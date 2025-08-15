Anthropic versus OpenAI: welke AI-tool wint?

Eén slechte AI-beslissing kan maanden werk tenietdoen: gemiste deadlines, defecte producten en teams van ondernemingen die op zoek moeten naar oplossingen vanwege ontoereikende veiligheidsprotocollen.

Tech-leiders hebben AI-technologieën nodig die zijn gebouwd om live implementaties zonder problemen aan te kunnen. Business-leiders eisen systemen met een robuust begrip van natuurlijke taal: AI die presteert waar het telt, niet alleen op de dag van de demo.

Anthropic en OpenAI hebben beide modellen ontwikkeld die innovatie, veiligheid en prestaties beloven. Maar beloften sluiten geen deals, leveren geen producten en schalen geen bedrijven.

Laten we de vergelijking tussen OpenAI en Anthropic eens onder de loep nemen: niet alleen de krantenkoppen, maar ook de echte verschillen die van belang zijn bij het snel bouwen, opschalen en implementeren. We zullen ons concentreren op hun populairste modellen, namelijk ChatGPT en Claude.

En als je serieus op zoek bent naar een AI-bedrijf dat je werk echt vooruit kan helpen, dan heeft ClickUp zowel het brein als de spierkracht.

Anthropic vs. OpenAI in één oogopslag

Hier volgt een rechtstreekse vergelijking tussen de mogelijkheden van Anthropic en OpenAI:

Functie Anthropic OpenAI ⭐️ Bonus: ClickUp Kern doel Gericht op veilige, afgestemde en ethische AI-modellen Algemene AI voor ontwikkelaars en bedrijven Voer AI-projecten uit met documenten, taken, chatten en bedrijfskennis op één plek om wildgroei te voorkomen Unieke aanpak 's Werelds meest complete AI voor werk, die net zo veelzijdig is als zijn contextbewuste RLHF + multimodale training – zorgt voor een evenwicht tussen reinforcement learning en feedback van gebruikers 's Werelds meest complete AI voor werk, die even veelzijdig als contextbewust is Dialoogkracht Multi-turn memory is ideaal voor lange chats en gedetailleerde werkstromen Het ChatGPT-ecosysteem ondersteunt afbeeldingen, bestanden, live gegevens en dynamische interactie Krijg contextbewuste antwoorden op basis van de kennis in uw werkruimte Dev tools & API Beperkte openbare API's (meer gericht op betrouwbaarheid dan op open ontwikkeling) Robuuste API's voor GPT, DALL·E, Codex en meer – ideaal voor aangepaste AI-integraties Krijg toegang tot alle nieuwste LLM's, van Claude tot ChatGPT en Gemini, in één geïntegreerd, krachtig AI-ecosysteem Bekend om Constitutionele AI en onderzoek waarbij veiligheid voorop staat Modelvariatie en AI-ontwikkelingshulpmiddelen AI combineren met projectmanagement en automatisering Gebruiksgemak Eenvoudige chat-UI met beperkte bedieningselementen Gebruiksvriendelijke interface met flexibele bedieningselementen Overzichtelijke gebruikersinterface ontworpen voor teams van elke grootte Teamsamenwerking Solo-onderzoekswerkstromen met beperkte teamfuncties Betere teamtools in ChatGPT Team en Enterprise Realtime documenten, chatten en samenwerken aan taken Integratiegereedheid API-gebaseerd, beperkte ingebouwde integraties Sterk API-ecosysteem en ondersteuning voor plug-ins Werkt met tools zoals Slack, Notion, GitHub en meer Voor wie is het geschikt? AI-onderzoekers en op veiligheid gerichte teams Ontwikkelaars, startups en teams van ondernemingen AI-leiders, tech teams en ops managers die op grote schaal bouwen

Wat is Anthropic?

Anthropic is een AI-onderzoeksbedrijf dat zich richt op het bouwen van grote taalmodellen die veilig, betrouwbaar en gemakkelijk te sturen zijn. Anthropic is opgericht door voormalige medewerkers van OpenAI en heeft als missie AI-afstemming en stuurbare AI-systemen, zodat modellen zich zelfs in complexe situaties voorspelbaar gedragen.

