12 beste alternatieven voor NotePlan voor dagelijkse planning en notities maken

Misschien heb je altijd op NotePlan vertrouwd om alles gesynchroniseerd te houden.

Uw Markdown-aantekeningen worden gekoppeld aan gebeurtenissen in de kalender. Dagelijkse en projectaantekeningen staan naast elkaar. Taken kunnen naar tijdsblokken worden gesleept. Alles blijft lokaal, in platte tekst en gestructureerd volgens uw manier van denken en plannen.

Maar NotePlan schiet tekort zodra uw behoeften verder gaan dan het plannen van persoonlijke taken. Het ontbreekt aan echte teamsamenwerking, geavanceerde automatisering van werkstromen en volledige ondersteuning buiten het ecosysteem van Apple. Het plug-insysteem en de sjablonen zijn flexibel, maar mogelijk niet voldoende wanneer u functies nodig hebt zoals Kanban-borden, aanpasbare automatiseringen of Windows- en Android-apps.

Deze blog belicht de beste alternatieven voor NotePlan: tools die uw notitie-ervaring verbeteren en dezelfde combinatie van notities, taken en kalender bieden, maar nog verder gaan.

NotePlan-alternatieven in één oogopslag

In deze tabel worden enkele van de beste alternatieven voor NotePlan opgesomd, met de sterke punten van elke notitietool, de belangrijkste functies en de algemene prijsniveaus:

Tool Beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Teams van elke grootte die verspreide tools willen vervangen door één georganiseerde werkruimte Gecombineerde taken, documenten, kalender, AI-samenvattingen, herinneringen en automatisering Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 Supernotes Teams die behoefte hebben aan atomische, snelle en veilige notitie-koppeling Notitiekaartsysteem, 2D/3D-grafieken, ondersteuning voor Markdown, hoge laadsnelheden Gratis; abonnementen vanaf $ 11 Amplenote Teams die taken en lange aantekeningen in balans willen brengen Aantekeningen, notities, taken en kalender met versleuteling en weergave op prioriteit Gratis; abonnementen vanaf $ 5,84/maand + btw (jaarlijkse facturering) Craft Teams die behoefte hebben aan privacygerichte, open source, eenvoudige notities Bewerking op basis van blokken, publicatie op het web, AI-tools en offline ondersteuning Gratis; abonnementen vanaf $ 9,99/maand Joplin Teams die behoefte hebben aan privacygerichte, open-source eenvoudige notities Markdown-editor, end-to-end-versleuteling, lokale synchronisatie, ondersteuning voor plug-ins Gratis; Cloud Basisabonnementen vanaf ongeveer $ 3,51 of € 2,99/maand Obsidian Teams die een persoonlijke kennisgrafiek willen opbouwen Lokale Markdown-aantekeningen, grafische weergave, ecosysteem van plug-ins, geen lock-in Gratis; abonnementen voor synchroniseren vanaf $ 5/maand Logseq Teams die hun gedachten willen ordenen en netwerken Bullet journaling, backlinks, queries en grafische weergave Free Zettlr Academische schrijvers die werken met aantekeningen vol citaten Zotero-integratie, LaTeX, exportopties, meertalig schrijven Free Agenda Personen die tijdgebonden notities moeten ordenen Tijdlijn weergave, kalender integratie, ondersteuning voor Markdown Gratis; aangepaste prijzen beschikbaar Bear Apple-gebruikers die zich willen concentreren op schrijven in een omgeving zonder afleiding Geneste tags, Markdown, beveiligde notities, exportformaten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 2,99/maand Notion Teams die aantekeningen, databases en samenwerking willen combineren Op blokken gebaseerde notities, databases, sjablonen, gesynchroniseerde content Gratis; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Tana Teams die een dynamisch tweede brein willen bouwen met AI Dagelijkse notities, AI-aangedreven samenvattingen, supertags, kennisgrafiek Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8/maand

Waar moet u op letten bij alternatieven voor NotePlan?

