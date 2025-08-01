15 beste AI-tools voor makelaars in 2025

Onroerend goed draait om relaties, maar verdrinkt in papierwerk. U besteedt uren aan het schrijven van vastgoedbeschrijvingen, het opvolgen van leads en het beheren van lijsten, terwijl u deals zou kunnen sluiten.

Met AI-tools voor makelaars kunt u nu snel taken uitvoeren die vroeger uren in beslag namen. Terwijl u zich concentreert op bezichtigingen en onderhandelingen, regelen zij alles, van het genereren van rapportages tot het bijwerken van uw CRM en het beantwoorden van routinematige queries van clients.

Klaar om slimmer te werk te gaan? Laten we aan de slag gaan. 💪🏼

Hier volgt een kort overzicht van de beste tools die het gebruik van AI in de vastgoedsector ondersteunen.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp End-to-end client workflows met AI-automatisering voor vastgoedteams van elke grootte AI-aangedreven formulieren, CRM-sjablonen, slimme documenten, ingebouwde AI-assistent voor contextuele antwoorden, chatten voor snelle teamupdates Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen REimagineHome. ai Virtuele staging met AI-interieurontwerp voor vastgoedfotografen en solo-makelaars AI-meubelplaatsing, kamer transformaties, MLS-ready exports De eerste vijf make-overs zijn gratis; vanaf $ 14/maand Zillow Uitgebreide markt- en vastgoedgegevens voor makelaars die meerdere lokale aanbiedingen beheren Prijsontwikkeling, demografische gegevens, geschiedenis van onroerend goed Gratis voor FSBO en advertenties; betaalde advertenties vanaf $ 300/maand Restb. ai Geautomatiseerde analyse van vastgoedfoto's voor makelaars en inspecteurs Functiedetectie, veiligheidsmarkering, metadata-extractie Aangepaste prijzen HouseCanary Voorspellende marktanalyses voor makelaars die zich richten op investeerders Risicoscores, prijsvoorspellingen, marktwaarschuwingen Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand OpusClip Video's voor sociale media aanmaken met walkthroughs voor teams die zich richten op video Automatische bijschriften, viraliteitsscore, meerdere beeldverhoudingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Collov AI Renovatievisualisatie van verouderde woningen voor makelaars die zich richten op verbouwingen Ontwerp thema's, wijzig de layout, maak mock-ups van renovaties Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 21/maand Canva Marketingmateriaal en posts voor sociale media voor interne marketingteams in de vastgoedsector Creatieve sjablonen, AI-content aanmaken, bibliotheken met merkmiddelen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Reonomy Eigendom van commercieel vastgoed en leadonderzoek voor makelaars in commercieel vastgoed Zoeken naar eigenaren, lease-gegevens, bijhouden van vergunningen Gratis proefversie; aangepaste prijzen Cotality AI-aangedreven vastgoed- en marktinformatie voor datagestuurde makelaars Geautomatiseerde waarderingsmodellen, risicorapporten, voorspellende analyses Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 189/maand ChatGPT Het schrijven van advertenties, follow-ups en scripts voor individuele makelaars of kleine teams AI-copywriting, sjablonen, contentplanning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Getfloorplan 2D/3D-plattegronden genereren op basis van foto's voor makelaars die bezichtigingen op afstand en virtuele rondleidingen geven Kamers scannen, oppervlakte berekenen, 3D-panorama's Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 25 Tableau AI Trends en analyses visualiseren voor makelaars en analisten Aangepaste dashboards, klantgerichte inzichten, ondersteuning voor integratie Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Ylopo AI-aangedreven leadgeneratie en advertentiecampagnes voor grote volumes kopers/verkopers Social ads, AI-follow-ups, leadscoring Aangepaste prijzen LocalizeOS Automatische kwalificatie, nurturing en follow-up van leads voor vastgoedadviseurs en teams AI-chatten en lead nurturing, op maat gemaakte suggesties voor lijsten, leadscoring Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 249/maand

Voordat u een AI-tool voor makelaars kiest, moet u zich afvragen: Maakt het mijn dag gemakkelijker? Hier is waar u op moet letten voordat u op downloaden klikt of uw kaart swipet. 💳

Nauwkeurigheid van leadscoring: Identificeer de beste prospects door gedragspatronen te analyseren met AI voor slimmere follow-ups

Voorspelling van markttrends: voorspel prijswijzigingen en vraag met behulp van AI-inzichten om aanbiedingen concurrerend te positioneren

Eenvoudig synchroniseren met CRM: Naadloze integratie met Naadloze integratie met CRM-tools voor vastgoedbeheer om clientgegevens te centraliseren en werkstromen te stroomlijnen

De magie van virtuele enscenering: Maak prachtige 3D-rondleidingen of geënsceneerde beelden om woningen te laten schitteren zonder veel moeite

Bescherming van clientgegevens: Beveilig gevoelige informatie met eersteklas encryptie en naleving van protocollen zoals GDPR of SOC 2

Mobiele toegang: Beheer leads, aanbiedingen en taken overal met een snelle, intuïtieve mobiele app

Geautomatiseerde outreach: Verstuur gepersonaliseerde e-mails of online advertenties voor Verstuur gepersonaliseerde e-mails of online advertenties voor communicatie en betrokkenheid van clients zonder handmatige inspanningen

24/7 ondersteuning via chatbot: Behandel vragen en boek bezichtigingen direct met AI-gestuurde chatbots

Inzichtelijke analyses: Houd de voortgang en prestaties van deals bij met rapporten op maat om strategieën te optimaliseren

🧠 Leuk weetje: In 2021 werd een virtueel pand op het metaverse-platform Decentraland verkocht voor 2,4 miljoen dollar. Het land was volledig digitaal, maar volgde nog steeds de prijslogica van de echte wereld: locatie, schaarste en zichtbaarheid voor virtueel voetgangersverkeer.

De beste AI-software voor makelaars

Hier zijn de beste AI-tools voor makelaars om te helpen met AI-automatisering van de werkstroom, leadbeheer en alles daartussenin. 🗂️

1. ClickUp (het beste voor vastgoedteams die end-to-end client workflows beheren)

Vraag ClickUp Brain om gepolijste e-mails voor clients op te stellen

De projectmanagementsoftware voor vastgoed van ClickUp biedt u een centrale ruimte om aanbiedingen te beheren, deals bij te houden, papierwerk af te handelen en de communicatie met clients op orde te houden.

En de kern van dit alles is ClickUp Brain, uw ingebouwde AI-partner die werkt in taken, documenten en gesprekken.