De belangrijkste producten zijn de Claude-modellen, ontworpen voor geavanceerde natuurlijke taalverwerking, contentgeneratie en zakelijke toepassingen waarbij precisie en veiligheid het belangrijkst zijn.

Functies van Anthropic

👀 Wist u dat? Tussen oktober 2023 en mei 2024 steeg de transparantiescore van Anthropic met 15 punten (tot 51 op 100). Dat is een grote stap in de richting van modellen die gemakkelijker te vertrouwen zijn.

Transparantie is het resultaat van slimmere ontwerpkeuzes die het AI-landschap veiliger en betrouwbaarder maken. Hier leest u hoe Anthropic betrouwbare AI bouwt en waarom hun aanpak zich onderscheidt.

Functie #1: Constitutionele AI

In plaats van te vertrouwen op voortdurende menselijke correcties, traint Anthropic zijn modellen om een reeks schriftelijke ethische principes te volgen. Deze aanpak, Constitutional AI genaamd, helpt Claude-modellen consistent te blijven bij complexe taken, waardoor teams gemakkelijker hun eigen AI kunnen trainen zonder zich zorgen te hoeven maken over onvoorspelbaar gedrag.

via Anthropic

Functie #2: Optimalisatie van dialogen met meerdere beurten

Claude-modellen beantwoorden niet alleen vragen, ze onthouden ook het gesprek, houden details bij en blijven in de loop van de tijd op koers. Dit maakt ze een sterke keuze voor bedrijven die AI-samenwerkingstools bouwen waarbij langere chats, interacties met clients en team-werkstromen duidelijk en op koers moeten blijven.

via Anthropic

Functie #3: Veiligheidsmaatregelen voor AI voor ondernemingen

Anthropic werkt eraan om fouten in modellen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen, voordat ze op grote schaal problemen kunnen veroorzaken. Door middel van slimmere LLM-evaluatie stemmen ze Claude-modellen af om nauwkeurig, stabiel en klaar voor gebruik in het bedrijfsleven te blijven, van interne tools tot apps voor klanten.

via Anthropic

Prijzen van Anthropic (Claude)

Free

Pro: $ 20/maand

Team: $ 30/maand/gebruiker

Max: Vanaf $ 100 per persoon

Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is OpenAI?

OpenAI is een bedrijf dat zich bezighoudt met onderzoek naar en implementatie van kunstmatige intelligentie en ervoor wil zorgen dat AI ten goede komt aan de hele mensheid. De missie van OpenAI is gericht op het bouwen van competente AI-systemen die veilig zijn, aansluiten bij menselijke waarden en voor iedereen toegankelijk zijn.

🧠 Leuk weetje: ChatGPT van OpenAI bereikte sneller 100 miljoen gebruikers dan TikTok of Instagram, waarmee het een van de snelst groeiende apps ooit is!

De belangrijkste releases van OpenAI zijn onder meer de ChatGPT-familie (GPT-3. 5, GPT-4 en de nieuwste modellen, GPT-4o mini, GPT-4. 5 en GPT-o3) en tools zoals DALL·E voor het genereren van afbeeldingen, Codex voor het genereren van code en Whisper voor spraakherkenning.

Functies van OpenAI

👀 Wist u dat? Sinds april 2024 gebruikt meer dan 90% van de Fortune 500-bedrijven de technologie van OpenAI, een snellere acceptatiegraad dan het vroege internet.

Die acceptatiegraad zegt genoeg. De modellen van OpenAI winnen niet alleen aan populariteit, maar worden ook de standaard AI-tools voor dagelijkse gebruikers. Zo geeft OpenAI vorm aan die verschuiving.

