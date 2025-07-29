11 beste softwaretools voor training op afstand om verspreide teams te ondersteunen (2025)

Als uw idee van training op afstand bestaat uit een PowerPoint-presentatie van 50 dia's en een 'snel' Zoom-gesprek... dan moeten we eens praten.

Moderne software voor training op afstand is veel cooler dan dat. We hebben het over cursusbouwers met slepen en neerzetten, gamified beoordelingen en tools die ervoor zorgen dat uw team geen wifi-storing wil faken.

En dat is nog niet alles. Denk aan interactieve quizzen, video walkthroughs, dashboards voor voortgang en misschien zelfs een paar badges ter motivatie.

Of u nu een volledig op afstand werkend verkoopteam inwerkt of een compliance-training uitrolt voor 300 medewerkers in drie landen, met de juiste tool voor training op afstand wordt het eenvoudig, schaalbaar en een stuk minder saai.

In dit bericht bespreken we de beste platforms voor training op afstand om leren te laten beklijven, zelfs wanneer uw team verspreid is over verschillende continenten en tijdzones.

Waar moet u op letten bij software voor training op afstand?

Het opleiden van medewerkers op afstand gaat verder dan het delen van een paar diapresentaties of het opnemen van een Zoom-sessie. De juiste software voor training op afstand moet aanvoelen als een extensie van uw L&D-team en u helpen om op grote schaal impactvolle trainingen te geven. Dit is waar u op moet letten:

Eenvoudig aanmaken van cursussen en contentbeheer: Uw software moet het eenvoudig maken om Uw software moet het eenvoudig maken om trainingshandleidingen op te stellen en te organiseren. U moet er trainingsprogramma's helemaal zelf mee kunnen maken en bestaande documenten, video's en presentaties kunnen uploaden

Virtuele klaslokalen en tools voor realtime samenwerking: Zoek naar platforms die live sessies, breakout rooms, het delen van schermen en chatten ondersteunen om de persoonlijke leerervaring in een virtuele omgeving na te bootsen

Voortgang bijhouden en rapportage: Ingebouwde analyses laten zien wie de online cursus heeft voltooid, waar ze moeite mee hebben en hoe u uw trainingsprogramma continu kunt verbeteren

Automatisering en herinneringen: Bespaar tijd met geautomatiseerde cursusopdrachten, herinneringen voor deadlines en voortgangsberichten. Dit is handig bij het beheren van trainingen in meerdere tijdzones

Integraties met uw tech stack: Het trainingsplatform moet kunnen worden gekoppeld aan uw bestaande tools, zoals HR-systemen, Het trainingsplatform moet kunnen worden gekoppeld aan uw bestaande tools, zoals HR-systemen, trainingssoftware , apps voor productiviteit en software voor videoconferenties, zonder extra workarounds

Schaalbaarheid en leerervaring: Kies een platform dat gemakkelijk te navigeren, mobielvriendelijk en flexibel genoeg is om verschillende rollen, afdelingen en trainingsformats te ondersteunen naarmate uw bedrijf groeit

Met deze must-haves in gedachten bent u klaar om de beste tools voor het trainen van uw teams op afstand te ontdekken.

🧠 Wist u dat? 74% van de werknemers zegt dat ze nieuwe vaardigheden moeten blijven leren om relevant te blijven in hun werk.

Snelle vergelijking: de beste software voor training op afstand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Om u uren onderzoek te besparen, hebben we de beste softwareplatforms voor training op afstand voor u op een rijtje gezet.

Naam tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Teams die een alles-in-één werkruimte voor training nodig hebben Documenten, AI-assistent, clips, whiteboards, automatisering, dashboards, tijdregistratie Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen TalentLMS Snel cursussen aanmaken voor kleine tot middelgrote teams Cursusbouwer, quizzen, mobiele toegang, certificeringen Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 149 per maand per gebruiker Docebo Leerervaringen op bedrijfsniveau AI-aangedreven content, gebruikerssegmentatie, rapportagetools Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen op aanvraag 360Learning Samen leren en training door collega's Cursussen aanmaken, discussieforums, analyses Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 8/gebruiker/maand Absorb LMS Aangepaste branding en SCORM-compatibiliteit Cursuslevering, certificering en integratie met HR-tools Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen op aanvraag Trainual SOP's en procestraining voor groeiende teams Stapsgewijze handleidingen, organigrammen, op rollen gebaseerde training Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 249 per maand (jaarlijkse facturering) LearnUpon Blended learning voor bedrijfsopleidingen Aangepaste rapportage, gamification en ondersteuning in meerdere talen Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen op aanvraag Seismic Learning (Lessonly) Training voor verkoop- en klantenserviceteams Op rollen gebaseerde trajecten, interactieve lessen, feedbacktools Geen gratis abonnement; aangepaste prijzen BrainCert Veelzijdig virtueel klaslokaal en toezicht Real-time quizzen, HD-videostreaming, e-learningplatform Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 59/maand (maandelijks gefactureerd) MapleLMS Training met Salesforce-integratie Op rollen gebaseerde trajecten, interactieve lessen en feedbacktools Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen op aanvraag SkyPrep Vereenvoudigde training en beheer van gebruikers Cursusbouwer, beoordelingen en aangepaste branding Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen op aanvraag