Het kiezen van het juiste NotePlan-alternatief hangt af van hoe u plant, welke functies u bent ontgroeid en hoe u verantwoordelijkheden toewijst. Hier zijn de sleutelfuncties waarmee u rekening moet houden bij het zoeken naar een vervanging:

Gekoppelde notities en taken : dagelijkse, wekelijkse en projectnotities met backlinks of contextuele koppelingen

Kalenderintegratie : synchroniseren met Google Agenda, Apple Agenda of in-app planning om gebeurtenissen naast taken te beheren

Markdown of rich text ondersteuning : Een schone schrijfervaring met opmaak die werkt in verschillende tools

Beschikbaar op meerdere platforms : toegang vanaf macOS, Windows, iOS, Android en het web voor meer flexibiliteit

Terugkerende taken en tijdblokken : automatisering van herhalende acties en het visueel in kaart brengen van uw dag

Geavanceerde taakfuncties : tags, filters, prioriteiten en afhankelijkheid om complexe werkstromen te beheren

Samenwerkingstools : gedeelde ruimtes, realtime bewerking en toestemming op teamniveau voor groepsplanning

Privacy en gegevensbeheer : lokale opslagruimte, offline toegang of versleutelde synchronisatieopties

Aangepaste weergaven en sjablonen: flexibele layouts en herbruikbare structuren die zijn afgestemd op uw werkstroom

De beste alternatieven voor NotePlan

Deze top alternatieven bieden een frisse kijk op krachtige notities, planning en productiviteit:

In tegenstelling tot NotePlan, dat de nadruk legt op individuele planning met beperkte integraties, brengt ClickUp, de alles-in-één app voor werk, uw hele werkstroom – notities, taken, herinneringen en planning – samen in één dynamische werkruimte.

Het is gemaakt voor mensen die het beu zijn om tussen meerdere tools en tabbladen te schakelen om dezelfde taak te volbrengen. ClickUp brengt alles samen in één interface, waardoor u uw dag gemakkelijker kunt plannen, ideeën kunt vastleggen en deze zonder problemen kunt uitvoeren.

Dit kan organisaties helpen om elke dag tot wel een uur terug te winnen dat anders zou worden besteed aan het zoeken naar informatie. Terwijl NotePlan zich richt op dagelijkse gekoppelde notities, ondersteunt ClickUp Docs alles van dagelijkse krabbels tot gestructureerde documentatie en realtime samenwerking, terwijl het ervoor zorgt dat uw notities daadwerkelijk actieplannen worden!

Gebruik ClickUp Documenten om snelle ideeën vast te leggen en om te zetten in volwaardige actieplannen

Gebruik het om netjes opgemaakte documenten te maken met kopteksten, tabellen, checklists voor projectmanagement en insluitingen. Elk document wordt opgeslagen in uw werkruimte en kan worden gekoppeld aan taken, doelen of dashboards.

U kunt ook toestemming voor het delen van notities instellen, opmerkingen toevoegen en zelfs live weergaven, zoals een takenlijst of kalender, rechtstreeks in uw document invoegen. Of u nu uw week plant of SOP's schrijft, met Documenten kunt u alles op één plek centraliseren, samen met andere tools die met uw werkstroom meegroeien.

Zet actie-items om in traceerbare ClickUp-taken

Wanneer het tijd is om actie te ondernemen op basis van uw aantekeningen, helpt ClickUp Tasks u het werk op te splitsen in duidelijke volgende stappen. Markeer een willekeurige regel in een document, bijvoorbeeld 'opvolgen met ontwerpteam voor donderdag', en zet deze met één klik om in een taak.

U kunt deze toewijzen aan een teamgenoot, een deadline instellen, subtaken of afhankelijkheden toevoegen en deze terugkoppelen naar het oorspronkelijke document voor context. Elke taak ondersteunt prioriteitsvlaggen, tijdregistratie, automatisering en aangepaste velden, zodat uw aantekeningen niet ongebruikt blijven, maar worden omgezet in traceerbare, georganiseerde werkitems.

Om persoonlijke of ad-hoc follow-ups bij te houden, biedt ClickUp Reminders een gebruiksvriendelijke manier om snel herinneringen in te stellen vanuit taken, documenten of uw startpagina.