Functie #1: ChatGPT-ecosysteem

ChatGPT is misschien begonnen als een leuke chatbot, maar vandaag de dag is het een heel ecosysteem dat beeldverwerking, documentanalyse, codegeneratie en live datatools ondersteunt en dat zowel door bedrijven als door gewone gebruikers wordt vertrouwd. Als u op zoek bent naar de beste AI-apps om echt werk te ondersteunen, dan is het multimodale platform van ChatGPT al bezig vorm te geven aan de manier waarop teams automatiseren, creëren en samenwerken.

via OpenAI

Functie #2: API's en toolkits voor ontwikkelaars

Met de API's van OpenAI kunnen ontwikkelaars eenvoudig gebruikmaken van krachtige modellen zoals GPT, DALL ·E en Codex. Van bots voor klantenservice tot automatisering van ontwerpen: OpenAI biedt teams flexibele manieren om snel innovatieve tools te bouwen, vaak verbeterd met nieuwere AI-technieken zoals reinforcement learning en fine-tuning voor betere resultaten.

via OpenAI

Functie #3: Aanpassing op maat voor ondernemingen

ChatGPT Enterprise biedt de controle en flexibiliteit die bedrijven nodig hebben, waaronder tools voor beheerders, functies voor veiligheid en opties voor privé-implementatie. Voor bedrijven die AI-platforms vergelijken op zowel kracht als privacy, maakt OpenAI het eenvoudiger om AI te implementeren zonder de controle over gevoelige gegevens uit handen te geven.

via OpenAI

Prijzen van OpenAI (ChatGPT)

Free

Plus: $ 20/maand

Pro: $ 200/maand

Team: $ 30/gebruiker/maand

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Anthropic versus OpenAI: functies vergeleken

Anthropic en OpenAI hebben elk hun eigen sterke punten, van veiligere gespreksmodellen tot snellere innovatiecycli. Nu AI zich ontwikkelt van experimentele projecten tot alledaagse zakelijke tools, is het belangrijker dan ooit om de kleine lettertjes achter deze platforms te begrijpen.

Laten we eens kijken naar de functies die er echt toe doen als u AI in uw hele bedrijf wilt opschalen en deze onder druk moet laten werken, niet alleen in theorie.

1. Modelgedrag en afstemming

Claude-modellen zijn getraind met constitutionele AI en ontworpen om een reeks schriftelijke ethische overwegingen te volgen. Claude vertoont sterk weigeringsgedrag, weinig hallucinaties en betere zelfcorrectie bij complexe prompts.

Leiders van OpenAI bevestigen dat GPT gebruikmaakt van feedback van gebruikers, fijnafstemming en moderatielagen om gedrag te sturen. Het wordt steeds beter, maar is nog steeds vatbaar voor overmatige antwoorden of overmoedigheid bij onzekere onderwerpen.

🏆 Winnaar: Anthropic loopt voorop op het gebied van afstemming. Claude-modellen vertonen consistent veiliger gedrag uit de Box, waardoor ze beter geschikt zijn voor risicovolle gebruikssituaties waarin vertrouwen en voorspelbaarheid essentieel zijn.

2. Controle en aanpassing voor ondernemingen

Claude is beschikbaar via API en integraties (Slack, Notion), maar heeft geen gecentraliseerde beheerdershulpmiddelen of volledige aanpassingsmogelijkheden. Er zijn nog geen zelf gehoste of privé-implementaties.

ChatGPT Enterprise biedt dashboards voor beheerders, teamtoestemmingen, privé-instances en gebruiksanalyses. Modellen kunnen worden aangepast met ondersteuning voor fijnafstemming en integratie.

🏆 Winnaar: OpenAI wint omdat zijn enterprise stack is gebouwd voor schaalbaarheid met gedetailleerde controles, privé-implementaties en modelaanpassing. Voor teams die AI gebruiken voor interne activiteiten of ondersteuning van grootschalige output is het gewoon beter geschikt.

3. Ervaring van ontwikkelaars en flexibiliteit bij het bouwen

Anthropic biedt de Claude API met lichtgewicht SDK's en een focus op eenvoud. Het biedt minder modulaire controle en beperkte ontwikkelaarstools buiten basisintegraties.

OpenAI biedt een volledig platform voor ontwikkelaars, met API's voor chatten, afbeeldingen, code en audio. Het ondersteunt aangepaste GPT's, fijnafstemming en naadloze implementatie in apps en werkstromen.