De beste software voor training op afstand

Met deze 11 tools kunt u herhaalbare, boeiende trainingsprogramma's opzetten voor alles, van het inwerken van nieuwe medewerkers tot het bijscholen van teams op afstand.

1. ClickUp (het beste voor teams die een alles-in-één werkruimte nodig hebben voor het beheer van interne trainingsprogramma's)

Organiseer al uw trainingsmiddelen binnen ClickUp voor werken op afstand

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, stelt u in staat om trainingen voor werknemers te creëren, beheren en geven. Het biedt u meer dan alleen een LMS.

ClickUp fungeert ook als een schaalbaar systeem voor het beheer van teams op afstand. Het helpt u uw teams op afstand te trainen en de opgedane kennis te documenteren.

Structureer uw training met documenten en clips

Met ClickUp Knowledge Management hoeft u zich geen zorgen meer te maken over verspreide documenten, verouderde informatie en tijdverspilling bij het zoeken naar antwoorden. Alles wordt georganiseerd, gemakkelijk toegankelijk en up-to-date gehouden, zodat uw team slimmer kan werken in plaats van harder.

Met ClickUp Docs kunt u levende handboeken, SOP's en rolspecifieke trainingshandleidingen maken. Deze kunnen worden gekoppeld aan taken en zijn doorzoekbaar in uw werkruimte.

Maak boeiende onboarding-documenten voor training op afstand met ClickUp Docs

Met ClickUp Clips kunnen uw trainers en teamleiders direct korte walkthroughs, tool demo's of stapsgewijze handleidingen opnemen. Er zijn geen extra live sessies nodig in verschillende tijdzones. Deze video-instructies staan in taken of documenten, zodat het leren verbonden blijft met het doen.

Maak en deel live demo's om uw team te trainen met ClickUp Clips

Omdat u deadlines kunt instellen, eigenaren kunt toewijzen en Clips of documenten kunt insluiten, heeft elke trainingstaak duidelijke volgende stappen en ondersteunende bronnen.

Human resource management op zijn best

Voor HR-teams wordt ClickUp de centrale hub voor het beheer van alles, van de onboarding van nieuwe medewerkers tot continu leren.

Met ClickUp voor Human Resources kunt u checklists voor onboarding toewijzen, goedkeuringswerkstromen automatiseren en de voltooiing van trainingen bijhouden. U bent niet langer afhankelijk van afzonderlijke tools of follow-ups via e-mail.

ClickUp HR-projecten Tabelweergave met taken voor training op afstand om verspreide onboarding- en compliance-werkstromen te beheren

Gebruik AI om uw trainingsmodules te ontwerpen

Het beste hieraan is dat u met ClickUp's ingebouwde AI-assistent, ClickUp Brain, met een paar vragen beleid en richtlijnen kunt opstellen.

Hier is een voorbeeld van hoe we ClickUp Brain MAX hebben gebruikt om de content voor een module voor training op afstand te genereren. Brain MAX is een AI-desktopassistent die u de mogelijkheid biedt om meerdere AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini te gebruiken binnen één contextuele, bedrijfsklare oplossing

ClickUp Brain gebruiken om opleidingsprogramma's op afstand te creëren

U kunt ook direct zoeken in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw verbonden apps + het web naar bestaande trainingswebinars en documenten.

Ja, uw HR- of L&D-teams kunnen de eerste output verfijnen, maar Brain biedt een uitstekend startpunt.

Wilt u meer weten over hoe u AI kunt gebruiken om trainingsmateriaal voor uw medewerkers op afstand te schrijven? Bekijk deze video 👇

Voer sessies voor training op afstand uit met ClickUp Syncups

Op zoek naar een alternatief voor Zoom dat binnen uw werkruimte werkt? Probeer ClickUp Syncups! Met volledige video- en audiofunctionaliteit kunt u uw sessie uitvoeren, opnemen, taken toewijzen en binnen uw werkruimte blijven werken terwijl u samenwerkt!