Als u bijvoorbeeld in een vergadering zit en uzelf eraan wilt herinneren om morgen in te checken, kunt u vanaf die exacte plek een herinnering aanmaken. Herinneringen verschijnen op uw dashboard, zodat u ze nooit uit het oog verliest.

Organiseer al uw vergaderingen, deadlines en toewijzingen op één plek met ClickUp Kalender

Ga een stap verder met organiseren en gebruik ClickUp Kalender. De AI-aangedreven planner kan worden gesynchroniseerd met Google Agenda, zodat u volledig zicht hebt op uw planning en de beste tijdvakken kunt vinden voor uw taken met hoge prioriteit.

Bovendien kunt u rechtstreeks vanuit ClickUp deelnemen aan uw geplande Zoom-, Google Meets- of Microsoft Teams-vergaderingen, zonder tussen tabbladen te hoeven schakelen. U kunt ook automatisch de ClickUp AI Notetaker toevoegen om uw vergaderdocumentatie te automatiseren.

Het voegt uw gesprekken en opnames samen, transcribeert de discussie en genereert een slimme samenvatting.

Leg nauwkeurige transcripties van vergaderingen vast met ClickUp AI Notetaker

U krijgt niet alleen een transcriptie, maar ook duidelijk gelabelde actiepunten, beslissingen en vragen, die allemaal met één klik kunnen worden omgezet in taken. Dit is ideaal om teams op één lijn te houden en tijd te besparen bij de follow-up na vergaderingen.

Wilt u dat al uw informatie meer voor u doet? Maak kennis met ClickUp Brain, uw AI-assistent die is getraind op basis van uw werkruimtegegevens.

Vind relevante antwoorden in uw werkruimtes met ClickUp Brain

U kunt het vragen om een lang document samen te vatten, actiepunten uit vergadernotities te halen of werkruimtespecifieke vragen te beantwoorden, zoals "Welke taken uit de map 'Lancering Q2' zijn achterstallig?" of "Geef een overzicht van de updates met de tag 'marketing' van deze week. "

Het vermindert de tijd die wordt besteed aan het zoeken, sorteren en doorzoeken van content, waardoor u op verzoek relevante, bruikbare inzichten krijgt.

Gratis sjabloon downloaden Structureer uw dag met de sjabloon voor dagelijkse takenlijst van ClickUp

Klaar om aan de slag te gaan? De sjabloon voor de dagelijkse takenlijst van ClickUp biedt een vooraf gemaakte layout voor het beheren van uw dagelijkse werklast. Deze bevat secties voor taken met hoge prioriteit, quick wins en persoonlijke doelen, en u kunt deze aanpassen met kleurgecodeerde tags, deadlines of zelfs ingesloten documenten.

Beste functies van ClickUp

Bouw aangepaste dashboards om taken , documenten, doelen en kalenders bij te houden in één gepersonaliseerde weergave

Gebruik de globale zoekfunctie om alles – taken, notities, bestanden of opmerkingen – direct in uw werkruimte te vinden

Werk in realtime samen met behulp van toegewezen opmerkingen , @vermeldingen en live bewerking van taken en documenten

Maak geneste subtaak en checklists om projecten op te splitsen in nauwkeurige, traceerbare eenheden

Pas aangepaste velden toe om taken te categoriseren met labels, budgetten, statussen of prioriteitenlijsten

Beperkingen van ClickUp

Er kan een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.480+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensent van Capterra zegt:

Alles in één PM-tool, notitieblok, client-wiki en nog veel meer. Over het algemeen is ClickUp voor mij de beste oplossing om de functies van een typisch projectmanagementsysteem te combineren met Notion-achtige functies. Ik vind het geweldig dat ik het zo kan aanpassen...

2. Supernotes (het beste voor het snel en veilig koppelen van notities)

via Supernotes

Supernotes draait om korte, betekenisvolle notitiekaarten in plaats van lange documenten of mappen. Elke kaart kan Markdown, afbeeldingen, tabellen, checklists en LaTeX bevatten, waardoor ze veelzijdig inzetbaar zijn voor diverse content.