ClickUp Brain helpt u sneller te schrijven en uw gedachten te ordenen. U kunt het gebruiken om vastgoedbeschrijvingen op te stellen, vergaderingen met clients samen te vatten, updates te herschrijven of vragen te stellen over uw werkruimte.

Stel dat u een bezichtiging hebt afgerond voor een woning van $ 1,2 miljoen. Vraag AI om op basis van uw aantekeningen een follow-up e-mail te schrijven waarin de favorieten van de client worden uitgelicht, open vragen worden gesteld en wordt afgesloten met een oproep om de volgende rondleiding in te plannen. Of vraag ClickUp Brain wat er moet gebeuren voor de sluiting van Pacific Heights, en het haalt binnen enkele seconden inzichten uit uw werkruimte.

Het volgende onderwerp: werkstromen.

Maak aangepaste ClickUp-automatisering voor elk onderdeel van uw verkoopproces met AI

ClickUp Automatisering helpt uw pijplijn soepel te laten verlopen, en nu kunt u uw eigen pijplijn bouwen door in te voeren wat u wilt.

U kunt bijvoorbeeld schrijven: Als de status van een aanbieding verandert in Onder contract, breng dan de juridische afdeling op de hoogte en wijs een taak toe om de afsluitingsdocumenten te uploaden.

ClickUp Brain leest wat u schrijft en bouwt de automatiseringsstappen voor u. Dit werkt voor follow-ups van open huizen, tijdlijnen voor staging, het overdragen van leads en alles daartussenin.

Verbeter uw verhuisgids met ClickUp Brain in Documenten

ClickUp maakt ook het beheer van documentatie veel eenvoudiger. ClickUp Docs is uw gedeelde werkruimte voor marketingcontent, sjablonen voor teams en client resources. Schrijf, bewerk en verbeter uw concepten met de geïntegreerde AI en wijs taken toe zonder van tabblad te wisselen.

Stel dat u werkt aan een verhuisgids voor kopers die naar Austin verhuizen. Geef de AI een basisoverzicht en hij vult de secties aan. U kunt ook content voor flyers inkorten, intro's herschrijven of grammatica opschonen voordat u op publiceren drukt.

Marketingteams kunnen e-mailreeksen of blogposts maken in Documenten en vervolgens de AI-schrijftool vragen om koppen te bewerken, de toon aan te passen of nieuwe teksten voor te stellen op basis van eerdere campagnes.

De beste functie voor teams is echter ClickUp Chat. Hiermee blijft uw team verbonden en vinden gesprekken plaats naast het werk waar ze mee bezig zijn.

Blijf op de hoogte met AI CatchUp , dat belangrijke threads, sleutelbeslissingen en actiepunten samenvat die u misschien gemist hebt

Werk sneller zonder context te verliezen met AI Task Creation , waarbij Brain automatisch taken genereert, details toevoegt en deze terugkoppelt naar de oorspronkelijke chat

Communiceer zonder van tabblad te wisselen met directe berichten of audio- en video-oproepen

Krijg hulp wanneer u die nodig hebt met ClickUp's Prebuilt Autopilot Agents , kant-en-klare assistenten die dagelijkse samenvattingen kunnen posten, eenvoudige werkstromen kunnen beheren of projectupdates kunnen afhandelen, rechtstreeks in Chat

Houd projecten op gang met vooraf gebouwde Autopilot Agents in ClickUp Chat

De beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Solo-makelaars of kleine teams kunnen zich in eerste instantie overweldigd voelen door het bereik van de tools

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.440+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Uit een recensie op Reddit:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd is dat het laatste wat ik wil doen als ik diep in mijn werk zit. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, zijn de documenten. Ik ben dol op de opmaakopties, vooral die banners. Zo schattig!

🔍 Wist u dat? In het oude Rome konden appartementsgebouwen, insulae genaamd, wel zeven verdiepingen hoog zijn. Deze hoogbouw was gemaakt van hout en steen en veel gebouwen hadden geen stromend water, maar toch huisvestten ze het grootste deel van de arbeidersklasse van de stad en werden ze beschouwd als eersteklas stedelijk vastgoed.

2. REimagineHome. ai (Beste voor AI-oplossingen voor virtuele staging)

via REimagineHome.ai

Lege kamers zijn funest voor deals.

REimagineHome. ai begrijpt dit en lost het op door met behulp van kunstmatige intelligentie saaie ruimtes om te toveren tot kamers die zo in een tijdschrift kunnen. De belangrijkste functies zijn virtuele staging van lege kamers, het herinrichten van gemeubileerde ruimtes met een modern interieur en zelfs landschapsarchitectuur voor buitenopnames.

U uploadt foto's van leegstaande panden, kiest uit verschillende ontwerpstijlen en krijgt binnen een fractie van de tijd en moeite die conventionele staging zou kosten, professioneel geënsceneerde beelden terug.

Met zijn mogelijkheid om fotorealistische beelden te genereren, zorgt Reimagine Home ervoor dat elke aanbieding er op zijn best uitziet en een sterke eerste indruk maakt op potentiële clients. Onder de AI-tools voor makelaars onderscheidt deze zich door zijn vermogen om de originele fotokwaliteit te behouden en tegelijkertijd visuele aantrekkingskracht toe te voegen.

REimagineHome. ai beste functies

Transformeer meerdere kamers tegelijkertijd om een samenhangend ontwerp voor het hele pand te creëren

Schakel tussen eigentijdse, traditionele en moderne designesthetiek om verschillende kopersgroepen en marktvoorkeuren aan te spreken

Vervang bestaande meubels in bewoonde huizen om alternatieve layoutmogelijkheden te tonen

Download afbeeldingen in hoge resolutie die direct klaar zijn voor MLS-uploads en marketingmateriaal zonder extra bewerking

Vergelijk originele lege kamers met gefaseerde versies om de impact van de transformatie tijdens presentaties van de lijst te demonstreren

REimagineHome. ai beperkingen

AI-gegenereerde staging geeft in sommige gevallen mogelijk geen nauwkeurige weergave van de werkelijke afmetingen van de ruimte

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor specifieke meubelstukken of unieke ontwerpverzoeken

De abonnementskosten kunnen oplopen voor makelaars die maandelijks meerdere woningen in de verkoop hebben

Sommige gegenereerde afbeeldingen kunnen voor kritische kijkers enigszins kunstmatig overkomen

Prijzen van REimagineHome. ai

De eerste vijf make-overs zijn gratis

Essentieel: $ 14/maand (30 kredieten)

Optimaal: $ 29/maand (200 kredieten)

Geavanceerd: $ 49/maand (500 kredieten)

Premium: $ 99/maand (1200 kredieten)

REimagineHome. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over REimagineHome. ai?