U kunt rechtstreeks vanuit ClickUp Chat een syncup starten of eraan deelnemen, dus het is perfect voor snelle, spontane tutorials en probleemoplossing.

Sjabloon voor het uitrollen van ClickUp-trainingen

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn uw abonnement voor training op afstand met de sjabloon voor het implementeren van training op afstand van ClickUp

Wanneer uw teams moeite hebben om trainingen tussen teams en tijdzones te coördineren, helpt het sjabloon voor het uitrollen van trainingen van ClickUp u om processen te standaardiseren. Het biedt u een kant-en-klare structuur om fasen te plannen, eigendom toe te wijzen en elk trainingsinitiatief op schema te houden.

Het is tijd om spreadsheets en de bijbehorende verwarring over versies achterwege te laten.

De beste functies van ClickUp

Creëer slimme, interactieve trainingscontent: Gebruik ClickUp Docs en AI om handleidingen, quizzen en SOP's te maken die zich aanpassen aan uw trainingsdoelen, perfect voor de omgeving waarin op afstand wordt gewerkt

Tijdsregistratie: Bij grootschalige herscholing of onboarding helpt het HR-teams om de personeelsbezetting en de toewijzing van middelen nauwkeuriger te plannen als ze via Bij grootschalige herscholing of onboarding helpt het HR-teams om de personeelsbezetting en de toewijzing van middelen nauwkeuriger te plannen als ze via ClickUp's tijdregistratie weten hoeveel tijd trainers en medewerkers per module besteden

Automatiseer routinematige taken van beheerders: stel stel ClickUp-automatisering in voor herinneringen aan deadlines, op rollen gebaseerde toewijzingen en voortgangsmeldingen

Analyseer de impact van trainingen in realtime: Gebruik Gebruik ClickUp Dashboards om deelnamepercentages, voltooiingstijden en betrokkenheid van cursisten te meten

Kant-en-klare sjablonen: Standaardiseer processen met meer dan 1000 sjablonen, zoals sjablonen voor abonnementen Standaardiseer processen met meer dan 1000 sjablonen, zoals sjablonen voor onboarding en

Beperkingen van ClickUp

Sommige geavanceerde functies, zoals AI en volledige automatisering, zijn beperkt tot duurdere abonnementen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Mijn team is erg te spreken over de mogelijkheid om taken toe te wijzen voor verantwoordelijkheid en het hoge niveau van aanpassing! We hebben ruimtes kunnen creëren die aan al onze behoeften voldoen en de voortgang van elke taak kunnen bijhouden. Het is gebruiksvriendelijk en de klantenservice heeft ons goed geholpen wanneer dat nodig was! Het duurde niet lang voordat ons hele team ClickUp had geïmplementeerd en geïntegreerd, en nu gebruikt iedereen het dagelijks!

📚 Lees meer: Onmisbare documenten voor nieuwe medewerkers

2. TalentLMS (het beste voor onboarding en compliance-training van medewerkers op afstand)

via TalentLMS

TalentLMS is een cloud-gebaseerd leerbeheersysteem dat is ontworpen om webgebaseerde trainingen voor verspreide teams te vereenvoudigen. Uw HR- en L&D-managers kunnen gestructureerde cursussen samenstellen met behulp van video's, quizzen en SCORM-bestanden met behulp van de AI-cursusbouwer.

U kunt leertrajecten toewijzen op basis van rollen of afdelingen, herinneringen automatiseren en de voortgang in realtime bijhouden. Het platform biedt vooraf opgestelde beoordelingen, cursustrajecten en het bijhouden van certificeringen.

Dankzij de kant-en-klare cursusbibliotheek kunt u eenvoudig medewerkers op verschillende locaties inwerken en complianceprogramma's op grote schaal uitvoeren. Met zelfstandig leren kunnen uw medewerkers opleidingsprogramma's op afstand in hun eigen tempo voltooien.