U groepeert kaarten op onderwerp, verbindt ze met links of tags en verkent uw kennis visueel met ingebouwde grafieken, zodat u relaties tussen ideeën kunt zien. Privacy wordt serieus genomen: uw multimedianotities worden zowel tijdens het verzenden als in rust versleuteld en de service biedt snelle interactiesnelheden van 100 ms.

Beste functies van Supernotes

Maak concepten visueel in kaart met interactieve 2D- en 3D-grafiekweergaven

Tag en filter kaarten op onderwerp om relevante content direct te vinden

Begin overal met typen om zonder vertraging een nieuwe notitiekaart te maken

Exporteer aantekeningen in Markdown of PDF om draagbaarheid te garanderen

Werk in realtime samen via gedeelde kaarten, opmerkingen en live bewerking

Beperkingen van Supernotes

Geen ingebouwde PDF- of EPUB-annotatiefuncties, waardoor vaak externe tools nodig zijn

Biedt nog geen native mobiele of desktop-apps met volledige offline ondersteuning

Prijzen van Supernotes

Starter: Gratis

Unlimited: $11/maand

Beoordelingen en recensies van Supernotes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Supernotes?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik supernotes al een tijdje en het is een geweldige tool om je organisatorische taken (notulen van vergaderingen), aantekeningen en ideeën tijdens brainstormsessies op te slaan, zodat je ze later kunt raadplegen. Je kunt takenlijsten maken. De app is eenvoudig te gebruiken en de installatie neemt niet veel tijd in beslag.

3. Amplenote (het beste voor het balanceren van taken en lange notities)

via Amplenote

Als u waarde hecht aan diepgaand denken en gestructureerde uitvoering, is Amplenote wellicht iets voor u. Hiermee kunt u lange ideeën vastleggen, omzetten in taken en alles organiseren op basis van uw werkelijke prioriteiten.

De app is opgebouwd rond vijf kernmodi: Jots, Notes, Tasks, Calendar en Vault, die samenwerken om verspreide gedachten om te zetten in geplande acties. Jots werken als een dagelijks kladblok, ideaal voor dagboeknotities, brainstormsessies of notitiefragmenten. Na verloop van tijd kunnen deze worden omgezet in gestructureerde notities of naar de weergave Tasks worden verplaatst.

Beste functies van Amplenote

Verander notitie-opsommingstekens in taken met deadlines, tags of terugkerende instellingen

Gebruik flexibele taaksortering om prioriteiten te stellen op basis van inspanning, urgentie of belangrijkheid

Bescherm uw aantekeningen met volledige end-to-end-versleuteling in alle abonnementen

Navigeer door uw grafiek met behulp van backlinks, tags en hiërarchische mappen

Schakel tussen notities, taken en kalender zonder uw schrijfruimte te verlaten

Beperkingen van Amplenote

Geen live samenwerking of gedeelde werkruimtes, waardoor het beperkt blijft tot teams

De minimalistische interface kan te eenvoudig zijn voor gebruikers die de voorkeur geven aan visuele flair

Prijzen van Amplenote

Persoonlijk: Gratis

Pro: $ 5,84/maand + btw (jaarlijks gefactureerd)

Unlimited: $10,00/maand + btw (jaarlijks gefactureerd)

Oprichter: $ 20/maand + btw (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Amplenote

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amplenote?

Een Reddit-recensent zegt:

Ik gebruik AN voor aantekeningen. Het is geweldig. Ik ben er dol op. Voor taken en agenda gebruik ik een taken-app en een agenda.

4. Craft (het beste voor visueel gestructureerde notities en documenten voor samenwerking)

via Craft

Craft combineert de flexibiliteit van een documenteditor met een blokgebaseerde structuur voor het maken van notities. Elke alinea, lijst of afbeelding is een verplaatsbaar blok dat u kunt samenvouwen, nesten en herschikken — ideaal voor het maken van overzichtelijke, georganiseerde agenda's voor vergaderingen, wiki's en gepolijste interne documenten.

