Ontdek de 10 beste AI-tools voor training en ontwikkeling in 2025

Leren is niet meer wat het vroeger was. We hebben ons afgemeld voor saaie onboarding-sessies en stoffige trainingshandleidingen weggegooid. Tegenwoordig is leren overal: in ons werk, onze fouten, onze "wacht even... hoe doe ik dit?"-momenten. In sommige gevallen is het zelfs... leuk.

En raad eens wat er ook meekomt? AI.

71% van de L&D-professionals is al bezig met "het verkennen, experimenteren of integreren van AI in hun werk"

Of het nu gaat om het geven van een les of het trainen van een team, AI-tools geven een nieuwe vorm aan de manier waarop we leren. Van content die zichzelf praktisch schrijft tot AR/VR-modules die traditionele trainingen in de schaduw stellen: bedrijven laten verouderde methoden achter zich en omarmen slimmere, boeiendere manieren om talent te ontwikkelen.

Met deze AI-tools voor training en ontwikkeling kunt u direct onboardingdocumenten genereren, aangepaste cursusvisuals ontwerpen, lesplannen opstellen, volledige leermodules schetsen en trainingscontent personaliseren voor verschillende rollen, en dat alles zonder moeite!

Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-tools voor training en ontwikkeling:

Hier is onze lijst met AI-tools die uw trainings- en ontwikkelingsprogramma's kunnen vereenvoudigen en tegelijkertijd uw medewerkers betrokken houden:

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd trainings- en ontwikkelingsbeheer)

Probeer ClickUp Brain – het is gratis Gebruik ClickUp Brain om met AI direct complete trainingsmodules te genereren

Denkt u dat ClickUp alleen voor projectmanagement is? Denk nog eens na! Met de juiste installatie wordt ClickUp een dynamisch L&D-platform dat u helpt bij het ontwerpen, leveren en bijhouden van leren in uw hele organisatie. Het is echt de app voor al uw werk.

Of u nu op zoek bent naar lesplannen of aangepaste werkstromen, u vindt het allemaal met de AI-aangedreven functies binnen ClickUp. Laten we het eens bekijken!

AI-aangedreven content aanmaken en voortgang monitoren bespaart uren

ClickUp Brain, 's werelds meest complete AI voor werk, helpt u snel trainingscontent te ontwikkelen. Typ een opdracht zoals "Maak een cybersecurity-trainingsmodule voor teams op afstand" en zie hoe er gedetailleerde overzichten worden gegenereerd die alles omvatten, van phishing-simulaties tot VPN-protocollen.

Gebruik het om de contentsuggesties aan te passen aan de unieke aard van uw werkplek. Creëer rolspecifieke modules, herschrijf lessen in uw eigen huisstijl en genereer zelfs quizvragen op basis van uw interne documenten, zodat uw leerprogramma minder standaard en meer op maat aanvoelt.

U kunt deze overzichten en materialen opslaan in ClickUp Docs.

💡 Pro-tip: dicteer de inhoud van modules, quizvragen of feedbackaantekeningen met Talk-to-Text in ClickUp Brain MAX. Brain MAX is de AI-aangedreven desktop-superapp van ClickUp die uw volledige werkcontext begrijpt – taken, documenten, chats en geïntegreerde apps – en u in staat stelt om te zoeken, spreken en direct actie te ondernemen met de nieuwste AI-modellen zoals GPT-4, Claude en Gemini. Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4x sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Wilt u een stap verder gaan?