Een Redditor zegt:

Ik heb kort als makelaar gewerkt, dus ik heb het geprobeerd en vond het erg handig. Goede aanpassingsmogelijkheden en erg coole designfuncties. Het is leuk om te hebben, maar niet absoluut noodzakelijk als je in de makelaardij werkt.

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteitssuites. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers ertoe zou aanzetten om over te stappen van hun favoriete standalone conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatiseringswerkstroom uitvoeren op basis van een platte tekst van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat ! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chat-threads, het opstellen of bijwerken van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit u aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

3. Zillow (beste voor uitgebreide marktgegevens)

via Zillow

Iedereen kent Zillow, maar de meeste makelaars zien slechts een fractie van wat het kan doen. Natuurlijk, clients checken Zestimates obsessief, maar het platform bevat veel meer waardevolle gegevens voor professionals die dieper graven.

U kunt uitgebreide vastgoedgeschiedenissen opvragen, prijsontwikkelingen in de buurt bijhouden en toegang krijgen tot demografische informatie die u helpt om clients aan de juiste gebieden te koppelen. Dankzij de mobiele app kunt u vragen van clients ter plekke beantwoorden tijdens bezichtigingen.

Een belangrijke functie is de AI-aangedreven zoekfunctie in natuurlijke taal, waarmee gebruikers woningen kunnen vinden door hun ideale huis in alledaagse termen te beschrijven, inclusief reistijden, nabijheid van scholen en zelfs specifieke kenmerken van het huis. Dit helpt makelaars om snel relevante aanbiedingen te vinden en te delen die aansluiten bij de unieke behoeften van hun clients.

Beste functies van Zillow

Onderzoek de geschiedenis van onroerendgoedbelasting en wijzigingen in de waardering om potentiële besparingsmogelijkheden te identificeren en clients inzicht te geven in de kosten van eigendom op de lange termijn

Haal demografische gegevens op, zoals leeftijdsbereiken, inkomensniveaus en gezinssamenstelling per gebied, om clients te matchen met geschikte gemeenschappen

Bekijk satellietbeelden en straatfoto's om de voorwaarden van de buurt op afstand te beoordelen voordat u bezichtigingen plant

Houd seizoensgebonden prijspatronen en marktsnelheid bij om clients te adviseren over de optimale timing voor het plaatsen van aanbiedingen gedurende het hele jaar

Verbeter uw zichtbaarheid bij kopers van onroerend goed en genereer leads met de makelaarsdiensten van Zillow

Beperkingen van Zillow

De nauwkeurigheid van Zestimate varieert aanzienlijk tussen verschillende markten en soorten onroerend goed

Professionele tools vereisen aparte abonnementen naast de basis toegang voor consumenten

In snel veranderende markten kunnen gegevensupdates achterblijven bij de werkelijke marktontwikkelingen

Beperkte internationale vastgoedgegevens voor makelaars die werken met verhuisklanten

Prijzen van Zillow

FSBO-lijst: Gratis

Door makelaars vermeld via MLS: Gratis

Basisvermelding van huurwoningen: Gratis

Premium verhuurvermelding: $39,99 (eenmalig)

Premier Agent-advertenties: $ 300-$ 1.000+/maand (varieert per postcode en markt)

Kosten per lead: $ 20-$ 500+ (afhankelijk van de concurrentie in het gebied)

Beoordelingen en recensies van Zillow

G2: 4,1/5 (295+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (85+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zillow?

Een G2-recensie merkt op:

Wat ik het leukste vind aan Zillow is de stabiliteit waarmee ik mijn clients kan screenen voor mijn huurwoningen, evenals de mogelijkheid om mijn te koop staande woningen te vermelden. Zillow heeft een zeer groot netwerk van kopers, verkopers en vastgoedprofessionals. Het verhuurportaal voor verhuurders en huurders is veruit het beste en ongeëvenaard in de branche! Had ik al gezegd dat er een overvloed aan onbeperkte gratis leads is? Zillow zit boordevol functies die u helpen bij uw dagelijkse werkzaamheden in de vastgoedsector. Beter dan Zillow wordt het niet.

💡 Pro-tip: Analyseer wekelijks de lokale markttrends. AI-tools voor makelaars (zoals ClickUp Brain!) kunnen marktverschuivingen, prijstrends en patronen in de verkoopduur binnen enkele seconden samenvatten. U hoeft geen vijf rapporten te lezen; u krijgt alleen de inzichten die ertoe doen. Vat rapporten samen met behulp van ClickUp Brain

4. Restb. ai (Beste voor geautomatiseerde vastgoeddocumentatie)

via Restb.ai

Het bekijken van panden en het maken van aantekeningen wordt al snel vervelend. Restb. ai gebruikt computervisie om uw foto's te analyseren en details eruit te halen die u misschien over het hoofd ziet of vergeet te documenteren.

De AI-technologie identificeert alles, van hardhouten vloeren en granieten werkbladen tot mogelijke veiligheidsproblemen en onderhoudsproblemen. U maakt foto's tijdens uw rondgang, uploadt ze en krijgt een gedetailleerd rapport terug dat leest als een professionele inspectieverslag.

Het signaleert zelfs zaken als ontbrekende rookmelders of verouderde elektrische installaties die later een dealbreaker kunnen worden.

Restb. ai's AI-aangedreven beeldanalyse gaat verder dan alleen gegevensinvoer en verbetert de hele marketing- en zoekervaring. Het kan beschrijvende, SEO-geoptimaliseerde alt-tekst voor afbeeldingen genereren, waardoor vermeldingen beter zichtbaar zijn voor zoekmachines en toegankelijker voor visueel gehandicapte gebruikers.