U kunt elke pagina delen als een webkoppeling, waardoor feedback en publicatie eenvoudig zijn zonder extra tools. Dankzij realtime bewerking, opmerkingen en @vermeldingen is Craft ook een uitstekende keuze voor teams die behoefte hebben aan gezamenlijke, visueel duidelijke documentatie.

Ontwikkel de beste functies

Nest content in kaarten binnen pagina's voor een modulaire, gelaagde organisatie

Werk in realtime samen op meerdere apparaten en gedeelde werkruimtes

Gebruik AI-communicatietools om secties naar behoefte te herschrijven, samen te vatten of op te maken

Publiceer pagina's met één klik op het web, met een strak, responsief ontwerp

Werk offline of online op alle apparaten, met automatische synchronisatie

Beperkingen van Craft

Geen geavanceerd taakbeheer – beter geschikt voor schrijven en samenwerken dan voor projectuitvoering

De documentstructuur kan wat stijf aanvoelen voor gebruikers die de voorkeur geven aan vrije of grafische notities

Prijzen van Craft

Starter: Gratis

Craft Solo: $ 9,99/maand

Craft Together: $17,99/maand

Beoordelingen en recensies opstellen

G2: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Craft?

Een recensie van Capterra zegt:

Over het algemeen ben ik van mening dat we de juiste beslissing hebben genomen om Craft te gaan gebruiken. Het stelt ons in staat om onze bedrijfsdocumenten op een meer esthetische manier te ordenen.

5. Joplin (beste voor privacygerichte, open-source notities)

via Joplin

Joplin is een gratis, open-source app voor het maken van notities waarmee u volledige controle hebt over uw gegevens. Sla notities lokaal op, synchroniseer ze via uw eigen server of gebruik diensten zoals Dropbox of Nextcloud. Er zijn geen verplichte abonnementen of leveranciersbinding. Het ondersteunt Markdown, met bewerking en voorbeeldweergave naast elkaar voor overzichtelijk en gefocust schrijven.

Organiseer notulen van vergaderingen in notitieboeken, voeg tags toe en versleutel ze allemaal van begin tot eind. Met een groeiend ecosysteem van plug-ins kunt u Kanban-borden, Pomodoro-timers of grafische weergaven toevoegen, allemaal zonder de app te verlaten.

Beste functies van Joplin

Schrijf in Markdown met gesplitste weergave voor live previews en een overzichtelijke opmaak

Clip webpagina's rechtstreeks naar uw notitieblokken met behulp van browser extensies

Behoud volledige offline toegang op alle apparaten, met handmatige of automatische synchronisatie

Beperkingen van Joplin

Ontbreekt native realtime samenwerkingstools voor teams

De gebruikersinterface kan voor nieuwe gebruikers verouderd of onintuïtief aanvoelen

Prijzen van Joplin

Free

Joplin Cloud Basic: $ 3,26/maand (€ 2,99/maand)

Joplin Cloud Pro: $ 6,53/maand (€ 5,99/maand)

Joplin Cloud Teams: $ 8,71/maand (€ 7,99/maand)

Beoordelingen en recensies van Joplin

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Joplin?

Een G2-recensent zegt:

Geweldige app voor het maken van notities, ideaal voor organisatie en structuur.

6. Obsidian (Beste voor het bouwen van een persoonlijke kennisgrafiek)

via Obsidian

Denkt u in visuele verbindingen in plaats van mappen? Obsidian biedt een snelle manier om kennis in kaart te brengen en notities te verbinden.

Het slaat uw aantekeningen op als platte tekst Markdown-bestanden op uw lokale schijf — er is geen leveranciersafhankelijkheid en geen verplichte cloud. De echte kracht ligt in de manier waarop u relevante aantekeningen aan elkaar kunt koppelen met behulp van interne links en deze links kunt visualiseren als een dynamische grafiek.

Dankzij de flexibiliteit kunt u uw systeem opbouwen met mappen en tags of plug-ins gebruiken om gespreide herhalingen, Kanban-borden, kalenderweergaven en meer toe te voegen.