🏆 Winnaar: OpenAI biedt ontwikkelaars meer ruimte om te bouwen. Met de volledige toolset van GPT kunnen teams sneller van prototype naar productie gaan zonder de limieten van het platform te bereiken.

Anthropic versus OpenAI op Reddit

Feedback uit de praktijk onthult vaak details die u niet in lijsten met functies vindt. Om beter te begrijpen hoe Anthropic en OpenAI presteren in dagelijkse werkstromen, hebben we Reddit-discussies onderzocht waarin gebruikers hun ervaringen uit de eerste hand deelden.

Dit is wat ze te zeggen hadden.

Een Reddit-gebruiker prees Claude's vermogen om complex, creatief werk aan te kunnen, en benadrukte zijn kracht in gesprekken, schrijfopdrachten en diepgaande tekstanalyse.

Ik ben zo dol op Opus dat ik het gebruik voor creatieve en doordachte analyses, om complexe ideeën uit te werken en langere teksten te schrijven. Toen versie 3.5 uitkwam, ben ik gestopt met Opus en was ik, net als iedereen, erg gefrustreerd over de matige ervaring als betalende klant. Onlangs ben ik weer overgestapt naar Opus en herinnerde ik me hoe geweldig het kan zijn.

Ik ben zo dol op Opus dat ik het gebruik voor creatieve en doordachte analyses, om complexe ideeën uit te werken en langere teksten te schrijven. Toen versie 3.5 uitkwam, ben ik gestopt met Opus en was ik, net als iedereen, erg gefrustreerd over de matige ervaring als betalende klant. Onlangs ben ik weer overgestapt naar Opus en herinnerde ik me hoe geweldig het kan zijn.

Een software-engineer vertelde echter hoe de API's van OpenAI de integratie van AI in hun projecten eenvoudig maakten, waarbij hij de sterke ondersteuning voor ontwikkelaars en de minimale leercurve van het platform benadrukte.

De API's van OpenAI zijn net als alle andere, dus vanuit technisch oogpunt zou er geen leercurve moeten zijn. Alle eindpunten, parameters en voorbeeldreacties zijn goed gedocumenteerd.

De API's van OpenAI zijn net als alle andere, dus vanuit technisch oogpunt zou er geen leercurve moeten zijn. Alle eindpunten, parameters en voorbeeldreacties zijn goed gedocumenteerd.

Terwijl Anthropic zich richt op ethische richtlijnen voor veiligere gesprekken en betrouwbare creatieve ondersteuning, onderscheidt OpenAI zich door zijn snelle, flexibele ontwikkelaarstools. De juiste keuze hangt af van of u creatieve betrouwbaarheid of technische flexibiliteit belangrijk vindt.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Anthropic en OpenAI

AI ontwikkelt zich snel. Maar voor veel teams voelt het nog steeds alsof het echte werk met AI maar langzaam gaat. Onderzoek vindt op de ene plek plaats, projecten worden elders uitgevoerd en voor content is een derde tool nodig om aan de slag te kunnen.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, verandert dat en minimaliseert AI-wildgroei. Het brengt meerdere AI-modellen samen in een platform dat taakbeheer, contentgeneratie en automatisering van de werkstroom tegelijkertijd mogelijk maakt, zonder de complexiteit van het aan elkaar koppelen van vijf apps. Het resultaat? Teams winnen elke week een hele dag terug en besparen tegelijkertijd 86% op de kosten!

Laten we eens kijken waarom ClickUp een slimmere keuze is voor het bouwen van AI-aangedreven werkstromen.

ClickUp's One Up #1: Bouw slimmere werkstromen met ClickUp AI Projectmanagement

Prioriteer, wijs taken toe en vat ze automatisch samen met het AI-aangedreven projectmanagementplatform van ClickUp

AI verandert de manier waarop teams abonnementen plannen, bijhouden en leveren, maar traditionele tools voor projectmanagement lopen nog achter.