Gebruik de Autopilot Agents van ClickUp om af te stemmen op de mijlpalen en checkpoints van uw leerprogramma. Agents zijn als slimme AI-assistenten die autonome acties uitvoeren op basis van gespecificeerde triggers en voorwaarden:

Creëer proactief content: Wanneer een cursist een module markeert als 'In uitvoering', kan een agent automatisch een introductiedocument, checklist of bronnen delen om te helpen

Automatiseer feedback en samenvattingen : nadat cursisten quizantwoorden of opdrachten hebben ingediend, kan een agent de sleutel antwoorden samenvatten of veelvoorkomende hiaten markeren

Herinneringen beheren: als een deadline verstrijkt of een status op 'Niet gestart' blijft staan, kan de agent herinneringen naar cursisten of trainers triggeren

Met ClickUp Clips kunt u snel video-tutorials en walkthroughs opnemen in uw browser. Geen dure apparatuur nodig: druk gewoon op opnemen en deel uw kennis direct. U kunt complexe onderwerpen gemakkelijk uitleggen en toelichten, waardoor het leren boeiender en gedenkwaardiger wordt.

Bovendien worden met ClickUp Brain transcripties van deze Clips in realtime gegenereerd, zodat uw team de content moeiteloos kan doorzoeken, raadplegen of bekijken. Stel vragen en krijg direct antwoord vanuit het transcript!

Neem snelle walkthroughs op met ClickUp Clips en houd uw team op één lijn

Gebruik de ingebouwde functies om:

Maak automatisch doorzoekbare transcripties

Voeg tijdstempels toe voor eenvoudige navigatie

Houd bij wie wat heeft bekeken

Deel video's veilig met specifieke leden van uw team

Interactieve whiteboards voor meer betrokkenheid

Gebruik ClickUp Whiteboards om werkstromen en curriculumplannen in kaart te brengen

Zeg vaarwel tegen saaie PowerPoint-presentaties. De Whiteboards van ClickUp maken van trainingssessies een gezamenlijke ervaring. Visualiseer leertrajecten, breng vaardigheden in kaart en brainstorm in realtime met uw team over ideeën

📌 Schets bijvoorbeeld een werkstroom voor uw onboardingprogramma in ClickUp Whiteboards. Converteer vervolgens elke module naar taken, organiseer ze in een lijst op onderwerp of afdeling en schakel over naar de Gantt-weergave om tijdlijnen te plannen, mijlpalen in te stellen en afhankelijkheid tussen cohorten te beheren.

💡 Pro-tip: Creëer een gecentraliseerde hub voor leermiddelen door uw ClickUp-documenten rechtstreeks te koppelen aan taken in uw trainingswerkstromen. Voeg bijvoorbeeld een ClickUp-document met gedetailleerde onboardinggidsen of rolspecifieke SOP's toe aan elke module in uw Whiteboard-werkstroom. U kunt ook video's, quizzen of feedbackformulieren rechtstreeks in het document insluiten, zodat cursisten alles wat ze nodig hebben in context hebben, zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Sjablonen die de installatie versnellen

Gratis sjabloon Ga van concept naar uitvoering met de sjabloon voor implementatie van een leerbeheersysteem van ClickUp

Is dit de eerste keer dat u een Learning Management System (LMS) instelt? Begin eenvoudig! De sjabloon voor LMS-implementatie van ClickUp begeleidt u bij het succesvol voltooien van uw project. Zo werkt het:

Gebruik de Project Gantt-weergave om een tijdlijn te maken voor elke taak in het project

Organiseer taken in aangepaste statussen, zoals In behandeling, In uitvoering en Voltooid

Werk de status bij naarmate u vordert met taken, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven

Monitor en analyseer taken om ervoor te zorgen dat elke stap op schema blijft

Aan de andere kant biedt het sjabloon voor trainingskaders van ClickUp een solide basis voor uw programma's. De intuïtieve gebruikersinterface helpt u bij het plannen, structureren en beheren van uw trainingsprogramma. Zo werkt het:

Standaardiseer leertrajecten voor alle teams met vooraf gedefinieerde taken, documenten en doelen

van ClickUp Monitor de voltooiingsstatus, trainingsuren en beoordelingsscores in realtime met behulp van de dashboards en aangepaste velden

Signaleer uitval of lage scores met visuele rapportages en wijs snel nieuw materiaal toe of plan vervolgactiviteiten

Gratis sjabloon downloaden Plan, plan en voer uit met de sjabloon voor het trainingsraamwerk van ClickUp

Dit sjabloon biedt de analyses om een trainingsprogramma te maken dat is afgestemd op zowel trainers als cursisten. Gebruik het om de voortgang van medewerkers bij te houden en trainingsmateriaal te verbeteren op basis van gebruikersgegevens.