Beste functies van Obsidian

Schakel tussen meerdere panelen om meerdere aantekeningen naast elkaar te bewerken of te raadplegen

Gebruik community-plug-ins om functies toe te voegen zoals flashcards, grafiekfilters of publicatietools

Tag en groepeer notities met behulp van uw eigen aangepaste metadata en zoekoperatoren

Publiceer geselecteerde notities als een lichtgewicht website met Obsidian Publish (betaalde add-on)

Navigeer visueel door uw ideeën met een interactieve kennisgrafiek

Beperkingen van Obsidian

Geen ingebouwde takenbeheer- of planningstools

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers zonder begeleiding of sjablonen voor de installatie

Prijzen van Obsidian

Free

Obsidian Sync: $ 5/maand

Obsidian Publish: $10/maand

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Obsidian?

Een Capterra-recensent zegt:

Uitstekende software voor het maken van aantekeningen voor Markdown-notities

7. Logseq (het beste voor het maken van overzichten en netwerkdenken)

via Logseq

Logseq is gemaakt voor gebruikers die in hoofdlijnen denken. Het opent een dagboek met opsommingstekens waarin elke regel kan worden gekoppeld, gerefereerd of gepland – ideaal om dagelijkse notities om te zetten in kennis voor de lange termijn.

De dagboekachtige aanpak stimuleert het invoeren van gegevens met datum, waaruit u taken, tags en links kunt organiseren zonder de werkstroom te onderbreken.

Na verloop van tijd vormen uw notities een niet-lineaire structuur die u kunt verkennen met behulp van backlinks, filters en een grafische weergave. Deze structuur is perfect voor het verbinden van ideeën en het opbouwen van uw eigen persoonlijke kennissysteem.

Beste functies van Logseq

Gebruik slash-commando's om snel sjablonen, taken of gekoppelde content in te voegen

Query uw notities om patronen, takenlijsten of gerelateerde pagina's te vinden met behulp van geavanceerde filters

Schakel tussen dagboek- en grafiekweergave voor zowel lineair als lateraal denken

Blokken of hele pagina's insluiten om ideeën te hergebruiken zonder duplicatie

Synchroniseer gegevens veilig via uw cloud-service of lokale back-ups

Beperkingen van Logseq

Mist sterke native samenwerkingsfuncties voor teams

De installatie synchroniseren vereist meer handmatige configuratie in vergelijking met alles-in-één tools

Prijzen van Logseq

Free

Beoordelingen en recensies van Logseq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Logseq?

Een Reddit-recensent zegt:

Logseq bevalt me goed. Ik heb geen behoefte aan emacs.

8. Zettlr (het beste voor academisch schrijven en notities met veel citaten)

via Zettlr

Zettlr is ontworpen met academische werkstromen in gedachten en combineert het schrijven van platte tekst met het beheren van citaten, waardoor het zeer geschikt is voor onderzoekers, studenten en kenniswerkers die meer nodig hebben dan alleen basisfuncties of plaknotities.

Het ondersteunt LaTeX-syntaxis, ingebouwde exportopties en projectmappen, die handig zijn voor het beheren van lange academische teksten of scriptieprojecten.

Zettlr is volledig open source en dwingt geen eigen cloud synchronisatie op. Dat maakt het bijzonder aantrekkelijk voor gebruikers die controle, transparantie en een omgeving willen die is gebouwd rond serieus schrijven.

Beste functies van Zettlr

Integreer met Zotero om academische citaten in te voegen en bibliografieën te beheren

Gebruik de projectmodus om mappen, concepten en lange documenten eenvoudig te beheren

Exporteer uw werk in meerdere formaten, waaronder PDF, Word, HTML en LaTeX

Schrijf in meerdere talen met syntaxisaccentuering en ondersteuning voor spellingcontrole

Tag en filter notities met behulp van YAML frontmatter en aangepaste metadata

Beperkingen van Zettlr

Geen native mobiele apps, waardoor de toegang onderweg beperkt is

De interface kan technisch of verouderd aanvoelen in vergelijking met moderne commerciële tools

Prijzen van Zettlr

Free

Beoordelingen en recensies van Zettlr

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zettlr?