Het projectmanagementplatform van ClickUp brengt AI in elk onderdeel van uw werkstroom, van het automatisch bijhouden van deadlines tot het genereren van projectupdates en samenvattingen zonder handmatig typen. Zo blijven snel werkende teams op koers zonder de controle te verliezen.

📌 Hier is een scenario dat dit in de praktijk laat zien:

Uw team lanceert deze week een nieuwe functie. U plaatst een taak in ClickUp met de naam 'Live samenwerking in documenten starten'

Met native AI-assistentie in ClickUp hoef je subtaak niet handmatig uit te werken. Kijk hoe het automatisch sleutelstappen genereert: vereisten vaststellen, ontwerp overdragen, dev tickets, testen en implementeren. Selecteer vervolgens de subtaak die je daadwerkelijk wilt maken en voeg ze met één klik toe aan je systeem.

Genereer automatisch subtaken vanuit uw ClickUp-taken en taakbeschrijvingen via ClickUp AI

Terwijl deze taken in uw projectlijst verschijnen, schakelt u AI Assign en AI Prioritize Custom Fields in ClickUp in. U hebt ze al ingesteld met prompts zoals:

"Als de beschrijving 'urgente bug' bevat, markeer dan als hoge prioriteit."

"Wijs taken met design in de titel toe aan Akash" (je UX-lead)

Zie hoe AI automatisch prioriteiten en eigenaren van taken invult en regelmatig bijwerkt, zodat niets door de mazen van het net glipt. Halverwege de week is het werk in volle gang en gericht.

Bekijk trouwens ook deze video om AI Assign en AI Prioritize in te stellen:

Op elk moment kunt u vanuit uw ClickUp-dashboard een blik werpen op AI-kaarten om updates te krijgen zonder cijfers en grafieken te hoeven bestuderen:

Een AI StandUp-kaart die per persoon samenvat wat er deze week is gedaan en wat de volgende stappen zijn

Een AI-projectkaart met realtime status over voortgang, blokkades en volgende stappen

Een aangepaste Ask AI-kaart waarop u vraagt: "Wat zijn de belangrijkste risico's die deze Sprint vertragen?" En ClickUp AI antwoordt vanuit de context van de werkruimte

Gebruik AI-kaarten in ClickUp-dashboards om in één oogopslag de status en gezondheid van projecten te queryen

Deze kaarten zijn dynamisch. Als taken veranderen, de status wordt bijgewerkt of er blokkades optreden, wordt dit onmiddellijk weergegeven in uw dashboard, zonder dat u het dashboard handmatig hoeft te bewerken.

Ondertussen krijgt uw team dagelijks updates zonder daar herhaaldelijk om te hoeven vragen: een AI Team StandUp verzamelt de activiteiten van elk individu in een overzichtelijke samenvatting, waardoor het schrijven van updates overbodig wordt.

Als het vrijdag is, worden je schermopnames, ook wel ClickUp Clips of spraakaantekeningen genoemd, automatisch getranscribeerd en samengevat in beknopte actiepunten en beslissingen door de ingebouwde AI van ClickUp.

ClickUp's One Up #2: Versnel dagelijkse taken met ClickUp Brain, Brain MAX en Talk to Text

Krijg direct antwoord op vragen vanuit je werkruimte met ClickUp Brain

Teams die AI goed gebruiken, zijn niet alleen aan het experimenteren. Ze leveren sneller met minder handmatig werk.

Met ClickUp Brain kan uw team druk werk elimineren, contextwisselingen verminderen en dingen sneller gedaan krijgen zonder tussen tientallen AI-apps te hoeven schakelen. Het biedt u ChatGPT, Claude, Gemini (en meer) – allemaal schakelbaar binnen één interface, zodat u voor elke taak het juiste model kunt kiezen. U kunt bijvoorbeeld GPT‑4o gebruiken voor genuanceerde redeneringen, overschakelen naar Claude voor taken met een lange context, of vertrouwen op Gemini wanneer u snelheid of experimenten wilt.

Schakel met ClickUp Brain tussen meerdere LLM's vanuit één werkruimte en bespaar tijd en geld

Met ClickUp Brain MAX, je AI-metgezel voor op je desktop, kun je je werkruimte en LLMs samenbrengen op één plek. Nooit meer schakelen tussen ChatGPT-vensters, ClickUp-tabbladen of andere AI-tools.