De beste functies van TalentLMS

Vaardigheidsgericht leren, waarbij AI de sterke punten van uw organisatie in kaart brengt, hiaten identificeert en medewerkers koppelt aan de juiste trainingshandleiding wanneer ze aan een nieuwe baan beginnen

Ingebouwde videoconferencing voor live sessies, samen met asynchrone trainingsmaterialen

SCORM- en xAPI-compatibiliteit om interactieve, traceerbare trainingscontent te ondersteunen

Beperkingen van TalentLMS

Beperkte flexibiliteit in rapportage voor diepgaandere analyses zonder geavanceerde integraties

Prijzen van TalentLMS

Core: Vanaf $ 149 per maand per gebruiker (maandelijks gefactureerd)

Grow: Vanaf $ 299 per maand per gebruiker (maandelijks gefactureerd)

Pro: Vanaf $ 579 per maand per gebruiker (maandelijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TalentLMS

G2: 4,6/5 (780+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (580+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over TalentLMS?

Een G2-recensie deelt:

Talent LMS is eenvoudig te beheren, cursussen uploaden, toewijzen en bijhouden of ze zijn voltooid is eenvoudig. De overstap van de verouderde interface naar de nieuwe is een verfrissende verandering. Het ziet er overzichtelijker uit, voelt moderner aan en maakt navigatie soepeler. De gebruikersinterface is overzichtelijk en zowel beheerders als cursisten kunnen gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

🧠 Vriendelijke tip: maak veerkracht onderdeel van het leertrajectBeloon medewerkers die kalm blijven onder druk en zich aanpassen aan veranderingen – zij geven de toon aan voor anderen. Bouw veerkracht in trainingen met korte video's, reflectievragen of praktijkvoorbeelden over stress, motivatie en onzekerheid. Dit is geen flauwekruim – het is een toekomstbestendige vaardigheid in de snelle wereld van vandaag.

3. Docebo (het beste voor AI-gestuurd gepersonaliseerd leren op grote schaal)

via Docebo

Hoe sneller uw nieuwe medewerkers aan de slag kunnen, hoe beter het voor u is. Het LMS van Docebo biedt on-demand toegang tot alles wat ze nodig hebben om sneller prestaties te leveren.

Voor een succesvol onboardingprogramma voor elke leerling kunt u gepersonaliseerde leerabonnementen maken en deze aanpassen aan de grafiek van vertakkingen en groepen binnen uw organisatie.

U kunt leermateriaal in verschillende formaten uploaden, waaronder video's, documenten, SCORM-bestanden en virtuele trainingen onder leiding van een instructeur. Dit is handig bij de introductie van nieuwe functies of interne initiatieven voor productacceptatie, waarbij teams meerdere contactpunten nodig hebben om use cases, beleid of tools te begrijpen.

Docebo biedt aangepaste rapportage om het succes of falen van uw trainingsprogramma's te meten. Binnen dit dashboard kunt u bijhouden welke leerinhoud de beste resultaten oplevert.

De beste functies van Docebo

Automatiseer de inschrijving binnen uw LMS en tussen uw LMS en andere platforms, zoals human resources informatiesystemen (HRIS) en human capital management (HCM)

Maak gebruik van AI-aangedreven contentaanbevelingen, adaptieve leertrajecten en virtuele coaching voor hypergepersonaliseerd leren

Centraliseer kwantificeerbare feedback van nieuwe medewerkers en gegevens uit LMS- en BI-tools om de impact van onboarding op belangrijke bedrijfsresultaten te analyseren

Beperkingen van Docebo

Voor meer aangepaste instellingen, zoals het aanpassen van cursuspagina's of inlogstijlen, is CSS of ondersteuning van een ontwikkelaar vereist

Prijzen van Docebo

Elevate: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Docebo

G2: 4,3/5 (meer dan 660 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Docebo?

Een G2-recensie deelt:

Het is in de meeste opzichten zeer gebruiksvriendelijk als het gaat om leerbeheer. Ik ben in het verleden beheerder geweest voor andere LMS'en, en Docebo is zo intuïtief en gebruiksvriendelijk in vergelijking met andere, die veel omslachtiger zijn. Ik vind het ook erg prettig dat Docebo bij elke update altijd grote verbeteringen doorvoert.

​​📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van alle werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als ze die niet kunnen vinden? 1 op de 6 neemt zijn toevlucht tot persoonlijke workarounds: oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen doorzoeken om alles bij elkaar te zoeken. ClickUp Brain maakt zoeken overbodig door direct AI-aangedreven antwoorden te geven die uit uw hele werkruimte en geïntegreerde apps van derden worden gehaald, zodat u zonder gedoe krijgt wat u nodig hebt.

4. 360Learning (het beste voor collaboratieve, door collega's aangestuurde trainingen)

via 360Learning

360Learning is een collaboratief, AI-aangedreven Learning Management System (LMS). Hiermee kunt u vakkennis omzetten in interactieve, sociale leerervaringen die kunnen worden geschaald over gedistribueerde teams.