Een Reddit-recensie zegt:

Ik waardeer het dat Zettlr gratis is en een goede exportfunctie voor epub heeft.

9. Agenda (het beste voor het organiseren van notities op basis van tijd)

via Agenda

Agenda maakt gebruik van een tijdlijn-gerichte aanpak die perfect is voor het bijhouden van wat er is besproken en het voorbereiden van notities voor toekomstige gebeurtenissen. U kunt notities toevoegen aan agenda-items, alles chronologisch weergeven en sleutelitems markeren als "Op de agenda"

Het is ontworpen voor Mac-gebruikers en kan naadloos worden geïntegreerd met Apple Kalender en Herinneringen. De strakke layout koppelt uw kalender en notities, zodat u door eerdere en toekomstige context kunt scrollen – ideaal voor iedereen die in tijd denkt en wil dat zijn notities dat ook doen.

Beste functies van Agenda

Groepeer notities in categorieën zoals vergaderingen, planning of deliverables om een overzichtelijke projectstructuur te behouden

Voeg bestanden, afbeeldingen en tags toe om aantekeningen te verrijken en ze later gemakkelijker te kunnen zoeken of filteren

Gebruik Markdown-opmaak en een methode voor het maken van aantekeningen in zinnen om lichtgewicht maar gestructureerd te blijven schrijven

Maak sjablonen voor notities voor terugkerende werkstromen zoals notulen van vergaderingen of Sprint-planning

Koppel aantekeningen aan elkaar om relaties tussen ideeën, abonnementen en documentatie te volgen

Agenda-beperkingen

Alleen beschikbaar op macOS en iOS

Beperkte samenwerkingsfunctionaliteit voor teams

Agenda-prijzen

Free

Add-ons: Aangepaste prijzen

Agenda beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Agenda?

Een Capterra-recensent zegt:

Het gebruiksgemak is fantastisch voor iedereen die het gebruikt! Clients kunnen direct online boeken of u kunt boekingen invoeren via de back-end van de software. Bevestigingen worden automatisch verzonden.

10. Bear (het beste voor geconcentreerd schrijven in een omgeving zonder afleiding)

via Bear

Bear biedt een gerichte, prachtig ontworpen schrijfervaring met krachtige organisatie onder de motorkap. Het ondersteunt Markdown, uitgebreide voorbeelden en geneste tags zoals #werk/vergaderingen, zodat u aantekeningen kunt structureren zonder uw werkstroom te onderbreken. Er zijn geen onhandige weergaven, alleen maar overzichtelijke, snelle aantekeningen.

Aantekeningen worden lokaal opgeslagen, met optionele synchronisatie via iCloud voor toegang op verschillende apparaten. Met aangepaste thema's en typografie voelt Bear meer als een privé-schrijfstudio dan als een typische app voor aantekeningen — ideaal voor schrijvers, dagboekschrijvers en iedereen die waarde hecht aan duidelijkheid.

Beste functies van Bear

Zoek met geavanceerde filters met behulp van hashtags, takenlijsten en bestandsbijlagen

Exporteer aantekeningen in formaten zoals PDF, HTML, DOCX en Markdown

Versleutel individuele notities met Face ID of wachtwoordbeveiliging

Maak belangrijke aantekeningen vast bovenaan uw lijst voor snelle toegang tot terugkerende of actieve content

Bear-beperkingen

Niet beschikbaar voor Windows- of Android-gebruikers

Samenwerkingsfuncties zijn minimaal tot onbestaande

Prijzen van Bear

Free

Bear Pro: $ 2,99/maand

Beoordelingen en recensies van Bear

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Bear?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het leuk dat de Bear-app bewust minimalistisch is. Er zijn dus veel minder afleidingen als je de app gebruikt om notities of ideeën te maken of content voor je blog te creëren. De app is supergemakkelijk te gebruiken, biedt veel optimalisaties en heeft ook een heleboel snelkoppelingen op het toetsenbord.