Dankzij Talk to Text in Brain MAX kunt u uw werk letterlijk praten tot stand brengen:

Dicteer sprintplannen, e-mails of stand-up-aantekeningen in Brain MAX, waarna ze worden getranscribeerd, bewerkt en opgemaakt tot gepolijste content, compleet met @vermeldingen voor uw collega's en links naar de juiste ClickUp-taken of documenten

U spreekt, AI handelt. Tot wel 4× sneller dan typen

Omdat Brain Max diep in uw apps is geïntegreerd, kunt u vragen: "Is de PR voor de vacaturepagina samengevoegd?" of "Welke Figma-bestanden zijn gekoppeld aan deze taak?" en krijgt u direct contextbewuste antwoorden

Maak van je stem je productiviteitstool met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Van het schrijven van eerste concepten tot het samenvatten van aantekeningen en het opzetten van nieuwe taken, het maakt de dagelijkse uitvoering moeiteloos. U kunt ook de AI-promptsjablonen van ClickUp gebruiken om content, e-mails en terugkerende taken te automatiseren.

🗣️Wat echte gebruikers zeggen over ClickUp AI:

Een G2-recensie luidt:

ClickUp Brain is echt een tijdbesparing. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder vaak van context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

ClickUp Brain is echt een tijdbesparing. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

ClickUp's One Up #3: Houd het werk gaande met ClickUp-automatisering en Autopilot Agents

Trigger directe taakoverdrachten op basis van status met ClickUp-automatisering

AI verandert de manier waarop het werk van clients wordt gedaan, en teams die vroeg automatiseren, werken sneller en maken minder fouten. ClickUp-automatisering maakt gebruik van AI voor het afhandelen van taakoverdrachten, het opvolgen van clients en interne updates. U hoeft niet meer achter statusupdates aan te jagen of te onthouden dat u werk moet toewijzen, het gebeurt allemaal vanzelf.

Bouw automatiseringen met behulp van eenvoudige taal – geen complexe installatie of codering vereist

Wijs taken dynamisch toe op basis van triggers zoals formulieren of deadlines

Verzend automatische e-mails bij wijzigingen in de status van taken of het verzenden van formulieren

Gebruik vooraf gemaakte sjablonen om het werk van clients te versnellen en de installatie te vereenvoudigen

Monitor en pas automatisering werkstromen aan met transparante audit logs

📖 Lees ook: Hoe u AI kunt gebruiken om taken te automatiseren

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Autopilot Agents wanneer je AI nodig hebt om beslissingen voor je te nemen, en niet alleen om regels te volgen. Terwijl ClickUp-automatisering geweldig is voor voorspelbare, trigger-gebaseerde acties (zoals 'wanneer de status verandert in Klaar, verplaats de taak naar Archief'), gaan Autopilot Agents een stap verder. Ze evalueren de context, passen zich aan veranderende voorwaarden aan en kunnen meerstaps werkstromen uitvoeren, zoals: "Vat elke vrijdag de activiteiten van die week samen, markeer achterstallige taken en wijs follow-ups toe op basis van prioriteit." Ze werken niet alleen met IF/THEN-logica. Ze denken, stellen prioriteiten en handelen als een teamgenoot. En met aangepaste instellingen kunt u AI-agents ontwikkelen voor terugkerende rapportages, taakroutering of follow-upsequenties waar u niet continu op hoeft te letten!

ClickUp's One Up #4: Creëer, beheer en werk samen aan projecten met ClickUp Documenten

Organiseer de kennis van uw team en koppel deze aan werkelijke werkstromen met ClickUp Documenten

Documenten zijn waar ideeën ontstaan, maar ze mogen niet de plek zijn waar het momentum stopt. ClickUp Docs verandert statische content in live, collaboratieve werkruimtes waar AI teams helpt bij het schrijven, organiseren en ondernemen, zonder te hoeven schakelen tussen tools of context te verliezen.