Restb. ai beste functies

Bereken de geschatte oppervlakte aan de hand van standaard smartphonefoto's, zodat u tijdens bezichtigingen geen handmatige meetinstrumenten meer nodig hebt

Detecteer specifieke merken en modellen van apparaten om gedetailleerde specificaties op te nemen in vastgoedbeschrijvingen en marketingmateriaal

Markeer potentiële veiligheidsrisico's zoals ontbrekende leuningen, beschadigde trappen of elektrische problemen die van invloed kunnen zijn op de beslissing van kopers of de resultaten van inspecties

Categoriseer automatisch kamertypes om de invoer van MLS-gegevens te stroomlijnen en de tijd die aan administratieve taken wordt besteed te verminderen

Haal metadata uit foto's, zoals tijdstempels en GPS-coördinaten, voor uitgebreide documentatie die aantoont wanneer en waar foto's zijn genomen

Verbeter uw aanbiedingen met door AI gegenereerde beschrijvende alt-tekst voor afbeeldingen

Beperkingen van Restb. ai

De nauwkeurigheid van de analyse hangt sterk af van de fotokwaliteit en de lichtomstandigheden

Subtiele details die menselijke inspecteurs tijdens fysieke rondleidingen zouden opmerken, kunnen worden gemist

Beperkte mogelijkheid om structurele problemen te beoordelen die niet zichtbaar zijn op standaard foto's van onroerend goed

Vereist consistente fotohoeken en dekking voor optimale analyseresultaten

Prijzen van Restb. ai

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Restb. ai

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Het concept van de open huis dateert uit de jaren 1910. Vroeger organiseerden makelaars uitgebreide themafeesten met thee, reeks kwartetten en handgeschreven uitnodigingen om rijke kopers aan te trekken.

5. HouseCanary (beste voor marktvoorspellingsanalyses)

via HouseCanary

HouseCanary is een AI-aangedreven platform voor vastgoedanalyse dat makelaars nauwkeurige en uitgebreide gegevens biedt om hun zakelijke beslissingen te onderbouwen.

Het verwerkt miljoenen gegevenspunten – economische indicatoren, banengroei, veranderingen in de populatie en rentepercentages – om te voorspellen waar de waarde van onroerend goed naartoe gaat. U kunt clients grafieken laten zien die de waarde van hun huis over zes maanden of twee jaar voorspellen, ondersteund door actuele gegevens.

Met de 'Propensity to List'-scores kunnen makelaars off-market leads identificeren die een hoge kans op verkoop hebben

Deze AI-tool voor makelaars evalueert ook woningen en buurten aan de hand van gegevens zoals beoordelingen van scholen en criminaliteitscijfers, zodat clients kunnen beslissen waar ze het liefst willen kopen. De voorspellingen worden voortdurend bijgewerkt naarmate er nieuwe gegevens binnenkomen.

Beste functies van HouseCanary

Evalueer het potentiële huurrendement en de cashflowprognoses voor vastgoedbeleggingen om beleggers te helpen bij het plannen van hun portfolio

Genereer snel betrouwbare CMA-rapporten (Comparative Market Analysis) en bespaar uren handmatig onderzoek

Beoordeel snel eigendommen en haal marktinzichten uit de uitgebreide database met Canary AI

Vergelijk risicoprofielen van vergelijkbare woningen in verschillende buurten om clients inzicht te geven in factoren die de stabiliteit van de markt beïnvloeden

Ontvang meldingen wanneer de marktomstandigheden in uw targetgebieden aanzienlijk veranderen, zodat u proactief contact kunt opnemen met clients

Krijg toegang tot gedetailleerde economische gegevens, zoals werkgelegenheidstrends en populatiegroei die van invloed zijn op de waarde van onroerend goed op lange termijn

Beperkingen van HouseCanary

De complexe interface van de tool vereist mogelijk training om de geavanceerde analytische functies effectief te kunnen gebruiken

Er zijn beperkte historische gegevens beschikbaar voor nieuwere ontwikkelingen of landelijke eigendommen

Prijzen van HouseCanary

Basis: $19/maand

Pro: $79/maand

Teams: $ 199/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HouseCanary

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over HouseCanary?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

HouseCanary doet al het onderzoek voor u! De beste functie is de rangschikking van vergelijkbare woningen op een schaal van 1 tot 100. Nooit meer slechte vergelijkingen doorzoeken! HouseCanary heeft me uren werk bespaard op CMA's. Wat me vroeger 30-45 minuten kostte, kost me nu maximaal 5-10 minuten! Ik kan niets bedenken dat ik niet leuk vind aan HouseCanary. Echt waar.

6. OpusClip (het beste voor het omzetten van rondleidingen door onroerend goed in sociale clips)

via OpusClip

Zie OpusClip als uw persoonlijke video-assistent die uw urenlange rondleidingen door onroerend goed bekijkt en de meest boeiende momenten eruit haalt. Deze AI-aangedreven tool transformeert uw lange video's in hoogwaardige virale clips en identificeert automatisch de beste segmenten uit uw lijsten, getuigenissen van klanten of marktupdates.

U uploadt uw ruwe beeldmateriaal en de AI van OpusClip analyseert de content om boeiende korte video's te maken die perfect zijn voor Instagram Reels, TikTok en YouTube Shorts.

Bovendien kunt u de ingebouwde social media planner gebruiken om uw video's automatisch te posten op YouTube, TikTok, Instagram en LinkedIn.

De beste functies van OpusClip

Voeg automatisch nauwkeurige ondertitels toe aan uw vastgoedvideo's, zodat ze toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor kijkers die zonder geluid kijken

Optimaliseer uw content voor verschillende social media platforms door clips te maken in meerdere beeldverhoudingen (9:16, 16:9, 1:1)

Gebruik AI-aangedreven viraliteitsscores om te bepalen welke segmenten van uw vastgoedvideo's het meest waarschijnlijk potentiële clients zullen aanspreken

Pas sjablonen en overlays met uw merknaam toe om een consistente, professionele presentatie te behouden in alle content op sociale media

Beperkingen van OpusClip

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor geavanceerde bewerkingsfuncties in vergelijking met traditionele software voor videobewerking

De effectiviteit van de viraliteitsscore kan variëren, afhankelijk van uw specifieke contenttype

De gratis versie bevat watermerken op uw video's en beperkt de maandelijkse verwerking tot 60 minuten

Prijzen van OpusClip

Free

Starterspakket: $15/maand

Pro: $29/maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van OpusClip

G2: 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OpusClip?

Gebaseerd op een G2-beoordeling:

Het belangrijkste voordeel van OpusClip is dat u snel korte video's met uw merknaam kunt maken om te delen op sociale platforms. De ondertitelingsfunctie is geweldig. Het genereert zeer nauwkeurige ondertitels en u kunt ze heel gemakkelijk bewerken (hoewel dit zelden nodig is) en het lettertype, de kleur en de positie wijzigen. Het is ook geweldig dat u tot vijf sjablonen met uw merknaam kunt opslaan.