11. Notion (het beste voor het combineren van notities, databases en samenwerking)

via Notion

Met Notion kunt u uw notities niet alleen schrijven, maar ook vorm geven. Begin met een lege pagina en bouw alles op, van een dagboek tot een bedrijfswiki. Notities fungeren als bouwstenen: u kunt ze verslepen, nesten en omzetten in databases, uitklapbare lijsten of gekoppelde pagina's.

Het is eenvoudig om vanuit een snel idee in dezelfde ruimte een compleet projectplan te maken. Met flexibele sjablonen en meerdere weergaven, zoals Kanban of tabellen, past Notion zich aan aan hoe u denkt en werkt.

Beste functies van Notion

Gebruik inline tabellen, kalenders en Kanban-borden om gestructureerde gegevens rechtstreeks in notities te beheren

Stel aangepaste sjablonen voor notities op voor terugkerende gebruikssituaties, zoals agenda's voor vergaderingen, productspecificaties of contentkalenders

Wijs taken toe binnen pagina's en houd ze bij met deadlines, status velden en toegewezen personen

Gebruik gesynchroniseerde blokken om dezelfde content op meerdere pagina's weer te geven

Beperkingen van Notion

Kan traag aanvoelen of rommelig worden bij grote pagina's of intensief gebruik

Offline toegang is beperkt en niet volledig betrouwbaar voor alle gebruikssituaties

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (6.750+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.570+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notion?

Een G2-recensent zegt:

Notion maakt het ongelooflijk eenvoudig om informatie te organiseren, samen te werken met teamgenoten en aangepaste werkstromen te bouwen zonder code te schrijven.

12. Tana (het beste voor het bouwen van een dynamisch tweede brein met AI)

via Tana

Tana combineert gestructureerde gegevens, dagelijkse notities en AI-vergadertools in een flexibel, grafisch systeem. Aangepaste 'super tags' zetten platte tekst om in georganiseerde content, zoals projectplannen, vergadernotities of contactdatabases. Begin met eenvoudige opsommingstekens en ontwikkel deze vervolgens tot gestructureerde objecten met filters, attributen en dynamische weergaven.

Elke dagelijkse notitie wordt onderdeel van een groeiende kennisgrafiek, waar gekoppelde content en AI-vergadertools helpen bij het samenvatten, verbinden en uitbreiden van uw ideeën naarmate uw werkstroom evolueert.

De beste functies van Tana

Verwijs naar notities in verschillende contexten met Live Nodes, die overal worden bijgewerkt waar ze worden vermeld

Gebruik het knooppunt Dagelijks om dagelijkse taken, notities en links naar lopende projecten automatisch te ordenen

Zoek direct in alle knooppunten met de krachtige, contextbewuste zoekfunctie van Tana

Outlines samenvouwen en uitvouwen voor gerichte bewerking en een overzichtelijke schrijfervaring

Beperkingen van Tana

Nog in open bèta, dus sommige functies kunnen veranderen of experimenteel aanvoelen

De eerste leercurve is steiler dan bij traditionele apps voor het maken van notities

Prijzen van Tana

Free

Plus: $ 8/maand

Pro: $14/maand

Beoordelingen en recensies van Tana

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tana?

Een Reddit-recensie zegt:

Ik was het zat om tussen notities en taken te springen. Ik maakte me zorgen over het archiveren van dingen. Bang dat ik het nooit meer zou terugvinden. Dat gebeurt nu niet meer. Het is fenomenaal.

Waarom ClickUp het beste alternatief is voor NotePlan

NotePlan is geweldig voor gerichte planning, maar ClickUp biedt een krachtigere, flexibelere werkruimte. Het biedt meerdere weergaven – lijst, bord, kalender en Gantt – zodat u notities en taken kunt organiseren op de manier die voor u het beste werkt.

Gebruik Documenten voor gedetailleerde aantekeningen, wiki's en meer. Je kunt zelfs met één klik aantekeningen omzetten in taken. Aangepaste werkstromen, realtime samenwerking en diepgaande integraties met tools zoals Google Agenda en Slack maken ClickUp ideaal voor alles, van persoonlijke routines tot teamplanning. Nooit meer schakelen tussen apps: één plek om vast te leggen, te plannen en actie te ondernemen.