Als u op zoek bent naar een AI-aangedreven alles-in-één tool voor productiviteitsbeheer om het rendement van uw trainingsprogramma's te maximaliseren, dan is ClickUp de juiste keuze.

De beste functies van ClickUp

Bouw gestructureerde leertrajecten met ClickUp Docs met gekoppelde taken, ingesloten media en duidelijke checklists

Gebruik ClickUp Chat om samen te werken aan leermateriaal, doelen te verduidelijken en resultaten op elkaar af te stemmen. In plaats van verspreide kanalen te gebruiken, start u een chat binnen een specifieke trainingstaak of -module, zodat vragen, updates en feedback gekoppeld blijven aan de exacte content of opdracht waar ze betrekking op hebben

Wijs trainingsmodules moeiteloos toe en houd ze bij door aangepaste statussen, deadlines en ClickUp-automatisering te combineren. Wanneer een cursist bijvoorbeeld een module markeert als 'In uitvoering', kan een automatisering de trainer direct op de hoogte stellen of de volgende taak toewijzen

Vat content direct samen, stel documenten op en genereer content met ClickUp Brain, van SOP's en onboardingdocumenten tot quizzen en veelgestelde vragen

Centraliseer alle trainingscontent in een speciale L&D ClickUp-ruimte met aangepaste toestemmingen, aangepaste weergaven en flexibele sjablonen

Beperkingen van ClickUp

Biedt mogelijk geen uitgebreide aanpassingsmogelijkheden voor niche-trainingsbehoeften

De uitgebreide functies van het platform kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie noemt ClickUp een gamechanger en zegt:

Ik kan zien wanneer dingen met het team worden gedaan, heb veel SOP's opgesteld om onze nieuwe medewerkers veel sneller dan voorheen op te leiden, en haal dingen uit mijn hoofd en breng ze in de werkstroom.

Ik kan zien wanneer dingen met het team worden gedaan, heb veel SOP's opgesteld om onze nieuwe medewerkers veel sneller dan voorheen op te leiden, en haal dingen uit mijn hoofd en breng ze in de werkstroom.

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraagt u gewoon de AI-beeldgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is dé app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

2. Synthesia (het beste voor het aanmaken van AI-aangedreven tutorials en leerzame video's)

via Synthesia

Korte, boeiende video's vervangen lange, eentonige trainingssessies, en terecht. Maar het opnemen, bewerken en produceren van video's vanaf nul kost tijd, moeite en een volledige productie-installatie. Dat is waar AI-videotools zoals Synthesia een rol spelen.

Synthesia transformeert platte tekst in professionele trainingsvideo's met levensechte AI-avatars zonder camera's, microfoons of bewerkingstools. Of u nu onboardingmodules, compliance-trainingen of bijscholingscontent lanceert, Synthesia helpt L&D-teams snel hoogwaardige video's te maken. Het vermindert de productietijd en helpt de betrokkenheid van cursisten te behouden.

De beste functies van Synthesia

Kies uit meer dan 200 gratis videosjablonen om te beginnen met het maken van video's, zelfs als u een beginner bent

Bereik een wereldwijd publiek met nasynchronisatie en vertaling in meer dan 140 talen

Werk samen met teams en bewerk video's op basis van feedback, met een bijgewerkte videobibliotheek

Beperkingen van Synthesia

Het beheren van kosten kan lastig zijn als u uitgebreide video-eisen heeft

Het zou moeilijk zijn om de avatars te laten emoties tonen zoals mensen dat doen, aangezien ze door AI worden gegenereerd

Prijzen van Synthesia

Free

Starterspakket: $ 29/maand per gebruiker

Maker: $ 69/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Synthesia?