In plaats van te wachten op een centraal L&D-team, kunnen uw managers op afstand en interne experts videolessen opnemen, quizzen toevoegen en gestructureerde trajecten opstellen. De ingebouwde AI-tools van het platform helpen bij het opstellen van content, het automatisch taggen en vertalen.

Door AI te gebruiken voor documentatie kunt u de tijd die nodig is om het trainingsprogramma te lanceren aanzienlijk verkorten. Met realtime discussiethreads, reacties en opmerkingen van collega's direct in de werkstroom van de cursus kunnen uw medewerkers op afstand samenwerken in plaats van in silo's.

de beste functies van 360Learning

Zet de input van experts om in gestructureerde cursussen met AI-aangestuurde overzichten en slimme vragen

Gebruik het dashboard voor managers om voortgang en voltooiingsgegevens per cohort, cursist of cursus weer te geven

Nodig interne experts uit om boeiende trainingscontent op te nemen, te toetsen en te publiceren met een AI-aangedreven authoring tool

beperkingen van 360Learning

Gebruikers zeggen dat de native authoring tool robuuster zou kunnen zijn

prijzen van 360Learning

Team: $ 8 per geregistreerde gebruiker per maand (maximaal 100 gebruikers)

Business: aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van 360Learning

G2: 4,6/5 (480+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over 360Learning?

Een G2-recensie deelt:

Wat ik het leukste vind aan 360Learning is hoe intuïtief en collaboratief het platform is. Vanuit een HR- en L&D-perspectief ondersteunt het echt een cultuur van continu leren door het voor materiedeskundigen in de hele organisatie gemakkelijk te maken om bij te dragen aan trainingscontent, zonder dat ze daarvoor geavanceerde vaardigheden op het gebied van instructieontwerp nodig hebben.

5. Absorb LMS (het beste voor bijscholing en compliance-training op ondernemingsniveau)

via Absorb LMS

Het cloudgebaseerde, AI-aangedreven Absorb LMS ondersteunt zowel zelfstandig leren als leren onder begeleiding van een instructeur. Als software voor training op afstand biedt het boeiende en aangepaste leerervaringen voor teams op afstand, hybride teams en wereldwijde teams.

Met gepersonaliseerde leertrajecten kunt u de vaardigheden van uw personeel identificeren, ontwikkelen en benutten. En u kunt hen zelfs aanmoedigen om de eigendom van hun leerproces en ontwikkeling in eigen handen te nemen.

U hebt een leercناة nodig die al uw medewerkers, ongeacht hun locatie, toegang biedt tot dezelfde informatie. Het tweerichtingscommunicatieplatform biedt algemene informatie, realtime updates en rolspecifieke informatie.

De beste functies van Absorb LMS

Leg alle elementen van de ervaring van uw cursisten vast met vooraf gebouwde en aanpasbare dashboards

Krijg direct toegang tot meer dan 20.000 gebruiksvriendelijke trainingscursussen

Toegang tot hoogwaardig lesmateriaal via drie zorgvuldig samengestelde bibliotheken: Amplify, Amplify Plus en Amplify Max

Absorbeer de limieten van LMS

Rapportage kan wat omslachtig zijn, tenzij u zich verdiept in de geavanceerde tools

Prijzen van Absorb LMS

Aangepaste prijzen afhankelijk van de grootte van het team

Beoordelingen en recensies van Absorb LMS

G2: 4,6/5 (meer dan 670 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Absorb LMS?

Een G2-recensie deelt:

Wat ik het leukste vind aan Absorb LMS is de gebruikersinterface en flexibiliteit. Zelfs als u niet zo bekend bent met LMS-software, is de backend-ervaring vrij eenvoudig te navigeren. Het platform maakt het gemakkelijk voor zowel beheerders als leerlingen, wat de leercurve aanzienlijk verkort.

6. Trainual (het beste voor onboarding en SOP-documentatie voor groeiende teams)

via Trainual

U kunt Trainual gebruiken als tool voor training op afstand door de kennis, het beleid en de herhaalbare processen van uw bedrijf om te zetten in zelfbedieningsmodules. Zowel nieuwe als bestaande medewerkers hebben hier op elk moment toegang toe voor productkennis training.

Er is ook een doorzoekbare kennisbank. Met de AI-aangedreven zoekfunctie kan uw team, wanneer het op zoek is naar antwoorden, gewoon de vraag stellen en Trainual geeft het exacte beleid. Deze mogelijkheid wordt nog krachtiger in combinatie met robuuste tools voor het delen van kennis, die ervoor zorgen dat updates voor alle teams toegankelijk zijn.