7. Collov AI (beste voor renovatievisualisatie)

via Collov AI

Kopers hebben moeite om het potentieel te zien van verouderde of slecht onderhouden panden. Collov AI overbrugt die verbeeldingskloof door precies te laten zien hoe ruimtes er na renovatie uit zouden kunnen zien.

Het platform analyseert foto's van kamers of plattegronden en creëert meerdere ontwerpvarianten, bijvoorbeeld met verschillende kleuren verf, vloeropties en meubelopstellingen. Met deze virtuele staging-oplossing kunt u laten zien hoe het slopen van een muur de ruimte zou openen of hoe een moderne afwerking een verouderde keuken zou transformeren.

De AI creëert fotorealistische weergaven die lijken op professionele interieurpresentaties, waardoor het gemakkelijker wordt om onroerend goed te verkopen. U kunt ook de geïntegreerde tools gebruiken om virtuele rondleidingen te creëren om aanbiedingen aantrekkelijker te maken.

Beste functies van Collov AI

Experimenteer met verschillende verfkleuren en afwerkingen, of visualiseer structurele veranderingen om clients transformatie- en renovatiemogelijkheden te laten zien

Presenteer meerdere ontwerpthema's voor dezelfde ruimte om verschillende smaken en levensstijlvoorkeuren van kopers aan te spreken

Maak gedetailleerde moodboards voor renovaties die clients inspireren en aannemers en ontwerpers een duidelijke richting geven

Laat zien hoe verschillende verlichtingsarmaturen en raamdecoratie de sfeer en algehele esthetische aantrekkingskracht van een ruimte kunnen veranderen

Beperkingen van Collov AI

Gegenereerde ontwerpen houden mogelijk geen rekening met structurele beperkingen of bouwvoorschriften

Beperkte mogelijkheid om specifieke meubelstukken of aangepaste designelementen te integreren

De weergavekwaliteit kan variëren, afhankelijk van de kwaliteit van de originele foto en de complexiteit van de ruimte

Dit geeft mogelijk geen nauwkeurig beeld van de kosten of de haalbaarheid van voorgestelde renovaties

Prijzen van Collov AI

Gratis proefversie

Standaard: $ 21/maand

Geavanceerd: $49/maand

Premium: $79/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Collov AI beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Het Capitool in de Verenigde Staten staat op wat ooit privé-landbouwgrond was. George Washington en Pierre L'Enfant onderhandelden persoonlijk met boeren over de landrechten om het huidige Washington D.C. te kunnen stichten.

8. Canva (het beste voor het aanmaken van marketingcontent)

via Canva

Canva biedt u professioneel ogende sjablonen voor vastgoedbeheer voor alles, van vastgoedflyers en posts op sociale media tot borden voor open huizen en presentatiedia's.

Met de drag-and-drop-interface kunt u kleuren, lettertypes en layouts aanpassen zonder dat u complexe ontwerpsoftware hoeft te leren. Dit helpt om de consistentie van uw merk in al uw materialen te behouden, terwijl u toch creatieve vrijheid behoudt voor individuele aanbiedingen.

De AI-tools van Canva fungeren als een marketingassistent, met functies zoals Magic Write die helpen bij het opstellen van aantrekkelijke vastgoedbeschrijvingen of boeiende bijschriften voor sociale media. Met de AI-aangedreven tools voor fotobewerking, zoals Magic Eraser en Magic Edit, kunt u snel foto's voor uw aanbiedingen opschonen door ongewenste objecten te verwijderen of details aan te passen.

Het platform verzorgt ook social media planning, zodat u een week aan posts kunt maken en deze automatisch door Canva kunt laten publiceren.

De beste functies van Canva

Produceer binnen enkele minuten hoogwaardig marketingmateriaal met behulp van AI en sjablonen

Maak geanimeerde posts voor sociale media en korte video's die meer betrokkenheid genereren dan statische afbeeldingen

Werk samen met teamleden aan ontwerpprojecten en zorg tegelijkertijd voor merkconsistentie in al uw marketingmateriaal

Sla merkmiddelen zoals logo's, kleurenschema's en lettertypes op in gedeelde bibliotheken voor eenvoudige toegang en consistent gebruik in alle materialen

Beperkingen van Canva

Een op sjablonen gebaseerde aanpak kan resulteren in materiaal dat er bij verschillende makelaars hetzelfde uitziet

Voor geavanceerde ontwerpfuncties is een premium abonnement vereist voor volledige functionaliteit

Er zijn beperkte aanpassingsmogelijkheden voor zeer specifieke of unieke ontwerpvereisten

Het lettertype en de grafische selecties komen mogelijk niet overeen met de specifieke richtlijnen van het makelaarsmerk

Prijzen van Canva

Free

Pro: $ 15/maand per gebruiker

Teams: $ 10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 5.100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (12.870+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Canva?

Zoals gedeeld op Reddit:

Canva is een geweldige tool voor zowel professionals als niet-professionals. Ik kan er terecht als iemand zegt: "Hé, ik heb binnen tien minuten een geanimeerde advertentie nodig", en als iemand met een klusje komt dat zo klein of eenvoudig is dat het mijn tijd niet waard is, zoals een visitekaartje of een huwelijksuitnodiging, kan ik hem gewoon naar Canva verwijzen en vrolijk verdergaan. Het is als een zelfscankassa voor ontwerpen.

💡 Pro-tip: Sommige AI-tools voor makelaars helpen bij de voorbereiding van bezichtigingen. Plak de gegevens van het pand in een AI-tool en vraag naar bezwaren die een koper zou kunnen hebben. U bent dan beter voorbereid op vragen over de layout, locatie of prijs.

9. Reonomy (het beste voor onderzoek naar commercieel vastgoed)

via Reonomy

Commercieel vastgoed werkt anders dan residentieel vastgoed, en Reonomy begrijpt dat. Het platform is gespecialiseerd in het bijhouden van de eigendom van commercieel vastgoed, het aflopen van huurovereenkomsten en ontwikkelingsactiviteiten die kansen signaleren.

U kunt onderzoeken wie de eigenaar is van dat winkelcentrum, wanneer de huurcontracten van de huurders aflopen en of de eigenaar mogelijk geïnteresseerd is in verkoop. Deze informatie helpt u potentiële clients te identificeren voordat ze actief op zoek gaan naar ruimte of vertegenwoordiging.