Een G2-recensie luidt:

Ik ben erg te spreken over de mate van aanpassing die het biedt, terwijl het ook uitstekende AI-ondersteuning biedt voor onderdelen waar ik niet helemaal vertrouwd mee ben. Ik ben niet erg creatief, dus ik heb wat extra hulp nodig bij het maken van trainingscontent en Synthesia vult mijn lacunes perfect aan.

Ik vind het geweldig dat het zo aanpasbaar is en tegelijkertijd uitstekende AI-ondersteuning biedt voor onderdelen waar ik niet helemaal vertrouwd mee ben. Ik ben niet erg creatief, dus ik heb wat extra hulp nodig bij het maken van trainingscontent en Synthesia vult mijn lacunes perfect aan.

3. Jasper (het beste voor het schrijven van AI-gebaseerde trainingscontent)

via Jasper AI

Achter elke effectieve trainingssessie staan lesplannen, leerrichtlijnen, introductiehandleidingen en natuurlijk een solide script. Dat is waar Jasper AI bij helpt. Dit AI-aangedreven platform kan in enkele seconden alles genereren, van scripts tot volledige trainingshandleidingen.

Heb je een presentatie die je wilt omzetten in een gepolijste trainingsgids? Voer gewoon een prompt in Jasper Chat in en voilà, klaar is Kees. Of je nu helemaal vanaf nul begint of bestaand materiaal wilt oppoetsen, Jasper maakt het aanmaken van content snel, eenvoudig en schaalbaar.

De beste functies van Jasper

Verbeter de content van bedrijfsopleidingen met de AI-aangedreven document editor

Stel uw eigen regels in voor het gebruik van termen, grammatica of zelfs interpunctie, zodat u altijd een consistente merktone behoudt

Schakel over naar de 'Boss Mode' en genereer binnen enkele seconden kant-en-klare ideeën voor bedrijfsopleidingen

Beperkingen van Jasper

U moet de gegenereerde content controleren op juistheid

Prijzen van Jasper

Maker: $ 49/maand per zetel

Pro: $ 69/maand per zetel

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper AI?

Een G2-recensent zegt:

Het genereert snel hoogwaardige content wanneer ik content moet schrijven waarin ik complexe fenomenen moet opsplitsen in subcomponenten, bedrijfsprocessen moet uitleggen, verschillende opties moet evalueren of conventionele managementpraktijken aan de lezer moet beschrijven.

Het genereert snel hoogwaardige content wanneer ik content moet schrijven waarin ik ingewikkelde fenomenen moet opsplitsen in subcomponenten, bedrijfsprocessen moet uitleggen, verschillende opties moet evalueren of conventionele managementpraktijken aan de lezer moet beschrijven.

👀 Wist u dat? Organisaties met een sterke leercultuur hebben 30-50% hogere betrokkenheids- en retentiecijfers.

4. ElevenLabs (het beste voor realistische spraakgeneratie)

via ElevenLabs

Het opstellen van uitgebreide lesplannen is één aspect van lesgeven, maar het is net zo belangrijk om medewerkers tijdens een bedrijfsopleiding betrokken te houden. Hierbij is een tool die tekst eenvoudig omzet in spraak erg handig.

ElevenLabs is zo'n AI-voice-overtool. Met zijn vele functies is het een goede keuze om saaie content om te zetten in boeiende trainingsvideo's of om AI te gebruiken om de voice-over in meerdere talen te dubben.