Met ClickUp Docs kunt u ook eenvoudig updates genereren, actiepunten extraheren en taken in realtime koppelen, zodat projecten, mensen en content op één pagina blijven.

Bewerk documenten samen met realtime samenwerking en slimme suggesties

Zet hoogtepunten om in taken die direct aan uw werkstroom worden gekoppeld

Gebruik geneste pagina's en sjablonen om te ordenen op onderwerp of team

Voeg taken, tabellen, embeds en widgets toe voor volledige context

Stel toestemmingen in om de zichtbaarheid te beheren en veilig te delen

🗣️ Wat Julien C. , een ontwerper, zegt over ClickUp Documenten:

Ik heb een blog nodig om alles te schrijven wat ik leuk vind aan ClickUp. Ze hebben ALLES: taken (in lijstweergave, tabelweergave, bordweergave, kalenderweergave, kaartweergave, enz.), documenten, IA, dashboards, automatisering... Je kunt openbare links van taken of documenten delen.

Ik heb een blog nodig om alles te schrijven wat ik leuk vind aan ClickUp. Ze hebben ALLES: taken (in lijstweergave, tabelweergave, bordweergave, kalenderweergave, kaartweergave, enz.), documenten, IA, dashboards, automatisering... Je kunt openbare links van taken of documenten delen.

ClickUp's One Up #5: Centraliseer gesprekken met ClickUp Chat

Werk samen in threads, taken en teams in ClickUp Chat

👀 Wist u dat? ClickUp heeft ontdekt dat 83% van de kenniswerkers voornamelijk vertrouwt op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren met schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie.

Heen-en-weer berichten moeten uw werk niet vertragen. ClickUp Chat brengt realtime gesprekken naar uw werkruimte, zodat teams vragen kunnen stellen, beslissingen kunnen nemen en actie kunnen ondernemen zonder van tool te wisselen of de context uit het oog te verliezen.

Met ingebouwde AI-functies helpt ClickUp Chat u threads samen te vatten, volgende stappen te extraheren en direct taken aan te maken, zodat ideeën en uitvoering op één plek blijven.

Praat waar het werk gebeurt – geen tabbladen meer

Maak met één klik actie-items aan vanuit elk bericht

Vat lange threads samen met AI om sneller tot de kern te komen

Gebruik chatagenten om standaardantwoorden te automatiseren of werkstromen te triggeren

Organiseer gesprekken per team, project of onderwerp voor eenvoudige follow-up

🗣️ Dit is wat Thymen O. , eigenaar van een klein bedrijf, te zeggen heeft over ClickUp Chat:

De geïntegreerde chatfunctie maakt realtime samenwerking ook superhandig en is een van de redenen waarom ik ClickUp dagelijks gebruik. Bovendien besparen de automatiseringen en AI-tools me veel tijd bij repetitieve taken. ”

De geïntegreerde chatfunctie maakt realtime samenwerking ook superhandig en is een van de redenen waarom ik ClickUp dagelijks gebruik. Bovendien besparen de automatiseringen en AI-tools me veel tijd bij repetitieve taken. ”

📖 Lees ook: Voorbeelden en use cases van automatisering van werkstromen

Vergelijk alle modellen die je wilt, en ga aan de slag met ClickUp

De keuze tussen Anthropic en OpenAI hangt af van wat voor u het belangrijkst is: modelafstemming, innovatiesnelheid, ondersteuning voor ondernemingen of veiligheid. Beide verleggen op verschillende manieren grenzen, en de juiste keuze hangt af van uw prioriteiten.

Maar wanneer het tijd is om van evaluatie naar uitvoering te gaan, heb je een plek nodig om je AI-werk te plannen, schrijven, lanceren en opschalen. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Met ingebouwde AI, documenten, chat en taakbeheer – allemaal op één plek – helpt ClickUp je om geweldige modellen om te zetten in tastbare resultaten. Bovendien hoef je niet te kiezen tussen OpenAI en Anthropic, want ClickUp biedt je beide al.

Meld u aan voor ClickUp en breng uw projecten, team en werkstromen samen in één krachtige werkruimte.