De AI-technologie van Reonomy doorzoekt enorme hoeveelheden openbare en eigen gegevens om objecten te identificeren die waarschijnlijk verkocht zullen worden, maar momenteel niet in de lijst staan. Het controleert ook bouwvergunningen en bestemmingswijzigingen die wijzen op aankomende ontwikkelingsprojecten.

Met meer dan 200 filters kunnen makelaars zeer gerichte zoekopdrachten uitvoeren om woningen te vinden die perfect aansluiten bij de criteria van hun clients.

Beste functies van Reonomy

Houd de vervaldata van huurcontracten in de gaten om huurders te identificeren die mogelijk nieuwe ruimte nodig hebben en leg contact met bedrijven die een verhuizing plannen

Houd bouwvergunningen bij die wijzen op uitbreidings- of renovatieprojecten, waardoor potentiële kansen voor verhuur of verkoop aan het licht komen

Analyseer de transactiegeschiedenis en vergelijkbare verkopen van commercieel vastgoed om een nauwkeurige marktanalyse en prijsaanbevelingen te kunnen geven

Blijf op de hoogte van marktveranderingen en kansen met meldingen voor specifieke soorten onroerend goed of geografische gebieden waarin u rente heeft

Beperkingen van Reonomy

Richt zich voornamelijk op commercieel vastgoed in plaats van residentieel vastgoed

De nauwkeurigheid van gegevens varieert per geografische markt en type onroerend goed

Leercurve vereist om geavanceerde onderzoeks- en analysetools effectief te kunnen gebruiken

Prijzen van Reonomy

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Reonomy

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Reonomy?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Eenvoudig te gebruiken – u kunt elk adres invoeren en alle informatie over de provincie en contactgegevens opvragen. De analyses zijn fantastisch. Reonomy laat u weten wanneer een woning zeer waarschijnlijk zal worden verkocht. U kunt ook een rapport maken met een overzicht van de woningen die in moeilijkheden verkeren. Ze werken aan een project waarmee u alle relaties tussen eigenaren en de bedrijven waarin ze betrokken zijn, kunt zien. Het toont alle eigendommen die aan de eigenaar zijn gekoppeld.

💡 Pro-tip: Gebruik AI-tools voor vastgoed om contracten of juridische documenten samen te vatten in begrijpelijk Engels. Het is geen vervanging voor uw advocaat, maar het helpt u om nerveuze kopers de sleutelpunten uit te leggen op een manier die niet overweldigend is.

10. Cotality (het beste voor uitgebreide markt- en risicoanalyses)

via Cotality

Cotality, voorheen CoreLogic, is een AI-gedreven platform voor vastgoedinformatie dat makelaars helpt hun clients een gedetailleerd inzicht te geven in historische trends en het toekomstige marktpotentieel van buurten en vastgoedobjecten.

De AI van het platform, CoreAI, analyseert miljarden gegevenspunten om zeer nauwkeurige geautomatiseerde waarderingsmodellen (AVM's) en diepgaande marktanalyses te leveren.

Realist en Araya, hun professionele tools voor vastgoedinformatie, bieden makelaars uitgebreide gegevens over vastgoed en markten. U krijgt inzicht in de belastinggeschiedenis, kenmerken van het vastgoed, vergelijkbare objecten buiten MLS, verkoopgegevens en de overdrachtsgeschiedenis van de eigenaar.

De 'verkansbaarheidsscore' maakt gebruik van voorspellende analyses om woningen te identificeren die waarschijnlijk in de nabije toekomst te koop zullen worden aangeboden. Hierdoor kunnen makelaars hun marketing- en leadgeneratie-inspanningen proactief richten op hun target.

Het platform biedt ook gedetailleerde gevarenrapporten, inclusief informatie over overstromings- en bosbrandrisico's, wat cruciaal is om clients te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

De beste functies van Cotality

Verkrijg diepgaande marktanalyses en informatie om het vertrouwen van uw clients te vergroten

Krijg toegang tot betrouwbare gegevens uit meer dan 22.000 bronnen die 99,9% van de Amerikaanse vastgoedobjecten dekken

Vind de beste prospects om uw leadgeneratie-inspanningen op te richten

Krijg toegang tot misdaadstatistieken en veiligheidsbeoordelingen voor verschillende buurten, inclusief trendanalyses over meerdere jaren

Houd veranderingen in de prestaties van schooldistricten en demografische verschuivingen bij die van invloed zijn op de waarde van onroerend goed en beslissingen

Monitor economische indicatoren, waaronder werkgelegenheidstrends, bedrijfsontwikkeling en populatiegroei

Beperkingen van Cotality

De uitgebreide gegevens kunnen overweldigend zijn voor makelaars zonder analytische ervaring

De kosten van een abonnement kunnen voor beginnende makelaars of kleine makelaarskantoren een belemmering vormen

Risicobeoordelingen houden mogelijk geen rekening met recente verbeteringen in de infrastructuur of beleidswijzigingen

Prijzen van Cotality

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cotality

G2: 4,1/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cotality?

Hier volgt een perspectief uit de eerste hand:

CoreLogic stelt ons in staat om snel de informatie te krijgen die we nodig hebben, en hun klantenservice is uitstekend. We hebben nog geen problemen ondervonden en de informatie is altijd accuraat.

11. ChatGPT (het beste voor hulp bij het genereren van content)

via ChatGPT

Het schrijven van aantrekkelijke vastgoedbeschrijvingen en professionele e-mails kost tijd die u niet heeft. ChatGPT helpt u communicatie op te stellen die gepolijst en boeiend klinkt, zonder dat u elke keer opnieuw hoeft te beginnen.

U kunt basisgegevens over onroerend goed invoeren en een lijst met beschrijvingen terugkrijgen waarin unieke functies worden benadrukt en potentiële kopers worden aangesproken.

De marketingtool voor vastgoed helpt ook bij het opstellen van follow-up e-mails, posts op sociale media en presentaties voor clients, waarbij een consistente professionele toon wordt aangehouden. Makelaars gebruiken het ook om onderhandelingsscenario's te oefenen, gepersonaliseerde follow-up e-mails te ontwikkelen en zelfs scripts te maken voor video rondleidingen van onroerend goed.

Naast het genereren van content gebruiken geavanceerde makelaars ChatGPT als een strategisch hulpmiddel voor analyse en communicatie met klanten. Het kan lange marktrapporten of lokale nieuwsartikelen samenvatten en zo sleutelpunten voor vergaderingen met klanten aanreiken.