De beste functies van ElevenLabs

Kies uit meer dan 32 verschillende talen om unieke AI-video's te maken

Geef uw AI-avatars een stem met eenvoudige tekst-naar-spraakconversies

Pas de taal, toon, stem en stijl van uw AI-video's aan

Beperkingen van ElevenLabs

De abonnementen met een laag niveau kunnen beperkend zijn voor grootschalige productie

Prijzen van ElevenLabs

Free

Starterspakket: $ 5/maand

Maker: $ 11/maand

Pro: $99/maand

Beoordelingen en recensies van ElevenLabs

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ElevenLabs?

Een G2-recensie luidt:

Er zijn verschillende accenten beschikbaar, van Brits tot Amerikaans, evenals verschillende persona's en leeftijden. Ook zeer eenvoudig te gebruiken. Ik heb mijn favoriete stem gevonden en deze als voorinstelling opgeslagen, zodat ik snel spraakbestanden kan genereren. ElevenLabs is een echte aanrader.

Er zijn verschillende accenten beschikbaar, van Brits tot Amerikaans, evenals verschillende persona's en leeftijden. Ook zeer eenvoudig te gebruiken. Ik heb mijn favoriete stem gevonden en deze als voorinstelling opgeslagen, zodat ik snel spraakbestanden kan genereren. ElevenLabs is een echte aanrader.

5. Pictory (het beste voor door AI gegenereerde trainingsvideo's)

via Pictory

Wat als u geen ervaring hebt met het maken van video's, maar wel video's wilt gebruiken om uw team te trainen? Vroeger had u de diensten van een ervaren video-editor nodig, moest u wachten tot deze de content had gemaakt, meerdere iteraties uitvoeren en uiteindelijk één video produceren.

Maar dat hoeft niet meer. Met een AI-aangedreven platform voor het aanmaken van video's, zoals Pictory, kunt u trainingsvideo's en stimulerend lesmateriaal maken zonder enige kennis van videobewerking. Werk in realtime samen met uw team om van leren een complete ervaring te maken.

De beste functies van Pictory

Converteer tekst en URL's naar boeiende lange video's

Werk in realtime samen met meerdere teams om de beste resultaten te behalen

Maak korte clips van lange video's voor hapklare, deelbare content

Beperkingen van Pictory

Moeilijk om individuele aanpassingen te maken met beperkte voice-over- en sjabloonopties

Prijzen van Pictory

Starterspakket: $ 25/maand

Professional: $49/maand

Team: $ 119/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Pictory

G2: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Pictory?

Een G2-recensie luidt:

Het is eenvoudig te gebruiken en heeft goede functies. Wat ik het leukst vind, is dat het met alleen mijn videoscript automatisch de volledige video genereert en de ondertitels erbij zet. Als je een voice-over hebt of deze wilt maken, synchroniseert de software deze automatisch met de video, wat geweldig is!

Het is eenvoudig te gebruiken en heeft goede functies. Wat ik het leukste vind, is dat het automatisch de volledige video genereert op basis van mijn videoscript en er ondertitels aan toevoegt. Als je een voice-over hebt of deze wilt maken, synchroniseert de software deze automatisch met de video, wat geweldig is!

6. Quizgecko AI (het beste voor het aanmaken van AI-gestuurde quizzen en studiemateriaal)

via Quizgecko

Leerlingen onthouden meer wanneer ze actief betrokken zijn, dus waarom zou u vasthouden aan verouderde methoden? Quizgecko is een AI-aangedreven tool die trainingen interactief en leuk maakt.

Het is een nieuwe manier om uw lesabonnementen naar een hoger niveau te tillen en cursisten volledig betrokken te houden, zonder dat de content saai of repetitief aanvoelt. Of u nu flashcards, quizzen of zelfs podcasts maakt, Quizgecko helpt u lessen te geven die blijven hangen.