Trainual helpt u uw werk te documenteren en aan uw team over te dragen. Hiermee kunt u uw onboarding en SOP-documentatie opschalen zonder afhankelijk te zijn van live trainingssessies of systemen van de onderneming.

De beste functies van Trainual

Gebruik de vooraf gebouwde editor om content te creëren, stapsgewijze handleidingen te schrijven, video's in te sluiten en afbeeldingen toe te voegen

Met trainingsvideo's en schermopnames kunt u complexe processen visueel uitleggen wanneer u uw medewerkers niet persoonlijk kunt trainen

Centraliseer uw compliance-training in één kennisbank en blijf de veranderende compliance-regels voor met automatische trainingupdates

Beperkingen van Trainual

Het ontbreken van een map of hiërarchische structuur maakt het voor beheerders en auteurs van content moeilijk om de groeiende bibliotheek met content te organiseren en te doorzoeken.

Prijzen van Trainual

Klein: $ 249 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Gemiddeld: $ 279 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Groei: $ 419 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trainual

G2: 4,7/5 (460+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (480+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Trainual?

Een G2-recensie deelt:

Trainual heeft de manier waarop we onze AS9100-luchtvaartprocessen documenteren, delen en standaardiseren aanzienlijk verbeterd. Het is een centrale hub geworden waar onze medewerkers gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om het beleid te begrijpen, trainingen te voltooien en procedures te raadplegen, zonder afhankelijk te zijn van mondelinge overdrachten of tribale kennis.

👀 Wist u dat: Bij McKinsey gaat onboarding niet alleen om het snel inwerken van nieuwe medewerkers, maar is het ook het startpunt voor langetermijnontwikkeling . Als onderdeel van de onboarding-ervaring voltooit elke deelnemer een op simulatie gebaseerde leiderschapsbeoordeling. Op dag 1 ontvangen ze een gepersonaliseerd groeiprogramma dat hun sterke punten benadrukt, ontwikkelingsgebieden identificeert en duidelijke volgende stappen in kaart brengt. Dit groeiabonnement sluit aan op het bredere ecosysteem van McKinsey voor het behalen van certificaten en biedt op maat gemaakte leertrajecten op gebieden als financiën, strategisch denken, risico's en branchespecifieke vaardigheden. Het is niet alleen een momentopname, maar een springplank. Voor medewerkers biedt het antwoord op de vraag 'wat nu?'. Voor het bedrijf bouwt het een cultuur van continu, op eigendom gebaseerd leren op.

7. LearnUpon (het beste voor het beheren van externe en interne trainingen voor werknemers op grote schaal)

via LearnUpon

Uitdagingen bij het inwerken van nieuwe medewerkers kunnen een positieve leerervaring in de weg staan, vooral voor nieuwe medewerkers. Deze uitdagingen variëren van communicatiebarrières tot culturele verschillen en een lage motivatie. Om dit tegen te gaan, kunt u overwegen om een gepersonaliseerd trainingsprogramma te gebruiken.

Het cloudgebaseerde LMS LearnUpon helpt u daarbij. Met de functie Learning Journeys kunt u visueel in kaart gebrachte, meerstaps trainingspaden creëren die zich dynamisch aanpassen op basis van gebruikersgegevens en eerdere cursusresultaten.

Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld automatisch naar verschillende modules worden geleid, afhankelijk van hun rol, locatie of quizresultaten. Dit zorgt ervoor dat elke leerling op afstand content krijgt die is afgestemd op zijn of haar behoeften.

De beste functies van LearnUpon

Ondersteunt asynchrone (cursussen in eigen tempo, video's op aanvraag, kennistoets) en synchrone (live webinars, virtuele trainingen met instructeur) trainingen

Koppel HRIS- of CRM-systemen aan LearnUpon en schrijf gebruikers automatisch in voor groepen of Learning Journeys

Verstuur gepersonaliseerde e-mails of herinneringen via Slack, genereer automatisch certificaten en stel zelfs werkstromen voor hercertificering in

Beperkingen van LearnUpon

Het opzetten van een enkele cursus kan behoorlijk tijdrovend zijn

Prijzen van LearnUpon

Essentieel: Aangepaste prijzen voor maximaal 150 gebruikers

Premium: Aangepaste prijzen voor maximaal 500 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen voor meer dan 500 gebruikers

Beoordelingen en recensies van LearnUpon

G2: 4,6/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (480+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over LearnUpon?