Beste functies van ChatGPT

Ontwerp sjablonen voor client management voor verschillende fasen van de transactie, van het eerste contact tot het sluiten van de deal

Onderzoek snel lokale markttrends en buurtinformatie om gesprekken met clients en presentaties te ondersteunen

Maak kalenders voor social media content en blogposts die u helpen een consistente online aanwezigheid te behouden

Ontwikkel presentatiepunten en agenda's voor vergaderingen met clients, zodat belangrijke onderwerpen uitgebreid aan bod komen

Beperkingen van ChatGPT

Antwoorden kunnen onnauwkeurigheden bevatten die moeten worden gecontroleerd voordat ze door de client worden gebruikt

U hebt geen toegang tot realtime marktgegevens of actuele vastgoedadvertenties

De door AI gegenereerde vastgoedbeschrijvingen kunnen lokale marktkennis en regionale specifieke kenmerken missen

Vereist zorgvuldige bewerking om te voldoen aan vastgoedregels en -normen

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $20/maand

Team: $ 25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (825+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ChatGPT?

Volgens een recensent:

Wat ik het leukste vind aan ChatGPT is hoe het me helpt om mijn dagelijkse schrijfopdrachten gemakkelijk en duidelijk te starten. Ik gebruik het regelmatig om brieven, e-mails en beleidsdocumenten op te stellen, dingen die vaak veel tijd kosten om goed te krijgen. ChatGPT geeft me een solide uitgangspunt op basis van de gedachten of punten die ik deel, en helpt me mijn ideeën vorm te geven tot iets gestructureerds en samenhangends. Het neemt de druk weg van de lege pagina, wat een van de grootste hindernissen kan zijn bij het schrijven van iets nieuws.

12. Getfloorplan (het beste voor het aanmaken van digitale plattegronden)

via Getfloorplan

Het handmatig opmeten van kamers en het maken van plattegronden is tijdrovend en foutgevoelig. Getfloorplan zet uw foto's van onroerend goed automatisch om in nauwkeurige bouwtekeningen en 3D-modellen.

Upload foto's van uw rondleiding en de AI analyseert de lay-out van de kamers, meet de afmetingen en maakt professionele plattegronden waarvoor normaal gesproken een tekenaar nodig is.

De technologie genereert ook 3D virtuele rondleidingen die kopers op afstand helpen om ruimtelijke relaties en de werkstroom tussen kamers te begrijpen.

Voor zakelijke gebruikers biedt de software ook opties om uw favoriete interfacestijl en taal, vensterweergave, interieurstijlen enz. te kiezen. U kunt ook uw eigen merkelementen aan de output toevoegen voor een professionele uitstraling.

De beste functies van Getfloorplan

Zet smartphonefoto's om in professionele bouwtekeningen die voldoen aan de industrienormen voor nauwkeurigheid en presentatie

Bereken automatisch het aantal vierkante meters en de afmetingen van kamers, zodat u geen fouten maakt bij het opmeten en tijd bespaart tijdens de taxatie van onroerend goed

Maak meerdere weergaven van plattegronden, inclusief opties voor het plaatsen van meubilair, zodat kopers zich een beeld kunnen vormen van hoe de ruimte gebruikt kan worden

Exporteer abonnementen in verschillende formaten die geschikt zijn voor MLS-lijsten, marketingmateriaal en professionele presentaties

Beperkingen van Getfloorplan

De nauwkeurigheid hangt af van de fotokwaliteit en de volledigheid van de vastgoedinformatie

Kan moeite hebben met complexe layouts of ongebruikelijke architectonische functies

De verwerkingstijd kan variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het onroerend goed

Beperkte mogelijkheden om buitenruimtes of landschapsdetails op te nemen

Prijzen van Getfloorplan

Basisset: $ 25

Plus Set: $45

Render Set: $49

Pro Set: $49

Max. set: $69

Beoordelingen en recensies van Getfloorplan

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Getfloorplan?

Een gebruiker deelde deze feedback:

Ze bieden u een reeks 2D-, 3D- en virtuele rondleidingen. U uploadt een 2D-plattegrond en krijgt een volledige set 2D-afbeeldingen (met verschillende hoeken) en ook een 3D-panorama en een geweldige virtuele rondleiding. Op dit moment geen nadelen, maar één ding is dat u stijlen niet kunt combineren.

13. Tableau AI (het beste voor datavisualisatie en -analyse)

via Tableau

Vastgoedgegevens zijn overal, maar om ze te begrijpen zijn serieuze analytische vaardigheden vereist. Tableau AI transformeert complexe marktinformatie in visuele dashboards die echt een verhaal vertellen.

U kunt MLS-gegevens, demografische statistieken en economische indicatoren combineren om een uitgebreide marktanalyse te maken die veel verder gaat dan eenvoudige prijsvergelijkingen. De AI-verkooptool helpt u patronen en trends te identificeren die kunnen wijzen op nieuwe kansen of potentiële marktverschuivingen.

Tableau Pulse is een belangrijke functie die automatisch belangrijke statistieken bijhoudt, zoals leadbronnen, dagen op de markt of prijstrends, en gepersonaliseerde, gemakkelijk te begrijpen inzichten in natuurlijke taal biedt.

Een andere belangrijke AI-mogelijkheid is Tableau Agent, een gespreksassistent waarmee makelaars snel vragen kunnen beantwoorden, aangepaste marktanalyses voor clients kunnen maken en microtrends in specifieke buurten kunnen identificeren.

De beste functies van Tableau AI

Bouw interactieve dashboards die markttrends en vastgoedprestaties visualiseren op basis van meerdere variabelen en periodes

Werk rapporten direct bij met nieuwe informatie en plan ze in voor regelmatige verdeling onder clients

Ontwerp aangepaste visualisaties voor specifieke marktsegmenten of soorten onroerend goed die relevante trends en kansen benadrukken

Deel interactieve rapporten met clients, zodat zij tijdens adviesvergaderingen gegevens kunnen bekijken en vragen kunnen stellen

Beperkingen van Tableau AI

Vereist aanzienlijke investering in opleiding om geavanceerde analytische functies onder de knie te krijgen

De kosten voor een abonnement kunnen aanzienlijk zijn voor individuele makelaars of kleine teams

De kwaliteit van gegevens hangt af van de nauwkeurigheid en volledigheid van de broninformatie

De complexe interface kan gebruikers zonder ervaring met data-analyse overweldigen

Prijzen van Tableau AI

Tableau Viewer: $15/maand

Tableau Explorer: $ 42/maand

Tableau Maker: $ 75/maand

Enterprise Viewer: $35/maand

Enterprise Explorer: $70/maand

Enterprise Maker: $ 115/maand

Tableau+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tableau AI

G2: 4,2/5 (2.770+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (2.345+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Tableau AI?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het beste aan Tableau is hoe gemakkelijk het is om prachtige, interactieve dashboards te maken zodra u vertrouwd bent met de tool. Het kan grote datasets goed verwerken en de visuele aanpassingsmogelijkheden zijn geweldig. Ik vind het geweldig hoe je gegevens tot leven kunt brengen – het maakt het gemakkelijker om inzichten uit te leggen aan mensen zonder technische kennis. De drag-and-drop-interface is ook erg handig voor snelle analyses.