De beste functies van Quizgecko

Maak trainingsmateriaal door elk bestand naar het platform te uploaden en AI te gebruiken om het om te zetten in quizzen, flashcards en andere studiehulpmiddelen

Leer beter met de Quizgecko AI, die informatie die u misschien moeilijk begrijpt automatisch herhaalt

Beperkingen van Quizgecko

Beperkt aanmaken van quizzen bij het gratis abonnement

Prijzen van Quizgecko

Free

Premium: $16/maand

Ultra: $29/maand

Organisatie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Quizgecko

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Quizgecko?

Een Trustpilot-recensie luidt:

Gecko is een duidelijke keuze op basis van kosten en kwaliteit. Ik vond het leuk om de intelligente app te gebruiken om quizzen te maken, zelfs voordat ze later veel nieuwe functies toevoegden.

Gecko is qua kosten en kwaliteit een duidelijke keuze. Ik vond het leuk om de intelligente app te gebruiken om quizzen te maken, zelfs voordat er later veel nieuwe functies werden toegevoegd.

7. HeyGen (het beste voor het maken van video's voor leren en ontwikkeling)

via HeyGen

HeyGen is een andere tool voor het aanmaken van AI-content, waarmee u de meest realistische avatars kunt ervaren en zelfs uzelf kunt klonen om video-trainingscontent te maken.

Het niveau van aanpassing dat HeyGen biedt, is ongelooflijk. Van gezichtsuitdrukkingen tot achtergronden en zelfs het trainen van uw AI-avatar om intuïtief te antwoorden, met dit platform kunt u op maat gemaakte trainingscontent aanbieden.

De beste functies van HeyGen

Kies uit meer dan 175 verschillende talen en dialecten om een groter publiek aan te spreken

Maak genuanceerde video's waarin uw AI-avatars zijn getraind om levensechte emoties en bewegingen te tonen

Maak gebruik van de krachtige videobewerkingstool in de suite om professionele video's te maken

Beperkingen van HeyGen

Soms kunnen de uitdrukkingen van de avatar een beetje stijf of robotachtig overkomen

Prijzen van HeyGen

Free

Maker: $ 29/maand per zetel

Teams: $ 39/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

HeyGen beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over HeyGen?

Een G2-recensie zegt:

Deze tool is echt baanbrekend. Er zijn tegenwoordig veel 'AI'-tools op de markt, maar deze is echt goed. Ik heb hem al gebruikt voor een aantal productvideo's – letterlijk binnen enkele minuten. De tijdwinst en besparing op middelen is aanzienlijk en er zijn tal van toepassingen – PR, promoties, HR, verkooppraatjes, training enz. Eindeloze creativiteit!

Deze tool is echt baanbrekend. Er zijn tegenwoordig veel 'AI'-tools op de markt, maar deze is echt goed. Ik heb hem al gebruikt voor een aantal productvideo's – letterlijk binnen enkele minuten. De tijdwinst en besparing op middelen zijn aanzienlijk en er zijn tal van toepassingen – PR, promoties, HR, verkooppraatjes, training enz. Eindeloze creativiteit!

🧠 Leuk weetje: Bijna negen op de tien organisaties maken zich zorgen over het behoud van hun werknemers. Volgens het Workplace Learning Report 2025 van LinkedIn wordt het bieden van kansen om te leren en te groeien gezien als de beste strategie om werknemers te behouden.

8. Zavvy (beste tool voor het maken van leerprogramma's voor werknemers)

via Zavvy

Zavvy van Deel is ontwikkeld voor mensen die meerdere teams beheren, zoals HR-managers en L&D-professionals. Van het coachen van medewerkers over hoe ze betere feedback kunnen geven tot het automatiseren van follow-ups en herinneringen voor trainingen, Zavvy gebruikt AI om het drukke werk uit handen te nemen.

Zavvy helpt u bij het automatiseren van repetitieve taken, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: het helpen van uw medewerkers bij het verbeteren van hun vaardigheden. Het draait allemaal om het opbouwen van zinvolle carrièrepaden, het definiëren van competenties en het bieden van echte coaching.

