt naar haar drie verschillende client-specifieke pagina's om een gedetailleerde casestudy te lezen

Elke afbeelding, GIF en rol in haar beste werk heeft een context. Ze legt het doel van de creaties uit in plaats van het aan de prospects over te laten om alles uit te zoeken

8. Jaxon Curtis

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jaxon-Curtis-1400x557.png Jaxon Curtis /%img/

via Jaxon Curtis Jaxton Curtis is een LinkedIn marketeer die social media posts schrijft voor sportmerken. Dit wordt duidelijk als je naar zijn portfolio kijkt, hoewel er geen dienstensectie bestaat.

Waarom we dit portfolio goed vinden

Het portfolio is een raster van een aantal van Jaxton's meest succesvolle LinkedIn posts. Voor de posts op sociale media voegt hij de impressies toe, die de bezoekers uitnodigen om erop te klikken

De auteur, Jaxton, gebruikt de show-don't-tell aanpak en geeft de voorkeur aan voorbeelden boven lange teksten

9. McMath creatief

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/McMath-Creative.png McMath /%img/

via Creatief McMath Het volgende digital marketing portfolio op onze lijst is van een content- en marketingbureau genaamd McMath Creative. Het simplistische ontwerp van het portfolio valt op.

Waarom we dit portfolio goed vinden

Ze hebben drie speciale pagina's voor drie servicegebieden: branding, management en content. Op elke pagina vind je details over hun diensten en logo's van klanten

Er is een overzichtspagina genaamd 'All Things Branding & Marketing', die werkt als een portfolio beheer pagina. Je vindt er een voorproefje van al hun ontwerpen op één plek

10. Kathryn Hall

via Kathryn L. Hall Kathryn Hall, een freelance schrijfster, laat al haar werk zien, onderverdeeld naar servicegebieden in haar marketing portfolio website.

Waarom we dit portfolio goed vinden

Het portfolio geeft een snel overzicht van Kathryns diverse schrijfvaardigheden

Haar biografie pagina geeft details over haar reis en heeft een getuigenis om geloofwaardigheid toe te voegen

Hoe maak je een marketing portfolio in ClickUp?

Als u uw eerste marketing portfolio wilt maken, leest u hier hoe u moet beginnen.

Kies een websitebouwer (Webflow, WordPress of Wiz) om uw portfolio te hosten

Voeg content en visuals toe om uw aanbod te laten zien

Gebruik vervolgens software voor portfoliobeheer zoals ClickUp-taak om de ontwikkeling van uw portfolio te abonneren.

Ga aan de slag met deClickUp sjabloon voor portfoliobeheer om uw digitale marketingportfolio vanaf nul op te bouwen en uw beste werk te laten zien, en gebruik lijstweergaven om meerdere marketingportfolio's op basis van verschillende digitale marketingdiensten zoals SEO en PPC op één plaats bij te houden

Maak een standaardwerkwijze voor elk project met behulp van SOP's

Gebruik de functie 'Aan de slag met gidsweergave' om uw portfoliobeheerproces in te stellen en naslaggidsen op te slaan om gemakkelijk toegang te krijgen tot de benodigde bronnen

Zodra u begint te werken met de client, gebruikt u ClickUp als uw tool voor projectmanagement om uw standaard werkprocedures te stroomlijnen, samen te werken met de leden van het team van de client en uw communicatie met belanghebbenden te stroomlijnen.

Blijf de voortgang van het project bijhouden op de ClickUp Dashboards . Terwijl u de status blijft veranderen, krijgt u een idee of het project verloopt zoals verwacht of dat er wegversperringen zijn

Gebruik ClickUp voor marketingteams om uw marketingprogramma's te abonneren en uit te voeren - van multichannel marketingcampagnes tot succesvolle rebranding en campagnebeheer

Een sterk marketingportfolio is de eerste stap om uw expertise in de branche te laten zien

Als digitale marketeer creëer je content, voer je SEO uit, zet je sociale media in de markt en doe je aan betaalde marketing. Je marketing portfolio verzamelt en categoriseert al deze diensten, vertelt je professionele en persoonlijke reis, bouwt vertrouwen op met sociaal bewijs en helpt je meer projecten binnen te halen.

Of u nu uw portfolio opbouwt als marketingconsultant of samenwerkt met clients, ClickUp helpt u in elke fase van de projectlevenscyclus.

Begin met het gebruik van ClickUp om een portfolio te maken die de aandacht trekt en veel conversie oplevert. Als u aan marketingprojecten begint te werken, maak dan gebruik van ClickUp's projectmanagement tool om u te helpen uw freelance en consulting digitale marketingprojecten van begin tot eind te beheren.

Centraliseer uw projectgegevens op ClickUp Documenten

Probeer ClickUp Docs

ClickUp-Docs: media abonnement

Gebruik ClickUp Whiteboard om uw marketingcampagnes te bedenken en te abonneren

Probeer ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard: cultuur index onderzoek

ClickUp Brein fungeert als uw creatieve brainstormpartner en helpt u tijdrovende taken te automatiseren, zoals het schrijven van voortgangsrapporten en het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen

Tijdlijnen instellen, taken aan het team toewijzen, opmerkingen toevoegen, prioriteiten stellen en de voortgang van het project visualiseren over ClickUp Dashboard . Ga aan de slag met ClickUp's Marketing Campaign Dashboard!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-543.png ClickUp Marketing Campagne Dashboard https://clickup.com/features/dashboards#marketing-campaigns Aan de slag /$$$cta/

Ten slotte, maak een einde aan versnipperde gesprekken door de teamcommunicatie onder één dak te brengen met ClickUp chatten -om in realtime met teamleden te coördineren, updates te delen en projectdetails met de organisatie te delen

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-56.gif De weergave ClickUp chatten /$$$img/

Gebruik ClickUp Chat om de communicatie met uw team te vereenvoudigen Registreer u gratis op ClickUp om hoog converterende marketing portfolio's te maken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat omvat een marketing portfolio?

Een marketing portfolio bevat je werk uit het verleden, case studies, aanpak, diensten en een contact pagina.

Wat moet er in een content marketing portfolio staan?

De must-haves in een content marketing portfolio website zijn top-ranking artikelen, case studies, relevante content strategieën, contact pagina's en client getuigenissen.