Een G2-recensie deelt:

Ik vind de algehele gebruikerservaring prettig. De informatie is gemakkelijk te vinden, je kunt lessen plannen, de toegang beperken tot de target audience en beoordelingen in je cursussen toestaan om meer te weten te komen over de ervaring van de cursisten.

📚 Lees meer: Uw gids voor projectmanagement voor videoproductie

8. Seismic Learning (Lessonly) (het meest geschikt voor klantgerichte teams die realtime oefening en coaching nodig hebben)

via Seismic Learning

Seismic Learning, voorheen bekend als Lessonly, is een trainings- en coachingplatform dat is ontworpen voor verkoop- en ondersteuningsteams.

In plaats van te vertrouwen op statische modules, legt Lessonly de nadruk op coachbare oefeningen, waarbij vertegenwoordigers op afstand echte scenario's kunnen oefenen. Dit omvat het omgaan met bezwaren, het schrijven van e-mails over terugbetalingen en het verkrijgen van feedback zonder dat er een manager aanwezig hoeft te zijn.

Rollenspelsimulaties en directe feedback in Seismic helpen de kennisretentie te verbeteren in klantgerichte scenario's waar herhaling en oefening het belangrijkst zijn.

Het kan ook worden geïntegreerd met de bredere enablement tools van Seismic, waardoor teams toegang krijgen tot trainingen, playbooks en contentbibliotheken in een uniforme omgeving.

De beste functies van Seismic Learning

Rolspecifieke training met realtime coachingtools

Gebruik de drag-and-drop-lesbouwer om gestructureerde trainingsmodules te maken met video's, quizzen, documenten en tekst

Integreer training in alledaagse tools zoals Slack, Salesforce, Zendesk en Microsoft Teams om microlearning aan te bieden op platforms die uw teams op afstand al gebruiken

Beperkingen van Seismic Learning

Alle lessen moeten helemaal opnieuw worden opgebouwd; er is geen sjabloon of contentbibliotheek om snel aan de slag te gaan met onboarding of algemene trainingstrajecten

Prijzen van Seismic Learning

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Seismic Learning

G2: 4,7/5 (590+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 210 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over LearnUpon?

Een G2-recensie deelt:

Seismic Learning is onze go-to voor onze onboarding en doorlopende training. Ik heb meerdere curricula gemaakt en kan lessen in elk van de curricula plaatsen. Wanneer ik de lessen update, worden de curricula ook bijgewerkt.

📚 Lees meer: Hoe voer je feedbackenquêtes uit na een training?

9. BrainCert (het beste voor teams die een alles-in-één oplossing voor virtuele klaslokalen en toetsing nodig hebben)

via BrainCert

BrainCert biedt een reeks tools voor het geven van trainingen, waarbij een virtueel klaslokaal, een cursusbouwer en een testplatform in één oplossing worden gecombineerd. Het platform ondersteunt realtime samenwerking met HD-videoconferenties, breakout rooms, whiteboards en het delen van schermen.

U kunt ook interactieve quizzen en tests ontwerpen, prestaties bijhouden en certificaten uitreiken aan uw medewerkers op afstand. Of u nu nieuwe medewerkers opleidt of live sessies organiseert in verschillende tijdzones, BrainCert biedt u de infrastructuur om alles onder één dak te schalen en te beheren.

De beste functies van BrainCert

Ingebouwd virtueel klaslokaal met breakout rooms, whiteboards en scherm delen

SCORM-compatibele cursusbouwer met geavanceerde testtools

Laat externe cursisten cursussen voltooien, deelnemen aan live sessies, beoordelingen afleggen en deelnemen aan communitydiscussies, allemaal naadloos vanuit mobiele browsers of iOS/Android-apps

Beperkingen van BrainCert

De mobiele versie van BrainCert werkt momenteel niet zo soepel als de desktopversie, vooral als we liever leren vanaf een telefoon of tablet

Prijzen van BrainCert

Pro: $ 59 per maand (maandelijks gefactureerd)

Elite: $ 149 per maand (maandelijks gefactureerd)

Groei: $ 299 per maand (maandelijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van BrainCert

G2: 4,6/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over BrainCert?

Een G2-recensie deelt:

Het beste aan BrainCert vind ik dat het een volledig uitgeruste LMS is met onder andere virtuele klaslokalen, gamificatie en integraties voor automatisering.