De beste functies van Zavvy

Maak met één klik perfecte video's en andere leerervaringen

Integreer met externe apps zoals Slack om coachingadvies te geven, leermiddelen te delen en meer

Beperkingen van Zavvy

Het platform kan duur worden voor gebruikers die met een beperkt budget werken

Prijzen van Zavvy

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zavvy

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

📖 Lees ook: Hoe u medewerkers efficiënt kunt trainen in nieuwe software

📮 ClickUp Insight: 33% van onze respondenten noemt vaardigheidsontwikkeling als een van de AI-toepassingen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn. Niet-technische werknemers willen bijvoorbeeld leren hoe ze met een AI-tool codefragmenten voor een webpagina kunnen maken. In dergelijke gevallen geldt: hoe meer context de AI heeft over uw werk, hoe beter de reacties zullen zijn. Als de alles-in-één app voor werk blinkt de AI van ClickUp hierin uit. Het weet aan welk project u werkt en kan specifieke stappen aanbevelen of zelfs taken uitvoeren, zoals het eenvoudig maken van codefragmenten.

9. Virti (het beste voor het maken van meeslepende video's om trainingsmateriaal te verbeteren)

via Virti

Het AI-aangedreven rollenspel- en videotrainingsplatform van Virti verandert passief leren in een meeslepende ervaring. Denk aan interactieve video's waarin avatars in realtime reageren op leerlingen.

Dit soort praktische, scenario-gebaseerde trainingen verhoogt de betrokkenheid en verbetert het kennisbehoud door cursisten te laten oefenen in realistische situaties, zonder de druk.

De beste functies van Virti

Genereer interactieve simulaties voor een divers personeelsbestand met deze oplossing zonder code

Test scenario's in de veilige omgeving van de virtuele wereld met volledig meeslepende ervaringen

Analyseer gedetailleerde inzichten om op gegevens gebaseerde prestatiebeoordelingen op te stellen

Beperkingen van Virti

Hoewel er veel aanpassingsmogelijkheden zijn, hebben gebruikers opgemerkt dat de AI-avatars en stemmen realistischer kunnen worden gemaakt

Prijzen van Virti

Starter: $ 99/maand per editor

Pro: $ 199/maand per editor

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Virti

G2: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Virti?

Een G2-recensie luidt:

Ik vind het prettig dat het toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Omdat er geen kennis van coderen nodig is, is het voor iedereen toegankelijk. Het enige wat je nodig hebt is een account en je eigen laptop, en je kunt onbeperkt scenario's creëren via het interactieve 360 video platform of het Virtual Humans platform.

Ik vind het prettig dat het toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Omdat er geen programmeerkennis nodig is, is het voor iedereen toegankelijk. Het enige wat je nodig hebt is een account en je eigen laptop, en je kunt onbeperkt scenario's creëren via het interactieve 360° video platform of het Virtual Humans platform.

10. 7taps (het beste voor micro-e-learningcursussen)

via 7taps

Als u het tijdrovende proces van het op maat maken van cursussen voor cursisten wilt overslaan, moet u 7taps eens proberen! Het creëert automatisch impactvolle, laagdrempelige microlearning-cursussen om de betrokkenheid van cursisten te vergroten voor een divers personeelsbestand.

7taps kan bogen op een indrukwekkende kennisretentie van 84% dankzij microlearning. Deze tool kan naadloos worden geïntegreerd in uw bestaande werkstromen en helpt u kennis om te zetten in acties.

de beste functies van 7taps

Breid uw trainingsproces uit met een AI-aangedreven microlearning-copiloot

Converteer PowerPoints, PDF's en andere formats met de microlearning-transformer

Integreer met externe apps zoals Slack of een LMS om op gegevens gebaseerde inzichten te implementeren

beperkingen van 7taps

Gebruikers vinden het moeilijk om gedetailleerde onderwerpen om te zetten in microlearning content met beperkte functies

prijzen van 7taps

Free

Starter: $ 99/maand per editor

Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van 7taps

G2: 4,8/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over 7taps?