💡 Pro-tip: Na een bezichtiging kunt u spraakaantekeningen opnemen met ClickUp Clips en deze laten transcriberen door ClickUp AI. Vervolgens worden acties voorgesteld, zoals het aanmaken van een CRM-invoer, het opstellen van een e-mail of het vastleggen van de volgende stappen. U blijft aan het werk, AI doet het beheer.

14. Ylopo (het beste voor het genereren en koesteren van leads)

via Ylopo

Het genereren van consistente leads en het beheren van bestaande clients is een constante uitdaging. Ylopo gebruikt AI voor het genereren van leads door gerichte advertentiecampagnes te creëren op Facebook, Google en andere platforms.

Dit AI-aangedreven digitale marketingplatform voor makelaars beoordeelt binnenkomende leads op basis van hun gedrag en conversiekans, zodat u zich kunt concentreren op prospects die het meest waarschijnlijk zullen kopen of verkopen. Het biedt ook gespreksstarters en follow-upsuggesties op basis van de specifieke rente en activiteit van elke lead.

Ylopo AI fungeert als een 24/7 virtuele assistent die leads benadert via tekst en spraak. Het kan gesprekken initiëren, leads kwalificeren door vragen te stellen over hun tijdlijn, budget en behoeften, en zelfs afspraken plannen.

Dit maakt het een van de meest praktische AI-tools voor makelaars die hun marketingtrechter willen automatiseren.

De beste functies van Ylopo

Lanceer gelijktijdige, gerichte advertentiecampagnes op meerdere digitale platforms, maximaliseer het bereik en zorg voor consistente berichtgeving

Automatiseer eerste follow-upsequenties en nurture-campagnes om gedurende langere periodes contact te houden met potentiële klanten

Houd het gedragspatroon van leads bij om de timing en content van berichten voor verschillende prospectsegmenten te optimaliseren

Ontvang gespreksstarters en gespreksonderwerpen die zijn aangepast aan elke potentiële klant op basis van hun specifieke rente en online activiteiten

Beperkingen van Ylopo

Vereist een doorlopend advertentiebudget naast de abonnementskosten voor het platform

De kwaliteit van leads kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden en campagne-optimalisatie

Dit kan leads genereren buiten het gewenste geografische gebied of prijsbereik van de makelaar

Geautomatiseerde communicatie mist misschien het persoonlijke contact dat sommige clients prefereren

Prijzen van Ylopo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Ylopo

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Ylopo?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Ik vind het fijn dat mijn servicemedewerker ons het gevoel geeft dat we hun enige client zijn. Ik ben ook erg te spreken over de AI-integratie

15. LocalizeOS (beste voor buurtinformatie)

via LocalizeOS

LocalizeOS is een AI-aangedreven besturingssysteem dat is ontworpen om de mogelijkheden van makelaars om leads te beheren en om te zetten op grote schaal te vergroten.

De kern-AI-engine, Hunter, fungeert als een virtuele assistent die proactief contact legt met elke lead in uw database om deze te koesteren en te kwalificeren. Dit maakt tijd vrij, zodat u uw energie kunt richten op clients die klaar zijn voor een transactie.

Door de digitale interacties van een lead te analyseren, zoals browsegeschiedenis, klikken en reacties op berichten, kan de AI de kans op een transactie bepalen. Hierdoor kunnen makelaars en teams prioriteiten stellen in hun pijplijn en zich concentreren op de meest veelbelovende kansen.

Het platform kan naadloos worden geïntegreerd met bestaande CRM's en leadbronnen, waardoor makelaars beschikken over een krachtig, gecentraliseerd systeem om hun bedrijf te beheren en meer leads om te zetten in gesloten deals.

Beste functies van LocalizeOS

Lever gepersonaliseerde suggesties voor aanbiedingen aan clients op basis van hun eerdere interacties en voorkeuren, en creëer zo een superieure ervaring

Kwalificeer en voed uw leads met AI, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van deals

Breng slapende leads weer in beeld met gepersonaliseerde en geautomatiseerde berichten

Krijg inzicht in de transactiebeschikbaarheid, zodat u zich kunt concentreren op leads die het dichtst bij een beslissing staan

Integreer het naadloos met uw bestaande tech stack van CRM- en marketingtools

Beperkingen van LocalizeOS

Makelaars en teams die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing met uitgebreide functies voor transactiebeheer of post-closing, moeten deze mogelijk integreren met andere tools

De kosten voor een abonnement kunnen een uitdaging zijn voor beginnende makelaars of kleine makelaarskantoren

Prijzen van LocalizeOS

Makelaars: $ 249/maand per makelaar + 15% verwijzingsvergoeding

Teams: $749/maand (maximaal 5 makelaars) + 12% verwijzingsvergoeding

Makelaardij: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LocalizeOS

G2: 4,8/5 (25+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (45+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over LocalizeOS?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

LocalizeOS is zeer nuttig gebleken bij het opnieuw in contact brengen van onze oudere leads met onze makelaars. We hebben slapende leads met succes nieuw leven ingeblazen en hun rente in vastgoedadvertenties opnieuw aangewakkerd. Bovendien functioneert deze software en de menselijke ondersteuning als een intern verkoopteam, dat efficiënt afspraken plant voor onze makelaars en het momentum in de lead-engagement behoudt om het zoeken naar vastgoed te vergemakkelijken.

💡 Pro-tip: Maak herbruikbare AI-prompts voor uw werkstromen. Bijvoorbeeld: 'Schrijf een vriendelijke follow-up na een bezichtiging met vermelding van de layout van de keuken en nodig uit tot het stellen van vragen. ' Sla 3-5 prompts zoals deze op en gebruik ze dagelijks met kleine bewerkingen.