📚 Lees meer: Voorbeelden van videotraining voor de ontwikkeling van medewerkers

10. MapleLMS (het beste voor organisaties die op zoek zijn naar veilige en schaalbare training op afstand)

via MapleLMS

MapleLMS is een cloudgebaseerd leerbeheersysteem dat verschillende leerstijlen ondersteunt. Het combineert live instructies en zelfstandig leren voor uw medewerkers op afstand.

Om leren op afstand aantrekkelijker te maken, kunt u overwegen om de gamification-functie te gebruiken. Cursisten verdienen punten voor het voltooien van modules, quizzen en opdrachten. Deze kunnen worden ingewisseld voor badges en worden weergegeven op scoreborden.

De uitdagingsgerichte voortgang en digitale beloningen zijn ontworpen om cursisten te motiveren door training om te zetten in een spelachtige ervaring. Gebruikers ontgrendelen niveaus of certificaten naarmate ze trainingsdoelen behalen.

De beste functies van MapleLMS

Slaat informatie over cursisten op met behulp van geavanceerde versleutelingsstandaarden, met protocollen zoals OAuth 2. 0 en SAML die veilige toegang en verificatie garanderen

Realtime feedback, digitale beloningen en erkenning door collega's zorgen voor een gevoel van prestatie en momentum

Stel cursisten in staat om samen te werken of met elkaar te concurreren via groepen, discussieforums en teamuitdagingen

Limieten van MapleLMS

Er zijn geen ingebouwde cursussen, wat betekent dat het weken (of maanden) kan duren om een volledig curriculum te ontwikkelen

Prijzen van MapleLMS

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MapleLMS

G2: Onvoldoende beoordelingen beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen beschikbaar

🧠 Leuk weetje: Nu digitale en AI-trends het werk blijven ontwrichten, is 85% van de bedrijfsleiders het erover eens dat de behoefte aan vaardigheidsontwikkeling drastisch zal toenemen, aldus Gartner, Inc. Hier zijn nog enkele andere inzichten uit het onderzoek: Van de 330 bedrijfsleiders was 93% het erover eens dat het hun rol is om ervoor te zorgen dat hun personeel de tijd en middelen heeft om continu te leren

Ondernemingen die de beste bedrijfsresultaten behalen met hun opleidingen, maken minstens 1,5 keer vaker gebruik van een reeks flexibele opleidingspraktijken dan andere ondernemingen

Gartner adviseert L&D om flexibeler te worden – door sneller, in hapklare formats en op schaal te leren aanbieden – en kosteneffectiever om gelijke tred te houden met de veranderende vaardigheidsbehoeften

11. SkyPrep (het beste voor bedrijven die behoefte hebben aan intuïtieve training op afstand voor werknemers)

via SkyPrep

SkyPrep centraliseert leren op afstand door het snel aanmaken van cursussen, virtuele klaslokalen, gamified engagement, geautomatiseerd beheer en inzichtelijk bijhouden te combineren.

De overzichtelijke interface en de cursusbouwer met drag-and-drop-functie maken het eenvoudig om zelf op afstand leerprogramma's op te zetten.

U kunt trainingsmateriaal in meerdere formaten uploaden, waaronder documenten, video's, quizzen en SCORM-bestanden. Wijs vervolgens certificeringen toe en houd de voortgang van cursisten bij via ingebouwde analyses. SkyPrep ondersteunt ook aanpasbare branding, wat helpt bij het trainen van interne teams of groepen die in contact staan met klanten.

De beste functies van SkyPrep

Lever live virtuele klassikale sessies via Zoom, Teams, Webex of BigBlueButton rechtstreeks binnen het platform

Automatiseer werkstromen en notificaties voor inschrijvingen, herinneringen en het uitreiken van certificaten

Gebruik dashboards en realtime analyses om de impact van trainingen te meten, kennislacunes op te sporen en gegevens te exporteren voor nalevings- of prestatiebeoordelingen

Beperkingen van SkyPrep

Minder geavanceerde samenwerkingstools in vergelijking met grotere LMS-platforms

Prijzen van SkyPrep

Lite: Aangepaste prijzen

Premium: Aangepaste prijzen

Enterprise Learning Suite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SkyPrep

G2: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SkyPrep?

Een G2-recensie deelt:

Sky Prep is zeer gebruiksvriendelijk voor zowel leerlingen als beheerders. Het heeft veel extra's en kon gemakkelijk worden geïntegreerd in onze Shopify-winkel. Het is ook zeer redelijk geprijsd en heeft nog NOOIT downtime gehad. De implementatie verliep vlekkeloos.