Een G2-recensie luidt:

Het creëren van content is heel eenvoudig en het beste van alles is dat medewerkers het erg leuk vinden en zich goed met de content kunnen identificeren. De functies voor AI-makers zijn ook erg goed.

Het creëren van content is heel eenvoudig en het beste van alles is dat medewerkers het erg leuk vinden en zich goed met de content kunnen identificeren. De functies voor AI-makers zijn ook erg goed.

Het kiezen van de juiste AI-tool zal het leren en de ontwikkeling van cursisten verbeteren. Let bij het kiezen van een AI-leertool die de mens centraal stelt op het volgende:

Automatisering : Zorg ervoor dat u een tool kiest die het leren versnelt. Door repetitieve taken te automatiseren, zoals het formatteren van presentaties, het bijwerken van trainingsgegevens, het beantwoorden van veelgestelde vragen van cursisten of het plannen van sessies, komt er meer tijd vrij voor trainers en kunnen cursisten effectiever worden begeleid

Personalisatie : stem trainingsprogramma's af op individuele behoeften in plaats van een uniforme aanpak te hanteren. Iedereen is anders en leert op zijn eigen manier. Als trainer moet u ervoor zorgen dat uw training kan worden aangepast aan verschillende leerlingen

Integratie : synchroniseer de tool met uw bestaande leerplatforms voor een uniforme ervaring, zonder de werkstroom van de leerling te onderbreken. De voortgang van een sleutelcursus wordt bijvoorbeeld automatisch bijgewerkt in uw personeelsbeheersysteem en meetelt voor de beoordeling

Analyse : ontdek zinvolle analyses om de voortgang bij te houden en resultaten te optimaliseren. Datagestuurde beslissingen leiden gegarandeerd tot betere resultaten

Aanpassingsvermogen: Pas content dynamisch aan op basis van de prestaties en betrokkenheid van gebruikers, zodat cursisten betrokken blijven. Deze adaptieve leertechniek houdt uw cursisten aandachtig

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers denkt dat automatisering slechts enkele minuten per keer zou besparen, maar 19% zegt dat het 3 tot 5 uur per week zou kunnen opleveren. De realiteit is dat zelfs de kleinste tijdbesparingen op de lange termijn oplopen. Als u bijvoorbeeld slechts 5 minuten per dag bespaart op repetitieve taken, kan dat elk kwartaal meer dan 20 uur opleveren, tijd die kan worden besteed aan waardevoller, strategischer werk. Met ClickUp kost het automatiseren van kleine taken, zoals het toewijzen van deadlines of het taggen van teamgenoten, minder dan een minuut. U beschikt over ingebouwde AI-agents voor automatische samenvattingen en rapporten, terwijl aangepaste agents specifieke werkstromen afhandelen. Neem uw tijd terug! 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die werd besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd met de aanpasbare rapportagetools van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op het opmaken van rapporten en meer op het maken van prognoses.

📖 Lees ook: Beste online software voor werknemersopleidingen

Op zoek naar de juiste AI-tool voor training? Kies voor ClickUp!

Nu u enkele AI-tools voor training en ontwikkeling hebt ontdekt, is het tijd om te kiezen welke voor u werkt. Of u nu docent, HR-manager of iemand bent die voor zichzelf wil beginnen, er is altijd een tool die uw werkstroom kan vereenvoudigen.

De sleutel is om uw pijnpunten te identificeren en een oplossing te vinden die deze aanpakt. AI is er immers om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen. Als u op zoek bent naar een AI-aangedreven tool die training stroomlijnt, de productiviteit verhoogt en de inspanning voor het beheren van taken vermindert, dan is ClickUp het antwoord.

Herzie uw trainingsprogramma's, krijg meer gedaan en creëer betere leerervaringen – probeer ClickUp vandaag nog!